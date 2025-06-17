أفضل 8 أدوات لتتبع العادات باستخدام الذكاء الاصطناعي في عام 2025

🗓️ اليوم الأول: تبدأ بأفضل النوايا. اشرب المزيد من الماء، واذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، ومارس التأمل قبل النوم.

ولكن بطريقة ما، تختفي عاداتك الجديدة بشكل غامض بحلول اليوم الثالث. هذا يحدث لأفضلنا.

لا تقلق، فهناك طريقة للخروج من دوامة التسويف وترك قوائم المهام دون إنجازها.

أدخل تطبيقات تتبع العادات: سلاحك السري ضد النسيان وقلة الحافز والمبرر الكلاسيكي "سأبدأ يوم الاثنين". تحول هذه التطبيقات تحسين الذات إلى لعبة، وتجعلك مسؤولاً بطرق لا تستطيع إرادتك وحدها القيام بها.

هل أنت مستعد للالتزام بأهدافك أخيرًا؟ إليك أفضل أدوات تتبع العادات لتبقيك على المسار الصحيح وتجعل الأمر ممتعًا!

فيما يلي لمحة سريعة عن أفضل 8 أدوات لتتبع العادات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار ClickUp إدارة الأهداف/المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي، المهام المتكررة، أدوات تتبع العادات المخصصة مع مساعد الذكاء الاصطناعي من ClickUp جميع أنواع العاملين المستقلين والفرق الصغيرة والمؤسسات التي ترغب في إدارة الأهداف والمهام باستخدام الذكاء الاصطناعي خطة مجانية إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات HabitNow جدولة مرنة، تذكيرات ومؤقتات مخصصة، ملاحظات يومية الأفراد الذين يرغبون في تتبع عاداتهم بطريقة بسيطة ومرنة يتوفر خطة مجانية. تبدأ الخطط المدفوعة من 9.99 دولارًا (مدى الحياة) طريقة الحياة تتبع التسلسل، تعليقات أسبوعية/شهرية، علامات مخصصة، رسوم بيانية ورسوم بيانية للاتجاهات، تدوين الملاحظات للمدخلات، وضع عدم تمييز الألوان المستقلون الذين يفضلون واجهة بسيطة ورؤى حول السلوك تتوفر خطة مجانية. تبدأ الخطط المدفوعة من 4.99 دولارًا Habitica تتبع العادات بطريقة ألعاب (أفاتار، مكافآت، عقوبات)، تحديات المجتمع الأفراد والمجموعات الذين يرغبون في تحويل تتبع العادات إلى لعبة تتوفر خطة مجانية. تبدأ الخطط المدفوعة من 9 دولارات Habitify تتبع الحالة المزاجية، تراكم العادات، مزامنة Apple Health/Google Fit، مؤقت التركيز، رواد الأعمال الفرديون الذين يرغبون في الحصول على تدريب وتتبع العادات من خلال المجتمع تتوفر خطة مجانية. تبدأ الخطط المدفوعة من 2.49 دولارًا Streaks تتبع على أساس التسلسل (حتى 24 عادة، وموضوعات وأيقونات قابلة للتخصيص، ومزامنة مع Apple Health) بناء الزخم من خلال التسلسلات لا توجد خطة مجانية. تبدأ الخطط المدفوعة من 5.99 دولار (مدى الحياة) Coach. me خدمات التدريب الشخصي، أسئلة وأجوبة المجتمع والدعم، الاحتفال بإنجازاتك الأشخاص ذوو الدافع العالي الذين يرغبون في الحصول على تدريب وتتبع العادات من خلال المجتمع تتوفر خطة مجانية. تبدأ الخطط المدفوعة من 87 دولارًا Reclaim. ai جدولة العادات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتكامل التقويم والمزامنة، وتحليلات تخصيص الوقت رواد الأعمال الفرديون الذين يرغبون في جدولة وإنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتوفر خطة مجانية. تبدأ الخطط المدفوعة من 8 دولارات

في حين أن بدء عادة ما هو أمر سهل، إلا أن الاستمرار فيها على المدى الطويل أمر صعب. تساعدك تطبيقات تتبع العادات على تحمل المسؤولية من خلال توفير طريقة سهلة لتسجيل الأنشطة اليومية ومراقبتها.

من النمو الشخصي إلى روتين العناية الذاتية وكل ما بينهما، تساعدك هذه الأدوات على الحفاظ على ثباتك في رحلة بناء العادات من خلال التذكيرات والأفكار والتحفيز.

إليك ما يمكنك توقعه:

رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي : ابحث عن أدوات تحلل تقدمك وتحدد الأنماط وتقدم رؤى مستندة إلى البيانات لمساعدتك على فهم ما ينجح وما يحتاج إلى تحسين ✅

تتبع الأهداف : اختر تطبيقًا يساعدك على تقسيم الأهداف الكبيرة إلى أهداف قابلة للتحقيق، مما يجعل النجاح على المدى الطويل مع التحسين المستمر أكثر قابلية للتحقيق ✅

ميزات التسلسل والتحفيز : اختر تطبيقًا لتتبع العادات مزودًا بميزة تتبع التسلسل وعناصر الألعاب والتحفيزات لتحفيزك على الاستمرار في عادة معينة ✅

التخصيص : اختر أداة تتبع العادات التي تتيح تخصيص فئات العادات، ومرونة الجدولة، ولوحات تحكم مخصصة لتناسب احتياجاتك ✅

واجهة سهلة الاستخدام : استثمر في تطبيق بديهي يستخدم لوحات معلومات ومخططات وقوائم ومؤقتات وغيرها، لجعل تتبع العادات أمرًا ممتعًا وسهلاً ✅

أمان البيانات: اختر أداة لتكوين العادات تخزن بياناتك بأمان مع خيارات النسخ الاحتياطي والتشفير ✅

📚 اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية (حالات استخدام وأدوات)

1. ClickUp (الأفضل لإدارة الأهداف والمهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

"إذا اخترت السلوك الصغير المناسب ورتبته بشكل صحيح، فلن تضطر إلى تحفيز نفسك لتنميته. سيحدث ذلك بشكل طبيعي، مثل بذرة جيدة زرعت في مكان جيد. " – BJ Fogg، عالم اجتماع أمريكي

أنشئ أداة تتبع عادات مخصصة مع تذكيرات باستخدام ClickUp Brain

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المهام والأهداف والدردشة والمستندات والمزيد. إليك كيف يساعدك ClickUp على تأسيس سلوكيات صغيرة بالترتيب الصحيح. دعنا نلقي نظرة.

💜 أهداف ClickUp

لذلك، عندما يبدو التمسك بالعادات بمثابة معركة شاقة، يتيح لك ClickUp Goals البدء من خلال تقسيمها إلى مهام بسيطة وقابلة للتحقيق تسمى "الأهداف"

يمكن تخصيص هذه الأهداف لتناسب أنواع مختلفة من العادات:

الأهداف الرقمية : مثالية للعادات القابلة للقياس، مثل "قراءة أربعة كتب في الشهر."

الأهداف المالية : مثالية للأهداف المالية مثل "تخفيض النفقات الشهرية إلى 100 دولار."

أهداف صحيحة/خاطئة: مفيدة للمهام التي تتطلب إجابة بنعم أو لا في اليوم، مثل "اقضِ 5-10 دقائق كل صباح في مراجعة المهام وتحديد الأولويات. "

حافظ على مسارك الصحيح من خلال جداول زمنية واضحة وأهداف قابلة للقياس وتتبع التقدم تلقائيًا باستخدام ClickUp Goals

💜 ClickUp Brain

لست متأكدًا من العادات التي يجب أن تبنيها؟ ClickUp Brain يمكنه توليد أفكار بناءً على أهدافك.

استخدم العصف الذهني المدعوم بالذكاء الاصطناعي لإنشاء قائمة بالعادات المحتملة باستخدام ClickUp Brain

يصبح ClickUp Brain مدربك في الإنتاجية ومساعدك الشخصي المدعوم بالذكاء الاصطناعي من خلال مساعدتك في تسجيل المعلومات وتنظيمها لعدد غير محدود من العادات وإنشاء المهام والتذكيرات لتحسين الاتساق.

تقوم الشبكات العصبية القوية في الدماغ أيضًا بإنشاء ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقدمك وتقارير عن سلسلة عاداتك، مما يجعل ClickUp أحد أفضل تطبيقات تتبع العادات.

هذا ليس كل شيء! باستخدام وكيل ClickUp Custom Autopilot، يمكنك تخصيص عملية تتبع العادات وأتمتتها وتبسيطها. يمكنه:

استخدم وكلاء ClickUp Custom Autopilot لتخصيص تتبع عاداتك باستخدام الذكاء الاصطناعي

يمكنها:

أنشئ تلقائيًا مهام متكررة للعادات اليومية أو الأسبوعية أو المخصصة.

أرسل تذكيرات وإشعارات لتبقى على المسار الصحيح.

تتبع تقدمك من خلال تحديث الحالات أو الحقول المخصصة بناءً على نشاطك.

قم بإنشاء تقارير أو ملخصات عن سلسلة عاداتك ومعدلات إنجازها.

اقترح تحسينات أو نصائح تحفيزية باستخدام رؤى الذكاء الاصطناعي.

من خلال الاستفادة من وكيل التشغيل التلقائي، يمكنك التركيز أكثر على بناء العادات وأقل على التتبع اليدوي، مما يجعل رحلتك في بناء العادات أكثر سلاسة وفعالية.

💜 مهام ClickUp

بالنسبة للعادات اليومية مثل ممارسة الرياضة أو القراءة أو ممارسة اليقظة الذهنية، تلغي المهام المتكررة في ClickUp الحاجة إلى إنشاء نفس المهمة يدويًا بشكل متكرر، مما يضمن عدم تفويت أي شيء.

جدول مهمة لتتكرر بأي تكرار، مثل يوميًا أو كل أسبوعين، أو عندما يتغير حالتها باستخدام المهام المتكررة في ClickUp

تساعدك هذه الميزة على:

حدد عدد مرات تكرار المهمة — يوميًا أو أسبوعيًا أو في أيام محددة

حدد موعد بدء التكرار، وإذا أمكن، موعد انتهائه

اختر ما إذا كان سيتم إنشاء الحدث التالي بعد اكتمال الحدث الحالي أو وفقًا لجدول زمني محدد

💜 نموذج متتبع العادات الشخصية

هل أنت مستعد لبدء عاداتك الجديدة؟ جرب قالب متتبع العادات الشخصية من ClickUp.

احصل على نموذج مجاني حافظ على تنظيمك وابني روتينًا منتجًا باستخدام قالب ClickUp لتتبع العادات الشخصية

باستخدام هذا النموذج، من السهل:

أدرج عاداتك وقم بتحديثها يوميًا من خلال تسجيل الدخول لتتبع التقدم أو التأملات أو التعديلات باستخدام ClickUp Docs ، وشاركها مع صديق أو مدرب أو فريق للحصول على الدعم

ضع علامات على نقاط التقدم والإنجازات الرئيسية في ClickUp Milestones للحفاظ على زخم التطور الشخصي

قم بتحديث سجل عاداتك تلقائيًا باستخدام قواعد ومحفزات "إذا-فإن" باستخدام ClickUp Automations

أفضل ميزات ClickUp

علامات مخصصة : أضف : أضف حقول مخصصة لتسجيل تفاصيل إضافية عن رحلتك في تكوين العادات، مثل المدة أو الملاحظات حول كل جلسة من جلسات العادة

نظرة عامة على التقدم : أنشئ : أنشئ لوحة معلومات ClickUp لتصور التقدم المحرز وتتبعه بمرور الوقت، مما يوفر لك الدافع والرؤى حول مدى ثباتك

التذكيرات والإشعارات: قم بتمكين : قم بتمكين تذكيرات ClickUp لمهامك المتكررة لتلقي إشعارات، مما يضمن عدم إغفال عاداتك وسط جدول أعمالك المزدحم في تطبيق الجدولة

قيود ClickUp

قد تكون المجموعة الواسعة من الميزات مربكة للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول مراجعة G2:

أكثر ما أحبه في ClickUp هو أنه يحل محل عدة أدوات في مكان واحد. لا داعي للتبديل بين عدة تطبيقات. يوفر عددًا لا مثيل له من الميزات مقارنة بالبرامج الأخرى.

أكثر ما أحبه في ClickUp هو أنه يحل محل عدة أدوات في مكان واحد. لا داعي للتبديل بين عدة تطبيقات. يوفر عددًا لا مثيل له من الميزات مقارنة بالبرامج الأخرى.

📚 اقرأ المزيد: قوالب إنتاجية مجانية في Excel و ClickUp

2. HabitNow (الأفضل لتنظيم العادات والمهام في مكان واحد)

عبر HabitNow

يجمع تطبيق HabitNow بين تتبع الأهداف والتخطيط لمساعدتك على تنظيم عاداتك اليومية وروتينك بشكل فعال. يمكنك تحديد العادات وتخصيصها بأهداف يومية أو أسبوعية أو شهرية وتنظيمها في فئات وقوائم مختلفة.

يساعد نظام الجدولة المرن والتذكيرات والإنذارات القابلة للتخصيص ووظيفة المؤقت على تحسين التركيز أثناء المهام، كما تتيح المخططات والإحصاءات التفصيلية تتبع التقدم بسرعة وسهولة.

أفضل ميزات HabitNow

علامات الاتساق : اصنع سلسلة من النجاحات لتحفيز نفسك، ووثق رحلتك بملاحظات يومية لتحقيق التحسن المستمر

التخصيص : خصص تجربتك من خلال إعدادات مسبقة مخصصة لفترات المؤقت والموضوعات والأيقونات

إدارة المهام: أضف المهام المتكررة والتذكيرات وقوائم المراجعة للمهام الأوسع نطاقًا، مثل التسوق والأعمال المنزلية والعمل وما إلى ذلك.

قيود HabitNow

لا يسمح بتحويل الأهداف الرقمية إلى أهداف بنعم/لا لنفس العادة

لا تسمح للمستخدمين بفرز العادات حسب الوقت من اليوم

أسعار HabitNow

مجانًا

مدى الحياة: 9.99 دولارًا

تقييمات ومراجعات HabitNow

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

📌 جرب هذا: "قاعدة الدقيقتين" هي طريقة رائعة لزيادة الإنتاجية تجعل من السهل بناء روتين والالتزام به. اجعل كل عادة جديدة سهلة للغاية بحيث لا يستغرق بدؤها أكثر من دقيقتين. بدلاً من الالتزام بـ 20 دقيقة من التأمل يوميًا، ابدأ بـ 2 دقيقة من التفكير اليقظ.

3. Way of Life (الأفضل لتتبع العادات وتكوينها بواجهة سهلة الاستخدام)

عبر Way of Life

تساعدك Way of Life على بناء روتين صباحي إيجابي، والتخلص من العادات السيئة، وفهم أنماط سلوكك بمرور الوقت. بفضل واجهتها البسيطة والفعالة، يمكنك تحدي نفسك للحفاظ على سلسلة من الإنجازات المتواصلة والحصول على تقييم أسبوعي وشهري لعاداتك من خلال لوحة النتائج المدمجة.

تساعدك تطبيقات تتبع الأهداف أيضًا على تتبع الأفكار والتأملات والملاحظات من خلال السماح لك بإرفاق ملاحظات سريعة بكل عادة تدخلها في التطبيق. يضمن وضع الألوان المخصصة للأشخاص المصابين بعمى الألوان تجربة أكثر سهولة وسلاسة للجميع.

أفضل ميزات Way of Life

علامات مخصصة : قم بتجميع وإدارة جميع عاداتك بكفاءة باستخدام علامات قابلة للتخصيص، مما يسهل تتبع مختلف جوانب حياتك

رؤى حول التقدم : حلل عاداتك بمرور الوقت باستخدام المخططات الدائرية والرسوم البيانية الشريطية وخطوط الاتجاه، لتصور التقدم المحرز وتحديد الأنماط

التذكيرات والجدولة: حافظ على مسارك بفضل التذكيرات المرنة التي تتيح لك جدولة التنبيهات مع رسائل مخصصة

قيود نمط الحياة

الحصول على الخطة المميزة هو الطريقة الوحيدة التي تتيح لك تتبع عادات غير محدودة وأرشفة العادات التي لم تعد بحاجة إليها، ولكنك ترغب في الاحتفاظ بها

تفتقر إلى ميزات متقدمة لإدارة المهام والوقت

أسعار Way of Life

مجانًا

Premium: يبدأ من 4.99 دولارًا

تقييمات ومراجعات Way of Life

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Way of Life؟

تقول إحدى التعليقات على متجر Apple Store:

أنا أستخدمه بانتظام منذ عامين، وقد كان له تأثير إيجابي هائل على حياتي. إن وجود طريقة سريعة وسهلة لتسجيل أنماط سلوكي اليومية يجعلني أكثر وعيًا ومسؤولية تجاه نفسي.

أنا أستخدمه بانتظام منذ عامين، وقد كان له تأثير إيجابي هائل على حياتي. إن وجود طريقة سريعة وسهلة لتسجيل أنماط سلوكي اليومية يجعلني أكثر وعيًا ومسؤولية تجاه نفسي.

4. Habitica (الأفضل لتتبع العادات بطريقة ألعاب)

عبر Habitica

تجمع Habitica بين منهجيات تتبع العادات التقليدية وعناصر الألعاب التفاعلية لجعل تتبع العادات أمرًا ممتعًا وجذابًا ومحفزًا للغاية.

تتيح لك هذه التطبيقات تحديد العادات الإيجابية (مثل "تناول وجبة صحية") والسلبية (مثل "تخطي التمرين"). تمنحك العادات الإيجابية مزايا داخل اللعبة، بينما تؤدي العادات السلبية إلى عقوبات.

"المهام اليومية" هي مهام متكررة تريد إنجازها يوميًا أو عدة مرات في الأسبوع أو شهريًا، أما "المهام المطلوب إنجازها" فهي مهام لمرة واحدة لها مواعيد نهائية تساعدك على كسب مكافآت عند إنجازها.

أفضل ميزات Habitica

التلعيب : شارك في ألعاب تقمص الأدوار، والأفاتار، والمكافآت المخصصة، وسلسلة الإنجازات، ومقاييس الصعوبة، وما إلى ذلك، لتجعل تحسين الذات يبدو وكأنه مغامرة

تحديات المجتمع : تنافس مع الأصدقاء والغرباء على أهداف مشتركة واربح جوائز خاصة

لوحة المهام المشتركة: عزز المسؤولية من خلال العمل على المهام مع أعضاء مجموعتك على لوحة مشتركة

قيود Habitica

لا يسمح لك قسم "المهام" بإنشاء قائمة ثم إضافة مهام إلى تلك القائمة

شعر بعض المستخدمين أن العديد من النوافذ المنبثقة والإعلانات داخل اللعبة تعطل تجربة المستخدم

أسعار Habitica

مجانًا

خطة المجموعة: 9 دولارات شهريًا + 3 دولارات لكل عضو إضافي شهريًا

تقييمات وتقييمات Habitica

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Habitica؟

تقول إحدى المراجعات على متجر Apple Store

نظرًا لأن Habitica هي لعبة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، يمكنك حقًا تحويل عاداتك ومهامك إلى ألعاب لتناسب مستوى إبداعك وعمليتك وبساطتك ومشاركتك في المجتمع.

نظرًا لأن Habitica هي لعبة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، يمكنك حقًا تحويل عاداتك ومهامك إلى ألعاب لتناسب مستوى إبداعك وعمليتك وبساطتك ومشاركتك في المجتمع.

5. Habitify (الأفضل لتتبع العادات على واجهة بسيطة)

عبر Habitify

Habitify هو مخطط رقمي يتيح لك إعداد عادات تتناسب مع أهدافك، مثل التأمل اليومي أو شرب المزيد من الماء أو القراءة كل ليلة، وتنظيمها في روتين صباحي ومسائي ومسائي من أجل نهج واضح ومنظم لتتبع العادات.

تذكيرات مخصصة تجعلك ملتزمًا، وإشعارات تتكيف مع جدولك الزمني وتفضيلاتك، لتقدم لك تذكيرات في الوقت المناسب. يتكامل التطبيق أيضًا مع Apple Health وGoogle Fit لمساعدتك على تتبع أهداف اللياقة البدنية والعافية عبر أجهزة متعددة.

أفضل ميزات Habitify

مؤقت التركيز : ركز انتباهك بالكامل على المهام ذات الأولوية العالية باستخدام مؤقتات مدمجة تجعل إدارة المهام أكثر كفاءة

تتبع الحالة المزاجية : تتبع المشاعر والعواطف لاكتشاف المحفزات والأنماط التي تؤثر على تقدمك، مما يزيد من الوعي الذاتي ويساعدك على اتخاذ قرارات أفضل

تراكم العادات: ادمج عادات جديدة في روتينك اليومي من خلال ربطها بالعادات الحالية وإنشاء تذكيرات مخصصة

قيود Habitify

لا تسمح تطبيقات تتبع العادات بتتبع النسب المئوية، وهو أمر مفيد للعادات التي لا يكون التقدم فيها ثنائيًا أو قائمًا على العد

أبلغ بعض المستخدمين أن التطبيق قد يكون بطيئًا في بعض الأحيان

أسعار Habitify

مجانًا

Premium : 2.49 دولار شهريًا

مدى الحياة: 59.99 دولارًا

تقييمات وتصنيفات Habitify

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Habitify؟

تقول إحدى التعليقات على Google Play:

الواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، مما يسهل إضافة العادات ومتابعتها دون عناء. ما يميز Habitify عن تطبيقات تتبع العادات الأخرى هو تحليلاته الثاقبة، التي توفر بيانات قيمة عن تقدمي وعاداتي بمرور الوقت.

الواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، مما يسهل إضافة العادات ومتابعتها دون عناء. ما يميز Habitify عن تطبيقات تتبع العادات الأخرى هو تحليلاته الثاقبة، التي توفر بيانات قيمة عن تقدمي وعاداتي بمرور الوقت.

اقرأ المزيد: قوالب مجانية لخطط العناية الذاتية

6. Streaks (الأفضل لبناء الزخم باستخدام أداة تتبع العادات القائمة على التسلسل)

عبر Streaks

مع Streaks، يمكنك تتبع ما يصل إلى 24 عادة والحفاظ على حافزك من خلال رؤى تفصيلية، مثل إحصائيات العادات ومدة الاستمرارية ومعدلات الإنجاز. لتخصيص مساحتك، يمكنك الاختيار من بين 78 سمة لونية مختلفة وأكثر من 600 رمز مهمة.

يتزامن مع جميع أجهزة Apple الخاصة بك ويتكامل مع Apple Health لتتبع الخطوات والنوم والتمارين تلقائيًا.

أفضل ميزات Streaks

ملاحظات يومية : سجل تقدمك أو فكر في التحديات والإنجازات والنمو الشخصي والتحسينات

المهام المحددة بوقت : استخدم الأوقات المدمجة لتتبع العادات التي تتطلب مدة محددة، مثل التأمل أو التمدد أو القراءة

المهام المشتركة: شارك عاداتك مع مستخدمي Streaks الآخرين لتشجيع العمل الجماعي والتحفيز، وهو أمر مثالي لتشجيع بعضكم البعض على الالتزام

قيود Streaks

متوفر فقط على أجهزة Apple، على عكس تطبيقات تتبع العادات الأخرى التي يمكن الوصول إليها عبر أجهزة متعددة

يتطلب الأمر بعض الوقت للتعرف على التطبيق، حتى مع وجود قسم المساعدة

أسعار Streaks

مدى الحياة: 5.99 دولار

تقييمات وتصنيفات Streaks

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

👀 هل تبحث عن الإلهام؟ إليك بعض الأمثلة على العادات الجيدة التي يمكن أن تساعدك في بناء روتين صحي وتمهد الطريق لتحقيق إنجازات طويلة الأمد.

📮 ClickUp Insight: الصحة واللياقة البدنية هما أهم الأهداف الشخصية للمشاركين في استطلاعنا، لكن 38% منهم يعترفون بأنهم لا يتابعون تقدمهم بانتظام. 🤦هذه فجوة كبيرة بين النية والفعل! يمكن أن يساعدك ClickUp على تحسين لياقتك البدنية من خلال قوالب تتبع العادات والمهام المتكررة المخصصة. تخيل أنك تبني هذه الروتينات بسهولة، وتسجل كل تمرين، وتحافظ على استمرار ممارسة التأمل. 💫 نتائج حقيقية: أفاد مستخدمو ClickUp بزيادة إنتاجيتهم بمقدار الضعف، لأن البقاء على المسار الصحيح يبدأ من رؤية المسار فعليًا.

7. Coach. me (الأفضل لتتبع العادات مع تدريب مدمج ودعم المجتمع)

من خلال الجمع بين أداة تتبع العادات القوية والوصول إلى مجتمع داعم وتدريب احترافي، يقدم Coach.me خيارات متنوعة للمساعدة الشخصية في مجالات الإنتاجية واللياقة البدنية والقيادة وغيرها.

يمكنك متابعة أصدقائك لتشجيعهم ومتابعة تقدمهم، أو دعم الآخرين الذين يعملون على نفس العادات من خلال موجز الأنشطة العالمي. تحتوي كل عادة على قسم للأسئلة والأجوبة حيث يمكنك طرح الأسئلة أو الإجابة عليها ومشاركة الخبرات.

أفضل ميزات Coach.me

تدريب شخصي : احصل على نصائح ودعم مخصصين من مدربين محترفين يساعدونك في التغلب على التحديات والالتزام بأهدافك

التعزيز الإيجابي: احصل على التشجيع من خلال ميزات مثل الاحتفال بإنجازاتك وتحية المجتمع، والتي تعمل على تحفيز وتعزيز السلوك الإيجابي المدفوع بالعادات

دعم المجتمع: تفاعل مع مجتمع من الأفراد ذوي التفكير المماثل كشبكة دعم لك لتبادل الخبرات وتقديم المساءلة

قيود Coach.me

أبلغ بعض المستخدمين أن الواجهة قد تكون بطيئة في بعض الأحيان ويصعب التنقل فيها

أسعار Coach.me

مجانًا

تدريب فردي على العادات: يبدأ من 25 دولارًا في الأسبوع

تقييمات وتصنيفات Coach.me

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Coach.me؟

تقول إحدى التعليقات على متجر Apple Store:

أحب هذا التطبيق – إنه بسيط، وقد نجح معي في بناء العادات وتتبعها. من الرائع أن يكون لدي تذكير يومي بالأشياء التي يمكنني القيام بها، حيث أشعر بالرضا عند إنجازها، مهما كانت صغيرة.

أحب هذا التطبيق – إنه بسيط، وقد نجح معي في بناء العادات وتتبعها. من الرائع أن يكون لدي تذكير يومي بالأشياء التي يمكنني القيام بها، حيث أشعر بالرضا عند إنجازها، مهما كانت صغيرة.

8. Reclaim. ai (الأفضل لجدولة العادات باستخدام الذكاء الاصطناعي)

أداة تقويم مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدتك في تحديد الأهداف وتتبع العادات، Reclaim. ai تدمج روتينك اليومي في تقويمك الحالي. بمجرد تحديد العادات التي ترغب في تكوينها، يجد مساعد الذكاء الاصطناعي تلقائيًا أفضل الأوقات في تقويمك لجدولة عادات التطوير المهني والشخصي، مما يضمن ملاءمتها تمامًا لالتزاماتك الحالية.

يمكنك أيضًا ضبط الإعدادات مثل التكرار والمدة والفترات الزمنية المفضلة لعادة معينة وأتمتة جدولة المهام والتذكيرات ذات الصلة.

أفضل ميزات Reclaim.ai

جدولة مخصصة : استخدم "تأجيلات مرنة" و"نوافذ زمنية ذكية" لإعادة جدولة العادات حسب الحاجة والتكيف مع التغييرات في تقويمك

التحليلات : احصل على رؤى حول تخصيص وقتك والالتزام بالعادات المخطط لها ومعدلات إتمام العادات والتقدم العام نحو الأهداف الشخصية

أولويات العادات: حدد مستويات الأولوية، بدءًا من الحرجة (P1) إلى المنخفضة (P4)، لضمان جدولة العادات ذات الأولوية العالية قبل تلك ذات الأولوية المنخفضة

استرجع. حدود ai

أبلغ بعض المستخدمين أن واجهة الهاتف صعبة الاستخدام

في بعض الأحيان، تفرط في جدولة المهام، ويبدو النظر إلى التقويم أمرًا مربكًا

أسعار Reclaim.ai

Lite : مجاني

المبتدئين : 8 دولارات أمريكية لكل مقعد/شهر

الأعمال : 12 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد/شهر

المؤسسات: 18 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Reclaim.ai

G2 : 4. 8/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Reclaim. ai؟

تقول مراجعة G2:

يمنحك Reclaim التحكم الكافي لتوجيه محركه لجدولة مهامك بالطريقة التي تريدها. وهو متكامل جيدًا مع ClickUp وGoogle، ويتيح لك التحكم في المهام من أي مكان.

يمنحك Reclaim التحكم الكافي لتوجيه محركه لجدولة مهامك بالطريقة التي تريدها. وهو متكامل جيدًا مع ClickUp وGoogle، ويتيح لك التحكم في المهام من أي مكان.

بناء عادات ثابتة مع ClickUp

إن بناء عادات أفضل والالتزام بها لا يجب أن يكون أمرًا صعبًا، خاصةً عندما تكون لديك الأدوات المناسبة لبناء العادات وتتبعها لتبقى على المسار الصحيح.

بفضل ميزات ClickUp المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أصبح تتبع العادات أمرًا سهلاً وتلقائيًا وقابلاً للتخصيص بالكامل ليناسب نمط حياتك.

سواء كنت تحاول التأمل يوميًا أو أن تكون أكثر إنتاجية في العمل أو تطوير روتين تدريبي منتظم، فإن ClickUp تساعدك على بناء عادات والالتزام بها.

سجل في ClickUp مجانًا وابدأ في بناء روتينات تقودك إلى النجاح على المدى الطويل.