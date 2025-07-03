10 تطبيقات لتقسيم الوقت لتخطيط كل ساعة بهدف محدد

"لا أستطيع التركيز على أي شيء لأكثر من 10 دقائق!"

بين الإشعارات التي لا تنتهي والاجتماعات المتتالية والتبديل المستمر بين المهام، يبدو الحفاظ على التركيز أمرًا مستحيلًا بالنسبة للكثيرين منا. تظهر دراسة أن معظم الناس يعملون أقل من أربع ساعات في اليوم — نعم، من أصل 8 ساعات عمل في اليوم.

ولكن ماذا لو كان بإمكانك تخطيط يومك بدقة بحيث تصبح عوامل التشتيت غير ذات أهمية؟

وهنا يأتي دور تطبيقات إدارة الوقت. اعتبرها حراسًا شخصيين لك، يحمون جدولك الزمني حتى تتمكن من التركيز.

سواء كنت تتعامل مع مواعيد تسليم مشاريع العمل الحر، أو تدير فريقًا عن بُعد، أو تحاول فقط إنجاز قائمة مهامك التي لا تنتهي، تساعدك هذه الأدوات على جدولة فترات زمنية لمهام محددة، وبناء روتين أفضل، وأخيرًا إنجاز المهام المهمة.

دعنا نتحدث عن 10 من أفضل تطبيقات تنظيم الوقت — بما في ذلك تلك التي تضم إدارة وقت المشاريع — لتنظيم يومك بشكل هادف.

أفضل تطبيقات إدارة الوقت في لمحة

فيما يلي بعض من أفضل الأدوات المتاحة، لكل منها ميزته الخاصة، اعتمادًا على الطريقة التي تفضلها لتخطيط وقتك أو تتبعه أو حجزه:

بالتأكيد! إليك جدول المقارنة المعدل مع عمود "الأفضل لـ" الذي يعرض فقط الفرق/الأفراد ذوي الصلة بكل أداة (مع حذف المقدمة الوصفية):

اسم الأداة الأفضل لـ الاستخدامات الرئيسية الأسعار* ClickUp أداة شاملة لإدارة الوقت؛ حجم الفريق: المستقلون، رواد الأعمال الفرديون، الفرق الصغيرة، الشركات الناشئة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات إدارة المهام، وتخطيط المشاريع، وتتبع الوقت، وجدولة المهام المتكررة، والتكامل مع أدوات مثل Google Calendar و Slack خطة مجانية، تخصيصات للمؤسسات Sunsama تخطيط يومي مع تكامل التقويم؛ حجم الفريق: المستقلون، الفرق الصغيرة، الشركات الناشئة تنظيم المهام من Gmail وSlack وGitHub في فترات زمنية محددة في التقويم، وتقديرات زمنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وطقوس التخطيط اليومية تبدأ الأسعار من 20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا Todoist التخطيط اليومي مع تكامل التقويم؛ حجم الفريق: المستقلون والفرق الصغيرة والشركات الناشئة تحديد أولويات المهام والمهام المتكررة والفلاتر المخصصة والتكامل مع تقويم Google وGmail وSlack مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا Motion أتمتة الجدول الزمني مدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ حجم الفريق: الشركات الصغيرة والمتوسطة، المؤ تحديد أولويات المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي، وحل النزاعات، وعرض الجداول الزمنية، وتخطيط الموارد تبدأ الخطط المدفوعة من 49 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا Akiflow إدارة مركزة للمهام والتقويم؛ حجم الفريق: المستقلون وأصحاب المشاريع الفردية، تسجيل المهام من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل، وجدولة المهام بالسحب والإفلات، وطقوس التخطيط اليومية/الأسبوعية تجربة مجانية، 34 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا Reclaim تقسيم الوقت الذكي؛ حجم الفريق: فرق صغيرة، شركات صغيرة ومتوسطة جدولة المهام تلقائيًا، وحجز وقت للتركيز، وعرض تقويم موحد، وتعديلات في الوقت الفعلي مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا TickTick إنتاجية شخصية مع مؤقت مدمج؛ حجم الفريق: المستقلون، رواد الأعمال الفرديون، الأفراد إدارة المهام، وتتبع العادات، والتذكيرات المتكررة، وعرض التقويمات المتعددة 35.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم في السنة TimeCamp تتبع الوقت مع ميزات الفوترة؛ حجم الفريق: المستقلون والمستشارون تتبع الوقت تلقائيًا، وتصنيف الإنتاجية، وإعداد التقارير، والتكامل مع أدوات مثل Trello و Asana مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 3.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا Toggl Track تتبع الوقت بسهولة عبر المشاريع؛ حجم الفريق: فرق صغيرة، شركات صغيرة ومتوسطة تتبع الوقت في الوقت الفعلي وبدون اتصال بالإنترنت، وتكامل التقويم، وتتبع الأنشطة في الخلفية مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا في اتجاه عقارب الساعة تحسين تقويم الفريق ووقت التركيز؛ حجم الفريق: الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات جدولة الاجتماعات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإنشاء أوقات للتركيز، وتحليلات لأعباء الاجتماعات، وروابط الجدولة للتنسيق الخارجي مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 6.75 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

📖 اقرأ أيضًا: كيفية تتبع الوقت المستغرق في المهام والمشاريع بكفاءة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات تنظيم الوقت؟

يمكن أن يؤدي العثور على تطبيق توقيت مناسب إلى تحسين سير عملك اليومي بشكل كبير. استنادًا إلى ملاحظات المستخدمين واحتياجاتهم الفعلية، إليك الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها عند اختيار أداة توقيت العمل المناسبة لك:

تكامل سلس: قم بالمزامنة مع تطبيق التقويم وأدوات إدارة المهام مثل قم بالمزامنة مع تطبيق التقويم وأدوات إدارة المهام مثل ClickUp أو Trello أو Asana لحجز الوقت دون التنقل بين المنصات

جدولة ذكية: أعط الأولوية للتطبيقات التي تعيد جدولة المهام غير المكتملة تلقائيًا باستخدام أعط الأولوية للتطبيقات التي تعيد جدولة المهام غير المكتملة تلقائيًا باستخدام مقاييس الإنتاجية والمواعيد النهائية وأهمية المهام المحددة

أدوات تركيز مدمجة: ابحث عن ميزات مثل مؤقتات Pomodoro وحظر مواقع الويب والضوضاء البيضاء للبقاء في حالة تركيز أثناء جلسات التركيز

مرونة عبر الأجهزة: اختر الأدوات التي تعمل عبر iOS وAndroid وتطبيقات الويب، حتى تتمكن من إضافة مهام أو تعديل تقويمك الأسبوعي في أي وقت

تقويم مع دمج المهام: اختر التطبيقات التي تدمج ميزات إدارة المهام مع حجب التقويم، بحيث يمكنك سحب المهام وإفلاتها وترميزها بالألوان وإرفاق التفاصيل بكل جزء

تقارير الوقت: حدد أولويات التطبيقات باستخدام حدد أولويات التطبيقات باستخدام ميزة تتبع الوقت وإعداد التقارير المدمجة لفهم عاداتك بشكل أفضل وضبط طريقة تتبع التقدم والتخطيط للمستقبل

🧠 حقيقة ممتعة: الموظفون السعداء = فرق عمل منتجة! تشير إحدى الدراسات إلى أن الموظفين الأكثر سعادة يكونون أكثر إنتاجية بنسبة 13٪. وهذا سبب إضافي لتخصيص فترات زمنية للعمل المنتج والاستراحة في مؤسستك!

📖 اقرأ أيضًا: كيفية تتبع الوقت المستغرق في المهام والمشاريع بكفاءة

أفضل تطبيقات إدارة الوقت

إذا كنت مستعدًا لإنجاز المزيد وتقليل التوتر، فإن تطبيقًا موثوقًا لتقسيم الوقت سيفيد روتين عملك.

من جداول العمل الآلية إلى الجدولة الذكية، هذه هي أفضل تطبيقات إدارة الوقت لمساعدتك على استعادة جدولك الزمني والتركيز بشكل أفضل.

كيف نقيّم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

1. ClickUp (الأفضل لتنظيم الوقت الشامل مع إدارة المهام)

هل تريد الاستفادة من كل ساعة؟ ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، مصمم لتلبية احتياجاتك في إدارة المهام وتخطيط المشاريع وتقسيم الوقت دون الحاجة إلى التنقل بين المنصات.

خطط للمشاريع في فترات زمنية محددة، وقم بتعيين أحداث التقويم، وكن متقدمًا على المواعيد النهائية باستخدام أدوات تتبع الوقت والجدولة والتقدم المدمجة. والأفضل من ذلك، دع ClickUp يتولى جميع "أعمالك المتعلقة بالعمل"، حتى تتمكن من التركيز على المهام التي تحقق أهدافك.

سواء كنت تدير فريقًا أو جدولك المزدحم، فإن ClickUp يحافظ على سير العمل - ووضوحه - في كل خطوة على الطريق. كيف؟

💜 تقويم ClickUp

استخدم ClickUp Calendar لتتبع الوقت المخصص لكل مهمة عبر تقويم شامل

رحب بتطبيق ClickUp Calendar! إنه ليس مجرد أداة لتتبع التواريخ، بل إنه مصمم لتنظيم يومك بهدف محدد.

يمكنك بسهولة جدولة فترات زمنية، وسحب المهام وإفلاتها، ومواءمة أحداث التقويم مع أهداف الفريق أو الأولويات الشخصية. يتزامن التطبيق مع أدوات مثل تقويم Google وتقويم Microsoft Outlook ويستخرج البيانات مباشرة من قائمة المهام، بحيث تظل خططك ديناميكية وقابلة للتنفيذ.

بمجرد ربط تطبيق التقويم الخاص بك بـ ClickUp، يصبح تنظيم يومك سهلاً للغاية. يمكنك بسهولة عرض جدولك الزمني وتخطيطه في المكان الذي توجد فيه مهامك. بالإضافة إلى ذلك، اجعل التقويم يحظر جدولك تلقائيًا لممارسة هواية جديدة أو التدرب على عرض تقديمي.

هل تعلم أنك تضيع أربع ساعات أسبوعيًا في التبديل بين التطبيقات؟ مع ClickUp، يمكنك التخلص من التبديل بين السياقات. انضم إلى اجتماعات Google Meet أو Zoom أو Microsoft Teams مباشرة من التطبيق لتوفير الوقت. ومع AI Notetaker، يمكنك تدوين ملاحظات الاجتماعات مع الحفاظ على تركيزك على المحادثة.

💜 ClickUp Time Tracking

يعد تطبيق Project Time Tracking من ClickUp أيضًا أداة قوية لأي شخص جاد في البقاء على اطلاع على عمله وتقسيم يومه. يتيح لك مراقبة المدة التي تستغرقها المهام بدقة، مما يساعدك على إدارة أعباء العمل والالتزام بالجدول الزمني وإنشاء فترات زمنية منظمة لأهم مهامك.

تتبع الوقت من أي مكان على ClickUp لتبقى على اطلاع على احتياجاتك في تنظيم الوقت

سواء كنت تعمل بمفردك أو مع فريق، فإن ميزات إدارة الوقت في ClickUp تجعل مهام تتبع الوقت سهلة. يمكنك بدء وإيقاف المؤقتات مباشرة من المهام، وتتبع العمل في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.

هل نسيت تشغيل المؤقت؟ لا تقلق، ما عليك سوى تسجيل الوقت يدويًا للعمل المنجز للحفاظ على دقة كل شيء. وعندما تحتاج إلى مزيد من التفاصيل، يقوم ClickUp بإنشاء تقارير زمنية مفصلة، مما يمنحك رؤية واضحة عن كيفية قضاء وقتك. يمكنك حتى مقارنة الوقت المقدر بالوقت الفعلي لتحسين التخطيط المستقبلي والالتزام بالمواعيد النهائية بشكل أكثر اتساقًا.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح تعيين المهام المتكررة على ClickUp أمرًا في غاية السهولة. على سبيل المثال، يمكنك تعيين مهمة "التحقق من البريد الإلكتروني" كل صباح في الساعة 9 صباحًا، بحيث تظهر تلقائيًا كل يوم، مما يساعدك على بناء روتين أكثر قابلية للتنبؤ.

💜 قالب ClickUp Time Box

احصل على نموذج مجاني قسّم مراحل المشروع، وحدد مواعيد نهائية قابلة للتنفيذ، ووزّع الموارد بكفاءة باستخدام قالب ClickUp Time Box

هل أنت مستعد لبدء رحلتك في تنظيم الوقت؟ ابدأ باستخدام قالب ClickUp Time Box. تم تصميمه لحل مشاكل إدارة الوقت الشائعة من خلال مساعدتك على تقسيم يومك إلى جلسات عمل مركزة ومقصودة.

يتيح لك هذا النموذج ما يلي:

خصص جدولك اليومي باستخدام ميزات حجز الوقت الجاهزة للعمل المكثف والمهام الإدارية والاستراحات

تتبع الوقت الذي تقضيه في مهام غير محدودة

اسحب المهام وأفلتها في فترات زمنية لتخطيط يومك بصريًا

استخدم المهام المتكررة والأتمتة للحفاظ على تنظيم يومك دون الحاجة إلى التحديثات اليدوية

قسّم الأهداف الكبيرة إلى أجزاء يمكن إدارتها من خلال مهام فرعية محددة زمنياً

تتبع التقدم في الوقت الفعلي واعكس على ما ينجح (وما لا ينجح)

أفضل ميزات ClickUp

تتبع الوقت في الوقت الفعلي مدمج في المهام للحصول على فواتير دقيقة ورؤى، مقارنة بأدوات الإنتاجية الأخرى

لوحات معلومات ClickUp قابلة للتخصيص توفر نظرة شاملة على حجم العمل والجداول الزمنية وأداء الفريق

اعتمد على الترابط بين المهام واستفد من أكثر من 15 طريقة عرض مرنة مثل مخططات جانت ومخططات كانبان وعرض حجم العمل لتصور تقدم المشروع وتجنب الاختناقات

تقديرات الوقت والتذكيرات والأتمتة لتبسيط إدارة المهام والالتزام بالمواعيد النهائية

تكامل سلس مع أدوات مثل Google Calendar و Slack و Toggl لضمان سير العمل بسلاسة

قيود ClickUp

بفضل ميزاته الشاملة وخيارات التخصيص المتنوعة، قد يبدو إعداد سير عمل تقسيم الوقت أمرًا صعبًا للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (9,000+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد المراجعين في G2:

ClickUp سهل الاستخدام للغاية، حتى مع كل الميزات التي يقدمها. أحب أن كل شيء في مكان واحد – من إدارة المهام إلى المستندات إلى عرض التقويم. يساعدني التقويم بشكل خاص على تتبع المواعيد النهائية والتخطيط مسبقًا بكفاءة. إنه أداة رائعة لإنتاجية الأفراد والفرق.

ClickUp سهل الاستخدام للغاية، حتى مع كل الميزات التي يقدمها. أحب أن كل شيء في مكان واحد – من إدارة المهام إلى المستندات إلى عرض التقويم. يساعدني التقويم بشكل خاص على تتبع المواعيد النهائية والتخطيط مسبقًا بكفاءة. إنه أداة رائعة لإنتاجية الأفراد والفرق.

2. Sunsama (الأفضل للتخطيط اليومي مع تكامل التقويم)

عبر Sunsama

هل شعرت يومًا أن يومك عبارة عن مهام متفرقة عبر تطبيقات مختلفة؟ يساعدك Sunsama على التخلص من الفوضى عن طريق سحب المهام من أدوات مثل Gmail و Slack و GitHub وتنظيمها في فترات زمنية محددة في تقويمك.

من خلال روتين تخطيط بسيط مدته 10-15 دقيقة كل صباح، يمكنك مراجعة ما لم تنجزه وتحديد أهداف واقعية لليوم. بدلاً من الميزات المربكة، يركز التطبيق على مساعدتك في التخطيط بهدف ومقصد.

أفضل ميزات Sunsama

خطط ليومك باستخدام تقديرات زمنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتكيف مع أنماط عملك

قم تلقائيًا بفرز المهام إلى قنوات مثل "عمل العملاء" أو "اجتماعات الفريق"

تواصل مع أدوات مثل منصات المشاريع والتقويمات لتخطيط يومك بسلاسة

انقل رسائل البريد الإلكتروني التي تتطلب التركيز إلى قائمة المهام وحجز وقتًا للتعامل معها

قيود Sunsama

قد يبدو روتين التخطيط اليومي متطلبًا للمستخدمين الذين يفضلون جدولة أكثر تلقائية

ليست أداة مناسبة لإدارة المشاريع المعقدة

أسعار Sunsama

تجربة مجانية

اشتراك شهري: 20 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Sunsama

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 7/5 (25+ تقييم)

ماذا يقول مستخدمو Sunsama عن التطبيق في الواقع؟

جاء في مراجعة Capterra:

بصفتي رائد أعمال فردي، غالبًا ما أجد صعوبة في إنجاز المهام التي تنتظرني خلال اليوم. يذكرني Sunsama بأخذ فترات راحة، ويقدم لي نظرة واقعية عن الوقت الذي ستستغرقه كل مهمة، ويقدم ملخصًا أسبوعيًا عن كيفية قضاء وقتي. يمكنني دمج تقويمي الشخصي وتقويم العمل وأنشطة العافية ووقت العائلة في مكان واحد. وهذا يساعدني على البقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافي ونواياي.

بصفتي رائد أعمال فردي، غالبًا ما أجد صعوبة في إنجاز المهام التي تنتظرني خلال اليوم. يذكرني Sunsama بأخذ فترات راحة، ويقدم لي نظرة واقعية عن الوقت الذي ستستغرقه كل مهمة، ويقدم ملخصًا أسبوعيًا عن كيفية قضاء وقتي. يمكنني دمج تقويمي الشخصي وتقويم العمل وأنشطة العافية ووقت العائلة في مكان واحد. وهذا يساعدني على البقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافي ونواياي.

3. Todoist (الأفضل لإدارة المهام البسيطة والبديهية)

عبر Todoist

يضفي Todoist طابعًا من التنظيم على إدارة المهام الشخصية والجماعية، ويعلّم المستخدمين كيفية توفير الوقت من خلال ميزات تنظيم مبتكرة.

تجعل واجهة التطبيق البسيطة والبديهية من تسجيل المهام وتنظيمها أمرًا طبيعيًا، سواء كنت تخطط ليوم عملك أو تدير مشاريع فريق معقدة.

أفضل ميزات Todoist

استخدم نظام الأعلام الملونة ذات المستويات الأربعة لتصنيف المهام حسب أهميتها

حدد أولويات المهام ذات الأنماط المتكررة مثل "كل ثالث ثلاثاء" أو "كل يوم من أيام الأسبوع" للأعمال المتكررة

قم بإعداد فلاتر مخصصة لعرض المهام بناءً على تواريخ الاستحقاق أو التصنيفات أو الأولويات

اتصل بأدوات مثل Google Calendar و Gmail و Slack و Zapier لمزامنة سير عملك

قيود Todoist

تقيد النسخة المجانية الوصول إلى ميزات مثل التذكيرات والملصقات

أسعار Todoist

مبتدئ : مجاني

Pro : 2.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Todoist

G2: 4. 4/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 2500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Todoist؟

جاء في مراجعة Capterra:

Todoist هو حجر الزاوية في استراتيجيتي لإدارة الوقت إلى جانب Spark Mail و Google Calendar. التكامل بين هذه التطبيقات وغيرها مثالي، والتطبيق المحمول ضروري حتى لا يفوتني أي شيء.

Todoist هو حجر الزاوية في استراتيجيتي لإدارة الوقت إلى جانب Spark Mail و Google Calendar. التكامل بين هذه التطبيقات وغيرها مثالي، والتطبيق المحمول ضروري حتى لا يفوتني أي شيء.

📮 ClickUp Insight: 50٪ من الأشخاص ينظمون وقتهم بتخصيص أيام معينة للأعمال الإدارية مقابل الأعمال التي تتطلب التركيز، ولكن 22٪ فقط يقولون إنهم يقومون بأتمتة المهام أو تفويضها. تساعد إدارة الوقت يدويًا، ولكنها لا تقضي على المهام المتكررة التي لا تزال تستهلك وقت العمل الجاد. ✔️ يعمل كل من تقويم ClickUp و Time Blocking و AI Agents معًا لحماية وقتك. قم بجدولة الأعمال المتكررة تلقائيًا، ونقل المهام بناءً على الأولوية، وتشغيل التذكيرات — حتى تسير أمورك على ما يرام طوال الأسبوع. 💫 نتائج حقيقية: توفر Lulu Press ساعة واحدة يوميًا لكل موظف باستخدام ClickUp Automations — مما أدى إلى زيادة كفاءة العمل بنسبة 12%.

4. Motion (الأفضل لأتمتة الجداول الزمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Motion

يضفي Motion طابعًا جديدًا على تقنية إدارة الوقت باستخدام الذكاء الاصطناعي في جدول يومك لتحقيق أقصى تأثير. تحلل أداة الجدولة الذكية هذه مهامك واجتماعاتك وأولوياتك لإنشاء خطة يومية مخصصة تتكيف مع جدول عملك وأسلوبك.

على سبيل المثال، إذا كنت تواجه اجتماعًا مع عميل وموعدًا نهائيًا ضيقًا لمشروع ما، فستقوم Motion بتحديد أولويات هذه المهام وتعديل جدولك الزمني لضمان إنجازهما في الوقت المحدد. تتميز التطبيق بتحديد أولويات المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة ترابط المشاريع والمواعيد النهائية والمدد الزمنية.

أفضل ميزات Motion

قم بإدارة اجتماعاتك الشخصية والعملية بسهولة، مع مراعاة توفر أعضاء الفريق

دع الذكاء الاصطناعي يتولى جدولة المواعيد من خلال اكتشاف التضاربات وتغيير مواعيد الاجتماعات إلى الأوقات المث

استخدم الأدوات المدمجة لإدارة المهام وعرض الجداول الزمنية وتخطيط الموارد

الوصول إلى قوالب مشاريع جاهزة للاستخدام لإنشاء مبادرات جديدة بسرعة

قيود الحركة

يتطلب التكيف مع أسلوب جديد في سير العمل حيث يتولى الذكاء الاصطناعي مسؤولية الجدولة

قد يستغرق التكامل العميق مع الأدوات الحالية بعض الوقت

أسعار متغيرة

Pro AI : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Business AI : 49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات الحركة والتعليقات

G2: 4. 1/5 (110+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (80+ تقييم)

💡 نصيحة احترافية: هل تريد أن تجعل حياتك أسهل؟ استخدم تكامل ClickUp مع أكثر من 1000 أداة. سواء كان ذلك لتتبع الوقت باستخدام Everhour أو مزامنة تقويم Google الخاص بك، يمكنك الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد والحفاظ على إنتاجيتك دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات.

5. Akiflow (الأفضل لإدارة المهام والتقويم المركزية)

عبر Akiflow

هل تريد التوقف عن التنقل بين التطبيقات لإدارة جدولك اليومي؟ يجمع Akiflow جميع مهامك وأحداث التقويم في مساحة عمل واحدة نظيفة. وهذا يسهل عليك تخطيط يومك دون الحاجة إلى التبديل المستمر بين التطبيقات.

تتميز أداة الجدولة هذه بجمع المهام من المنصات الشهيرة مثل Google Calendar و Outlook و Gmail و Slack. عند تحديث مهمة في Akiflow، تتم مزامنتها تلقائيًا مع التطبيق المصدر، مما يحافظ على اتساق كل شيء عبر أدواتك.

أفضل ميزات Akiflow

سجل المهام من رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل أو مواقع الويب باستخدام صندوق الوارد الشامل من Akiflow

اسحب المهام وأفلتها في التقويم الخاص بك لتقسيم الوقت بشكل فعال وإجراء تعديلات سريعة

استخدم طقوس يومية وأسبوعية للتخطيط والتفكير ومواصلة السير على الطريق الصحيح

شارك توفر وقتك لجدولة الاجتماعات دون الحاجة إلى تبادل الرسائل

قيود Akiflow

تفتقد بعض أدوات إدارة المشاريع الشائعة مقارنة بتطبيقات إدارة المهام المخصصة

يتطلب تخطيطًا يدويًا للمهام وقوالب لتقسيم الوقت ، مما قد يستغرق وقتًا طويلاً وقد يؤدي إلى زيادة عبء المهام إذا لم تتم إدارتها بعناية

أسعار Akiflow

تجربة مجانية

الاشتراك الشهري: 34 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Akiflow

G2: 5/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (90+ تقييم)

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6. Reclaim (الأفضل لتقسيم الوقت الذكي وتحقيق التوازن بين العمل والحياة)

عبر Reclaim

تخيل أداة تقوم تلقائيًا بترتيب مهامك حول اجتماعاتك دون أن تحرك ساكنًا. هذا ما يفعله Reclaim AI من Dropbox من خلال المزامنة مع التقويم الخاص بك وتعديل الجداول الزمنية في الوقت الفعلي بناءً على حجم العمل والأولويات.

تأخذ هذه التطبيقات في الاعتبار المواعيد النهائية والوقت المتاح لتخصيص الأوقات المناسبة للمهام. بدلاً من قضاء الوقت في تعديل يومك يدويًا، تتيح لك هذه التطبيقات التركيز على ما يهم، بينما تضمن الأداة أن يظل تقويمك محسّنًا وخاليًا من التعارضات.

استرجع أفضل الميزات

جدولة المهام والاجتماعات بناءً على أنماط عملك

حظر وقت التركيز تلقائيًا للعمل المكثف بإيقاع يشبه إيقاع بومودورو

قم بتوحيد جميع التقويمات (تقويم Google، Outlook) في عرض واحد

تكيف مع التغييرات عن طريق تغيير المهام تلقائيًا عند حدوث تعارضات

تخلص من القيود

يتطلب إعداد تكاملات متعددة للتقويم بعض الجهد في البداية

لا يوجد تطبيق جوال لجدولة المواعيد أثناء التنقل

قد لا يتوافق الجدول الزمني التلقائي دائمًا مع التفضيلات الشخصية

استرجع الأسعار

Lite : مجاني

مبتدئ : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

استرجع التقييمات والمراجعات

G2: 4. 8/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: تقييمات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Reclaim؟

يقول أحد المراجعين في G2:

كطالب، فإن قدرتي على تخصيص الوقت للقيام بالمشاريع محدودة. الآن، كل ما عليّ هو إضافة المهمة إلى قائمة المهام الخاصة بي ويتم جدولتها تلقائيًا. من السهل أيضًا معرفة ما إذا كنت متأخرًا جدًا وأحتاج إلى العمل لساعات إضافية للحاق بالمهام.

كطالب، فإن قدرتي على تخصيص الوقت للقيام بالمشاريع محدودة. الآن، كل ما عليّ هو إضافة المهمة إلى قائمة المهام الخاصة بي ويتم جدولتها تلقائيًا. من السهل أيضًا معرفة ما إذا كنت متأخرًا جدًا وأحتاج إلى العمل لساعات إضافية للحاق بالمهام.

7. TickTick (الأفضل للإنتاجية الشخصية مع مؤقت بومودورو مدمج)

عبر TickTick

يجمع TickTick بين إدارة المهام الذكية وجدولة التقويم وتتبع العادات لمساعدتك في تخطيط يومك بهدف محدد. بفضل عروض التقويم المتعددة — الشهرية والأسبوعية وجدول الأعمال والمتعددة الأيام والمتعددة الأسابيع — يمكنك بسهولة تصور جدولك بالكامل.

إنه أكثر من مجرد تطبيق لقائمة المهام. يوفر مؤقتات بومودورو وتذكيرات ذكية للحفاظ على تركيزك واتساقك. سواء كنت تنشئ مهام أو تبني عادات جديدة، يساعدك TickTick على البقاء على قمة أهدافك.

أفضل ميزات TickTick

اضبط تذكيرات متكررة بفاصلات زمنية مخصصة وإشعارات عبر البريد الإلكتروني وتنبيهات بناءً على الموقع على نظام iOS

نظم المهام باستخدام عوامل التصفية والعلامات الذكية للوصول السريع

اعرض المهام بتنسيقات قائمة أو كانبان أو جدول زمني، واستخدم Markdown لتدوين الملاحظات التفصيلية

تتبع عاداتك إلى جانب المهام المنتظمة لبناء روتين ثابت

قيود TickTick

ميزات تعاون محدودة لإدارة المهام الجماعية

لا توجد ميزات لتتبع الوقت لتحليل الإنتاجية بالتفصيل

خيارات تخصيص محدودة لبعض طرق عرض المهام والتخطيطات

أسعار TickTick

الخطة السنوية: 35.99 دولارًا في السنة

تقييمات ومراجعات TickTick

G2: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 120 تقييمًا)

👀 هل تعلم؟ مصفوفة أيزنهاور، التي شاع استخدامها على يد الرئيس دوايت دي أيزنهاور، هي تقنية لإدارة الوقت تساعدك على تصنيف المهام حسب مدى إلحاحها وأهميتها. وتتمحور هذه التقنية حول التركيز على المهام المهمة ولكنها ليست بالضرورة ملحة، حتى لا تضيع الوقت في أمور ليست ذات أولوية.

8. TimeCamp (الأفضل لتتبع الوقت مع ميزات الفوترة)

عبر TimeCamp

هل تحتاج إلى جدول زمني لتتبع الوقت دون عناء؟ يعمل TimeCamp بهدوء في الخلفية، لذا لن تضطر إلى التخمين أو إدارة جداول البيانات. فهو يسجل ساعات عملك تلقائيًا ويحول تلك البيانات إلى رؤى قيّمة.

سواء كان ذلك لتتبع الإنتاجية أو إدارة المشاريع أو إنشاء الفواتير، يساعدك TimeCamp على فهم عاداتك في العمل وإيجاد طرق لتحسينها. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل مع جميع أدواتك المفضلة، مما يجعله إضافة سلسة إلى سير عملك.

أفضل ميزات TimeCamp

تتبع الوقت تلقائيًا أو يدويًا من خلال ميزة الكشف عن الخمول ومراقبة التطبيقات وتصنيف الإنتاجية

قم بإنشاء تقارير لتقييم التقدم والأداء والميزانية

ادمجها مع أدوات مثل Trello و Asana و ClickUp لتبسيط سير العمل

استخدم تطبيقات الهاتف المحمول المزودة بتقنية تتبع GPS وتحديد المواقع الجغرافية للفرق البعيدة

قيود TimeCamp

أدوار المستخدمين محدودة في الخطط الأقل مستوى؛ إدارة الأدوار المتقدمة متاحة فقط في الخطة المميزة

قد يكون التطبيق المحمول، خاصة على نظام iOS، بطيئًا وعرضة لمشكلات في المزامنة، مما يؤدي إلى حدوث تباينات في البيانات من حين لآخر

أسعار TimeCamp

خطة مجانية

المبتدئين : 2.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

Premium : 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

Ultimate : 7.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 11.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتقييمات TimeCamp

G2: 4. 7/5 (340+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (590+ تقييم)

9. Toggl Track (الأفضل لتتبع الوقت بشكل خفيف عبر المشاريع)

عبر Toggl Track

هل تحتاج إلى طريقة بسيطة وموثوقة لتتبع كيف تقضي يومك في العمل؟ يوفر Toggl Track تجربة بسيطة وسهلة الاستخدام تساعدك على متابعة جميع مهامك دون مقاطعة سير عملك.

تم تصميمها لتناسب روتينك اليومي، سواء كنت تفضل استخدام تطبيق سطح المكتب أو امتداد المتصفح أو الجهاز المحمول.

بفضل ميزات مثل تكامل تطبيق التقويم وتتبع الخلفية والمؤقتات بنقرة واحدة، تجلب هذه التطبيقات الفوائد الحقيقية لتطبيقات تنظيم الوقت، وتحوّل الساعات المتفرقة إلى فترات عمل منظمة ومركزة.

أفضل ميزات Toggl Track

تصور إدخالات الوقت في تقويم Google أو Outlook

تتبع الوقت في الوقت الفعلي أو في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، وقم بالمزامنة لاحقًا؛ وقم بالتبديل بين الوضع المؤقت والوضع اليدوي

استخدم الهاتف المحمول للتتبع أثناء التنقل أو الكمبيوتر المكتبي لتركيز سير العمل

قم بتمكين التتبع في الخلفية عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية لالتقاط الأنشطة تلقائيًا

Toggl حدود التتبع

ميزات إدارة المشاريع محدودة مقارنة بالأدوات المخصصة

خيارات إعداد التقارير للعمل الموجه للعملاء محدودة

تتبع أسعار Toggl

خطة مجانية

المبتدئين: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الاشتراك المميز: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Toggl تتبع التقييمات والمراجعات

G2: 4. 6/5 (1,550+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2500 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: بدأ تقسيم الوقت في تطوير البرمجيات، حيث كانت الفرق تخصص فترات زمنية محددة (أو "صناديق") للعمل على مهام محددة. تم تقديمه في الأصل في سياق منهجيات Agile، وساعد في الحفاظ على تركيز الفرق ومواصلة العمل. اليوم، هو تقنية إنتاجية شائعة يستخدمها الجميع، من الرؤساء التنفيذيين إلى الطلاب، لتقليل عوامل التشتيت وضمان إنجاز المهام بكفاءة في إطار زمني محدد.

10. Clockwise (الأفضل لتحسين تقويم الفريق ووقت التركيز)

عبر Clockwise

هل تشعر بالارتباك بسبب الاجتماعات التي لا تنتهي وتكافح من أجل تخصيص وقت للعمل الجاد؟ Clockwise يوفر لك الحل.

يعمل مساعد الجدولة هذا المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تحسين يومك من خلال جدولة الاجتماعات تلقائيًا وحماية وقت التركيز والمزامنة بسهولة مع Google Calendar و Slack و Asana. إنه مصمم لمساعدتك على استعادة التحكم في تقويمك وزيادة الإنتاجية.

أفضل ميزات Clockwise

أعد جدولة الاجتماعات تلقائيًا لإنشاء فترات زمنية مخصصة للتركيز دون انقطاع

يتكامل مع Google Calendar و Slack وأدوات أخرى لتبسيط الجدولة

يوفر تحليلات لقياس حجم الاجتماعات ووقت التركيز في جميع أنحاء مؤسستك

يوفر روابط جدولة لتنسيق الاجتماعات مع المدعوين الخارجيين والعديد من زملاء الفريق

قيود اتجاه عقارب الساعة

ميزة الاجتماعات المرنة مقتصرة على الاجتماعات الداخلية

لا يدعم إعادة الجدولة التلقائية للاجتماعات مع الحاضرين الخارجيين

أسعار حسب اتجاه عقارب الساعة

مجاني

الفرق: 6.75 دولار شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

الأعمال: 11.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات في اتجاه عقارب الساعة

G2: 4. 7/5 (65+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Clockwise؟

تقول مراجعة G2:

إنه يوفر لي الوقت الذي أحتاجه للتركيز، ولكنني أجده صعبًا للغاية بحيث لا أستطيع تطبيقه بنفسي بشكل مستمر. يعجبني أن مخطط المواعيد الذكي يستجيب للتغييرات في تقويمي حتى قبل أن أقوم بذلك. لقد وجدت أنه أثر بشكل إيجابي على إنتاجيتي، وجعل زملائي أكثر حساسية عندما يتعلق الأمر بحجز وقت مخصص مسبقًا في تقويمي أيضًا. بالنسبة لمستخدم واحد، أعتقد أن السعر معقول أيضًا وكان من السهل دمجه مع الأدوات الرئيسية التي أستخدمها بالفعل في العمل، مثل Outlook و Asana.

إنه يوفر لي الوقت الذي أحتاجه للتركيز، ولكنني أجده صعبًا للغاية بحيث لا أستطيع تطبيقه بنفسي بشكل مستمر. يعجبني أن مخطط المواعيد الذكي يستجيب للتغييرات في تقويمي حتى قبل أن أقوم بذلك. لقد وجدت أنه أثر بشكل إيجابي على إنتاجيتي، وجعل زملائي أكثر حساسية عندما يتعلق الأمر بحجز وقت مخصص مسبقًا في تقويمي أيضًا. بالنسبة لمستخدم واحد، أعتقد أن السعر معقول أيضًا وكان من السهل دمجه مع الأدوات الرئيسية التي أستخدمها بالفعل في العمل، مثل Outlook و Asana.

اجعل كل دقيقة مهمة مع ClickUp

الوقت هو المورد الوحيد الذي لا يمكننا زيادة كميته. لهذا السبب، يعد اختيار تطبيق إدارة الوقت المناسب أمرًا بالغ الأهمية لإنتاجيتك.

يقدم كل تطبيق في قائمتنا ميزة خاصة، فبعضها يتفوق في إدارة المهام الشخصية، مما يساعدك على تحديد فترات عمل مركزة، بينما يتألق البعض الآخر في إعدادات العمل الجماعي.

ولكن إذا كنت تريد حلاً كاملاً يجمع بين إدارة الوقت وميزات إدارة المشاريع القوية، فإن ClickUp يبرز عن البقية. يساعدك تطبيق تتبع الوقت القابل للتخصيص وسير العمل الآلي وأدوات التعاون الجماعي على القيام بأكثر من مجرد إدارة الوقت — فهي تساعدك على تحقيق أقصى استفادة منه.

يمكنك إعداد مهام محددة زمنياً، وتتبع التقدم في الوقت الفعلي، وتعديل جدولك على الفور. بالإضافة إلى ذلك، بفضل ميزات مثل لوحات المعلومات المخصصة والتقارير التفصيلية، ستعرف دائماً كيف يقضي فريقك ساعات عمله بالضبط.

هل أنت مستعد للتحكم في وقتك وزيادة إنتاجيتك؟

اشترك في ClickUp اليوم.