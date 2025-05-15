أفضل 11 أداة لتوليد شعارات جذابة باستخدام الذكاء الاصطناعي

خذ استراحة، تناول كيت كات!

خذ استراحة، تناول كيت كات!

الشعارات مهمة. ابتكر دونالد جيليز شعار Kit Kat، ومن منا لم يستمتع قط بمذاق KitKat المقرمش ونسي هذا الشعار!

لأنك تستحق ذلك.

لأنك تستحق ذلك.

شعار L'Oréal Paris من إبداع Ilon Specht تحدى الروايات السائدة في صناعة التجميل حول قيمة المرأة وثقتها بنفسها.

بينما ركزت KitKat على فعل مادي (أخذ قسط من الراحة)، سعت L'Oréal إلى التمكين. كلا الشعارين لخصا هوية العلامة التجارية للشركة التي يمثلانها وكانا جذابين بما يكفي ليصبحا لا يُنسى.

لكنك لست بحاجة إلى أن تصبح جيليس أو سبيشت لكتابة شعار لا يُنسى؛ ليس مع وجود مساعد ذكاء اصطناعي سهل الاستخدام. في الواقع، 30٪ من رسائل التسويق الخارجي لحملات وسائل التواصل الاجتماعي يتم إنشاؤها الآن بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويمكنك إنشاء رسائلك في غضون دقائق أيضًا.

ستقدم هذه المدونة تفاصيل عن 11 أداة لتوليد الشعارات باستخدام الذكاء الاصطناعي يمكنك الاختيار من بينها لتوليد أفكار لشعارات حملتك. هيا بنا نبدأ!

لمحة سريعة: أفضل 11 أداة لتوليد الشعارات باستخدام الذكاء الاصطناعي

قبل أن ندخل في التفاصيل، إليك نظرة عامة على أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء شعارات جذابة:

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات ClickUp إنشاء شعارات وإدارة مشاريع الحملات أنشئ شعارات باستخدام ClickUp Brain واستفد من خيار نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة؛ واحفظ الأفكار في Docs وحوّلها إلى مهام مع مواعيد نهائية Copy. ai إنشاء محتوى بديل أنشئ تنسيقات متعددة للمحتوى وحسّن الشعارات باستخدام مدخلات خاصة بالعلامة التجارية Canva Slogan Generator إنشاء تصميمات جذابة وشعارات جذابة أنشئ شعارات وقم بتطبيقها على الفور على التصميمات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي والعلامات التجارية Writesonic الوصول إلى نماذج مختلفة من الذكاء الاصطناعي معًا استخدم Chatsonic و Socialsonic لتبادل الأفكار حول الشعارات والبقاء على اطلاع على أحدث الاتجاهات Ahrefs مولد شعارات مجاني بالذكاء الاصطناعي اجمع بين إنشاء الشعارات والبحث عن كلمات SEO الرئيسية وتحليل المنافسين Grammarly صقل وتلميع نصوص الشعارات قم بإنشاء وتحرير الشعارات باستخدام صوت العلامة التجارية وأهداف الكتابة في GrammarlyGO Shopify إنشاء شعارات خاصة بالصناعة أنشئ مئات الشعارات الخاصة بالتجارة الإلكترونية وقم بتطبيقها على متجرك على الفور Jasper AI إنشاء شعارات مخصصة للعملاء أدخل تفاصيل العملاء واستخدم القوالب أو وضع Boss Mode لإنشاء الشعارات واختبارها مولد الشعارات Designhill إنشاء شعارات محسّنة باستخدام الكلمات المفتاحية أدخل كلمات مفتاحية للعلامة التجارية وقم بإنشاء أكثر من 100 شعار مستهدف على الفور Hypotenuse AI إعادة إنشاء الشعارات بشكل لا نهائي صف علامتك التجارية، وأنشئ عدة إصدارات، وقم بالتحرير أو إعادة المحاولة للحصول على نتائج أفضل سهل للغاية. الذكاء الاصطناعي إنشاء شعارات وفقًا لإرشادات العلامة التجارية درب الذكاء الاصطناعي باستخدام ملفات PDF ومدخلات العلامة التجارية لإنشاء شعارات متسقة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة إنشاء الشعارات بالذكاء الاصطناعي؟

يجب أن يكون الشعار الذي يسهل تذكره فريدًا من نوعه ومميزًا لهوية علامتك التجارية ورؤيتها والجمهور المستهدف. يجب أيضًا أن تضع في اعتبارك كيف سيبدو في سياقات مختلفة - هل سيبدو جذابًا بنفس القدر على موقع الويب وشاشة الهاتف المحمول واللوحة الإعلانية؟

يجب أن يكون صانع الشعارات بالذكاء الاصطناعي قادرًا على الاهتمام بهذه العملية الإبداعية لتوفير الوقت وإنشاء شعار جيد الصياغة. ولكن هذا ليس كل شيء!

فيما يلي خمس ميزات أخرى يجب أن تبحث عنها في الأدوات اللازمة لإنشاء شعارات فعالة:

قابلية التخصيص: تحديد النبرة أو صقل الشعارات التي تم إنشاؤها لتناسب صناعتك وديموغرافيتك

سهولة الاستخدام: باستخدام ميزات مثل الإنشاء بنقرة واحدة وخيارات التصفية

خيارات متعددة للشعارات: إنشاء شعارات فريدة دون تكرار لخلق انطباع دائم

اتساق العلامة التجارية: التكامل مع أصول العلامة التجارية الحالية ومتطلبات الإعلان لتحقيق توافق أفضل

خيارات التصدير: تنزيل الشعار النهائي بتنسيقات مختلفة (مثل PDF و CSV) ومشاركته مع أعضاء الفريق لاتخاذ قرار جماعي

تجيب هذه المناقشة بين مستخدمي Reddit على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلانات بشكل جميل. مهما كانت الأداة التي تختارها في النهاية، فكر فيها على أنها مساعدك وليس منافسك.

عبر Reddit

📖 اقرأ أيضًا: المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي مقابل المحتوى الذي ينتجه البشر: الإيجابيات والسلبيات

أفضل 11 أداة لتوليد الشعارات باستخدام الذكاء الاصطناعي

يمكن لمولد الشعارات بالذكاء الاصطناعي إنشاء شعارات سريعة وقابلة للتخصيص والعمل كمنصة شاملة لإدارة جهودك التسويقية، بدءًا من إدارة المشاريع وتكامل التصميم وحتى إنشاء شعارات ملائمة لمحركات البحث.

استكشف هذه المولدات الـ 11 لشعارات الذكاء الاصطناعي (المجانية والمدفوعة) لتقرر أيها يناسب متطلباتك تمامًا.

🧠 حقيقة ممتعة: هيونداي هي واحدة من أكثر العلامات التجارية التي يخطئ الناس في تهجئتها في العالم، تليها لامبورغيني.

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء الشعارات وإدارة مشاريع الحملات)

قم بتبادل الأفكار لابتكار شعارات جذابة وأنشئ قائمة مهامك أو مستندًا تعاونيًا باستخدام ClickUp Brain

كتابة شعار لا يُنسى أثناء إدارة حملة التسويق الخاصة بك - يبدو وكأنه حلم، أليس كذلك؟

ولكن مع ClickUp، يمكن أن يصبح ذلك حقيقة! يجمع التطبيق الشامل للعمل بين الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومشاركة المعرفة والتواصل بين أعضاء الفريق وإدارة المشاريع للحفاظ على تنظيم كل شيء.

أنشئ شعارات جذابة وقم بإنشاء قائمة بالأفكار الإبداعية باستخدام ClickUp Brain، المساعد الذكي الداخلي من ClickUp. تعالج الأداة تفاصيل علامتك التجارية والجمهور المستهدف والرسالة الأساسية باستخدام أكثر من 1000 تكامل ClickUp لتقديم شعارات مؤثرة.

حتى بدون توجيهات معقدة، يمكن لـ AI Writer for Work من ClickUp Brain فهم المدخلات البسيطة وإنشاء شعارات لا تُنسى.

✨ مكافأة: يمكن لمستخدمي ClickUp Brain الاختيار من بين نماذج AI خارجية متعددة، بما في ذلك GPT-4o و o3-mini و o1 و Claude 3. 7 Sonnet لكتابة النصوص الإعلانية وإنشاء شعارات جذابة!

اطلع على كيفية استخدام ClickUp Brain للتسويق من خلال هذا الشرح السريع:

بمجرد إنشاء شعاراتك الجذابة، يمكن لـ ClickUp مساعدتك أيضًا في التعاون في الوقت الفعلي. استخدم ClickUp Docs لتسجيل الأفكار الإبداعية، وحساب هوية العلامة التجارية، وتخطيط حملات وسائل التواصل الاجتماعي.

تعاون في الوقت الفعلي مع ClickUp Docs، وتتبع كل تغيير، وقلل من احتمالية حدوث الأخطاء

يمكن لعدة أعضاء من الفريق العمل معًا وتتبع التغييرات دون مغادرة المنصة. للانتقال من التخطيط إلى التنفيذ، يمكن للفرق ربط ClickUp Docs بـ ClickUp Tasks وإنشاء عناصر قابلة للتنفيذ مع تحديد مواعيد نهائية ومتتبعات للتقدم.

📮 ClickUp Insight: مع وجود مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain بجانبك، أصبح إنشاء الشعارات أسهل. ما عليك سوى طرح السؤال مباشرة من مساحة العمل الخاصة بك، وسيقوم ClickUp Brain بسحب المعلومات من مساحة العمل و/أو التطبيقات الخارجية المتصلة!

أفضل ميزات ClickUp

استخدم ClickUp Views لتنظيم الشعارات وتصفيتها (على سبيل المثال، حسب الفئة أو التقييم أو الحالة). قد يكون عرض الجدول هو الأفضل للفرز والمقارنة

أضف حقول ClickUp المخصصة إلى مهامك لتصنيف الشعارات (على سبيل المثال، "التركيز على العلامة التجارية" و"الجمهور المستهدف" و"النبرة")

انشر قوالب إعلانية مع نماذج للمهام وحقول مخصصة وسير عمل محدد مسبقًا

راقب المقاييس الرئيسية، وتتبع إنجاز المهام، وحلل النتائج لحملات التسويق المستقبلية باستخدام لوحات معلومات ClickUp

قيود ClickUp

هناك منحنى تعلم للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (9,500+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

تشاركت تشيلسي بينيت، مديرة التفاعل مع العلامة التجارية في Lulu Press، تجربتها مع ClickUp:

تعد منصة إدارة المشاريع أساسية لفريق التسويق، ونحن نحب أنها تساعدنا على البقاء على اتصال مع الأقسام الأخرى. نحن نستخدم ClickUp كل يوم، في كل شيء. لقد كانت مفيدة جدًا لفريقنا الإبداعي وجعلت سير عملهم أفضل وأكثر كفاءة.

تعد منصة إدارة المشاريع أساسية لفريق التسويق، ونحن نحب أنها تساعدنا على البقاء على اتصال مع الأقسام الأخرى. نحن نستخدم ClickUp كل يوم، في كل شيء. لقد كانت مفيدة جدًا لفريقنا الإبداعي وجعلت سير عملهم أفضل وأكثر كفاءة.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات الإنتاجية وتطبيقات البرامج

2. Copy. ai (الأفضل لإنشاء محتوى بديل)

بدلاً من قضاء ساعات في التفكير في شعارات لكل حملة، استخدم Copy.ai لإنشاء محتوى بديل لمبادرات تسويقية مختلفة وشرائح سكانية متنوعة.

يتيح لك كتابة توجيهات مفصلة تحدد معلمات مثل النبرة والأسلوب والبنية لتتناسب مع متطلباتك.

بالإضافة إلى إنشاء الشعارات، يوفر Copy.ai مكتبة واسعة من أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا لتناسب مختلف تنسيقات المحتوى، مثل المدونات وأوصاف المنتجات ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد. يتيح منشئ الشعارات تخصيص المطالبات التفصيلية، مما يساعد المسوقين على اختبار الصوت والنبرة وزوايا التوصيل. يمكنك أيضًا استخدام أداة Brand Voice للحفاظ على توافق الشعارات التي تم إنشاؤها مع هويتك في جميع الحملات.

أفضل ميزات Copy. ai

أضف كلمات رئيسية خاصة بعملك في المدخلات للحصول على شعارات مخصصة

استخدم القوالب الجاهزة لملء المعلومات وإنشاء المحتوى في ثوانٍ معدودة

حسّن محتواك باستخدام أداة إعادة كتابة الجمل

قيود Copy. ai

لا توجد خيار لتحرير المطالبات أثناء المحادثة

قد ينتج محتوى غير دقيق أو متكرر

أسعار Copy. ai

مجاني إلى الأبد

المبتدئين: 49 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

متقدم: 249 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Copy. ai

G2: 4. 7/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (60+ تقييم)

3. Canva Slogan Generator (الأفضل لإنشاء تصميمات جذابة وشعارات جذابة)

عبر Canva Slogan Generator

هل تحتاج إلى شعار جذاب لعلامتك التجارية مع خيارات تصميم متنوعة؟ Canva Slogan Generator هو خيارك الأفضل!

يمكنك استخدام أداة إنشاء الشعارات بالذكاء الاصطناعي لكتابة شعارات جذابة وتخصيص مظهرها على الفور باستخدام الخطوط والألوان والرسومات، كل ذلك دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات لاستراتيجية الترويج أو حملات التسويق.

بالإضافة إلى الشعارات، يسهل Canva تطبيق الشعارات التي تم إنشاؤها على جميع العناصر المرئية للعلامة التجارية. يمكنك سحب الشعارات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وإفلاتها في منشورات Instagram والإعلانات والنشرات الإعلانية وبطاقات العمل باستخدام قوالب Canva.

أفضل ميزات Canva Slogan Generator

أنشئ 50 شعارًا مجانًا باستخدام أداة إنشاء الشعارات بالذكاء الاصطناعي من Canva

ترجم الشعارات إلى أكثر من 100 لغة باستخدام أداة الترجمة الاحترافية من Canva

استخدم Canva Docs للتعاون مع فريقك ومناقشة الشعارات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي

حوّل مستندك إلى عرض تقديمي بنقرة واحدة وقدّم حملة عملك

قيود أداة إنشاء الشعارات من Canva

قد يكون تنظيم عدد كبير من الملفات أمرًا صعبًا

قد تكون التطبيقات والميزات الجديدة مربكة وتجعل الواجهة غير سهلة الاستخدام

أسعار Canva Slogan Generator

مجاني إلى الأبد

Canva Pro: 15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Canva Teams: 10 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا

Canva Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Canva Slogan Generator

G2: 4. 7/5 (أكثر من 4000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

👀 هل تعلم؟ 73% من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يزعمون أنهم إذا لم ترد العلامة التجارية على استفساراتهم عبر الإنترنت، فسوف يشترون من منافسها.

4. Writesonic (الأفضل للوصول إلى نماذج مختلفة من الذكاء الاصطناعي معًا)

عبر Writesonic

يجمع Chatsonic من Writesonic بين نماذج الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وClaude وGemini للبحث وإنشاء المحتوى، ليصبح بذلك أداة كاملة لإنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي.

يمكنك أيضًا استخدام Socialsonic للبقاء على اطلاع على الاتجاهات الشائعة وإنشاء قائمة بالأفكار الإبداعية. يمكن أن يكون تخطيط حملاتك التسويقية باستخدام هذه الأداة أمرًا سهلاً للغاية. ومع ذلك، تركز ميزات المحتوى الاجتماعي حاليًا على LinkedIn فقط.

يتكامل إنشاء الشعارات في Writesonic بشكل جيد مع مجموعة أدوات كتابة الإعلانات ووصف المنتجات. باستخدام ميزات Brand Voice، يمكنك تدريب Writesonic على تكرار نغمات معينة عبر منصات مختلفة.

أفضل ميزات Writesonic

أنشئ نبرة متسقة لعلامتك التجارية وحافظ عليها في جميع المحتويات التي يتم إنشاؤها

استفد من إنشاء المحتوى بأكثر من 25 لغة

انشر المحتوى مباشرة على منصتك المفضلة بنقرة واحدة

قيود Writesonic

الرصيد في الخطة المجانية هو عرض لمرة واحدة، لذا لا يمكنك إعادة استخدامه بعد نفاده

يميل إلى إنشاء محتوى عام حتى بالنسبة لمدخلات نصية محددة

أسعار Writesonic

مجاني إلى الأبد

فرد: 20 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (تُفوتر سنويًا)

قياسي: 99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وردود فعل Writesonic

G2: 4. 7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Writesonic

Writesonic هو المساعد في الكتابة الذي أحتاجه عند التفكير في عنوان مدونة أو كتابة مقال أو نسخة خلفية لكتاب أو نسخة تسويقية لإعلان رقمي. توفره على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يتناسب مع جدول الكتابة الخاص بي. كما أنه يساعدني في تبادل الأفكار مع عملائي في مجال الكتابة عندما نبحث عن أفكار جديدة للمحتوى.

Writesonic هو المساعد في الكتابة الذي أحتاجه عند التفكير في عنوان مدونة أو كتابة مقال أو نسخة خلفية لكتاب أو نسخة تسويقية لإعلان رقمي. توفره على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يتناسب مع جدول الكتابة الخاص بي. كما أنه يساعدني في تبادل الأفكار مع عملائي في مجال الكتابة عندما نبحث عن أفكار جديدة للمحتوى.

💡نصيحة احترافية: استخدم Writesonic's AI Article Writer 5. 0 لإنشاء مسودة محتوى طويل، ثم قم بتحسينها باستخدام Chatsonic للحصول على أفكار لشعارات و Photosonic للحصول على صور. أنشئ حملة تسويقية تتوافق مع علامتك التجارية - من الشعارات الجذابة إلى المحتوى والرسومات الجذابة باستخدام منصة واحدة.

5. Ahrefs (الأفضل لمولد الشعارات المجاني بالذكاء الاصطناعي)

عبر Ahrefs

ابحث عن الكلمات المفتاحية لإنشاء شعارات جذابة في Ahrefs واستخدم أداة إنشاء الشعارات بالذكاء الاصطناعي (مجانية) لتطوير شعارات.

على الرغم من بساطة أداة إنشاء الشعارات من Ahrefs، إلا أن قوتها الحقيقية تكمن في البحث عن الكلمات المفتاحية. قبل وضع اللمسات الأخيرة على الشعار، يمكن للمسوقين استخدام Ahrefs لاختبار صعوبة الكلمات المفتاحية وحجم البحث واستخدام المنافسين للمصطلحات ذات الصلة. وهذا يضمن أن الشعارات ليست جذابة فحسب، بل إنها ذكية من ناحية تحسين محركات البحث (SEO) أيضًا.

أفضل ميزات Ahrefs

اختر عدد المتغيرات التي تريد إنشاءها

حلل أكثر شعارات المنافسين نجاحًا ونصوصهم التسويقية من خلال ميزة Site Explorer

اكتب شعارات جديدة بناءً على نشاط البحث لجمهورك المستهدف باستخدام مستكشف الكلمات الرئيسية

قيود Ahrefs

يمكن أن تكون الردود عامة ومتكررة

في حين أن أداة إنشاء الشعارات باستخدام الذكاء الاصطناعي مجانية، فإن الميزات الأخرى تأتي بسعر باهظ

أسعار Ahrefs

مجانًا

Lite: 129 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

قياسي: 249 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

متقدم: 449 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: 1499 دولارًا أمريكيًا في الشهر (يلزم التزام سنوي)

تقييمات Ahrefs وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 5/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (550+ تقييم)

6. Grammarly (الأفضل لتنقيح وتلميع نصوص الشعارات)

عبر Grammarly

من بين الأدوات التي تتحقق من جودة الكتابة، تبرز Grammarly بفضل قدراتها على التصحيح في الوقت الفعلي واقتراحاتها التفصيلية التي تتجاوز التصحيحات النحوية الأساسية.

GrammarlyGO، المبتكر التعاوني للذكاء الاصطناعي التوليدي، مفيد بشكل خاص لكتابة شعار جيد بصوت علامتك التجارية. لكتابة مسودة شعار منتج، أدخل المصطلحات الرئيسية المتعلقة بمنتجك، وسيقوم GrammarlyGO بإنشاء خيارات متعددة في ثوانٍ.

تتحسن اقتراحات شعارات Grammarly بشكل ملحوظ عند إقرانها بخيارات تحديد الأهداف المخصصة. حدد نبرة صوتك (ودية، رسمية، واثقة)، وحدد جمهورك المستهدف، واختر هدفك (إعلام، إقناع)، ودع GrammarlyGO تقوم بضبط شعاراتك وفقًا لذلك.

أفضل ميزات Grammarly

حلل المحتوى مقارنةً بصفحات الويب لضمان الأصالة ومنع الانتحال غير المقصود

حدد أهدافًا مخصصة للكتابة لتتناسب مع الغرض من المحتوى والجمهور المستهدف

استفد من الدعم متعدد اللغات مثل الإنجليزية الأمريكية والبريطانية والكندية والأسترالية

قيود Grammarly

قد يؤدي إلى حدوث المزيد من الأخطاء بسبب أعطال البرامج في Google Docs أو رسائل البريد الإلكتروني

دعم محدود لتعديل النبرة في اللغات غير الإنجليزية

أسعار Grammarly

مجاني

المحترف: 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Grammarly

G2: 4. 7/5 (9,500+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 7000 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: بالنسبة لتذكر العلامة التجارية - ما يتذكره الجمهور عن علامتك التجارية - يزيد التسويق المؤثر من معدل التذكر بمساعدة الآخرين بنسبة 79٪ والمحتوى الخاص بالعلامة التجارية بنسبة 81٪.

7. Shopify (الأفضل لإنشاء شعارات خاصة بقطاعات معينة)

عبر Shopify

يتميز مولد الشعارات المجاني من Shopify بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام. بنقرات قليلة، يمكنك إنشاء مئات الشعارات الجذابة.

تصفح العديد من أسماء الشركات في مختلف المجالات وقم بإنشاء شعارات محددة عن طريق كتابة الكلمة المفتاحية.

يعد مولد الشعارات من Shopify رائعًا لرواد الأعمال الذين يطلقون علامات تجارية متخصصة في التجارة الإلكترونية. بمجرد إنشاء شعارك، يمكنك تطبيقه بسرعة على الصفحة الرئيسية لمتجرك على Shopify أو قوائم المنتجات أو لافتات الإعلانات باستخدام التكاملات المدمجة.

أفضل ميزات Shopify

اختر من بين مئات خيارات الشعارات بناءً على كلماتك المفتاحية

صمم شعاراتك لتسليط الضوء على رسالة علامتك التجارية وميزاتها الفريدة

احصل على موارد إضافية للتسويق والعلامات التجارية من خلال مجموعة الأدوات المتكاملة من Shopify

قيود Shopify

خيارات تخصيص محدودة لضبط الشعارات التي تم إنشاؤها

قد يؤدي الإنشاء بالجملة إلى تكرار الشعارات أو جعلها عامة

أسعار Shopify

مجاني

الأساسي: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Shopify: 79 دولارًا شهريًا للفرق الصغيرة

متقدم: 299 دولارًا أمريكيًا شهريًا للشركات الكبيرة

تقييمات ومراجعات Shopify

G2: 4. 4/5 (أكثر من 4500 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (6,500+ تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: 10 أدوات لتوليد وصف المنتجات التي ستغير قواعد اللعبة

8. Jasper AI (الأفضل لإنشاء شعارات مخصصة للعملاء)

عبر Jasper AI

صف عملاءك المحتملين لـ Jasper AI وأدخل التفاصيل الأخرى المتعلقة بعلامتك التجارية وقم بإنشاء المحتوى. يمكنك القيام بذلك باستخدام قالب العنوان المثالي — أدخل التفاصيل مثل وصف المنتج واسم الشركة والسياق وصورة العميل ونبرة الصوت.

هناك طريقة أخرى لإنشاء شعارات باستخدام Jasper AI وهي وظيفة الوصفة في Boss Mode. وهي تقبل حقول إدخال مماثلة ولكنها تسمح بتنفيذ أوامر محددة لإنشاء الشعارات من خلال CTRL/CMD + Shift + Enter.

أفضل ميزات Jasper AI

استخدم مجموعة متنوعة من قوالب كتابة المحتوى لإنشاء جميع أنواع المقالات

أنشئ شعارات بـ 25 لغة

أعد استخدام المحتوى الحالي في عناوين موجزة

قيود Jasper AI

يستغرق المستخدمون بعض الوقت لتعلم كيفية استخدام جميع الميزات بفعالية

قد يكون إعداد المطالبات والسياق أمرًا صعبًا

أسعار Jasper AI

مجاني: تجربة لمدة 7 أيام

المطور: 49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المحترف: 69 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Jasper AI

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 1500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jasper AI

أحب أيضًا أنه يساعد في إنشاء شعارات أو عناوين قصيرة وجذابة يمكنني استخدامها في وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل البريد الإلكتروني أو غيرها من الأنشطة التسويقية. تقييم تم جمعه ونشره على G2.com.

أحب أيضًا أنه يساعد في إنشاء شعارات أو عناوين قصيرة وجذابة يمكنني استخدامها في وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل البريد الإلكتروني أو غيرها من الأنشطة التسويقية. تقييم تم جمعه ونشره على G2.com.

9. Designhill Slogan Generator (الأفضل لإنشاء شعارات محسّنة بالكلمات المفتاحية)

عبر Designhill Slogan Generator

Designhill Slogan Generator يشبه الدردشة مع صديق لديه أفكار إبداعية حول احتياجات علامتك التجارية وتسويقها.

أدخل كلمة مفتاحية لعلامتك التجارية وقم بإنشاء شعارات مخصصة لهذا التركيز على الفور، مما يجعلها وثيقة الصلة بقنواتك التسويقية.

أفضل ميزات Designhill Slogan Generator

استفد من واجهة سهلة الاستخدام لا تتطلب أي خبرة تقنية

اختر من بين أكثر من 100 خيار من الشعارات المصممة خصيصًا لتناسب الكلمات المفتاحية المتعلقة بعلامتك التجارية

انسخ الشعارات بنقرة واحدة، مما يسهل حفظ ومقارنة المفضلة لديك

قيود أداة Designhill Slogan Generator

قد تحتاج بعض الشعارات إلى تعديل بسيط لتناسب صوت علامتك التجارية

لا يتوفر دعم متعدد اللغات

أسعار Designhill Slogan Generator

مجاني

تقييمات ومراجعات Designhill Slogan Generator

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

10. Hypotenuse AI (الأفضل لإعادة إنشاء الشعارات بشكل لا نهائي)

عبر Hypotenuse AI

للحصول على أفضل النتائج، قم بوصف صوت علامتك التجارية واحتياجات عملائك بالتفصيل — يستخدم Hypotenuse AI هذه المعلومات لإنشاء شعارات موجهة.

يمنحك Hypotenuse AI ستة خيارات وحرية إجراء التعديلات التي تريدها. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يعجبك أي شيء، فما عليك سوى إنشائه مرة أخرى.

أفضل ميزات Hypotenuse AI

استخدم أكثر من 50 قالب محتوى قابل للتخصيص

استفد من أداة البحث على الويب للحصول على معلومات فورية

استفد من ميزات كتابة المقالات المتقدمة لتطوير نصوص تسويقية حول شعاراتك

قيود Hypotenuse AI

يُنشئ محتوى متكررًا من حين لآخر عند استخدام مطالبات مشابهة

ميزات دعم الدردشة المحدودة

أسعار Hypotenuse AI

مجاني

الاشتراك: 29 دولارًا شهريًا

أساسي: 87 دولارًا شهريًا

Blog Pro: 230 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تخصيص المدونة: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Hypotenuse AI

G2: 4. 7/5 (70+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Hypotenuse AI

نستخدم هذا البرنامج في العصف الذهني وكتابة وصف منتجاتنا ومنشوراتنا على وسائل التواصل الاجتماعي ونصوص الصفحات المقصودة وبعض أنواع المحتوى التسويقي الأخرى. لقد منحنا هذا البرنامج أفكارًا رائعة وأصبح بإمكاننا إنتاج المحتوى وتوجيهه باللهجة واللغة المناسبة لنا.

نستخدم هذا البرنامج في العصف الذهني وكتابة وصف منتجاتنا ومنشوراتنا على وسائل التواصل الاجتماعي ونصوص الصفحات المقصودة وبعض أنواع المحتوى التسويقي الأخرى. لقد منحنا هذا البرنامج أفكارًا رائعة وأصبح بإمكاننا إنتاج المحتوى وتوجيهه باللهجة واللغة المناسبة لنا.

11. Easy-Peasy. AI (الأفضل لإنشاء شعارات وفقًا لإرشادات العلامة التجارية)

يمكنك تدريب Easy-Peasy. AI باستخدام إرشادات محددة للعلامة التجارية وأمثلة ونبرة صوتية للحفاظ على الاتساق بين الشعارات التي يتم إنشاؤها. يستخدم GPT-4 لفهم السياق وإنشاء عبارات تتوافق مع شخصية علامتك التجارية.

سهل للغاية. يساعد مساعد الذكاء الاصطناعي، Marky، في تحسين الشعارات باستخدام معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة.

سهل للغاية. أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

أنشئ شعارات بأكثر من 40 لغة

الوصول إلى أكثر من 200 قالب ذكاء اصطناعي لتسهيل العمل

قم بتحميل ملفات PDF المتعلقة بالعلامة التجارية واطرح أسئلة على الذكاء الاصطناعي للحصول على حملات تسويقية أكثر ترك

سهل للغاية. حدود الذكاء الاصطناعي

تتطلب بعض الميزات المتقدمة فترة تعلم للمستخدمين الجدد

قد تفتقر إلى الدقة في المحتوى الذي تولده

سهل للغاية. أسعار الذكاء الاصطناعي

مجاني

المبتدئين: 16 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

50 غير محدود: 24 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

غير محدود: 32 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

سهل للغاية. تقييمات وتصنيفات الذكاء الاصطناعي

G2: 4. 5/5 (20+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

👀 هل تعلم؟ وفقًا لـ 93٪ من قادة التسويق، يحتاج المسوقون إلى معرفة كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في سير عملهم.

أنشئ شعارات وشكل هوية العلامة التجارية بنقرة واحدة باستخدام ClickUp

إن إنشاء شعارات لا تُنسى وتبقى عالقة في أذهان الناس ليس بالمهمة السهلة. ولكن باستخدام أداة إنشاء الشعارات بالذكاء الاصطناعي المناسبة، يمكنك التعبير عن شخصية علامتك التجارية في عبارة تلقى صدى لدى جمهورك.

في حين أن جميع هذه الأدوات يمكن أن تساعد في إنشاء شعارات جذابة واختبار الاختلافات، فإن ClickUp هو الوحيد الذي يجمع بين إنشاء الشعارات وإدارة سير العمل والحملات بشكل كامل.

يوفر ClickUp موقعًا مركزيًا لتخزين أصول العلامة التجارية والتعاون مع أعضاء الفريق وتتبع الحملات التسويقية. لذلك، عندما تنتهي من إنشاء شعار علامتك التجارية، يمكنك الاستمرار في استخدامه في نفس المكان الذي أنشأت فيه شعارك.

اشترك في ClickUp مجانًا اليوم وجربه! 🎉