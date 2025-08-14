Notion Mail مقابل Gmail: أي منصة بريد إلكتروني ستفوز في عام 2025؟

أنت منشغل في التخطيط لسباقات الأسبوع المقبل عندما دينغ!، تصل رسالة بريد إلكتروني أخرى وتخرجك من تركيزك. 📧

ولكنها ليست واحدة فقط. صندوق الوارد الخاص بك مليء بالرسائل الإلكترونية: رابط مستند، تحديث مهمة، ونشرة إخبارية لا تتذكر سبب اشتراكك فيها.

هذا التضارب اليومي هو بالضبط ما يعد Notion Mail بإصلاحه، من خلال دمج البريد الإلكتروني مع مساحة العمل الخاصة بك. ومع ذلك، فإن Gmail ليس بالضبط عفا عليه الزمن؛ فهو سريع وموثوق ولا يزال الخيار المفضل للملايين.

إذن، من سيفوز في هذه المواجهة بين Notion Mail و Gmail؟ دعنا نكتشف ذلك. 🎯

ما هو Notion Mail؟

عبر Notion Mail

Notion Mail هي أداة بريد إلكتروني متكاملة تعمل على تبسيط إدارة البريد الإلكتروني مباشرةً داخل مساحة عمل Notion الخاصة بك. تتيح لك عرض البريد الإلكتروني وإرساله وتنظيمه مباشرةً دون مغادرة المنصة.

تقوم الأداة بربط حساب Gmail الخاص بك لمزامنة الاتصالات مع المهام. يمكنك تضمين رسائل البريد الإلكتروني في الصفحات أو ربطها بالمهام أو تحويل سلاسل الرسائل إلى عناصر قابلة للتنفيذ.

ميزات Notion Mail

فيما يلي بعض ميزات برنامج إدارة البريد الإلكتروني هذا التي يمكن أن تعزز الإنتاجية. 💁

الميزة رقم 1: التسمية التلقائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

دع Notion AI ينظم صندوق الوارد الخاص بك

يمكنك إعداد Notion AI لتصنيف رسائل البريد الإلكتروني الواردة تلقائيًا باستخدام تعليمات بسيطة تشبه تعليمات البشر. ما عليك سوى أن تطلب "تصنيف رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إليّ مباشرةً، وليس النشرات الإخبارية"، وستبدأ العمل.

بمجرد وضع العلامات، يمكنك إنشاء طرق عرض مخصصة في الشريط الجانبي، وتنظيم رسائل البريد الإلكتروني حسب أي معيار، من المرسل إلى درجة الأهمية. إنها طريقة ذكية للتحكم في صندوق الوارد الخاص بك، بما يتجاوز المجلدات والفلاتر المعتادة.

الميزة رقم 2: خصائص وتصفية على غرار قاعدة البيانات

قم بتصفية صندوق الوارد الخاص بك باستخدام علامات مخصصة في Notion Mail

مثل باقي ميزات Notion، يعامل Notion Mail البريد الإلكتروني كبيانات. يمكنك إضافة خصائص إلى كل بريد إلكتروني (مثل الحالة أو الأولوية أو حتى العلامات)، ثم فرزها أو تجميعها أو تصفيتها بناءً على تلك الخصائص.

هل تحتاج إلى تتبع المتابعات أو الاحتفاظ بالرسائل ذات الأولوية العالية في العرض؟ لا مشكلة. يمكنك التصفية حسب أي شيء: المرسل أو الكلمات الرئيسية أو المرفقات أو الخصائص المخصصة.

الميزة رقم 3: تنسيق غني وكتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

اكتب ردود البريد الإلكتروني باستخدام Notion AI

تشبه كتابة رسائل البريد الإلكتروني في Notion Mail إنشاء مستند Notion. يمكنك استخدام العناوين والمربعات المحددة والملاحظات وحتى الألوان.

وهذا يسهل تنظيم الأفكار ومشاركة المهام أو مجرد جعل رسائلك أكثر جاذبية، خاصةً في مجال التواصل بين أعضاء الفريق.

بالإضافة إلى ذلك، يستخرج Notion AI البيانات من مساحة العمل الخاصة بك لمساعدتك في كتابة ردود البريد الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي بحيث تبدو وكأنها صادرة عنك أو عن علامتك التجارية. يمكنك حتى إعداده ليقترح الردود تلقائيًا عند وصول رسائل البريد الإلكتروني، وتحسين أسلوبك في الكتابة.

أسعار Notion Mail

خطة مجانية

إضافة: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

(Notion Mail متاح كجزء من خطة Notion الخاصة بك، وليس كاشتراك منفصل)*

ما هو Gmail؟

عبر Gmail

Gmail هو منصة البريد الإلكتروني الشائعة الاستخدام من Google، والمصممة لتوفير اتصال سريع وموثوق مع ميزات بحث قوية وتنظيم ذكي. وهي تسهل الاتصال السلس من خلال ميزات مثل البحث في البريد الإلكتروني وتصفية البريد العشوائي.

تتصل الأداة بخدمات Google الأخرى مثل Google Drive و Calendar و Meet، ويمكن الوصول إليها عبر متصفحات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة وعملاء البريد الإلكتروني التابعين لجهات خارجية.

يدعم Gmail أيضًا حسابات متعددة ويوفر تجربة بريد وارد مبسطة.

ميزات Gmail

فيما يلي بعض ميزات Gmail التي يمكنك استكشافها. 👇

الميزة رقم 1: الردود الآلية وتنظيف صندوق الوارد

استخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة رسائلك في Gmail

أحدث ميزة في Gmail هي مساعدة الكتابة التي تراعي السياق من Gemini، مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص به. إنها توفر الكثير من الوقت عندما يكون صندوق الوارد الخاص بك مزدحمًا ويجب عليك متابعة المحادثات.

يمكنك أيضًا إعداد إعادة التوجيه التلقائي على المنصة.

هل تحتاج إلى تنظيف شامل؟ اطلب من Gemini مسح "جميع العروض الترويجية غير المقروءة من العام الماضي" أو أرشفة النشرات الإخبارية التي قمت بالفعل بتصفحها. يقوم المساعد بهذه المهام المملة، حتى تقضي وقتًا أقل في النقر على "حذف".

الميزة رقم 2: جدولة سلسة وعرض مرن

جدولة الأحداث دون مغادرة Gmail

عندما تبدأ رسالة بريد إلكتروني في الانتقال إلى منطقة التقويم، يلاحظ Gmail ذلك. تظهر لوحة صغيرة تحتوي على الأوقات المتاحة لديك، جاهزة للصق في سلسلة الرسائل. يختار العملاء الوقت المناسب، وتضغط على "تأكيد"، ويتم تحديث تقويمات الجميع.

بالإضافة إلى ذلك، تحصل على خيارات عرض مرنة.

اختر طريقة العرض الافتراضية أو المريحة أو المضغوطة لتناسب عدد الرسائل التي تريدها على الشاشة. قم بتشغيل جزء المعاينة لقراءة الرسالة أثناء مسح القائمة. عدد أقل من النقرات، وتصنيف أسرع.

الميزة رقم 3: تنظيم قوي للبريد الإلكتروني وإدارة المهام

أنشئ مهام Google لربط العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراء بريدك الإلكتروني

تعمل التسميات مثل المجلدات، ولكنها أفضل. يمكنك وضع علامة على بريد إلكتروني واحد بتسميات متعددة وترميزها بالألوان وإخفاء تلك التي لا تحتاجها اليوم. تضع النجوم علامة على أي شيء مهم، وتقوم الفلاتر تلقائيًا بإخفاء الرسائل غير المرغوب فيها والأشياء ذات الأولوية المنخفضة عن الأنظار.

وبنقرة واحدة، يمكنك تحويل بريد إلكتروني إلى مهمة، والتي ستظهر في Google Tasks وفي التقويم الخاص بك. ستصلك المواعيد النهائية والتذكيرات والمتابعات أينما كنت؛ ولن يفقد أي شيء بين التطبيقات.

أسعار Gmail

خطة مجانية

Business Starter: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Business Standard: 14 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Business Plus: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

(أسعار Gmail مشمولة في خطط أسعار Google Workspace)*

Notion Mail مقابل Gmail: مقارنة الميزات

إذا كنت تقارن بين Notion Mail و Gmail لتبسيط الاتصال، فمن الواضح أن كلاهما يعملان بطريقة مختلفة. أحدهما يركز على تكامل مساحة العمل والتخصيص، بينما الآخر يعزز ميزته من خلال الذكاء الاصطناعي والموثوقية.

دعنا نحلل ما يميز هاتين الأداتين لزيادة إنتاجية البريد الإلكتروني. ⚒️

المعايير Notion Mail Gmail دعم المنصة الويب، تطبيق Mac الويب، Android، iOS، عملاء سطح المكتب مثل Outlook وApple Mail وThunderbird دعم الحساب يعمل فقط مع حسابات Gmail أو Google يدعم Gmail والحسابات الخارجية عبر IMAP/POP الواجهة والتصميم واجهة مستخدم نظيفة على طراز Notion ومحرر كتل وعروض قواعد بيانات قابلة للتخصيص واجهة Gmail الكلاسيكية، والسمات المخصصة، وتسلسل المحادثات تنظيم صندوق الوارد "طرق عرض" قابلة للتخصيص مع عوامل تصفية وتجميع وتصنيف تلقائي بالذكاء الاصطناعي، ولا يوجد صندوق بريد مشترك الملصقات والفئات مثل "الأساسي" و"الشبكات الاجتماعية" و"العروض الترويجية" والفلاتر المخصصة وعلامات التبويب وصندوق الوارد الموحد ميزات الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي لتنظيم الصفحات في Notion وتصنيفها وصياغة الردود والإشارة إليها Gemini AI لصياغة المسودات وتلخيصها والبحث فيها وتقديم اقتراحات للاجتماعات التكاملات تكامل عميق مع Notion Calendar ومساحة عمل Notion، و@mentions لصفحات Notion التكامل مع Google Workspace، بما في ذلك التقويم وDrive وMeet وChat وDocs وSheets والمزيد اختصارات لوحة المفاتيح شريط الأوامر (CMD/CTRL+K)؛ يدعم معظم اختصارات Gmail؛ لا يعمل بالكامل من خلال لوحة المفاتيح اختصارات لوحة المفاتيح الشاملة؛ مُحسّنة للمستخدمين المحترفين الأرشفة التلقائية والتأجيل لا يوجد أرشفة تلقائية بعد الإرسال، ولا توجد ميزة "إرسال وتأجيل" تتوفر خدمات الإرسال والأرشفة والتأجيل والإرسال والتأجيل والتذكير ميزات فريدة محرر Notion في البريد الإلكتروني، @mention صفحات Notion، طرق عرض مخصصة لصندوق الوارد الوضع السري، الكتابة الذكية، ردود الإيموجي (الجوال)، دعم الحسابات الخارجية، أفضل بحث في فئته *الأسعار يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يأتي البريد مدمجًا مع تطبيقات Notion الأخرى) يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم (يأتي Gmail مرفقًا مع خطط Google Workspace المدفوعة)

الميزة رقم 1: تنظيم البريد الإلكتروني

يبدأ الحفاظ على نظافة صندوق الوارد الخاص بك من طريقة تنظيم رسائل البريد الإلكتروني. دعنا نرى كيف تتعامل كل أداة مع ذلك.

Notion Mail

Notion Mail يركز على التخصيص. يمكنك إنشاء تسميات خاصة بك مثل "العملاء" أو "النشرات الإخبارية" أو "عاجل" وترك الذكاء الاصطناعي يقوم بفرزها تلقائيًا. إنه مرن ويمكنه التكيف مع سير العمل المتخصص، مما يتيح لك إنشاء "صناديق بريد صغيرة" داخل صندوق البريد الرئيسي.

Gmail

يوفر Gmail أيضًا أدوات تنظيم قوية، مثل الملصقات والفلاتر والفئات، ولكن معظمها يدوية. إنه موثوق ولكنه أقل ديناميكية إذا كنت تريد شيئًا أكثر تكيفًا أو يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

🏆 الفائز: Notion Mail لخيارات التخصيص والتنظيم المتقدمة.

الميزة رقم 2: الذكاء الاصطناعي والأتمتة

دعنا نستكشف كيف تستخدم كلتا الأداتين الذكاء الاصطناعي والأتمتة لجعل البريد الإلكتروني أكثر ذكاءً وسرعة.

Notion Mail

Notion Mail تأخذ الذكاء الاصطناعي في البريد الإلكتروني على محمل الجد.

يمكنه صياغة رسائل البريد الإلكتروني وإنشاء ردود ذكية وتلخيص سلاسل الرسائل وحتى تحديد أولويات الرسائل التي تصل إلى صندوق الوارد الخاص بك.

تدعم الأداة أيضًا المقتطفات القابلة لإعادة الاستخدام وتقوم بأتمتة المهام المتكررة، مما يجعلها أكثر من مجرد عميل بريد إلكتروني، بل مساعدًا في سير العمل.

Gmail

يحتوي Gmail على ميزات ذكية مدمجة مثل تصفية البريد العشوائي والردود الذكية وتذكيرات المتابعة. وهي موثوقة ولكنها أقل قابلية للتخصيص، وتناسب الاستخدام العام أكثر من سير العمل المعقد.

مع Gemini، يوفر Gmail مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكتابة والتلخيص وفهم السياق، على الرغم من أنه لا يزال يبدو وكأنه أداة إضافية وليس أداة أساسية لسير العمل.

🏆 الفائز: Notion Mail لتشغيل سير العمل تلقائيًا والتخصيص المتقدم.

الميزة رقم 3: التكامل والنظام البيئي

دعنا نرى كيف تتناسب كل أداة مع مساحة العمل الأوسع ونظام التطبيقات.

Notion Mail

يتكامل Notion Mail بشكل وثيق مع مجموعة Notion، بما في ذلك التقويم والمستندات والمشاريع. يمكنك الرجوع إلى صفحات Notion في رسائل البريد الإلكتروني وجدولة الاجتماعات من صندوق الوارد. ومع ذلك، لا يتوفر بعد ربط رسائل البريد الإلكتروني مباشرة بقاعدة بيانات Notion، مما يحد من التكامل الأعمق.

Gmail

تزدهر تكاملات Gmail في نظام Google البيئي.

كل شيء من Google Calendar إلى Drive إلى Meet على بعد نقرة واحدة. وهو مفيد بشكل خاص للفرق التي تستخدم Google Workspace بالفعل.

🏆 الفائز: Gmail لتكاملها الأوسع والأكثر نضجًا مع Google Workspace وأدوات أخرى.

الميزة رقم 4: الأمان والخصوصية

الأمان مهم، خاصة في صندوق الوارد الخاص بك. إليك كيف تحمي كل أداة بياناتك.

Notion Mail

Notion Mail آمن، حيث يتوافق مع SOC 2 Type 1 و HIPAA. ولكنه تخلّى مؤخرًا عن التشفير من طرف إلى طرف بعد الاستحواذ على Skiff، مما خيب آمال بعض المستخدمين المهتمين بالخصوصية.

Gmail

يتصدر Gmail مجال الأمان المتطور والمناسب للمؤسسات. تحصل على المصادقة الثنائية (2FA) وحماية متقدمة من التصيد الاحتيالي وتصحيحات أمان منتظمة.

ولكن باعتباره أحد منتجات Google، غالبًا ما يشير منتقدو الخصوصية إلى نموذج أعماله القائم على الإعلانات.

🏆 الفائز: Gmail لأمانه المتقدم وموثوقيته.

Notion Mail مقابل Gmail على Reddit

ما زلت لا تستطيع اتخاذ قرار؟ ربما تساعدك هذه التقييمات الواقعية من Reddit!

على الرغم من عدم وجود أي مواضيع محددة تقارن بين الاثنين، إليك ما قاله أحد المستخدمين عن Notion Mail:

انطباعي الأول هو أن هذا يشبه Notion بالنسبة لي، ويبدو أكثر فاعلية مقارنة ببرامج Gmail الأخرى التي جربتها في الماضي. أعتقد أن الكثير من هذا يتعلق بإمكانيات العرض القابلة للتخصيص (الفلاتر والتجميعات والخصائص)... في الوقت الحالي، الشيء الوحيد الذي يربكني هو: هل الخصائص عالمية أم مرتبطة بعرض واحد فقط؟ يبدو أنني أرى باستمرار خصائص "الأولوية" و"الحالة" التي تبدو لي أنها يجب أن تكون نفس الشيء. أنا فقط لست متأكدًا من مدى افتراضية هذه الخصائص في التطبيق/النظام.

بينما يذكر بعض المستخدمين أنه بديل لواجهة Gmail الأمامية:

بعد تجربة Notion Mail الجديد، أعتقد أننا كنا مخطئين في تقييمه. إنه ليس تطبيق بريد إلكتروني جديد سيغير حياتك، بل هو مجرد واجهة بديلة لـ Gmail... يبدو أفضل بكثير. يقدم نظرة عامة بسيطة على بريدك الإلكتروني. يساعدك على فرز رسائل البريد الإلكتروني باستخدام تسميات تلقائية (طرق عرض). لكن هذا كل شيء... سأستخدمه لأنه لا توجد عيوب حقيقية – ولكن حتى نرى تكاملاً بين Notion Mail وقواعد بيانات Notion، لا توجد أسباب رئيسية لاستخدامه.

تعرف على ClickUp — أفضل بديل لـ Notion Mail و Gmail

هل أنت متردد بين تخصيص Notion Mail وموثوقية Gmail؟ ربما حان الوقت للتوقف عن الاختيار بين صناديق البريد الوارد.

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع والمستندات والتواصل بين أعضاء الفريق، كل ذلك في منصة واحدة — مدعومًا بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبحث.

دعنا نرى كيف تقارن أداة إدارة مهام البريد الإلكتروني هذه مع هاتين الأداتين. ⚖️

ميزة ClickUp رقم 1: إدارة مشاريع البريد الإلكتروني

لا تتوافق رسائل البريد الإلكتروني وإدارة المشاريع دائمًا. قد تتلقى طلبًا من عميل عبر البريد الإلكتروني، وتنتقل إلى مدير المهام لتسجيله، وتضع علامة على أحد زملائك في قناة الاتصالات لمتابعة الأمر، ثم تنسى في أي علامة تبويب توجد المرفقات.

ClickUp Email Project Management يقضي على هذه المشكلة.

أداة إدارة مشاريع البريد الإلكتروني تدمج صندوق الوارد الخاص بك في سير عملك، حرفيًا.

تخلص من تكلفة التبديل عن طريق إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرة من مساحة العمل الخاصة بك

اتخذ إجراءً على الفور بتحويل الرسائل إلى على الفور بتحويل الرسائل إلى مهام ClickUp

اجذب انتباه أعضاء الفريق المعنيين عن طريق وضع علامات عليهم

قلل الجهد اليدوي عن طريق إعداد الردود التلقائية لمختلف المحفزات

قم بمركزية الاتصالات باستخدام ClickUp Email Project Management حوّل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Email Project Management

لنفترض أنك جزء من فريق ناشئ يعمل عن بُعد ويتولى استقبال العملاء الجدد. أرسل لك أحد العملاء بضع أسئلة وطلبات عبر البريد الإلكتروني. ما عليك سوى ربط البريد الإلكتروني بمهمة في ClickUp، وتعيينها إلى زميلك في الفريق، وإرفاق جميع الملفات ذات الصلة.

هل لديك بالفعل مجموعة من أدوات البريد الإلكتروني الثابتة؟ لا داعي للتخلي عنها.

يتيح لك تكامل ClickUp مع Gmail تحويل صندوق الوارد الخاص بك إلى أداة إنتاجية. يمكنك إنشاء مهام مباشرة من Gmail وإرفاق رسائل البريد الإلكتروني بالمهام الحالية وحتى التعليق على المهام باستخدام محتوى البريد الإلكتروني.

وهذا يجعل من السهل تسجيل الطلبات المهمة وتوزيع المهام وتحديد المواعيد النهائية في الوقت الفعلي.

يمكنك أيضًا إعداد ClickUp Automation لتشغيل إنشاء المهام أو الردود عبر البريد الإلكتروني بناءً على نشاط Gmail.

اربط مهامك مع تكامل ClickUp و Outlook

يوفر تكامل ClickUp و Outlook لمستخدمي Microsoft نفس سير العمل المبسط. يمكنك أيضًا الرد على رسائل البريد الإلكتروني أو إرسالها من داخل ClickUp باستخدام عنوان Outlook الخاص بك.

اطلع على رأي سامانثا دينغيت، مديرة المشاريع الأولى، حول استخدام Diggs باستخدام ClickUp:

قبل ClickUp، كانت الاجتماعات والمراسلات عبر البريد الإلكتروني تؤدي إلى فجوة كبيرة حيث كانت العناصر تظل غير مرئية وغير معالجة. ونتيجة لذلك، لم تكن المهام تتم مراجعتها في الوقت المحدد، ولم يكن أحد على علم بمسار التطوير الإبداعي. الآن، يمكن لجميع أعضاء الفريق رؤية مواعيد تنفيذ المهام بوضوح، والتواصل والتعاون في إطار المهام.

قبل ClickUp، كانت الاجتماعات والمراسلات عبر البريد الإلكتروني تؤدي إلى فجوة كبيرة حيث كانت العناصر تظل غير مرئية وغير معالجة. ونتيجة لذلك، لم تكن المهام تتم مراجعتها في الوقت المحدد، ولم يكن أحد على علم بمسار التطوير الإبداعي. الآن، يمكن لجميع أعضاء الفريق رؤية مواعيد تنفيذ المهام بوضوح، والتواصل والتعاون في إطار المهام.

ميزة ClickUp رقم 2: المساعدة بالذكاء الاصطناعي السياقي

بينما يتمتع Gmail و Notion بمساعدين مدعومين بالذكاء الاصطناعي، فإن ClickUp يعيد تصور كيفية إنجاز العمل من خلال ذكاء اصطناعي مصمم خصيصًا يتجاوز بكثير صندوق الوارد الخاص بك.

ClickUp Brain هو محرك الذكاء الاصطناعي العصبي للمنصة لإدارة العمل.

على عكس المساعدين العامين للذكاء الاصطناعي، يتم تضمين ClickUp Brain مباشرة في سير عملك، مما يوفر دعمًا ذكيًا وسياقيًا عبر المشاريع والمستندات والفرق.

دع ClickUp Brain يحسن سير عملك في ثوانٍ

لنفترض أنك تقود عملية إطلاق منتج وتتعامل مع عشرات العناصر المتحركة: أبحاث السوق، مسودات النصوص، الموافقات على التصميمات، وتعليقات أصحاب المصلحة. يتدخل ClickUp Brain بصفته مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي لتحديد موقع المستندات أو التحديثات ذات الصلة على الفور.

ما عليك سوى أن تسأل "ما هو أحدث إصدار من الجدول الزمني للإطلاق؟" وسيقوم بتحضير ما تحتاج إليه بالضبط.

ثم يعمل كمدير مشروع AI، حيث يلخص تقدم المشروع، ويقوم بإنشاء تحديثات الفريق، وإنشاء مسودات المحتوى لحملة التسويق. بفضل أكثر من 100 أداة AI مخصصة للأدوار مدمجة، يعمل ClickUp Brain على تسريع سير عملك.

يوجد في الأعلى ClickUp AI Notetaker، وهو مساعد اجتماعات يجعل كل محادثة مهمة، حتى عندما لا تكون في الغرفة.

حوّل ملاحظات الاجتماعات إلى رؤى قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp AI Notetaker

لنفترض أن فريق UX لديك يعقد جلسة لتلقي الملاحظات من أصحاب المصلحة. أثناء انعقاد الاجتماع، يقوم AI Notetaker بنسخ المحادثة بالكامل في الوقت الفعلي، مع تسجيل كل نقطة من الملاحظات.

بحلول نهاية المكالمة، يكون Notetaker قد أنشأ ملخصًا، حدد العناصر الرئيسية التي يجب اتخاذ إجراء بشأنها، وخصص مهام مثل "مراجعة النماذج الأولية" أو "تحديث تدفق المستخدمين" لأعضاء الفريق المناسبين في ClickUp.

بينما يتولى ClickUp Brain مهام الأتمتة، تعمل أدوات التعاون في ClickUp على تنسيق عمل الجميع.

لنبدأ مع ClickUp Chat، وهو مركز مراسلة مدمج يحافظ على محادثات فريقك في مكان العمل نفسه.

لخص سلاسل المحادثات باستخدام ClickUp Brain

على سبيل المثال، لنفترض أن فريق التسويق لديك يجري عصف ذهني حول أفكار الحملة في قناة دردشة، ويقترح أحدهم "لنجري استطلاعًا لآراء العملاء". يمكنك تحويل هذه الرسالة إلى مهمة، وتعيينها، وتحديد موعد نهائي لها، وربطها بقائمة حملة الربع الثاني، كل ذلك دون مغادرة الدردشة!

علاوة على ذلك، يقوم ClickUp Brain بتلخيص سلاسل المحادثات بالكامل، ويقترح الخطوات التالية، ويوفر حتى ملخصًا سريعًا إذا دخلت المحادثة متأخرًا. يمكن لقادة الفرق أيضًا إجراء مكالمات صوتية أو مرئية سريعة باستخدام SyncUps.

استخدم وكيل الردود التلقائية في ClickUp Chat لإظهار الرؤى بشكل أسرع

هل تحتاج إلى إجابات سريعة على أسئلتك ولا تعرف أين تجدها؟ ما عليك سوى أن تسأل أحد وكلاء AI Autopilot، ولن تضطر إلى انتظار زميلك في العمل الذي يبعد عنك خمس مناطق زمنية حتى يرد عليك.

هل تريد شيئًا لتعاون أكثر تنظيماً، مثل إنشاء عرض أو صياغة مواد التوجيه؟

ClickUp Docs يحتل مركز الصدارة.

تعاون مع فريقك في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Docs

لنفترض أنك مدير مشروع تطلق منتجًا جديدًا. تفتح مستند ClickUp Doc لكتابة مسودة خطة الإطلاق. أثناء الكتابة، يمكنك تضمين قائمة مهام مع تواريخ الاستحقاق، ووضع علامة على المصمم للموافقة على النماذج الأولية، وإدراج لوحة Kanban مباشرة تعرض التقدم في الوقت الفعلي.

يمكن للفريق العمل معًا والتعليق والتحرير والتنسيق وتتبع التغييرات.

وبفضل القوالب المعدة مسبقًا والقابلة للتخصيص لكل شيء بدءًا من العروض وحتى مواقع ويكي الفريق، لن تضطر أبدًا إلى البدء من الصفر. هل تحتاج إلى وصول سريع؟ يجعل Docs Hub العثور على أي شيء أمرًا سهلاً للغاية.

📮ClickUp Insight: يفضل ما يقرب من 42٪ من العاملين في مجال المعرفة استخدام البريد الإلكتروني للتواصل مع فريق العمل. ولكن هذا يأتي بتكلفة. نظرًا لأن معظم رسائل البريد الإلكتروني تصل فقط إلى زملاء محددين، تظل المعرفة مجزأة، مما يعيق التعاون واتخاذ القرارات السريعة. لتحسين الرؤية وتسريع التعاون، استفد من تطبيق شامل للعمل مثل ClickUp، الذي يحول رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام قابلة للتنفيذ في غضون ثوانٍ!

بسّط التواصل في مكان العمل باستخدام ClickUp

عندما يتعلق الأمر بـ Gmail مقابل Notion Mail، فإن الاختيار الصحيح يعتمد على أولوياتك. هل تريد نظام Gmail المجرب والمثبت أم نهج Notion Mail الجديد في التواصل البسيط والمركّز؟

ولكن هناك مشكلة: كلاهما لا يتعامل مع أي شيء آخر غير البريد الإلكتروني.

وهنا يأتي دور ClickUp، التطبيق الشامل للعمل. فهو يربط صندوق الوارد والمهام والملفات وملاحظات الاجتماعات بأدوات الذكاء الاصطناعي والتعاون، مما يساعد على توضيح جميع الأمور المتعلقة بالعمل بين أعضاء الفريق.

فلماذا تنتظر؟ اشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ✅