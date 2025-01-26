أفضل 10 مستخرجات بيانات PDF بالذكاء الاصطناعي لاستخراج المعلومات في عام 2025

قال هنري فورد في مقولته الشهيرة: "إذا كان الجميع يمضي قدمًا معًا، فإن النجاح يعتني بنفسه"

وبالنسبة للعديد من المهنيين، فإن مستندات PDF هي مركز التعاون.

وجد استطلاع أجرته شركة Adobe أن 75% من الشركات تعتبر ملفات PDF ضرورية للتعاون داخل مؤسساتهم.

ولكن من دون الأدوات المناسبة، قد يبدو العمل مع ملفات PDF مثل البحث عن إبرة في 2.5 تريليون مستند كومة قش. (نعم، هذا هو عدد ملفات PDF التي يتم إنشاؤها سنويًا!)

أدخل مستخرجات بيانات PDF - وهي حلول ذكية تستخرج بيانات PDF عن طريق سحب البيانات المنظمة من مستندات PDF غير المنظمة.

دعونا نلقي نظرة على بعض أفضل مستخرجات بيانات PDF التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي يمكنك استخدامها لاستخراج المعلومات والتعاون الجماعي.

جرّب البديل رقم 1 لملفات PDF

⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي قائمة سريعة بأفضل 10 برامج لاستخراج ملفات PDF بالذكاء الاصطناعي والتي تتميز عملية استخراج البيانات منها بالفعالية وسهولة الاستخدام:

ClickUp: الأفضل لإدارة المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي Adobe PDF Extract Extract API: الأفضل لأتمتة المستندات على مستوى المؤسسات Nanonets: الأفضل لأتمتة مهام سير العمل ذات البيانات الثقيلة Extracta.ai: الأفضل لاستخراج بيانات المستندات بشكل آمن وبسيط Tenorshare AI: الأفضل لتلخيص ملفات PDF المطولة Google Cloud Document AI: الأفضل لمعالجة المستندات المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي PDF-Extract-Kit: الأفضل لتحليل المستندات المفتوحة المصدر والمشاريع المخصصة Docparser: الأفضل لاستخراج البيانات بدون تعليمات برمجية والتخصيص بارسيو: الأفضل للبريد الإلكتروني المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتحليل المستندات DocHub: الأفضل لتحرير PDF الآمن والتعاوني

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مستخرج بيانات PDF؟

قد تكون ملفات PDF رائعة لمشاركة البيانات وحفظها، ولكن دعنا نواجه الأمر - فهي ليست مصممة تمامًا لتحليل البيانات بسرعة.

أدخل مستخرج بيانات PDF - فهو يحول البيانات غير المنظمة من مختلف مصادر البيانات وأنواع البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ. أو، إذا كنت خبيرًا تقنيًا، يمكنك أن تكون مبدعًا في استخراج البيانات المرتكزة على الذكاء الاصطناعي (وغيرها من التقنيات المتقدمة) وتجهيز البيانات المنظمة للأتمتة وإعداد التقارير. ✅

تحتاج فقط إلى اتصال نشط بالإنترنت وأداة استخراج بيانات PDF تتكامل بسلاسة مع سير عملك.

مع وجود مليارات من ملفات PDF التي تتنقل يوميًا، تحتاج الشركات إلى أدوات تتعامل مع استخراج ملفات PDF بأحجام كبيرة بأقل تدخل بشري.

📌 إليك ما يجب مراعاته عند اختيار أداة استخراج بيانات PDF:

دقة المسح الضوئي: يقرأ النصوص من ملفات PDF الممسوحة ضوئيًا

يقرأ النصوص من ملفات PDF الممسوحة ضوئيًا طرق استخراج البيانات: خيارات للاستخراج المستند إلى الكلمات الرئيسية أو الاستخراج الخاص بالموقع

خيارات للاستخراج المستند إلى الكلمات الرئيسية أو الاستخراج الخاص بالموقع معالجة دفعية: استخراج البيانات من عدة ملفات PDF في وقت واحد

استخراج البيانات من عدة ملفات PDF في وقت واحد قواعد قابلة للتخصيص: إنشاء أنماط لاحتياجات البيانات الفريدة

إنشاء أنماط لاحتياجات البيانات الفريدة تكامل واجهة برمجة التطبيقات: يعمل على أتمتة سير العمل من خلال الاتصال بأدوات أخرى مثل جداول بيانات جوجل

يعمل على أتمتة سير العمل من خلال الاتصال بأدوات أخرى مثل جداول بيانات جوجل ميزات الأمان: يحمي البيانات الحساسة من خلال التشفير وعناصر التحكم في الخصوصية

💡 نصيحة احترافية: ابحث عن ميزات مثل تحليل التخطيط، وتنسيقات ملفات البيانات، وبيانات الجداول أو التعرف على الجداول للتأكد من قدرة مستخرج PDF على التعامل مع المهمة. تضمن هذه الأدوات سير عملياتك بسلاسة.

أفضل 10 مستخرجات للبيانات

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

إذن، لقد حصلت على ملف PDF واستخرجت البيانات. عظيم! ولكن هل ينتهي العمل عند هذا الحد؟ بالطبع لا. الآن يأتي العمل الحقيقي: تحليل البيانات وتخزينها وتنظيمها بالكامل في شيء قابل للاستخدام.

هذا كثير، ولنواجه الأمر: أنت بحاجة إلى أداة للقيام بكل هذا تحت سقف واحد. انقر فوق هو "تطبيق كل شيء للعمل" الحقيقي الذي يجمع بين إدارة المعرفة والدردشة والتعاون في منصة واحدة.

يعرف كل مدير ألم التعامل مع ملفات لا نهاية لها مبعثرة في مجلدات عشوائية. أين عقد العميل؟ ماذا حدث لمسودة الاقتراح؟ يساعدك ClickUp، المدعوم بميزات الذكاء الاصطناعي، على تحديد موقع ملفاتك وتلخيصها ومشاركتها مع فريقك وعملائك.

ClickUp الحقول المخصصة الحقول المخصصة بالنقر فوق الحقول المخصصة يسمح لك بإضافة علامات أو فئات أو نقاط بيانات محددة، مثل رسائل البريد الإلكتروني للعميل أو حالات الموافقة. الغرض الأساسي منها هو تنظيم المهام وتخصيص مساحة العمل الخاصة بك بحيث يمكن فرز جميع ملفاتك والوصول إليها بسهولة بنقرة واحدة.

أضف بسهولة علامات ومعلومات مهمة إلى جميع ملفاتك باستخدام ClickUp Custom Fields

ClickUp البحث المتصل بـ ClickUp

عندما تحتاج إلى العثور على تلك المجموعة المراوغة, انقر فوق البحث المتصل يساعدك في تحديد موقع مستنداتك من مساحة عملك بالكامل، مما يوفر لك وقتًا ثمينًا.

يمكنك العثور بسهولة على مستنداتك من مساحة العمل بأكملها باستخدام ClickUp's Connected Search

علاوة على ذلك، داخل بحث متصل ، يمكنك طرح الأسئلة والحصول على إجابات شاملة في الوقت الفعلي حول عملك، مما يحرر المعرفة المحصورة في أنظمة منعزلة.

ولكن هذا ليس كل شيء. يمكن أن تصبح المهام اليدوية مملة في كثير من الأحيان وتؤثر على إنتاجيتك. لهذا السبب أتمتة ClickUp منقذة للحياة. باستخدام أتمتة المهام، يمكنك تعيين المهام وتحديث الحالات وإرسال التذكيرات تلقائيًا، مما يتيح لفريقك التركيز على الصورة الكبيرة.

وعلاوة على ذلك، يتيح لك إعداد ClickUp بدون رمز إنشاء مهام سير عمل مخصصة في دقائق. أضف دعم ClickUp للتكامل مع أكثر من 1000 أداة (بما في ذلك أدوات التعرف الضوئي على الحروف)، وستحصل على أداة تقوم بكل شيء حقًا.

ClickUp Brain

أخيرًا، دعنا نتحدث عن ClickUp Brain هو المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يُشعرك وكأنك تمتلك عضوًا إضافيًا في الفريق.

كليك أب برين

سواء أكان إنشاء المهام من ملاحظات الاجتماعات، أو تلخيص ملفات PDF، أو تقديم تحديثات موجزة للمشروع، فإن ClickUp Brain يجعل عملية اتخاذ القرار سهلة.

يمكنك أيضًا استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain لإنشاء المهام وتعيينها لزملائك في الفريق. هل تحتاج إلى أحد أعضاء الفريق لإرسال ملف PDF إلى عميلك؟ ما عليك سوى أن تطلب من ClickUp Brain وشاهد السحر يتكشف في الوقت الفعلي!

📌 📌مثال: تخيل طرح سؤال عن عميل أو مشروع والحصول على رد فوري استنادًا إلى سجل المشروع أو الدردشات أو بيانات المهام. هذا هو سحر الملخصات في الوقت الفعلي والإجابات السياقية - وكلها مصممة لإبقاء فريقك متناسقًا ومطلعًا.

ClickUp أفضل الميزات

حقول مخصصة متكيفة : تصنيف البيانات واستخراجها بسهولة لمطابقة سير العمل

: تصنيف البيانات واستخراجها بسهولة لمطابقة سير العمل التكاملات الذكية للتعرف الضوئي على الحروف: استخراج البيانات من ملفات PDF الممسوحة ضوئيًا

استخراج البيانات من ملفات PDF الممسوحة ضوئيًا الأتمتة: توفير ساعات من خلال أتمتة المهام المتكررة مثل الإدخال اليدوي للبيانات

توفير ساعات من خلال أتمتة المهام المتكررة مثل الإدخال اليدوي للبيانات التكامل السهل: المزامنة مع أكثر من 1,000 أداة مثل جداول بيانات جوجل، وSalesforce، و HubSpot، وFigma

المزامنة مع أكثر من 1,000 أداة مثل جداول بيانات جوجل، وSalesforce، و HubSpot، وFigma لوحات المعلومات المرئية: تتبع تقدم المشروع وتصور البيانات

قيود ClickUp

مع وجود الكثير من الميزات، قد يجد المستخدمون الجدد صعوبة في البداية في التنقل بين العديد من الميزات

تسعير #### ClickUp

مجاني إلى الأبد: رائع للمبتدئين

رائع للمبتدئين غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم - مثالي للفرق الصغيرة

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم - مثالي للفرق الصغيرة الشركات: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم - مثالي لتوسيع نطاق العمليات

12 دولار/شهرًا لكل مستخدم - مثالي لتوسيع نطاق العمليات المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف أدوات الذكاء الاصطناعي مقابل 7 دولارات/عضو/شهر على أي خطة مدفوعة

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

📌إجماع رديت: يتألق ClickUp باستمرار كخيار أفضل لإدارة المشاريع، حيث يشيد العديد من مستخدمي ريديت بتصميمه الغني بالميزات والقيمة مقابل المال. المستخدمون الذين قاموا بالتبديل من منصات أخرى يقدرون الأدوات وخدمة العملاء المفيدة.

2. Adobe PDF Extract Extract API (الأفضل لأتمتة المستندات على مستوى المؤسسات)

عبر مطور Adobe واجهة برمجة تطبيقات Adobe PDF Extract API هي أداتك المفضلة للحصول على حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي يستخرج البيانات المنظمة بكفاءة. تستفيد واجهة برمجة التطبيقات هذه من الذكاء الاصطناعي Adobe Sensei لسحب المحتوى والبنية من ملفات PDF، مما يسمح باستخراج البيانات من النصوص والصور والجداول بسهولة. 📊

سواءً كانت أصلية أو ممسوحة ضوئيًا، فهي تنتج مخرجات بتنسيق JSON منظم، وهي مثالية للمطورين والشركات التي تتطلع إلى أتمتة سير العمل وتعزيز الإنتاجية.

Adobe PDF Extract Extract API أفضل الميزات

تستخرج النصوص والجداول والأشكال المعقدة بدقة

يوفر تنسيقات JSON وCSV وXLSX للتطبيقات النهائية

يحدد بيانات الجداول ويخرج صور الجداول

يتضمن حزم SDKs جاهزة للاستخدام ل Java وPython وNode.js و .NET

قيود Adobe PDF Extract Extract API

غالبًا ما يتطلب استخدام واجهة برمجة التطبيقات بفعالية خبرة المطورين أو مهارات الترميز

يمكن أن يصبح توسيع نطاق الخدمة مكلفًا بسرعة لحالات الاستخدام الكبيرة الحجم

قد يتطلب تحقيق التخصيصات المتقدمة طبقات أو برامج نصية إضافية تتجاوز الإعدادات الأساسية

تسعير Adobe PDF Extract Extract API

المستوى المجاني: 0 دولار (500 معاملة مستند مجانية شهرياً)

0 دولار (500 معاملة مستند مجانية شهرياً) تسعير المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات واجهة برمجة تطبيقات Adobe PDF Extract API

G2 : 4.5/5 (3,430+ تقييمات)

: 4.5/5 (3,430+ تقييمات) Capterra: 4.7/5 (3,850+ تقييمات)

📌إجماع رديت: واجهة برمجة تطبيقات Adobe PDF Extract API رائعة للتعامل مع مجموعات بيانات PDF المعقدة، خاصة تلك التي تحتوي على جداول وأشكال ورسوم بيانية. كثيرًا ما يسلط Redditors الضوء على أداءه المتفوق في تحليل الجداول ومواءمة الأشكال مع النص السياقي، وهو أمر بالغ الأهمية لحالات الاستخدام المتقدمة مثل خطوط أنابيب RAG أو تدريب النماذج.

🔗اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التوثيق

3. Nanonets (الأفضل لأتمتة مهام سير العمل ذات البيانات الثقيلة)

عبر نانونتس تُعد Nanonets بمثابة الأداة المتعددة لأتمتة الذكاء الاصطناعي - فهي تدعم أتمتة المستندات الذكية مع سهولة الاستخدام. تجعل منصة الذكاء الاصطناعي الخالية من التعليمات البرمجية حتى المهام المعقدة سهلة.

تخيل صداع التقاط البيانات وإدخالها يدويًا إذا كانت عملياتك التجارية تتلقى ملفات PDF ومئات من رسائل البريد الإلكتروني يوميًا. (يا للعجب!) على سبيل المثال، يمكنه مزامنة تفاصيل الفواتير مع QuickBooks، والإبلاغ عن المدفوعات المتأخرة، وإخطار فريقك - مما يقلل من الأخطاء البشرية مع توفير ساعات من الجهد.

سواء كانت معالجة الفواتير، أو التقاط بيانات الجدول، أو إدارة كميات كبيرة من البيانات، يضمن Nanonets سير العمل بسرعة ودقة وأتمتة. ⚡

أفضل ميزات Nanonets

التقاط المعلومات من الفواتير والإيصالات بدون قوالب محددة مسبقًا

الموافقات الآلية السريعة والإبلاغ عن الحالات الشاذة

تحسين عمليات سلسلة التوريد مع معالجة الطلبات بشكل أسرع

دفع البيانات إلى CRM أو WMS أو التصدير كملف CSV أو XML أو XLS

قيود Nanonets

يمكن أن يؤدي التعامل مع كميات كبيرة جدًا من المستندات إلى ارتفاع السعر بشكل كبير.

قد يستغرق إعداد وتعديل القوالب للمستندات المعقدة وقتًا طويلاً.

تسعير نانونتس #### تسعير نانونتس

بداية : 0 دولار شهريًا (أول 500 صفحة مجانًا، ثم 0.3 دولار للصفحة)

: 0 دولار شهريًا (أول 500 صفحة مجانًا، ثم 0.3 دولار للصفحة) محترف : تسعير مخصص

: تسعير مخصص المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات نانونتس

G2 : 4.8/5 (90+ تقييمات)

: 4.8/5 (90+ تقييمات) Capterra: 4.9/5 (65+ تقييمات)

📌إجماع Reddit: تقدم Nanonets OCR مجموعة رائعة من خدمات التعرف الضوئي على الحروف OCR، بما في ذلك إمكانات تحويل الكتابة اليدوية إلى نص، والتي تحظى في البداية بتوقعات عالية. يقدّر مستخدمو Redditors واجهة المستخدم المصقولة وسهولة الاستخدام.

💡 نصيحة احترافية: يقوم Nanonets بالتقاط الجداول تلقائيًا مثل المحترفين - لذا لا تراجع إلا ما يهمك إذا حصلت على خطة البداية مع 500 صفحة مجانية.

4. Extracta.ai (الأفضل لاستخراج بيانات المستندات بشكل آمن وبسيط)

عبر Extracta.ai سواء كنت تعمل مع الفواتير أو السير الذاتية أو ملخصات الاجتماعات، فإن Extracta.ai يجعل استخراج بيانات المستندات آمنًا وسريعًا للغاية.

فقط قم بتحميل مستندك، وحدد حاجتك، ودع Extracta.ai يقوم بالباقي.

🍪 المكافأة: بياناتك مشفرة بالكامل، ومتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات، ولا تُستخدم أبدًا في التدريب.

أفضل مزايا Extracta.ai

استخراج البيانات من مجموعة متنوعة من المستندات

يتعرف على المعلومات وينظمها تلقائيًا

استخراج رؤى قابلة للتنفيذ لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً

قيود Extracta.ai

كونه جديدًا نسبيًا، قد يفتقر إلى الميزات المتقدمة الموجودة في الحلول القائمة

تسعير Extracta.ai

خطة التجربة المجانية: 0 دولار شهريًا ، أول 50 صفحة مجانًا

0 دولار شهريًا أول 50 صفحة مجانًا خطة الدفع حسب الاستخدام: 0.10 دولار لكل صفحة

0.10 دولار لكل صفحة حلول مخصصة: أسعار مخصصة

Extracta.ai التقييمات والمراجعات

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

🔗 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات مقارنة المستندات

5. Tenorshare AI (الأفضل لتلخيص ملفات PDF المطولة)

عبر تينورشير AI هل تعلم أن أكثر من 50% من العاملين في المكاتب يقضون وقتًا أطول في البحث عن الملفات (وهذا يشمل البحث عن ملفات PDF ) أكثر من العمل الفعلي؟ كان يمكن الاستفادة من هذا الوقت لإنجاز أكثر من نصف عملك بدلاً من ذلك.

وهذا هو السبب - تينورشير للذكاء الاصطناعي! أداة لمساعدتك في تصفح ملفات PDF الطويلة، واستخراج الرؤى الرئيسية، و توفير الوقت -كل ذلك مع الحفاظ على أمان بياناتك.

تينورشير للذكاء الاصطناعي أفضل الميزات

إبراز النقاط الرئيسية لتسريع القراءة والفهم

طرح أسئلة حول المستند والحصول على إجابات فورية

يستخدم تشفير SSL للحفاظ على أمان البيانات

قيود تينورشير للذكاء الاصطناعي

لا يمكن معالجة ملفات PDF الممسوحة ضوئيًا أو المستندة إلى الصور

يمكن أن يكون التحميل اليومي وعدد الصفحات غير كافٍ للمستخدمين الأثقل

يركز بشكل أساسي على التلخيص وقد لا يتناسب مع بيئات سير العمل المعقدة

تسعير تينورشير للذكاء الاصطناعي

النسخة المجانية: 0 دولار/شهرًا، تحميل 3 ملفات PDF يوميًا، حد أقصى 30 صفحة لكل ملف

0 دولار/شهرًا، تحميل 3 ملفات PDF يوميًا، حد أقصى 30 صفحة لكل ملف النسخة المدفوعة: 4.99 دولار/شهريًا

تقييمات ومراجعات برنامج Tenorshare AI

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

🔗اقرأ أيضاً: أفضل 10 أدوات لتلخيص المقالات البحثية للحصول على رؤى سريعة

6. Google Cloud Document AI (الأفضل لمعالجة المستندات المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي)

عبر الذكاء الاصطناعي لمستندات جوجل السحابية يستخرج الذكاء الاصطناعي للمستندات السحابية من Google Cloud Document AI، المدعوم بالتعلّم الآلي، البيانات بسهولة من ملفات PDF ويجعل استخراج البيانات أمرًا بسيطًا نسبيًا.

وتستخدم هذه الأداة نماذج Google الأساسية لاستخراج البيانات المنظمة من ملفات PDF والفواتير والمستندات الأخرى. يمكن للمطوّرين أيضًا استخدام مستخرجات مخصصة تناسب أنواع مستندات معيّنة، مما يحسّن دقة استخراج البيانات.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي لمستندات Google Cloud Document AI

استخراج البيانات من المستندات المعقدة بأقل قدر من التدريب

ضبط النماذج بدقة لأنواع مستندات محددة

تسريع عملية إنشاء مجموعة البيانات، مما يقلل من وقت النشر

الانتقال تلقائيًا إلى النماذج الأساسية المحدّثة لتحقيق أداء متسق

💡 نصيحة احترافية: هل تريد ضبط معالجة المستندات بدقة؟ استخدم المستخرج المخصص لتأكيد نتائج الاستخراج وتخصيص النماذج وفقًا لاحتياجاتك الخاصة - لا حاجة إلى معالجات ترميزية!

قيود الذكاء الاصطناعي لمستندات Google Cloud Document AI

غالبًا ما يتطلب تكوين خطوط الأنابيب وتخصيصها مهارات المطورين

يمكن أن يصبح التسعير المعقد مكلفًا للأحجام الكبيرة

تسعير الذكاء الاصطناعي لمستندات Google Cloud Document AI

الدفع حسب الاستخدام: تختلف الأسعار حسب نوع المعالج ووظائفه

تقييمات ومراجعات Google Cloud Document AI

G2 : 4.2/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

: 4.2/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

📌إجماع رديت: يحظى برنامج Document AI بتقدير كبير لاستخراجه الموثوق للنصوص وتوليد البيانات الوصفية خاصةً لمجموعات بيانات PDF الكبيرة والمتنوعة. في حين تمت الإشادة بدقته، إلا أن يمكن أن تكون التكلفة عيبًا مما يدفع بعض المستخدمين إلى استكشاف بدائل مثل Gemini.

🔗اقرأ أيضًا: كيفية تبسيط سير عمل إدارة المستندات الخاصة بك

7. PDF-Extract-Kit (الأفضل لتحليل المستندات مفتوحة المصدر والمشاريع المخصصة)

عبر مجموعة مقتطفات PDF تعتبر PDF-Extract-Kit مثالية للمطورين والباحثين الذين يبحثون عن أداة مفتوحة المصدر لاستخراج المعلومات من ملفات PDF.

تستفيد مجموعة الأدوات هذه من النماذج المتقدمة لتقديم تحليل عالي الجودة عبر مستندات معقدة ومتنوعة. كما أنها تعتمد على المجتمع، مما يجعلها حلاً مجانيًا يتلقى تحديثات من حين لآخر من المطورين.

PDF-Extract-Kit أفضل الميزات

يتضمن LayoutLMv3 لاكتشاف التخطيط، وYOLOv8 للتعرف على الصيغ، وPaddleOCR لاستخراج النصوص

الجمع بين المكونات أو تعديلها بسهولة مع الحد الأدنى من الترميز لبناء التطبيقات

يدعم تطبيقات تتراوح من تحويل PDF إلى Markdown إلى مساعدين للمستندات

مفتوحة لمساهمات الباحثين والمهندسين

قيود PDF-Extract-Kit

تفترض طبيعته مفتوحة المصدر الإلمام بالتعلم الآلي وبايثون

تتطلب البنية المعيارية وقتًا لفهمها وتنفيذها بفعالية

على عكس الأدوات التجارية، قد يكون الدعم المجتمعي أقل شمولاً وفي الوقت المناسب

تسعير مجموعة أدوات PDF-Extract-Kit

مفتوحة المصدر: 0 دولار شهريًا، مجانًا للتنزيل والاستخدام

PDF-Extract-Kit التقييمات والمراجعات

G2 : لا توجد مراجعات كافية

: لا توجد مراجعات كافية Capterra: مراجعات غير كافية

🔗اقرأ أيضًا: أفضل 10 أدوات برمجية لسير عمل المستندات

8. برنامج Docparser (الأفضل لاستخراج البيانات بدون تعليمات برمجية وتخصيصها)

عبر محلل المستندات هل تعلم ذلك 80٪ إلى 90٪ من بيانات الأعمال غير منظمة والتي تتطلب إعداد قوالب لكل تخطيط مستند. في حين أن هذا يجعلها مثالية للمشاريع ذات أنواع المستندات المتناسقة، إلا أن إدارة العديد من التخطيطات يمكن أن تصبح مضيعة للوقت دون مساعدة إضافية.

💡 نصيحة احترافية: هل تتعامل مع مستندات ذات تخطيطات غير متناسقة؟ استفد من محلل المستندات متعدد التخطيطات في Docparser للتعامل معها دون تعديلات يدوية.

9. بارسيو (الأفضل للبريد الإلكتروني المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتحليل المستندات)

عبر Parsio.io إذا كانت إدارة رسائل البريد الإلكتروني والمستندات تبدو مهمة شاقة، يمكن أن يكون Parsio مفيدًا. يمكنه استخراج البيانات تلقائيًا من رسائل البريد الإلكتروني ومستندات PDF والمرفقات.

وبفضل ميزات مثل التعرف الضوئي على الحروف المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتكاملات المتعددة، يمكن لبارسيو استخراج البيانات من المستندات والصور المكتوبة بخط اليد والوصول إليها من خلال أكثر من 6000 تطبيق.

أفضل ميزات Parsio

استخراج البيانات تلقائياً من رسائل البريد الإلكتروني الواردة

استخدام OCR وGPT لاستخراج البيانات من ملفات PDF الممسوحة ضوئيًا والنصوص المكتوبة بخط اليد والصور

تسليط الضوء على البيانات أو السماح للذكاء الاصطناعي بالقيام بالعمل - مثالي للمستندات ذات التخطيط الثابت

تنسيق البيانات المُحلَّلة وتنقيحها قبل تصديرها

الاتصال بأكثر من 6,000 تطبيق عبر Zapier أو Make أو Pabbly Connect

تنزيل البيانات المُحلَّلة بصيغة XLSX أو CSV أو JSON أو دفعها مباشرةً إلى جداول بيانات Google

قيود بارسيو

قد تحتاج المستندات المعقدة أو المكتوبة بخط اليد إلى تعديلات يدوية على القواعد

قد يكون من الصعب تحويل البيانات المحللة إلى تنسيقات متخصصة معينة

تسعير #### تسعير بارسيو

صندوق الرمل : 0 دولار/شهر، 30 وحدة معتمدة

: 0 دولار/شهر، 30 وحدة معتمدة مبتدئ : 49 دولارًا/شهريًا، 1,000 رصيد/شهريًا

: 49 دولارًا/شهريًا، 1,000 رصيد/شهريًا النمو : 149 دولارًا/شهريًا، 5,000 رصيد/شهريًا

: 149 دولارًا/شهريًا، 5,000 رصيد/شهريًا الشركات: 299 دولاراً/شهرياً، 12,000 رصيد/شهرياً

تقييمات ومراجعات بارسيو

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: 4.6/5 (أكثر من 150 تقييم)

🔗 اقرأ أيضًا: أفضل 10 أدوات لقشط الويب

10. DocHub (الأفضل لتحرير ملفات PDF بشكل آمن وتعاوني)

عبر DocHub DocHub هو محرر PDF مليء بالميزات يركز على الامتثال والأمان ويوفر مجموعة من الميزات لإدارة ملفات PDF وتحريرها ومشاركتها.

تصميمه البديهي وعمليات التكامل المتقدمة مفيدة لأي سير عمل مليء بالمستندات.

أفضل ميزات DocHub DocHub

متوافق تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون حماية خصوصية البيانات (CPRA) وقانون حماية خصوصية التأمين الصحي وقانون نقل التأمين الصحي وقانون التأمين الصحي على المسؤولية (HIPAA) مع شهادات PCI DSS وSOC 2 لحماية البيانات بشكل كامل

إضافة نصوص، وصور، وإبرازات، وطوابع، و تعليقات إلى ملف PDF الخاص بك إعادة ترتيب أو تدوير أو حذف أو دمج ملفات PDF باستخدام واجهة السحب والإفلات

يعمل مع Gmail وGoogle Drive وDropbox لعمليات استيراد وتصدير سلسة

الوصول إلى المستندات وتحريرها أثناء التنقل دون الحاجة إلى تطبيق مخصص

قيود DocHub

قد تكون إضافة ملفات متعددة في وقت واحد مرهقة.

قد لا تلبي المخصصات المحدودة للتوقيعات والمستندات المكتملة جميع احتياجات المستخدم.

تسعير DocHub

مجاناً : 0 دولار/شهر

: 0 دولار/شهر محترف: 14 دولارًا شهريًا (تتوفر نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا)

تقييمات ومراجعات DocHub

G2 : 4.6/5 (180+ تقييم)

: 4.6/5 (180+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 250 تقييم)

🚀 حقيقة ممتعة: تحتاج إلى شرح ملفات PDF بلغة نادرة؟ يضمن لك دعم DocHub للغة العالمية إمكانية التحرير والتعاون، بغض النظر عن النص المكتوب!

🔗 اقرأ أيضًا: أفضل 10 برامج لأتمتة المستندات

لا تكتفِ باستخراج البيانات - قم بتحسينها باستخدام ClickUp

كما قال ألبرت أينشتاين في مقولته الشهيرة: "من الفوضى، ابحث عن البساطة"

في بيئة الأعمال التجارية اليوم، يتطلب تحقيق هذه البساطة أدوات تعطي الأولوية للكفاءة والدقة وسير العمل الأكثر ذكاءً.

وهذا بالضبط ما تقدمه مستخرجات بيانات PDF. تعمل مستخرجات بيانات PDF المثالية على فتح رؤى قيّمة وأتمتة مهام سير العمل وتبسيط المهام لك ولفريقك.

ومن بين هذه المستخلصات، يتألق ClickUp من خلال إدارة المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والحقول المخصصة، والتكامل السلس مع أدوات التعرف الضوئي على الحروف! لا يتعلق الأمر فقط بإدارة المستندات، بل يتعلق بإنشاء سير عمل يناسبك.

فلماذا الانتظار إذن؟ اشترك في ClickUp واستخراج وتحرير ومشاركة جميع البيانات التي تحتاجها من ملفات PDF الخاصة بك!