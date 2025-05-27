أفضل 10 بدائل لـ Verbit للنسخ والترجمة في عام 2025

إذا كنت منتجًا إعلاميًا أو باحثًا في السوق، فإن النسخ لا يقتصر على الدقة فقط. فأنت بحاجة إلى السرعة دون فقدان الفروق الدقيقة. وتكامل لا يتطلب عقدًا مؤسسيًا. وأداة تتكامل بسلاسة مع سير عملك.

يقدم Verbit نصوصًا واضحة، لكنه يترك لك المهام الصعبة: استخراج الأفكار يدويًا، والتنقل بين الأدوات، ومتابعة المتابعة. وهذا يؤدي إلى إبطاء العمل وتجزئة التنفيذ.

يجب أن تقوم أداة النسخ الصحيحة بتلخيص المحادثات، وتسليط الضوء على الخطوات التالية، والمزامنة مع مجموعة مشاريعك، وعرض الإجابات على الفور.

في هذا الدليل، نلقي نظرة على أفضل بدائل Verbit وميزاتها الرئيسية وقيودها وأسعارها لمساعدتك في اتخاذ القرار الصحيح.

لماذا تختار بدائل Verbit؟

Verbit هي أداة نسخ وترجمة تحول محتوى الصوت والفيديو إلى نص دقيق. تستخدم محرك ذكاء اصطناعي خاص يسمى Captivate™ للنسخ في الوقت الفعلي، ثم يقوم محررون بشريون بمراجعة النص للتأكد من دقته.

بينما تدعي Verbit أنها تقدم حلاً قويًا لنسخ الشركات، يجد العديد من المحترفين ثغرات عندما يتعلق الأمر بالفعالية من حيث التكلفة وسهولة الاستخدام اليومي. غالبًا ما تفتقر الخطة القياسية إلى ميزات متقدمة مثل الملخصات في الوقت الفعلي أو أتمتة سير العمل، مما يتطلب ترقيات أو عقود مخصصة للوصول إليها.

بالنسبة للفرق التي تركز على الأمان، خاصة تلك التي تتعامل مع الوسائط الحساسة أو بيانات الأبحاث، فإن اختيار أداة تتمتع بتشفير قوي واعتمادات امتثال أمر بالغ الأهمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تفيد المنصات التي توفر وثائق شاملة عبر الإنترنت ودعمًا سريع الاستجابة عملياتك بشكل كبير.

إليك الأسباب التي قد تدفعك إلى التفكير في استخدام بدائل Verbit:

❗️وقت إنجاز أبطأ: نظرًا لأن Verbit يستخدم محررين بشريين لمراجعة النصوص التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، فقد تضطر إلى الانتظار لفترة أطول مقارنة بالأدوات التي تقدم نتائج فورية وتلقائية

❗️مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات: Verbit يخزن جميع بياناتك على السحابة. قد تحتاج إلى خدمات ترجمة ذات رقابة أكثر صرامة على البيانات إذا كنت تعمل مع محتوى حساس مثل الملفات القانونية أو الطبية

❗️تعاون محدود في الوقت الفعلي: بينما يوفر Verbit النسخ في الوقت الفعلي، فإن ميزات التعاون مثل التعليقات التوضيحية المشتركة أو التحرير المباشر أو تعيين عناصر العمل محدودة للغاية

❗️واجهة معقدة: واجهة Verbit مصممة للفرق الكبيرة. إذا كنت تحتاج فقط إلى تحميل ملف والحصول على نسخة نصية سريعة للصوت والفيديو، فابحث عن بديل لـ Verbit بواجهة سهلة الاستخدام

❗️خطط صارمة: Verbit يخدم العملاء من الشركات. إذا كنت شركة ناشئة أو مبدعًا أو فردًا تبحث عن خطط الخدمة الذاتية، فاختر بديل Verbit مع أسعار الدفع الفوري

📚 اقرأ المزيد: أفضل أدوات النسخ الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي

نظرة عامة على بدائل Verbit

اسم الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار ClickUp AI Notetaker، ClickUp Brain، تكامل Docs، تحويل المهام في الوقت الفعلي المؤسسات والشركات المتوسطة الحجم مجاني إلى الأبد؛ خطط مدفوعة تبدأ من 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم Otter. ai النسخ في الوقت الفعلي، الملخصات الحية، Otter Chat، تكامل Slides الشركات الصغيرة والمعلمون مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 16.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Descript تحرير الصوت/الفيديو، Scene Rail، مساعد الذكاء الاصطناعي، تكامل SquadCast منشئو المحتوى، فرق العمل الإعلامية مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 24 دولارًا للشخص الواحد شهريًا Rev نسخ بواسطة الإنسان + الذكاء الاصطناعي، تمييز، تلخيص، مفردات مخصصة الشركات، الفرق القانونية الذكاء الاصطناعي: 0.25 دولار/دقيقة؛ البشر: 1.99 دولار/دقيقة؛ باقات تبدأ من 14.99 دولار/مستخدم/شهر Sonix. ai درجات الثقة، ملخصات الذكاء الاصطناعي، دعم متعدد المسارات، إدارة المجلدات الباحثون والشركات المتوسطة الحجم مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 22 دولارًا أمريكيًا للمقعد الواحد شهريًا VEED إنشاء مقاطع فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومولد الترجمة، والدبلجة الصوتية، والتواصل البصري باستخدام منشئو المحتوى العالميون، الشركات الصغيرة مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 18 دولارًا شهريًا Trint Story Builder، التعاون في الوقت الفعلي، تطبيق جوال، ملخصات بالذكاء الاصطناعي فرق الإعلام، الحكومة، الشؤون القانونية خطط مدفوعة تبدأ من 80 دولارًا أمريكيًا للمقعد الواحد شهريًا Fathom ملخصات الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي، ومزامنة CRM، ومركز المكالمات القابل للبحث، Ask Fathom فرق المبيعات، الشركات مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 19 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Fireflies دفتر ملاحظات، متتبع المواضيع، مقتطفات صوتية، سلاسل المحادثات، ردود الفعل الفرق البعيدة، فرق المبيعات مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 18 دولارًا أمريكيًا للمستخدم الواحد شهريًا Temi تحميل سريع، تحرير بسيط، إزالة الكلمات الزائدة، تصدير متعدد التنسيقات الشركات الصغيرة والمستقلون الدفع حسب الاستخدام: 0.25 دولار/دقيقة

💭 هل تعلم؟ كان لاختراع الآلة الكاتبة في أواخر القرن التاسع عشر تأثير عميق على القوى العاملة، ولا سيما النساء. تم تسويق الآلة الكاتبة Sholes and Glidden، التي تم طرحها في عام 1874، من خلال عارضات أزياء، وصُممت بجماليات تذكرنا بآلات الخياطة، مما جعلها جذابة للاستخدام المنزلي.

أفضل بدائل Verbit للاستخدام

1. ClickUp

جربها الآن انسخ الملاحظات الصوتية ومقاطع الفيديو وملاحظات الاجتماعات والمزيد باستخدام الذكاء الاصطناعي من ClickUp

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يربط بين النسخ والمهام والمستندات وسير العمل على منصة واحدة. يوفر دعمًا شاملاً للنسخ عبر الاجتماعات والملاحظات الصوتية وتسجيلات الشاشة، ويحول الصوت تلقائيًا من أي سير عمل إلى نص قابل للبحث وقابل للتنفيذ.

للبدء، يقوم AI Notetaker من ClickUp تلقائيًا بنسخ صوت الاجتماع إلى نص مع تحديد المتحدث والطوابع الزمنية، مما يسهل متابعة المحادثة. يتكامل Notetaker بسلاسة مع منصات الاجتماعات الشائعة مثل Zoom و Teams و Google Meet لنسخ اجتماعاتك الافتراضية تلقائيًا دون إعدادات إضافية.

على عكس خدمات النسخ التقليدية، يبرز ClickUp AI Notetaker كأفضل بديل لـ Verbit لأنه يمكنه وضع علامات على العناصر الرئيسية التي يجب اتخاذ إجراء بشأنها والمواعيد النهائية والقرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع وتنظيمها جميعًا بشكل منظم في ClickUp Docs.

على سبيل المثال، إذا قال أحد أعضاء الفريق: "لنتابع مع العميل بحلول يوم الجمعة"، فإن الذكاء الاصطناعي يتعرف على ذلك على أنه مهمة قابلة للتنفيذ، ويقوم بإنشائها مباشرة في ClickUp، ويربطها بالمشروع أو سير العمل ذي الصلة. يضمن هذا الذكاء الاصطناعي الخاص بملاحظات الاجتماعات عدم تفويت المتابعات المهمة ودمج جميع المهام بسلاسة في سير عملك.

التقط كل التفاصيل بسهولة باستخدام Notetaker من ClickUp

داخل Docs، تتيح لك أوضاع التركيز والتحرير والعرض التحكم في كيفية تفاعلك مع المحتوى، مما يجعلها مثالية للعمل المكثف والمراجعات السريعة. يمكنك أيضًا مشاركة الملاحظات بأمان، من خلال إعدادات أذونات دقيقة تتيح لك التحكم في من يمكنه العرض أو التعليق أو التحرير.

ثم استخدم ClickUp Tasks لتحويل رؤيتك إلى أفعال. يمكنك تمييز النقاط أو القرارات المهمة مباشرة من المستند أو النص وتحويلها على الفور إلى مهام، وتعيين المسؤولين عنها، وتحديد مواعيدها النهائية، وربطها بالمشاريع ذات الصلة.

بمجرد نسخ اجتماعاتك باستخدام AI Notetaker من ClickUp، يمكنك المضي قدمًا باستخدام ClickUp Brain، الذي يضيف طبقة قوية من الذكاء إلى ملاحظاتك.

باستخدام Brain، يمكنك تلخيص النصوص الكاملة على الفور أو استخراج أجزاء معينة دون الحاجة إلى البحث يدويًا في المحتوى. يقوم البرنامج بقراءة النص وتلخيص النقاط الرئيسية، مما يساعدك على التقاط أهم المعلومات بسرعة.

اطرح أسئلة بلغة طبيعية حول الاجتماعات واحصل على إجابات في ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain

يمكنك حتى طرح أسئلة سياقية مثل "ماذا قالت سارة عن الموعد النهائي؟" وسيقوم Brain على الفور بمسح النص لتقديم إجابة واضحة. حوّل المحادثات إلى أفعال في غضون ثوانٍ.

أفضل ميزات ClickUp

إعداد الأتمتة: قم بتشغيل إجراءات مثل إنشاء المهام أو التعيين أو تحديث الحالة تلقائيًا باستخدام قم بتشغيل إجراءات مثل إنشاء المهام أو التعيين أو تحديث الحالة تلقائيًا باستخدام ClickUp Automations عند إضافة نسخة جديدة أو ملاحظة اجتماع

استخدم Notepad: استخدم استخدم ClickUp Notepad لتدوين الأفكار أثناء الاجتماعات وسحب الملاحظات مباشرة إلى المهام أو المستندات عندما تكون جاهزًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة

حسّن النصوص باستخدام الحقول المخصصة: أضف سياقًا مثل نوع الاجتماع أو اسم العميل أو الأولوية إلى النصوص باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp لتنظيم وتتبع أفضل

تعليق مع السياق: قم بإسقاط مقتطفات محددة من النص في قم بإسقاط مقتطفات محددة من النص في ClickUp Assign Comments لتعيين المهام وتوفير مرجع واضح دون مشاركة المستندات بالكامل

قيود ClickUp

مع مجموعة واسعة من الميزات، قد تكون المنصة مربكة بعض الشيء للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (9,000+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول إحدى تقييمات G2:

يجمع ClickUp جميع مهامنا ووثائقنا وأهدافنا وتتبع الوقت في مساحة عمل واحدة موحدة. نحن نستخدمه منذ عام 2018، وهو مرن للغاية لإدارة سير العمل الداخلي ومشاريع العملاء. توفر لنا طرق العرض القابلة للتخصيص (قائمة، لوحة، تقويم، إلخ) وخيارات الأتمتة التفصيلية ساعات من العمل كل أسبوع. بالإضافة إلى ذلك، تظهر تحديثات الميزات المتكررة أنهم جادون في تحسين المنصة.

يجمع ClickUp جميع مهامنا ووثائقنا وأهدافنا وتتبع الوقت في مساحة عمل واحدة موحدة. نحن نستخدمه منذ عام 2018، وهو مرن للغاية لإدارة سير العمل الداخلي ومشاريع العملاء. توفر لنا طرق العرض القابلة للتخصيص (قائمة، لوحة، تقويم، إلخ) وخيارات الأتمتة التفصيلية ساعات من العمل كل أسبوع. بالإضافة إلى ذلك، تظهر تحديثات الميزات المتكررة أنهم جادون في تحسين المنصة.

2. Otter. ai (الأفضل لنسخ الاجتماعات في الوقت الفعلي والتعاون)

Otter. ai هي أداة تحويل الكلام إلى نص في الوقت الفعلي تنسخ اجتماعاتك ومقابلاتك ومحاضراتك عبر منصات مثل Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams. ومن أهم ميزاتها الملخصات المباشرة التلقائية، التي تساعدك على البقاء على اطلاع على النقاط الرئيسية أثناء سير الاجتماع.

أثناء المكالمة، يتيح لك Otter Chat طرح أسئلة حول النص والحصول على إجابات فورية، وهو أمر مفيد بشكل خاص عندما تقوم بمهام متعددة. يمكنك أيضًا إضافة عناصر مميزة وملاحظات وتعليقات مباشرة إلى النص، مما يساعد فريقك على التعاون دون الحاجة إلى أدوات إضافية.

في المقابل، يقدم Verbit نصوصًا منقحة فقط بعد الجلسة من خلال الذكاء الاصطناعي والمراجعة البشرية، ولكنه لا يوفر التفاعل أثناء الاجتماع أو الرؤى في الوقت الفعلي أو التعاون المباشر.

أفضل ميزات Otter.ai

قم بتحميل شرائح العرض التقديمي أو مشاركة الشاشة مباشرة إلى ملاحظات الاجتماع

ارجع إلى النص بعد الاجتماع، وحرر أي أخطاء، وحسّن النقاط الرئيسية من أجل الوضوح أو المشاركة

قم بتجميع النصوص حسب العميل أو المشروع أو الموضوع باستخدام المجلدات، وابحث عن محادثاتك وقم بإدارتها بسهولة بمرور الوقت

قيود Otter. ai

يواجه Otter. ai أحيانًا مشكلة في تقسيم الجمل بشكل صحيح، مما قد يؤدي إلى صعوبة قراءة النصوص. غالبًا ما تؤدي هذه المشكلة إلى جمل طويلة ومتتالية بدون علامات ترقيم مناسبة

أسعار Otter.ai

أساسي : مجاني

Pro : 16.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم

الأعمال : 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم

Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Otter.ai

G2: 4. 3/5 (290+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Otter. ai؟

تقول إحدى تقييمات G2:

لقد تعرفت مؤخرًا على Otter.ai من خلال أحد زملائي، ومنذ ذلك الحين أصبح عملي المتعلق بـ MOM وكل ما يتعلق به سهلاً للغاية. فهو يلتقط جميع النقاط المهمة ويقدم لك في النهاية ملخصًا موجزًا عن الاجتماع بأكمله. كما كان من السهل جدًا دمجه وتطبيقه في فريقي. نستخدمه في جميع الاجتماعات لتدوين الملاحظات.

لقد تعرفت مؤخرًا على Otter.ai من خلال أحد زملائي، ومنذ ذلك الحين أصبح عملي المتعلق بـ MOM وكل ما يتعلق به سهلاً للغاية. فهو يلتقط جميع النقاط المهمة ويقدم لك في النهاية ملخصًا موجزًا عن الاجتماع بأكمله. كما كان من السهل جدًا دمجه وتطبيقه في فريقي. نستخدمه في جميع الاجتماعات لتدوين الملاحظات.

📚 مكافأة: أفضل بدائل ومنافسين لـ Otter.ai

3. Descript (الأفضل لتحرير البودكاست والفيديو مع ميزة النسخ المدمجة)

عبر Descript

Descript هي منصة شاملة لتحرير ملفات الصوت والفيديو تجمع بين النسخ والتحرير والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية إنشاء المحتوى. على عكس Verbit، التي تركز على الجمع بين خدمات النسخ الآلي والمحررين البشريين، توفر Descript بيئة تحرير أكثر تفاعلية ومرونة.

يمكنك استنساخ صوتك باستخدام Overdub، وإزالة الكلمات الزائدة بنقرة واحدة، وتنظيف الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما يوفر النسخ التلقائي بعدة لغات، وتسجيل الشاشة، والتحرير متعدد المسارات.

إذا كنت مبدعًا مستقلًا تضطلع بمهام متعددة (مبدع ومحرر ومسوق)، فإن Descript يبسط عملية التحرير عن طريق تحويل الكلام إلى نص. هل تريد قص مقطع؟ ما عليك سوى حذف الجملة من النص. لا تحتاج إلى مهارات واسعة في تحرير الفيديو لاستخدام هذه الأداة.

أفضل ميزات Descript

أتمتة مهام التحرير مثل إزالة الكلمات الزائدة وتشديد الصوت وإنشاء ملخصات لتسريع سير عملك

قم بتمييز واستخراج أجزاء محددة من المحتوى الخاص بك لإعادة استخدامها كفيديوهات قصيرة مستقلة أو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي

استخدم الأمر المائل لتمييز تغييرات المشاهد في النص والهيكل، وتصفح الفيديو كالشرائح في عرض تقديمي

قيود Descript

تتيح ميزة Overdub في Descript للمستخدمين إنشاء نموذج صوت اصطناعي، ولكنها تتطلب تسجيل كمية كبيرة من الصوت. قد لا يتطابق الصوت الناتج دائمًا مع الكلام الطبيعي بشكل مثالي

أسعار Descript

مجاني

هواة: 24 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد شهريًا

المطور: 35 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد شهريًا

الأعمال: 65 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد شهريًا

Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Descript

G2: 4. 6/5 (770+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (170+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Descript؟

تقول إحدى تقييمات G2:

إنه يوفر لي الكثير من الوقت في التحرير! أقدر الاهتمام بالتصميم. إنه يظهر لي أن هناك الكثير من الجهد المبذول لفهم احتياجات صانعي البودكاست، وأنا أقدر ذلك. Descript سهل الاستخدام للغاية. تعجبني وظيفة النسخ والقدرة على تحرير النص والصوت في نفس الوقت. إنه يجعل حياتي أسهل بكثير.

إنه يوفر لي الكثير من الوقت في التحرير! أقدر الاهتمام بالتصميم. إنه يظهر لي أن هناك الكثير من الجهد المبذول لفهم احتياجات صانعي البودكاست، وأنا أقدر ذلك. Descript سهل الاستخدام للغاية. تعجبني وظيفة النسخ والقدرة على تحرير النص والصوت في نفس الوقت. إنه يجعل حياتي أسهل بكثير.

📮ClickUp Insight: 88% من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي في مهامهم الشخصية يوميًا، و55% يستخدمونها عدة مرات في اليوم. ماذا عن الذكاء الاصطناعي في العمل؟ بفضل الذكاء الاصطناعي المركزي الذي يدعم جميع جوانب إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والتعاون، يمكنك توفير ما يصل إلى 3 ساعات أو أكثر كل أسبوع، والتي كنت ستقضيها في البحث عن المعلومات.

4. Rev (الأفضل للنسخ المرن بدقة بشرية أو ذكاء اصطناعي)

عبر Rev

يتيح لك Rev تحويل المحاضرات أو الندوات أو المقابلات الطلابية إلى نصوص واضحة وقابلة للبحث. يمكنك الاختيار بين النتائج السريعة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي أو اختيار النسخ البشري عندما تكون الدقة أمرًا ضروريًا، على سبيل المثال، عند نسخ مناقشات معقدة أو مصطلحات أكاديمية.

بمجرد أن تصبح النسخة النصية جاهزة، يمكنك مراجعتها وتحريرها في متصفحك. قم بتمييز الأقسام المهمة لتخطيط الدروس، أو أضف التصحيحات، أو ابحث بسرعة عن الاقتباسات المهمة لتضمينها في المواد أو التقارير.

تساعد أدوات مثل تسميات المتحدثين والطوابع الزمنية والمعاجم المخصصة في تنظيم الأمور. بالنسبة للمعلمين، يعد هذا أمرًا بالغ الأهمية عند إدارة المناقشات الجماعية أو حلقات النقاش التي تضم عدة متحدثين أو المصطلحات الخاصة بموضوع معين.

أفضل ميزات Rev

حدد بسرعة أجزاء النص التي قد تحتاج إلى تحرير

استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة لإنشاء ملخصات موجزة

درب الأداة على التعرف على أسماء العلامات التجارية والمصطلحات الفنية أو اللغة الخاصة بالصناعة

قيود Rev

لا توفر منصة Rev العديد من أدوات التحرير المتعمقة التي تسمح للمستخدمين بتحسين نصوصهم بعد الأتمتة

أسعار Rev

الأساسي: 14.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المزايا: 34.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Enterprise: أسعار مخصصة

الدفع بالدقيقة : النسخ البشري : 1.99 دولار/الدقيقة النسخ بالذكاء الاصطناعي : 0.25 دولار/الدقيقة

Human Transcription : 1.99 دولار/دقيقة

AI Transcription: 0.25 دولار/دقيقة

Human Transcription : 1.99 دولار/دقيقة

AI Transcription: 0.25 دولار/دقيقة

تقييمات ومراجعات Rev

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Rev؟

تقول إحدى المراجعات على Reddit:

أنا كاتب ترجمة وأحب عملي كثيرًا، على الرغم من أن الأجر ليس رائعًا مقارنةً بالشركات الأخرى، إلا أنني أعتقد أنه نقطة انطلاق جيدة لتعلم أساسيات المهنة.

أنا كاتب ترجمة وأحب عملي كثيرًا، على الرغم من أن الأجر ليس رائعًا مقارنةً بالشركات الأخرى، إلا أنني أعتقد أنه نقطة انطلاق جيدة لتعلم أساسيات المهنة.

📚 اقرأ أيضًا: قوالب قوائم المهام المجانية في Excel و ClickUp

5. Sonix. ai (الأفضل للنصوص السريعة والقابلة للتحرير الذاتي مع إمكانية التعاون بين أعضاء الفريق)

Sonix. ai هي منصة نسخ مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحول ملفات الصوت والفيديو إلى نص دقيق وقابل للتحرير. بالنسبة لباحثي السوق الذين يتعاملون مع المقابلات ومجموعات التركيز والمراجعات الداخلية، تعمل Sonix على تبسيط عملية النسخ والتعاون بين أعضاء الفريق في مساحة عمل واحدة تعتمد على المتصفح.

يمكنك تمييز الأفكار الرئيسية وترك تعليقات لزملائك في الفريق ووضع علامات على الملفات حسب الموضوع أو المشروع. بدلاً من تصدير النصوص إلى أداة أخرى، يتيح لك Sonix تنظيف المحتوى في المحرر باستخدام ميزات بديهية مثل البحث والاستبدال وتسمية المتحدثين.

هل تعمل بمصطلحات خاصة بمجال عملك؟ تساعد القواميس المخصصة على ضمان الدقة في جميع النصوص. تتيح لك واجهة سهلة الاستخدام تنظيم المجلدات وتتبع التعليقات لمشاريع بحثية متعددة من لوحة التحكم.

أفضل ميزات Sonix. ai

تحقق من مدى ثقة Sonix في كل كلمة في النص الخاص بك حتى تتمكن من تحديد الأجزاء التي تحتوي على دقة منخفضة وإصلاحها بسرعة

استخدم ميزة التلخيص المدمجة في Sonix لإنشاء نقاط أو فقرات أو ملخصات سريعة للنصوص الطويلة وحتى توجيه الملخص باستخدام توجيهاتك الخاصة

شارك النصوص عبر رابط مع زملائك في الفريق للحصول على تعليقات أو مراجعة

قيود Sonix. ai

لا يدعم Sonix النسخ المباشر أو الترجمة الفورية. قد لا يكون هذا مثاليًا للحالات التي تتطلب خدمات نسخ فورية، مثل الاجتماعات أو الأحداث المباشرة.

أسعار Sonix. ai

سعر المنصة قياسي: 0 دولار شهريًا متميز: 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مؤسسي: أسعار مخصصة

قياسي: 0 دولار شهريًا

Premium: 22 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Enterprise: أسعار مخصصة

نسخ صوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي قياسي: 10 دولارات في الساعة متميز: 5 دولارات في الساعة. وفر 50% مؤسسات: أسعار مخصصة

قياسي: 10 دولارات في الساعة

الخدمة المميزة: 5 دولارات في الساعة. وفر 50%

Enterprise: أسعار مخصصة

قياسي: 0 دولار شهريًا

Premium: 22 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Enterprise: أسعار مخصصة

قياسي: 10 دولارات في الساعة

الخدمة المميزة: 5 دولارات في الساعة. وفر 50%

Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Sonix. ai

G2: 4. 7/5 (20+ تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (130+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sonix. ai؟

تقول مراجعة Capterra:

سير عمل فائق السرعة للنسخ. يقوم الذكاء الاصطناعي بعمل دقيق بنسبة 95٪ تقريبًا، حتى في اللغة الألمانية، وليس فقط في اللغة الإنجليزية. وبعد ذلك، استغرقني نسخ الكلمات غير الدقيقة 25٪ إلى 50٪ فقط من إجمالي وقت المقابلة. متوافق أيضًا مع MAXQDA. قارنته بالعديد من الأدوات الأخرى وهو الأفضل.

سير عمل فائق السرعة للنسخ. يقوم الذكاء الاصطناعي بعمل دقيق بنسبة 95٪ تقريبًا، حتى في اللغة الألمانية، وليس فقط في اللغة الإنجليزية. وبعد ذلك، استغرقني نسخ الكلمات غير الدقيقة 25٪ إلى 50٪ فقط من إجمالي وقت المقابلة. متوافق أيضًا مع MAXQDA. قارنته بالعديد من الأدوات الأخرى وهو الأفضل.

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 1936، حصل أوغست دفوراك على براءة اختراع لتصميم لوحة مفاتيح بديلة تهدف إلى زيادة كفاءة الكتابة عن طريق وضع المفاتيح الأكثر استخدامًا تحت الأصابع الأقوى. على الرغم من مزاياها، لم تحل لوحة مفاتيح دفوراك محل لوحة مفاتيح QWERTY بسبب انتشارها الواسع ومقاومة التغيير.

6. VEED (الأفضل لمبدعي الفيديو الذين يحتاجون إلى النسخ والتحرير في تطبيق واحد)

عبر VEED

VEED. io هي منصة نسخ وتحرير فيديو قائمة على المتصفح ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. تدعم النسخ والترجمة في أكثر من 125 لغة، مما يجعلها مناسبة للمبدعين الذين ينتجون محتوى لجمهور عالمي.

بمجرد أن تصبح النسخة النصية جاهزة، يوفر لك VEED عدة خيارات للتصدير. يمكنك تنزيلها بتنسيقات TXT أو VTT أو SRT، أو تضمين الترجمة مباشرة في الفيديو. أدوات الترجمة التلقائية قابلة للتخصيص.

استخدمه لتغيير الخط والحجم والموضع واللون بما يتناسب مع أسلوبك. يمكنك أيضًا الوصول إلى ميزة تصحيح الاتصال البصري المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تضبط نظرك في الفيديو بحيث تتحدث مباشرة إلى المشاهد (حتى لو لم تكن تنظر إلى الكاميرا أثناء التسجيل 😉).

على النقيض من ذلك، لا يتضمن Verbit ميزات متعلقة بالفيديو مثل تصحيح الاتجاه أو أدوات التحرير المدمجة.

أفضل ميزات VEED

الصق النص الخاص بك ودع VEED ينشئ فيديو كاملًا مع صور وترجمات وصوت

قم بتحميل الفيديو الخاص بك ودع VEED يقوم تلقائيًا بإنشاء ترجمات دقيقة، والتي يمكنك تحريرها وتصميمها وحرقها مباشرة في الفيديو الخاص بك لمشاركتها بسهولة

استخدم أداة الدبلجة الصوتية لترجمة الفيديو وتسجيل الصوت عليه تلقائيًا

قيود VEED

لا يوفر VEED ميزة تحديد المتحدث ونسب الكلام إليه، والتي قد تكون ضرورية في البيئات متعددة المتحدثين لتتبع من قال ماذا بدقة

أسعار VEED

مجاني

الأساسي: 18 دولارًا شهريًا

المزايا: 30 دولارًا شهريًا

الأعمال: 70 دولارًا شهريًا

Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات VEED

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن VEED؟

تقول إحدى تقييمات G2:

ما أحبه حقًا هو دقة خدمة الترجمة! كما أن التنوع الكبير في الأنماط يساعدني في اختيار الأنسب لنبرة مقاطع الفيديو الخاصة بي. بشكل عام، VEED هو خيار سهل التوصية به لمبدعي الفيديو الآخرين!

ما أحبه حقًا هو دقة خدمة الترجمة! كما أن التنوع الكبير في الأنماط يساعدني في اختيار الأنسب لنبرة مقاطع الفيديو الخاصة بي. بشكل عام، VEED هو خيار سهل التوصية به لمبدعي الفيديو الآخرين!

➡️ اقرأ أيضًا: أفضل أدوات تسجيل الشاشة المجانية بدون علامة مائية

7. Trint (الأفضل للصحفيين وفرق الإعلام الذين يكتبون قصصًا من النصوص)

عبر Trint

Trint يساعد الصحفيين وفرق الإعلام على تحويل التسجيلات الأولية إلى قصص جاهزة للنشر. يدعم النسخ لأكثر من 40 لغة والترجمة إلى أكثر من 50 لغة، مما يجعله مفيدًا في إعداد التقارير عبر الحدود دون الاعتماد على أدوات خارجية.

تتيح لك إحدى ميزاته، Story Builder، سحب الاقتباسات والمقاطع واللحظات من عدة نصوص لتكوين روايات منظمة. كما تساعد في تنظيم المقابلات والصحفيين أو تغطية الندوات في مقالات أو نصوص متماسكة.

تقوم تقنية تلخيص Trint المدعومة بالذكاء الاصطناعي بتلخيص المقابلات الطويلة إلى نقاط رئيسية، مع الحفاظ على السياق الذي تحتاجه لضمان الدقة. وعلى عكس العديد من البدائل الأخرى لـ Verbit، لا تدرب Trint الذكاء الاصطناعي على المحتوى الخاص بك، لذا تظل تسجيلاتك خاصة، حتى خلف الكواليس.

أفضل ميزات Trint

اعثر على العبارات الرئيسية على الفور في النصوص وأضف علامات مخصصة لتنظيم اللحظات المهمة

قم بتحرير النصوص وتعليقها ومراجعتها في وقت واحد مع فريقك، تمامًا كما لو كنت تعمل في Google Docs

استخدم تطبيق Trint للهاتف المحمول لتسجيل الصوت وإنشاء نصوص مباشرة

قيود Trint

تواجه ميزة تحديد المتحدث في Trint صعوبة في التمييز بدقة بين المتحدثين، خاصة في التسجيلات التي تحتوي على حوار متداخل أو تداخل صوتي

أسعار Trint

Starter 2024: 80 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Advanced 2024: 100 دولار لكل مستخدم شهريًا

Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات Trint وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (60+ تقييم)

Capterra: 3. 9/5 (10+ تقييمات)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Trint؟

تقول إحدى تقييمات G2:

أستخدم Trint منذ حوالي 4 سنوات. غالبًا ما يكون للأشخاص الذين أقابلهم لهجات دولية، وليست لهجة وسط غرب الولايات المتحدة الأمريكية. لكن Trint غالبًا ما يفهم الكلمات التي لم أتمكن من سماعها في الملفات الصوتية الفعلية. وقد أثار ذلك إعجابي حقًا وجعل عملي أسهل بكثير.

أستخدم Trint منذ حوالي 4 سنوات. غالبًا ما يكون للأشخاص الذين أقابلهم لهجات دولية، وليست لهجة وسط غرب الولايات المتحدة الأمريكية. لكن Trint غالبًا ما يفهم الكلمات التي لم أتمكن من سماعها في الملفات الصوتية الفعلية. وقد أثار ذلك إعجابي حقًا وجعل عملي أسهل بكثير.

8. Fathom (الأفضل لفرق المبيعات وخدمة العملاء التي تحتاج إلى ملاحظات اجتماعات متصلة بنظام CRM)

عبر Fathom

Fathom هو مساعد اجتماعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي. بالنسبة لفرق المبيعات ودعم العملاء، يقوم بتسجيل ونسخ مكالماتك عبر Zoom و Microsoft Teams و Google Meet، ويلتقط الأفكار المهمة دون الحاجة إلى تدوين الملاحظات يدويًا.

بعد المكالمة، يقوم Fathom AI تلقائيًا بإنشاء ملخصات مخصصة تركز على النقاط الرئيسية والاعتراضات والخطوات التالية. يمكنك اختيار قوالب للمكالمات المبيعات أو تسجيل دخول العملاء أو جلسات التوجيه لمشاركة ملاحظات واضحة ومحددة الدور مع فريقك أو عملائك.

هل تريد تمييز لحظة معينة؟ قم بقصها. يتيح لك Fathom إنشاء مقتطفات فيديو قصيرة وإرسالها مباشرة في Slack. بفضل التكامل الأصلي مع Salesforce وHubSpot وSlack، يقوم Fathom بمزامنة الملخصات والمتابعات مباشرة مع CRM الخاص بك.

أفضل ميزات Fathom

قم بتخزين جميع مكالمات عملاء فريقك في مركز واحد قابل للبحث

احصل على إشعارات فورية أو يومية أو أسبوعية عند ظهور مصطلحات أو موضوعات محددة في الاجتماعات

استخدم المساعد الذكي لطرح أسئلة حول المكالمات السابقة أو عرض الملخصات أو إنشاء متابعات

اكتشف القيود

بينما يتكامل Fathom مع أنظمة إدارة علاقات العملاء الشائعة مثل Salesforce و HubSpot، بالإضافة إلى أدوات مثل Google Docs و Asana و Slack، إلا أنه يفتقر إلى دعم المنصات الأخرى المستخدمة على نطاق واسع مثل Trello و Monday.com و Zoho

أسعار Fathom

مجاني إلى الأبد

Premium: 19 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

إصدار Team: 29 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: مخصص

تقييمات ومراجعات Fathom

G2: 5/5 (أكثر من 5000 تقييم)

Capterra: 5/5 (750+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fathom؟

تقول مراجعة Capterra:

أحب الطريقة التي يتولى بها Fathom كل شيء، حيث يسجل اجتماعاتي وينسخها ويرسل لي ملخصًا للاجتماع عبر البريد الإلكتروني مع بنود العمل. يوفر لي هذا الكثير من الوقت لأنني لا أضطر إلى تدوين الملاحظات أو القلق بشأن فقدان أي شيء مهم.

أحب الطريقة التي يتولى بها Fathom كل شيء، حيث يسجل اجتماعاتي وينسخها ويرسل لي ملخصًا للاجتماع عبر البريد الإلكتروني مع بنود العمل. يوفر لي هذا الكثير من الوقت لأنني لا أضطر إلى تدوين الملاحظات أو القلق بشأن فقدان أي شيء مهم.

📚 مكافأة: أفضل بدائل Fathom AI لتدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي

9. Fireflies (الأفضل لملاحظات الاجتماعات القابلة للبحث وتتبع المحادثات الجماعية)

عبر Fireflies

Fireflies. ai، أداة تدوين مدعومة بالذكاء الاصطناعي للاجتماعات، تسجل وتدون الاجتماعات تلقائيًا. باستخدام Topic Trackers، يمكنك متابعة مواضيع محددة مثل "التسعير" أو "نقاط ضعف العملاء" ومعرفة عدد مرات ظهورها في مكالماتك.

من ناحية أخرى، لا يوفر Verbit أدوات قصاصات الوسائط أو أدوات الصوت التفاعلية.

باستخدام Fireflies.ai، يمكنك أيضًا استخراج مقتطفات صوتية قصيرة وقابلة للمشاركة من اللحظات المهمة لتلخيصها بسرعة أو مشاركتها مع زملائك في الفريق. وعندما تريد نقل هذه الأفكار إلى أدوات أخرى، يتيح لك Fireflies تضمين النصوص أو الملفات الصوتية بسهولة في منصات مثل Notion أو Salesforce.

أفضل ميزات Fireflies

رد مباشرة على أجزاء محددة من اجتماع أو تعليق، واجعل متابعة المتابعة أسهل

أضف ردود فعل سريعة إلى الملاحظات أو التعليقات للإقرار بالتحديثات أو إبراز اللحظات المهمة دون مقاطعة سير العمل

تحكم في الرؤية من خلال تنظيم الاجتماعات في قنوات مفتوحة للفريق أو مقتصرة على أعضاء محددين

قيود Fireflies

بالمقارنة مع منصة الويب، يفتقر تطبيق Fireflies. ai للهواتف المحمولة إلى بعض الميزات مثل المفردات المخصصة والتحليلات التفصيلية للاجتماعات. قد يعيق هذا التباين المستخدمين الذين يعتمدون على الأجهزة المحمولة للوصول إلى ملاحظات الاجتماعات والنصوص أثناء التنقل

أسعار Fireflies

مجاني إلى الأبد

المزايا: 18 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 29 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Enterprise: 39 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات وتصنيفات Fireflies

G2: 4. 8/5 (600+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (10+ تقييمات)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fireflies؟

تقول مراجعة Capterra:

تم استخدام حل Fireflies البرمجي في مكان عملي السابق لتسجيل الاجتماعات، مما سمح لي بالاستماع إليها مرة أخرى لتدوين ملاحظات الاجتماعات. جودة التسجيل الصوتي جيدة جدًا، وتتيح لك النسخة المدفوعة الحصول على نصوص الاجتماعات بدقة عالية.

تم استخدام حل Fireflies البرمجي في مكان عملي السابق لتسجيل الاجتماعات، مما سمح لي بالاستماع إليها مرة أخرى لتدوين ملاحظات الاجتماعات. جودة التسجيل الصوتي جيدة جدًا، وتتيح لك النسخة المدفوعة الحصول على نصوص الاجتماعات بدقة عالية.

10. Temi (الأفضل للنسخ السريع والميسور التكلفة والبسيط للأفراد)

عبر Temi

تتيح لك خدمة النسخ الصوتي من Temi إرسال ملفات الصوت والفيديو بجميع أنواع الملفات الرئيسية لضمان أقصى قدر من المرونة. بمجرد تحويلها إلى نص، يمكنك تحرير النص مع طوابع زمنية وتسميات المتحدثين، وتتبع المحادثات، وإجراء التصحيحات اللازمة بسهولة.

بعد ذلك، يمكنك تنزيل النص في تنسيقات متعددة، بما في ذلك MS Word و PDF و SRT و VTT، لدمجه في المستندات أو العروض التقديمية أو تسميات الفيديو.

أفضل ميزات Temi

قم بتحميل الملفات عن طريق السحب والإفلات أو لصق عناوين URL من منصات مثل Dropbox و Vimeo للحصول على خدمات نسخ سريعة

قم بتحرير النصوص بنقرة مزدوجة بسيطة واختصارات لوحة المفاتيح الأساسية، مع خيارات سهلة للتنزيل والمشاركة

يمكن إزالة الكلمات الملء المحددة مثل "um" و "uh" بضغطة واحدة

قيود Temi

لا يسمح Temi للمستخدمين بإضافة مصطلحات أو أسماء مخصصة إلى قاموسه، مما قد يؤثر على دقة المحتوى الخاص بقطاع معين أو المحتوى التقني

أسعار Temi

تجربة مجانية

الدفع: 0.25 دولار لكل دقيقة صوتية

تقييمات ومراجعات Temi

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Temi؟

تقول إحدى تقييمات G2:

النص سهل التحرير والتصحيح، مما يتيح مشاركة نسخة منقحة

النص سهل التحرير والتصحيح، مما يتيح مشاركة نسخة منقحة

تجاوز النسخ — جرب ClickUp لتكامل سير العمل الحقيقي

تقدم Verbit وبدائلها خدمات نسخ وترجمة تسميات توضيحية موثوقة. تحصل على نصوص دقيقة ودعم متعدد اللغات وأدوات للتعامل مع كل شيء بدءًا من المحاضرات وحتى الاجتماعات القانونية.

ولكن ماذا لو كنت بحاجة إلى أكثر من مجرد نسخة مكتوبة؟ ماذا لو كنت تريد ملاحظات اجتماعات تتحول تلقائيًا إلى مهام، وملخصات تسلط الضوء على بنود العمل، وأدوات تعاون تنقل المحادثات إلى مرحلة التنفيذ؟

وهنا يبرز دور ClickUp. باستخدامه، يمكنك تسجيل اجتماعاتك ومقاطعك وملاحظاتك الصوتية ونسخها وتلخيصها على الفور. يساعدك ClickUp Brain على اتخاذ القرارات وتحديد الإجراءات والمواعيد النهائية دون الحاجة إلى قراءة النص الكامل. وبفضل ClickUp Docs، يمكنك تحويل الأفكار إلى خطط وتعيين المهام والتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي.

هل تحتاج إلى أكثر من مجرد نصوص؟ اشترك في ClickUp مجانًا.