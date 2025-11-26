Notion Mail مقابل Superhuman: ما هو الاختيار الأذكى؟

الساعة الآن 11:47 مساءً. لقد قلت لنفسك أنك ستسجل الخروج منذ ساعتين، ولكن ها أنت ذا، ترد على رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بتمييزها منذ أيام ونسيتها. تتساءل عما إذا كان المشكلة هي الوقت أم الأداة.

الأداة التي تحظى بشعبية كبيرة هي Notion Mail، وأنت تشعر بالفضول.

لقد كان Superhuman أيضًا على رادارك، مع كل الضجة التي أحدثتها اختصارات لوحة المفاتيح الخاصة به.

السؤال الحقيقي هو: أي الأداوت تساعدك على إنهاء مهام صندوق الوارد بشكل أسرع؟ هنا يأتي دور مقارنة Notion Mail و Superhuman.

Notion Mail مقابل Superhuman في لمحة سريعة

فيما يلي ملخص سريع:

المعايير Notion Mail Superhuman ClickUp (مكافأة) النهج Wrapper for Gmail مع تكامل Notion؛ الأفضل لمستخدمي Notion الكثيفين عميل بريد إلكتروني مستقل يركز على الإنتاجية للمحترفين منصة إنتاجية شاملة مع إدارة مشاريع البريد الإلكتروني المدمجة والمهام والمستندات وإدارة المشاريع الحسابات المدعومة Gmail فقط، مرتبط بحسابات Notion حسابات Gmail و Outlook متعددة Gmail و Outlook وتكاملات البريد الإلكتروني الأخرى (تختلف حسب إعداد مساحة العمل) توافر المنصة يعتمد على الويب ولا يتوفر وضع غير متصل بالإنترنت يتوفر التطبيق على أنظمة Mac و Windows والويب و iOS و Android، بالإضافة إلى وضع عدم الاتصال الكامل. الويب، ويندوز، ماك، iOS، أندرويد؛ وضع عدم الاتصال للمهام والمستندات ميزات الذكاء الاصطناعي Notion AI للرجوع إلى صفحات Notion والمساعدة الأساسية في الكتابة ذكاء اصطناعي متقدم، مسودات ردود بنبرة صوتك، متابعة تلقائية، وملخصات ClickUp AI لصياغة البريد الإلكتروني وأتمتة المهام والملخصات والاقتراحات الذكية عبر إدارة العمل تنظيم صندوق الوارد طرق العرض (التصنيف التلقائي واليدوي باستخدام الذكاء الاصطناعي والفلاتر) صناديق بريد منفصلة، وعلامات ذكية، وتصنيف تلقائي متقدم صندوق بريد موحد للبريد الإلكتروني والمهام، وعروض قابلة للتخصيص، وأتمتة، وتصفية التعاون أشر إلى صفحات Notion في رسائل البريد الإلكتروني شارك العرض المباشر للبريد الإلكتروني، وقم بالتعليق/الإشارة إلى زملائك في الفريق، وأتمتة إعادة توجيه البريد الإلكتروني، ومشاركة المسودات. قم بتعيين رسائل البريد الإلكتروني كمهام، وأضف تعليقات، واذكر زملاء الفريق، واربط رسائل البريد الإلكتروني بالمشاريع، وتعاون في الوقت الفعلي. التكاملات تكامل عميق مع مساحة عمل Notion يتكامل مع Gmail و Outlook، من بين أدوات أخرى تكامل عميق مع المهام والمستندات والدردشة والتقويم وأكثر من 1000 أداة عبر تكاملات ClickUp

ما هو Notion Mail؟

عبر Notion Mail

Notion Mail هو عميل بريد إلكتروني مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتيح للمستخدمين تنظيم صندوق الوارد الخاص بهم وصياغة الردود وجدولة الاجتماعات داخل Notion. وهو مصمم كتطبيق مستقل، يمكن الوصول إليه عبر الويب، ويعمل مع حسابات Gmail و Google Workspace.

يتميز هذا التطبيق بواجهة بسيطة وقابلة للتخصيص تتوافق مع فلسفة تصميم Notion.

🧠 حقيقة ممتعة: أرسل راي توملينسون أول بريد إلكتروني في عام 1971. أرسله إلى نفسه كاختبار... وسرعان ما نسي ما كان مكتوبًا فيه.

ميزات Notion Mail

دعنا نستكشف بعض الميزات التي تجعل Notion Mail مميزًا.

الميزة رقم 1: العلامات التلقائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Notion وتنظيم صندوق الوارد

دع Notion Mail يدير صندوق الوارد الخاص بك

هل تريد فرز صندوق الوارد الفوضوي؟ Notion Mail مزود بتقنية الذكاء الاصطناعي للقيام بالمهام الصعبة. فهو يفحص محتوى كل رسالة ومرسلها وسياقها، ثم يقترح علامات ويطبقها تلقائيًا. وهذا يعني أنك لم تعد بحاجة إلى سحب رسائل البريد الإلكتروني إلى المجلدات بشكل فردي.

يمكنك أيضًا إنشاء علاماتك الخاصة، وبمرور الوقت، يتعلم الذكاء الاصطناعي كيف تحب ترتيب الأشياء. إنه مثل تعليم صندوق الوارد الخاص بك كيفية العمل بطريقتك.

الميزة رقم 2: طرق عرض مخصصة لصندوق الوارد، وفلاتر، وكتابة قائمة على الكتل

قم بتصفية صندوق الوارد الخاص بك باستخدام Notion Mail

بدلاً من أن تظل عالقًا في التمرير اللامتناهي للبريد الإلكتروني، يتيح لك Notion Mail إنشاء عروض مخصصة للبريد الوارد المشترك. هل تريد رؤية الرسائل من فريقك فقط؟ أو رسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة من العملاء فقط؟ يمكنك التصفية حسب المرسل والعلامة والحالة والمزيد.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت معتادًا على الكتابة في Notion، فستشعر بالراحة التامة عند استخدام أداة إنشاء البريد الإلكتروني.

يمكنك استخدام الكتل لإضافة عناوين وقوائم مراجعة وتعليقات توضيحية ونقاط رئيسية وحتى كتل أكواد. كما أن الأمر المألوف (/) مدمج أيضًا، لذا فإن التنسيق سريع ومرن. إنه تغيير منعش عن روتين البريد الإلكتروني النصي العادي.

📮ClickUp Insight: ما يقرب من 42٪ من العاملين في مجال المعرفة يفضلون البريد الإلكتروني للتواصل مع الفريق. ولكن هذا يأتي بتكلفة. نظرًا لأن معظم رسائل البريد الإلكتروني تصل فقط إلى زملاء عمل محددين، تظل المعرفة مجزأة، مما يعيق التعاون واتخاذ القرارات السريعة. لتحسين الرؤية وتسريع التعاون، استفد من تطبيق شامل للعمل مثل ClickUp، الذي يحول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى مهام قابلة للتنفيذ في غضون ثوانٍ!

الميزة رقم 3: القوالب والجدولة المدمجة

جدولة المهام مع رسائل البريد الإلكتروني

Notion Mail يجعل رسائل البريد الإلكتروني المتكررة أقل مللاً. يمكنك حفظ النصوص المستخدمة بشكل شائع كأجزاء صغيرة وإدراجها في الرسائل بنقرة واحدة. سواء كنت تتعامل مع تذاكر الدعم أو تتابع العملاء المحتملين، فإن هذه الميزة توفر وقتًا كبيرًا وتحافظ على اتساق ردودك.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك تكامل Notion Calendar إدراج روابط الحجز مباشرة في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. فهو يتحقق من توفر وقتك ويساعد المستلمين على اختيار الوقت المناسب، دون الحاجة إلى برنامج جدولة تابع لجهة خارجية.

أسعار Notion Mail

مجاني

بالإضافة إلى: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

🔍 هل تعلم؟ لم يتم اختراع الرمز "@" في الأصل من أجل البريد الإلكتروني. كان يستخدم في المحاسبة والفواتير التجارية، ويعني "بمعدل". اختاره توملينسون لأنه لم يكن يستخدم في الأسماء، مما يجعله الفاصل المثالي.

ما هو Superhuman؟

عبر Superhuman

Superhuman هو عميل بريد إلكتروني متميز يعزز الإنتاجية ويبسط تجربة البريد الإلكتروني بواجهة سريعة وبديهية وميزات قوية. يوفر اختصارات لوحة مفاتيح متقدمة وإيصالات قراءة وتذكيرات متابعة ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يحظى هذا التطبيق بشعبية خاصة بين المهنيين والمديرين التنفيذيين الذين يتعاملون مع كميات كبيرة من البريد الإلكتروني يوميًا، لأنه يوفر أدوات تعطي الأولوية للسرعة والتركيز والإنتاجية.

🧠 حقيقة ممتعة: فيلم الرومانسية الكوميدية You’ve Got Mail الذي تم إنتاجه عام 1998، وبطولة توم هانكس وميج رايان، استوحى من ظهور ثقافة البريد الإلكتروني وتنبيه You’ve Got Mail الشهير من AOL.

ميزات Superhuman

إليك ما ستحصل عليه عندما تدخل إلى منطقة الأداء العالي لبرنامج إدارة البريد الإلكتروني هذا. 📈

الميزة رقم 1: تنظيم البريد الوارد والكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي

اطلب من الذكاء الاصطناعي في Superhuman كتابة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك

يقوم الذكاء الاصطناعي في Superhuman بفرز رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا إلى فئات ذكية مثل التسويق والعروض الترويجية والتحديثات الاجتماعية. يمكنك أيضًا تدريبه على إنشاء تسميات تلقائية مخصصة باستخدام مطالبات بسيطة مثل "طلبات التوظيف" أو "طلبات مراجعة العمل".

هل لديك بعض النقاط المهمة؟ يمكن لكاتب البريد الإلكتروني الذكي في Superhuman تحويلها إلى رسائل بريد إلكتروني أنيقة ومتوافقة مع العلامة التجارية وبأسلوبك الخاص. يتعلم من رسائلك السابقة لكتابة ردود تبدو وكأنها منك.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم Superhuman حتى بصياغة الردود مسبقًا لكل شيء في صندوق الوارد الخاص بك: ما عليك سوى مراجعتها وتعديلها إذا لزم الأمر، ثم الضغط على زر الإرسال. يمكنك أيضًا أن تطلب منه تقصير أو إطالة أو تبسيط أو إعادة كتابة أي شيء، مما يمنحك تحكمًا كاملاً دون الحاجة إلى القيام بالأعمال الروتينية.

الميزة رقم 2: التذكيرات التلقائية والبحث الذكي

احصل على تذكيرات متابعة تلقائية

هل نسيت وضع علامة على رسائل البريد الإلكتروني أو إعداد التذكيرات؟ Superhuman يساعدك في ذلك. فهو يطالبك تلقائيًا بالمتابعة إذا لم يرد أحد، ويمكنه حتى كتابة رسالة المتابعة نيابة عنك.

كما أنك لست بحاجة إلى تذكر عناوين الرسائل أو المرسلين بالضبط. ما عليك سوى كتابة عبارة مثل "أين معلومات الربع الثاني خارج الموقع؟" أو "ابحث عن الردود التي تشيد بعرضنا"، وسيقوم محرك البحث بالذكاء الاصطناعي في Superhuman بعرضها في ثوانٍ معدودة.

🔍 هل تعلم؟ أرسلت أول رسالة بريد إلكتروني غير مرغوب فيها في عام 1978 بواسطة غاري ثورك، مدير التسويق في شركة Digital Equipment Corporation. تم إرسالها إلى حوالي 400 شخص وأسفرت عن مبيعات بقيمة 13 مليون دولار، ولكنها كانت أيضًا بداية لظاهرة البريد الإلكتروني المكروهة.

الميزة رقم 3: المقتطفات

نظم المقتطفات لضمان عدم فقدان أي تفاصيل

إذا كنت ترسل رسائل متشابهة بشكل متكرر، فإن ميزة Snippets ستسهل عليك الحياة. ما عليك سوى حفظ الرد (أو حتى البريد الإلكتروني الكامل مع المرفقات والنسخ المرفقة)، ثم إدراجه بنقرة واحدة.

يمكن للفرق أيضًا مشاركة المقتطفات لتحقيق الاتساق.

الميزة الإضافية؟ يمكنك أتمتة سير العمل بالكامل، مثل إعادة توجيه الطلبات والرد عليها وأرشفتها، دون بذل أي جهد.

أسعار Superhuman

الأعمال: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المبتدئين: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

غالبًا ما يكون العمل الحقيقي منفصلاً عن البريد الإلكتروني، وهذه هي الحقيقة المؤسفة بالنسبة للكثيرين منا. يمكن للذكاء الاصطناعي السياقي أن يغير طريقة ارتباط البريد الإلكتروني بالعمل الفعلي من خلال سد الفجوة بين التواصل والعمل بشكل ذكي. بدلاً من ترك المعلومات المهمة تضيع في صناديق البريد الوارد، يمكن للذكاء الاصطناعي السياقي تحليل محتوى رسائل البريد الإلكتروني وفهم مقصدها، وعرض المهام أو المستندات أو تحديثات المشاريع ذات الصلة تلقائيًا داخل منصة العمل الخاصة بك. على سبيل المثال، إذا كان البريد الإلكتروني يحتوي على طلب أو موعد نهائي، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقترح إنشاء مهمة، وربطها بالمشروع المناسب، أو حتى تعيينها إلى عضو الفريق المناسب — كل ذلك دون الحاجة إلى النسخ اليدوي أو التبديل بين الأدوات. يضمن هذا التكامل السلس عدم إغفال أي شيء، مما يجعل سير عملك أكثر كفاءة ويحافظ على تماسك فريقك. شاهده أثناء العمل:

Notion Mail مقابل Superhuman: مقارنة الميزات

عندما يتعلق الأمر ببرامج البريد الإلكتروني المصممة للسرعة والتركيز، يتخذ Notion Mail و Superhuman نهجين مختلفين تمامًا لمساعدتك في الوصول إلى صندوق بريد فارغ. أحدهما يعتمد على التخصيص والفرز المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والآخر يعتمد على السرعة والدقة المطلقة.

دعنا نفحص أدوات إنتاجية البريد الإلكتروني هذه بما يتجاوز الضجة السطحية لتحديد أيها يناسب سير عملك بشكل أفضل. ⚒️

الميزة رقم 1: قدرات الذكاء الاصطناعي

دعنا نقارن كيف يستخدم Notion و Superhuman الذكاء الاصطناعي للتعامل مع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.

Notion Mail

يتكامل Notion Mail مع Notion AI، ويقدم مساعدة أساسية مثل تحرير نص البريد الإلكتروني وتحسينه. يمكنك الرجوع إلى صفحات Notion أثناء الكتابة، وهو أمر مفيد إذا كنت بالفعل منغمسًا في نظام Notion البيئي.

ومع ذلك، يفتقر Notion Mail إلى ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل الملخصات التلقائية والبحث القوي المدعوم بالذكاء الاصطناعي وصياغة رسائل البريد الإلكتروني بصوتك الخاص.

Superhuman

من ناحية أخرى، يتيح لك Superhuman استخدام الذكاء الاصطناعي في رسائل البريد الإلكتروني على نطاق واسع. يمكنه صياغة الردود بنبرة صوتك من خلال تعلم طريقة كتابتك المعتادة. إنه ذكي بما يكفي لاكتشاف متى يلزم المتابعة ويمكنه إنشاء متابعة لك.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على ميزة بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك كتابة الأسئلة باللغة الإنجليزية البسيطة والحصول على الملخص دون الحاجة إلى البحث. هل تحتاج إلى نظرة عامة سريعة على البريد الإلكتروني؟ يضع Superhuman ملخصًا من سطر واحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي فوق كل رسالة.

🏆 الفائز: Superhuman بفضل الذكاء الاصطناعي السياقي المدمج في صندوق الوارد الخاص بك.

الميزة رقم 2: مساحة عمل موحدة

دعنا نرى كيف يحافظ Notion و Superhuman على ترابط رسائلك الإلكترونية ومهامك (أو لا يحافظان عليها).

Notion Mail

إذا كنت بالفعل من مستخدمي Notion، فستكون الأمور سهلة هنا.

نظرًا لأنه مدمج أصلاً في مساحة عمل Notion، يمكنك الرجوع إلى الصفحات أو ربطها مباشرةً في رسائل البريد الإلكتروني أو حتى صياغة الردود من مستند. وهذا يجعل سير عملك أقل تجزئة.

Superhuman

بينما يدعم Superhuman التكامل مع الأدوات الشائعة، تظل تجربة البريد الإلكتروني فيه منفصلة عن مراكز العمل الأخرى.

يمكنك الربط بأدوات مثل Asana أو Slack، ولكن هذه الروابط تعتبر معاملاتية أكثر منها تحويلية. لا يزال عليك التنقل بين التطبيقات، مما يخلق احتكاكًا ويعطل سير عملك.

🏆 الفائز: التعادل! يفوز Notion Mail في سير العمل الدقيق لـ Notion؛ ويفوز Superhuman في سير عمل البريد الإلكتروني التعاوني. اختر أولوياتك.

الميزة رقم 3: فرز البريد الإلكتروني وتصفيته

دعنا نرى كيف يساعدك Notion و Superhuman في فرز رسائل البريد الإلكتروني وترتيبها حسب الأولوية.

Notion Mail

يقدم Notion Mail حجة قوية لتنظيم البريد الإلكتروني وفرزه. تتيح لك ميزة "Views" (طرق العرض) تصنيف صندوق الوارد الخاص بك إلى أقسام مخصصة، مثل سلاسل الرسائل ذات الأولوية أو الرسائل المتعلقة بالمشاريع أو النشرات الإخبارية أو أي شيء آخر يهمك.

اعتمادًا على مدى رغبتك في المشاركة، يمكن تشغيل هذه العروض بواسطة اقتراحات الذكاء الاصطناعي أو ضبطها يدويًا.

Superhuman

يتبع Superhuman نهجًا مشابهًا من خلال ميزة "Split Inbox" (صندوق الوارد المقسم)، التي تصنف بريدك الإلكتروني إلى أقسام مثل VIPs (كبار الشخصيات) أو رسائل الفريق أو الأدوات، إما تلقائيًا أو بناءً على القواعد التي تحددها.

تدعم المنصة أيضًا إعادة توجيه الرسائل تلقائيًا، والرد تلقائيًا، أو وضع علامة على المهام على أنها منجزة دون حتى فتحها.

🏆 الفائز: التعادل! تقدم كلتا الأداتين طرقًا فعالة للتغلب على فوضى البريد الوارد.

Notion Mail مقابل Superhuman على Reddit

لجأنا إلى Reddit لمقارنة Notion Mail و Superhuman، وإليك ما توصلنا إليه.

يقارن أحد مستخدمي Reddit بين الاثنين:

أنا مستخدم لـ Superhuman منذ أكتوبر 2020. بعض ملاحظاتي يبدو بديهيًا، مع نفس اختصارات لوحة المفاتيح. لا يوفر Notion Mail تجربة استخدام لوحة المفاتيح بالكامل. لا يزال عليك النقر للانتقال إلى بعض الأماكن، مثل صندوق بريد مقسم مختلف أو حساب آخرلا توجد "عرض" للأرشيف فقط، أي لا يمكنك G+A ولا توجد مجلدات للأرشيف فقط، بل عليك الانتقال إلى "جميع الرسائل"لا توجد إيصالات قراءة (!!)لا توجد ميزة صباح الاثنين حيث أحصل على صندوق بريد خالٍ من الرسائل بصراحة، إنها تجربة مشابهة، وهي جيدة جدًا بالنسبة لإصدار أول. لست متأكدًا مما إذا كان الفارق بين Notion Mail (حتى هذا الإصدار الأول) و Superhuman المفضل لدي يساوي أو يزيد عن 30 دولارًا. لكن فقدان سلسلة صندوق الوارد الفارغ سيكون أمرًا مؤلمًا بالنسبة لي.

أنا مستخدم لـ Superhuman منذ أكتوبر 2020. بعض ملاحظاتي

يبدو بديهيًا، مع نفس اختصارات لوحة المفاتيح. لا يوفر Notion Mail تجربة استخدام لوحة المفاتيح بالكامل. لا يزال عليك النقر للانتقال إلى بعض الأماكن، مثل صندوق بريد مقسم مختلف أو حساب آخرلا توجد "عرض" للأرشيف فقط، أي لا يمكنك G+A ولا توجد مجلدات للأرشيف فقط، بل عليك الانتقال إلى "جميع الرسائل"لا توجد إيصالات قراءة (!!)لا توجد ميزة صباح الاثنين حيث أحصل على صندوق بريد خالٍ من الرسائل

بصراحة، إنها تجربة مشابهة، وهي جيدة جدًا بالنسبة لإصدار أول. لست متأكدًا مما إذا كان الفارق بين Notion Mail (حتى هذا الإصدار الأول) و Superhuman المفضل لدي يساوي أو يزيد عن 30 دولارًا. لكن فقدان سلسلة صندوق الوارد الفارغ سيكون أمرًا مؤلمًا بالنسبة لي.

يقدر بعض المستخدمين واجهة Superhuman:

بالنسبة لي، كان التصميم المرئي هو العامل الحاسم أيضًا. الاختصارات رائعة، ولكن يمكن تكرارها على برامج أخرى. واجهة Superhuman رائعة 👌

بالنسبة لي، كان التصميم المرئي هو العامل الحاسم أيضًا. الاختصارات رائعة، ولكن يمكن تكرارها على برامج أخرى. واجهة Superhuman رائعة 👌

بينما يقدّر مستخدمون آخرون Notion Mail:

كنت أتطلع إليه وحصلت عليه قبل يومين. لدي آلاف الرسائل الإلكترونية المنظمة عبر عشرات العلامات الخاصة بالعملاء والمشاريع، وكنت أتطلع إلى أدوات التنظيم الإضافية. لقد نقلت علاماتي من Gmail، ولكن لا توجد رسائل بريد إلكتروني مخصصة لهذه العلامات. لذا، فهو عديم الفائدة تمامًا بالنسبة لي ما لم يكن هناك حل سهل لم أكتشفه بعد.

كنت أتطلع إليه وحصلت عليه قبل يومين. لدي آلاف الرسائل الإلكترونية المنظمة عبر عشرات العلامات الخاصة بالعملاء والمشاريع، وكنت أتطلع إلى أدوات التنظيم الإضافية.

لقد نقلت علاماتي من Gmail، ولكن لا توجد رسائل بريد إلكتروني مخصصة لهذه العلامات. لذا، فهو عديم الفائدة تمامًا بالنسبة لي ما لم يكن هناك حل سهل لم أكتشفه بعد.

🔍 هل تعلم؟ 88٪ من مستخدمي البريد الإلكتروني يتفقدون صندوق الوارد الخاص بهم عدة مرات يوميًا. على وجه التحديد، 39٪ يتفقدونه 3-5 مرات، 27٪ يتفقدونه 10-20 مرة، و22٪ يتفقدونه أكثر من 20 مرة. في حين أن 8.5٪ يتفقدون بريدهم الإلكتروني مرة واحدة في اليوم، و3.5٪ لا يتفقدونه كل يوم.

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لـ Notion Mail و Superhuman

عندما لا تستطيع الاختيار بين الخيارين أ و ب (هنا، Notion و Superhuman!)، لماذا لا تختار الخيار ج؟

ClickUp هو أول مساحة عمل متكاملة في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي وتجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

دعونا نقارن بين ClickUp و Notion Mail و Superhuman. ⚓

ميزة ClickUp رقم 1: إدارة مشاريع البريد الإلكتروني

هل تعاني من صعوبة التبديل المستمر بين علامات التبويب وفقدان سلاسل الرسائل ونسخ المهام يدويًا من صندوق الوارد إلى قائمة المهام؟

ادخل إلى ClickUp Email Project Management.

بدلاً من التعامل مع البريد الإلكتروني كتطبيق منفصل، تضعه هذه الأداة في قلب سير عملك. يمكنك إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً داخل المهام، وربط سلاسل رسائل البريد الإلكتروني بالعمل ذي الصلة، وحتى تعيين متابعات دون مغادرة مساحة عملك.

بينما يركز Superhuman على السرعة، ويحاول Notion Mail تنظيم رسائل البريد الإلكتروني وصندوق الوارد الخاص بك في قاعدة بيانات، فإن ClickUp يذهب إلى أبعد من ذلك. فهو يحول رسائل البريد الإلكتروني من صندوق الوارد الموحد الخاص بك إلى مهام ClickUp قابلة للتنفيذ.

على سبيل المثال، إذا كنت تدير إطلاق منتج وتلقيت بريدًا إلكترونيًا مفصلاً من أحد العملاء حول ميزة تجريبية. يمكنك ببساطة إعادة توجيه البريد الإلكتروني إلى مساحة عملك، حيث سيصبح تلقائيًا مهمة.

مركزية العمل مع إدارة مشاريع البريد الإلكتروني ClickUp أرسل رسائل البريد الإلكتروني دون مغادرة مساحة عملك باستخدام ClickUp Email Project Management

يصبح سطر الموضوع اسم المهمة، والنص هو الوصف، ويتم تضمين أي مرفقات لإدارة مهام البريد الإلكتروني. يمكنك بعد ذلك تعيينها إلى مطور، وتحديد تاريخ استحقاق، وحتى تشغيل أتمتة لإعلام فريق المنتج. تتيح المنصة الشاملة للجميع في المشروع عرض سلاسل البريد الإلكتروني نفسها، وإضافة تعليقات، ووضع علامات على بعضهم البعض، وتتبع القرارات.

إليك رأي فيليب ستوري، كبير مسؤولي الأنظمة في SYZYGY:

استبدل ClickUp المزيج الفوضوي من تذاكر الدعم الفني وسلاسل البريد الإلكتروني بمهمة واحدة ومهام فرعية لكل عنصر/حدث في العملية، مما يضمن عدم تفويت أي شيء وأن كل شيء يحدث في الوقت المناسب. لم تتمكن أي حلول سابقة من تنسيق أربعة أقسام بسهولة مثل ClickUp.

استبدل ClickUp المزيج الفوضوي من تذاكر الدعم الفني وسلاسل البريد الإلكتروني بمهمة واحدة ومهام فرعية لكل عنصر/حدث في العملية، مما يضمن عدم تفويت أي شيء وأن كل شيء يحدث في الوقت المناسب. لم تتمكن أي حلول سابقة من تنسيق أربعة أقسام بسهولة مثل ClickUp.

يمكنك إعداده بحيث يرسل كل نموذج دعم يتم إرساله تلقائيًا بريدًا إلكترونيًا إلى العميل ويُنشئ مهمة لفريق الدعم الخاص بك، مع تحديد الأولوية والمسؤول والموعد النهائي.

يصبح هذا أكثر قوة عندما تضيف تكامل ClickUp و Outlook. هل تلقيت بريدًا إلكترونيًا يحتاج إلى متابعة؟ ما عليك سوى تحويله إلى مهمة مباشرة من Outlook.

وإذا كنت من مستخدمي Gmail، فستكون التجربة سلسة بنفس القدر. يعمل التكامل بين ClickUp و Gmail على تحويل أي بريد إلكتروني إلى مهمة ببضع نقرات، إما من خلال الوظيفة الإضافية لـ Gmail أو امتداد Chrome.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: من المثير للإعجاب أن 71٪ من المسوقين B2B يدرجون النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني في استراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بهم، مما يثبت قيمتها في بناء علاقات تجارية.

ميزة ClickUp رقم 2: إمكانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

هنا تكمن المشكلة: تقضي الفرق ساعات أسبوعية في البحث عن المعلومات وتلخيص المستندات وصياغة التحديثات. في الواقع، يفقد الموظف العادي أكثر من 30 دقيقة يوميًا في البحث عن المعلومات المتعلقة بالعمل. وهذا يعني أكثر من 120 ساعة سنويًا تقضيها في البحث في رسائل البريد الإلكتروني ومحادثات Slack والملفات المتناثرة. (المصدر: ClickUp Insight)

ClickUp Brain، المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي للمنصة، مدمج بعمق في منصة إدارة مشاريع البريد الإلكتروني ويفهم سياق عملك.

قم بصياغة رسائل البريد الإلكتروني الواردة للمبيعات التي تتناول الاعتراضات الشائعة وتقدم دليلاً اجتماعياً باستخدام ClickUp Brain.

لنفترض أنك تدير عملية إطلاق منتج معقدة وتحتاج إلى ملخص سريع عن الوضع الحالي. لن تضطر إلى البحث في ست قوائم مهام وأربع ملاحظات اجتماعات ووثيقة من الشهر الماضي.

ما عليك سوى أن تطلب من ClickUp Brain بلغة طبيعية. وسيقوم على الفور بسحب المهام ذات الصلة والمواعيد النهائية والعوائق.

📌 مثال على المطالبة: ما هو الوضع الحالي لإطلاق منتج الربع الثالث؟ قم بتضمين المهام الرئيسية وأي عوائق للمهام ومن المسؤول عن كل عنصر؟

هل تحتاج إلى كتابة تحديث سريع للمساهمين؟ يقوم وكيل الذكاء الاصطناعي لكتابة البريد الإلكتروني بصياغة تقرير الحالة باستخدام بيانات المشروع الحية. هل تقوم بإنشاء تقويم للمحتوى؟ يمكنه إنشاء مخططات، ثم يمكن لـ ClickUp Brain التدخل لمساعدتك في صقل المسودات بشكل أكبر.

الآن، لنتحدث عن الاجتماعات.

إذا كان فريقك غارقًا في المكالمات، فإن ClickUp AI Notetaker يحل هذه المشكلة من خلال الأتمتة. فهو يقوم بتدوين الاجتماعات في الوقت الفعلي، ويلخص النقاط الرئيسية، والأهم من ذلك، يقوم تلقائيًا بإنشاء مهام من بنود العمل.

ثق في ClickUp AI Notetaker ليكون داعمًا لك أثناء الاجتماعات

لا داعي بعد الآن للتذكر ما تم اتخاذه من قرارات ومن يقوم بماذا. يتم توثيق العمل وتوزيع المهام في مساحة العمل الخاصة بك عند انتهاء المكالمة.

على سبيل المثال، قد يعقد فريق نجاح العملاء جلسة لتلقي التعليقات من أحد العملاء الكبار. يقوم AI Notetaker بتدوين المكالمة بالكامل، ووضع علامة على طلبات التحسين كمهام، ونشر ملخص TL;DR في قناة الدردشة الداخلية الخاصة بك. حتى زملاء الفريق الذين لم يتمكنوا من الحضور يصبحون على اطلاع فوري وجاهزين للعمل.

بمجرد تسجيل مهامك وتحديد أولوياتك بوضوح، فإن التحدي التالي هو ضمان تنسيق عمل جميع الأفراد الذين يعملون معًا.

ClickUp Chat هو المكان الذي تتحول فيه استراتيجيتك إلى تنفيذ مع فريقك، وليس من حولهم.

لنفترض أنك في سلسلة محادثة تناقش طلبًا عاجلاً من أحد العملاء. يذكر أحدهم حلاً، ويقترح آخر تعديلاً بسيطًا، وتدرك أن هذا يتحول إلى خطة عمل. يمكنك تحويل هذه الرسائل مباشرة إلى مهام، هناك في المحادثة.

قم بتعيين المهام، وحدد المواعيد النهائية، وستصبح المحادثة أفعالاً دون مقاطعة سير العمل. بالإضافة إلى ذلك، يلخص ClickUp Brain سلسلة المحادثات بأكملها ويسلط الضوء على الخطوات التالية، مما يضمن توافق الجميع.

يمكنك حتى إجراء مكالمة فيديو أو صوتية سريعة باستخدام ClickUp SyncUps، الذي يأتي مع إمكانيات مدمجة لتدوين الملاحظات. عند إقرانه مع ClickUp Docs، يكون لديك أداة تعاون كاملة.

هل تحتاج إلى صياغة خطة طرح في السوق؟ افتح مستند ClickUp Doc، وقم بتضمين قائمة المهام الخاصة بك، وأضف جدولًا زمنيًا للمشروع، وقم بتمييز زملائك في الفريق للمراجعة، وحتى قم بتعيين المهام مباشرة من داخل المستند. يمكن لمدير التطوير لديك تحديث الجدول الزمني، ويمكن لمصممك التعليق بشكل مباشر، ويمكن لمسوقك ربط تقارير الأداء، كل ذلك في الوقت الفعلي.

يمكن الوصول إلى المستندات من أي مكان في ClickUp وتقع بجوار مهامك وجداولك الزمنية. يمكنك أيضًا استخدام قوالب جاهزة للعروض أو ملاحظات الاجتماعات أو مواصفات المنتجات وتكييفها حسب الحاجة.

📣 ميزة ClickUp: Brain MAX هو رفيقك على سطح المكتب الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويجعل إدارة البريد الإلكتروني سهلة وفعالة. بفضل التكامل العميق بين صندوق الوارد والمهام والتقويم، يجمع Brain MAX جميع اتصالات البريد الإلكتروني في مساحة عمل موحدة. يمكنك استخدام ميزة التحويل الصوتي إلى نص لكتابة مسودات رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها وتنظيمها بسرعة دون استخدام اليدين، بينما تساعدك العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة في إنشاء ردود مصقولة وتلخيص سلاسل الرسائل الطويلة واقتراح متابعات. يمكن لـ Brain MAX أيضًا أتمتة مهام البريد الإلكتروني الروتينية وتعيين تذكيرات للرسائل المهمة وربط رسائل البريد الإلكتروني بالمشاريع أو جهات الاتصال ذات الصلة، مما يحافظ على تنظيم صندوق الوارد الخاص بك وسلاسة سير عملك.

البريد الإلكتروني يجد نظيره في ClickUp

إذا كنت تفكر فقط في البريد الإلكتروني، فأنت تفقد نصف القصة.

بالتأكيد، Notion Mail رائع لمحبي Notion، و Superhuman مصمم للسرعة والردود المدروسة. لكن الإنتاجية الحقيقية تحدث عندما تعمل البريد الإلكتروني والمهام والمستندات والمشاريع معًا بشكل جيد.

وهنا يأتي دور ClickUp. باعتباره التطبيق الشامل للعمل، فهو يحافظ على البريد الإلكتروني والمهام والعمل الجماعي في مكان واحد. وبهذه الطريقة، يسير عملك بسلاسة ويبقى منظمًا.

