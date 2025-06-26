أفضل 10 برامج تحرير ملفات PDF بالذكاء الاصطناعي لتحرير المستندات بذكاء في عام 2025

هل سبق لك أن حاولت تحرير ملف PDF وشعرت أنه يعمل ضدك؟

هل كنت تفكر، "لماذا يظهر هذا الجدول الآن في الصفحة 47؟" (بينما بدأ في الصفحة 2) أو "لماذا لا يمكنني النقر والكتابة ببساطة؟" في كلتا الحالتين، قد يكون استخدام محرر PDF الذكي المناسب هو الحل الأمثل لهذه المشكلة.

من تعديل عرض عمل إلى توقيع عقد، يساعدك محرر PDF المجاني المدعوم بالذكاء الاصطناعي على إنجاز المهام بشكل أسرع وأكثر دقة ودون إحباط.

لقد قمنا بتجميع قائمة تضم 10 أدوات لتحرير ملفات PDF لتعديل النصوص وإعادة تنسيق المستندات وتحويل ملفات PDF وتطبيق الذكاء الاصطناعي على الوثائق. هيا بنا نبدأ!

أفضل برامج تحرير ملفات PDF باستخدام الذكاء الاصطناعي في لمحة س

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp تلخيص المستندات وتوضيحها وأتمتة المهام والتعاون باستخدام الذكاء الاصطناعي حجم الفريق: فرق صغيرة وشركات متوسطة ومؤسسات؛ إدارة المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مجاني إلى الأبد؛ أسعار مخصصة للمؤسسات LightPDF دردشة AI مع ملفات PDF و OCR ومزامنة السحابة وتحسين المسح الضوئي حجم الفريق: المستقلون وأصحاب المشاريع الفردية: إصلاحات التنسيق باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتلخيص المستندات، وأدوات التعاون خطة مجانية، الخطة المدفوعة تبدأ من 13.99 دولارًا في الأسبوع محرر PDF من Canva تحرير ملفات PDF بشكل إبداعي، ودعم الوسائط المتعددة، وقوالب مرئية حجم الفريق: فرق صغيرة وشركات ناشئة؛ تحويل ملفات PDF الثابتة إلى مستندات مرئية مجاني إلى الأبد DocHub اكتشاف تخطيط الذكاء الاصطناعي، والتحرير الجماعي، وإعادة الترتيب بالسحب والإفلات، والتخزين السحاب حجم الفريق: رواد الأعمال الفرديون؛ إدارة المستندات بكفاءة خطة مجانية، الخطة المدفوعة تبدأ من 11 دولارًا شهريًا للمستخدم Adobe Acrobat مع مساعد الذكاء الاصطناعي تحرير ملفات PDF بشكل إبداعي، ودعم الوسائط المتعددة، وقوالب مرئية حجم الفريق: الشركات والمستخدمون المتقدمون؛ معالجة المستندات المتقدمة تجربة مجانية، الاشتراك المدفوع يبدأ من 12.99 دولارًا شهريًا UPDF التعليقات التوضيحية، وتصور الخرائط الذهنية، والملاحظات اللاصقة، والترجمة حجم الفريق: الشركات والمستخدمون المتقدمون معالجة المستندات المتقدمة الاشتراك المدفوع يبدأ من 39.99 دولارًا في السنة OnlyOffice التعاون في الوقت الفعلي، وتكامل الصوت/الفيديو، وإنشاء النماذج حجم الفريق: الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات؛ الفرق التي تسعى إلى التعاون في الوقت الفعلي سحابة مجانية للمبتدئين، تبدأ الأسعار المدفوعة من 30 دولارًا شهريًا للمستخدم Nitro Pro واجهة على غرار Microsoft، OCR، ضغط الملفات، التوقيع الإلكتروني حجم الفريق: المؤسسات وفرق العمل التي تستخدم Microsoft 365 تجربة مجانية، الاشتراك المدفوع يبدأ من 17.69 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم iScanner قياس المساحة، عد الكائنات، حل المعادلات حجم الفريق: الطلاب والمهنيون؛ حساب المساحة والضبط التلقائي تجربة مجانية، سعر 9.99 دولار شهريًا لكل مستخدم ABBYY FineReader تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) بأكثر من 150 لغة، ومقارنة المستندات، ودمجها حجم الفريق: الحكومة والمؤسسات التي لديها احتياجات كبيرة في مجال الرقمنة؛ الرقمنة المتقدمة للمستندات الاشتراك المدفوع يبدأ من 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

ما الذي يجب أن تبحث عنه في محرر PDF بالذكاء الاصطناعي؟

قد يؤدي محرر PDF العادي المهمة، ولكنه يدوي وبطيء ويتطلب جهدًا إضافيًا. أما أداة PDF المدعومة بالذكاء الاصطناعي فتتجاوز الأساسيات. فهي قادرة على تلخيص التقارير الطويلة واستخراج البيانات الصحيحة وتصحيح الأخطاء المزعجة تلقائيًا وحتى التكامل مع أدوات الأعمال الأخرى.

للاستفادة من هذه المزايا وغيرها، ابحث عن الميزات المتقدمة التالية:

تحرير سهل: تعديل النصوص والصور والتنسيق دون الإخلال بهيكل المستند

تحويل الملفات: حوّل ملفات PDF إلى مستندات Word أو جداول Excel أو عروض PowerPoint دون إتلاف التنسيق

تلخيص المحتوى: دع دع أدوات استخراج البيانات من الويب تستخرج العبارات الرئيسية والأفكار من التقارير الطويلة أو العقود أو الأوراق البحثية في ثوانٍ معدودة

التدقيق التلقائي: اكتشف الأخطاء المطبعية والأخطاء النحوية والصياغة غير الملائمة، وأرسل مستندات رقمية خالية من الأخطاء

التعرف على النص في المسح الضوئي: استخدم تقنية OCR (التعرف الضوئي على الأحرف) لتحويل ملفات PDF بعد المسح الضوئي إلى نص قابل للتحرير بالكامل

تعليق ملفات PDF: قم بتمييز النصوص وإضافة التعليقات قم بتمييز النصوص وإضافة التعليقات والرسم على ملفات PDF دون الإخلال بالتنسيق

🧠 حقيقة ممتعة: هل تعلم أن هناك تسعة أنواع مختلفة من ملفات PDF؟ من PDF/A، المصمم ليبقى إلى الأبد، إلى PDF/X، الذي يساعد المصممين في الحصول على مطبوعات مثالية، لكل نوع وظيفته الخاصة!

يعد تمييز ملف PDF مفيدًا لتسليط الضوء على النقاط الرئيسية أو مراجعة التفاصيل المهمة أو التعاون مع فريق العمل.

لكن التحرير الحقيقي للمستندات يتجاوز مجرد إضافة التعليقات التوضيحية. فهو يتطلب أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها تحويل ملف PDF إلى مستند قابل للتحرير.

راجع هذه القائمة وقم بتقييم مدى تقدم محرر PDF بالذكاء الاصطناعي الذي تحتاجه لسير عملك. قبل الاختيار، ضع في اعتبارك حجم فريقك وميزانيتك والتوافق مع التكنولوجيا الحالية لديك!

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المهام والمستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

ClickUp ، التطبيق الشامل للعمل، يساعد الفرق على إدارة المعلومات المستندة إلى المستندات وتحليلها واتخاذ الإجراءات اللازمة في نظامه البيئي المدعوم بالذكاء الاصطناعي. *

نظم مستنداتك وملفات PDF باستخدام برنامج إدارة المشاريع ClickUp

بدلاً من مراجعة ملف PDF صفحة بصفحة بشكل شاق، اطلب المساعدة من ClickUp Brain. اعتبره مساعدك الذكي الموثوق به لتلخيص المحتوى وإضافة النصوص وتمييز النقاط الرئيسية أو إنشاء التقارير.

ClickUp Brain

استخدم ClickUp Brain لطرح الأسئلة وتلخيص النقاط الرئيسية وتمييزها وإجراء التصحيحات

يمكنك الحصول على جميع المعلومات التي تحتاجها في غضون ثوانٍ دون الحاجة إلى قراءة صفحات لا نهاية لها! ليتك تستطيع فعل ذلك في الحياة الواقعية! 👇🏼🤭

علاوة على ذلك، إذا كنت ترغب في تحسين التقارير التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يساعدك مساعد الكتابة في ClickUp Brain. يمكن أن يعمل التدقيق الإملائي المدمج وآليته التي تراعي السياق على تحسين المستند لراحة الجميع. لذا، لا داعي لمراجعة المستندات الطويلة بعد الآن.

ClickUp Docs

من خلال إقران ClickUp Brain مع ClickUp Docs، يمكنك إنشاء وثائق AI بسهولة. اكتب مواثيق المشاريع، وأنشئ حملات البريد الإلكتروني، وصغ مسودات منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات، وحتى صياغة الردود على رسائلك باستخدام ميزة الكتابة باستخدام AI في ClickUp Docs.

صقل الأفكار ولخص المحتوى ونظم التفاصيل باستخدام ClickUp Docs

قد تكون ملفات PDF مقيدة لأنها قد لا تكون قابلة للتحرير، ولا تتيح التعاون في الوقت الفعلي. من خلال إنشاء المستندات وتخزينها على ClickUp، يمكنك تجنب متاعب الإصدارات الثابتة من ملفات PDF وتبادل الرسائل الإلكترونية التي لا تنتهي.

يمكن لعدة أعضاء من الفريق تحرير نفس المستند في وقت واحد. إذا كنت بحاجة إلى لفت الانتباه إلى جزء معين، تتيح لك ميزة @mentions التعاون مع زملائك مباشرة في المستند.

أخيرًا، يمكنك وضع علامات على أقسام محددة وإضافة تعليقات عليها في ملف PDF الخاص بك مع تتبع كل تعديل.

ClickUp Proofing

قم بتعيين تعليقات ClickUp Proofing التي تتطلب اتخاذ إجراء إلى أعضاء الفريق

بالإضافة إلى النصوص، يتيح لك ClickUp Proofing مراجعة ملفات الصور والفيديو وملفات PDF وإضافة تعليقات عليها وتقديم ملاحظات عليها مباشرةً ضمن المهام. على سبيل المثال، عند مراجعة محتوى فيديو، يمكنك ترك تعليقات مرتبطة بعلامات زمنية محددة في شريط التشغيل.

أفضل ميزات ClickUp

مكّن الفرق من التعليق على ملفات PDF وتحريرها بسهولة. يمكنك أيضًا مناقشة المهام المتعلقة بملفات PDF في الوقت الفعلي داخل ClickUp Docs

اتصل بـ Google Drive و Dropbox ومنصات مشاركة الملفات الأخرى للحفاظ على سهولة الوصول إلى جميع ملفات PDF

حوّل رؤى PDF إلى مهام قابلة للتنفيذ، وقم بتعيينها تلقائيًا لأعضاء الفريق المناسبين

قم بإعداد أتمتة ClickUp الذكية لتشغيل الإجراءات المستندة إلى المستندات، مثل الموافقات أو تحديثات الحالة أو الإشعارات

قيود ClickUp

قد تؤدي الميزات المتعددة إلى منحنى تعلم حاد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إدموند د.، صاحب شركة صغيرة، يقيم ClickUp:

كلما زاد استخدامي لـ ClickUp، زادت أهميته في عملي. يمكن تجميع جميع عناصر الاتصال المتباينة – الملاحظات وملفات PDF والبريد الإلكتروني والتخزين عبر الإنترنت – في مكان واحد لسهولة الوصول إليها أثناء العمل على أي نشاط، سواء كان مشروعًا أو متعلقًا بالعملاء.

كلما زاد استخدامي لـ ClickUp، زادت أهميته في عملي. يمكن تجميع جميع عناصر الاتصال المتباينة – الملاحظات وملفات PDF والبريد الإلكتروني والتخزين عبر الإنترنت – في مكان واحد لسهولة الوصول إليها أثناء العمل على أي نشاط، سواء كان مشروعًا أو متعلقًا بالعملاء.

💡 نصيحة احترافية: استخدم مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain للإجابة الفورية على الأسئلة المتعلقة بمهامك أو مستنداتك أو مشاريعك.

2. LightPDF (الأفضل لتحليل المستندات والتعاون بشكل بديهي)

عبر LightPDF

تتيح لك ميزة الدردشة بالذكاء الاصطناعي في LightPDF (ChatPDF) فهم النقاط الأساسية لتقرير من 50 صفحة في بضع نقرات أو ثوانٍ. يتيح لك محرر PDF المجاني هذا طرح أسئلة حول المستندات وتقديم إجابات محددة من المحتوى مع توفير سعة تخزين سحابية مجانية.

تستخدم المنصة ChatGPT، التي تستخدم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتسهيل الدردشة التفاعلية مع مستندات PDF. على سبيل المثال، يمكنك تحميل ورقة بحثية والسؤال، "ما هي النتائج الرئيسية؟" والحصول على ملخص موجز على الفور.

أفضل ميزات LightPDF

مزامنة ملفات PDF عبر الأجهزة باستخدام نظام قائم على السحابة

تحويل المستندات الممسوحة ضوئيًا إلى تنسيقات قابلة للتحرير من خلال تقنية OCR المتقدمة

حوّل المستندات المادية إلى ملفات PDF واضحة وعالية الجودة باستخدام ماسح ضوئي للهاتف.

يزيل الكتابة اليدوية ويحسن الصور

قيود LightPDF

قد تكون الإعلانات والنوافذ المنبثقة التي تعرض اشتراكات مدفوعة مزعجة

تحويل ملفات PDF محدود

تحد النسخة المجانية من العديد من الميزات مثل المعالجة المجمعة والدردشة متعددة المستندات والمزيد

أسعار LightPDF

شخصي

مجاني إلى الأبد

الخطة الأسبوعية: 13.99 دولارًا في الأسبوع

الخطة الشهرية: 19.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

الخطة نصف السنوية: 59.99 دولارًا لمدة عامين

الأعمال

مجاني إلى الأبد

الخطة السنوية: 89.95 دولارًا أمريكيًا في السنة

خطة 3 سنوات: 159 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات LightPDF

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

👀 هل تعلم: 59% من مدراء تقنية المعلومات يشيرون إلى التكنولوجيا السحابية كعامل محفز للابتكار.

3. محرر PDF من Canva (الأفضل لتحويل ملفات PDF الثابتة إلى مستندات مرئية)

عبر محرر PDF من Canva

هل تريد مزيدًا من الحرية الإبداعية؟ استورد ملف PDF إلى محرر PDF من Canva لفصل النصوص والصور والخلفيات إلى عناصر قابلة للتحرير.

تابع ذلك باستخدام مجموعة أدوات Canva الإبداعية لإجراء تعديلات فريدة، وشاهد السحر يتجلى من خلال العناصر المرئية والرسوم المتحركة والخطوط المخصصة. يمكنك بعد ذلك تنزيل عملك بتنسيقات مختلفة، بما في ذلك PDF و JPG.

أفضل ميزات محرر PDF من Canva

قم بتحرير ملفات PDF عن طريق تخصيص النصوص والصور والخلفيات لتتناسب مع أسلوب شركتك

أضف عناصر الوسائط المتعددة مثل مقاطع الفيديو ومقاطع الصوت لجعل ملفات PDF أكثر جاذبية

اختر من بين أكثر من مليون قالب مستند فعال ومصمم مسبقًا لتسريع إنشاء الملفات

قلل حجم الملفات مع الحفاظ على الجودة باستخدام الضغط الذكي

قيود محرر PDF من Canva

لا يمكنك تحرير مستند ممسوح ضوئيًا أو ملف يحتوي على صور فقط في Canva

الحجم الأقصى المسموح به لملف PDF هو 100 ميجابايت

أسعار محرر PDF من Canva

مجاني إلى الأبد

تقييمات ومراجعات محرر PDF من Canva

G2: 4. 7/5 (أكثر من 4000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

💡 نصيحة للمحترفين: عند العمل مع ملفات PDF كبيرة تحتوي على صور متعددة، قم بضغط الملفات قبل مشاركتها. هذا يحافظ على أحجام الملفات قابلة للإدارة دون المساس بجودة العرض.

📮ClickUp Insight: يعتمد ما يقرب من 88٪ من المشاركين في استطلاعنا الآن على أدوات الذكاء الاصطناعي لتبسيط المهام الشخصية وتسريعها. هل ترغب في تحقيق نفس الفوائد في العمل؟ ClickUp هنا لمساعدتك! يمكن أن يساعدك ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في ClickUp، على تحسين الإنتاجية بنسبة 30٪ من خلال تقليل عدد الاجتماعات وتوفير ملخصات سريعة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ومهام آلية.

4. DocHub (الأفضل لإدارة المستندات بكفاءة)

عبر DocHub

يستخدم محسن PDF بالذكاء الاصطناعي من DocHub التعلم الآلي لتحسين جودة الصور وإصلاح مشكلات التنسيق في المستندات الممسوحة ضوئيًا. ويقوم بذلك مع توفير سعة تخزين سحابية غير محدودة وواجهة قابلة للبحث للعثور على الملفات.

هذا البرنامج للتعاون في المستندات يجعلك تشعر وكأن لديك مساعدًا يعرف بالضبط مكان كل ملف.

أفضل ميزات DocHub

اسحب صفحات PDF وأفلتها لترتيبها بترتيب مختلف أو قم بتدويرها

أصلح تنسيق المستندات تلقائيًا باستخدام ميزة الكشف عن التخطيط المدعومة بالذكاء الاصطنا

استخرج البيانات من ملفات PDF متعددة ونظمها في معلومات منظمة

قم بتطبيق تعديلات جماعية على عدة مستندات في وقت واحد

أضف توقيعات إلكترونية ملزمة قانونًا إلى ملفات PDF ببضع نقرات فقط

قيود DocHub

لا يمكن للمستخدمين حماية مستنداتهم بكلمة مرور في الخطة المجانية

أسعار DocHub

خطة مجانية

الأساسي: 11 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المحترف: 16 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات DocHub

G2: 4. 6/5 (170+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (230+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن DocHub؟

جاء في مراجعة Capterra:

Dochub ميسور التكلفة للغاية وسهل الاستخدام. ويحتوي على جميع الميزات التي قد تحتاجها من برنامج توقيع المستندات.

Dochub ميسور التكلفة للغاية وسهل الاستخدام. ويحتوي على جميع الميزات التي قد ترغب في الحصول عليها من برنامج توقيع المستندات.

👀 هل تعلم: 47% من الموظفين يجدون طريقة التنظيم الرقمي في شركاتهم غير فعالة وصعبة التصفح.

5. Adobe Acrobat مع مساعد الذكاء الاصطناعي (الأفضل لمعالجة المستندات المتقدمة)

عبر Adobe Acrobat مع مساعد الذكاء الاصطناعي

افتح مستندًا ممسوحًا ضوئيًا في Adobe Acrobat ودع الذكاء الاصطناعي يبدأ العمل على الفور. على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى تعديل مواصفات المنتج عبر عدة ملفات PDF، فسيفهم السياق ويقدم اقتراحات تحرير ذكية.

يحافظ برنامج سير عمل المستندات هذا على الاتساق في جميع مستنداتك. يمكنك تلخيص المحتوى ومقارنته والاستعلام عنه عبر المستندات الكبيرة، مما يوفر الوقت ويقلل من المراجعة اليدوية.

أفضل ميزات Adobe Acrobat مع مساعد الذكاء الاصطناعي

أصلح التناقضات في المستندات باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يصحح التنسيق وتباين الخطوط والمسافات

شارك وتعاون باستخدام أدوات تتعقب التغييرات وتدير الإصدارات وتؤمن البيانات

احتفظ بالجداول، واضبط الهوامش، وحافظ على الهيكل الأصلي باستخدام الذكاء الاصطناعي

Adobe Acrobat مع قيود مساعد الذكاء الاصطناعي

لا يعمل إلا مع ملفات PDF التي يصل حجمها إلى 120 صفحة و 25 ميجابايت

قد تكون الردود التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي غير دقيقة وتتطلب تدخلًا يدوي

أسعار Adobe Acrobat مع مساعد الذكاء الاصطناعي

مجاني: تجربة مجانية لمدة 7 أيام

Acrobat Standard: 12.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Acrobat Pro: 19.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Acrobat Pro: 23.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل ترخيص

Acrobat for Enterprise: أسعار مخصصة

Acrobat AI Assistant: 4.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Adobe Acrobat مع مساعد الذكاء الاصطناعي

G2: 4. 5/5 (3,300+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (3,800+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Adobe Acrobat AI Assistant؟

جاء في مراجعة Capterra:

يعد Adobe Acrobat سهل الاستخدام للغاية للمهام الأساسية في ملفات PDF.

يعد Adobe Acrobat سهل الاستخدام للغاية للمهام الأساسية في ملفات PDF.

🧠 حقيقة ممتعة: أدى مشروع "The Camelot Project" الذي أطلقه الدكتور جون وارنوك، المؤسس المشارك لشركة Adobe، في عام 1990 إلى ظهور تنسيق PDF (تنسيق المستندات المحمولة). وكان الهدف من هذا المشروع هو تمكين الاتصال الإلكتروني وتحويل المعلومات المطبوعة إلى تنسيق رقمي.

6. UPDF (الأفضل لتعليق مستندات PDF)

عبر UPDF

هل تواجه مشكلة في فهم مستند PDF بحثي؟ يمكن لـ UPDF تحويل ملفك المعقد إلى خريطة ذهنية وتصور المعلومات في تنسيق سهل الفهم.

علاوة على ذلك، إلى جانب إضافة تعليقات توضيحية إلى ملف PDF، يمكنك ترك مستندات أخرى في أقسام PDF مختلفة للرجوع إليها لاحقًا من خلال مرفقات قابلة للفتح.

أفضل ميزات UPDF

ترجم المحتوى داخل ملف PDF دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات

استخدم الملاحظات اللاصقة والملصقات والتعليقات النصية والخطوط المشطوبة للتعاون

اعمل على أنظمة Windows وMac وiOS وAndroid بترخيص واحد لجميع الأجهزة

قيود UPDF

قد تكون وظيفة البحث في ملفات PDF معقدة

لا يدعم JavaScript و/أو وظيفة Markdown في المستندات المتقدمة

أسعار UPDF

الأفراد

UPDF Pro : 39.99 دولارًا أمريكيًا في السنة لكل مستخدم و69.99 دولارًا أمريكيًا مدى الحياة لكل مستخدم

مساعد الذكاء الاصطناعي : 29 دولارًا أمريكيًا في الربع لكل مستخدم

UPDF Sign: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات

الخطة السنوية لـ UPDF : 79 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم

خطة UPDF مدى الحياة: 109 دولارات أمريكية لكل مستخدم

أسعار مخصصة لأكثر من عشرة مستخدمين

تقييمات UPDF ومراجعاته

G2: 4. 5/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن UPDF؟

تقول إحدى تقييمات G2:

أحب سهولة استخدامه لجميع متطلبات PDF الخاصة بي. يمكنني فتح أي ملف PDF لدي بسهولة. كما أحب أنه عندما أحتاج إلى المساعدة والدعم، فإنهم على بعد نقرة واحدة فقط.

أحب سهولة استخدامه لجميع متطلبات PDF الخاصة بي. يمكنني فتح أي ملف PDF لدي بسهولة. كما أحب أنه عندما أحتاج إلى المساعدة والدعم، فهم على بعد نقرة واحدة فقط.

7. OnlyOffice (الأفضل للفرق التي تبحث عن تعاون في الوقت الفعلي)

عبر OnlyOffice

باستخدام OnlyOffice، يمكن لعدة أعضاء من الفريق تحرير ملفات PDF في وقت واحد. يمكنهم مناقشة التغييرات من خلال الدردشة المدمجة أو عن طريق ترك تعليقات على ملف PDF. والمفيد في ذلك هو أنه يمكنهم حتى التبديل إلى المكالمات الصوتية والمرئية باستخدام المكون الإضافي Jitsi لإجراء تعديلات معقدة.

يعمل هذا التعاون في الوقت الفعلي على تبسيط عملية التحرير وتقليل التأخير والحفاظ على تماسك الجميع دون مغادرة المستند.

أفضل ميزات OnlyOffice

اعمل عبر تنسيقات متعددة باستخدام معالج النصوص وجداول البيانات والعروض التقديمية المدمجة

قم بإدارة رسائل البريد الإلكتروني بكفاءة باستخدام التصفية المتقدمة والتوقيعات الرقمية القابلة للتخصيص

أنشئ نماذج PDF تفاعلية مع مربعات نصية وقوائم منسدلة ومربعات اختيار لتبسيط عملية جمع البيانات

قيود OnlyOffice

قد تكون عملية الإعداد معقدة بالنسبة للمستخدمين الجدد

يقدم ميزات محدودة لقراءة ملفات PDF

تكاملات الجهات الخارجية مع التطبيقات خارج السحابة محدودة

أسعار OnlyOffice

Docs Enterprise (في الموقع): 2100 دولار (ترخيص لمدة عام واحد)

Starter Cloud: مجاني

Business Cloud: 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

داخل المؤسسة: 6550 دولارًا أمريكيًا/خادم (السعر المبدئي)

تقييمات OnlyOffice وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (50+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن OnlyOffice؟

تقول إحدى تقييمات G2:

أحد الأشياء التي تعجبني أكثر في OnlyOffice هو مجموعة واسعة من الميزات والأدوات التي تتيح لي إنشاء وتحرير المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية بكفاءة وفعالية.

أحد الأشياء التي تعجبني أكثر في OnlyOffice هو مجموعة واسعة من الميزات والأدوات التي تتيح لي إنشاء وتحرير المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية بكفاءة وفعالية.

8. Nitro Pro (الأفضل لفرق العمل المدمجة في نظام Microsoft 365)

عبر Nitro Pro

يعكس Nitro Pro واجهة Microsoft Office على Windows وشريط أدوات Apple على Mac. هذا التصميم المألوف يعني أن فريقك لن يضيع الوقت في البحث عن الأدوات؛ بل يمكنهم البدء في العمل على الفور.

يقلل هذا الاتساق عبر الأنظمة الأساسية من منحنى التعلم، ويسرع من عملية التبني، ويحافظ على سلاسة سير العمل، بغض النظر عما إذا كنت تقوم بتحرير ملفات PDF أو تحويلها أو مراجعتها.

أفضل ميزات Nitro Pro

قم بتطبيق كلمات مرور مفتوحة وكلمات مرور محددة الأذونات على ملفات PDF للتحكم في من يمكنه عرضها أو تحريرها

أكمل النماذج وأرسل المستندات للتوقيع باستخدام حل eSign المدمج في Nitro — دون الحاجة إلى الطباعة والتوقيع والمسح الضوئي

حوّل ملفات PDF إلى تنسيقات أخرى بسرعة وقم بتصغير حجم الملفات الكبيرة لسهولة مشاركتها

قيود Nitro Pro

قد يكون تحويل التنسيق غير دقيق أو غير كامل في بعض الأحيان

قدرات OCR المتقدمة محدودة

أسعار Nitro Pro

مجاني: تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

Nitro PDF Pro: 17.69 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Nitro PDF Standard: 17.70 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Nitro PDF Pro : 295.00 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/سنويًا

Nitro PDF Plus: أسعار مخصصة

تقييمات Nitro Pro وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 3/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (530+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Nitro Pro؟

جاء في مراجعة Capterra:

من السهل فتح علامات تبويب متعددة، وهو أمر رائع للمستندات التي يتم الرجوع إليها بشكل متكرر. من السهل تمييز النصوص وإضافة تعليقات عليها والبحث فيها (عند تحسينها).

من السهل فتح علامات تبويب متعددة، وهو أمر رائع للمستندات التي يتم الرجوع إليها بشكل متكرر. من السهل تمييز النصوص وإضافة تعليقات عليها والبحث فيها (عند تحسينها).

📖 اقرأ أيضًا: كيفية إزالة التمييز في ملف PDF بسرعة وسهولة

9. iScanner (الأفضل لحساب المساحة والضبط التلقائي)

عبر iScanner

تعد الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل قياس المساحة وحساب الكائنات جزءًا لا يتجزأ من مجموعة أدوات iScanner. باستخدام هذه الميزات، يمكنك قياس أبعاد الغرفة أو حساب العناصر المتشابهة في الصورة، مما يقلل من الحسابات اليدوية.

تتضمن التطبيق أيضًا أوضاع مسح ضوئي متخصصة لأنواع مختلفة من المستندات، كما أنها متوافقة مع أنظمة Android وiOS. سواء كنت تقوم بمسح بطاقة الهوية أو جواز السفر أو مستند عادي، فإن iScanner يقوم بضبط إعداداته تلقائيًا.

أفضل ميزات iScanner

استخرج النص من المستندات الممسوحة ضوئيًا وحرره باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) بأكثر من 20 لغة

حل المعادلات الرياضية على الفور عن طريق توجيه الكاميرا — مثالي للطلاب ومتخصصي البيانات

استخدم قوالب الملء التلقائي لتبسيط المهام المتكررة ومعالجة النماذج

قيود iScanner

قد يكون تنظيم ملفات PDF على التطبيق أمرًا صعبًا

قد تكون الإعلانات المنبثقة مزعجة لبعض المستخدمين

أسعار iScanner

تجربة مجانية لمدة 3 أيام

Premium: 9.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات iScanner

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

10. ABBYY FineReader (الأفضل لرقمنة المستندات المتقدمة)

عبر ABBYY FineReader

قد يكون التعامل مع المستندات ذات التنسيق المعقد أو جودة المسح الضوئي الرديئة أمرًا صعبًا. ومع ذلك، فإن خوارزميات الذكاء الاصطناعي المدمجة في ABBYY تتعرف على النصوص عبر أنواع مختلفة من المستندات بأكثر من 150 لغة.

على سبيل المثال، في القطاع الحكومي، يمكن للفرق استخدام هذه الأداة لرقمنة كميات كبيرة من المستندات المؤرشفة. وتساعد قدرتها على التعامل مع لغات متعددة والحفاظ على التنسيق في مساعدة الوكالات على تحويل السجلات الورقية إلى ملفات رقمية قابلة للبحث.

أفضل ميزات ABBYY FineReader

حدد التغييرات بين المسودات، وساعد الفرق على تتبع المراجعات، وحافظ على التحكم في الإصدارات باستخدام برنامج مقارنة المستندات

ادمج مستندات متعددة مع الحفاظ على تنسيق متسق في جميع الصفحات

قم بتحرير النصوص والفقرات مباشرة في ملفات PDF دون تحويلها إلى تنسيقات أخرى

قيود ABBYY FineReader

يفتقر إلى إعدادات ترتيب القراءة في محرر OCR

قد لا يتم تحويل المستندات التي تحتوي على رموز خاصة بشكل صحيح

أسعار ABBYY FineReader

FineReader PDF Standard لنظام Windows: 16 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

FineReader PDF Corporate لنظام Windows: 24 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

FineReader PDF لنظام التشغيل Mac: 69 دولارًا أمريكيًا في السنة لكل مستخدم

خطط FineReader PDF للأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ABBYY FineReader

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ABBYY؟

جاء في مراجعة Capterra:

تتميز بدقة التعرف على الأحرف وتنسيق المخرجات بشكل شبه مطابق للملف المدخل.

تتميز بدقة التعرف على الأحرف وتنسيق المخرجات بشكل شبه مطابق للملف المدخل.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية تحميل ملف PDF إلى ChatGPT بسهولة

قل وداعًا للتحرير اليدوي مع ClickUp

تساعد القدرة على تحرير الملفات PDF (مثل العقود أو التقارير) وإضافة التعليقات التوضيحية إليها وتلخيصها وأتمتة المهام على زيادة الإنتاجية وتقليل الجهد اليدوي.

تقوم معظم برامج تحرير ملفات PDF بالذكاء الاصطناعي بتبسيط هذه العملية، ولكن ClickUp يرتقي بها إلى مستوى أعلى!

يتجاوز تحرير ملفات PDF التقليدي من خلال دمج إدارة المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة المهام والتعاون بين أعضاء الفريق في منصة واحدة.

اشترك في ClickUp مجانًا اليوم لتحسين التعاون بشكل عام.