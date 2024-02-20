تطوير التعليمات البرمجية المنخفضة: تعزيز المرونة في إنشاء التطبيقات

تخيل هذا. أنت تستخدم برنامجًا مطورًا خصيصًا برنامج إدارة المشاريع الذي يسمح لك بتعيين حالة المهمة على أنها "قيد التنفيذ" أو "قيد التنفيذ" أو "تم إنجازها" لتتناسب مع سير عملك، تحتاج إلى حالة إضافية، دعنا نقول "في انتظار الموافقة"

تقليديًا، تتطلب إضافة شيء بسيط كهذا جهدًا هندسيًا يستغرق بضعة أسابيع، إن لم يكن شهورًا، اعتمادًا على خارطة الطريق.

لم يعد الأمر كذلك. لقد غيّر التطوير منخفض الكود الطريقة التي تعمل بها فرق هندسة البرمجيات اليوم. في منشور المدونة هذا، نوضح لك كيف.

ما هو الكود المنخفض؟

الكود المنخفض هو نموذج لتطوير البرمجيات مع الحد الأدنى من الترميز اليدوي المدعوم بواجهات رسومية. إنه بديل للتطوير التقليدي الذي يستخدم التطوير المرئي بدلاً من النهج النصي لبناء التطبيقات.

يسمح للمطورين بسحب وإسقاط العناصر لتخصيص التطبيقات. كما أنه يعمل على أتمتة المهام المتكررة وتحسين الكفاءة، ودعم المبادئ المرنة لتطوير البرمجيات .

لا ينبغي الخلط بين الكود المنخفض ومفهوم ناشئ يسمى "لا كود" دعونا نرى الاختلافات.

الكود المنخفض مقابل اللاكود: ما الفرق بينهما؟

في أبسط المستويات، يحتاج تطوير التطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية إلى بعض المهارات الهندسية التي تطبيقات بدون كود لا تفعل ذلك. هذا يخلق اختلافات أخرى أيضًا.

منصات منخفضة الكود لا توجد منصات كود تستهدف المطورين المحترفين تستهدف المستخدمين من رجال الأعمال تُستخدم للتطبيقات المعقدة التي قد تحتاج إلى برمجة يدوية إضافية تُستخدم للتطبيقات البسيطة التي يمكن إنشاؤها باستخدام مكونات قابلة لإعادة الاستخدام تخصيصات معقدة ممكنة تخصيصات محدودة ذات طبيعة محددة مسبقًا مثالي للتحديث القديم غير مناسب للتحديث القديم مثالي للتطبيقات مثل مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة وأتمتة العمليات الداخلية وما إلى ذلك. مناسب لتطبيقات الخدمة الذاتية، ولوحات التحكم، وخطوط أنابيب البيانات، إلخ.

الفرق بين المنصات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة والمنصات الخالية من التعليمات البرمجية

لماذا يكتسب تطوير التعليمات البرمجية المنخفضة شعبية؟

من المتوقع أن تنمو منصات التطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية بنسبة 20% هذا العام، لتصل قيمتها السوقية إلى أكثر من 12 مليار دولار، وفقًا ل جارتنر . في عالم تطوير التطبيقات الرشيقة، تضيف التعليمات البرمجية المنخفضة كفاءات إضافية.

تستفيد الشركات الكبيرة والصغيرة من تطوير التعليمات البرمجية المنخفضة، وتجني العديد من الفوائد. إليك السبب.

سرعة التطوير: تطوير التطبيقات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة أسرع بنسبة 40-60% . ونتيجة لذلك، يمكنك الذهاب إلى السوق بشكل أسرع، وتجربة المزيد، والتحسين المستمر، والتطور مع احتياجات السوق.

تكلفة التطوير: تعمل منصات التطوير ذات التعليمات البرمجية المنخفضة عن طريق إنشاء عناصر مسبقة الصنع مثل القوالب، والتي يمكن إعادة استخدامها أو إعادة تشكيلها لبناء تطبيقات جديدة. وهذا يقلل من تكلفة تطوير التطبيقات الجديدة بشكل كبير.

إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات: تقليدياً، كان المطورون ذوو المعرفة البرمجية بلغة برمجة معينة هم فقط من يمكنهم بناء التطبيقات. مع النهج المرئي للرموز البرمجية المنخفضة، يمكن حتى للمستخدمين من رجال الأعمال بناء تطبيقات قوية وآمنة اليوم.

توافر الموارد: IDC يتنبأ نقصًا قدره أربعة ملايين مطور بحلول عام 2025. تواجه المؤسسات تحديات هائلة في توظيف المواهب وتدريبها والاحتفاظ بها. وتساعد التعليمات البرمجية المنخفضة في التغلب على هذا التحدي، مما يحرر المطورين للتركيز على حل المشكلات الأكثر تعقيدًا.

قدرات التعاون: تتيح المنصات منخفضة التعليمات البرمجية للمستخدمين من رجال الأعمال والتقنيين العمل معًا، وبناء التطبيقات بشكل تعاوني. يمكنهم العمل على التغذية الراجعة وخلق القيمة بشكل تدريجي.

القدرة على التكيف: يمكن للتطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام منصات منخفضة التعليمات البرمجية أن تتكامل مع التطبيقات والبيانات الخارجية باستخدام موصلات آمنة وواجهات برمجة التطبيقات. كما يسهل ذلك أيضًا الاتصال بالنظام البيئي التكنولوجي للبائعين والشركاء.

قابلية الصيانة: تدعم المنصات منخفضة التعليمات البرمجية جميع مراحل تطوير التطبيق. هذا يعني أنه لا يمكنك إنشاء التطبيقات فحسب، بل يمكنك أيضًا نشرها والتحكم في الإصدار وغير ذلك.

فوائد استخدام تقنية التعليمات البرمجية المنخفضة

تُعد تقنية التعليمات البرمجية المنخفضة واحدة من أقوى أدوات تطوير التطبيقات، سواء كنت شركة صغيرة أو كبيرة، شركة خدمات أو منتج، شركة برمجيات، أو غير ذلك. ويمكنها تقديم فوائد تحويلية مثل ما يلي.

توفير التكاليف

تتمثل المبادئ الرئيسية للرموز البرمجية المنخفضة في إمكانية إعادة الاستخدام والتكرار والأتمتة. توفر التعليمات البرمجية المنخفضة جهد التطوير من خلال تكرار العمليات وإعادة استخدام المكونات وأتمتة المهام المتكررة. وهذا يؤدي مباشرة إلى توفير التكاليف. كما أنه يقلل من الحاجة إلى توظيف فرق تطوير كبيرة، مما يوفر المزيد من التكاليف.

إنتاجية المطورين

تعد المنصات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة من بين أفضل أدوات الإنتاجية للمطورين . من خلال التعليمات البرمجية المنخفضة، يمكن للمطورين سحب وإفلات المكونات لإنشاء التطبيقات بسرعة. وعلاوة على ذلك، يمكن تطوير تطبيقات بسيطة من قبل المستخدمين من رجال الأعمال دون الحاجة إلى جهد الفريق الهندسي.

يمكن استخدام الوقت الذي يتم توفيره بهذه الطريقة في حل المشكلات المعقدة، مما يحسن إنتاجية المطورين وفعاليتهم.

التدريب وتطوير المهارات

تُعد المنصات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة رائعة للموظفين الجدد والمطورين المواطنين والمطورين الذين يمرون بمرحلة انتقالية. فهي توفر لهم حواجز الحماية لارتكاب الأخطاء والتعلم. فهي تسرّع عملية التطوير مع السماح لهم بتطوير مهاراتهم بسرعة دون الحاجة إلى جهود التدريب اليدوي.

التعاون متعدد الوظائف

مناظر مخصصة لتسهيل

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على ClickUp

تجمع منصة التطوير ذات التعليمات البرمجية المنخفضة بين فرق العمل والفرق التقنية، التي عادة ما تكون على خلاف مع بعضها البعض. فهي تمنحهم لغة ومفردات مشتركة للتعاون بشكل أكثر فعالية. كما تسمح لهم بالبناء على عمل بعضهم البعض.

على سبيل المثال، يمكن لمستخدم الأعمال إنشاء تطبيق يمكن للمطوّر تحديثه/تحسينه على التطبيق المدمج محرر التعليمات البرمجية .

خفة الحركة التنظيمية

تتيح القدرة على إنشاء التطبيقات بسرعة وبتكلفة منخفضة للمؤسسات إنشاء منتجات وطرحها في السوق بشكل أسرع. ويمكنها أيضًا إجراء تعديلات وتحسينات على التطبيقات الحالية بناءً على ملاحظات السوق.

الصيانة والحوكمة

تسمح التعليمات البرمجية المنخفضة للفرق بإضافة التصحيحات وإجراء التحسينات ومتابعة الامتثال التنظيمي بسرعة. كما أنه ينشئ هياكل لوظائف الحوكمة مثل المصادقة والترخيص وخصوصية البيانات وما إلى ذلك. ويساعد DevOps والرشاقة تتعامل فرق العمل مع العمليات الجارية بكفاءة أكبر.

تجربة الموظف

تُستخدم الأدوات منخفضة الكود على نطاق واسع لتطوير التطبيقات الداخلية مثل نظام إدارة الموارد البشرية [HRMS]. وهذا يزيل الاحتكاك في العمليات الداخلية ويحسن تجربة الموظفين.

وعلى الرغم من فوائدها العديدة، فإن اعتماد التعليمات البرمجية المنخفضة لا يخلو من التحديات. دعنا نرى ما هي وكيف يمكنك التغلب عليها.

حالات استخدام التعليمات البرمجية المنخفضة

تصميم واجهة المستخدم

تنشئ فرق التصميم واجهات المستخدم بمكونات قابلة لإعادة الاستخدام مثل الأزرار والخلفيات والألوان والأشكال وما إلى ذلك، مع منصات منخفضة التعليمات البرمجية.

بوابات الموظفين

التطبيقات الداخلية التي تقدم تجارب الخدمة الذاتية، مثل المطالبة بالسداد، والتقدم بطلب للحصول على إجازة، وحجز السفر، وما إلى ذلك، هي حالات استخدام مثالية للرموز البرمجية المنخفضة.

تحديث النظام القديم

المؤسسات التي لديها تطبيقات قديمة لديها بالفعل منطق الأعمال والبيانات الخاصة بها. تساعد المنصة ذات التعليمات البرمجية المنخفضة على تحديث التطبيق بسرعة وكفاءة. عندما يكون استبدال التطبيقات القديمة غير ممكن، يمكن استخدام التعليمات البرمجية المنخفضة للإضافات والتكاملات أيضاً.

توليد واجهة برمجة التطبيقات

يمكن لمولِّدات واجهة برمجة التطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية أتمتة واحدة من أكثر المهام التي تستغرق وقتاً طويلاً في تطوير البرمجيات وتحديث التطبيقات القديمة.

النماذج الأولية

قبل استثمار الوقت والجهد في تطوير تطبيق على مستوى الإنتاج، تستخدم المؤسسات منصة منخفضة التعليمات البرمجية للنماذج الأولية السريعة أو إنشاء الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق.

إعداد التقارير

عرض عبء العمل الخاص بـ ClickUp استنادًا إلى بيانات المهام والمستخدمين وتقديرات الوقت وتتبع الوقت

تُعد المنصات منخفضة التعليمات البرمجية مثالية لدمج مصادر البيانات وإنشاء لوحات معلومات مخصصة دون بذل جهد هندسي إضافي.

التخصيص على مستوى الأعمال

عندما يحتاج مستخدمو الأعمال إلى تخصيص محدد، يمكن أن تساعد المنصات منخفضة التعليمات البرمجية. يمكن لمستخدمي الأعمال إضافة أو تعديل ما يحتاجون إليه دون إشراك الفريق الهندسي.

تحديات دمج تطوير التعليمات البرمجية المنخفضة والتكنولوجيا

كمنهجية ناشئة للتطوير السريع للتطبيقات، لا تزال التعليمات البرمجية المنخفضة عالقة في مرحلة التقييم في المؤسسات لأنها تطرح تحديات جديدة وفريدة من نوعها.

حرية محدودة : توفر التعليمات البرمجية المخصصة حرية لا متناهية لبناء أي شيء لا تستطيع تطبيقات التعليمات البرمجية المنخفضة بناءه

: توفر التعليمات البرمجية المخصصة حرية لا متناهية لبناء أي شيء لا تستطيع تطبيقات التعليمات البرمجية المنخفضة بناءه قيود المنصة : أيًا كانت المنصة ذات التعليمات البرمجية المنخفضة التي تختارها، فأنت مقيد بوظائفها. هذا يعني أنه لا يمكنك القيام إلا بالقدر الذي تسمح لك المنصة به

: أيًا كانت المنصة ذات التعليمات البرمجية المنخفضة التي تختارها، فأنت مقيد بوظائفها. هذا يعني أنه لا يمكنك القيام إلا بالقدر الذي تسمح لك المنصة به قيود البائعين : معظم المنصات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة غير قابلة للتشغيل البيني مع المنصات الأخرى، مما يجعل تكلفة التبديل مرتفعة للغاية

: معظم المنصات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة غير قابلة للتشغيل البيني مع المنصات الأخرى، مما يجعل تكلفة التبديل مرتفعة للغاية قيود التكامل : قد لا تعمل المنصات الحديثة ذات التعليمات البرمجية المنخفضة بشكل جيد مع البرامج القديمة، مما يخلق تعقيدات يجب على المطورين التعامل معها

: قد لا تعمل المنصات الحديثة ذات التعليمات البرمجية المنخفضة بشكل جيد مع البرامج القديمة، مما يخلق تعقيدات يجب على المطورين التعامل معها قابلية التوسع : قد لا تكون التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام منصات منخفضة التعليمات البرمجية قابلة للتطوير لتلبية متطلبات المؤسسة

: قد لا تكون التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام منصات منخفضة التعليمات البرمجية قابلة للتطوير لتلبية متطلبات المؤسسة التكلفة: قد تحتوي المنصات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة على هياكل تكلفة معقدة، مما يتطلب منك دفع مبالغ إضافية مقابل الميزات الإضافية التي تحتاجها

بالنظر إلى هذه التحديات، يصبح اختيار الأداة المناسبة ذات التعليمات البرمجية المنخفضة لاحتياجاتك أمراً بالغ الأهمية. إليك بعض المؤشرات القيمة.

كيف تختار أداة منخفضة التعليمات البرمجية؟

قبل أن تبحث عن أداة منخفضة التعليمات البرمجية، حدد متطلباتك بوضوح. اسأل نفسك

في ماذا تنوي استخدام الأداة؟

من هم مستخدمو هذه الأداة؟

ما التطبيقات التي تنوي إنشاءها؟

ما هي حالات الاستخدام التي يجب أن تخدمها؟

ما المبلغ الذي ترغب في إنفاقه؟

ما هي مقاييس نجاح الأداة ذات التعليمات البرمجية المنخفضة؟

لنفترض أنك تريد أن يقوم المستخدمون في شركتك ببناء تخصيصات وتحسينات بسيطة في أداة إدارة المشروع . تحتاج إلى الميزات التالية.

أتمتة سير العمل

الأتمتة المخصصة على ClickUp

لكل فريق عملياته التجارية وسير العمل الفريدة الخاصة به. يمكن أتمتة العديد منها باستخدام مشغلات بسيطة إذا كان هذا وذاك. اختر نظامًا أساسيًا منخفض التعليمات البرمجية يسمح لك بإعداد عمليات سير العمل هذه ليتم تنفيذها تلقائيًا.

أتمتة ClickUp Automations هي أداة بدون تعليمات برمجية تسمح لك بإعداد المشغلات من أجل أتمتة سير العمل لمختلف حالات الاستخدام.

على سبيل المثال، يمكنك تعيين ClickUp لتغيير حالة المهمة في كل مرة تكتمل فيها مهمة فرعية. أو تعيين مهمة تلقائيًا لمستخدم بناءً على تغيير الحالة. أو إنشاء مهمة عندما يملأ شخص ما طلبًا ما نموذج لفرق البرمجيات .

العلاقات المعقدة

التبعيات والعلاقات التي يمكنك إدارتها على ClickUp

تحتوي مشاريع اليوم على مهام معقدة ومترابطة تؤثر على بعضها البعض. تحتاج أداة إدارة مشروعك إلى استيعاب هذه العلاقات. ويجب أن تمكّنك من ربط المهام أو المستندات، وإضافة التبعيات إلى المهام، وربط الموارد، وتضمين الأدوات الخارجية.

لا تقدم ClickUp أي إدارة لعلاقات التعليمات البرمجية عبر جميع القطع الأثرية. باستخدام ClickUp، يمكنك إنشاء روابط بين المهام والمستندات والتبعيات للوصول إلى كل ما تحتاجه في مكان واحد.

التكاملات

أثناء استخدام أدوات متعددة لاحتياجات عملك المختلفة، لا يمكنك تحمل تكلفة الحصول على مساعدة هندسية كلما احتجت إليها للعمل معًا. تحتاج أداة إدارة المشروع الخاصة بك إلى طريقة منخفضة التعليمات البرمجية للتكامل مع التطبيقات الخارجية.

تتكامل ClickUp مع أكثر من 1000 تطبيق دون الحاجة إلى كتابة أي كود برمجي على الإطلاق. من أدوات التواصل مثل Gmail و Slack إلى تطبيقات الإنتاجية مثل Harvest و أدوات العمل مثل HubSpot و GitHub، يمكن لـ ClickUp التوصيل والتشغيل مع أي شيء يمكنك التفكير فيه تقريبًا.

أمثلة على التشغيل التلقائي بين ClickUp و HubSpot

العديد منها عبارة عن عمليات تكامل ثنائية الاتجاه. هذا يعني أنه يمكنك إعداد مشغلات الأتمتة لتحديث الأداة الخارجية من ClickUp أو العكس.

لوحات المعلومات

لا تكون برامج إدارة المشاريع جيدة إلا بقدر جودة الرؤية التي توفرها لمختلف أصحاب المصلحة. وللحصول على رؤية شاملة لمشروعهم، يحتاج المديرون إلى لوحات معلومات قابلة للتخصيص تقدم الرؤى الحيوية بالنسبة لهم.

لوحة تحكم ClickUp مع مخططات بيانية مخصصة

تسمح لك مخططات ClickUp المخصصة بتصور عملك بالطريقة التي تريدها دون بذل جهد إضافي في الترميز.

وباستخدام ClickUp، يمكنك الاختيار من بين أكثر من 50 أداة لتتبع الوقت والمهام والتقدم وعبء العمل والوقت المستغرق والمزيد. يمكنك أيضًا تحويل لوحة التحكم إلى آلة حاسبة للمجاميع والمتوسطات والمزيد لأي من مهامك.

استخدم هذه قوالب رشيقة كمصدر إلهام للوحات المعلومات التي ترغب في إنشائها.

معززات الأداء

تعتمد جودة العمل على المعايير التي تضعها الفرق لنفسها. وعلى الرغم من بذل قصارى جهدهم وقائمة مرجعية جيدة الإعداد، إلا أن بعض العناصر تسقط من خلال الشقوق. يمكن لنظام إدارة المشاريع الجيد أن يتجنب ذلك من خلال الأتمتة الذكية. ClickApps -تطبيقاتClickUp المصممة مسبقًا بدون تعليمات برمجية- تتيح ذلك. إليك بعض الأمثلة.

إن تحذير التبعية يسمح لك أن يتم إعلامك قبل إغلاق المهام التي تنتظر الآخرين

إن تحذير غير مكتمل يمنعك من إغلاق المهام التي تحتوي على مهام فرعية أو تعليقات أو قوائم تدقيق غير محلولة

يسمح لك تطبيق Who's Online? بمعرفة من المتصل بالإنترنت لمتابعة سريعة في الوقت الفعلي

قابلية التخصيص

كل تطبيق تستخدمه يأتي مع مجموعة مدمجة من الميزات. ماذا لو كنت بحاجة إلى هذه الميزات ولكن أكثر قليلاً؟ على سبيل المثال، قد ترغب وكالة ما في الحصول على معرف مهمة مخصص لكل عميل.

الحقول المخصصة على ClickUp

تتيح لك ClickApps إنشاء معرّفات مهام مخصصة. ما هو أكثر من ذلك؟ يمكنك إضافة حقول مخصصة بتنسيقات مختلفة، مثل التواريخ، ومعلومات الاتصال، والقائمة المنسدلة، ومربعات الاختيار، والروابط، والصيغ، والعلامات، وغيرها.

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي التوليدي هو أحد أكثر التقنيات التحويلية في هذا العقد. لا يجب أن تضطر إلى توظيف فريق كبير من المهندسين لجعلها تعمل من أجلك.

ClickUp AI لتوليد الأفكار ClickUp AI يساعد في تسريع خطط التطوير والتوثيق. من خلال بعض المطالبات، يمكنك إنشاء أفكار للمنتج وخرائط طريق وغير ذلك من خلال بعض الأفكار التي صممها الخبراء أدوات الذكاء الاصطناعي لفرق البرمجيات داخل ClickUp مباشرةً.

عزز إدارة مشروعك بطريقة بدون كود مع ClickUp

الكثير من حياتنا وعملنا اليوم يعتمد على التكنولوجيا. حتى الشركات التي نعتبرها غير تقنية - مثل الخدمات الفنية أو خدمات التجميل - تستخدم أدوات رقمية لتلقي الطلبات وإدارة العمليات والتسويق وما إلى ذلك.

الأدوات الجاهزة لإدارة المشاريع لا تصلح لجميع الأغراض. فقد تكون غير مرنة بعض الشيء بالنسبة لخصائص مشروعك. وهنا يأتي دور تطوير البرمجيات بدون كود!

تمكّنك ميزات برنامج ClickUp بدون كود من تعزيز إدارة مشروعك والتعاون وإدارة الموارد وتطوير المنتجات.

مع ميزات ClickUp القائمة على واجهة المستخدم الرسومية والتخصيص والأتمتة وميزات السحب والإفلات التي يوفرها ClickUp، يمكنك تحسين عملياتك وتعزيز إنتاجيتك. جربه بنفسك. اشترك في ClickUp مجانًا .