أدوات تحرير ملفات PDF هي الأبطال المجهولون في مجموعة أدوات المحترفين. من الطلاب إلى مصممي المنتجات، يعمل الجميع على مستندات PDF. ويحتاج الجميع، في مرحلة ما، إلى تحريرها.

إليك ما يفتحه لك تحرير ملفات PDF: يمكنك وضع دائرة حول الأقسام باستخدام أداة القلم الرصاص، أو إضافة ملاحظات لاصقة، أو إسقاط مربعات نصية لتوضيح نقاطك بشكل واضح وصريح.

تخيل فقط كم ستكون حياتك أسهل بكثير إذا كان بإمكانك الرسم مباشرةً على ملف PDF.

لكن لنكن واقعيين: تحويل ملفات PDF إلى تنسيق آخر يشبه فك تشابك أضواء عيد الميلاد. يمكن أن تصبح عناصر التنسيق والمحاذاة والنمط مشوشة تمامًا، وإعادة تجميعها كلها معًا هو عمل مضاعف إذا لم تقم بذلك بشكل صحيح.

لذا، دعنا نتعلم كيفية الرسم على ملف PDF. ✏️

جرب بديل PDF رقم 1

⏰ ملخص 60 ثانية

إليك ملخص سريع لأفضل الطرق لتحسين ملفات PDF الخاصة بك بالرسومات والتعليقات التوضيحية:

أشكال للتمييز : استخدم الدوائر والمستطيلات للحصول على تعليقات توضيحية واضحة

: استخدم الدوائر والمستطيلات للحصول على تعليقات توضيحية واضحة يدويًا باستخدام أداة القلم الرصاص : مثالية للرسومات الشخصية أو التسطير أو الملاحظات السريعة

: مثالية للرسومات الشخصية أو التسطير أو الملاحظات السريعة مربعات النصوص والملاحظات اللاصقة : أضف تفسيرات واضحة دون تشويش على التخطيط

: أضف تفسيرات واضحة دون تشويش على التخطيط السعة والألوان : ضبط للحصول على تعليقات توضيحية دقيقة أو بارزة

: ضبط للحصول على تعليقات توضيحية دقيقة أو بارزة دقة القلم : مثالية للعلامات التفصيلية على شاشات اللمس

: مثالية للعلامات التفصيلية على شاشات اللمس قيود PDF : يتطلب التحرير أدوات متميزة، ولا يوجد تعاون في الوقت الحقيقي، ويفتقر إلى التفاعل

: يتطلب التحرير أدوات متميزة، ولا يوجد تعاون في الوقت الحقيقي، ويفتقر إلى التفاعل جرّب ClickUp: تعمل السبورات البيضاء والخرائط الذهنية والمستندات على تبسيط العصف الذهني وتحويل المهام والتعاون في الوقت الحقيقي، وهي مثالية للطلاب والمهنيين

ارسم وتمييز وإنشاء المخططات وسير العمليات في لوحات المعلومات ClickUp

كيفية الرسم على ملف PDF؟

دعنا نتعرف على بعض الطرق السهلة والممتعة للرسم على ملف PDF الخاص بك على الإنترنت (أو أداة موثوقة غير متصلة بالإنترنت إذا كان لديك واحدة) دون أن تجعل عقلك يقوم بحركات دائرية. سواء كنت بحاجة إلى إضافة أشكال أو رسم خطوط أو مجرد إضافة بعض التعليقات التوضيحية الإبداعية، إليك كيفية القيام بذلك:

1. إضافة أشكال لإبرازات فورية

الأشكال هي الخيار المفضل عندما تريد مظهرًا احترافيًا نظيفًا ومحترفًا للتعليق على ملف PDF. للبدء، ابحث عن أداة الشكل في محرر PDF المجاني على الإنترنت أو أداة الرسم (ابحث عنها في شريط أدوات "التعليق" أو "وضع العلامات").

via أدوبي ستجد دوائر ومستطيلات وأشكال أخرى يمكنك وضعها وتغيير حجمها على مستند PDF الخاص بك. الأمر يشبه اللعب بالملصقات الرقمية ولكن أكثر إنتاجية.

💡 نصيحة احترافية: اضبط سُمك الخط ولونه للتأكد من أن الإبرازات تبرز دون أن تطغى على النص.

2. استخدم أداة القلم الرصاص للسحر اليدوي الحر

هل تشعر بأنك فنان؟ أداة القلم الرصاص مثالية لإضافة لمسات شخصية، مثل الخربشات أو الملاحظات الحرة.

ابحث عن أيقونة قلم رصاص صغيرة في أداة تحرير ملف PDF الخاص بك - العديد من الخيارات المجانية والمدفوعة تحتوي على هذه الميزة. انقر فوقها، ثم ارسم مباشرةً على مستند PDF كما لو كان ورقًا. هذا أمر رائع للتسطير أو وضع خطوط دائرية أو حتى رسم أسهم على النقاط الرئيسية.

💡 نصيحة احترافية: لا تقلق بشأن الكمال؛ فالعديد من المحررين يتيح لك ضبط سُمك الخط ولونه ومسح أي لحظات "عفوًا"!

3. ارسم خطوطًا لتوجيه التركيز

هل تريد أن تبقي الأمر بسيطًا ولكن مؤثرًا؟ جرِّب رسم خطوط مستقيمة.

via معدات PDF تحتوي معظم أدوات تحرير ملفات PDF على خيار الخط، غالبًا في قسم "الأشكال" أو "الرسم". استخدم الخطوط لربط الأفكار أو تسطير النقاط المهمة أو إنشاء تدفق بين الأقسام.

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4. إضافة مربعات نصية للتعليقات التوضيحية الواضحة

في بعض الأحيان، لا تكفي الصورة، وتحتاج إلى كلمات.

لهذا، استخدم مربعات النص. فهي سهلة الإدراج من شريط أدوات "التعليق" أو "وضع العلامات" وتسمح لك بإضافة ملاحظات إضافية على ملف PDF مباشرةً.

via سويفت دو اكتب التفسيرات أو الأفكار أو التذكيرات اللطيفة دون تشويش المحتوى الرئيسي.

5. استخدم الملاحظات اللاصقة للتعليقات السريعة

إذا كنت تريد إضافة تعليقات دون تغيير ملف PDF تخطيط، انتقل إلى الملاحظات اللاصقة.

يمكن إضافة هذه الملصقات اللاصقة الرقمية في أي مكان على الصفحة وهي رائعة للملاحظات السريعة. يمكنك أيضًا النقر المزدوج لإضافة ملاحظات وأفكار أطول، وهي مثالية لـ تعاون الفريق أو التذكير الشخصي

via أدوبي

6. تلاعب بالعتامة للحصول على ملاحظات دقيقة

هل تريد إبقاء علاماتك مرئية ولكن غير طاغية؟

اضبط إعدادات التعتيم - من خلال تقليل الشفافية، يمكنك إبقاء تعليقاتك التوضيحية منخفضة المستوى حتى لا تشتت الانتباه عن النص الأصلي. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لإضافة ملاحظات "الخلفية".

إليك كيفية ضبط إعدادات التعتيم:

الخطوة 1 : افتح ملف PDF في المحرر (مثل Adobe Acrobat أو Foxit Reader)

: افتح ملف PDF في المحرر (مثل Adobe Acrobat أو Foxit Reader) الخطوة 2 : انتقل إلى شريط أدوات التعليق أو العلامات ابحث عن خيار الخصائص أو الإعدادات (عادةً ما يكون بالنقر بزر الماوس الأيمن على التعليق التوضيحي أو أيقونة شريط الأدوات) سهم → حدد التعليق التوضيحي (على سبيل المثال، تمييز أو شكل أو ملاحظة)، ثم ابحث عن شريط تمرير التعتيم أو القائمة المنسدلة للنسبة المئوية

: انتقل إلى شريط أدوات التعليق أو العلامات

via فوكسيت اقرأ أيضًا: كيفية البحث في ملفات PDF بسرعة

7. جرّب الألوان وسُمك الخط

تتيح لك أدوات PDF عادةً تخصيص لون وسماكة التعليقات التوضيحية الخاصة بك، من اللون الوردي الفاتح إلى الرمادي الخفي. تعتبر الألوان رائعة للتمييز بين أنواع الملاحظات (على سبيل المثال، الأحمر للعاجل والأزرق للمعلومات). هذا يحافظ على ملف PDF الخاص بك واضحًا ومنظمًا.

إليك كيفية تخصيص تعليقاتك التوضيحية:

الخطوة 1 : افتح ملف PDF الخاص بك في أداة مثل Adobe Acrobat

: افتح ملف PDF الخاص بك في أداة مثل Adobe Acrobat الخطوة 2 : انتقل إلى شريط أدوات التعليق أو العلامات التوضيحية السهم → انقر على أداة التعليق التوضيحي التي تستخدمها (على سبيل المثال، الشكل أو القلم الرصاص أو الخط) سهم → ابحث عن شريط الخصائص أو انقر بزر الماوس الأيمن على التعليق التوضيحي سهم → اختر خيارات اللون وسُمك الخط من القوائم المنسدلة أو لوحة الأنماط

: انتقل إلى شريط أدوات التعليق أو العلامات التوضيحية

via أدوبي

8. استخدم قلمًا لمزيد من الدقة

إذا كنت تستخدم جهازًا لوحيًا أو جهازًا مزودًا بشاشة تعمل باللمس، فاستخدم قلمًا. سيمنحك المزيد من التحكم في الرسومات اليدوية.

مثالي للعلامات التفصيلية، أو الرسومات السريعة، أو حتى بعض الخطوط الرقمية إذا كنت تشعر بالرغبة في ذلك.

🧠 هل تعلم أن: "PDF" اخترعته شركة Adobe Systems في عام 1991. ابتكر جون وارنوك، المؤسس المشارك لشركة Adobe، تنسيق PDF كجزء من مشروع كاميلوت بهدف واحد كبير: إنشاء تنسيق مستند عالمي يمكن عرضه أو طباعته على أي جهاز.

حدود استخدام ملف PDF للرسم وما بعده

العمل مع ملفات PDF مفيد للغاية، ولكن هناك مشاكل مع هذه الأداة عبر الإنترنت.

فيما يلي ملخص للأسباب التي تجعل ملفات PDF، على الرغم من موثوقيتها، قد تبدو أحيانًا غير ملائمة للرسم وما بعده:

1. التحرير؟ أحضر محفظتك

إن تحرير مستندات PDF مباشرةً ليس مجانيًا - فمعظم برامج تحرير ملفات PDF والأدوات عبر الإنترنت، مثل Adobe Acrobat، تأتي مع ثمن. فبدونها، أنت عالق بخيارات العرض والتعليق الأساسية، تاركًا التعديلات الحقيقية وتعديلات التصميم خارج الحدود.

2. التعليقات التوضيحية الثابتة فقط

التعليق على ملف PDF سهل، لكنك مقيد بالصفحات الثابتة فقط. هل تريد تغيير النص أو الصور؟ لن يحدث ذلك. يبقى المحتوى الموجود في مكانه، مما يجعل التغييرات الإبداعية متعبة بعض الشيء.

3. تعديلات التصميم صعبة

إذا كنت تأمل في إجراء بعض التعديلات على التصميم، فاستعد - ملفات PDF ليست مرنة مثل التنسيقات الأخرى. إضافة أو تعديل عناصر التخطيط أو الألوان أو الخطوط؟ غالباً ما يكون ذلك أصعب مما يبدو.

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4. التعاون في الوقت الحقيقي غير متاح

على عكس المستندات عبر الإنترنت، فإن ملفات PDF ليست مثالية للعمل الجماعي في الوقت الفعلي. للتعاون، سينتهي بك الأمر في كثير من الأحيان إلى تبادل عدد لا يحصى من الإصدارات، الأمر الذي قد يكون مربكاً ويستغرق وقتاً طويلاً.

5. استخراج المحتوى ليس سهلاً

انتزاع فقرة أو صورة من ملف PDF؟ القول أسهل من الفعل. لم يتم تصميم ملفات PDF لاستخراج المحتوى بسهولة، لذا ستحتاج إلى الاعتماد على أدوات خاصة لإنجاز ذلك.

6. تكلفة الخبرة

غالبًا ما تتطلب ملفات PDF برامج متخصصة، وإذا كنت تستعين بشخص ما للعمل عليها، فإن التكاليف تتزايد بسرعة. وقت المحترف ليس رخيصًا، خاصةً إذا كانت مهمة تتطلب مهارات عالية مثل التصميم أو التحرير المعقد.

7. ملفات PDF ثابتة، لذا فإن المشاركة تتأثر

على عكس محتوى الويب التفاعلي، فإن ملفات PDF أشبه بـ "المطبوعات" الرقمية يمكن أن تبدو جامدة وثابتة وتفتقر إلى الصفات التفاعلية التي تجعل المحتوى الرقمي تفاعليًا ومحفزًا بصريًا. لجعل المحتوى الخاص بك جذابًا بصريًا، من المهم أن يكون لديك بعض أدوات الرسم في مجموعة أدواتك.

8. قيود حجم الصفحة

تتبع ملفات PDF عادةً تنسيقات A3 أو A4 القياسية. قد يكون هذا الأمر مقيدًا، خاصة عند محاولة عرض الصفحة بأكملها مرة واحدة على الشاشات الأصغر، ويجعل التكبير والتحريك شبه ضروري.

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استخدام ClickUp للرسم وإنشاء المستندات وإدارتها

تساعدك بعض التطبيقات على التحرير والرسم في المستندات.

ثم هناك انقر فوق الذي يرتقي بالإبداع والتنظيم إلى مستوى جديد كليًا ويقدم تعاونًا مذهلاً في مجال الإبداع والتنظيم تقنيات العصف الذهني .

ClickUp هو أداة للإنتاجية وإدارة المشاريع مصممة مع وضع التعاون في الاعتبار. لذا، سواءً كنت فريقاً صغيراً أو مؤسسة كبيرة، فإن ClickUp يوفر لك مجموعة واسعة من الأدوات والميزات.

لمعرفة السبب الذي يجعل ClickUp مثاليًا لجميع احتياجاتك في الرسم والعصف الذهني ومشاركة المستندات، دعنا نتعرف على أمبروز - طالبة تصميم تتولى العديد من المشاريع الجامعية وتخطط لقفزة كبيرة في الحياة المهنية.

بدأ أمبرواز في استخدام ClickUp في الكلية لإبقاء مشاريعه الجماعية على المسار الصحيح، وسرعان ما أصبح سلاحه السري لتنظيم الملاحظات والعصف الذهني والأفكار و إدارة المهام. والآن، وهو يخطو إلى وظيفته الأولى في مجال التصميم، لا يزال يعتمد على ميزات ClickUp القوية - اللوحات البيضاء والخرائط الذهنية والمستندات.

إليك كيف تدعم كل أداة من هذه الأدوات رحلته:

ClickUp Whiteboards: لوحة إبداعية

اكتشف أمبرواز لأول مرة ClickUp Whiteboards في جلسة عصف ذهني مع زملاء الدراسة.

فبدلاً من دفاتر الملاحظات والملاحظات اللاصقة التي لا تنتهي، أصبح بإمكان أمبرواز سحب وإسقاط الملاحظات اللاصقة ورسم الأفكار وتنظيم أفكاره في الوقت الفعلي.

قم بسحب وإسقاط الملاحظات اللاصقة الرقمية ومشاركتها مع فريقك والعمل معًا في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Whiteboards

وبالانتقال سريعاً إلى دوره الحالي كمصمم، يستخدم أمبرواز السبورة البيضاء للرسم السريع والتعاون مع الفريق. وإليك الطريقة:

العصف الذهني البصري والتعديلات في الوقت الفعلي : باستخدام Whiteboards، يستطيع أمبرواز إضافة أشكال وخطوط ومربعات نصية وإنشاء رسومات تخطيطية يدوية وربط المفاهيم بسرعة. أثناء اجتماعات العملاء، غالبًا ما يقوم بتوضيح الأفكار الأولية مباشرةً على السبورة البيضاء وتعديلها في الوقت الفعلي بناءً على الملاحظات

: باستخدام Whiteboards، يستطيع أمبرواز إضافة أشكال وخطوط ومربعات نصية وإنشاء رسومات تخطيطية يدوية وربط المفاهيم بسرعة. أثناء اجتماعات العملاء، غالبًا ما يقوم بتوضيح الأفكار الأولية مباشرةً على السبورة البيضاء وتعديلها في الوقت الفعلي بناءً على الملاحظات التحويل الفوري للمهام: إحدى الميزات المفضلة لدى أمبرواز هي تحويل الرسومات إلى مهام قابلة للتنفيذ. يمكن تحويل كل عنصر على السبورة البيضاء إلى عنصر أو مشروع قابل للتنفيذ، مما يسهل نقل الأفكار من المفهوم إلى التنفيذ دون عوائق

البدء باستخدام السبورة البيضاء "كليك أب"؟ إليك دليل المبتدئين للوحات النقر فوق اللوحات البيضاء مع أمثلة لحالات الاستخدامجرب السبورات البيضاء مجاناً!

تبسيط تخطيط مشروعك وتعيين المهام باستخدام ClickUp Whiteboards

💡 نصيحة احترافية: للوصول إلى أعلى 1% من المقالات التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، فإنك تهدف إلى حوالي 2,409 مشاركة. لذا، لكي تبرز في مساحة رقمية مزدحمة، احرص على أن يكون المحتوى تفاعلياً وجذاباً بصرياً - ملفات PDF رائعة في المطبوعات، لكن القراء الرقميين يريدون المزيد! وللحصول على أعلى نسبة مشاركة، فكر في تنسيقات أخرى غير ملفات PDF التي تسمح بمقاطع الفيديو والرسوم المتحركة والميزات التفاعلية لتعزيز تلك المشاركات.

عناصر مدمجة: يُثري أمبرواز ألواحه البيضاء بعناصر مرئية مدمجة وروابط مواقع الويب. وتساعده إضافة الصور والرسوم البيانية والعناصر المرئية الأخرى على عرض الأفكار للعملاء وأعضاء الفريق بطريقة مقنعة ومنظمة

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انقر فوق الخرائط الذهنية: رسم خرائط المشاريع

كطالب، استخدم أمبرواز ClickUp الخرائط الذهنية لتحليل المواضيع المعقدة، ورسم خرائط مرئية للمهام والأفكار والروابط.

استخدم ClickUp Mind Maps لإنشاء تمثيلات مرئية لمشاريعك

في حياته المهنية، يقوم الآن بتطبيق هذه الميزة على تطوير سير عمل المشروع وتتبع المواعيد النهائية، وإنشاء مخططات انسيابية قائمة على الإجراءات.

ابدأ بالمفهوم المركزي : بالنسبة لمشاريعه الحالية، يضع أمبرواز الفكرة الأساسية في المركز، ويبني العقد التي تتفرع إلى مهام وروابط بحثية ومهام فرعية. كل مشروع له خريطة ذهنية خاصة به، مما يسمح له برؤية الصورة الأكبر وجميع الأجزاء المتحركة

: بالنسبة لمشاريعه الحالية، يضع أمبرواز الفكرة الأساسية في المركز، ويبني العقد التي تتفرع إلى مهام وروابط بحثية ومهام فرعية. كل مشروع له خريطة ذهنية خاصة به، مما يسمح له برؤية الصورة الأكبر وجميع الأجزاء المتحركة التعاون في الوقت الفعلي : الخرائط الذهنية تنبض بالحياة أثناء العصف الذهني للفريق. يضيف أمبرواز وزملاؤه الأفكار، ويصنفون الخطوات، ويحددون أولويات المهام - مما يضمن توافق الجميع على الأهداف والخطوات التالية

: الخرائط الذهنية تنبض بالحياة أثناء العصف الذهني للفريق. يضيف أمبرواز وزملاؤه الأفكار، ويصنفون الخطوات، ويحددون أولويات المهام - مما يضمن توافق الجميع على الأهداف والخطوات التالية التخصيص وإعادة التنظيم: تسمح خرائط ClickUp Mind Maps لأمبرواز بترميز الفروع بالألوان وإعادة ترتيب المهام مع تطور الخطط. يعمل خيار إعادة التخطيط على ترتيب الخريطة على الفور، مما يحافظ على كل شيء منظمًا وجذابًا بصريًا حتى عندما يتوسع المشروع

إنشاء خريطة ذهنية ملونة لتحديد أفكار المحتوى وقنوات التواصل الاجتماعي والأقسام الأخرى

💡 نصيحة احترافية: ابدأ بهدفك النهائي عند اختيار مخطط سير العمل. هل تقوم بتصور عملية جديدة، أو تحليل أوجه القصور، أو تحديد التوقعات لفريقك؟ أدوات مثل ClickUp Goals تساعدك على تحديد أهداف واضحة، وتتبع المهام، والاحتفال بالمراحل الرئيسية.

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ClickUp Docs: من الملاحظات الصفية إلى المقترحات المهنية

في الكلية مستندات ClickUp هو المكان الذي نظّم فيه أمبرواز ملاحظاته الصفية وكتب التقارير ووثّق تحديثات مشروع المجموعة.

أما الآن، فهي أداته المفضلة لإنشاء مقترحات العملاء، ومواقع الويكي الخاصة بالمشروع، وإرشادات الفريق.

منظم وقابل للمشاركة: يستطيع أمبرواز تنظيم مستنداته باستخدام جداول المحتويات والعناوين والإشارات المرجعية، مما يسهل التنقل فيها. وسواء كان يشارك اقتراح تصميم أو يكتب دليلاً لأعضاء الفريق الجدد، فإن مستنداته دائماً ما تكون احترافية ويمكن الوصول إليها

إضافة الصور والنصوص والعلامات لإنشاء مستندات جذابة وغنية بالمعلومات باستخدام ClickUp Doc

تنسيق غني وعناصر مضمنة: يتيح مستندات ClickUp Docs لأمبرواز تضمين الرسوم البيانية من السبورات البيضاء والصور والملاحظات المرئية، مما يعزز عامل المشاركة في المستند. إنها ليست مجرد كلمات، بل تتيح له عرض أفكاره بصريًا

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## ClickUp هو ترقية PDF النهائية بالنسبة لك

أمبرواز ليس الوحيد الذي يرى فوائد هائلة من ميزات ClickUp. فعملاء الشركات مثل بازا جيلبرت (مدير المنتجات في شركة AccuWeather) يتشاركون ثناءً مماثلاً.

لقد جعل ClickUp المواءمة غير المتزامنة أبسط بكثير وأكثر فعالية. من خلال بناء إطار عمل لتحديد الأهداف والنتائج وتنظيمها، يمكن للفرق البعيدة فهم التوقعات وتقديم تحديثات الحالة بسلاسة. فالعصف الذهني باستخدام اللوحات البيضاء سهل، وإعادة تنظيم الأولويات سهل، وإضافة الصور المرجعية وما إلى ذلك سلس للغاية.

بازا جيلبرت، مدير المنتجات، شركة AccuWeather

يمكنك تحقيق نتائج مماثلة باستخدام ميزات ClickUp مثل السبورات البيضاء والخرائط الذهنية والمستندات. هل تريد ترقية تجربتك التعاونية؟ سجّل الدخول على ClickUp مجانًا!