أفضل 11 وكيل ذكاء اصطناعي للاجتماعات: أتمتة الملاحظات والنصوص والجدولة

الاجتماعات ليست هي المشكلة. المشكلة هي ما يحدث بعدها. المهام التي لم يتم تنفيذها، والملاحظات المنسية، والساعات التي تقضيها في كتابة المتابعات أو البحث في التسجيلات.

في الواقع، تفقد الفرق أكثر من 60% من وقتها في محاولة تذكر السياق وتحديد الخطوات التالية. وهنا يأتي دور وكلاء الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي . تشارك هذه الأدوات في مكالماتك وتدون الملاحظات وتلخص النقاط الرئيسية وتتتبع بنود العمل، حتى تتمكن من التركيز أثناء الاجتماع.

لقد اختبرت أفضلها. إليك أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي للاجتماعات الذين يحولون المحادثات إلى كلام واضح تلقائيًا.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في وكلاء الذكاء الاصطناعي للاجتماعات؟

ليست جميع وكلاء الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي متشابهة. بعضها بارع في تدوين الملاحظات، بينما البعض الآخر بارع في الجدولة. الأفضل؟ إنها تقوم بكل ذلك دون أن تجعل الاجتماعات تبدو وكأنها فوضى آلية.

إليك ما يجب البحث عنه عند اختيار وكلاء الذكاء الاصطناعي للاجتماعات:

نسخ دقيقة : إذا لم يتمكن الذكاء الاصطناعي من التمييز بين "عنصر العمل" و"الحادث"، فهذه مشكلة

تلخيص ذكي : لا أحد لديه الوقت الكافي لتصفح : لا أحد لديه الوقت الكافي لتصفح محاضر الاجتماعات كلمة بكلمة — يجب أن يسلط الذكاء الاصطناعي الضوء على الأفكار الرئيسية والقرارات والإجراءات المطلوبة

تكامل سهل : سواء كنت تستخدم Zoom أو Google Meet أو Slack أو Microsoft Teams، يجب أن يتكامل مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك بسلاسة

المساعدة في الجدولة : لا تقتصر أفضل الأدوات على : لا تقتصر أفضل الأدوات على تدوين ملاحظات الاجتماعات باستخدام الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تساعدك أيضًا في حجز الاجتماعات وإعادة جدولتها وتنظيمها

الأمان والخصوصية: تظل المناقشات الحساسة خاصة — ابحث عن التشفير من طرف إلى طرف وسياسات البيانات القوية

استفد من هذه الميزات، ولن يقتصر دور وكيل الذكاء الاصطناعي على توفير الوقت فحسب، بل سيجعل الاجتماعات الافتراضية مفيدة أخيرًا. الآن، دعنا نتعرف على أفضل الأدوات لإنجاز المهمة!

📮ClickUp Insight: 37% من الموظفين يرسلون ملاحظات متابعة أو محاضر اجتماعات لتتبع بنود العمل، لكن 36% لا يزالون يعتمدون على طرق أخرى مجزأة. بدون نظام موحد لتسجيل القرارات، قد تضيع المعلومات المهمة التي تحتاجها في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو جداول البيانات. باستخدام ClickUp، يمكنك تحويل المحادثات على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ عبر جميع مهامك ومحادثاتك ومستنداتك، مما يضمن عدم إغفال أي شيء.

أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي للاجتماعات في لمحة سريعة

أداة أفضل ميزة حالة الاستخدام الأساسية الأسعار ClickUp إدارة الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والملاحظات والمهام الموحدة، ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص تحتاج الفرق العالمية وأماكن العمل المختلطة إلى إنشاء المهام على الفور مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات Otter AI نسخ في الوقت الفعلي، ملخصات ذكية، تعاون غير متزامن المهنيون المستقلون والفرق التي تحتاج إلى ملخصات سريعة وتتبع الإجراءات مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 16.99 دولارًا شهريًا Fireflies AI نصوص قابلة للبحث، تكامل CRM، أوامر صوتية الفرق التي تحتاج إلى اجتماعات قابلة للبحث وتسجيل CRM وتحليلات المتحدثين مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 18 دولارًا شهريًا Avoma توقعات الإيرادات، والملخصات الذكية، ورؤى الصفقات فرق المبيعات تعمل على تحسين الأداء وتتبع مخاطر الإيرادات 29 دولارًا شهريًا لمساعد الاجتماعات؛ 69 دولارًا شهريًا لذكاء الإيرادات tl;dv تحديثات تلقائية لأدوات CRM، ووضع علامات مباشرة، ونسخ متعدد اللغات فرق المبيعات والفرق العالمية التي تحتاج إلى مزامنة CRM ومشاركة أبرز نقاط الاجتماعات مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا MeetGeek ملخصات البريد الإلكتروني الآلية، وإنشاء المهام، وتكامل CRM الفرق التي ترغب في الحصول على رؤى تفصيلية مباشرة بعد الاجتماع مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا شهريًا Sembly AI نصوص قابلة للتصدير مع طوابع زمنية وملاحظات اجتماعات ذكية الفرق التي تحتاج إلى نصوص منظمة ومؤرخة للتوثيق مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا Fathom AI أهم النقاط والملخصات متعددة اللغات في الوقت الفعلي الفرق البعيدة وغير التقنية التي تبحث عن البساطة مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا شهريًا Supernormal نسخ لأكثر من 60 لغة، ومزامنة تلقائية مع أنظمة إدارة علاقات العملاء يحتاج الطلاب والمعلمون إلى تعليم ومساعدة في الدراسة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 18 دولارًا شهريًا Jamworks بطاقات تعليمية بالذكاء الاصطناعي، وتسجيل المحاضرات، وتدوين الملاحظات في الوقت الفع تحتاج الفرق التي تعمل في بيئات صاخبة إلى مكالمات أوضح وأكثر نقاءً 18.99 دولارًا شهريًا للطلاب Krisp AI إلغاء الضوضاء، وضوح الصوت، النسخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي الفرق في البيئات الصاخبة التي تحتاج إلى مكالمات أوضح وأكثر نقاءً مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 16 دولارًا شهريًا

أفضل 11 وكيل ذكاء اصطناعي للاجتماعات

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

👀 هل تعلم؟ 83% من العاملين في مجال المعرفة يعتمدون بشكل أساسي على البريد الإلكتروني والدردشة للتواصل مع فريقهم، مما يؤدي إلى تشتت المعلومات المهمة عبر قنوات غير متصلة ويحد من فعالية التعاون.

وكيل الاجتماعات الذكي المناسب يغير ذلك، ويحول الاجتماعات إلى إجراءات عملية بدلاً من مضيعة للوقت. إليك أفضل 11 وكيلًا مفضلًا لديّ يساعدني على اجتياز يوم حافل بالاجتماعات!

1. ClickUp (الأفضل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي للاجتماعات — إدارة الاجتماعات، ومهام العمل، وأتمتة سير العمل)

أولاً، ClickUp —التطبيق الشامل للعمل. من إدارة المشاريع وتتبع الأهداف إلى البقاء على اطلاع على جدول الاجتماعات المزدحم، يساعدك ClickUp على تنظيم كل شيء وتوصيله والمضي قدمًا.

وكلاء الذكاء الاصطناعي لمتابعة الاجتماعات ومهام العمل بسهولة

وكلاء ClickUp AI هم مساعدون رقميون استباقيون مصممون لأتمتة "الخطوة التالية" بعد كل اجتماع.

ما يميز وكلاء الذكاء الاصطناعي هو قدرتهم على اتخاذ إجراءات حقيقية، وليس مجرد التحليل أو التلخيص، بل التنفيذ.

أنجز المزيد مع وكلاء الذكاء الاصطناعي من ClickUp

مع هذا، يمكنك:

أتمتة التنفيذ: أنشئ عناصر العمل على الفور وقم بتعيينها من ملاحظات الاجتماعات أو الملخصات — دون الحاجة إلى الإدخال اليدوي

متابعة بدون استخدام اليدين: يرسل وكلاء الذكاء الاصطناعي التذكيرات ويتتبعون التقدم المحرز ويحافظون على مسؤولية الجميع

أتمتة سير العمل المتكرر: بالنسبة للاجتماعات المنتظمة، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي إعداد جداول أعمال متكررة وتعيين الأعمال التحضيرية وضمان بدء كل اجتماع مع استعداد جميع المشاركين

أفضل حالات الاستخدام: أنشئ عناصر العمل وقم بتعيينها على الفور

أرسل تذكيرات ومتابعات تلقائية

تتبع إنجاز المهام من الاجتماعات

أتمتة التحضير للاجتماعات المتكررة ومتابعتها

تتمحور مهمة وكلاء الذكاء الاصطناعي حول التنفيذ والمساءلة، حيث يعملون على أتمتة المتابعات الروتينية وإنشاء المهام، مع الحفاظ على سيطرة المستخدمين.

دع ClickUp AI Notetaker يتولى الفوضى في الاجتماعات

ClickUp AI Notetaker هو أفضل لاعب في اجتماعاتك، حيث يركز على تسجيل وتنظيم كل ما يتم مناقشته.

ينضم إلى مكالمات Zoom أو Google Meet، ويسجل المحادثة، وينسخ كل شيء في الوقت الفعلي، ويقدم ملخصات مصقولة — تلقائيًا.

دع ClickUp AI Notetaker يقوم بأتمتة تدوين الملاحظات وتلخيصها وجدولتها

نسخ مكالماتك في الوقت الفعلي

ملخصات مولدة بالذكاء الاصطناعي مع القرارات والنقاط المهمة والخطوات التالية

رؤى قابلة للتنفيذ تتحول إلى مهام ClickUp بنقرة واحدة

سجلات قابلة للبحث لإعادة زيارة الاجتماعات السابقة في أي وقت

ابقَ حاضراً ومشاركاً — AI Notetaker يتولى التوثيق.

💡 نصيحة احترافية: قم بتمكين تكامل التقويم في ClickUp لمزامنة اجتماعاتك تلقائيًا وتشغيل AI Notetaker عند بدء المكالمات.

ClickUp Brain: رؤية متوافقة مع السياق وإنشاء محتوى

ClickUp Brain هو مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج الذي يحول المحادثات والمحتوى إلى رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ داخل مساحة العمل الخاصة بك. باستخدامه، يمكنك:

إنشاء محتوى ذكي: قم على الفور بصياغة جداول الأعمال والملخصات ورسائل البريد الإلكتروني وتحديثات المشاريع بما يتناسب مع سير عملك

استخراج الرؤى: لخص ملاحظات الاجتماعات والمستندات وسلاسل التعليقات على الفور

توصيات سياقية: اقتراح الخطوات التالية والمواعيد النهائية وعمليات الأتمتة بناءً على نشاطك في مساحة العمل

أنشئ جداول أعمال اجتماعات مفصلة على الفور باستخدام ClickUp Brain

أفضل حالات الاستخدام: أنشئ جداول أعمال الاجتماعات بناءً على الأهداف أو الاجتماعات السابقة

لخص الملاحظات والمستندات والمواضيع

صياغة متابعات وتحديثات المشاريع

قدم إجابات فورية في مكان العمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي

ClickUp Brain يركز على الذكاء الذي يراعي السياق، مما يساعدك على إعداد الاجتماعات وتلخيصها وتخطيطها بشكل أكثر ذكاءً.

Brain Max: التطبيق الفائق للذكاء الاصطناعي للاجتماعات

للفرق المستعدة لتوحيد مجموعات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، Brain Max هو التحديث الذي يحول ClickUp إلى تطبيق ذكاء اصطناعي فائق.

حالة استخدام Brain Max

إليك كيفية قيام Brain Max بتحسين اجتماعاتك:

تحويل الكلام إلى نص في الاجتماعات: أملي ملاحظات الاجتماعات أو المهام أو المتابعات بصوتك — مثالي لتدوين الأفكار أثناء المناقشة أو في الأوقات التي لا يمكنك فيها استخدام يديك

أتمتة الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي: حوّل ملخصات الاجتماعات تلقائيًا إلى مهام قابلة للتنفيذ، وقم بتعيينها وجدولة التذكيرات — دون الحاجة إلى الإدخال اليدوي

معرفة AI مركزية: ابحث في جميع ملاحظات الاجتماعات والمستندات والمهام باستخدام استعلامات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حتى لا تفقد أبدًا مسار القرارات أو الخطوات التالية

تكامل متقدم: اتصل بسلاسة مع Zoom و Google Meet وتقويمك لتشغيل AI Notetaker ومزامنة جداول الأعمال وأتمتة الجدولة

القضاء على انتشار الذكاء الاصطناعي: استبدل مجموعة متنوعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المنفصلة وأدوات تدوين الملاحظات واشتراكات الإنتاجية بمنصة واحدة آمنة وموحدة

أفضل حالات الاستخدام: إملاء الملاحظات وعناصر العمل صوتيًا

أتمتة سير عمل الاجتماعات بالكامل

ابحث على الفور عن أي قرار أو مهمة متعلقة بالاجتماعات

دمج جميع أدوات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في منصة واحدة

ما الذي يغير قواعد اللعبة حقًا؟ Brain Max يحد من انتشار الذكاء الاصطناعي. تحصل على كل شيء في مكان واحد بدلاً من دفع ثمن عدة تطبيقات غير متصلة. أفادت الفرق التي تستخدم Brain Max بتوفير ما يصل إلى 88% من التكاليف من خلال دمج مجموعة منتجاتها في ClickUp.

باختصار، يوفر ClickUp Brain ذكاءً اصطناعيًا ذكيًا ومدركًا للسياق لكل اجتماع. يحول Brain Max ClickUp إلى مركز تحكم شامل للذكاء الاصطناعي، مما يبسط الاجتماعات ويؤتمت المتابعة ويقضي على الفوضى (والتكلفة) الناتجة عن انتشار الذكاء الاصطناعي.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ميزة التحويل من الكلام إلى الكلام في Brain Max لتسجيل المهام المطلوب تنفيذها والتعليقات في الوقت الفعلي، ثم دع وكلاء الذكاء الاصطناعي يحولونها إلى مهام وتذكيرات، حتى لا يتم إغفال أي شيء.

عقد اجتماعات مركزة وموجهة نحو العمل باستخدام ClickUp Meetings

بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، يتيح لك ClickUp Meetings جدولة المتابعة وتتبعها وأتمتتها، مما يضمن عدم ضياع بنود العمل.

أنشئ جداول أعمال مع تحرير نص غني لإبراز النقاط الرئيسية وحافظ على تنظيمك مع ClickUp Meetings

مع هذا، يمكنك استخدام:

تعليقات مخصصة لتفويض المهام وضمان المساءلة

قوائم مرجعية لتتبع كل ما تخطط لمناقشته ووضع علامة على العناصر التي تنتهي منها

المهام المتكررة لإنشاء جداول أعمال تلقائيًا للاجتماعات المتكررة

أوامر Slash لإجراءات سريعة وفعالة دون نقرات غير ضرورية

💡 نصيحة للمحترفين: ادمج ClickUp مع Zoom و Google Calendar وأدوات أخرى لجدولة الاجتماعات والانضمام إليها وتتبعها — كل ذلك دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات.

هل تواجه صعوبة في الحفاظ على ملاحظات اجتماعاتك مرتبة ومفيدة وقابلة للقراءة لاحقًا؟ قوالب ClickUp هذه تخلصك من الفوضى في التوثيق:

توقعات الاجتماع لتنظيم اجتماعاتك بفعالية يساعد قالب ClickUp Meeting Notes Template في تنظيم الملاحظات باستخدام الصفحات والصفحات الفرعية ويستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء ملخصات. يتضمن أقسامًا مثللتنظيم اجتماعاتك بفعالية

قالب محضر اجتماعات ClickUp هو خيارك المثالي لتوثيق كل شيء في الاجتماع بتنسيق منظم وسهل المتابعة. يتضمن أقسامًا للتفاصيل الأساسية مثل المنسق والحضور وجدول الأعمال ونقاط المناقشة وتحديثات اللجنة وبنود العمل، مما يسهل تتبع القرارات والمتابعة

أفضل ميزات ClickUp

قم بتخزين ملاحظات الاجتماعات وجداول الأعمال ومهام العمل في ClickUp Docs مع ملخصات مدمجة وإنشاء المهام

حوّل المناقشات إلى مهام مع تعليقات مخصصة لضمان متابعة تنفيذها

تتبع جداول الأعمال ونقاط المناقشة في الوقت الفعلي باستخدام قوائم المراجعة

سجل الاجتماعات غير المتزامنة باستخدام ClickUp Clips واستخدم الذكاء الاصطناعي لنسخ مقاطع الفيديو للرجوع إليها لاحقًا

إنشاء جداول أعمال تلقائيًا للاجتماعات الداخلية المتكررة

ادمج مع Zoom و Google Calendar لسهولة الجدولة والانضمام

قيود ClickUp

قد يستغرق المستخدمون الجدد بعض الوقت للتعود على الميزات المتنوعة الموفرة للوقت

تغطي التطبيق المحمول الميزات الأساسية ولكنه يفتقر إلى الوظائف الكاملة للإصدار المكتبي

أسعار ClickUp

تقييمات ClickUp وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp

تقول مراجعة TrustRadius:

نستخدمه للمساعدة في تسريع اجتماعاتنا اليومية من طقوس سكرم. يساعدني في التعرف على تقدم سباقي، وتقدم مهامي، والحفاظ على قائمة مهام منظمة لجميع مهامي.

نحن نستخدمه للمساعدة في تسريع اجتماعاتنا اليومية من خلال طقوس سكرم. يساعدني في التعرف على تقدم سباقي، وتقدم مهامي، والحفاظ على قائمة مهام منظمة لجميع مهامي.

2. Otter AI (الأفضل لإنشاء ملخصات موجزة للاجتماعات)

عبر Otter AI

أصبح من الممكن الآن تجنب تدوين الملاحظات بشكل محموم وتفويت المهام. Otter.ai، أحد أفضل مساعدات الاجتماعات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، تنسخ الاجتماعات في الوقت الفعلي، وتُنشئ ملخصات فورية، وتقوم حتى بتعيين المهام لمساعدتك على البقاء منشغلاً بينما تتولى هي النقاط الرئيسية والمهام.

على عكس أدوات النسخ القياسية، يذهب Otter. ai إلى أبعد من ذلك مع OtterPilot، الذي ينضم تلقائيًا إلى Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams لتدوين الملاحظات نيابة عنك. ومن أهم ميزاته قدرته على تلخيص الاجتماعات الطويلة التي تستغرق ساعة واحدة إلى ملخصات سريعة وسهلة الفهم مدتها 30 ثانية.

تعد ميزات الأتمتة الذكية من Otter مفيدة للمهنيين الأفراد والفرق الكبيرة. فهي تحدد تلقائيًا اللحظات المهمة والمتحدثين والسياق، مما ينتج عنه ملاحظات اجتماعات غنية دون الحاجة إلى وضع علامات يدويًا. يمكنك تمييز أجزاء من النصوص في نفس مساحة العمل وإرفاق شرائح وإنشاء رؤى متابعة.

تجعل ميزات التعاون في الوقت الفعلي من Otter AI فعالة بشكل خاص لاجتماعات الفريق. يمكن لأعضاء الفريق التعليق على بعضهم البعض ووضع علامات عليهم وتعيين متابعات أثناء انعقاد الاجتماع، دون الحاجة إلى انتظار انتهاء الاجتماع. تدعم قنوات الذكاء الاصطناعي التحديثات غير المتزامنة، مما يحول النصوص إلى معرفة مشتركة للفريق تتطور بمرور الوقت.

قدرات الذكاء الاصطناعي: يستخدم OtterPilot الذكاء الاصطناعي للانضمام إلى الاجتماعات تلقائيًا وتسجيل المحادثات ونسخها في الوقت الفعلي وإنشاء ملخصات ومهام وتوفير مساعد دردشة للإجابة على الأسئلة وصياغة المحتوى.

أفضل ميزات Otter AI

قم تلقائيًا بنسخ وتلخيص وتسجيل بنود العمل باستخدام مساعد اجتماعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي

استخدم Otter AI Chat لطرح الأسئلة أو إنشاء رسائل بريد إلكتروني وتحديثات الحالة وغيرها من الأفكار

تعاون خارج نطاق الاجتماعات المباشرة باستخدام قنوات الذكاء الاصطناعي التي تجمع بين المناقشات في الوقت الفعلي والتحديثات غير المتزامنة

ادمج مع Slack و Salesforce و HubSpot والمزيد لأتمتة سير العمل والحفاظ على سير المشاريع على المسار الصحيح

قم بتمييز أجزاء النصوص يدويًا أو باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء متابعات فورية

أرفق الصور أو شرائح العروض التقديمية أو المستندات بلحظات الاجتماع لإضافة سياق إضافي

قيود Otter AI

قد تواجه صعوبة في فهم اللهجات غير الأمريكية أو البريطانية في النسخ الآلي

الخطة المجانية تسمح باستيراد ثلاثة ملفات صوتية/مرئية فقط لكل حساب

خيارات تنسيق محدودة للنصوص المصدرة مقارنة بالأدوات الأخرى

أسعار Otter AI

مجاني

Pro : 16.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات وتصنيفات Otter AI

G2 : 4. 3/5 (290+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Otter AI

تقول مراجعة G2:

أكثر ما يعجبني في Otter هو أنه يمكنني التركيز بشكل كامل على الأشخاص الذين أتواصل معهم عبر المكالمات، دون الحاجة إلى تدوين الملاحظات باستمرار. أصبحت المحادثات أكثر انسيابية، ويمكنني طرح المزيد من الأسئلة والحصول على مزيد من المعلومات، لأنني أعلم أن Otter سيقوم بتدوين الملاحظات وتسجيل النص الصوتي.

أكثر ما يعجبني في Otter هو أنه يمكنني التركيز بشكل كامل على الأشخاص الذين أتواصل معهم عبر المكالمات، دون الحاجة إلى تدوين الملاحظات باستمرار. أصبحت المحادثات أكثر انسيابية، ويمكنني طرح المزيد من الأسئلة والحصول على مزيد من المعلومات، لأنني أعلم أن Otter سيقوم بتدوين الملاحظات وتسجيل النص الصوتي.

🧠 حقيقة ممتعة: Otter.ai سميت على اسم أحد أذكى الحيوانات وأكثرها اجتماعية —القنادس! هذه المخلوقات الذكية ليست ذكية فحسب، بل تستخدم الأدوات وتذكر الأشياء لسنوات، وحتى تلعب الألعاب للتسلية. كما أنها لطيفة للغاية، حيث تمسك بأيدي بعضها البعض لتبقى قريبة.

3. Fireflies AI (الأفضل لنسخ الاجتماعات وتدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Fireflies AI

هل تريد أتمتة ملاحظات اجتماعاتك ونسخها وملخصاتها؟ يضمن Fireflies AI عدم فقدان أي تفصيل.

من خلال دعوة Fireflies AI Notetaker إلى مكالماتك، يمكنك نسخ الاجتماعات وتلخيصها عبر Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams والمزيد. تجد ميزة البحث بالذكاء الاصطناعي على الفور الموضوعات الرئيسية أو العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراء أو التفاصيل الأساسية.

تتميز Fireflies بتحليلات الاجتماعات المتعمقة وقاعدة المعرفة القابلة للبحث. تصبح كل اجتماع أصلًا قابلًا للبحث بفضل وضع علامات على الكلمات الرئيسية وتحليل المشاعر وتفصيل وقت حديث المتحدثين. يمكنك أيضًا إنشاء قوائم تشغيل مخصصة للمكالمات المسجلة حسب الموضوع، مثل الاعتراضات أو طلبات الميزات.

تتيح المنصة أيضًا التكامل مع أدوات CRM مثل Salesforce و HubSpot، مما يساعد فرق المبيعات والدعم والتوظيف على تسجيل المحادثات وعناصر العمل تلقائيًا. تتيح لك ميزة الأوامر الصوتية التحكم في الروبوت باستخدام عبارات مثل "دوّن" أو "قم بتمييز هذا" — وهي مثالية للتتبع بدون استخدام اليدين أثناء المكالمات التي تتطلب تركيزًا عاليًا.

قدرات الذكاء الاصطناعي: يستخدم Fireflies AI معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي لنسخ الاجتماعات في الوقت الفعلي، وتحديد المشاعر، واستخراج بنود العمل، وتمكين الأوامر الصوتية لتسجيل ملاحظات الاجتماعات بدون استخدام اليدين.

أفضل ميزات Fireflies AI

تتبع وقت التحدث والمشاعر والمقاييس الرئيسية لتدريب زملائك في الفريق بشكل أكثر فعالية

تعاون مع زملائك من خلال التعليقات والملاحظات والمقتطفات الصوتية لتسهيل المشاركة بين أعضاء الفريق

سجل ملاحظات المكالمات والأنشطة والتسجيلات في نظام CRM الخاص بك للرجوع إليها في المستقبل

شارك الملاحظات على Slack وNotion وAsana وغيرها لتكامل سير العمل بسلاسة

ابحث في النصوص حسب الكلمات المفتاحية أو المتحدث أو الموضوع لاسترجاع المعلومات بسرعة

أنشئ قوائم تشغيل مخصصة من مقتطفات الاجتماعات للتدريب أو التوجيه أو تسليم المهام بين أعضاء الفريق

قيود Fireflies AI

الأداة غير متاحة للأجهزة المحمولة

يدعم لغة نسخ واحدة فقط لكل اجتماع

قد تتغير أحيانًا الطوابع الزمنية في النصوص المكتوبة في المكالمات الطويلة التي يشارك فيها عدة متحدثين

أسعار Fireflies AI

مجاني

Pro : 18 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتصنيفات Fireflies AI

G2 : 4. 8/5 (610+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fireflies AI

تقول مراجعة Capterra:

اخترت Fireflies لأنه يمكنه إنشاء محاضر للاجتماعات وجهًا لوجه في الواقع الفعلي وكذلك للاجتماعات عبر الفيديو

اخترت Fireflies لأنه يمكنه إنشاء محاضر للاجتماعات المباشرة وجهًا لوجه وكذلك اجتماعات الفيديو

اقرأ أيضًا: أفضل أدوات النسخ الصوتي بالذكاء الاصطناعي التي يمكنك تجربتها

4. Avoma (الأفضل لتوقعات الإيرادات مع تنبيهات مدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Avoma

Avoma هي منصة ذكاء اصطناعي شاملة تعمل على أتمتة كل شيء بدءًا من تدوين الملاحظات وحتى الجدولة والتدريب وتوقع الإيرادات. وتكمن السحر الحقيقي في ميزات "ذكاء المحادثة" و"ذكاء الإيرادات". تعمل هذه الميزات على تحليل الاجتماعات لكشف الرؤى الرئيسية وتتبع الاتجاهات ودعم اتخاذ قرارات أفضل.

يعمل Avoma على تحسين أداء فريق المبيعات من خلال أتمتة تقييم المكالمات وتقديم تدريب مخصص وإرسال تنبيهات في الوقت الفعلي بشأن مخاطر الصفقات. وهذا يؤدي إلى تحسين معدلات الفوز وتحقيق الحصص المحددة، مما يجعل فريقك أكثر كفاءة وفعالية.

بالإضافة إلى المبيعات، تساعد Avoma فرق نجاح العملاء وفرق المنتجات على تحليل التعليقات وتدريب ممثلي الدعم وتحديد نقاط الاحتكاك في عملية التهيئة. تدعم المنصة النسخ متعدد اللغات وتدوين الملاحظات التعاونية وإعادة تشغيل الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بحيث يمكن للفرق إعادة زيارة اللحظات المهمة دون إعادة مشاهدة المكالمات بالكامل.

يقوم AI Scheduler تلقائيًا بمطابقة المشاركين مع الفترات الزمنية المتاحة، بينما تقسم Smart Summaries كل مكالمة إلى جداول أعمال ونقاط مهمة واعتراضات، جاهزة للإرسال إلى CRMs أو Slack أو البريد الإلكتروني.

قدرات الذكاء الاصطناعي: تستخدم Avoma الذكاء الاصطناعي لنسخ الاجتماعات وتلخيصها وتحليلها، وتوقع اتجاهات الإيرادات، وتقييم جودة المحادثات، وتوليد رؤى تدريبية لفرق المبيعات والدعم.

أفضل ميزات Avoma

وفر أكثر من أربع ساعات أسبوعيًا من خلال أتمتة تدوين الملاحظات ورسائل البريد الإلكتروني للمتابعة وتحديثات CRM

جدول الاجتماعات وقم بتوجيه العملاء المحتملين بسهولة باستخدام أداة جدولة وموجه عملاء محتملين مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أنشئ محاضر الاجتماعات باستخدام ذكاء المحادثة لتعزيز معدلات النجاح وتسريع عملية التمكين

حسّن توقعات الإيرادات ونجاح الصفقات من خلال التنبيهات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليل المكاسب والخسائر وتتبع المبيعات

قم بمزامنة الملاحظات وعناصر العمل وملخصات الاجتماعات مباشرةً في Salesforce وHubSpot وأنظمة إدارة علاقات العملاء الأخرى

قسّم الاجتماعات إلى فصول — مجمعة تلقائيًا حسب الموضوع أو الاعتراض — حتى يتمكن مندوبو المبيعات من المراجعة بشكل أسرع

استخدم لوحات معلومات التدريب لقياس أداء الممثلين وتقديم ملاحظات مخصصة على نطاق واسع

قيود Avoma

قد تكون مجموعة ميزاته الواسعة مربكة للمستخدمين الجدد

تتطلب ميزات ذكاء الإيرادات المتقدمة مستويات أسعار أعلى

قد تحتاج الملخصات إلى مراجعة يدوية عندما يتداخل المتحدثون أو تكون جودة الصوت رديئة

أسعار Avoma

تجربة مجانية متاحة

البدء: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

التنظيم: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 39 دولارًا أمريكيًا تُدفع سنويًا

+إضافات:

ذكاء المحادثة : 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Revenue Intelligence : 35 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Lead Router: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات العملاء وتعليقاتهم على Avoma

G2 : 4. 6/5 (1,330+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Avoma

تقول مراجعة G2:

تتميز ميزات النسخ التلقائي للتسجيلات بدقتها العالية، مما يوفر لنا الوقت ويضمن عدم ضياع أي شيء من المحادثة. كما أن القدرة على التمييز بين المتحدثين وتلخيص ملاحظات الاجتماع في النهاية تجعل من السهل متابعة المناقشات والرجوع إلى أي نقاط مهمة لاحقًا.

تتميز ميزات النسخ التلقائي للتسجيلات بدقتها العالية، مما يوفر لنا الوقت ويضمن عدم ضياع أي شيء في المحادثة. تتيح القدرة على التمييز بين المتحدثين وملخص ملاحظات الاجتماع الذي يتم توفيره في النهاية سهولة متابعة المناقشات والرجوع إلى أي نقاط مهمة لاحقًا.

🧠 حقيقة ممتعة: كلمة "minute" في "meeting minutes" (محضر الاجتماع) لا تشير إلى الوقت، بل تأتي من الكلمة اللاتينية minuta scriptura، التي تعني "كتابة صغيرة". لذا، نعم، كان من المفترض أن تكون ملاحظات اجتماعاتك قصيرة وموجزة.

tl;dv (طويل جدًا؛ لم يتم عرضه) هو مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بالتسجيل والنسخ والملخصات، والأهم من ذلك، دمج مخرجات الاجتماعات مع أدوات سير العمل الأخرى. يتزامن بسهولة مع Zoom و Microsoft Teams و Google Meet. يسجل المكالمات تلقائيًا ويقدم ملخصات ومقتطفات موجزة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

كما أنه يقوم بتحديث CRM بعد كل مكالمة — حيث يقوم تلقائيًا بملء التفاصيل الأساسية ودفع المهام إلى أنظمة CRM مثل Salesforce و HubSpot أو أدوات مثل Jira و Slack و Asana و ClickUp. بفضل المطالبات الخاصة بالاجتماعات لمواضيع محددة أو مكالمات العملاء، يمكنك التركيز أكثر على صقل مهاراتك في المبيعات.

يتميز tl;dv بتمكينك من وضع علامات على اللحظات المهمة مباشرةً وإنشاء مقاطع قابلة للمشاركة على الفور مع عناوين وملخصات من إنشاء الذكاء الاصطناعي. يمكن تضمين هذه المقاطع في المستندات أو مشاركتها عبر Slack أو حفظها في حسابات العملاء لتسريع عملية التسليم بين أعضاء الفريق.

يتضمن البحث باستخدام الكلمات المفتاحية، وتمييز المقاطع المهمة بعلامات زمنية، وصندوق وارد ذكي يضع علامة على الاجتماعات التي تحتاج إلى مراجعتك. بفضل النسخ متعدد اللغات وتسميات المتحدثين، يعمل tl;dv بشكل جيد للفرق العالمية سريعة الحركة.

قدرات الذكاء الاصطناعي: يستخدم tl;dv الذكاء الاصطناعي لنسخ الاجتماعات وتلخيص النقاط الرئيسية واكتشاف إشارات المتحدثين وتشغيل تحديثات المهام تلقائيًا عبر أدوات CRM وأدوات المشاريع.

tl;dv أفضل الميزات

استخدم قوالب ملاحظات اجتماعات قابلة للتخصيص مع دعم لأكثر من 30 لغة

قم بتحديث CRM تلقائيًا بتفاصيل الاجتماعات ودفع المهام الروتينية إلى أدوات أخرى

أنشئ مقاطع، وقم بتمييز اللحظات المهمة، وشاركها دون إرباك محادثات الفريق

استخدم المطالبات التلقائية لإبراز الاجتماعات أو الموضوعات المهمة وتلقي التقارير مباشرة في صندوق الوارد الخاص بك

ضع علامات زمنية مباشرة أثناء الاجتماعات وأنشئ مقتطفات فورية باستخدام ملخصات مولدة بالذكاء الاصطناعي

ابحث في جميع النصوص باستخدام عوامل تصفية المتحدث أو الكلمات الرئيسية أو الموضوعات لاسترجاع السياق بشكل أسرع

قيود tl;dv

قد لا ينضم روبوت tl;dv إلى الاجتماعات في الخطة المجانية

النسخة المحمولة أقل سهولة من النسخة المكتبية، مما يجعل تسجيل الاجتماعات أثناء التنقل أمرًا صعبًا

قد تتعرض إعادة تشغيل الاجتماعات أحيانًا لأعطال أو تأخير

قد يستغرق إنشاء المقاطع وقتًا أطول في حالة الاجتماعات الطويلة ذات جودة الصوت الرديئة

أسعار tl;dv

مجاني

Pro : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات العملاء ومراجعاتهم المختصرة

G2 : 4. 7/5 (330+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن tl;dv

تقول مراجعة G2:

لقد أحدث TLDV فرقًا كبيرًا في طريقة إدارتي للاجتماعات. توفر لي النصوص المكتوبة والملخصات التلقائية الكثير من الوقت، خاصةً عندما أحتاج إلى الرجوع إلى نقاط معينة أو مشاركة الملاحظات مع فريقي. كما أحب أيضًا إمكانية وضع علامات على اللحظات المهمة والتنقل بسرعة عبر التسجيلات الطويلة. الواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، وتتكامل جيدًا مع الأدوات التي أستخدمها حاليًا.

لقد أحدث TLDV فرقًا كبيرًا في طريقة إدارتي للاجتماعات. توفر لي النصوص المكتوبة والملخصات التلقائية الكثير من الوقت، خاصةً عندما أحتاج إلى الرجوع إلى نقاط محددة أو مشاركة الملاحظات مع فريقي. كما أحب أيضًا إمكانية وضع علامات على اللحظات المهمة والتنقل بسرعة عبر التسجيلات الطويلة. الواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، وتتكامل جيدًا مع الأدوات التي أستخدمها حاليًا.

👀 هل تعلم؟ وجدت Microsoft أن وقت الاجتماعات تضاعف ثلاث مرات بين عامي 2020 و2022 بفضل العمل عن بُعد، فلا عجب أن أصبحت التقويمات فوضوية! يمكن للأدوات المناسبة أن تقلل من الفوضى وتحافظ على إنتاجية الاجتماعات وسلامتك العقلية.

عبر MeetGeek

MeetGeek هو مساعد اجتماعات آخر متميز يعمل بالذكاء الاصطناعي ويستحق الاهتمام. يوفر أدوات قوية تنضم تلقائيًا إلى اجتماعات التقويم وتقوم بإنشاء التسجيلات والنصوص وملاحظات الاجتماعات.

تتميز MeetGeek بقدرتها على اكتشاف الموضوعات وتصنيفها — من خلال وضع علامات على الحقائق والقرارات والمخاوف — وإرسال ملخصات تفصيلية ورؤى إلى الأدوات أو الأطراف المعنية عبر البريد الإلكتروني تلقائيًا بعد انتهاء الاجتماع.

يدعم MeetGeek أيضًا سير عمل الاجتماعات الآلي، مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني المتابعة المخصصة، وتحديث إدخالات CRM، وإنشاء المهام في أدوات المشروع. كما يتيح إرسال رسائل البريد الإلكتروني الموجزة التي تحمل العلامة التجارية بتنسيقات وروابط قابلة للتخصيص، والتي يمكن إرسالها تلقائيًا إلى المشاركين أو قنوات الفريق.

بفضل مساحات العمل المشتركة والأرشيفات القابلة للبحث، يعد MeetGeek مركزًا مركزيًا للاجتماعات. تتيح العلامات الذكية والتنقل عبر الجدول الزمني للفرق الوصول بسرعة إلى القرارات أو المخاطر، بينما تسهل التكامل مع أدوات مثل Notion وAsana وHubSpot اتخاذ الإجراءات بناءً على الرؤى.

قدرات الذكاء الاصطناعي: يستخدم MeetGeek الذكاء الاصطناعي لتحديد الموضوعات ووضع علامات على القرارات واستخراج النقاط البارزة وإرسال ملخصات ومتابعات ومهام تلقائية إلى أدوات خارجية بناءً على سياق الاجتماع.

أفضل ميزات MeetGeek

ابحث في ملاحظات الاجتماعات السابقة باستخدام كلمات رئيسية للعثور على تفاصيل محددة بشكل أسرع

أرسل ملخصات دقيقة ومفصلة عبر البريد الإلكتروني مع رؤى تفصيلية إلى أي أداة بعد كل اجتماع

خصص اسم مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك ورسائله وملخصاته لتعزيز العلامة التجارية الشخصية

ادمج مع منصات CRM مثل HubSpot لتزويد فرق المبيعات وفرق خدمة العملاء بمعلومات مهمة عن العملاء أثناء المكالمات

أرسل رسائل بريد إلكتروني متابعة آلية تحمل علامتك التجارية بناءً على أدوار المشاركين والمواضيع التي تمت مناقش

استخدم مساحات العمل المشتركة وعلامات الجدول الزمني لتبسيط المراجعات متعددة الوظائف

قيود MeetGeek

ينضم إلى كل اجتماع تلقائيًا، حتى إذا تم استخدامه فقط للملاحظات، وهو ما يجده البعض تدخليًا

قد يصبح مشاركة تسجيلات الاجتماعات المباشرة أكثر سلاسة، وفقًا لبعض المستخدمين

قد يتطلب تحرير الملخصات التي تم إنشاؤها بعد الاجتماع جهدًا يدويًا لحالات الاستخدام المتخصصة

أسعار MeetGeek

خطة مجانية

Pro : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 59 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات MeetGeek

G2 : 4. 6/5 (430+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن MeetGeek

تقول مراجعة G2:

إذا كان لدي أكثر من اجتماع واحد في نفس الوقت، يمكنني ضبط MeetGeek لحضور الاجتماعات وتدوين جميع الملاحظات ذات الصلة، وتسجيل أسماء الحاضرين في الاجتماع، وتقديم تقرير تفصيلي عما دار في الاجتماع.

إذا كان لدي أكثر من اجتماع واحد في نفس الوقت، يمكنني ضبط MeetGeek لحضور الاجتماعات وتدوين جميع الملاحظات ذات الصلة، وتسجيل الحاضرين في الاجتماع، وتقديم تفاصيل دقيقة عما دار في الاجتماع.

اقرأ أيضًا: أنواع وكلاء الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الأعمال

عبر Sembly AI

لا حاجة للتسجيل — Sembly AI يسجل اجتماعاتك تلقائيًا. هل لديك مكالمة مسجلة مسبقًا؟ قم بتحميل الملف الصوتي أو الفيديو للحصول على النصوص والملاحظات والرؤى بسرعة.

تتميز Sembly بنصوص قابلة للتصدير تتضمن طوابع زمنية قابلة للتخصيص وتسميات للمتحدثين، مما يجعلها مثالية للامتثال والتوثيق أو التحليل التفصيلي. يمكنك أيضًا تسجيل المحادثات في وضع عدم الاتصال عبر المتصفح أو الهاتف.

يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي الشخصي من Sembly الانضمام إلى الاجتماعات نيابة عنك وتحليل المناقشات لتحديد المشاعر والمتابعات والقرارات المهمة. تنظم Smart Meeting Notes النصوص إلى أقسام منظمة مثل المشكلات والمخاطر والحلول والنتائج.

تدعم المنصة أكثر من 40 لغة وتتكامل مع أدوات مثل Microsoft Teams وZoom وGoogle Calendar. تتيح مساحات عمل الفريق للفرق تخزين النصوص وتوضيحها والبحث فيها ووضع علامات عليها بشكل مركزي عبر الأقسام.

قدرات الذكاء الاصطناعي: يستخدم Sembly الذكاء الاصطناعي لنسخ محادثات الاجتماعات ووضع علامات عليها وتنظيمها، مما يوفر ملخصات ذكية، وكشف المتحدثين، وتحليل المشاعر، ونصوص قابلة للبحث مع طوابع زمنية.

أفضل ميزات Sembly AI

قم بتصدير النصوص بتنسيق TXT أو SRT أو DOCX مع طوابع زمنية قابلة للتخصيص وتسميات للمتحدثين، ثم شاركها عبر Slack أو CRM الخاص بك

ادمج مع منصات مؤتمرات الفيديو وخدمات التخزين السحابي للوصول السلس

ابحث عن الاجتماعات حسب الكلمة المفتاحية أو العنصر الرئيسي أو الحاضرين للعثور على المعلومات على الفور

استخدم Smart Meeting Notes لتنظيم المحادثات حسب المشكلة والحل والنتيجة

تعاون في مساحات عمل جماعية مشتركة مع ميزات متقدمة للتصفية ووضع العلامات والتحليلات

قيود Sembly AI

قد يبدو التنقل أقل سهولة مقارنة بالأدوات الأبسط

تتميز ميزة الدردشة في الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي بحدود منخفضة للمطالبات في الخطط

يواجه بعض المستخدمين تأخيرًا عند تصدير ملفات كبيرة أو تسجيلات طويلة

أسعار Sembly AI

شخصي : مجاني

احترافي : 15 دولارًا شهريًا

فريق : 29 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Sembly AI

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sembly AI

تقول مراجعة G2:

يعمل Sembly مع جميع المنصات وحتى عندما لا تكون متصلاً بالإنترنت، مما يوفر مصدرًا ثابتًا لتدوين الملاحظات. أستخدمه كل يوم ولأنه قائم على الويب، فمن السهل دمجه.

يعمل Sembly مع جميع المنصات وحتى عندما لا تكون متصلاً بالإنترنت، مما يوفر مصدرًا ثابتًا لتدوين الملاحظات. أستخدمه كل يوم ولأنه قائم على الويب، فمن السهل دمجه.

🧠 حقيقة ممتعة: يعمل واحد من كل خمسة أمريكيين الآن في وظيفة تتطلب التعامل مع الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. مع تطور أماكن العمل، لا يكمن السر في تجنب الذكاء الاصطناعي، بل في تعلم كيفية العمل معه، خاصة في الاجتماعات حيث يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي تعزيز الإنتاجية وتسجيل الأفكار والحفاظ على تماسك الجميع.

8. Fathom AI (الأفضل لمساعدة الفرق غير التقنية في تحسين اجتماعاتها)

عبر Fathom AI

بالنسبة للفرق التي ترغب في تخطي مرحلة التعلم، يعد Fathom AI حلاً بسيطًا وفعالًا. يتميز بواجهة نظيفة وبديهية، مما يجعله أحد أسهل مساعدات الاجتماعات استخدامًا. يمكنك تحويل مناقشاتك إلى ملخص للاجتماع ووضع خطة عمل في دقائق. يقوم Fathom بإنشاء ملاحظات مفصلة، وتسليط الضوء على بنود العمل، ومساعدتك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة.

الميزة البارزة في Fathom هي دعم 28 لغة، مما يوفر ملاحظات دقيقة بغض النظر عن لغة الاجتماع.

تحظى Fathom AI بشعبية كبيرة بين الفرق التي تتعامل مع العملاء عن بُعد والتي ترغب في الحفاظ على تركيزها أثناء المكالمات وتلقي وثائق دقيقة. أثناء الاجتماعات، يمكن للمستخدمين تمييز اللحظات المهمة بنقرة واحدة، وتقوم Fathom على الفور بإضافة تلك المقاطع إلى الملخص.

بعد كل اجتماع، يرسل Fathom ملخصات عبر البريد الإلكتروني أو Slack، بما في ذلك القرارات والأسئلة والخطوات التالية. انقل رؤى الاجتماع تلقائيًا إلى أدوات مثل HubSpot أو Salesforce دون الحاجة إلى أي عمل يدوي.

قدرات الذكاء الاصطناعي: يستخدم Fathom الذكاء الاصطناعي لتسجيل الاجتماعات ونسخها وتمييزها وتلخيصها، ويوفر دعمًا متعدد اللغات وإنشاء مقاطع في الوقت الفعلي ومحتوى متابعة تلقائي عبر البريد الإلكتروني أو مزامنة CRM.

أفضل ميزات Fathom AI

أنشئ مقاطع فيديو قصيرة وشاركها لتسليط الضوء على اللحظات المهمة

أنشئ ملخصات للاجتماعات في الوقت الفعلي ومدعومة بالذكاء الاصطناعي

تتبع عدد مرات مشاهدة الصفحة وأهم مصادر الإحالة في لوحة معلومات Fathom Analytics المركزية

انقل رؤى الاجتماعات مباشرة إلى أدوات مثل HubSpot أو Salesforce دون بذل أي جهد

احصل على رسائل بريد إلكتروني موجزة تحتوي على بنود العمل وقوائم المتحدثين والجداول الزمنية مباشرة بعد كل مكالمة

اكتشف حدود الذكاء الاصطناعي

قد تتضمن الملاحظات المنسوخة روابط فيديو، والتي يجدها بعض المستخدمين غير ضرورية

التثبيت سهل ولكنه قد يستغرق وقتًا أطول من المتوقع

تكامل محدود مع المنصات غير التابعة لنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) مقارنة بالمنافسين

أسعار Fathom AI

مجاني

Premium: 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

إصدار الفريق : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Team Edition Pro: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Fathom AI

G2 : 5/5 (أكثر من 4400 تقييم)

Capterra: 5/5 (670+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fathom AI

تقول مراجعة G2:

لقد كان هذا التطبيق مفيدًا للغاية في الحفاظ على التنظيم والإنتاجية، خاصة أثناء الاجتماعات. أحب الطريقة التي يلتقط بها اللحظات المهمة تلقائيًا، ويقوم بإنشاء ملخصات، ويسمح لي بالتركيز على المحادثة بدلاً من تدوين الملاحظات باستمرار. الواجهة نظيفة وبديهية، والميزات هي بالضبط ما أحتاجه. أوصي به بشدة لأي شخص يرغب في العمل بشكل أكثر ذكاءً وتوفير الوقت!

لقد كان هذا التطبيق مفيدًا للغاية في الحفاظ على التنظيم والإنتاجية، خاصة أثناء الاجتماعات. أحب الطريقة التي يلتقط بها اللحظات المهمة تلقائيًا، ويقوم بإنشاء ملخصات، ويسمح لي بالتركيز على المحادثة بدلاً من تدوين الملاحظات باستمرار. الواجهة نظيفة وبديهية، والميزات هي بالضبط ما أحتاجه. أوصي به بشدة لأي شخص يرغب في العمل بشكل أكثر ذكاءً وتوفير الوقت!

اقرأ أيضًا: قوالب قوائم المهام المجانية في Excel و ClickUp

9. Supernormal (الأفضل للفرق العالمية التي تتطلب دعمًا متعدد اللغات لتدوين محاضر الاجتماعات)

عبر Supernormal

التالي هو Supernormal — وكيل ذكاء اصطناعي متوافق مع Zoom مصمم لتبسيط اجتماعاتك. وكيل Zoom AI هذا هو Supernormal. يقوم تلقائيًا بتدوين الملاحظات وإنشاء ملخصات بالذكاء الاصطناعي ومزامنة عناصر العمل بسلاسة مع Zoom و Google Meet و Microsoft Teams.

تقوم Norma، المساعدة الذكية، بتصنيف النقاط الرئيسية وإنشاء المهام وتحديث CRM أو أدوات المشروع تلقائيًا.

صُمم هذا البرنامج للفرق العالمية، ويتكامل مع Salesforce وSlack وNotion وTrello وHubSpot وAsana، ويدعم أكثر من 60 لغة.

يقضي Supernormal على الأعمال الإدارية بعد الاجتماعات من خلال تحويل الملخصات إلى بنود عمل منظمة وتعيينها على الفور. يتضمن قوالب مصممة خصيصًا لأدوار المبيعات أو المنتجات أو الموارد البشرية، بحيث يتوافق كل تنسيق اجتماع مع سير عمل فريقك.

يتزامن تلقائيًا مع التقويم الخاص بك للانضمام إلى الاجتماعات المناسبة ويدعم الملخصات التي تحمل العلامة التجارية وتنسيق النصوص الخاصة بالمتحدثين. يمكن للفرق التعاون على الملاحظات في الوقت الفعلي أو بشكل غير متزامن، وهو أمر مثالي للبيئات المختلطة.

قدرات الذكاء الاصطناعي: تستخدم Supernormal الذكاء الاصطناعي للانضمام إلى الاجتماعات، والنسخ بأكثر من 60 لغة، وإنشاء ملخصات منظمة تلقائيًا، وتعيين المهام، ودفع التحديثات عبر CRM وأدوات المشروع بأقل قدر من الإعداد.

أفضل ميزات Supernormal

التقط النصوص المكتوبة في الوقت الفعلي وملخصات الاجتماعات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطنا

قم بتعيين عناصر العمل وإنشاء المهام تلقائيًا في Asana وClickUp وأدوات أخرى

ضمان تشفير على مستوى المؤسسات وشهادة SOC 2 للأمان

احصل على رسائل بريد إلكتروني أسبوعية تحتوي على ملخصات الاجتماعات المهمة كل يوم أحد

استخدم قوالب الاجتماعات حسب الدور لإنشاء ملخصات ذات صلة بشكل أسرع

تعاون على الملاحظات في الوقت الفعلي، حتى إذا فات بعض الحاضرين الاجتماع المباشر

قيود Supernormal

يجد بعض المستخدمين خيارات التخصيص معقدة في البداية

هناك حد أقصى لعدد الرموز المميزة — وقد يؤدي تجاوزه إلى اقتطاع الردود أو ظهور أخطاء

تأخير عرضي في مزامنة التحديثات عبر جميع الأدوات المدمجة

أسعار فائقة

مجانًا

الميزة الاحترافية: 18 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تجربة مجانية لمدة 7 أيام)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات فائقة

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Supernormal

تقول مراجعة G2:

أكثر ما يعجبني في Supernormal هو دقة النسخ، حتى باللغة البرتغالية، وكيفية تنظيمه تلقائيًا لملاحظات الاجتماعات حسب الموضوع. لقد وفر لي الكثير من الوقت عند إعداد الوثائق والملخصات بعد الاجتماعات للتنسيق مع الفرق الفنية. كما أقدر التكامل السلس مع Google Meet، والذي يسمح ببدء التسجيل تلقائيًا دون الحاجة إلى إدخال يدوي. الواجهة نظيفة وبديهية، مما يساعد كثيرًا عند إدارة مشاريع متعددة.

أكثر ما يعجبني في Supernormal هو دقة النسخ، حتى باللغة البرتغالية، وكيفية تنظيمه التلقائي لملاحظات الاجتماعات حسب الموضوع. لقد وفر لي الكثير من الوقت عند إعداد الوثائق والملخصات بعد الاجتماعات للتنسيق مع الفرق الفنية. كما أقدر التكامل السلس مع Google Meet، الذي يسمح ببدء التسجيل تلقائيًا دون الحاجة إلى إدخال يدوي. الواجهة نظيفة وبديهية، مما يساعد كثيرًا عند إدارة مشاريع متعددة.

👀 هل تعلم؟ تشير الدراسات إلى أن 68% من الموظفين يقولون إن اجتماعات الفريق غير الفعالة هي أكبر عائق أمام إنتاجيتهم. هذا يمثل الكثير من الوقت الضائع الذي كان من الممكن توفيره باستخدام برنامج إدارة الاجتماعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي!

10. Jamworks (الأفضل للتدريس الشخصي باستخدام البطاقات التعليمية)

عبر Jamworks

هل ما زلت تدون الملاحظات كما في التسعينيات؟ تعرف على Jamworks. هذا ليس مجرد تطبيق آخر لتدوين الملاحظات، إنه مساعدك الشخصي في الدراسة. فهو يسجل المحاضرات ويُنشئ ملاحظات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحتى يخلق بطاقات تعليمية تفاعلية لمساعدتك على حفظ المفاهيم الأساسية.

هل تشعر بالملل في الفصل؟ هل تحتاج إلى مراجعة سريعة قبل الامتحان؟ Jamworks يوفر لك كل ما تحتاجه.

تم تصميم Jamworks للطلاب والمعلمين والمتعلمين الذين يركزون على سهولة الوصول والذين يرغبون في حفظ المزيد بجهد أقل. قم بتمييز اللحظات المهمة أثناء المحاضرة وقم على الفور بإنشاء مواد دراسية من تلك المقاطع.

يمكن للمدرس الذكي شرح الأفكار المعقدة بعبارات بسيطة وترجمة الملاحظات إلى لغات متعددة واختبارك باستخدام بطاقات تعليمية مخصصة. يتكامل مع منصات التعلم مثل Canvas و Moodle للحفاظ على محتواك متزامنًا.

قدرات الذكاء الاصطناعي: تستخدم Jamworks الذكاء الاصطناعي لنسخ المحاضرات وتحديد الموضوعات الرئيسية وإنشاء بطاقات تعليمية وتقديم دروس خصوصية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر مساعد ذكاء اصطناعي مخصص.

أفضل ميزات Jamworks

سجل المحاضرات وقم بنسخها في الوقت الفعلي، حتى تتمكن من التركيز على التعلم بدلاً من تدوين الملاحظات بشكل محموم

اكتشف الموضوعات الرئيسية تلقائيًا وقسم الدروس إلى فصول لتسهيل التنقل

أنشئ ملاحظات محاضرات عالية الجودة ومفصلة بما يكفي لإثارة إعجاب الأساتذة

أنشئ بطاقات تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع أسئلة وأجوبة يتم إنشاؤها تلقائيًا لمراجعة سهلة

اطلب من مدرس الذكاء الاصطناعي شرحًا مخصصًا، متاحًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بأي لغة

قم بتمييز أجزاء المحاضرة المهمة وتحويلها على الفور إلى ملاحظات دراسية أو بطاقات تعليمية

ادمج مع منصات LMS الشهيرة مثل Canvas و Blackboard و Moodle لمزامنة سلسة

قيود Jamworks

قد تكون وظيفة التسجيل معقدة، حيث تتطلب عدة نقرات للعثور على رابط الاجتماع ومشاركته

قد لا تكون مواد الموقع الإلكتروني دقيقة أو كاملة أو حديثة دائمًا

يدعم حاليًا الاستخدام الفردي فقط — لا يوجد تعاون مدمج للدراسة الجماعية أو الملاحظات المشتركة

أسعار Jamworks

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

السعر: 18.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Jamworks

G2 : لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jamworks`

يقول أحد التعليقات على Reddit:

أوصي بشدة بتطبيق jamworks! فهو يسجل محاضراتي ويستخدم الذكاء الاصطناعي الذكي لتدوين ملاحظاتي نيابة عني 🙂 كما أنه أضاف مؤخرًا ميزة الاختبار القصير لملاحظاتك!!

أوصي بشدة بتطبيق jamworks! فهو يسجل محاضراتي ويستخدم الذكاء الاصطناعي الذكي لتدوين ملاحظاتي نيابة عني 🙂 كما أنه أضاف مؤخرًا ميزة الاختبار القصير لملاحظاتك!!

11. Krisp AI (الأفضل لتحسين تجربة الاجتماعات مع إلغاء الضوضاء)

عبر Krisp AI

هل تعاني من ضوضاء في الخلفية أو فائض المعلومات أثناء الاجتماعات؟ Krisp، مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مصمم لجعل الاجتماعات أكثر إنتاجية.

يقوم بتصفية الضوضاء ونسخ المحادثات وإنشاء ملاحظات الاجتماعات — وهو مثالي للأفراد والفرق. يعمل Krisp بسلاسة مع Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams — دون الحاجة إلى مكونات إضافية.

لا يقتصر دور Krisp على إلغاء الضوضاء فحسب، بل إنه يفصل الأصوات ويكتشف الصدى ويتيح لك تمكين مرشح وضوح الصوت الخاص بك. وهذا يضمن بقاء صوتك واضحًا حتى في البيئات الصاخبة.

يقوم مساعد الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي بنسخ المحادثات وتحديد المتحدثين وتوفير ملخصات للمكالمات قابلة للتنزيل. بالنسبة للفرق المختلطة أو البعيدة في البيئات الصاخبة، يعمل Krisp على تحسين جودة الصوت دون الحاجة إلى ترقية الأجهزة.

قدرات الذكاء الاصطناعي: يستخدم Krisp الذكاء الاصطناعي لإزالة الضوضاء الخلفية وإلغاء الصدى وتحويل اللهجات من أجل الوضوح وإنشاء نصوص وملخصات ذكية في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Krisp AI

قم بإلغاء الضوضاء الخلفية في الوقت الفعلي باستخدام ميزة إلغاء الضوضاء المدعومة بالذكاء الاصطنا

انسخ الاجتماعات تلقائيًا بنص دقيق تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

أنشئ ملاحظات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتضمن النقاط الرئيسية والإجراءات المطلوبة

سجل الاجتماعات وادخل إليها لاحقًا لمراجعتها أو مشاركتها

استخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل اللهجات وتحسين الوضوح

قم بتمكين إلغاء الصدى وتحسين الصوت وتصفية التداخل

قم بتنزيل النصوص الملخصة والمعلومات التفصيلية على مستوى المتحدثين

قيود Krisp AI

يحد البرنامج المجاني من عدد الملخصات اليومية التي يقدمها الذكاء الاصطناعي ومدة إلغاء الضوضاء

يواجه بعض المستخدمين مشكلات عرضية مع بعض عمليات تكامل التطبيقات

خيارات تحرير محدودة داخل التطبيق للنصوص مقارنة بأدوات تدوين الملاحظات المخصصة

أسعار Krisp AI

مجاني

Pro : 16 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتصنيفات Krisp AI

G2: 4. 7/5 (560+ تقييم)

Capterra: تقييمات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Krisp

يقول أحد التعليقات على Reddit:

أستخدمه منذ سنوات في البرازيل (حيث تنبح الكلاب في كل مكان طوال الوقت)، وهو يعمل بشكل رائع. يتم تصفية جميع الأصوات الأخرى بشكل أفضل.

أستخدمه منذ سنوات في البرازيل (حيث تنبح الكلاب في كل مكان طوال الوقت)، وهو يعمل بشكل رائع. يتم تصفية جميع الأصوات الأخرى بشكل أفضل.

💡نصيحة احترافية: قبل إرسال دعوة الاجتماع، اسأل نفسك: هل يمكن إرسال هذا عبر البريد الإلكتروني؟ إذا كانت الإجابة نعم، فوفر وقت الجميع واستخدم ClickUp Brain لتدوين أفكارك أو تلخيص النقاط الرئيسية بدلاً من ذلك!

على الرغم من أن هذه الأدوات لم تدخل في قائمة أفضل 11 أداة، إلا أنها تكتسب شعبية بفضل مزاياها الفريدة ويمكن أن تكون إضافات مثالية لمجموعة أدوات اجتماعاتك.

💡 الأفضل لـ: المشاركة الشاملة والمتوازنة خلال الاجتماعاتما يميزه: يستخدم Equal Time الذكاء الاصطناعي لتتبع وقت التحدث وضمان حصول الجميع على فرصة للتعبير عن آرائهم، وهو أمر مهم بشكل خاص للفرق الهجينة والثقافات التي تركز على التنوع والإنصاف والشمولية. يحث المتحدثين المفرطين على التوقف عن الكلام، ويحث المشاركين الأكثر هدوءًا على التحدث، ويقدم تحليلات للمشاركة بعد الاجتماع. مثالي لـ: تنسيق القيادة، وجلسات العصف الذهني، وتقييم أداء الفريق بشكل شامل

💡 الأفضل لـ: النسخ السريع متعدد اللغاتما يميزه: يقوم Notta بنسخ الاجتماعات بأكثر من 40 لغة ويدعم تحميل الملفات الصوتية والمرئية للحصول على نصوص قابلة للبحث ومؤرخة بزمن. وهو مفيد بشكل خاص للفرق العالمية التي تحتاج إلى دقة في الوقت الفعلي دون إعدادات معقدة. مثالي لـ: المقابلات الدولية والندوات عبر الإنترنت وجلسات أبحاث العملاء

💡 الأفضل لـ: التعاون عبر الفيديو غير المتزامن + الملاحظات المتزامنة المدعومة بالذكاء الاصطناعيما يميزه: يدمج Bubbles تسجيل الشاشة مع الملاحظات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يتيح لأعضاء الفريق ترك تعليقات غنية ومؤرخة بختم زمني. مثالي لتقليل الحمل الزائد على الاجتماعات المباشرة والحفاظ على سياق الاتصال، حتى في حالة عدم التزامن. مثالي لـ: شروحات المنتجات، ومراجعات العروض التوضيحية، ودورات التغذية الراجعة

اجعل اجتماعاتك مهمة مع ClickUp

تُعقد أكثر من 11 مليون اجتماع يوميًا في الولايات المتحدة، و55 مليون اجتماع أسبوعيًا، وأكثر من مليار اجتماع سنويًا! ولكن لنكن صادقين، فليس كلها تؤدي إلى تقدم حقيقي.

حتى مع وجود مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي، فإن التحدي الحقيقي يبدأ بعد انتهاء المكالمة، حيث تتراكم الملاحظات وتضيع المهام المطلوب تنفيذها وتفوت المتابعة.

هنا تكمن الميزة الفريدة التي يقدمها ClickUp. إنه ليس مجرد مساعد اجتماعات آخر؛ إنه منصة تحول رؤى الاجتماعات إلى مهام قابلة للتنفيذ، وتدمجها مباشرةً مع مشاريعك واتصالات فريقك.

لأن الاجتماعات يجب أن تدفع إلى العمل، لا إلى المزيد من الفوضى. هل أنت مستعد لتحويل المناقشات إلى نتائج؟

جرب ClickUp مجانًا وحوّل اجتماعاتك اليوم! 🎯