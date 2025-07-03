10 تطبيقات لتقسيم الوقت لتخطيط كل ساعة بهدف محدد

"لا أستطيع التركيز على أي شيء لأكثر من 10 دقائق!"
بين الإشعارات التي لا تنتهي والاجتماعات المتتالية والتبديل المستمر بين المهام، يبدو الحفاظ على التركيز أمرًا مستحيلًا بالنسبة للكثيرين منا. تظهر دراسة أن معظم الناس يعملون أقل من أربع ساعات في اليوم — نعم، من أصل 8 ساعات عمل في اليوم.
ولكن ماذا لو كان بإمكانك تخطيط يومك بدقة بحيث تصبح عوامل التشتيت غير ذات أهمية؟
وهنا يأتي دور تطبيقات إدارة الوقت. اعتبرها حراسًا شخصيين لك، يحمون جدولك الزمني حتى تتمكن من التركيز.
سواء كنت تتعامل مع مواعيد تسليم مشاريع العمل الحر، أو تدير فريقًا عن بُعد، أو تحاول فقط إنجاز قائمة مهامك التي لا تنتهي، تساعدك هذه الأدوات على جدولة فترات زمنية لمهام محددة، وبناء روتين أفضل، وأخيرًا إنجاز المهام المهمة.
دعنا نتحدث عن 10 من أفضل تطبيقات تنظيم الوقت — بما في ذلك تلك التي تضم إدارة وقت المشاريع — لتنظيم يومك بشكل هادف.
أفضل تطبيقات إدارة الوقت في لمحة
فيما يلي بعض من أفضل الأدوات المتاحة، لكل منها ميزته الخاصة، اعتمادًا على الطريقة التي تفضلها لتخطيط وقتك أو تتبعه أو حجزه:
بالتأكيد! إليك جدول المقارنة المعدل مع عمود "الأفضل لـ" الذي يعرض فقط الفرق/الأفراد ذوي الصلة بكل أداة (مع حذف المقدمة الوصفية):
|اسم الأداة
|الأفضل لـ
|الاستخدامات الرئيسية
|الأسعار*
|ClickUp
|أداة شاملة لإدارة الوقت؛ حجم الفريق: المستقلون، رواد الأعمال الفرديون، الفرق الصغيرة، الشركات الناشئة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات
|إدارة المهام، وتخطيط المشاريع، وتتبع الوقت، وجدولة المهام المتكررة، والتكامل مع أدوات مثل Google Calendar و Slack
|خطة مجانية، تخصيصات للمؤسسات
|Sunsama
|تخطيط يومي مع تكامل التقويم؛ حجم الفريق: المستقلون، الفرق الصغيرة، الشركات الناشئة
|تنظيم المهام من Gmail وSlack وGitHub في فترات زمنية محددة في التقويم، وتقديرات زمنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وطقوس التخطيط اليومية
|تبدأ الأسعار من 20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا
|Todoist
|التخطيط اليومي مع تكامل التقويم؛ حجم الفريق: المستقلون والفرق الصغيرة والشركات الناشئة
|تحديد أولويات المهام والمهام المتكررة والفلاتر المخصصة والتكامل مع تقويم Google وGmail وSlack
|مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا
|Motion
|أتمتة الجدول الزمني مدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ حجم الفريق: الشركات الصغيرة والمتوسطة، المؤ
|تحديد أولويات المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي، وحل النزاعات، وعرض الجداول الزمنية، وتخطيط الموارد
|تبدأ الخطط المدفوعة من 49 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا
|Akiflow
|إدارة مركزة للمهام والتقويم؛ حجم الفريق: المستقلون وأصحاب المشاريع الفردية،
|تسجيل المهام من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل، وجدولة المهام بالسحب والإفلات، وطقوس التخطيط اليومية/الأسبوعية
|تجربة مجانية، 34 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا
|Reclaim
|تقسيم الوقت الذكي؛ حجم الفريق: فرق صغيرة، شركات صغيرة ومتوسطة
|جدولة المهام تلقائيًا، وحجز وقت للتركيز، وعرض تقويم موحد، وتعديلات في الوقت الفعلي
|مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا
|TickTick
|إنتاجية شخصية مع مؤقت مدمج؛ حجم الفريق: المستقلون، رواد الأعمال الفرديون، الأفراد
|إدارة المهام، وتتبع العادات، والتذكيرات المتكررة، وعرض التقويمات المتعددة
|35.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم في السنة
|TimeCamp
|تتبع الوقت مع ميزات الفوترة؛ حجم الفريق: المستقلون والمستشارون
|تتبع الوقت تلقائيًا، وتصنيف الإنتاجية، وإعداد التقارير، والتكامل مع أدوات مثل Trello و Asana
|مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 3.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا
|Toggl Track
|تتبع الوقت بسهولة عبر المشاريع؛ حجم الفريق: فرق صغيرة، شركات صغيرة ومتوسطة
|تتبع الوقت في الوقت الفعلي وبدون اتصال بالإنترنت، وتكامل التقويم، وتتبع الأنشطة في الخلفية
|مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا
|في اتجاه عقارب الساعة
|تحسين تقويم الفريق ووقت التركيز؛ حجم الفريق: الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات
|جدولة الاجتماعات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإنشاء أوقات للتركيز، وتحليلات لأعباء الاجتماعات، وروابط الجدولة للتنسيق الخارجي
|مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 6.75 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا
📖 اقرأ أيضًا: كيفية تتبع الوقت المستغرق في المهام والمشاريع بكفاءة
ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات تنظيم الوقت؟
يمكن أن يؤدي العثور على تطبيق توقيت مناسب إلى تحسين سير عملك اليومي بشكل كبير. استنادًا إلى ملاحظات المستخدمين واحتياجاتهم الفعلية، إليك الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها عند اختيار أداة توقيت العمل المناسبة لك:
- تكامل سلس: قم بالمزامنة مع تطبيق التقويم وأدوات إدارة المهام مثل ClickUp أو Trello أو Asana لحجز الوقت دون التنقل بين المنصات
- جدولة ذكية: أعط الأولوية للتطبيقات التي تعيد جدولة المهام غير المكتملة تلقائيًا باستخدام مقاييس الإنتاجية والمواعيد النهائية وأهمية المهام المحددة
- أدوات تركيز مدمجة: ابحث عن ميزات مثل مؤقتات Pomodoro وحظر مواقع الويب والضوضاء البيضاء للبقاء في حالة تركيز أثناء جلسات التركيز
- مرونة عبر الأجهزة: اختر الأدوات التي تعمل عبر iOS وAndroid وتطبيقات الويب، حتى تتمكن من إضافة مهام أو تعديل تقويمك الأسبوعي في أي وقت
- تقويم مع دمج المهام: اختر التطبيقات التي تدمج ميزات إدارة المهام مع حجب التقويم، بحيث يمكنك سحب المهام وإفلاتها وترميزها بالألوان وإرفاق التفاصيل بكل جزء
- تقارير الوقت: حدد أولويات التطبيقات باستخدام ميزة تتبع الوقت وإعداد التقارير المدمجة لفهم عاداتك بشكل أفضل وضبط طريقة تتبع التقدم والتخطيط للمستقبل
🧠 حقيقة ممتعة: الموظفون السعداء = فرق عمل منتجة! تشير إحدى الدراسات إلى أن الموظفين الأكثر سعادة يكونون أكثر إنتاجية بنسبة 13٪. وهذا سبب إضافي لتخصيص فترات زمنية للعمل المنتج والاستراحة في مؤسستك!
📖 اقرأ أيضًا: كيفية تتبع الوقت المستغرق في المهام والمشاريع بكفاءة
أفضل تطبيقات إدارة الوقت
إذا كنت مستعدًا لإنجاز المزيد وتقليل التوتر، فإن تطبيقًا موثوقًا لتقسيم الوقت سيفيد روتين عملك.
من جداول العمل الآلية إلى الجدولة الذكية، هذه هي أفضل تطبيقات إدارة الوقت لمساعدتك على استعادة جدولك الزمني والتركيز بشكل أفضل.
كيف نقيّم البرامج في ClickUp
يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج.
فيما يلي ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.
1. ClickUp (الأفضل لتنظيم الوقت الشامل مع إدارة المهام)
هل تريد الاستفادة من كل ساعة؟ ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، مصمم لتلبية احتياجاتك في إدارة المهام وتخطيط المشاريع وتقسيم الوقت دون الحاجة إلى التنقل بين المنصات.
خطط للمشاريع في فترات زمنية محددة، وقم بتعيين أحداث التقويم، وكن متقدمًا على المواعيد النهائية باستخدام أدوات تتبع الوقت والجدولة والتقدم المدمجة. والأفضل من ذلك، دع ClickUp يتولى جميع "أعمالك المتعلقة بالعمل"، حتى تتمكن من التركيز على المهام التي تحقق أهدافك.
سواء كنت تدير فريقًا أو جدولك المزدحم، فإن ClickUp يحافظ على سير العمل - ووضوحه - في كل خطوة على الطريق. كيف؟
💜 تقويم ClickUp
رحب بتطبيق ClickUp Calendar! إنه ليس مجرد أداة لتتبع التواريخ، بل إنه مصمم لتنظيم يومك بهدف محدد.
يمكنك بسهولة جدولة فترات زمنية، وسحب المهام وإفلاتها، ومواءمة أحداث التقويم مع أهداف الفريق أو الأولويات الشخصية. يتزامن التطبيق مع أدوات مثل تقويم Google وتقويم Microsoft Outlook ويستخرج البيانات مباشرة من قائمة المهام، بحيث تظل خططك ديناميكية وقابلة للتنفيذ.
بمجرد ربط تطبيق التقويم الخاص بك بـ ClickUp، يصبح تنظيم يومك سهلاً للغاية. يمكنك بسهولة عرض جدولك الزمني وتخطيطه في المكان الذي توجد فيه مهامك. بالإضافة إلى ذلك، اجعل التقويم يحظر جدولك تلقائيًا لممارسة هواية جديدة أو التدرب على عرض تقديمي.
هل تعلم أنك تضيع أربع ساعات أسبوعيًا في التبديل بين التطبيقات؟ مع ClickUp، يمكنك التخلص من التبديل بين السياقات. انضم إلى اجتماعات Google Meet أو Zoom أو Microsoft Teams مباشرة من التطبيق لتوفير الوقت. ومع AI Notetaker، يمكنك تدوين ملاحظات الاجتماعات مع الحفاظ على تركيزك على المحادثة.
💜 ClickUp Time Tracking
يعد تطبيق Project Time Tracking من ClickUp أيضًا أداة قوية لأي شخص جاد في البقاء على اطلاع على عمله وتقسيم يومه. يتيح لك مراقبة المدة التي تستغرقها المهام بدقة، مما يساعدك على إدارة أعباء العمل والالتزام بالجدول الزمني وإنشاء فترات زمنية منظمة لأهم مهامك.
سواء كنت تعمل بمفردك أو مع فريق، فإن ميزات إدارة الوقت في ClickUp تجعل مهام تتبع الوقت سهلة. يمكنك بدء وإيقاف المؤقتات مباشرة من المهام، وتتبع العمل في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.
هل نسيت تشغيل المؤقت؟ لا تقلق، ما عليك سوى تسجيل الوقت يدويًا للعمل المنجز للحفاظ على دقة كل شيء. وعندما تحتاج إلى مزيد من التفاصيل، يقوم ClickUp بإنشاء تقارير زمنية مفصلة، مما يمنحك رؤية واضحة عن كيفية قضاء وقتك. يمكنك حتى مقارنة الوقت المقدر بالوقت الفعلي لتحسين التخطيط المستقبلي والالتزام بالمواعيد النهائية بشكل أكثر اتساقًا.
بالإضافة إلى ذلك، أصبح تعيين المهام المتكررة على ClickUp أمرًا في غاية السهولة. على سبيل المثال، يمكنك تعيين مهمة "التحقق من البريد الإلكتروني" كل صباح في الساعة 9 صباحًا، بحيث تظهر تلقائيًا كل يوم، مما يساعدك على بناء روتين أكثر قابلية للتنبؤ.
💜 قالب ClickUp Time Box
هل أنت مستعد لبدء رحلتك في تنظيم الوقت؟ ابدأ باستخدام قالب ClickUp Time Box. تم تصميمه لحل مشاكل إدارة الوقت الشائعة من خلال مساعدتك على تقسيم يومك إلى جلسات عمل مركزة ومقصودة.
يتيح لك هذا النموذج ما يلي:
- خصص جدولك اليومي باستخدام ميزات حجز الوقت الجاهزة للعمل المكثف والمهام الإدارية والاستراحات
- تتبع الوقت الذي تقضيه في مهام غير محدودة
- اسحب المهام وأفلتها في فترات زمنية لتخطيط يومك بصريًا
- استخدم المهام المتكررة والأتمتة للحفاظ على تنظيم يومك دون الحاجة إلى التحديثات اليدوية
- قسّم الأهداف الكبيرة إلى أجزاء يمكن إدارتها من خلال مهام فرعية محددة زمنياً
- تتبع التقدم في الوقت الفعلي واعكس على ما ينجح (وما لا ينجح)
أفضل ميزات ClickUp
- تتبع الوقت في الوقت الفعلي مدمج في المهام للحصول على فواتير دقيقة ورؤى، مقارنة بأدوات الإنتاجية الأخرى
- لوحات معلومات ClickUp قابلة للتخصيص توفر نظرة شاملة على حجم العمل والجداول الزمنية وأداء الفريق
- اعتمد على الترابط بين المهام واستفد من أكثر من 15 طريقة عرض مرنة مثل مخططات جانت ومخططات كانبان وعرض حجم العمل لتصور تقدم المشروع وتجنب الاختناقات
- تقديرات الوقت والتذكيرات والأتمتة لتبسيط إدارة المهام والالتزام بالمواعيد النهائية
- تكامل سلس مع أدوات مثل Google Calendar و Slack و Toggl لضمان سير العمل بسلاسة
قيود ClickUp
- بفضل ميزاته الشاملة وخيارات التخصيص المتنوعة، قد يبدو إعداد سير عمل تقسيم الوقت أمرًا صعبًا للمستخدمين الجدد
أسعار ClickUp
تقييمات ومراجعات ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,000+ تقييم)
- Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟
يقول أحد المراجعين في G2:
ClickUp سهل الاستخدام للغاية، حتى مع كل الميزات التي يقدمها. أحب أن كل شيء في مكان واحد – من إدارة المهام إلى المستندات إلى عرض التقويم. يساعدني التقويم بشكل خاص على تتبع المواعيد النهائية والتخطيط مسبقًا بكفاءة. إنه أداة رائعة لإنتاجية الأفراد والفرق.
ClickUp سهل الاستخدام للغاية، حتى مع كل الميزات التي يقدمها. أحب أن كل شيء في مكان واحد – من إدارة المهام إلى المستندات إلى عرض التقويم. يساعدني التقويم بشكل خاص على تتبع المواعيد النهائية والتخطيط مسبقًا بكفاءة. إنه أداة رائعة لإنتاجية الأفراد والفرق.
2. Sunsama (الأفضل للتخطيط اليومي مع تكامل التقويم)
هل شعرت يومًا أن يومك عبارة عن مهام متفرقة عبر تطبيقات مختلفة؟ يساعدك Sunsama على التخلص من الفوضى عن طريق سحب المهام من أدوات مثل Gmail و Slack و GitHub وتنظيمها في فترات زمنية محددة في تقويمك.
من خلال روتين تخطيط بسيط مدته 10-15 دقيقة كل صباح، يمكنك مراجعة ما لم تنجزه وتحديد أهداف واقعية لليوم. بدلاً من الميزات المربكة، يركز التطبيق على مساعدتك في التخطيط بهدف ومقصد.
أفضل ميزات Sunsama
- خطط ليومك باستخدام تقديرات زمنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتكيف مع أنماط عملك
- قم تلقائيًا بفرز المهام إلى قنوات مثل "عمل العملاء" أو "اجتماعات الفريق"
- تواصل مع أدوات مثل منصات المشاريع والتقويمات لتخطيط يومك بسلاسة
- انقل رسائل البريد الإلكتروني التي تتطلب التركيز إلى قائمة المهام وحجز وقتًا للتعامل معها
قيود Sunsama
- قد يبدو روتين التخطيط اليومي متطلبًا للمستخدمين الذين يفضلون جدولة أكثر تلقائية
- ليست أداة مناسبة لإدارة المشاريع المعقدة
أسعار Sunsama
- تجربة مجانية
- اشتراك شهري: 20 دولارًا أمريكيًا في الشهر
تقييمات ومراجعات Sunsama
- G2: لا توجد تقييمات كافية
- Capterra: 4. 7/5 (25+ تقييم)
ماذا يقول مستخدمو Sunsama عن التطبيق في الواقع؟
جاء في مراجعة Capterra:
بصفتي رائد أعمال فردي، غالبًا ما أجد صعوبة في إنجاز المهام التي تنتظرني خلال اليوم. يذكرني Sunsama بأخذ فترات راحة، ويقدم لي نظرة واقعية عن الوقت الذي ستستغرقه كل مهمة، ويقدم ملخصًا أسبوعيًا عن كيفية قضاء وقتي. يمكنني دمج تقويمي الشخصي وتقويم العمل وأنشطة العافية ووقت العائلة في مكان واحد. وهذا يساعدني على البقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافي ونواياي.
بصفتي رائد أعمال فردي، غالبًا ما أجد صعوبة في إنجاز المهام التي تنتظرني خلال اليوم. يذكرني Sunsama بأخذ فترات راحة، ويقدم لي نظرة واقعية عن الوقت الذي ستستغرقه كل مهمة، ويقدم ملخصًا أسبوعيًا عن كيفية قضاء وقتي. يمكنني دمج تقويمي الشخصي وتقويم العمل وأنشطة العافية ووقت العائلة في مكان واحد. وهذا يساعدني على البقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافي ونواياي.
3. Todoist (الأفضل لإدارة المهام البسيطة والبديهية)
يضفي Todoist طابعًا من التنظيم على إدارة المهام الشخصية والجماعية، ويعلّم المستخدمين كيفية توفير الوقت من خلال ميزات تنظيم مبتكرة.
تجعل واجهة التطبيق البسيطة والبديهية من تسجيل المهام وتنظيمها أمرًا طبيعيًا، سواء كنت تخطط ليوم عملك أو تدير مشاريع فريق معقدة.
أفضل ميزات Todoist
- استخدم نظام الأعلام الملونة ذات المستويات الأربعة لتصنيف المهام حسب أهميتها
- حدد أولويات المهام ذات الأنماط المتكررة مثل "كل ثالث ثلاثاء" أو "كل يوم من أيام الأسبوع" للأعمال المتكررة
- قم بإعداد فلاتر مخصصة لعرض المهام بناءً على تواريخ الاستحقاق أو التصنيفات أو الأولويات
- اتصل بأدوات مثل Google Calendar و Gmail و Slack و Zapier لمزامنة سير عملك
قيود Todoist
- تقيد النسخة المجانية الوصول إلى ميزات مثل التذكيرات والملصقات
أسعار Todoist
- مبتدئ: مجاني
- Pro: 2.50 دولار شهريًا لكل مستخدم
- الأعمال: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات Todoist
- G2: 4. 4/5 (أكثر من 800 تقييم)
- Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 2500 تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Todoist؟
جاء في مراجعة Capterra:
Todoist هو حجر الزاوية في استراتيجيتي لإدارة الوقت إلى جانب Spark Mail و Google Calendar. التكامل بين هذه التطبيقات وغيرها مثالي، والتطبيق المحمول ضروري حتى لا يفوتني أي شيء.
Todoist هو حجر الزاوية في استراتيجيتي لإدارة الوقت إلى جانب Spark Mail و Google Calendar. التكامل بين هذه التطبيقات وغيرها مثالي، والتطبيق المحمول ضروري حتى لا يفوتني أي شيء.
📮 ClickUp Insight: 50٪ من الأشخاص ينظمون وقتهم بتخصيص أيام معينة للأعمال الإدارية مقابل الأعمال التي تتطلب التركيز، ولكن 22٪ فقط يقولون إنهم يقومون بأتمتة المهام أو تفويضها. تساعد إدارة الوقت يدويًا، ولكنها لا تقضي على المهام المتكررة التي لا تزال تستهلك وقت العمل الجاد. ✔️ يعمل كل من تقويم ClickUp و Time Blocking و AI Agents معًا لحماية وقتك. قم بجدولة الأعمال المتكررة تلقائيًا، ونقل المهام بناءً على الأولوية، وتشغيل التذكيرات — حتى تسير أمورك على ما يرام طوال الأسبوع. 💫 نتائج حقيقية: توفر Lulu Press ساعة واحدة يوميًا لكل موظف باستخدام ClickUp Automations — مما أدى إلى زيادة كفاءة العمل بنسبة 12%.
4. Motion (الأفضل لأتمتة الجداول الزمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي)
يضفي Motion طابعًا جديدًا على تقنية إدارة الوقت باستخدام الذكاء الاصطناعي في جدول يومك لتحقيق أقصى تأثير. تحلل أداة الجدولة الذكية هذه مهامك واجتماعاتك وأولوياتك لإنشاء خطة يومية مخصصة تتكيف مع جدول عملك وأسلوبك.
على سبيل المثال، إذا كنت تواجه اجتماعًا مع عميل وموعدًا نهائيًا ضيقًا لمشروع ما، فستقوم Motion بتحديد أولويات هذه المهام وتعديل جدولك الزمني لضمان إنجازهما في الوقت المحدد. تتميز التطبيق بتحديد أولويات المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة ترابط المشاريع والمواعيد النهائية والمدد الزمنية.
أفضل ميزات Motion
- قم بإدارة اجتماعاتك الشخصية والعملية بسهولة، مع مراعاة توفر أعضاء الفريق
- دع الذكاء الاصطناعي يتولى جدولة المواعيد من خلال اكتشاف التضاربات وتغيير مواعيد الاجتماعات إلى الأوقات المث
- استخدم الأدوات المدمجة لإدارة المهام وعرض الجداول الزمنية وتخطيط الموارد
- الوصول إلى قوالب مشاريع جاهزة للاستخدام لإنشاء مبادرات جديدة بسرعة
قيود الحركة
- يتطلب التكيف مع أسلوب جديد في سير العمل حيث يتولى الذكاء الاصطناعي مسؤولية الجدولة
- قد يستغرق التكامل العميق مع الأدوات الحالية بعض الوقت
أسعار متغيرة
- Pro AI: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- Business AI: 49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات الحركة والتعليقات
- G2: 4. 1/5 (110+ تقييم)
- Capterra: 4. 3/5 (80+ تقييم)
💡 نصيحة احترافية: هل تريد أن تجعل حياتك أسهل؟ استخدم تكامل ClickUp مع أكثر من 1000 أداة. سواء كان ذلك لتتبع الوقت باستخدام Everhour أو مزامنة تقويم Google الخاص بك، يمكنك الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد والحفاظ على إنتاجيتك دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات.
5. Akiflow (الأفضل لإدارة المهام والتقويم المركزية)
هل تريد التوقف عن التنقل بين التطبيقات لإدارة جدولك اليومي؟ يجمع Akiflow جميع مهامك وأحداث التقويم في مساحة عمل واحدة نظيفة. وهذا يسهل عليك تخطيط يومك دون الحاجة إلى التبديل المستمر بين التطبيقات.
تتميز أداة الجدولة هذه بجمع المهام من المنصات الشهيرة مثل Google Calendar و Outlook و Gmail و Slack. عند تحديث مهمة في Akiflow، تتم مزامنتها تلقائيًا مع التطبيق المصدر، مما يحافظ على اتساق كل شيء عبر أدواتك.
أفضل ميزات Akiflow
- سجل المهام من رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل أو مواقع الويب باستخدام صندوق الوارد الشامل من Akiflow
- اسحب المهام وأفلتها في التقويم الخاص بك لتقسيم الوقت بشكل فعال وإجراء تعديلات سريعة
- استخدم طقوس يومية وأسبوعية للتخطيط والتفكير ومواصلة السير على الطريق الصحيح
- شارك توفر وقتك لجدولة الاجتماعات دون الحاجة إلى تبادل الرسائل
قيود Akiflow
- تفتقد بعض أدوات إدارة المشاريع الشائعة مقارنة بتطبيقات إدارة المهام المخصصة
- يتطلب تخطيطًا يدويًا للمهام وقوالب لتقسيم الوقت، مما قد يستغرق وقتًا طويلاً وقد يؤدي إلى زيادة عبء المهام إذا لم تتم إدارتها بعناية
أسعار Akiflow
- تجربة مجانية
- الاشتراك الشهري: 34 دولارًا أمريكيًا في الشهر
تقييمات ومراجعات Akiflow
- G2: 5/5 (أكثر من 30 تقييمًا)
- Capterra: 4. 8/5 (90+ تقييم)
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6. Reclaim (الأفضل لتقسيم الوقت الذكي وتحقيق التوازن بين العمل والحياة)
تخيل أداة تقوم تلقائيًا بترتيب مهامك حول اجتماعاتك دون أن تحرك ساكنًا. هذا ما يفعله Reclaim AI من Dropbox من خلال المزامنة مع التقويم الخاص بك وتعديل الجداول الزمنية في الوقت الفعلي بناءً على حجم العمل والأولويات.
تأخذ هذه التطبيقات في الاعتبار المواعيد النهائية والوقت المتاح لتخصيص الأوقات المناسبة للمهام. بدلاً من قضاء الوقت في تعديل يومك يدويًا، تتيح لك هذه التطبيقات التركيز على ما يهم، بينما تضمن الأداة أن يظل تقويمك محسّنًا وخاليًا من التعارضات.
استرجع أفضل الميزات
- جدولة المهام والاجتماعات بناءً على أنماط عملك
- حظر وقت التركيز تلقائيًا للعمل المكثف بإيقاع يشبه إيقاع بومودورو
- قم بتوحيد جميع التقويمات (تقويم Google، Outlook) في عرض واحد
- تكيف مع التغييرات عن طريق تغيير المهام تلقائيًا عند حدوث تعارضات
تخلص من القيود
- يتطلب إعداد تكاملات متعددة للتقويم بعض الجهد في البداية
- لا يوجد تطبيق جوال لجدولة المواعيد أثناء التنقل
- قد لا يتوافق الجدول الزمني التلقائي دائمًا مع التفضيلات الشخصية
استرجع الأسعار
- Lite: مجاني
- مبتدئ: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الأعمال: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
استرجع التقييمات والمراجعات
- G2: 4. 8/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: تقييمات غير كافية
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Reclaim؟
يقول أحد المراجعين في G2:
كطالب، فإن قدرتي على تخصيص الوقت للقيام بالمشاريع محدودة. الآن، كل ما عليّ هو إضافة المهمة إلى قائمة المهام الخاصة بي ويتم جدولتها تلقائيًا. من السهل أيضًا معرفة ما إذا كنت متأخرًا جدًا وأحتاج إلى العمل لساعات إضافية للحاق بالمهام.
كطالب، فإن قدرتي على تخصيص الوقت للقيام بالمشاريع محدودة. الآن، كل ما عليّ هو إضافة المهمة إلى قائمة المهام الخاصة بي ويتم جدولتها تلقائيًا. من السهل أيضًا معرفة ما إذا كنت متأخرًا جدًا وأحتاج إلى العمل لساعات إضافية للحاق بالمهام.
7. TickTick (الأفضل للإنتاجية الشخصية مع مؤقت بومودورو مدمج)
يجمع TickTick بين إدارة المهام الذكية وجدولة التقويم وتتبع العادات لمساعدتك في تخطيط يومك بهدف محدد. بفضل عروض التقويم المتعددة — الشهرية والأسبوعية وجدول الأعمال والمتعددة الأيام والمتعددة الأسابيع — يمكنك بسهولة تصور جدولك بالكامل.
إنه أكثر من مجرد تطبيق لقائمة المهام. يوفر مؤقتات بومودورو وتذكيرات ذكية للحفاظ على تركيزك واتساقك. سواء كنت تنشئ مهام أو تبني عادات جديدة، يساعدك TickTick على البقاء على قمة أهدافك.
أفضل ميزات TickTick
- اضبط تذكيرات متكررة بفاصلات زمنية مخصصة وإشعارات عبر البريد الإلكتروني وتنبيهات بناءً على الموقع على نظام iOS
- نظم المهام باستخدام عوامل التصفية والعلامات الذكية للوصول السريع
- اعرض المهام بتنسيقات قائمة أو كانبان أو جدول زمني، واستخدم Markdown لتدوين الملاحظات التفصيلية
- تتبع عاداتك إلى جانب المهام المنتظمة لبناء روتين ثابت
قيود TickTick
- ميزات تعاون محدودة لإدارة المهام الجماعية
- لا توجد ميزات لتتبع الوقت لتحليل الإنتاجية بالتفصيل
- خيارات تخصيص محدودة لبعض طرق عرض المهام والتخطيطات
أسعار TickTick
- الخطة السنوية: 35.99 دولارًا في السنة
تقييمات ومراجعات TickTick
- G2: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 120 تقييمًا)
👀 هل تعلم؟ مصفوفة أيزنهاور، التي شاع استخدامها على يد الرئيس دوايت دي أيزنهاور، هي تقنية لإدارة الوقت تساعدك على تصنيف المهام حسب مدى إلحاحها وأهميتها. وتتمحور هذه التقنية حول التركيز على المهام المهمة ولكنها ليست بالضرورة ملحة، حتى لا تضيع الوقت في أمور ليست ذات أولوية.
8. TimeCamp (الأفضل لتتبع الوقت مع ميزات الفوترة)
هل تحتاج إلى جدول زمني لتتبع الوقت دون عناء؟ يعمل TimeCamp بهدوء في الخلفية، لذا لن تضطر إلى التخمين أو إدارة جداول البيانات. فهو يسجل ساعات عملك تلقائيًا ويحول تلك البيانات إلى رؤى قيّمة.
سواء كان ذلك لتتبع الإنتاجية أو إدارة المشاريع أو إنشاء الفواتير، يساعدك TimeCamp على فهم عاداتك في العمل وإيجاد طرق لتحسينها. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل مع جميع أدواتك المفضلة، مما يجعله إضافة سلسة إلى سير عملك.
أفضل ميزات TimeCamp
- تتبع الوقت تلقائيًا أو يدويًا من خلال ميزة الكشف عن الخمول ومراقبة التطبيقات وتصنيف الإنتاجية
- قم بإنشاء تقارير لتقييم التقدم والأداء والميزانية
- ادمجها مع أدوات مثل Trello و Asana و ClickUp لتبسيط سير العمل
- استخدم تطبيقات الهاتف المحمول المزودة بتقنية تتبع GPS وتحديد المواقع الجغرافية للفرق البعيدة
قيود TimeCamp
- أدوار المستخدمين محدودة في الخطط الأقل مستوى؛ إدارة الأدوار المتقدمة متاحة فقط في الخطة المميزة
- قد يكون التطبيق المحمول، خاصة على نظام iOS، بطيئًا وعرضة لمشكلات في المزامنة، مما يؤدي إلى حدوث تباينات في البيانات من حين لآخر
أسعار TimeCamp
- خطة مجانية
- المبتدئين: 2.99 دولار شهريًا لكل مستخدم
- Premium: 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم
- Ultimate: 7.99 دولار شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: 11.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
تقييمات وتقييمات TimeCamp
- G2: 4. 7/5 (340+ تقييم)
- Capterra: 4. 7/5 (590+ تقييم)
9. Toggl Track (الأفضل لتتبع الوقت بشكل خفيف عبر المشاريع)
هل تحتاج إلى طريقة بسيطة وموثوقة لتتبع كيف تقضي يومك في العمل؟ يوفر Toggl Track تجربة بسيطة وسهلة الاستخدام تساعدك على متابعة جميع مهامك دون مقاطعة سير عملك.
تم تصميمها لتناسب روتينك اليومي، سواء كنت تفضل استخدام تطبيق سطح المكتب أو امتداد المتصفح أو الجهاز المحمول.
بفضل ميزات مثل تكامل تطبيق التقويم وتتبع الخلفية والمؤقتات بنقرة واحدة، تجلب هذه التطبيقات الفوائد الحقيقية لتطبيقات تنظيم الوقت، وتحوّل الساعات المتفرقة إلى فترات عمل منظمة ومركزة.
أفضل ميزات Toggl Track
- تصور إدخالات الوقت في تقويم Google أو Outlook
- تتبع الوقت في الوقت الفعلي أو في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، وقم بالمزامنة لاحقًا؛ وقم بالتبديل بين الوضع المؤقت والوضع اليدوي
- استخدم الهاتف المحمول للتتبع أثناء التنقل أو الكمبيوتر المكتبي لتركيز سير العمل
- قم بتمكين التتبع في الخلفية عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية لالتقاط الأنشطة تلقائيًا
Toggl حدود التتبع
- ميزات إدارة المشاريع محدودة مقارنة بالأدوات المخصصة
- خيارات إعداد التقارير للعمل الموجه للعملاء محدودة
تتبع أسعار Toggl
- خطة مجانية
- المبتدئين: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الاشتراك المميز: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: أسعار مخصصة
Toggl تتبع التقييمات والمراجعات
- G2: 4. 6/5 (1,550+ تقييم)
- Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2500 تقييم)
🧠 حقيقة ممتعة: بدأ تقسيم الوقت في تطوير البرمجيات، حيث كانت الفرق تخصص فترات زمنية محددة (أو "صناديق") للعمل على مهام محددة. تم تقديمه في الأصل في سياق منهجيات Agile، وساعد في الحفاظ على تركيز الفرق ومواصلة العمل. اليوم، هو تقنية إنتاجية شائعة يستخدمها الجميع، من الرؤساء التنفيذيين إلى الطلاب، لتقليل عوامل التشتيت وضمان إنجاز المهام بكفاءة في إطار زمني محدد.
10. Clockwise (الأفضل لتحسين تقويم الفريق ووقت التركيز)
هل تشعر بالارتباك بسبب الاجتماعات التي لا تنتهي وتكافح من أجل تخصيص وقت للعمل الجاد؟ Clockwise يوفر لك الحل.
يعمل مساعد الجدولة هذا المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تحسين يومك من خلال جدولة الاجتماعات تلقائيًا وحماية وقت التركيز والمزامنة بسهولة مع Google Calendar و Slack و Asana. إنه مصمم لمساعدتك على استعادة التحكم في تقويمك وزيادة الإنتاجية.
أفضل ميزات Clockwise
- أعد جدولة الاجتماعات تلقائيًا لإنشاء فترات زمنية مخصصة للتركيز دون انقطاع
- يتكامل مع Google Calendar و Slack وأدوات أخرى لتبسيط الجدولة
- يوفر تحليلات لقياس حجم الاجتماعات ووقت التركيز في جميع أنحاء مؤسستك
- يوفر روابط جدولة لتنسيق الاجتماعات مع المدعوين الخارجيين والعديد من زملاء الفريق
قيود اتجاه عقارب الساعة
- ميزة الاجتماعات المرنة مقتصرة على الاجتماعات الداخلية
- لا يدعم إعادة الجدولة التلقائية للاجتماعات مع الحاضرين الخارجيين
أسعار حسب اتجاه عقارب الساعة
- مجاني
- الفرق: 6.75 دولار شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)
- الأعمال: 11.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات وتقييمات في اتجاه عقارب الساعة
- G2: 4. 7/5 (65+ تقييم)
- Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 50 تقييمًا)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Clockwise؟
تقول مراجعة G2:
إنه يوفر لي الوقت الذي أحتاجه للتركيز، ولكنني أجده صعبًا للغاية بحيث لا أستطيع تطبيقه بنفسي بشكل مستمر. يعجبني أن مخطط المواعيد الذكي يستجيب للتغييرات في تقويمي حتى قبل أن أقوم بذلك. لقد وجدت أنه أثر بشكل إيجابي على إنتاجيتي، وجعل زملائي أكثر حساسية عندما يتعلق الأمر بحجز وقت مخصص مسبقًا في تقويمي أيضًا. بالنسبة لمستخدم واحد، أعتقد أن السعر معقول أيضًا وكان من السهل دمجه مع الأدوات الرئيسية التي أستخدمها بالفعل في العمل، مثل Outlook و Asana.
إنه يوفر لي الوقت الذي أحتاجه للتركيز، ولكنني أجده صعبًا للغاية بحيث لا أستطيع تطبيقه بنفسي بشكل مستمر. يعجبني أن مخطط المواعيد الذكي يستجيب للتغييرات في تقويمي حتى قبل أن أقوم بذلك. لقد وجدت أنه أثر بشكل إيجابي على إنتاجيتي، وجعل زملائي أكثر حساسية عندما يتعلق الأمر بحجز وقت مخصص مسبقًا في تقويمي أيضًا. بالنسبة لمستخدم واحد، أعتقد أن السعر معقول أيضًا وكان من السهل دمجه مع الأدوات الرئيسية التي أستخدمها بالفعل في العمل، مثل Outlook و Asana.
اجعل كل دقيقة مهمة مع ClickUp
الوقت هو المورد الوحيد الذي لا يمكننا زيادة كميته. لهذا السبب، يعد اختيار تطبيق إدارة الوقت المناسب أمرًا بالغ الأهمية لإنتاجيتك.
يقدم كل تطبيق في قائمتنا ميزة خاصة، فبعضها يتفوق في إدارة المهام الشخصية، مما يساعدك على تحديد فترات عمل مركزة، بينما يتألق البعض الآخر في إعدادات العمل الجماعي.
ولكن إذا كنت تريد حلاً كاملاً يجمع بين إدارة الوقت وميزات إدارة المشاريع القوية، فإن ClickUp يبرز عن البقية. يساعدك تطبيق تتبع الوقت القابل للتخصيص وسير العمل الآلي وأدوات التعاون الجماعي على القيام بأكثر من مجرد إدارة الوقت — فهي تساعدك على تحقيق أقصى استفادة منه.
يمكنك إعداد مهام محددة زمنياً، وتتبع التقدم في الوقت الفعلي، وتعديل جدولك على الفور. بالإضافة إلى ذلك، بفضل ميزات مثل لوحات المعلومات المخصصة والتقارير التفصيلية، ستعرف دائماً كيف يقضي فريقك ساعات عمله بالضبط.
هل أنت مستعد للتحكم في وقتك وزيادة إنتاجيتك؟
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