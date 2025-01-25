كيفية إزالة التظليل في ملف PDF بسرعة وسهولة

هل سبق لك أن فتحت مستند PDF وشعرت بأنك هوجمت من قبل بإضاءات نيون تصرخ من الصفحة؟

سواءً كان الأمر يتعلق بـ "عفوًا، لون خاطئ!" أو "من قام بتظليل هذا المستند بأكمله؟" - فإن معرفة كيفية إزالة الإضاءات في ملف PDF يمكن أن ينقذ عقلك - وعينيك.

غالبًا ما يكون إصلاح النص المميز ضروريًا لتصحيح الأخطاء أو تنظيف ملف PDF ممسوح ضوئيًا أو جعل تقرير مصقول لمديرك لامعًا.

يمكنك بسهولة التعامل مع تلك التعليقات التوضيحية المتحمسة للغاية باستخدام برامج مثل Adobe Acrobat Reader وغيرها من برامج أدوات التعليقات التوضيحية .

سواء كنت تعمل على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Mac أو Windows، يمكن أن تساعدك بعض الخطوات البسيطة على حذف علامات بارزة محددة أو تنظيف أقسام معينة أو حتى تعديل مستند بأكمله. هل أنت مستعد للتحكم في ملف PDF الخاص بك؟ هيا بنا!

جرب بديل PDF رقم 1

⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي خطوات إزالة الإبرازات في ملف PDF:

الخطوة 1: افتح ملف PDF الخاص بك في Adobe Acrobat أو أداة أخرى مثل Smallpdf أو Xodo أو Sejda

الخطوة 2: حدد النص المميز الذي ترغب في إزالته

الخطوة 3: انقر على أيقونة سلة المهملات أو خيار الحذف لمسح التظليل

الخطوة 4: احفظ ملف PDF الذي تم تحريره

لإزالة التظليل على هاتفك المحمول، استخدم تطبيقات مثل PDFGear أو PDF Expert أو PDFelement

استخدم تطبيقات مثل PDFGear أو PDF Expert أو PDFelement قيود استخدام Adobe أو أي ملف PDF آخر: قيود على قيود الملفات، ونقص في ميزات التعاون، ومنحنى تعليمي هائل للبرامج المتقدمة

أو أي ملف PDF آخر: قيود على قيود الملفات، ونقص في ميزات التعاون، ومنحنى تعليمي هائل للبرامج المتقدمة استخدم ClickUp Docs لإدارة أكثر شمولاً لمستنداتك واحتياجاتك التعاونية

لإدارة أكثر شمولاً لمستنداتك واحتياجاتك التعاونية نصائح إضافية للتمييز الاستراتيجي: قم بعمل تمييزات مرمزة بالألوان من أجل الوضوح، وقم بعمل نسخة احتياطية من ملفاتك الأصلية، وقم بتحويلها إلى تنسيق قابل للتحرير مثل المستندات

طرق إزالة التظليل في ملف PDF

تعد إزالة النص المميز أكثر سهولة من إضافته - فقط تأكد من أنك تستخدم الأدوات المناسبة لـ بحث PDF والشرح والمزيد.

فيما يلي ثلاث أدوات مفيدة يمكنك الوصول إليها لإزالة النقاط البارزة المحددة من ملف PDF الخاص بك:

الطريقة 1: استخدام Adobe Acrobat

سيكون من الإجرامي تقريبًا الحديث عن ملفات PDF دون ذكر Adobe Acrobat. ففي نهاية المطاف، أدوبي هو الرائد وراء إنشاء تنسيق المستندات المحمولة ! باستخدام Acrobat، يمكنك إضافة تعليقات على ملف PDF وكتابة الملاحظات وتعديل الخلفيات وحتى تحرير النص لتخزين الملاحظات داخل المستندات.

وهذا ليس كل شيء - يحتوي أكروبات على مساعد ذكاء اصطناعي يتيح لك التفاعل مع ملفات PDF من خلال استعلامات اللغة الطبيعية، والحصول على إجابات سريعة، وإنشاء ملخصات بنقرة واحدة.

يحتوي Adobe Acrobat على تطبيق لسطح المكتب لكل من أجهزة Windows وMac، بالإضافة إلى تطبيقات لهواتف Android وiOS.

لإزالة التظليل في ملف PDF باستخدام Adobe Acrobat، ما عليك سوى اتباع هذه الخطوات البسيطة:

افتح ملف PDF الخاص بك في Adobe Acrobat

انقر نقرة واحدة على النص المميز لتحديده

عبر أدوبي أكروبات

ابحث عن صندوق الأدوات وحدد سلة المهملات أيقونة إزالة التظليل

احفظ المستند الخالي من التمييز وقم بتنزيله

يمكنك أيضًا استخدام شريط الأدوات هذا لتغيير لون النص المميَّز (فقط انقر على الأيقونة الموجودة في المنتصف) أو إضافة تعليق (الأيقونة الموجودة في الزاوية اليسرى من القائمة).

توفر اللوحة الجانبية اليسرى أيضًا إمكانية الوصول إلى أدوات أخرى مفيدة لإجراءات مختلفة، مما يسهل إدارة التعليقات التوضيحية والتعديلات في ملف PDF.

إليك طريقة بديلة لإزالة الإضاءات على Adobe Acrobat:

حدد النص المميز

انتقل إلى علامة تبويب التعليقات على الجانب الأيمن من الشاشة

ابحث عن علامة تبويب التعليق للتمييز الذي ترغب في إزالته

قم بتمرير المؤشر فوق النقاط الثلاث في علامة التبويب وحدد حذف من القائمة

هناك طريقة أخرى أنيقة لإزالة التظليل من المقالة في برنامج Acrobat وهي تحديد النص المظلل والضغط على حذف من لوحة المفاتيح.

🧠 حقيقة ممتعة: يستخدم الوضع السائل في Acrobat الذكاء الاصطناعي لإعادة تهيئة ملفات PDF تلقائيًا لسهولة القراءة على الشاشات الأصغر، مثل هاتفك الذكي! فهو يضبط حجم النص، ويعيد تنظيم التخطيطات، وينشئ أقسامًا قابلة للطي - مما يحول حتى أكثر ملفات PDF كثافة إلى تجربة ملائمة للجوّال.

اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التوثيق

الطريقة 2: إزالة النقاط البارزة باستخدام أدوات عبر الإنترنت

يمكنك أيضًا استخدام أدوات التعليقات التوضيحية الأخرى، بالإضافة إلى Adobe Acrobat، لإكمال المهمة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك!

1. Smallpdf.com

Smallpdf هو أداة مرنة عبر الإنترنت تتيح لك القيام بكل أنواع الأشياء مع ملفات PDF الخاصة بك - دمج الملفات وتقسيمها وإضافة التوقيعات عبر الإنترنت.

وعندما يتعلق الأمر بإزالة النقاط البارزة من ملف PDF الخاص بك، فإن الأمر بنفس السهولة:

اختر خيار التعليقات التوضيحية على الصفحة الرئيسية لبرنامج Smallpdf

عبر Smallpdf

قم بتحميل ملف PDF الخاص بك باستخدام الخيار تحديد الملفات

اختر النص المميز الذي تريد إزالته من ملفك

الآن، حدد أيقونة سلة المهملات التي تظهر

يحتوي Smallpdf على موقع ويب غني بالميزات لسطح المكتب وتطبيق ويندوز. يمكنك أيضًا تنزيل التطبيق من متاجر التطبيقات الخاصة بها لأجهزة iOS و Android.

👀 هل كنت تعلم؟ تُظهر بيانات CommonCrawl أن تنسيق PDF يحتل المرتبة الثالثة من حيث شيوع الملفات على الويب، بعد HTML و XHTML، مما يسلط الضوء على استخدامه على نطاق واسع في توزيع المحتوى الرقمي.

2. زودو

Xodo هو تطبيق متعدد الاستخدامات يتيح لك التعليق على ملفات PDF باستخدام ترميز النص (مثل التظليل والتخطيط)، والملاحظات اللاصقة، والرسومات اليدوية، والمزيد.

سواء كنت تراجع المستندات أو تضيف تعليقات أو ترتب ملف PDF الخاص بك، يمنحك Xodo جميع الأدوات اللازمة. إذا أفرطت في التظليل عن طريق الخطأ أو أردت فقط تنظيف ملف PDF الخاص بك، فإن إزالة التظليل في Xodo أمر سهل للغاية.

إليك كيف يمكنك القيام بذلك:

قم بتحميل ملف PDF الخاص بك باستخدام خيار تحديد الملف

عبر زودو

حدد التظليل الذي ترغب في التخلص منه

اضغط على أيقونة سلة المهملات التي تظهر بمجرد تمييز النص الخاص بك

Xodo هي أداة تستند إلى الويب مع تطبيق مخصص على متجر مايكروسوفت. يمكن تنزيل تطبيق جوال يعمل بكامل طاقته لأجهزة Android و iOS.

🧠 تذكر: لا يمكنك حذف النص المميز في مستند إذا كان جزءًا من ملف PDF الأصلي الممسوح ضوئيًا.

4. سجده

يأتي برنامج Sejda مزودًا بإمكانيات قوية للتعرف الضوئي على الحروف OCR، مما يجعل تحويل المستندات الممسوحة ضوئيًا إلى ملفات PDF قابلة للبحث والتحرير أمرًا سهلاً. إنها ملائمة لاستخراج النصوص من صورة أو ملف PDF ممسوح ضوئيًا، مما يمنحك المزيد من المرونة في العمل مع ملفاتك!

إليك كيفية إزالة العلامات البارزة باستخدام Sejda:

حدد زر تحميل ملف PDF

عبر سجدa

انقر فوق خيار التعليقات التوضيحية في القائمة العلوية

اختر الإبرازات التي ترغب في إزالتها من ملف PDF الخاص بك

انقر على أيقونة سلة المهملات واحذف المعالم البارزة

يقدم Sejda تطبيقًا لسطح المكتب يعمل على كل من أجهزة Mac وWindows.

ولكن، بالنسبة لمستخدمي أندرويد و iOS، ستحتاج إلى الاعتماد على منصة الويب، حيث لا يوجد تطبيق مخصص للهاتف المحمول لـ Sejda حتى الآن.

💡 نصيحة احترافية: يتيح لك محرر Sejda PDF إضافة علامة مائية أو توقيع إلكتروني إلى ملفات PDF الخاصة بك مع خيارات تخصيص مرحة. يمكنك ضبط شفافية العلامة المائية وتدويرها وموضعها، مما يجعلها أداة عملية وإبداعية لتخصيص المستندات.

الطريقة 3: تطبيقات الجوال لإزالة العلامات المميزة

إذا كنت تفضل الوصول إلى ملفات PDF على جهازك المحمول، فلا تقلق - فلدينا بعض التطبيقات الرائعة من أجلك فقط!

1. PDFGear

بالإضافة إلى التظليل، يتيح لك تطبيق PDFGear ملء نماذج PDF بإضافة نصوص وعلامات اختيار ورموز أخرى. كما أنه يدعم أيضًا التوقيعات المستندة إلى الصور، وإدخال لوحة المفاتيح، والرسومات اليدوية، مما يسهل إكمال المستندات وتوقيعها مباشرةً من جهازك المحمول.

إليك كيفية إزالة علامة تمييز من ملف PDF الخاص بك على PDFGear:

قم بتحميل ملف PDF الخاص بك إلى التطبيق

انقر نقرة واحدة على النص المميز

عبر PDFGear

انقر فوق الزر حذف من القائمة عند انبثاقه من القائمة

يتوفر PDFGear على كل من متجري Google Play وApple App Store، مما يضمن التوافق مع مجموعة كبيرة من الأجهزة.

2. خبير PDF

يجمع تطبيق الهاتف المحمول هذا بين جميع أدوات التعليقات التوضيحية الأساسية وميزات الذكاء الاصطناعي القوية لمساعدتك على تحويل مستند PDF الخاص بك دون عناء. إذا كنت تستخدم جهاز Apple، يمكنك تنزيل تطبيق PDF Expert من متجر التطبيقات واستخدام مجموعة كبيرة من أدواته.

لإزالة التظليل:

قم بتحميل ملف PDF الخاص بك إلى التطبيق

انقر على النص المميز

حدد مسحلإزالة التظليل من ملف PDF الخاص بك

عبر خبير PDF

3. PDFelement

محرر PDF آخر مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمستخدمي Android هو PDFelement. الجزء الأفضل؟ أن هذا التطبيق متعدد الاستخدامات يعمل بسلاسة على أنظمة ويندوز وماك وiOS، ويقدم نفس الميزات القوية عبر المنصات.

لإزالة التظليل:

قم بتحميل ملف PDF الخاص بك إلى التطبيق

حدد الإبرازات المسيئة

انقر على حذف بمجرد ظهور الخيار

عبر عنصر PDFelement اقرأ أيضًا: أفضل 10 برامج لأتمتة المستندات لاستخدامها في عام 2025

قيود الطرق المذكورة أعلاه

في حين أن هذه الأدوات يمكن أن تنجز المهمة، إلا أنه من الضروري النظر في حدودها قبل إنشاء حساب أو الضغط على زر التنزيل:

قيود الاستخدام في الإصدارات المجانية أو التجريبية : غالبًا ما يكون لأدوات مثل سِجدة حدود استخدام يومية أو قيود على حجم الملفات، مثل السماح بثلاث مهام فقط في الساعة والعمل مع مستندات تصل إلى 50 ميغابايت أو 200 صفحة

: غالبًا ما يكون لأدوات مثل سِجدة حدود استخدام يومية أو قيود على حجم الملفات، مثل السماح بثلاث مهام فقط في الساعة والعمل مع مستندات تصل إلى 50 ميغابايت أو 200 صفحة مشاكل في الأداء مع الملفات الكبيرة : قد تعاني بعض البرامج من بطء في المعالجة أو مشاكل في الأداء عند التعامل مع ملفات PDF كبيرة الحجم، مما يؤدي إلى تأخير في التحميل أو التحرير

: قد تعاني بعض البرامج من بطء في المعالجة أو مشاكل في الأداء عند التعامل مع ملفات PDF كبيرة الحجم، مما يؤدي إلى تأخير في التحميل أو التحرير منحنى التعلم للأدوات المتقدمة : على الرغم من أن Adobe Acrobat يقدم مجموعة ميزات شاملة، إلا أن إتقانها قد يستغرق وقتًا وجهدًا إضافيًا، خاصةً بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية ببرامج تحرير ملفات PDF الاحترافية.

: على الرغم من أن Adobe Acrobat يقدم مجموعة ميزات شاملة، إلا أن إتقانها قد يستغرق وقتًا وجهدًا إضافيًا، خاصةً بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية ببرامج تحرير ملفات PDF الاحترافية. ميزات تعاون محدودة: توفر العديد من هذه الأدوات إمكانيات التعليق التوضيحي والتعليق، ولكنها غالبًا ما تفتقر إلى خيارات التعاون في الوقت الحقيقي أو التكامل مع سير عمل الفريق مما يجعلها أقل مثالية للمشاريع التعاونية

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ClickUp كبديل للتعليق التوضيحي لملف PDF

على عكس الأدوات الأخرى, انقر فوق أكثر من مجرد العمل مع ملفات PDF - إنه تطبيق كل شيء للعمل. من التعاون في المشاريع إلى الحفاظ على الوثائق التفصيلية وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي، يمكن لـ ClickUp القيام بكل ذلك وأكثر.

_"ولكن كيف يمكنه إدارة النصوص المميزة؟ دعنا نتحدث عن ClickUp Docs!

ClickUp Docs

ClickUp Docs هو مستند ClickUp Docs متعدد الاستخدامات برنامج تعاون المستندات يمكنه التعامل مع جميع احتياجاتك التعاونية. إليك كيف يساعدك:

تجنّب إرسال مراجعات PDF التي لا نهاية لها مع، "من قام بتسليط الضوء على هذا؟ " بدلاً من ذلك، يمكنك المشاركة في نفس المستند باستخدام التعاون في الوقت الفعلي

تجربة التحرير المباشر التعاوني في مستندات ClickUp Docs

إرفاق مستند PDF نظيف مباشرة بعناصر الإجراءات باستخدام ClickUp المستندات، والتي تتكامل بسلاسة مع المهام لتحسين التنظيم وإمكانية الوصول.

استخدم العلاقات للربط بين مهام ClickUp ومحرّر مستندات ClickUp

الوصول إلى محفوظات الإصدار واستعادة المعلومات التي تحتاجها بدقة في أي لحظة

استخدم روابط قابلة للمشاركة مع أذونات قابلة للتخصيص للتخلص من متاعب مرفقات البريد الإلكتروني الضخمة

تنسيق مستندات ClickUp Docs الخاصة بك مع خيارات تخصيص التصميم لجعلها تبدو مصقولة واحترافية

إذا كنت تبحث عن مكان لتخزين مستنداتك وإدارتها ومشاركتها دون فوضى الإبرازات المارقة قد يكون ClickUp Docs هو الحل المناسب لك الذي تبحث عنه.

جرّب ClickUp Docs الآن!

ClickUp Proofing

ربط مستندات ClickUp Docs بسير العمل والاستمتاع بجميع المعلومات في مكان واحد

هل تحتاج إلى المزيد من الميزات التي تركز على ملفات PDF؟ يمكنك أيضًا وضع تعليقات توضيحية على الصور ومقاطع الفيديو وملفات PDF باستخدام انقر فوق التدقيق .

يمكن أن يكون منقذًا عند إدارة مستنداتك وإتقانها - خاصةً إذا كنت تحاول تجنب فوضى الإبرازات الزائدة أو في غير محلها. يمكنك حتى إسقاط التعليقات التوضيحية مباشرةً على المستند بدلاً من إغراقه بتمييزات عشوائية وتعليقات غامضة.

لا تخمين ولا ارتباك - فقط تعليقات واضحة وقابلة للتنفيذ.

إليك كيفية ظهورها:

حدد المشكلة، أصلح المشكلة: هل وجدت قسمًا تم تمييزه دون داعٍ؟ استخدم أداة التدقيق للإشارة إليه بتعليق صريح مثل: "دعنا نزيل هذا التظليل - إنه يشتت الانتباه!"

هل وجدت قسمًا تم تمييزه دون داعٍ؟ استخدم أداة التدقيق للإشارة إليه بتعليق صريح مثل: "دعنا نزيل هذا التظليل - إنه يشتت الانتباه!" تعاون كالمحترفين: يحول التدقيق التدقيق التدقيق إلى رياضة جماعية. يمكنك دعوة الزملاء أو العملاء أو زملائك في الفريق لمراجعة ملف PDF مباشرةً في ClickUp. إنها جلسة عصف ذهني لمستنداتك

تعاون مع زملائك في الفريق وقدم اقتراحاتك باستخدام أدوات ClickUp Proofing

تتبّع التقدم المحرز دون أن تفقد عقلك: بمجرد وضع علامة على علامة مميزة لإزالتها، قم ببرمجتها في مهمة. قم بتعيينها لنفسك أو لأحد أعضاء الفريق وتتبع حالتها ووضع علامة عليها على أنها تمت عند اكتمال التنظيف. لا مزيد من التعديلات المنسية!

استخدم ميزات ClickUp للتعليقات التوضيحية للعمل بشكل أفضل وأسرع

استخدام التحكم في الإصدار: نظرًا لأن جميع التعليقات التوضيحية مخزنة في مكان واحد، فلا يوجد خطر فقدان تتبع ما تم اقتراحه أو تحديثه. يحافظ التدقيق على كل شيء منظم ويمكن الوصول إليه، حتى مع تطور ملف PDF الخاص بك

تعمل ميزة التدقيق في ClickUp بمثابة محرر ومدير مشروع، مما يسهّل مراجعات ملف PDF، وإدارة التعديلات، وضمان أن تكون مستنداتك مصقولة واحترافية.

عميل ClickUp مايكل هولت الرئيس التنفيذي (الرئيس التنفيذي) في شركة EdgeTech، يقول

كان آخر تقديرنا للتأثير التعاوني لأداة ClickUp هو العمل على خطة محتوى لإطلاق أحد المنتجات. فقد تمكنا من إنشاء مستودع محتوى والحفاظ عليه باستخدام أداة المستندات، التي تضمنت بنية هرمية وتحريرًا تعاونيًا وميزات تضمين قوية

مايكل هولت، الرئيس التنفيذي (الرئيس التنفيذي) في شركة EdgeTech

اقرأ أيضًا: 12 برنامجًا قويًا لمقارنة المستندات لفرق العمل 💡اختراق سريع: إذا كان فريقك يميل إلى الإفراط في تمييز ملفات PDF (أو يناقش ما يستحق التظليل)، يمكن لأداة ClickUp Proofing المساعدة. قم بتعيين ألوان التعليقات التوضيحية لأعضاء الفريق وقم بتعيين "حد للتمييز" لكل صفحة - إنه مثل وضع الميزانية ولكن للتمييز!

نصائح لإدارة ملفات PDF المميزة

أعلم أننا نركز على إزالة التظليلات من ملفات PDF، ولكن إذا كنت تفضل تجنب متاعب حذفها لاحقًا، فقد تكون هذه النصائح الثمانية للتمييز الواعي هي ما تحتاجه تمامًا!

✅ كن استراتيجيًا مع التظليل

قبل تسليط الضوء على عدة صفحات، اسأل نفسك: _"هل هذا ضروري حقًا؟

✅ استخدم الترميز اللوني

إذا كنت بحاجة إلى تمييز عدة أقسام، فقم بتعيين غرض محدد لكل لون. هذا يحافظ على تنظيم التعليقات التوضيحية لملف PDF الخاص بك وجعلها ذات مغزى!

على سبيل المثال:

الأصفر للأفكار الرئيسية

أزرق للمراجع

الأخضر لعناصر العمل

هذا يجعل مستندك منظماً وسهل التنقل فيه، حتى عندما يكون مشروحاً بالكامل.

✅ قم بتدوين رموز الألوان الخاصة بك

إذا كنت تستخدم الترميز اللوني، فقم بتضمين ملاحظة أو رسالة صغيرة في بداية المستند. سيساعد ذلك أي شخص يراجع الملف على فهم الغرض من كل لون.

✅ قم بمراجعة النقاط البارزة بانتظام

عوّد نفسك على مراجعة النقاط البارزة.

_هل لا تزال ذات صلة؟

_هل يمكن إزالة بعضها؟

الحفاظ على تحديث ملفات PDF الخاصة بك يضمن أن تظل ذات صلة وقيمة؛ وإلا فإنها يمكن أن تصبح مرهقة بسرعة!

✅ استخدم برنامج PDF

استخدم برامج قراءة ملفات PDF لإدارة النقاط البارزة بسهولة. فهي تسمح لك بتحرير أو نقل أو حذف المعالم البارزة من ملفات PDF دون عناء.

✅ التواصل للتعاون

ضع قواعد أساسية إذا قام عدة أشخاص بتمييز صفحات في نفس المستند. استخدم أدوات التدقيق للتعليقات التوضيحية الصريحة.

✅ تحويل ملفات PDF من أجل المرونة

هل تحتاج إلى إجراء إصلاح شامل؟ استورد ملف PDF إلى تنسيق قابل للتحرير مثل Word لإجراء تغييرات واسعة النطاق. بعد تنظيف المحتوى، أعد تحويله إلى تنسيق PDF.

✅ نسخ الملفات الأصلية احتياطيًا

قبل إجراء تعديلات مهمة، يُرجى حفظ نسخة احتياطية من المستند الأصلي حتى تتمكن من العودة إلى النسخة التي لم يتم تعديلها.

👀 هل كنت تعلم؟ ارتفع استخدام الأدوات المصممة لجعل ملفات PDFs متاحة للأفراد ذوي الإعاقة من خلال 450% في العقد الماضي مما يعكس التركيز المتزايد على الشمولية.

مراجعة ملفات PDF والتعليق عليها وإدارتها باستخدام ClickUp

ليس من الضروري أن تكون إزالة النقاط البارزة من ملفات PDF أمرًا شاقًا. فبفضل هذه الأدوات، يمكنك تنظيف مستنداتك وإصلاح الأخطاء وتحسين قابلية القراءة.

في حين أن كل أداة لها نقاط قوة وقيود - مثل الاستخدام المجاني أو منحنى التعلم - فإن حلول إدارة المستندات مثل ClickUp تبسّط عمليات التحرير والتعليق التوضيحي والتعاون على ملفات PDF.

باستخدام التدقيق، يمكنك بدقة وضع تعليقات توضيحية على ملفات PDF وتحويل الملاحظات إلى مهام قابلة للتنفيذ دون مغادرة المنصة.

على عكس الأدوات المستقلة التي تركز فقط على التحرير، تتكامل ClickUp مع سير عملك. يمكنك بسهولة ربط عمليات تحرير المستندات بالجداول الزمنية للمشروع ومهام الفريق والأهداف العامة. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم وجرّب إدارة سير العمل!