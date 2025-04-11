11 أفضل إدارة علاقات العملاء لمحترفي الضرائب وموظفي الحسابات

على مدار العقود القليلة الماضية، عالجت الولايات المتحدة أكثر من 120 مليون إقرار ضريبي سنوياً، وفي عام 2023 وحده، ارتفع هذا الرقم إلى 160 مليوناً.

هذا كثير من الأعمال الورقية. ولكن بالنسبة لمحترفي الضرائب الذين يتعاملون مع كل ذلك؟ عبء العمل أكبر من ذلك. وهنا يكمن التحدي الحقيقي: الوقت والكفاءة.

وفقًا لاستطلاعنا الأخير، يقضي المحترف العادي أكثر من 30 دقيقة يوميًا في البحث عن المعلومات المتعلقة بالعمل، أي أكثر من 120 ساعة سنويًا يضيعها في البحث في رسائل البريد الإلكتروني وسلاك، والملفات المبعثرة.

والآن، أضف إلى ذلك المتابعة الفائتة. بالنسبة لمحترفي الضرائب، تتمثل عقوباتها في فقدان الثقة والفوضى.

هذا هو المكان الذي يمكن لبرامج إدارة علاقات العملاء (CRM) أن تحدث فرقًا. CRMs لشركات المحاسبة ومحترفي الضرائب تبسيط مسك الدفاتر وإدارة المستندات وأتمتة سير العمل وإدارة العلاقات مع العملاء.

هل تتطلع إلى إدخال المزايا المذكورة أعلاه في عملك؟ فيما يلي قائمة مجمعة لأفضل 11 نظامًا لإدارة علاقات العملاء لمحترفي الضرائب لمساعدتك على الاختيار الصحيح.

⏰ ملخص 60 ثانية فيما يلي نظرة عامة سريعة على اختياراتنا لأفضل 11 منصة إدارة علاقات العملاء المتكاملة لمحترفي الضرائب: الأداة الأفضل ل الميزات الرئيسية التسعير انقر فوق إدارة العملاء القابلة للتخصيص وأتمتة سير العمل أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبوابة للعملاء، وأكثر من 50 بطاقة مخصصة للوحة التحكم مجاناً، من 7 دولارات إلى 12 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً؛ عروض أسعار مخصصة للمؤسسات HubSpot الشركات الضريبية الصغيرة التي تحتاج إلى إدارة علاقات العملاء والتسويق وإدارة علاقات العملاء المتكاملة نماذج مخصصة، وقوالب بريد إلكتروني، وسير عمل الإعداد الضريبي يبدأ من 15 دولاراً/مستخدماً/شهرياً، ويصل إلى 3,600 دولار/مستخدم/شهرياً TaxDome إدارة الممارسة الكل في واحد مع بوابة العميل أتمتة التوقيع الإلكتروني، وبوابة العميل الآمنة، وخطوط الأنابيب المرئية 800 دولار - 1,200 دولار في السنة لكل مستخدم ليسيو تأمين التواصل مع العملاء وأتمتة سير العمل المراسلة الآمنة وأتمتة المهام المتكررة والجدول الزمني للاتصالات Pro: 75 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا؛ عروض أسعار مخصصة للمؤسسات Pipedrive الشركات الضريبية التي تعتمد على المبيعات والتي تحتاج إلى خط أنابيب مرئي سحب وإسقاط خط الأنابيب، وأتمتة المتابعة، وتتبع البريد الإلكتروني $14-$14-$79/مستخدم/شهرياً Zoho CRM مهام سير عمل ضريبية قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة مع عمليات تكامل محاسبية مدمجة تكامل Zoho Books/Payroll، والقواعد الضريبية الآلية، وإعداد التقارير الضريبية 20 دولاراً - 65 دولاراً/مستخدماً/شهرياً مباشرةً إدارة قوية لخطوط الإنتاج وأتمتة المهام خطوط أنابيب منظمة، وحقول ضريبية مخصصة، وأتمتة قائمة على الموعد النهائي $29-$99$/مستخدم/شهرياً Accelo أتمتة إدارة العملاء وتقديم الخدمات في شركات الضرائب تتبع الوقت + الفواتير، سجل كامل للعملاء، نظام سجلات قابل للبحث تسعير مخصص رشيق إدارة ومشاركة العملاء المتكاملة مع وسائل التواصل الاجتماعي إثراء الملف الشخصي الاجتماعي، وتتبع البريد الإلكتروني، والتقاط العملاء المحتملين على مواقع التواصل الاجتماعي 29$. 90 دولارًا/مستخدم/شهريًا Salesforce الشركات الضريبية على مستوى المؤسسات التي تحتاج إلى أتمتة وتحليلات متقدمة تحليلات الذكاء الاصطناعي وتنبيهات المواعيد النهائية والتكاملات المحاسبية القوية $165-$165-$500/مستخدم/شهرياً طريقة CRM إدارة العميل/الفواتير المتكاملة مع QuickBooks وXero مزامنة الفواتير في الوقت الفعلي، وبوابة الخدمة الذاتية للعميل، والمتابعة الآلية 25$-$74$/مستخدم/شهرياً

ما الذي يجب أن تبحث عنه في CRM لمحترفي الضرائب؟

تستغرق إدارة بيانات العملاء وقتاً طويلاً بالفعل، وموسم الضرائب يزيد الأمر سوءاً. عند إدارة عدد لا يُحصى من المواعيد النهائية ورسائل البريد الإلكتروني والمستندات، يحتاج محترفو الضرائب إلى التحول إلى النظام الرقمي.

تشير أحدث تقارير مصلحة الضرائب الأمريكية إلى أنه تم تقديم 23.1 مليون إقرار ضريبي إلكترونيّ، مما يثبت أن الحلول الرقمية هي النهج الصحيح.

هذا هو السبب الذي يجعل إدارة علاقات العملاء لمحترفي الضرائب أمرًا ضروريًا - فهو ينظم معلومات العميل ويؤدي المهام تلقائيًا ويضمن عدم حدوث أي شيء يفوتك.

📌 ولكن ليست كل برامج إدارة علاقات العملاء متشابهة لمحترفي الضرائب. لذا إليك قائمة بالميزات "الضرورية" التي يجب البحث عنها عند اختيار برنامج CRM المناسب: تنظيم إدارة العملاء: تخزين السجل الضريبي وحالة الإيداع والخصومات والبيانات المالية الرئيسية

تتبع المهام والمواعيد النهائية: إرسال تذكيرات تلقائية للإيداعات وعمليات التدقيق والمتابعة

تخزين المستندات وتأمينها: الاحتفاظ بالإقرارات الضريبية والملفات الداعمة في موقع مركزي

سجل سجل سجل الاتصالات: سجِّل رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والاجتماعات للحصول على تفاعلات كاملة مع العملاء

أتمتة سير العمل: التعامل مع طلبات المستندات والمتابعة وإعداد العملاء بأقل جهد ممكن

الاندماج مع البرامج الضريبية: المزامنة مع برامج المحاسبة مثل QuickBooks Online لتحديثات البيانات في الوقت الحقيقي

تخصيص الحقول وإعداد التقارير: توليد رؤى حول اتجاهات العملاء وعمليات المبيعات وأداء الأعمال

إعداد بوابة العميل المناسبة: إتاحة وصول آمن للخدمة الذاتية للوثائق الضريبية والفواتير والمدفوعات والاتصالات الضريبية

أفضل 11 برنامج لإدارة علاقات العملاء لمحترفي الضرائب

باستخدام CRM المناسب، يمكن لشركات الضرائب إدارة تفاعلات العملاء، وأتمتة المهام المتكررة، والتركيز على ما يهم، أي مساعدة العملاء على اجتياز موسم الضرائب دون ضغوط. إليك اختياراتنا لأفضل 11 برنامج إدارة علاقات العملاء لمساعدتك في إدارة موسم الضرائب.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة العملاء القابلة للتخصيص وأتمتة سير العمل)

🔎 هل تعلم؟ خدمة العملاء هي السمة الأكثر تقديرًا في محترفي الضرائب، حيث تم تصنيفها أعلى بأربع مرات من الصفات الأخرى.

إذا كنت تريد أن تبقى على قائمة "10/10، يوصي بها عميلك"، فعليك تجربة تطبيق ClickUp CRM لمحترفي الضرائب. وباعتباره تطبيق كل شيء للعمل، يجمع ClickUp بين إدارة المشاريع وتخزين المستندات وتواصل الفريق في منصة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

لنرى كيف يكون ذلك مفيدًا لسير عملك!

الأشياء الأولى أولاً: مطاردة العملاء أمر مرهق - وهو الجزء الذي لا يعلمك إياه أحد في مدرسة الضرائب.

ما الذي يمكنك فعله بشكل مختلف؟ تعمل نماذج ClickUp على تبسيط عملية جمع بيانات العميل وأتمتة عملية الاستلام داخل نظام CRM الخاص بك.

ابدأ العمل إنشاء المهام، وأتمتة الاستجابات، وتبسيط عمليات التحصيل باستخدام ClickUp Forms

كما أنها تتيح لك أيضًا إنشاء مهام قابلة للتنفيذ على الفور بناءً على عمليات الإرسال، سواء كنت تجمع تفاصيل إعداد العميل أو تقارير النفقات أو بيانات الامتثال.

باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp CRM، يمكن لمحترفي المحاسبة والمالية والضرائب مثلك تتبع بيانات العميل الرئيسية مثل حالة الإيداع والسنة الضريبية وحالة الفاتورة والمواعيد النهائية للمستندات - كل ذلك في مكان واحد. يمكنك تصفية المهام حسب نوع العميل (على سبيل المثال، الأعمال التجارية مقابل الأفراد)، ووضع علامات على الحالات العاجلة، وإنشاء تدفقات عمل مخصصة. إنها طريقة مرنة لتنظيم العمل وترتيب أولوياته دون أن تنشغل بجداول البيانات.

أنشئ قاعدة بيانات العملاء المثالية لشركة المحاسبة الخاصة بك باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp CRM

يسمح ClickUp للمحاسبة كذلك للمهنيين بتخزين الإقرارات الضريبية والبيانات المالية ومستندات الامتثال في نظام مركزي قابل للبحث يمكن مشاركته مع العملاء، باستخدام مركز ClickUp Docs.

لا مزيد من التنقل بين المجلدات؛ يمكنك تحديد موقع ملفاتك الضريبية وتخزينها بسهولة داخل ClickUp Docs Hub

والأفضل من ذلك أن جميع مستنداتك ليست ثابتة، بل قابلة للتنفيذ. يمكنك التعاون مباشرةً مع فريقك وتحويل التعليقات والملاحظات والتحديثات داخل المستند إلى مهام جديدة.

سواء كان الأمر يتعلق بتحديث تقدير ضريبي أو متابعة البيانات المفقودة، يمكن أن تصبح كل معلومة مخزنة خطوة إلى الأمام مع مهام ClickUp Tasks.

💡 نصيحة احترافية: باستخدام أتمتة ClickUp، يمكنك تشغيل مهام المتابعة على الفور دون جهد يدوي. على سبيل المثال، إذا كانت فاتورة العميل متأخرة أو إذا تجاوزت الميزانية الحدود المسموح بها، يمكن إنشاء مهمة وتعيينها تلقائيًا باستخدام مشغلات بسيطة عندما-ثم-ثم.

إليك دليل سريع حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام 👇🏻

والآن، إلى واحدة من أهم الميزات.

إن غربلة معلومات العميل يدويًا هو تذكرة ذهاب بلا عودة إلى الإرهاق في موسم الضرائب.

يتيح ClickUp للفرق المالية للمهنيين إنشاء تقارير عالية المستوى، وإجراء الحسابات الرئيسية على الفور باستخدام حقول الصيغ، وأن يكونوا دائمًا متقدمين على مستحقات الدفع باستخدام أدوات المراقبة في الوقت الفعلي مثل ClickUp Dashboards.

تصوَّر بيانات المحاسبة والتمويل في الوقت الفعلي باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

بالإضافة إلى ذلك، فإن تكامل ClickUp مع أكثر من 1000 أداة مثل QuickBooks وXero يجعل منه منصة واحدة شاملة تحتاج إليها لتتمكن من إنجاز جميع مهامك المتعلقة بالضرائب.

أفضل ميزات ClickUp

تخصيص لوحات المعلومات الضريبية: تصور بيانات العميل، والتقدم المحرز في الإيداع الضريبي، ورؤى الإيرادات، وحالة الامتثال مع أكثر من 50 أداة للوحة المعلومات

مزامنة المواعيد النهائية مع عرض التقويم: تتبع مواعيد الإيداع الضريبي، واجتماعات العملاء، ومهام الامتثال من خلال دمج ClickUp مع تقويم Google و Outlook

مركزية رسائل البريد الإلكتروني للتواصل السلس مع العملاء: إدارة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعملاء والاستفسارات الضريبية وتحديثات المشروع مباشرةً داخل ClickUp

تمكين الخدمة الذاتية مع بوابة العميل: تزويد العملاء بإمكانية الوصول في الوقت الحقيقي إلى المستندات الضريبية والفواتير وحالات الإيداع الضريبي

تسريع العمليات باستخدام الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: استخدم أكثر من 100 قالب أتمتة ومحفزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعيين المهام وإرسال تنبيهات بالموعد النهائي وتحديث حالات الإيداع الضريبي على الفور

قيود ClickUp

قد يستغرق المستخدمون الجدد بعض الوقت لتعلم جميع الميزات

تسعير ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

لقد غيَّر ClickUp قواعد اللعبة في شركتي للمحاسبة من حيث إدارة المهام وتسجيل الساعات المدفوعة وحفظ السجلات. أنا أوصي به بشدة.

لقد غيَّر ClickUp قواعد اللعبة في شركتي للمحاسبة من حيث إدارة المهام وتسجيل الساعات المدفوعة وحفظ السجلات. أنا أوصي به بشدة.

💡 نصيحة احترافية: إذا كان إعداد إدارة علاقات العملاء من الصفر يبدو شاقًا للغاية، فابدأ بقوالب إدارة علاقات العملاء المجانية القابلة للتخصيص . فهي ستساعدك في الحصول على الأساسيات بشكل صحيح وتطوير الثقة للعمل مع أدوات إدارة علاقات العملاء الأكثر تطوراً.

2. HubSpot (الأفضل لشركات الضرائب الصغيرة التي تحتاج إلى حل شامل للمبيعات والتسويق وإدارة علاقات العملاء)

عبر HubSpot

لا أحد يتحدث عن هذا الأمر بما فيه الكفاية، ولكن معظم محترفي الضرائب يقضون معظم وقتهم في البحث عن معلومات العميل. بالطبع، هذه ليست أفضل ممارسة في قطاع حساس للموعد النهائي.

يتفهم HubSpot CRM ذلك. فهو ينظم بدقة كل سجل ضريبي وتفاعل العملاء المحتملين والمتابعة حتى لا تتدافع للحصول على التفاصيل في اللحظة الأخيرة.

والآن، بدلاً من ملاحقة الأعمال الورقية، يمكنك التركيز فعلياً على مساعدة العملاء من خلال ميزات إدارة اتصالات العملاء المدمجة.

أفضل ميزات HubSpot

تتبَّع انضمام العملاء، والمقترحات، وصفقات الخدمات الضريبية في لوحة تحكم واحدة

حوِّل العملاء المحتملين باستخدام نماذج قابلة للتخصيص، وقوالب البريد الإلكتروني، وسير العمل الآلي

جدولة اجتماعات العملاء والمواعيد النهائية مع التقويمات والتذكيرات المدمجة

قيود HubSpot

الأدوات المتقدمة تتطلب خططاً أعلى مستوى

التقارير المخصصة محدودة في الخطط ذات المستوى الأدنى

تسعير HubSpot

مركز التسويق للمبتدئين: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

منصة العملاء المبتدئين: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مركز التسويق الاحترافي: 800 دولار شهريًا لكل مستخدم

مركز التسويق للمؤسسات: 3,600 دولار/شهر لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2: 4. 4/5 (أكثر من 12,200 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 4,300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن HubSpot؟

HubSpot هو برنامج متكامل للغاية يساعدنا على التحكم في أعمالنا ومراقبتها، وهو مناسب أيضًا لأي عمل تجاري بين الشركات أو بين الشركات والمستهلكين في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك المحاسبة والتجارة وغيرها...

HubSpot هو برنامج متكامل للغاية يساعدنا على التحكم في أعمالنا ومراقبتها، وهو مناسب أيضًا لأي عمل تجاري بين الشركات أو بين الشركات والمستهلكين في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك المحاسبة والتجارة وغيرها...

3. TaxDome (الأفضل لمحترفي الضرائب الذين يبحثون عن حل شامل لإدارة الممارسة مع بوابة للعملاء)

عبر TaxDome

إن الهدف الأساسي من الوصول إلى تقنية إدارة علاقات العملاء المتقدمة هو القدرة على التخلص من بعض المهام اليدوية المتكررة.

تتراكم الأعمال اليدوية، مثل المتابعة أو طلبات مشاركة المستندات، بسرعة في شركة ضرائب. يزيل TaxDome ذلك من على عاتقك من خلال الأتمتة المدمجة المصممة خصيصًا لسير عمل إدارة علاقات العملاء.

من استقبال العملاء إلى التوقيع الإلكتروني، فهو ينقل المهام إلى الأمام دون الحاجة إلى مساعدة مستمرة - حتى يتمكن فريقك من التركيز على المهام التي تتطلب بالفعل لمسة إنسانية.

أفضل ميزات TaxDome

قم بأتمتة المهام الضريبية مثل جمع المستندات والمتابعة وسير عمل التوقيع الإلكتروني

تقديم اتصال آمن بالعميل ومشاركة المستندات عبر البوابة الإلكترونية + تطبيق الهاتف المحمول

تنظيم خطوط سير العملاء لتصور التقدم المحرز في الخدمات الضريبية

قيود TaxDome الضريبية

التخصيص المحدود لسير العمل مقارنةً ببرامج CRM الأوسع نطاقًا

ليس مثاليًا للشركات ذات قواعد بيانات العملاء الكبيرة والمعقدة

تسعير TaxDome

منفردة: 800 دولار في السنة لكل مستخدم

الإيجابيات: 1000 دولار في السنة لكل مستخدم

الأعمال: 1,200 دولار في السنة لكل مستخدم

تقييمات TaxDome ومراجعاته

G2: 4. 7/5 (أكثر من 600 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن TaxDome؟

هناك الكثير من الأدوات المفيدة داخل TaxDome! يسمح لنا استخدام خطوط الأنابيب بأتمتة العديد من العناصر الإدارية لتوفير الوقت، ويحب العملاء مدى سهولة استخدامه، كما أن العلامات تجعل من السهل جدًا تنظيم الأمور.

هناك الكثير من الأدوات المفيدة داخل TaxDome! يسمح لنا استخدام خطوط الأنابيب بأتمتة العديد من العناصر الإدارية لتوفير الوقت، ويحب العملاء مدى سهولة استخدامه، كما أن العلامات تجعل من السهل جدًا تنظيم الأمور.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب بوابة العميل

📮 ClickUp Insight: إدارة الوقت تمثل ضغطًا إضافيًا على قوتك العاملة 92% من العاملين في مجال المعرفة يعتمدون على استراتيجيات إدارة الوقت المخصصة، ومع ذلك تفتقر معظم أدوات إدارة سير العمل إلى ميزات قوية مدمجة لتتبع الوقت وتحديد الأولويات. هذه الفجوة يمكن أن تجعل من الصعب إدارة المهام بكفاءة. تعمل الأتمتة والجدولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات تتبع الوقت في ClickUp على التخلص من التخمين من خلال تقديم توصيات تعتمد على البيانات.

4. Liscio (الأفضل لمحترفي الضرائب الذين يعطون الأولوية للتواصل الآمن مع العملاء وأتمتة سير العمل)

عبر ليسيو

يُلغي نظام Liscio CRM لمحترفي الضرائب عمليات الذهاب والإياب بين فريق المبيعات والعملاء من خلال مركزية تفاعلات العملاء في منصة واحدة آمنة.

يوفر برنامج إدارة علاقات العملاء المحاسبية هذا بوابة مخصصة للعملاء مع ميزات تتبع العملاء والتواصل معهم - مما يجعل مشاركة العملاء أكثر كفاءة.

أفضل ميزات Liscio

تواصل آمن مع العملاء ومشاركة المستندات في بوابة واحدة

أتمتة المهام المتكررة مثل التذكيرات وتقديم النماذج والموافقات على الإقرارات الضريبية

تتبع جميع اتصالات العملاء عبر البريد الإلكتروني والمكالمات والرسائل في جدول زمني واحد

قيود ليسيو

تترتب على الرسائل النصية ثنائية الاتجاه تكاليف إضافية

تسعير ليسيو

محترف: 75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة: تسعير الاتصال

تقييمات ومراجعات Liscio

G2: لا توجد مراجعات كافية

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

5. Pipedrive (الأفضل لشركات الضرائب التي تعتمد على المبيعات وتحتاج إلى خط أنابيب مرئي وتتبع العملاء المحتملين)

عبر Pipedrive

خلال موسم الضرائب، تكون بالفعل منهمكاً حتى عنقك في إعداد العملاء وإدارة العملاء المحتملين. فكيف يمكنك حتى التفكير في فرص زيادة المبيعات؟

لحل هذه المشكلة، توفر Pipedrive لمحترفي الضرائب خط أنابيب مرئي واضح لإدارة كل مرحلة. بدءًا من الاستشارة الأولى وحتى إغلاق التوكيلات، تسهِّل هذه الأداة رؤية موقف كل عميل وما يحتاج إلى الاهتمام بعد ذلك.

أفضل ميزات Pipedrive

تصوَّر خطوط سير الخدمات الضريبية وتتبع التقدم المحرز بين المراحل باستخدام ميزات السحب والإفلات دون عناء

أتمتة عمليات متابعة العملاء من خلال الجدولة الذكية والتذكيرات

إرسال رسائل البريد الإلكتروني وتتبعها داخل المنصة للحصول على رؤى المشاركة

قيود Pipedrive

أدوات إعداد التقارير أساسية مقارنةً بالمنافسين

تتطلب بعض عمليات التكامل إعداداً يدوياً

تسعير Pipedrive

أساسي : 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المحترف: 49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

القوة: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة: 79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2: 4. 3/5 (2,000+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Pipedrive؟

تعجبني الواجهة وسهولة الاستخدام. من السهل جدًا تخصيص خطوط الأنابيب لتتناسب مع تدفقك وإضافة علامات إلى جهات الاتصال لتقسيم بياناتك.

تعجبني الواجهة وسهولة الاستخدام. من السهل جدًا تخصيص خطوط الأنابيب لتتناسب مع تدفقك وإضافة علامات إلى جهات الاتصال لتقسيم بياناتك.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية إدارة ميزانية العميل بفعالية لنجاح المشروع

6. Zoho CRM (الأفضل لسير العمل الضريبي القابل للتخصيص بدرجة كبيرة مع تكاملات محاسبية مدمجة)

عبر Zoho CRM

النقطة الإضافية في Zoho CRM هي أنه مصمم مع وضع محترفي الضرائب في الاعتبار.

يتميز كل من Zoho Books وZoho Payroll بحسابات ضريبية مدمجة وقواعد مخصصة وعمليات تكامل مباشرة، مما يجعل إدارة العملاء وبيانات الضرائب تحت سقف واحد.

وهذا يعني تقليل الحلول البديلة وقضاء المزيد من الوقت في خدمة العملاء بدلاً من تجميع الأنظمة معاً.

أفضل ميزات Zoho CRM

قم بإعداد قواعد ضريبية آلية وتطبيق معدلات محددة على المعاملات

يمكنك التكامل مباشرةً مع Zoho Books وكشوف المرتبات لتبسيط مهام سير العمل المحاسبي

أنشئ تقارير تركز على الضرائب مثل التركيبة السكانية للعملاء واتجاهات الإيداع

قيود Zoho CRM

تتميز الواجهة بمنحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد

خطط مستوى الدخول تحد من الوصول إلى الأتمتة المتقدمة

تسعير Zoho CRM

قياسي : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المحترفين: 35 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مثالي: 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 6,800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Zoho CRM؟

لقد طوَّرت Zoho مجموعة كاملة من التطبيقات، سواء كانت برامج محاسبة أو مكونًا إضافيًا للدردشة، تعمل بطريقة متكاملة بحيث تحصل من لوحة تحكم واحدة على معرفة جميع عمليات عملك.

لقد طوَّرت Zoho مجموعة كاملة من التطبيقات، سواء كانت برامج محاسبة أو مكونًا إضافيًا للدردشة، تعمل بطريقة متكاملة بحيث تحصل من لوحة تحكم واحدة على معرفة جميع عمليات عملك.

💡 نصيحة احترافية: هل تبدو موازنة الدفاتر وكأنها عملية تدقيق لا نهاية لها؟ وفِّر الوقت في مسك الدفاتر يدويًا باستخدام قوالب مسك الدفاتر المجانية هذه

7. إنسايتلي CRM (الأفضل لمحترفي الضرائب الذين يحتاجون إلى إدارة قوية لخطوط الإنتاج وأتمتة المهام)

عبر بصراحة

على الرغم من أنك قد تتعامل مع مئات الإقرارات الضريبية كل أسبوع، إلا أن ذلك لا يلغي حقيقة أن الإقرار الضريبي لكل عميل يبدو وكأنه مشروع صغير خاص به.

لهذا السبب يساعدك Insightly CRM على إدارتها كواحد. على عكس برامج إدارة علاقات العملاء التقليدية التي تركز فقط على عملية المبيعات، يمنحك Insightly خطوط أنابيب منظمة مصممة لعمليات الأعمال ذات المهام الثقيلة - مثل إعداد الإقرارات ومراجعتها وتقديمها.

أفضل ميزات Insightly CRM

تصوَّر تقدُّم الإقرار الضريبي لكل عميل من خلال خطوط أنابيب منظمة

خصِّص الحقول الخاصة بالضرائب لتتبع الخصومات وحالة الإيداع والدخل

أتمتة عمليات متابعة العملاء ومهام إعداد الضرائب مع مشغلات المواعيد النهائية

قيود Insightly CRM

هناك حدود لتخزين السجلات في الخطط الأساسية

قد يبدو الإعداد معقداً للفرق الأصغر حجماً

تسعير Insightly CRM

بالإضافة إلى ذلك: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

محترف: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة: 99$/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Insightly CRM

G2: 4. 2/5 (أكثر من 900 تقييم)

Capterra: 4. 0/5 (أكثر من 600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Insightly CRM؟

يحتوي على جميع الميزات التي يحتاجها العمل مثل سهولة الاستخدام، وإعداد التقارير والتخصيصات القوية دون التكلفة العالية التي تأتي مع برامج إدارة علاقات العملاء المعروفة الأخرى

يحتوي على جميع الميزات التي يحتاجها العمل مثل سهولة الاستخدام، وإعداد التقارير والتخصيصات القوية دون التكلفة العالية التي تأتي مع برامج إدارة علاقات العملاء المعروفة الأخرى

8. Accelo (الأفضل لأتمتة إدارة العملاء وتقديم الخدمات في شركات الضرائب)

عبر Accelo

في معظم برامج إدارة علاقات العملاء، تكون الفوترة فكرة لاحقة. أما مع Accelo، فهو مدمج في سير عملك. يمكن لشركات الضرائب تتبع الوقت وإدارة عمل العميل وإنشاء الفواتير - كل ذلك في نفس النظام.

وهذا يعني عائدات أقل تنزلق من خلال الشقوق والمزيد من الوضوح بشأن الأعمال القابلة للفوترة والأعمال المعلقة والأعمال المتأخرة.

أفضل ميزات Accelo

أتمتة الفوترة وتتبع الوقت وتعيين المهام من نظام واحد

عرض سجل العميل الكامل، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والفواتير وتحديثات الخدمة

استخدم البحث المتقدم لتحديد موقع السجلات الضريبية وملفات العملاء على الفور

قيود Accelo

يتطلب الاعتياد على الواجهة المعقدة التدريب

قد يعيق التسعير المخصص الشركات الصغيرة

تسعير أكيلو

محترف: تسعير مخصص

الأعمال: تسعير مخصص

متقدم: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Accelo

G2: 4. 4/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 150 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Accelo؟

أحب التكامل بين البرنامج وبرنامج المحاسبة الخاص بي وبرنامج الإدارة عن بُعد. فهو يحافظ على جميع الأنشطة في مكان واحد.

أحب التكامل بين البرنامج وبرنامج المحاسبة الخاص بي وبرنامج الإدارة عن بُعد. فهو يحافظ على جميع الأنشطة في مكان واحد.

🔮 رؤى أساسية: لماذا تتلاعب بأدوات متعددة بينما يمكنك أن تجعل ClickUp يقوم بكل شيء؟ لأن إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع معًا يؤديان معًا إلى سير عمل ضريبي سلس دون أي فوضى.

9. Nimble (الأفضل لإدارة ومشاركة العملاء المتكاملة مع وسائل التواصل الاجتماعي)

عبر Nimble

يسهِّل Nimble CRM لمحترفي الضرائب إدارة علاقات العملاء وأتمتة عمليات المتابعة - كل ذلك أثناء سحب بيانات العميل من البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الأخرى.

من خلال إثراء جهات الاتصال وإدارة خط سير العمل، يمكن لمحترفي الضرائب والمحاسبين القانونيين المعتمدين الحصول على عملاء محتملين وتعزيز العلاقات مع العملاء والبقاء على رأس المواعيد النهائية لموسم الضرائب دون عناء يدوي!

أفضل ميزات Nimble

إثراء الملفات الشخصية للعملاء تلقائيًا باستخدام تكامل LinkedIn وTwitter وGmail

تتبع رسائل البريد الإلكتروني وأتمتة متابعة موسم الضرائب من لوحة تحكم واحدة

التقط عملاء محتملين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني وخصصهم لسير العمل الضريبي

قيود رشيقة

سعة تخزين الملفات محدودة

بعض أدوات إعداد التقارير المتقدمة للحصول على رؤى خاصة بالمحاسبة

تسعير رشيق

خطة العمل: 29 دولارًا. 90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Nimble

G2: 4. 5/5 (1,000+ تقييم)

Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Nimble؟

يحتوي برنامج Nimble على واجهة رائعة ولوحات معلومات مذهلة تعزى إلى أتمتة كشوف المرتبات المحاسبية. كما أن هذه المنصة قد حسّنت بشكل كبير من تخصيص جميع خطط مؤسساتنا لتناسب جميع رغبات عملائنا.

يحتوي برنامج Nimble على واجهة رائعة ولوحات معلومات مذهلة تعزى إلى أتمتة كشوف المرتبات المحاسبية. كما أن هذه المنصة قد حسّنت بشكل كبير من تخصيص جميع خطط مؤسساتنا لتناسب جميع رغبات عملائنا.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية تنظيم الشؤون المالية: دليل خطوة بخطوة

10. Salesforce (الأفضل لشركات الضرائب على مستوى المؤسسات التي تحتاج إلى أتمتة وتحليلات متقدمة)

عبر Salesforce

إذا كانت شركتك تتعامل مع عدد كبير من العملاء، فقد يكون الحفاظ على التنظيم أمراً صعباً. يساعدك Salesforce من خلال الجمع بين سجلات العملاء والمواعيد النهائية للضرائب وإعداد التقارير في نظام واحد.

بالإضافة إلى ذلك، فإن لوحات المعلومات المخصصة والتكاملات مع برنامج إدارة المشروعات المحاسبية تجعله مناسبًا تمامًا للشركات التي تحتاج إلى مزيد من التنظيم ورؤية أفضل أثناء نموها.

أفضل ميزات Salesforce

تعيين تذكيرات آلية للمواعيد النهائية وطلبات المستندات والمواعيد

استخدم تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالإيرادات الضريبية ورؤى العملاء

التكامل مع أدوات المحاسبة الرئيسية وأنظمة المستندات

قيود Salesforce

مكلف للشركات الصغيرة

قد يكون التخصيص والإعداد معقدًا

تسعير Salesforce

المؤسسة: 165 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

غير محدود: 330 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مبيعات آينشتاين 1: 500 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Salesforce

G2: 4. 4/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 18,000 تقييم)

🔮 رؤى أساسية: لا يجب أن يكون تطبيق نظام محاسبة المشاريع كابوسًا رقميًا - اتبع هذا الدليل التفصيلي خطوة بخطوة لفهمه بشكل صحيح: كيفية استخدام محاسبة المشاريع.

11. طريقة CRM (الأفضل لـ QuickBooks وXero-المتكامل لإدارة العملاء والفواتير)

عبر طريقة CRM

عندما يتحدث برنامج CRM الخاص بك مباشرةً إلى برنامج المحاسبة الخاص بك، فإن كل شيء يسير بسلاسة أكبر. يتكامل برنامج ميثود CRM بسلاسة مع QuickBooks وXero، بحيث تظل تفاصيل العميل والفواتير والمدفوعات متزامنة - لا يوجد إدخال مزدوج، ولا فواتير فائتة.

أفضل ميزات طريقة CRM CRM

مزامنة الفواتير والبيانات المالية مع QuickBooks وXero في الوقت الفعلي

تمكين الخدمة الذاتية للعميل من خلال بوابة ذات علامة تجارية للفواتير والمدفوعات

أتمتة عمليات متابعة العملاء، وسير عمل العروض، وتجديدات الخدمة

قيود طريقة إدارة علاقات العملاء CRM

يتطلب تدريبًا لتنفيذ الأتمتة بفعالية

قد تواجه تحديات التكامل مع الأنظمة القديمة

تسعير طريقة CRM

إدارة جهات الاتصال: 25$/شهرًا لكل مستخدم

CRM Pro: 44$/شهريًا لكل مستخدم

CRM Enterprise: 74 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات طريقة CRM

G2: 4. 4/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

Capterra: 4. 1/5 (أكثر من 100 تقييم)

بصرف النظر عن أفضل 11 اختيارًا لدينا، إليك بعض خيارات برامج إدارة علاقات العملاء لمحترفي الضرائب التي قد تكون مناسبة لك: Calendly: Calendly يتيح للعملاء حجز الاستشارات الضريبية مباشرةً في التقويم الخاص بك، حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في تقديم الإقرارات، مما يجعل جدولة اجتماعات العملاء أسهل من أي وقت مضى

Dext: يمكن لـ Dext استخراج البيانات الأساسية من صور الإيصالات وتصنيفها ومزامنتها مع برنامج المحاسبة الخاص بك، مما يساعد في تتبع الإيصالات والمصروفات آليًا

كانوبي: يأتي كانوبي مزودًا بميزات مثل بوابات العملاء الآمنة وأتمتة سير العمل وإدارة المستندات التي تساعد المحاسبين القانونيين المعتمدين وشركات المحاسبة في إدارة الضرائب بكفاءة

يساعدك ClickUp CRM على إدارة موسم الضرائب بدون ضغوطات

قامت 77% من الشركات بزيادة ميزانياتها المخصصة للتحول الضريبي والأتمتة في السنة المالية 24، مقارنةً بنسبة 67% في السنة المالية 23، وهو ما يمثل إشارة واضحة إلى أن الشركات تضاعف من اعتمادها على إدارة الضرائب القائمة على التكنولوجيا.

لذا، ليس من المستغرب أن يحتاج محترفو الضرائب إلى التحول الرقمي لمواكبة ذلك. ولكن لماذا تتوقف عند حل واحد غير ملائم بينما يمكنك الحصول على كل شيء؟

تقول كاترينا سيباكوفا من Trinetix، مديرة المحافظ، أفضل ما في الأمر

لم نرغب في اعتماد أداة جديدة لوظيفة واحدة وأداة مختلفة لوظيفة أخرى. أردنا أن يكون لدينا مشاريع وعمليات داخلية وأهداف في مكان واحد. كان ClickUp يحتوي على جميع الوظائف التي يحتاجها فريقنا.

لم نرغب في اعتماد أداة جديدة لوظيفة واحدة وأداة مختلفة لوظيفة أخرى. أردنا أن يكون لدينا مشروعات وعمليات داخلية وأهداف في مكان واحد. كان لدى ClickUp جميع الوظائف التي يحتاجها فريقنا.

لهذا السبب فإن إدارة علاقات العملاء (CRM) من ClickUp لمحترفي الضرائب هو رفيقك المثالي لسير العمل!

فهو يسمح لك بتتبع تفاعلات العملاء، وأتمتة المواعيد النهائية للضرائب، ومركزة المستندات، والتكامل مع برامج المحاسبة مثل QuickBooks وXero، كل ذلك في منصة واحدة سهلة الاستخدام، مما يوفر الحل الأكثر شمولاً لموسم ضرائب مرهق.

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