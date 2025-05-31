أفضل 11 بديلاً لـ Coveo للبحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي في عام 2025

يقضي فريق الدعم لديك 10 دقائق في البحث عن إجابة واحدة. لا يستطيع المسوقون العثور على أحدث الأصول. البحث الداخلي متاح، لكن لا أحد يرغب في استخدامه (لأنه غير مفيد بشكل خاص؟). 🔎

لقد اشتركت في Coveo توقعًا أن تحصل على بحث ذكي وسريع وبديهي. لكنه لم يكن بالضبط ما توقعته. إنها منصة ثقيلة مصممة للمؤسسات الكبيرة. كما أنها تأتي مع سير عمل وميزات وتكاليف قد لا تحتاجها شركتك.

تم تصميم Coveo للبيئات المعقدة واسعة النطاق التي تتطلب تخصيصًا متقدمًا ومتطلبات على مستوى المؤسسات. ولكن إذا كنت تحتاج فقط إلى بحث موثوق وسهل الاستخدام عبر المحتوى أو الأدوات أو مستندات الدعم، فقد يكون ذلك أكثر صعوبة مما يستحق.

لهذا السبب تفكر بعض الشركات في التحول إلى بدائل Coveo Relevance Cloud الأكثر بساطة وسرعة. توفر هذه الأدوات الملاءمة وسهولة الاستخدام والقيمة دون تكاليف إضافية على المؤسسة.

في هذا الدليل، نقدم لك أفضل 10 بدائل لـ Coveo لمساعدة فريقك على تقليل الوقت الذي يقضونه في البحث وتخصيص المزيد من الوقت للعمل. ✅

لماذا تختار بدائل Coveo؟

Coveo هي منصة بحث مؤسسية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمواقع الإلكترونية ومواقع التجارة الإلكترونية وبوابات الخدمات والأدوات الداخلية. تساعد فرق العمل في الشركات على تقديم تجارب مخصصة وذات صلة من خلال معالجة اللغة الطبيعية والتحليلات المتقدمة.

ولكن إذا كان فريقك يضم موظفين ومقاولين وعملاء يحتاجون إلى الوصول السريع إلى محتوى العمل، فقد تكون أداة معقدة مثل Coveo ضارة أكثر من كونها مفيدة، خاصةً عندما تحاول زيادة معدلات التحويل أو تقديم تجارب أكثر سهولة واستنادًا إلى النتائج. 💡

إليك الأسباب التي قد تدفعك إلى التفكير في أفضل البدائل:

مخاوف بشأن التكلفة: قد تبدو الأسعار مرتفعة للغاية، خاصة إذا كنت لا تستخدم مجموعة كاملة من الميزات المؤسسية

تعقيد التنفيذ: قد يكون الإعداد طويلاً ومتطلبًا من الناحية الفنية، وغالبًا ما يتطلب خبرة متخصصة

تحكم محدود في مدى الصلة: يصعب ضبط نتائج البحث بسبب الاعتماد على الذكاء الاصطناعي غير الشفاف والمجهول

مخاطر التقييد على مورد واحد: قد يؤدي وجود نظام بيئي مترابط بشكل وثيق إلى صعوبة تبديل المنصات أو التكامل مع أدوات أخرى

مبالغة في الاستخدامات البسيطة: قد تضيف المنصة الغنية بالميزات تعقيدًا وتكلفة غير ضرورية للاحتياجات الأساسية

قيود التكامل: قد يؤدي الاعتماد على موصلات Coveo إلى الحد من المرونة وإبطاء سير العمل

🧐 هل تعلم؟ يمكن لدماغك تخزين 1 مليون جيجابايت من الذاكرة، ولكنه لا يزال غير قادر على تذكر المجلد الذي توجد فيه خريطة طريق الربع الرابع. (ربما تحتاج إلى أداة مثل ClickUp 👀)

لمحة سريعة عن منافسي Coveo

دعنا نلقي نظرة سريعة على كيفية مقارنة الأدوات ببعضها البعض من حيث الميزات والأسعار:

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp الأفضل لدمج البحث في سير عمل إدارة المشاريع حجم الفريق: مثالي للفرق التي تحتاج إلى البحث داخل المهام والمستندات والتعليقات بحث متصل عبر المهام والمستندات والتعليقات؛ إجابات مدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ إدارة المعرفة مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات Elastic Enterprise Search الأفضل لتعزيز البحث القابل للتخصيص في التجارة الإلكترونية والتطبيقات الموجهة للعملاء حجم الفريق: مثالي للفرق والمؤسسات متوسطة الحجم بحث قابل للتخصيص عن المنتجات، والتسامح مع الأخطاء المطبعية، والتحكم في الترتيب، ولوحات المعلومات، وأمن المؤسسات أسعار مخصصة Algolia الأفضل لتقديم تجارب بحث سريعة وسهلة الاستخدام ومتسامحة مع الأخطاء المطبعية في الموقع حجم الفريق: مثالي للفرق والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم واجهة مستخدم للبحث الفوري، والتسامح مع الأخطاء المطبعية، وتوصيات الذكاء الاصطناعي، واختبار A/B يتوفر إصدار مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة بنظام الدفع الفوري Google Cloud Search الأفضل للبحث عبر أدوات Google Workspaceحجم الفريق: مثالي للشركات الصغيرة والفرق المتوسطة الحجم تكامل Google Workspace، وبطاقات المساعدة الاستباقية، والاستعلامات باللغة الطبيعية تجربة مجانية؛ أسعار مخصصة IBM Watson Discovery الأفضل لاستخراج الرؤى من المستندات المؤسسية غير المنظمة حجم الفريق: مثالي للمؤسسات الكبيرة استرجاع المقاطع المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والبحث الموحد، وفهم المستندات المرئية، والنشر المرن تبدأ الأسعار من 500 دولار شهريًا Lucidworks Fusion الأفضل لإنشاء تطبيقات بحث مؤسسية ذكية واسعة النطاق ذات صلة بالسلوك حجم الفريق: مثالي للفرق والمؤسسات متوسطة الحجم الاستيعاب في الوقت الفعلي، والبحث الدلالي المتجه، ومعالجة الإشارات، ومنشئ التطبيقات منخفض الكود أسعار مخصصة Azure AI Search الأفضل لمزج البحث التقليدي والبحث الدلالي في البيئات المتكاملة مع Microsoft حجم الفريق: مثالي للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم البحث الدلالي/الناقل، إثراء Azure Cognitive Services، البحث متعدد الوسائط يتوفر إصدار مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 73 دولارًا في الشهر Sinequa الأفضل لاكتشاف المعرفة على مستوى المؤسسة باستخدام تقنية معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة والبحث المتخصص حجم الفريق: مثالي للمؤسسات مساعدات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والامتثال لمعايير SOC 2/ISO/HIPAA، واكتشاف الخبراء أسعار مخصصة Yext الأفضل لإدارة وتحسين تجارب البحث الخاصة بالعلامات التجارية عبر القنوات الرقمية حجم الفريق: مثالي للفرق والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم مخطط المعرفة، أتمتة الدردشة بالذكاء الاصطناعي، إدارة المراجعات، تحسين محركات البحث ابتداءً من 4 دولارات في الأسبوع Luigi's Box الأفضل لتحسين اكتشاف المنتجات والتحويل في منصات التجارة الإلكترونية حجم الفريق: مثالي للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم البحث الصوتي والمرئي، والتحليلات المتقدمة، ودعم متعدد اللغات/العملات، وتوصيات المنتجات أسعار مخصصة Apache Lucene الأفضل للمطورين الذين يحتاجون إلى تحكم كامل لإنشاء وظائف بحث مخصصة من البدايةحجم الفريق: مثالي للمطورين والمؤسسات التي تحتاج إلى التحكم فهرسة النص الكامل، الاسترجاع المصنف، استعلامات البدل/العبارة/القرب، الاستعلامات متعددة الفهارس مجاني ومفتوح المصدر

أفضل بدائل Coveo للاستخدام

الآن دعنا نتعمق أكثر في كل أداة ونرى ما الذي يجعلها أفضل من Coveo. 🛠️

1. ClickUp (الأفضل لدمج البحث في سير عمل إدارة المشاريع)

جرب ClickUp مجانًا أصلح سير العمل المجزأ باستخدام البحث المتصل من ClickUp

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يجمع مهامك ووثائقك ومعرفتك في نظام واحد، بحيث لا يكون البحث سريعًا فحسب، بل أصليًا ومنظمًا وعميقًا في سياقه. على عكس الخدمات السحابية الأخرى، يربط ClickUp كل شيء بكيفية عمل فريقك.

باستخدام البحث المتصل من ClickUp، يمكنك البحث على الفور في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك، بما في ذلك المهام والقوائم والمجلدات والمساحات وحتى التعليقات، كل ذلك من شريط بحث واحد قوي. تساعدك عوامل التصفية المتقدمة مثل المكلفين وتواريخ الاستحقاق والعلامات والأولويات أو الحالة على تضييق نطاق نتائج البحث بسرعة والعثور على ما يهمك بالضبط.

🧐 هل تعلم؟ يمكنك حفظ عوامل التصفية الأكثر استخدامًا في البحث كـ "مفضلة" في ClickUp. على سبيل المثال: "@me AND overdue AND priority: high" تصبح أداة قوية بنقرة واحدة للفرز اليومي.

اعثر على الملاحظات والمهام والمستندات ذات الصلة بشكل أسرع من أي وقت مضى باستخدام البحث المتصل من ClickUp

🔎 قم بتوحيد البحث عن المعرفة والمهام في مساحة عمل واحدة

ما الذي يميزه؟ على عكس منصات البحث المستقلة، يتجاوز ClickUp نطاق مساحة العمل الداخلية.

يمكنك دمج Google Drive و Slack و Figma و GitHub والمزيد لتوحيد النتائج من جميع الأدوات المتصلة. وهذا يجعله منافسًا قويًا لأفضل بديل لـ Coveo للفرق التي ترغب في دمج البحث في سير عملها، وليس إضافته بشكل منفصل.

ونظرًا لأن نتائج البحث تحترم دائمًا أذونات المستخدم، فإن المعلومات الحساسة تكون آمنة دائمًا. يمكنك حتى البحث داخل المرفقات مثل ملفات PDF، مما يضمن عدم فقدان أي تفاصيل مهمة. سواء كنت تبحث من جهاز الكمبيوتر المكتبي أو الجهاز المحمول، يتم مزامنة كل شيء ويمكن الوصول إليه.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم هذا الذكاء الاصطناعي المتصل اقتراحات تلقائية لتسريع استعلاماتك وتحسين الدقة، بحيث تقضي وقتًا أقل في البحث ووقتًا أطول في العمل. بالإضافة إلى الكلمات الرئيسية البسيطة، يمكنك البحث داخل التعليقات أو الملفات المحددة أو المستندات بأكملها دون إضاعة الوقت أو فقدان السياق.

بفضل هذا البحث الذكي، يمكنك العثور على أي مهمة أو تعليق أو ملف في مساحة العمل الخاصة بك على الفور.

🧠 إنشاء وتخزين وعثور على وثائق ديناميكية

عندما تريد إنشاء وتنظيم المعلومات التي يحتاجها فريقك، يتيح لك ClickUp Docs إنشاء مستندات مفصلة ومنظمة مباشرة داخل ClickUp. وهذا يركز جميع معارفك ويبسط عمليات إدارة المستندات.

تعاون وأنشئ مستندات الشركة باستخدام ClickUp Docs

أنشئ صفحات متداخلة، وقم بتضمين المهام أو طرق العرض، وتعاون مع زملائك في الفريق في الوقت الفعلي من خلال التعليقات والإشارات. يتم ربط كل مستند Wiki الخاص بالشركة تلقائيًا بمشاريعك. يعمل كل مستند كمساحة عمل حية — يمكن البحث فيه على الفور، ومترابط، ومحدث دائمًا.

بفضل دعم الروابط الخلفية والمراجع وسجل الإصدارات، يجعل ClickUp التوثيق ديناميكيًا وقابلًا للاكتشاف — وهو مثالي لتنظيم المحتوى في فئات معرفية يمكن لفريقك تصفحها وتحديثها بسهولة.

💬 اجعل كل فكرة ومحادثة وخطة قابلة للبحث

ولكن الأمر لا يقتصر على المستندات. يمكنك أيضًا الحصول على دردشة ClickUp في الوقت الفعلي وتعليقات مترابطة ولوحات ClickUp البيضاء المرئية، وجميعها قابلة للبحث بالكامل. سواء كنت تخطط أو تناقش أو تبادل الأفكار، يضمن لك ClickUp ألا تفقد أبدًا مسار المحادثات أو الأفكار.

بمجرد بناء معرفة فريقك، يوفر لك ClickUp Knowledge Management أدوات قوية للحفاظ على تنظيمها. قم بتعيين المالكين والمراقبين، وحدد المساحات والمجلدات بوضوح، وقم بإدارة الأذونات التفصيلية حتى يتمكن الموظفون المناسبون من الوصول إلى المعلومات الصحيحة، ولا يرى عملاؤك سوى ما يحتاجون إليه.

💡 نصيحة للمحترفين: يدعم البحث في ClickUp المنطق الضبابي، حتى المطابقات الجزئية ستظهر نتائج ذات صلة. هذا يعني أن فريقك لن يضطر إلى تذكر أسماء المهام أو عناوين الملفات بالضبط للعثور على ما يحتاجون إليه.

هل تحتاج إلى إجابات سريعة من مكان عملك؟ ClickUp Brain يستخدم الذكاء الاصطناعي لعرض معلومات محددة من المهام والمستندات والمشاريع على الفور، دون الحاجة إلى البحث اليدوي. يمكنك أيضًا استيراد معرفة فريقك الحالية إلى ClickUp، حتى لا تضيع أي معلومات أثناء عمليات النقل. بالإضافة إلى ذلك، تسهل قوالب قاعدة المعرفة القابلة للتخصيص إنشاء أدلة توجيهية متسقة ودلائل إجراءات ووثائق المشاريع.

يساعدك ClickUp Brain على العمل بشكل أكثر ذكاءً بمجرد تنظيم معرفتك وجعلها سهلة الوصول. يمكنك إنشاء مسودات للتقارير أو رسائل البريد الإلكتروني أو ملاحظات الاجتماعات بسرعة داخل ClickUp، مما يوفر لك الوقت في الكتابة الروتينية.

تمتد قدرات الذكاء الاصطناعي أيضًا إلى ClickUp AI Notetaker، الذي يمكنه الانضمام إلى اجتماعاتك وتدوين الملاحظات وإنشاء النصوص والمهام تلقائيًا.

يجمع ClickUp بين الذكاء الاصطناعي وإدارة المعرفة بطرق لا يمكن لأدوات مثل Coveo أن تضاهيها. يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي حتى الإجابة على أسئلة مكان العمل أو اتخاذ إجراءات نيابة عنك، مما يحافظ على سير سير العمل بينما تركز أنت على ما يهم.

💡 نصيحة احترافية: هل تحتاج إلى طريقة أفضل لإدارة مستندات العملاء والموارد الداخلية؟ يمكنك استخدام نماذج ClickUp للسماح للزوار أو أعضاء الفريق بطلب الوصول أو إرسال المدخلات أو الاتصال بفريقك مباشرةً، مع الاحتفاظ بكل شيء في مكان مركزي واحد.

أفضل ميزات ClickUp

أتمتة تنظيم المهام: قم بتعيين قواعد لتصنيف المهام أو تخصيصها أو نقلها تلقائيًا استنادًا إلى المشغلات وحافظ على تنظيم مساحة العمل حتى تظل نتائج البحث مركزة ومفيدة

اعرض المعلومات الأساسية على الفور: أنشئ أنشئ طرق عرض مخصصة ولوحات ClickUp باستخدام القوائم أو اللوحات أو الجداول للعثور على المعلومات بشكل أسرع وتقليل الحاجة إلى البحث المتكرر

رسم خريطة العلاقات بين المهام: ربط المهام من خلال التبعيات أو العلاقات لإنشاء هيكل مشروع واضح وفهم السياق عند عرض العناصر ذات الصلة في نتائج البحث

التعاون المرئي: استخدم ClickUp Whiteboards للتفكير الجماعي والتخطيط، مع إمكانية البحث في جميع المحتويات وربطها بالمهام والمستندات

تصفح على غرار ويكي: مرجع ووثائق ومهام مرتبطة برابط خلفي لاكتشاف المعرفة بسلاسة

أذونات دقيقة: تراعي نتائج البحث دائمًا أدوار المستخدمين وأذوناتهم، مما يضمن أمان المعلومات الحساسة

الجوال وإمكانية الوصول: يمكنك الوصول إلى جميع الميزات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والبحث، على الأجهزة المحمولة مع تحسينات مستمرة في إمكانية الوصول

قيود ClickUp

قد تجعل الميزات الشاملة ClickUp يبدو معقدًا للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (9,000+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول مراجعة Capterra:

أنا معجب جدًا بتعدد استخدامات ClickUp. فهو يتميز بمجموعة واسعة من الميزات ويمكن أن يحل محل العديد من الحلول البرمجية الأخرى. بالنسبة للفرق الصغيرة والمتنامية، يوفر طريقة رائعة لتنظيم العمل وتصوره. أخيرًا، يعد الذكاء الاصطناعي في ClickUp أداة رائعة لمساعدة فريقي في البحث عن العناصر.

أنا معجب جدًا بتعدد استخدامات ClickUp. فهو يتميز بمجموعة واسعة من الميزات ويمكن أن يحل محل العديد من الحلول البرمجية الأخرى. بالنسبة للفرق الصغيرة والمتنامية، يوفر طريقة رائعة لتنظيم العمل وتصوره. وأخيرًا، يعد الذكاء الاصطناعي في ClickUp أداة رائعة لمساعدة فريقي في البحث عن العناصر.

🎉 حقيقة ممتعة: في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت عمليات البحث المؤسسي تستند إلى نموذج البحث على الويب (مثل Google)، ولكن الاتجاه الحالي للبحث يتجه نحو "البحث في مساحة العمل الأصلية"، حيث لا تكتفي بالعثور على المعلومات فحسب، بل تتخذ إجراءات بشأنها على الفور (تعيين مهمة، بدء مستند، الرد على تعليق). ClickUp هو مثال على هذه التطورات.

2. Elastic Enterprise Search (الأفضل لتعزيز البحث القابل للتخصيص في التجارة الإلكترونية والتطبيقات الموجهة للعملاء)

عبر Elastic

يقدم Elastic Enterprise Search حلين — App Search و Workplace Search — وكلاهما مبني على قوة Elasticsearch.

يساعد Elastic Enterprise Search متجرك الإلكتروني على تقديم عمليات بحث سريعة وملائمة عن المنتجات، مما يحافظ على تفاعل العملاء ويزيد المبيعات. يمكنك إنشاء تجربة بحث قابلة للتخصيص بالكامل باستخدام عوامل التصفية والتسامح مع الأخطاء المطبعية وعناصر التحكم في ملاءمة النتائج وفقًا لكتالوجك.

يتم التعامل مع التكوين من خلال Kibana، واجهة المستخدم الإدارية من Elastic، والتي تدعم أيضًا التصورات المخصصة لسلوك المستخدم ومقاييس الأداء. يتيح لك شريط التمرير الدقيق والبديهي تعزيز أفضل المنتجات مبيعًا، وتحديد أولويات العناصر المتوفرة في المخزون، أو تحسين النتائج بسهولة.

أفضل ميزات Elastic Enterprise Search

يوفر لوحات معلومات وتقارير مفصلة عن استعلامات البحث وسلوك المستخدمين والاتجاهات حتى تتمكن من تحسين أداء البحث باستمرار

يدعم إدارة المرادفات لتحسين الاسترجاع وضمان حصول المستخدمين على نتائج ذات صلة باستخدام مصطلحات متنوعة

يتكامل مع بروتوكولات أمان المؤسسات مثل SAML و LDAP و OAuth لضمان الوصول الآمن والامتثال

قيود Elastic Enterprise Search

قد تكون إعادة فهرسة المستندات أمرًا صعبًا، خاصةً عندما يتغير المخطط بشكل كبير

لا يدعم النسخ المتماثل عبر المجموعات

أسعار Elastic Enterprise Search

الأسعار: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Elastic Enterprise Search

G2 : 4. 3/5 (190+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Elastic Enterprise Search؟

تقول مراجعة Capterra:

بصفتي مطورًا للخلفية، أعلم جيدًا أنني يمكنني الاعتماد على Elastic Search في جميع الأوقات التي أحتاج فيها إلى دعم البحث استنادًا إلى سلسلة أحرف عبر قاعدة البيانات. ما عليك سوى إرسال مجموعة من المستندات إلى Elastic Search، وستكون جاهزًا للبحث عن أي شيء ضمن المستندات المتوفرة.

بصفتي مطورًا للخلفية، أعلم جيدًا أنني يمكنني الاعتماد على Elastic Search في جميع الأوقات التي أحتاج فيها إلى دعم البحث استنادًا إلى سلسلة أحرف عبر قاعدة البيانات. ما عليك سوى إرسال مجموعة من المستندات إلى Elastic Search، وستكون جاهزًا للبحث عن أي شيء ضمن المستندات المتوفرة.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Elasticsearch

3. Algolia (الأفضل لتقديم تجارب بحث سريعة وسهلة الاستخدام ومتسامحة مع الأخطاء المطبعية على الموقع)

عبر Algolia

Algolia's AI Search هي مكتبة واجهة أمامية تساعدك على إنشاء واجهات بحث سريعة الاستجابة ومرنة. تتضمن ميزات مثل Optimistic UI، التي تقوم بتحديث الواجهة فورًا بعد إجراء المستخدم لأي إجراء، حتى قبل إرجاع البيانات. تتيح لك Insights Events تتبع تفاعلات المستخدمين، مثل النقرات والتحويلات، بأقل قدر من التكوين.

تساعدك "توصيات الذكاء الاصطناعي" المدمجة على اقتراح محتوى أو منتجات ذات صلة بناءً على سلوك المستخدم، وتتيح "الأدوات الديناميكية" ضبط عوامل التصفية تلقائيًا بناءً على البيانات التي تتلقاها، مما يجعل واجهتك أكثر مرونة.

أفضل ميزات Algolia

يوفر نتائج بحث تستند إلى الموقع لمساعدة المستخدمين على رؤية العناصر الأكثر صلة بالقرب منهم

يعالج الأخطاء الإملائية والأخطاء المطبعية لتقديم نتائج بحث دقيقة

يتيح لك تجربة تكوينات بحث مختلفة (اختبار A/B) وقياس تأثيرها على سلوك المستخدم

قيود Algolia

لا يدعم النظام بشكل كامل تصفية مصفوفات الكائنات عبر حقول متعددة

تحكم محدود في الاستضافة — يجب استخدام سحابة Algolia

أسعار Algolia

إنشاء : مجاني

Grow : مجاني/الدفع حسب الاستخدام

Premium : أسعار مخصصة

Elevate: أسعار مخصصة

تقييمات Algolia وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (70+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Algolia؟

تقول مراجعة G2:

أحب المحرر المرئي في Algolia، فهو سهل الاستخدام للغاية. كما توفر التحليلات رؤى قيّمة للغاية يمكن استخدامها لإنشاء أو تعديل القواعد أو المرادفات. كمستخدم يومي، أجد هذه المنصة سهلة التصفح ويمكن تعلمها بسرعة كبيرة.

أحب المحرر المرئي في Algolia، فهو سهل الاستخدام للغاية. كما توفر التحليلات رؤى قيّمة للغاية يمكن استخدامها لإنشاء أو تعديل القواعد أو المرادفات. كمستخدم يومي، أجد هذه المنصة سهلة التصفح ويمكن تعلمها بسرعة كبيرة.

📮 ClickUp Insight: يقضي الموظف العادي أكثر من 30 دقيقة يوميًا في البحث عن المعلومات المتعلقة بالعمل، أي ما يزيد عن 120 ساعة سنويًا في البحث في رسائل البريد الإلكتروني ومحادثات Slack والملفات المتناثرة. يمكن لمساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي مدمج في مساحة العمل الخاصة بك تغيير ذلك. تعرّف على ClickUp Brain. يوفر لك رؤى وإجابات فورية من خلال عرض المستندات والمحادثات وتفاصيل المهام المناسبة في ثوانٍ معدودة، حتى تتمكن من التوقف عن البحث والبدء في العمل. 💫 نتائج حقيقية: من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة، استعادت فرق مثل QubicaAMF أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا باستخدام ClickUp، أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص. تخيل ما يمكن أن يحققه فريقك بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

عبر Google Cloud

يتيح لك Google Cloud Search العثور على المعلومات بسرعة وأمان عبر Gmail وDrive والتقويم وخدمات Google Workspace الأخرى. يسترد البيانات بناءً على استفساراتك ويقدم توصيات استباقية من خلال بطاقات المساعدة.

تعرض هذه البطاقات المعلومات ذات الصلة مثل الاجتماعات القادمة والمستندات الحديثة وتحديثات المشاريع، مما يساعدك على البقاء منظمًا ومنتجًا دون الحاجة إلى البحث اليدوي. يفهم النظام اللغة الطبيعية، لذا يمكنك طرح أسئلة مثل "ما الملفات التي شاركها جون معي الأسبوع الماضي؟" والحصول على إجابات دقيقة ومراعية للسياق.

أفضل ميزات Google Cloud Search

ادمج مصادر البيانات الخارجية باستخدام واجهات برمجة التطبيقات (API) ومجموعات أدوات تطوير البرامج (SDK) الخاصة بـ Cloud Search لفهرسة المحتوى من أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وقواعد البيانات وأنظمة

قم ببناء تجارب بحث مخصصة من خلال دمج Cloud Search في بوابات الإنترنت الداخلية أو التطبيقات المحمولة أو تطبيقات الأعمال

تمكين الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي من خلال فهرسة شبه فورية للتحديثات عبر المستندات والبريد الإلكتروني والمحتويات الأخرى

قيود Google Cloud Search

قد يتباطأ الأداء في بعض الأحيان، مما يتطلب تعديلات في التكوين وتحسينات

دعم محدود لمصادر المحتوى غير التابعة لـ Google

أسعار Google Cloud Search

تجربة مجانية

الدفع حسب الاستخدام

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Google Cloud Search

G2 : 4. 3/5 (20+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Cloud Search؟

تقول مراجعة G2:

يوفر Google Cloud Search مركزًا شاملاً للوصول إلى أي معلومات أو مستندات أو أحداث التقويم أو محادثات البريد الإلكتروني وما إلى ذلك عبر حساب Google Workspace بالكامل. وهو أسهل بكثير من الانتقال إلى التطبيقات المختلفة (مثل Gmail وDrive والتقويم وما إلى ذلك) وإجراء استعلام بحث بشكل فردي.

يوفر Google Cloud Search مركزًا شاملاً للوصول إلى أي معلومات أو مستندات أو أحداث التقويم أو محادثات البريد الإلكتروني وما إلى ذلك عبر حساب Google Workspace بالكامل. وهو أسهل بكثير من الانتقال إلى التطبيقات المختلفة (مثل Gmail وDrive وCalendar وغيرها) وإجراء استعلام بحث بشكل فردي.

💡 نصيحة للمحترفين: إذا كانت شبكة الإنترنت الداخلية لفريقك تبدو أشبه بأرشيف فوضوي أكثر من كونها أداة إنتاجية، فقد حان الوقت للترقية. استخدم هذا الدليل لتصميم تجربة بحث أكثر ذكاءً وسهولة تساعد فريقك على العثور على المعلومات الصحيحة عند الحاجة.

5. IBM Watson Discovery (الأفضل لاستخراج الرؤى من المستندات المؤسسية غير المنظمة)

عبر IBM

IBM Watson Discovery هو محرك بحث وأداة تحليل محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكن تدريبه على التعرف على الرؤى الخاصة بمجال معين واستخراجها من مستندات معقدة وشبه منظمة مثل العقود أو الكتيبات.

تقوم تقنية Passage Retrieval المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Watson بتحديد الفقرات أو الجمل الأكثر صلة بالموضوع داخل المستندات وإرجاعها.

أفضل ميزات IBM Watson Discovery

يمكنك الوصول إلى معلومات موحدة من خلال إجراء بحث موحد عبر عدة مستودعات محتوى من خلال واجهة واحدة مبسطة

استخرج البيانات المنظمة من المستندات الغنية بالصور مثل الجداول والنماذج والفواتير باستخدام Visual Document Understanding

نشر بمرونة عبر IBM Cloud أو مزودي الخدمات السحابية الآخرين أو البيئات المحلية لتلبية متطلبات الأمان والامتثال والبنية التحتية

قيود IBM Watson Discovery

غالبًا ما يؤدي التعامل مع عدة استعلامات متزامنة إلى حدوث أخطاء في النظام

لا توجد فهرسة في الوقت الفعلي — الأفضل لعمليات سير العمل الخاصة باستيعاب الدُفعات

أسعار IBM Watson Discovery

إضافة : تبدأ من 500 دولار

المؤسسات : تبدأ من 5000 دولار

Premium : أسعار مخصصة

IBM Cloud Pak for Data Cartridge: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات IBM Watson Discovery

G2 : 4. 5/5 (90+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن IBM Watson Discovery؟

تقول مراجعة G2:

يتمتع IBM Watson Discovery بأحدث التقنيات للبحث والحصول على الرؤى التحليلية من قواعد البيانات الضخمة في غمضة عين. وتعد القدرة على معالجة اللغة الطبيعية لاستخراج التحليلات من المستندات والبيانات غير المنظمة أفضل ميزة لهذه الأداة.

يتمتع IBM Watson Discovery بأحدث التقنيات للبحث والحصول على الرؤى التحليلية من قواعد البيانات الضخمة في غمضة عين. وتعد القدرة على معالجة اللغة الطبيعية لاستخراج التحليلات من المستندات والبيانات غير المنظمة أفضل ميزة في هذه الأداة.

🧐 هل تعلم؟ التبديل المتكرر بين المهام، الذي يحدث غالبًا بسبب البحث عن المعلومات، يمكن أن يعطل سير العمل. يستغرق استعادة التركيز وقتًا طويلاً، مما يؤثر بشكل تراكمي على الكفاءة الإجمالية.

6. Lucidworks Fusion (الأفضل لإنشاء تطبيقات بحث مؤسسية ذكية واسعة النطاق ذات صلة بالسلوك)

عبر Lucidworks

يوفر لك Lucidworks Fusion الأدوات اللازمة لتقديم بحث سريع وذكي عبر مجموعات البيانات المعقدة مع ضبط الصلة بناءً على السلوك وعناصر تحكم قوية للمطورين. يتعلم إطار معالجة الإشارات من سلوك المستخدمين مثل النقرات والاستعلامات والتفاعلات لتحسين الصلة باستمرار.

تتولى Fusion كل شيء بدءًا من سجلات الصحة الإلكترونية إلى كتالوجات التجارة الإلكترونية من خلال الاستيعاب في الوقت الفعلي وخيارات النشر المرنة. تشتمل بنية Fusion المعيارية على قنوات استعلام قابلة للتخصيص لمعالجة ما قبل الاستعلام وما بعده، مما يتيح للفرق إنشاء منطق استرجاع متطور. استخدم التنقل المتعدد الأوجه والتصفية الديناميكية للتركيز على سمات محددة مثل العلاج أو نوع المنتج أو المصدر.

أفضل ميزات Lucidworks Fusion

أنشئ تطبيقات بحث بسرعة باستخدام بيئة App Studio منخفضة الكود للمستخدمين التقنيين وغير التقنيين على حد سواء

دمج البيانات بسلاسة باستخدام أكثر من 100 موصل يوحد قواعد البيانات والتخزين السحابي وأنظمة إدارة علاقات العملاء والمزيد في فهرس واحد

قم بتمكين البحث الدلالي باستخدام الاسترجاع القائم على المتجهات للعثور على النتائج ذات الصلة حتى بدون مطابقة الكلمات الرئيسية بالضبط

قيود Lucidworks Fusion

مرونة أقل عند تغيير أنواع بيانات الحقول

يلزم وجود Java 8 لبعض الإصدارات؛ مشكلات التوافق مع الإصدارات الأحدث

أسعار Lucidworks Fusion

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Lucidworks Fusion

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Lucidworks Fusion؟

تقول مراجعة G2:

يعد المنتج Fusion + App Studio أداة بحث رائعة ذات إمكانيات لا حصر لها. فهو ليس سهل الصيانة فحسب، بل يوفر خيارات تخصيص البحث بشكل لا يصدق. يمكنك إنشاء شاشتك بالكامل باستخدام App studio لتصميمها حسب احتياجاتك.

يعد المنتج Fusion + App Studio أداة بحث رائعة ذات إمكانيات لا حصر لها. فهو ليس سهل الصيانة فحسب، بل يوفر خيارات تخصيص البحث بشكل لا يصدق. يمكنك إنشاء شاشتك بالكامل باستخدام App studio لتصميمها حسب احتياجاتك.

7. Azure AI Search (الأفضل لمزج البحث التقليدي والبحث الدلالي في البيئات المتكاملة مع Microsoft)

عبر Microsoft

Azure AI Search هو برنامج بحث مؤسسي يقدم نتائج ذات صلة باستخدام البحث التقليدي بالكلمات الرئيسية والبحث الدلالي، بالإضافة إلى دعم كامل للبحث المتجه للاستعلامات القائمة على التشابه. يعمل على إثراء المحتوى الخاص بك أثناء الفهرسة باستخدام Azure Cognitive Services، وتطبيق التعرف على الكيانات وتحليل المشاعر واكتشاف اللغة لتوفير رؤى أعمق وتحسين دقة البحث.

بالنسبة لعملك في مجال الإعلام أو التصنيع أو التأمين، تتيح لك إمكانات Azure AI Search المتعددة الوسائط البحث في الصور والنصوص وتحليلها معًا.

أفضل ميزات Azure AI Search

يعزز تجربة المستخدم من خلال توفير اقتراحات البحث في الوقت الفعلي والإكمال التلقائي لمساعدة المستخدمين في العثور على ما يحتاجون إليه بشكل أسرع

أتمتة استيعاب البيانات عن طريق جدولة عمليات الزحف من مصادر مثل Azure Blob Storage و Cosmos DB وقواعد بيانات SQL للحفاظ على تحديث الفهرس الخاص بك

يحمي بياناتك من خلال ضوابط وصول دقيقة مدمجة مع Azure Active Directory ويضمن أن المستخدمين المصرح لهم فقط هم من يمكنهم الوصول إلى المعلومات الحساسة

قيود Azure AI Search

أحيانًا يخطئ Azure AI Search في تفسير استعلامات اللغة الطبيعية ويطبق عوامل التصفية بشكل غير دقيق

دعم محدود للتصنيف المخصص بدون تكامل Azure Machine Learning

أسعار Azure AI Search

السعر لكل وحدة بحث (SU)

مجاني : 0 دولار شهريًا

الأساسي : 73.73 دولارًا شهريًا

S1 القياسي : 245 دولارًا أمريكيًا في الشهر

S2 القياسي : 981 دولارًا أمريكيًا في الشهر

S3 القياسي : 1,962 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تخزين محسّن L1: 2,802.47 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تخزين محسّن L2: 5,604 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات وتصنيفات Azure AI Search

G2 : 4. 4/5 (30+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Azure AI Search؟

تقول مراجعة G2:

البحث بالذكاء الاصطناعي سهل التكامل، ويوفر تجربة بحث محسّنة، وبحثًا دلاليًا، ودعمًا للغات، والأهم من ذلك، أنه قابل للتخصيص بسهولة لتطبيقك.

البحث بالذكاء الاصطناعي سهل التكامل، ويوفر تجربة بحث محسّنة، وبحثًا دلاليًا، ودعمًا لغويًا، والأهم من ذلك، أنه قابل للتخصيص بسهولة لتطبيقك.

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8. Sinequa (الأفضل لاكتشاف المعرفة على مستوى المؤسسة باستخدام تقنية معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة والبحث المتخصص)

عبر Sinequa

إذا كنت تمثل مؤسسة تسعى إلى الاستفادة الكاملة من معارفك الداخلية، فإن Sinequa توفر برنامجًا لإدارة المعرفة مدعومًا بتقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة ومعالجة اللغة الطبيعية.

عند تصفح المستندات المعقدة، يتيح لك Sinequa تحديد شرائح أو مقاطع معينة باستخدام أدوات مثل Document Navigator و Presentation Builder. كما يدعم Expert Discovery and Collaboration، حيث يحدد خبراء الموضوعات الرئيسية داخل مؤسستك لتسهيل مشاركة المعرفة من خلال ميزات الدردشة والمشاركة المتكاملة.

أفضل ميزات Sinequa

يتيح إنشاء وتخصيص مساعدات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي بسرعة دون الحاجة إلى أي برمجة

يضمن أمانًا قويًا وامتثالًا للمعايير مثل SOC 2 Type II و ISO 27001 و HIPAA لحماية بيانات مؤسستك الحساسة

يدعم لغات وأنواع بيانات متعددة من خلال الجمع بين النص وتنسيقات أخرى لتقديم تجارب بحث أكثر ثراءً وشمولاً

قيود Sinequa

قد يستغرق إعداد Sinequa وتخصيصه وقتًا طويلاً ويتطلب في كثير من الأحيان خبرة متخصصة

لا يزال التكوين على مستوى المسؤول مطلوبًا للوحدات النمطية "بدون كود"

أسعار Sinequa

أسعار مخصصة

تقييمات Sinequa وتعليقات المستخدمين

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sinequa؟

تقول مراجعة G2:

إنها أداة تحليلية فعالة من حيث التكلفة ومناسبة للميزانية وتلائم متطلبات الشركات من جميع الأحجام.

إنها أداة تحليلية فعالة من حيث التكلفة ومناسبة للميزانية وتلائم متطلبات الشركات من جميع الأحجام.

9. Yext (الأفضل لإدارة وتحسين تجارب البحث عن العلامات التجارية عبر القنوات الرقمية)

عبر Yext

Yext هي منصة تجربة رقمية تربط محتوى العلامات التجارية عبر مواقع الويب ومحركات البحث والتطبيقات. تعمل ميزة Federated Search من Yext على توحيد المحتوى عبر أنظمة إدارة المحتوى ومكاتب المساعدة وقواعد المعرفة الداخلية، مما يسهل تقديم إجابات متماسكة عبر نقاط الاتصال.

يتمثل جوهرها في Knowledge Graph، الذي ينظم بيانات عملك لضمان الدقة وتحسين تحسين محركات البحث وتعزيز التجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر نقاط الاتصال الرقمية. توفر Yext أيضًا إمكانات بحث ذكية لموقعك على الويب، مما يوفر إجابات مباشرة ودقيقة لاستفسارات المستخدمين ويحسن تجربة المستخدم بشكل عام.

أفضل ميزات Yext

أتمتة تفاعلات العملاء باستخدام حلول الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تتعامل مع المحادثات وتجمع مدخلات المستخدمين وتنفذ المهام المكونة

يدير التعليقات عبر المنصات ويستجيب لها لتحسين تفاعل العملاء وتعزيز التقييمات المحلية وتصنيفات البحث

احصل على رؤى قابلة للتنفيذ من خلال التقارير ولوحات المعلومات المخصصة التي تساعدك على تتبع الأداء وتحسين استراتيجيتك الرقمية

قيود Yext

يواجه بعض المستخدمين صعوبة في تصدير التحليلات مع جميع المقاييس الرئيسية مع الحفاظ على التفاعلية

التحكم في المرادفات والتصنيف محدود مقارنةً بـ Elastic أو Algolia

أسعار Yext

ناشئ: 4 دولارات أسبوعيًا أو 199 دولارًا سنويًا

أساسي: 9 دولارات أسبوعيًا أو 449 دولارًا سنويًا

كامل: 10 دولارات أسبوعيًا أو 499 دولارًا سنويًا

الاشتراك المميز: 19 دولارًا أسبوعيًا أو 999 دولارًا سنويًا

تقييمات Yext وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (740+ تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Yext؟

تقول مراجعة Capterra:

اضبطها وانس الأمر. مع Yext، يمكنك إدخال قائمتك وتأكيدها عبر عوامل المصادقة، وفي غضون أيام قليلة سترى التأثير المباشر. تتحسن النتائج العضوية، ويتحسن تحسين محركات البحث (SEO)، وتتحسن جودة Adwords... وما إلى ذلك!

اضبطها وانس الأمر. مع Yext، يمكنك إدخال قائمتك وتأكيدها عبر عوامل المصادقة، وفي غضون أيام قليلة سترى التأثير المباشر. تتحسن النتائج العضوية، ويتحسن تحسين محركات البحث (SEO)، وتتحسن جودة Adwords... وما إلى ذلك!

10. Luigi's Box (الأفضل لتحسين اكتشاف المنتجات والتحويل في منصات التجارة الإلكترونية)

تم تصميم Luigi's Box خصيصًا لشركات التجارة الإلكترونية التي ترغب في تحويل البحث في الموقع واكتشاف المنتجات إلى ميزة تنافسية. يضيف البحث الصوتي والمرئي طبقة من الراحة، حيث يتيح لعملائك البحث عن طريق التحدث أو تحميل صورة بدلاً من الكتابة.

تمنحك التحليلات المتقدمة فهمًا واضحًا لكيفية تفاعل المستخدمين مع متجرك، بحيث يمكنك ضبط الأداء من خلال قرارات مدعومة بالبيانات. وبفضل الدعم متعدد اللغات والعملات، ستكون جاهزًا لتقديم تجربة تسوق سلسة للعملاء في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن اللغة أو العملة.

أفضل ميزات Luigi's Box

يقترح منتجات تكميلية وعناصر ذات هامش ربح أعلى وحزم، مما يؤدي إلى زيادة فرص البيع الإضافي والبيع المتقاطع بشكل فعال

يتيح للعملاء العثور على المنتجات المطلوبة بسرعة باستخدام رموز المنتجات

يعيد توجيه المستخدمين إلى المنتجات ذات الصلة عند عدم العثور على نتائج مطابقة تمامًا

قيود Luigi's Box

قد يكون البحث القائم على الكلمات المفتاحية غير كافٍ عندما تكون أسماء المنتجات معقدة أو غير تقليدية

وصول محدود إلى تخصيص الخلفية دون دعم على مستوى المؤسسات

أسعار Luigi's Box

أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Luigi's Box

G2: 4. 8/5 (300+ تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Luigi's Box؟

تقول مراجعة G2:

لقد تحسنت وظيفة البحث على موقع الويب الخاص بي بشكل كبير — أصبحت النتائج دقيقة للغاية وسريعة ومخصصة. أصبح من السهل جدًا على المستخدمين العثور على ما يبحثون عنه بالضبط.

لقد تحسنت وظيفة البحث على موقع الويب الخاص بي بشكل كبير — أصبحت النتائج دقيقة للغاية وسريعة ومخصصة. أصبح من السهل جدًا على المستخدمين العثور على ما يبحثون عنه بالضبط.

📚 مكافأة: تنظيم الملفات والمجلدات: استراتيجيات لتحسين سير عملك

11. Lucene (الأفضل للمطورين الذين يحتاجون إلى تحكم كامل لإنشاء وظائف بحث مخصصة من البداية)

عبر Apache Lucene

Lucene هي مكتبة مفتوحة المصدر عالية الأداء تعتمد على Java للبحث عن النصوص الكاملة والمحرك الأساسي وراء Elasticsearch وSolr.

يدعم الفهرسة شبه الفورية، وأدوات تحليل الرموز المخصصة، والبحث المتجه عن التشابه الدلالي. يمكن للمطورين إنشاء أدوات التحليل الخاصة بهم، وبناء خوارزميات التصنيف، وإدارة شظايا الفهرس المتعددة.

أفضل ميزات Lucene

البحث في مجالات محددة مثل العنوان أو المؤلف أو المحتوى لجعل الاستعلامات أكثر دقة وتركيزًا

يصنف النتائج حسب أي حقل ويطبق جوانب ديناميكية لمساعدة المستخدمين على تصفية مجموعات النتائج الكبيرة والتنقل بينها بكفاءة

استعلامات عبر فهارس متعددة ودمج النتائج، مما يتيح تغطية بحث أوسع وأكثر مرونة

قيود Lucene

أفاد المستخدمون أن وحدة التغذية المدمجة صعبة الإعداد وغالبًا ما تكون غير موثوقة أثناء الاستخدام

يتطلب ضبطًا يدويًا من أجل قابلية التوسع والأداء

أسعار Lucene

منصة مجانية ومفتوحة المصدر

تقييمات ومراجعات Lucene

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Lucene؟

تقول مراجعة G2:

تعد فهرسة النص الكامل وعناصر التحكم في التصفية من نقاط القوة الحقيقية لـ Lucene. يمكنك بسهولة فهرسة البيانات استنادًا إلى مخطط والبحث على الفور في الفهرس بأكمله بسرعة فائقة.

تعد فهرسة النص الكامل وعناصر التحكم في التبويب من نقاط القوة الحقيقية لـ Lucene. يمكنك بسهولة فهرسة البيانات استنادًا إلى مخطط والبحث على الفور في الفهرس بأكمله بسرعة فائقة.

اكتشف قوة البحث وإدارة المعرفة مع ClickUp

تقدم Coveo خدمات بحث وإدارة معرفة قوية، ولكنها لا تدمجها بالكامل في عملك اليومي. 🧩

يجمع ClickUp المهام والمستندات والمعرفة في منصة واحدة. باستخدام البحث المتصل، يمكنك العثور على أي شيء على الفور في مساحة العمل الخاصة بك باستخدام المرشحات الذكية والاقتراحات التلقائية.

يتيح لك ClickUp Docs إنشاء محتوى مفصل مرتبط بالمشروع، بينما تضمن أدوات إدارة المعرفة الدقة والتحكم في الوصول. تساعدك الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp Brain على استخراج المعلومات ذات الصلة وإنشاء مسودات، مما يوفر الوقت ويعزز التعاون.

على عكس Coveo، يوحد ClickUp البحث والمعرفة وسير العمل في نظام ذكي واحد. سواء كنت تدير مستندات العملاء أو تنشئ أدلة التوجيه أو تحسن الوصول الداخلي، فإن ClickUp يحافظ على تماسك فريقك ومرونته.

جرب ClickUp اليوم واعمل بسرعة أكبر وذكاء أكثر وثقة أكبر. 🚀