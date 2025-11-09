أفضل 10 بدائل لـ Superwhisper مع ميزات اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تعد الاجتماعات المتتالية صعبة بما يكفي دون الضغط الإضافي المتمثل في تدوين الملاحظات والمتابعة ومحاولة تذكر من التزم بماذا.

أصبح مساعدو الاجتماعات المدعومون بالذكاء الاصطناعي ضروريين للفرق التي ترغب في الحفاظ على تركيزها أثناء المناقشات والاعتماد على ملخصات دقيقة بعد ذلك.

Superwhisper أداة مفيدة، ولكنها ليست الوحيدة.

في هذا المنشور على المدونة، سنقدم لك 10 بدائل لـ Superwhisper تتجاوز النسخ الصوتي إلى نص، وتساعدك على اتخاذ إجراءات بناءً على ما قيل، وليس مجرد تسجيله. 🧑‍💻

نظرة عامة على بدائل Superwhisper

هل تبحث عن مقارنة سريعة بين أفضل الأدوات؟ إليك لمحة سريعة عن أفضل بدائل Superwhisper وما تقدمه كل منها. 📊

أداة أفضل الميزات الأفضل لـ الأسعار* ClickUp AI Notetaker مع وضع علامات على المتحدثين، وإنشاء المهام في الوقت الفعلي، ووثائق قابلة للبحث، وClickUp Brain للحصول على رؤى حول الاجتماعات. الأفراد والشركات الصغيرة والشركات المتوسطة والمؤسسات يتوفر خطة مجانية؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات Otter. ai مفردات مخصصة، ملخصات تلقائية، مساحات عمل مشتركة، بحث شامل الشركات الصغيرة والمتوسطة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 16.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم. Sembly AI استخراج المهام، وعلامات الموضوعات، وملخصات الذكاء الاصطناعي، وسجل الاجتماعات القابل للبحث الشركات الصغيرة والمتوسطة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Fireflies. ai أهم ميزات قناة الفريق، وأدوات التتبع المخصصة، والبحث الدلالي، ومقاطع الفيديو القصيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Grain AI مقاطع فيديو، مجموعات حسب الموضوع، مكتبات تعاونية، أبرز العلامات التجارية الشركات الصغيرة والمتوسطة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Avoma تتبع المشاعر، تدريب المبيعات، مزامنة CRM، كتيبات المحادثات الشركات المتوسطة الحجم والمؤسسات تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Fathom ملخصات البريد الإلكتروني، ملخصات مميزة بالذكاء الاصطناعي، بحث باللغة الطبيعية، تسجيلات آمنة الأفراد والشركات الصغيرة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم MeetGeek توزيع الملاحظات الذكي، تقسيم الفصول بالذكاء الاصطناعي، مقاييس وقت التحدث، علامات الاجتماعات الشركات الصغيرة والمتوسطة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم tl;dv التسجيل عبر المتصفح، ومشاركة المقاطع، ومكتبات الفيديو الخاصة بالفريق، ووضع العلامات الأفراد والشركات الصغيرة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Tactiq نسخ محاضر الاجتماعات في الوقت الفعلي، وتصدير مستندات Google Docs، والتعليقات التوضيحية المشتركة، والملاحظات المهمة الأفراد والشركات الصغيرة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

لماذا تختار بدائل Superwhisper؟

تعد ميزة تحويل الصوت إلى نص في Superwhisper مفيدة لمستخدمي Mac، ولكن قيودها قد تدفعك إلى البحث عن بدائل. غالبًا ما تجعل مشكلات مثل التكلفة أو التخصيص أو دعم النظام الأساسي التبديل أمرًا مفيدًا.

إليك الأسباب التي قد تدفعك إلى استكشاف أدوات أخرى لإدارة الاجتماعات. ⚒️

لا يدعم نظام Windows: يقتصر على مستخدمي macOS وiOS، ولا يدعم مستخدمي Windows.

قيود نماذج المستوى المجاني: يحصر نماذج الذكاء الاصطناعي المحلية الأفضل في الخطط المدفوعة، مما يقلل من إمكانية الوصول إليها.

تعقيد المطالبات المخصصة: يتطلب معرفة تقنية لإخراج نصوص إملاء مخصصة

يفتقد التعاون في الوقت الفعلي: لا يدعم النسخ الصوتي الجماعي أو سير العمل المشترك

صعوبات في التعامل مع اللهجات: يخطئ في تفسير الإنجليزية غير القياسية، مما يقلل من الدقة بالنسبة لمستخدمين متنوعين

لا تتوفر ميزة نسخ الفيديو: لا تدعم نسخ ملفات الفيديو، على عكس بعض المنافسين

بطء الأداء على الأجهزة القديمة: يستنزف أداء أجهزة Mac ذات قوة المعالجة المنخفضة

🧠 حقيقة ممتعة: كان الإغريق القدماء يجتمعون في الأغورا لمناقشة القضايا المدنية، وكان الرومان يعقدون جميع اجتماعاتهم، من السياسية إلى الدينية، في المنتدى. لذا، من الناحية الفنية، فإن تزامن فريقك هو جزء من تقليد عمره 2000 عام.

أفضل بدائل Superwhisper للاستخدام

إذا لم يلبي Superwhisper احتياجاتك (أو كنت فقط تشعر بالفضول)، فإليك بعض البدائل البارزة التي تستحق الاطلاع عليها. سواء كنت تعمل مع مكالمات مباشرة أو ملفات صوتية ومرئية محفوظة، تساعدك هذه الأدوات على استخلاص الأفكار بسرعة.

يقدم كل منها طريقة فريدة في استخدام الذكاء الاصطناعي لتدوين ملاحظات الاجتماعات وتقديم الدعم، بحيث يمكنك العثور على الخيار المناسب لسير عملك. 📋

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المهام والاجتماعات في مساحة عمل واحدة)

تسجيل بنود العمل باستخدام ClickUp AI Notetaker سجل ونسخ وحدد المتحدثين باستخدام ClickUp AI Notetaker

يحتفظ Superwhisper بما قيل في الاجتماع، ولكنه غالبًا ما يتوقف عند هذا الحد. لا يزال عليك تحديد كيفية تخصيص الخطوات التالية وتنظيم المتابعات وربط تلك المحادثات بالعمل الجاري. بالنسبة للفرق سريعة الحركة، يمكن أن تؤدي هذه الفجوة إلى إبطاء العمل.

يقدم ClickUp نهجًا أكثر ترابطًا وشمولية. باعتباره أول مساحة عمل متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم، يجمع ClickUp جميع تطبيقات العمل والبيانات والاجتماعات وسير العمل، مما يضع حدًا لتشتت العمل ويوفر سياقًا كاملًا ومكانًا واحدًا للعمل المشترك بين البشر والوكلاء.

دع الذكاء الاصطناعي يقوم بتدوين الملاحظات نيابة عنك

خذ ClickUp AI Notetaker على سبيل المثال. فهو يسجل الاجتماعات وينسخ المحادثات في الوقت الفعلي ويضع علامات على كل متحدث من أجل الوضوح.

إليك دليل سريع لتبدأ:

لنفترض أن فريق المنتج الخاص بك يعقد جلسة تخطيط الميزات في Google Meet. بمجرد انتهاء المكالمة، تقوم الأداة بإنشاء نسخة مكتوبة وملخص موجز يسلط الضوء على النقاط الرئيسية، مثل الميزات التي يجب إعطاؤها الأولوية ومن سيقود كل مبادرة.

يتم تحويل هذه القرارات تلقائيًا إلى مهام ClickUp، وتعيينها، وتجهيزها للتتبع داخل نفس مساحة العمل.

اعمل بسرعة أكبر بأربع مرات بفضل الكتابة الصوتية

تعد ميزة Talk to Text المدمجة في Brain MAX بمثابة نقلة نوعية حقيقية لأي شخص يرغب في العمل بشكل أكثر ذكاءً وسرعة. تتيح لك أداة الإملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي إملاء النصوص دون استخدام اليدين في أي تطبيق، دون الحاجة إلى تبديل النوافذ أو مقاطعة سير عملك.

يستخدم Talk to Text لتحسين كتابتك ومطابقة أسلوبك وحتى التحرير التلقائي أثناء التحدث

إليك كل ما يمكنك القيام به باستخدامه:

التحرير التلقائي بالذكاء الاصطناعي: أنت تتحدث، والذكاء الاصطناعي يقوم بالكتابة والتحرير. اختر مستوى التحسين المفضل لديك، من التعديلات البسيطة إلى الصقل الاحترافي.

الإشارات والروابط التي تراعي السياق: أشر إلى الزملاء أو المهام أو المستندات، وسيقوم الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بربط الأشخاص المناسبين بالروابط الصحيحة.

المفردات الشخصية: تتعلم الأداة الكلمات الأكثر استخدامًا والمصطلحات الخاصة بالعمل والألقاب لتوفير تجربة مخصصة بالفعل.

صوت عالمي: تحدث بلغتك الأم واكتب بطلاقة بأكثر من 50 لغة أخرى، مما يجعله مثاليًا للفرق العالمية.

يمكن لـ Brain MAX أيضًا البحث في ملاحظات الاجتماعات والمستندات عبر منصات مثل Google Drive و GitHub و OneDrive و SharePoint وجميع التطبيقات المتصلة. بالإضافة إلى البحث، فإنه يدمج إمكانات العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT و Claude و Gemini، في منصة واحدة ذكية ومناسبة للمؤسسات.

قم بالتبديل بين أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي من داخل ClickUp باستخدام Brain MAX

إذا كنت مستعدًا للتخلي عن انتشار الذكاء الاصطناعي، واستخدام صوتك لإنجاز العمل، وإنشاء المستندات، وتعيين المهام لأعضاء الفريق، وغير ذلك، جرب Brain MAX.

مستندات تحافظ على تنظيم عملك بشكل فائق

تعاون في محتوى الاجتماعات في ClickUp Docs

يتم تخزين جميع محتويات الاجتماعات والملخصات والنصوص في ClickUp Docs الخاص. تدعم هذه المستندات التنسيق الغني والتحرير التعاوني ووضع العلامات، مما يسهل تنظيم سجلات الاجتماعات والوصول إليها عبر الفرق.

على سبيل المثال، يمكن لفريق نجاح العملاء إعادة النظر في مكالمات التمهيد، وإضافة ملاحظات سياقية، والحفاظ على كل شيء مرتبطًا بمجلد ذلك العميل من أجل رؤية سلسة.

أطلق العنان لقوة ClickUp Brain

استخدم ClickUp Brain للبحث في النصوص وملاحظات الاجتماعات

إذا كنت تبحث عن متابعة محددة لاجتماع سابق، فيمكن أن يساعدك ClickUp Brain، المساعد المتكامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

اطرح سؤالًا مثل "ما الذي تمت مناقشته بشأن إطلاق الربع الثاني؟" وستظهر على الفور النقاط ذات الصلة من النصوص السابقة. هذا مفيد بشكل خاص للفرق التي تدير عدة مشاريع أو عددًا كبيرًا من الاجتماعات.

نموذج محضر اجتماع ClickUp

لتبسيط عملية تدوين الملاحظات بشكل أكبر، يوفر ClickUp Meetings قوالب متنوعة لملاحظات الاجتماعات.

يساعد نموذج محضر اجتماع ClickUp في توحيد طريقة تسجيل فريقك للمناقشات وتنظيمها. يتضمن النموذج أقسامًا مخصصة لبنود جدول الأعمال والقرارات والمتابعات، مما يساعد الفرق على توثيق الاجتماعات بوضوح واتساق.

احصل على نموذج مجاني قم بتنظيم الاجتماعات وترتيبها باستخدام نموذج محضر اجتماع ClickUp.

أفضل ميزات ClickUp

تدوين الاجتماعات بعدة لغات: دع ClickUp يكتشف تلقائيًا لغة المضيف ويقوم بإنشاء ملاحظات دقيقة بأكثر من 15 لغة

خصص يومك: استخدم استخدم تقويم ClickUp لترتيب المهام حسب الأولوية وحجز وقت للتركيز بناءً على حجم عملك.

انضم إلى المكالمات بنقرة واحدة: قم بتشغيل اجتماعات Zoom أو Meet أو Teams مباشرة من ClickUp

كن مستعدًا للاجتماعات: احصل على تذكيرات في الوقت المناسب حتى لا تفاجأ أبدًا قبل المكالمة

جدولة أكثر ذكاءً: اعرض تقويمات الفريق جنبًا إلى جنب للعثور على أوقات الاجتماعات التي تناسب الجميع

شارك النتائج على الفور: اطلب من ClickUp Brain نشر الملخصات ومهام العمل مباشرة في قنوات اطلب من ClickUp Brain نشر الملخصات ومهام العمل مباشرة في قنوات ClickUp Chat لمتابعة سريعة ووضوح أكبر.

قيود ClickUp

قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى بعض الوقت للتعود على واجهة ClickUp ومجموعة ميزاته.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,200 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4450 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

هذه المراجعة على Reddit تقول كل شيء:

في البداية، كنت مترددًا بشأن ClickUp Brain، فقد بدا لي أنه مجرد حيلة أخرى من حيل الذكاء الاصطناعي. لكنه أنقذني من بعض مهام الكتابة المملة، خاصةً عندما أحتاج إلى تلخيص رسائل البريد الإلكتروني الطويلة من العملاء أو البدء في صياغة مسودة. إنه ليس مثاليًا، لكنه مفيد عندما أكون غارقًا في العمل. كانت ميزة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي مفاجأة حقيقية. كنا نفقد الكثير من المهام بعد الاجتماعات، ولكن الآن يتم تسجيل كل شيء وتعيين المهام تلقائيًا. أصبح المتابعة أفضل بشكل ملحوظ. مثل أي شيء آخر، استغرق الأمر بعض الوقت للتعود عليه، ولا تزال هناك لحظات أشعر فيها ببعض الصعوبة. ولكن عندما أعود بالذاكرة إلى طريقة عملنا السابقة، لا أرغب في العودة إليها. ​​​​​​​​​​​​​​​​

في البداية، كنت مترددًا بشأن ClickUp Brain، فقد بدا لي أنه مجرد أداة أخرى تعتمد على الذكاء الاصطناعي. لكنه أنقذني من بعض مهام الكتابة المملة، خاصةً عندما أحتاج إلى تلخيص رسائل البريد الإلكتروني الطويلة من العملاء أو البدء في صياغة مسودة. إنه ليس مثاليًا، لكنه مفيد عندما أكون غارقًا في العمل. كانت ميزة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي مفاجأة حقيقية. كنا نفقد الكثير من المهام بعد الاجتماعات، ولكن الآن يتم تسجيل كل شيء وتعيين المهام تلقائيًا. أصبح المتابعة أفضل بشكل ملحوظ. مثل أي شيء آخر، استغرق الأمر بعض الوقت للتعود عليه، ولا تزال هناك لحظات أشعر فيها ببعض الصعوبة. ولكن عندما أعود بالذاكرة إلى طريقة عملنا السابقة، لا أرغب في العودة إليها. ​​​​​​​​​​​​​​​​

📮 ClickUp Insight: وفقًا لاستطلاعنا حول فعالية الاجتماعات، يحضر ما يقرب من 40٪ من المشاركين ما بين 4 إلى 8 اجتماعات أو أكثر أسبوعيًا، وتستغرق كل اجتماع ما يصل إلى ساعة. وهذا يعني أن هناك قدرًا هائلاً من الوقت الجماعي المخصص للاجتماعات في مؤسستك. ماذا لو كان بإمكانك استعادة ذلك الوقت؟ يمكن أن يساعدك برنامج تدوين الملاحظات المدمج في ClickUp الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي على زيادة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 30٪ من خلال ملخصات الاجتماعات الفورية، بينما يساعدك ClickUp Brain في إنشاء المهام تلقائيًا وتبسيط سير العمل، مما يحول ساعات الاجتماعات إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

🎥 شاهد مقارنتنا بين Wispr Flow و Superwhisper و ClickUp وأدوات الإملاء الصوتي الأخرى:

2. Otter. ai (الأفضل لتدوين الملاحظات السريعة أثناء المحادثات المباشرة)

عبر Otter.ai

Otter. a i هو مساعد شهير لتدوين الملاحظات. تتميز ميزة النسخ في الوقت الفعلي بدقتها وتعرض معرفات المتحدثين والطوابع الزمنية، بحيث تعرف دائمًا من قال ماذا ومتى.

والأفضل من ذلك؟ يمكن لـ Otter الانضمام تلقائيًا إلى اجتماعات Zoom أو Google Meet أو Microsoft Teams (نعم، حتى إذا لم تكن موجودًا)، كما أن تطبيقه للهاتف المحمول يتيح لك تسجيل المحادثات على الفور، حتى في وضع عدم الاتصال بالإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للدردشة المدمجة في الأداة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي سحب المتابعات أو حتى كتابة رسائل بريد إلكتروني تلخيصية.

أفضل ميزات Otter. ai

أنشئ قوائم مفردات مخصصة للمصطلحات الخاصة بالصناعة حتى تلتقط النصوص المصطلحات الفنية بدقة دون الحاجة إلى تصحيحات متكررة.

قم بإنشاء ملخصات تلقائية تحدد القرارات الرئيسية والخطوات التالية دون الحاجة إلى مراجعة يدوية.

تعاون من خلال مساحات العمل المشتركة حيث يمكن للفرق تمييز النصوص وإضافة ملاحظات سياقية

اعثر على معلومات محددة عبر شهور من الاجتماعات باستخدام إمكانات البحث الشاملة.

قيود Otter. ai

تقل الدقة في الاجتماعات التي يتحدث فيها عدة متحدثين في وقت واحد

يفتقر إلى التكامل الأصلي مع أدوات إدارة المشاريع

أسعار Otter. ai

مجاني

المزايا: 16.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Otter. ai

G2: 4. 3/5 (290+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Otter. ai؟

إليك ما قاله أحد المراجعين على G2:

أكثر ما يعجبني في Otter هو أنه يمكنني التركيز بشكل كامل على الأشخاص الذين أتواصل معهم خلال المكالمة، دون الحاجة إلى تدوين الملاحظات باستمرار. يمكن أن تصبح المحادثات أكثر انسيابية، ويمكنني طرح المزيد من الأسئلة والحصول على المزيد من المعلومات، لأنني أعلم أن Otter سيقوم بتدوين الملاحظات وتسجيل نسخة صوتية.

أكثر ما يعجبني في Otter هو أنه يمكنني التركيز بشكل كامل على الأشخاص الذين أتواصل معهم خلال المكالمة، دون الحاجة إلى تدوين الملاحظات باستمرار. يمكن أن تصبح المحادثات أكثر انسيابية، ويمكنني طرح المزيد من الأسئلة والحصول على المزيد من المعلومات، لأنني أعلم أن Otter سيقوم بتدوين الملاحظات وتسجيل نسخة صوتية.

💡 نصيحة احترافية: قبل الاجتماع، قم بتعيين دور لكل شخص: قائد، أو معتمد، أو مساهم، أو مطلع. يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تحديد المساهمين من الاجتماعات السابقة أو وثائق المشروع. لا مزيد من التداخل بين الأدوار.

3. Sembly AI (الأفضل لاستخراج المهام القابلة للتنفيذ من الاجتماعات)

عبر Sembly AI

فكر في Sembly كأداة نسخ صوتي مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحدد بنود العمل والقرارات والمتابعات تلقائيًا. لذا، بينما تنهي مكالمتك، تقوم الأداة بتلخيص الخطوات التالية.

ما يميزه هو تكامله العميق مع أدوات إدارة المشاريع. وهذا يعني أن رؤى الاجتماعات يتم توجيهها مباشرة إلى سير عملك. أضف تحليل المشاعر، والدعم متعدد اللغات، وأدوات البحث القوية، وستصبح الأداة رفيقًا استراتيجيًا.

أفضل ميزات Sembly AI

حوّل نقاط المناقشة إلى مهام قابلة للتتبع تتكامل مع أنظمة إدارة المشاريع.

تصفح تسجيلات الاجتماعات من خلال علامات الموضوعات التي تحدد تلقائيًا تغييرات الموضوعات.

احصل على ملخصات مولدة بالذكاء الاصطناعي تسلط الضوء على المعلومات الأساسية والمتابعات المطلوبة.

أنشئ قاعدة معرفية قابلة للبحث منظمة حسب المشروع أو الفريق أو موضوع المناقشة

قيود Sembly AI

تثير متطلبات الوصول إلى التقويم مخاوف محتملة تتعلق بالخصوصية

تواجه تقنية التعرف على الكلام صعوبات في التعامل مع اللهجات الثقيلة والمصطلحات المتخصصة

أسعار Sembly AI

مجاني

احترافي: 15 دولارًا شهريًا

الفريق: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Sembly AI

G2: 4. 6/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

📖 اقرأ أيضًا: أفضل برامج إنشاء محاضر اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

عبر Fireflies.ai

يركز Fireflies. ai على جعل اجتماعاتك قابلة للبحث وذكية. تكمن قوته الحقيقية في تحليل الموضوعات والمشاعر؛ يمكنك البحث عن "تحديثات الميزانية" أو "التعليقات الإيجابية" أو "المواعيد النهائية" عبر عشرات النصوص، وستعرض الأداة اللحظات الدقيقة.

كما أنه ينظم محتوى اجتماعاتك باستخدام علامات وموضوعات تلقائية، مما يسهل تتبع المحادثات بمرور الوقت. تساعد مساحات العمل المشتركة والتعليقات التوضيحية للفريق وإنشاء قوائم المهام Fireflies على تحويل اجتماعاتك إلى قاعدة معرفية حية.

أفضل ميزات Fireflies. ai

أرسل أبرز نقاط الاجتماع مباشرة إلى قنوات الفريق حتى تصل الأفكار إلى أعضاء فريقك دون الحاجة إلى التبديل بين المنصات.

أنشئ متتبعات مخصصة لمصطلحات أو موضوعات محددة تجمع المناقشات ذات الصلة عبر عدة اجتماعات.

قم بتصفية أرشيفات المحادثات باستخدام التصنيف المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يجمع المحتوى المتشابه تلقائيًا.

احصل على نسخة صوتية سريعة ودقيقة من الاجتماعات عبر Zoom و Teams و Meet على امتداد Chrome الخاص بك.

قيود Fireflies. ai

يعمل اكتشاف الموضوعات بشكل غير متسق عبر أنواع المحادثات المختلفة

خيارات محدودة لتخصيص المصطلحات، على عكس بدائل Fireflies.ai

أسعار Fireflies. ai

مجاني

المزايا: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Fireflies. ai

G2: 4. 8/5 (645+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🧠 حقيقة ممتعة: تعود ممارسة تدوين الملاحظات إلى زمن بعيد. كان المصريون القدماء يسجلون الأحداث بالهيروغليفية، بينما اخترع الكتبة الرومان أسلوبًا مبكرًا للاختزال لمواكبة الخطب العامة.

5. Grain AI (الأفضل لإنشاء مقاطع فيديو مميزة قابلة للمشاركة)

عبر Grain AI

هل تعمل في بيئة عمل سريعة الوتيرة؟ بدلاً من إرسال تسجيل كامل مدته 60 دقيقة، يمكنك قص مقاطع مهمة مدتها 90 ثانية ومشاركتها مع فريقك باستخدام Grain AI. سواء كانت لحظة إيحاء للعميل أو قرارًا متعلقًا بمشروع، فإن هذه الأداة تسهل تسجيل وإعادة مشاركة الأمور المهمة فقط.

يمكنك أيضًا الحصول على نسخة مكتوبة مباشرة، وأرشيفات قابلة للبحث، وتكامل مع Slack و Teams. هذا مفيد لموظفي المبيعات ونجاح العملاء الذين يرغبون في الحفاظ على توافق أصحاب المصلحة دون إرهاقهم بإعادة تشغيل المقاطع بالكامل.

أفضل ميزات Grain AI

أنشئ مقاطع فيديو فورية أثناء الاجتماعات النشطة يمكن مشاركتها على الفور مع صانعي القرار.

قم بتجميع مجموعات فيديو خاصة بموضوعات محددة تجمع المناقشات ذات الصلة من اجتماعات منفصلة.

أنشئ مكتبات تعاونية حيث يضيف أعضاء الفريق سياقًا من خلال الملاحظات وعلامات الفئات

وزع مقتطفات ذات مظهر احترافي تحمل علامتك التجارية على العملاء من خلال صفحات عرض آمنة.

قيود Grain AI

تتطلب الوظائف الكاملة تكامل Zoom

تتطلب معالجة الفيديو نطاقًا تردديًا كبيرًا وموارد تخزين ضخمة

أسعار Grain AI

مجاني

المبتدئين: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Grain AI

G2: 4. 6/5 (295+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Grain AI؟

وقد عبرت إحدى المراجعات على G2 عن ذلك بالقول:

Grain قادر على تسجيل ملاحظات الاجتماعات ونصوصها بدقة. فريق الدعم أيضًا فعال للغاية، وكذلك نظام التهيئة. كما أنه من السهل جدًا دمجه والتواصل مع أعضاء الفريق الآخرين... ربما إذا سمحوا بتسجيل 25 اجتماعًا على الأقل على التراخيص المجانية بدلاً من 20 حاليًا

Grain قادر على تسجيل ملاحظات الاجتماعات ونصوصها بدقة. فريق الدعم أيضًا فعال للغاية، وكذلك نظام التهيئة. كما أنه من السهل جدًا دمجه والتواصل مع أعضاء الفريق الآخرين... ربما إذا سمحوا بتسجيل 25 اجتماعًا على الأقل على التراخيص المجانية بدلاً من 20 حاليًا

💡 نصيحة احترافية: الاجتماع الذي لا يهدف إلى شيء ما هو مجرد فوضى في التقويم. حدد ما إذا كان الاجتماع مخصصًا لتبادل الأفكار أو اتخاذ القرارات أو تقديم التحديثات، ثم دع مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك يقوم تلقائيًا بإنشاء جدول أعمال للاجتماع استنادًا إلى رسائل البريد الإلكتروني أو المحادثات.

6. Avoma (الأفضل لاجتماعات المبيعات ونجاح العملاء)

عبر Avoma

يقوم Avoma بتحويل الملفات الصوتية من اجتماعاتك إلى نصوص مكتوبة وتحليلات ثاقبة، مما يجعله أكثر من مجرد خدمة نسخ صوتي مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وهو يدعم لغات متعددة (أكثر من 40 لغة) وجدولة العملاء وتوجيه العملاء المحتملين.

ولكن ما يميز هذه الأداة هو تحليلات التدريب والأداء التي توفرها.

يمكن لمديري المبيعات وقادة الفرق الاطلاع على نسب المحادثات، وتتبع كيفية تعامل مندوبي المبيعات مع الاعتراضات، واستخدام الرؤى لتقديم ملاحظات محددة. اعتبره مساعدًا للاجتماعات يركز على مساعدة فريقك على النمو، وليس مجرد تدوين الملاحظات.

أفضل ميزات Avoma

تتبع الإشارات العاطفية ومستويات المشاركة طوال الاجتماعات من خلال تحليل المشاعر.

قارن أداء الفريق بمعايير التفاعلات الناجحة لتحديد احتياجات التدريب

احصل على اقتراحات تدريب مدعومة بالذكاء الاصطناعي استنادًا إلى أنماط المحادثة وتقنيات المبيعات المجربة.

أنشئ دلائل إرشادية من الاجتماعات الأفضل أداءً لمساعدتك على تكرار النتائج الناجحة.

قيود Avoma

تخدم الميزات بشكل أساسي سياقات المبيعات مع تطبيق محدود في الأقسام الأخرى.

يتطلب إعدادًا تقنيًا لتكامل CRM

أسعار Avoma

البدء: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المنظمة: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Avoma

G2: 4. 6/5 (أكثر من 1335 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🔍 هل تعلم؟ قواعد روبرت للنظام، التي لا تزال تستخدم حتى اليوم لإدارة اجتماعات مثمرة، كُتبت في القرن التاسع عشر للمساعدة في تنظيم اجتماعات الكنيسة. قبل ذلك، كان الجميع يتحدثون في وقت واحد.

7. Fathom (الأفضل من حيث إمكانيات مساعد الاجتماعات المجاني المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر Fathom

Fathom يجعل الاجتماعات سهلة ومجانية بشكل مدهش. ينضم إلى مكالمات Zoom أو Meet أو Teams الخاصة بك، ويسجلها، ويكتب ملخصًا فوريًا حتى لا تضطر إلى القيام بذلك. تقوم أداة الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بمزامنة الملاحظات ومربعات النص والمهام مباشرة في CRM الخاص بك، دون الحاجة إلى نقرات إضافية.

لماذا يجب عليك استخدامه؟ لأنه يوفر لك مقاطع فيديو فورية من أجزاء محددة من الاجتماع. هل تريد مشاركة الجزء الذي قال فيه عميلك "لنمضِ قدماً"؟ قم بقصه وإرساله.

افهم أفضل الميزات

اطرح أسئلة باللغة الطبيعية حول الاجتماعات السابقة للعثور على معلومات محددة دون الحاجة إلى مسح النصوص.

قم بتمييز اللحظات المهمة أثناء المناقشات الحية التي يتم تجميعها تلقائيًا في ملخصات أبرز النقاط.

احصل على ملخصات عبر البريد الإلكتروني فور انتهاء الاجتماعات دون الحاجة إلى نقرات إضافية.

افهم القيود

خيارات تكامل أقل مقارنة بالبدائل المخصصة للمؤسسات

تعتمد جودة الملخص بشكل كبير على هيكل الاجتماع ووضوحه.

فهم الأسعار

مجاني

الاشتراك المميز: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

إصدار الفريق: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Team Edition Pro: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Fathom

G2: 5/5 (4,945+ تقييم)

Capterra: 5/5 (735+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fathom؟

شارك أحد مستخدمي Reddit هذا التعليق:

بصفتنا وكالة، نحن معجبون جدًا بـ Fathom. الواجهة بسيطة للغاية، لذا يمكننا سحب التقارير بسرعة حول حركة المرور أو التحويلات أو سلوك المستخدمين دون الحاجة إلى البحث في فوضى المعلومات. كما أنه من السهل مشاركة الروابط مع العاملين المستقلين، لذا لا يوجد عمل إضافي لتزويدهم بالمعلومات.

بصفتنا وكالة، نحن معجبون جدًا بـ Fathom. الواجهة بسيطة للغاية، لذا يمكننا سحب التقارير بسرعة حول حركة المرور أو التحويلات أو سلوك المستخدمين دون الحاجة إلى البحث في فوضى المعلومات. كما أنه من السهل مشاركة الروابط مع العاملين المستقلين، لذا لا يوجد عمل إضافي لتزويدهم بالمعلومات.

8. MeetGeek (الأفضل لتوثيق الاجتماعات تلقائيًا)

عبر MeetGeek

يقوم MeetGeek بتسجيل الاجتماعات وتدوينها، حتى تلك التي فاتتك، ويرسل لك ملخصًا للمتابعة عبر البريد الإلكتروني بعد دقائق.

لا يقتصر الأمر على التسجيل فحسب: يدعم MeetGeek الملاحظات الخاصة وتتبع المتحدثين ومقاييس الأداء وتحليل اتجاهات الاجتماعات. بفضل تكامله مع أكثر من 7000 تطبيق، بما في ذلك أنظمة إدارة علاقات العملاء ومديري المهام، فهو مصمم للفرق التي تريد أن تدفع كل اجتماع العمل إلى الأمام، لا أن يتراكم كفوضى رقمية.

أفضل ميزات MeetGeek

شارك ملاحظات الاجتماع تلقائيًا بناءً على قواعد قابلة للتخصيص ومجموعات المشاركين

انتقل مباشرة إلى الأجزاء ذات الصلة من التسجيلات الطويلة باستخدام علامات الفصول التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

راقب مقاييس المحادثة، بما في ذلك توزيع وقت التحدث بين أعضاء الفريق

قم بتمييز نقاط المناقشة المهمة التي يتم تجميعها في أقسام مميزة يسهل مراجعتها.

قيود MeetGeek

توفر تنسيقات ملخصات الاجتماعات خيارات تخصيص محدودة

اختيار محدود من عمليات الدمج مع تطبيقات الطرف الثالث

أسعار MeetGeek

مجاني

المزايا: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات MeetGeek

G2: 4. 6/5 (445+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن MeetGeek؟

مقتبس مباشرة من مراجعة Reddit حول هذا البديل لـ Superwhisper:

إذا كنت تريد أداة تلخص وتُنشئ محاضر اجتماعات تلتقط التفاصيل الأكثر صلة من اجتماعاتك، فيجب أن تجرب MeetGeek. تتيح لك هذه الأداة حتى تخصيص القوالب لإنشاء محاضر اجتماعات تلتقط معلومات محددة لك. وبعد ذلك، يمكنك ببساطة البحث عن الكلمات الرئيسية للعثور عليها أو مزامنتها تلقائيًا مع أداة أخرى تستخدمها (مثل Notion و Slack وغيرها).

إذا كنت تريد أداة تلخص وتُنشئ محاضر اجتماعات تلتقط التفاصيل الأكثر صلة من اجتماعاتك، فيجب أن تجرب MeetGeek. تتيح لك هذه الأداة تخصيص القوالب لإنشاء محاضر اجتماعات تلتقط معلومات محددة لك. وبعد ذلك، يمكنك ببساطة البحث عن الكلمات الرئيسية للعثور عليها أو مزامنتها تلقائيًا مع أداة أخرى تستخدمها (مثل Notion و Slack وغيرها).

🧠 حقيقة ممتعة: مصطلح "محضر الاجتماع" مشتق من الكلمة اللاتينية minuta scriptura، التي تعني "ملاحظات صغيرة"، وهو أمر منطقي بالنظر إلى السرعة التي يمكن أن تنسى بها هذه الملاحظات إذا لم تدونها.

9. tl;dv (الأفضل لتعميم تسجيلات الاجتماعات)

عبر tl;dv

tl;dv (Too Long; Didn’t View) مثالي لفرق المبيعات ونجاح العملاء التي تحتاج إلى رؤى. يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي هذا تلقائيًا بنسخ المكالمات وترجمتها وتلخيصها، ولكن قوته الحقيقية تكمن في التدريب. فهو يحدد مدى التزام الممثلين بالخطة، وكيفية تعاملهم مع الاعتراضات، وأدائهم خلال الاجتماعات.

كما يقوم بتنظيم ومشاركة مقاطع "أفضل اللحظات" لمساعدة الفرق على التعلم من المحادثات الحقيقية. بفضل التكامل الوثيق مع CRM ودعم أكثر من 30 لغة، يحول tl;dv الاجتماعات إلى حلقة تغذية راجعة مدرة للدخل.

tl;dv أفضل الميزات

قم بتشغيل التسجيلات على الفور من خلال ملحقات المتصفح المتوافقة مع العديد من منصات الاجتماعات

شارك أجزاء محددة من المحادثة دون تنزيل ملفات الفيديو أو تحريرها

قم بتنظيم التسجيلات ذات الصلة تلقائيًا في مساحات الفريق بناءً على المشاريع أو الأقسام

أبلغ أعضاء الفريق بنقاط المناقشة ذات الصلة من خلال إمكانيات الإشارة المباشرة

قيود tl;dv

أوقات معالجة أطول لتسجيلات الاجتماعات المطولة

تعمل وظيفة البحث بشكل أفضل مع المحتوى الحديث مقارنة بالأرشيفات التاريخية.

أسعار tl;dv

مجاني

المزايا: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 98 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات tl;dv

G2: 4. 7/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أداة تلخيص تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمستندات والمقالات

10. Tactiq (الأفضل لمستخدمي Google Meet المهتمين بالميزانية)

عبر Tactiq

يقوم Tactiq بتسجيل بنود العمل أثناء مناقشتها. يعمل داخل Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams، مما يتيح لك تدوين ملاحظات مزودة بختم زمني ترتبط مباشرة بلحظات النص.

يمكنك تمييز النقاط الرئيسية وتعيين مهام العمل والتعاون في الملاحظات أثناء الاجتماع، وليس بعده. يتم مزامنة كل شيء مع Google Docs أو Slack، مما يجعل عملية التسليم سلسة. يعد هذا البديل لـ Superwhisper مثاليًا للفرق التي ترغب في الخروج من الاجتماع وهي منظمة بالفعل، وربما حتى متقدمة قليلاً.

أفضل ميزات Tactiq

اعرض النص المكتوب مباشرةً في واجهة Google Meet مع الحفاظ على التركيز على المشاركين.

انقل محضر الاجتماع الكامل إلى Google Docs على الفور لتحريره وتوزيعه فورًا.

تعاون في إعداد النصوص من خلال التعليقات المشتركة وعلامات ردود الفعل من أعضاء الفريق.

قم بتجميع الأقسام المحددة تلقائيًا في ملخصات موجزة للاجتماعات

قيود Tactiq

يحد تركيز Google Meet من فائدة البرنامج للفرق التي تستخدم منصات متعددة

قدرات تحليلية محدودة مقارنة بأدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة للاجتماعات

أسعار Tactiq

مجاني

المزايا: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Tactiq

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tactiq؟

لخص أحد مستخدمي Reddit الأمر على النحو التالي:

أستخدم Tactiq لهذا الغرض في العمل، وقد كان مفيدًا للغاية. يتكامل مع منصات مثل Google Meet ويسجل التفاصيل المهمة ومهام العمل، مما يوفر الوقت بشكل كبير، خاصة مع الاجتماعات المتتالية. بالتأكيد يستحق التجربة!

أستخدم Tactiq لهذا الغرض في العمل، وقد كان مفيدًا للغاية. يتكامل مع منصات مثل Google Meet ويسجل التفاصيل المهمة ومهام العمل، مما يوفر الوقت بشكل كبير، خاصة مع الاجتماعات المتتالية. بالتأكيد يستحق التجربة!

💡 نصيحة احترافية: حافظ على فعالية اجتماعك باستخدام 4D: اتخذ القرار، ناقش، اعرض، وفوض. ابدأ بالقرارات التي يجب اتخاذها، وناقش التحديات، وعرض التقدم المحرز (إن وجد)، وفوض الخطوات التالية. يمكن للذكاء الاصطناعي تسجيل وتتبع كل "D" مع تقدم الاجتماع.

تجاوز النصوص السابقة باستخدام ClickUp

إن تسجيل ما قيل في الاجتماع أمر مفيد، ولكن تسجيل ما يجب القيام به بعد ذلك هو ما يدفع التقدم حقًا. في حين أن Superwhisper يوفر دعمًا قويًا لتحويل الصوت إلى نص وإنشاء ترجمات، إلا أنه يفتقر إلى الوظائف الأوسع نطاقًا التي تحتاجها الفرق المتنامية للبقاء متناسقة والتصرف بسرعة.

بالنسبة للفرق التي تسعى إلى دمج الاجتماعات والمهام والتعاون في نظام واحد منظم، فإن ClickUp هو الحل الشامل.

بفضل التكنولوجيا المتقدمة مثل AI Notetaker و Docs وإنشاء المهام والترجمة في الوقت الفعلي، يحول ClickUp المحادثات والأفكار البشرية أثناء المحاضرات والبودكاست والاجتماعات إلى إجراءات دون أن يفوتك أي شيء.

اشترك في ClickUp اليوم! ✅