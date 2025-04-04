10 أدوات ذكاء اصطناعي ذكية للمعالجين لتحسين نتائج العملاء في عام 2025

تنويه: تهدف هذه المقالة إلى تقديم معلومات عن أدوات واستراتيجيات الإنتاجية. لا يُقصد منها أن تكون بديلاً عن المشورة الطبية المتخصصة أو التشخيص أو العلاج لأي حالة صحية عقلية أو جسدية.

أنت مرهق من التواجد العاطفي. بيانات المرضى تتراكم، وتقييم جديد يحتاج إلى انتباهك. بالإضافة إلى أنك متأخر بالفعل في التحضير لجلسة العميل الصباحية.

يبدو مألوفاً؟

يدخل الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، وقطاع الصحة النفسية ليس استثناءً. يمكن للأدوات المناسبة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التعامل مع المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً، مثل مراجعة الملاحظات المرحلية، مما يمنحك مساحة للتركيز على رفاهيتك ورفاهية عميلك.

لمساعدتك في الاختيار، أعددنا لك قائمة بأفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي للمعالجين لضمان مواكبة رعاية العملاء أثناء إدارة مجموعة أو عيادة خاصة خالية من الإجهاد.

⏰ ملخص 60 ثانية : الأفضل لتبسيط سير عمل العلاج والتوثيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي ClickUpالأفضل لتبسيط سير عمل العلاج والتوثيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي Mentalyc: الأفضل لإنشاء قوالب مخصصة لتدوين الملاحظات Upheal: الأفضل لالتقاط مكالمات الويب المختلفة أوتونوتس: الأفضل لعملية توثيق أسرع ليسن: الأفضل لتحسين المهارات العلاجية ويبوت الصحة: الأفضل للمساعدة الاستشارية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع Earkick الأفضل لمراقبة صحتك النفسية Talkspace: الأفضل للتواصل مع المتخصصين Calmify: الأفضل للتأمل الموجه وتمارين التنفس كينتسوجي: الأفضل لمراقبة الصحة النفسية

ما يقرب من 46% من أخصائيي الصحة النفسية غير قادرين على تلبية متطلبات عملائهم.

لحسن الحظ، هناك أدوات وتطبيقات مخصصة للذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعدهم في التغلب على هذا التحدي. ولتسهيل الأمر، إليك لمحة عما يجب أن تبحث عنه عند اختيار حل لممارستك العلاجية:

أمن البيانات والامتثال: ابحث عن حلول الذكاء الاصطناعي المتوافقة مع قانون HIPAA وتتبع جميع اللوائح ذات الصلة للحفاظ على أمان البيانات الحساسة

غنية بالتكامل: اختر الأدوات التي تتزامن مع السجلات الصحية الإلكترونية وأنظمة إدارة الممارسة لتقليل إدخال البيانات المكررة

التخصيص: ابحث عن تقنية الذكاء الاصطناعي التي تتيح لك تخصيص رؤى الجلسات أو أتمتة التذكيرات أو ضبط استراتيجيات مشاركة العميل لتتناسب مع سير عملك

قابلية التوسع: اختر حلاً للذكاء الاصطناعي يتوسع مع احتياجاتك ويدعم قاعدة عملاء أكبر دون مشاكل إضافية

يتراكم الضغط التنظيمي بسرعة فائقة عندما يكون لديك ضغط إدارة مواعيد متعددة والبقاء على اطلاع على تقدم العميل. هذا هو الوقت الذي يمكنك فيه اللجوء إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لأتمتة أعباء العمل وتبسيط سير العمل وخلق مساحة أكبر للتفاعلات الهادفة مع العملاء.

إليك قائمة بأفضل أدوات الذكاء الاصطناعي التي يجب عليك الاطلاع عليها 👇

1. ClickUp (الأفضل لتبسيط سير عمل العلاج والتوثيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

ClickUp هو "تطبيق كل شيء للعمل" الذي يجمع بين إدارة المشاريع والمهام ومشاركة المعرفة والتعاون مع الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

بالنسبة للمعالجين فإن أداة تدوين الملاحظات الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ستغير قواعد اللعبة.

بدلاً من التدافع لتدوين الملاحظات أثناء الجلسة، يستمع ClickUp AI Notetaker (بموافقة العميل)، ويلتقط المحادثة في الوقت الفعلي، ويقوم تلقائيًا بإنشاء ملاحظات منظمة بعد ذلك. ويمكنه أيضاً تحويل هذه الملاحظات إلى مهام متابعة أو خطط علاجية أو تذكيرات حتى تتمكن من التركيز بشكل كامل على المريض.

تتبّع المعلومات المهمة باستخدام أداة ClickUp AI Notetaker

بعد انتهاء الاجتماع، ينشئ مستنداً منظماً (خاصاً!) يحتوي على جميع الأساسيات: اسم الاجتماع وتاريخه وقائمة الحضور، وحتى تسجيل صوتي إذا كنت بحاجة إلى العودة والاستماع. ستحصل على ملخص سريع، وقائمة بالنقاط الرئيسية للنتائج الرئيسية، وخطوات تالية محددة بوضوح حتى لا تتساءل عما يجب أن يحدث بالفعل بعد المكالمة.

بمجرد أن يلتقط مدوِّن الملاحظات بالذكاء الاصطناعي كل شيء، يتم إدخاله مباشرةً في مستندات ClickUp Docs. تساعدك المستندات على إنشاء أي شيء بدءاً من ملخصات الجلسات وخطط العلاج إلى الكتيبات الداخلية والأدلة التي تواجه العميل.

تنظيم المعلومات الأساسية في مركز مركزي واحد مع ClickUp Docs

ولأن المستندات متصلة بمساحة العمل الخاصة بك، يمكنك ربطها مباشرةً بالمهام والمشاريع والجداول الزمنية وحتى أهداف المريض المحددة التي تعمل على تحقيقها.

استخدم ClickUp Docs كمحرر مستندات تعاوني مكتمل مع المهام، والذكاء الاصطناعي، والتضمينات، والتعاون الجماعي في الوقت الفعلي

لكن إدارة ملاحظات العلاج هي مجرد جزء واحد من اللغز - لا يزال هناك تتبع التقدم والتواصل مع العميل للتعامل معه.

انتقل إلى ClickUp Brain. إنه مساعدك في الكتابة ومدير المهام ومسترجع المعرفة المدعوم بالذكاء الاصطناعي في جهاز واحد.

يأخذ ملاحظات الجلسة الأولية من مستندات Docs ويحولها على الفور إلى مهام، سواء كان ذلك جدولة المتابعة أو تحديث خطة العلاج أو تسجيل إنجاز العميل. كما أنه ينشئ ملخصات واضحة وموجزة حتى لا تتعثر في إعادة قراءة صفحات الملاحظات.

والأفضل من ذلك، يسحب Brain الرؤى الرئيسية من الجلسات السابقة أو خطط العلاج أو المقالات البحثية المخزنة في مساحة عملك - لا حاجة للبحث في المجلدات أو تذكر أين كتبت شيئًا ما.

احصل على تفاصيل فورية عن العميل وملخصات وعناصر الإجراءات مع ClickUp Brain لإدارة العلاج بسلاسة

تأخذ أتمتة ClickUp Automations الأمر إلى أبعد من ذلك. يمكنك تشغيل مهام المتابعة تلقائيًا أو التذكير بالجلسات أو طلبات المستندات أو حتى إنشاء فاتورة ما بعد الجلسة.

أنشئ عمليات أتمتة مخصصة لإعادة توجيه التذكيرات وجدولة الجلسات باستخدام أتمتة ClickUp

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

يمكن أن يشعر المبتدئون بالإرهاق بسبب اتساع نطاق الميزات داخل ClickUp

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp AI Notetaker: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 6 دولارات شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

ج2: 4. 7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

من الرائع إدارة المهام للمؤسسة بأكملها. أيضًا للمهام المتكررة، حيث يمكنك جدولة التكرارات. سهل الاستخدام للغاية، ويمكنك إضافة حقول مخصصة، وهو أمر مفيد للغاية. أحب وجهات النظر المختلفة.

من الرائع إدارة المهام للمؤسسة بأكملها. أيضًا للمهام المتكررة، حيث يمكنك جدولة التكرارات. سهل الاستخدام للغاية، ويمكنك إضافة حقول مخصصة، وهو أمر مفيد للغاية. أحب وجهات النظر المختلفة.

2. Mentalyc (الأفضل لإنشاء قوالب مخصصة لتدوين الملاحظات)

عبر Mentalyc

باستخدام Mentalyc، يمكنك إنشاء قوالب ملاحظات مصممة خصيصًا لتناسب أنماطك السريرية واحتياجات ممارستك. تسمح أداة إنشاء القوالب البديهية للأداة للمستخدمين بتصميم وتعديل القوالب، من SOAP و DAP إلى التنسيقات الأكثر تخصصًا، مما يضمن أن كل ملاحظة تلتقط التفاصيل والفروق الدقيقة الفريدة لكل جلسة.

يمكنك تنظيم منهجيات الممارسة الفردية مع تعزيز الامتثال للتأمين ودقة التوثيق.

أفضل ميزات Mentalyc

قم بالوصول إلى سجلات العملاء المشتركة ولوحات معلومات الأداء للتنسيق داخل الممارسات الجماعية

احصل على بيانات عن ديناميكيات الجلسة مثل وقت التحدث وفترات الصمت لتحسين العمليات العلاجية

عزز التعاون من خلال السماح للمشرفين والمشرفين بمشاركة ومراجعة ملاحظات الجلسات

القيود العقلية

يمكن أن تفقد تسجيلاتك قبل إنشاء الملاحظات

لا يمكن أن تعمل كسجلات صحية إلكترونية كاملة، مما يدفع المستخدمين إلى استخدام منصات متعددة

تسعير Mentalyc

مجاني: تجربة لمدة 14 يومًا

ميني 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

أساسي: 39.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

محترف 69 دولارًا. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

خارق: 119 دولارًا. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Mentalyc

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

📮ClickUp Insight: 92% من العاملين يستخدمون طرقًا غير متسقة لتتبع عناصر العمل، مما يؤدي إلى عدم اتخاذ القرارات وتأخر التنفيذ. سواء كنت ترسل ملاحظات المتابعة أو تستخدم جداول البيانات، فإن العملية غالباً ما تكون مبعثرة وغير فعالة. يضمن حل إدارة المهام من ClickUp تحويل المحادثات إلى مهام بسلاسة - حتى يتمكن فريقك من العمل بسرعة والبقاء متناسقاً.

3. Upheal (الأفضل لالتقاط مكالمات الويب المختلفة)

عبر U pheal

يساعد تطبيق Upheal أخصائيي الرعاية الصحية النفسية مثل المعالجين والأطباء النفسيين والمدربين على تسجيل الجلسات من خلال طرق مختلفة، بما في ذلك التسجيل المباشر أو التسجيل من أجهزة أخرى. يمكنك استخدام امتداد كروم الخاص به لتسجيل الدخول إلى منصات أخرى، وسيقوم بتسجيل الجلسات.

كما يقدم أيضاً رسوماً بيانية مفصلة للجلسة، مما يمنح المعالجين بيانات موضوعية حول ديناميكيات الجلسة. على سبيل المثال، إذا كنت تتذكر لحظة رئيسية ولكنك لا تستطيع تذكر وقت حدوثها بالضبط، يمكن لخريطة الجلسة تحديدها بسرعة.

أفضل ميزات Upheal

إنشاء خطة علاجية وأهداف SMART بعد الانتهاء من ثلاث ملاحظات للعميل

احصل على رؤى حول ديناميكيات الجلسة، بما في ذلك نسب الكلام، وإيقاع الكلام، وأوقات الاستجابة، وتحليل المشاعر، واستخدام التوتر

حدد موعدًا لجلسة مع تقويم Upheal واحصل على رابط اتصال فريد وآمن

قيود Upheal

يخطئ أحيانًا في التعرف على الأصوات، وأحيانًا يصنف المعالج على أنه العميل ويفشل في التقاط صوت العميل بدقة

لا يدعم التطبيق تسجيل المكالمات الهاتفية المباشرة على أجهزة iPhone بسبب قيود النظام

تسعير Upheal

مجاناً

بداية: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

قسط: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

غير محدود: 149 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

فريق للممارسة الجماعية: 1. 10 / جلسة

المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Upheal

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

🧠 حقيقة ممتعة: تستكشف تجربة حديثة في لندن "الكوميديا بوصفة طبية"، حيث يحضر المرضى عروضاً كوميدية مجانية لتحسين الصحة النفسية وتقليل الاعتماد على مضادات الاكتئاب. ألن يكون الأمر مذهلاً إذا نجح الأمر؟

4. Autonotes (الأفضل لعملية توثيق أسرع)

عبر AutoNotes

يمكن للمعالجين إملاء ملاحظات جلساتهم مباشرةً في Autonotes، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بنسخ المعلومات ودمجها في القالب المختار. يعمل على تسريع عملية التوثيق ويتعرف على الأخطاء النحوية ويصححها.

باستخدام ميزة الإعدادات المسبقة، يمكنك أيضًا إنشاء اختصارات للعبارات أو الجمل أو الأقسام بأكملها المستخدمة بشكل متكرر وتوفير الوقت.

أفضل ميزات Autonotes

إنشاء خطط علاج العميل وإدارتها، بما في ذلك الأهداف والتدخلات، داخل المنصة

قم بالوصول إلى ميزات Autonotes مباشرةً باستخدام ملحق المتصفح

قم بتخزين هذه الملاحظات في مجلدات والوصول إليها عند الحاجة باستخدام نظام المجلدات الآمنة من Autonotes

قيود التلقائية

يمكن للذكاء الاصطناعي توليد معلومات غير صحيحة أو إساءة تفسير المعلومات

لا تمنحك التحكم في تنسيق وهيكلة أقسام معينة

التسعير التلقائي

خطة مجانية

أساسي: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

قسط: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

أوتوماتيكي: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Autonotes

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Autonotes؟

يلخص الملاحظات بطريقة موجزة، مما يساعدني على التركيز بشكل أكبر على مخاوف العميل. من البديهي استخدام التطبيق والتنقل بين الميزات المختلفة. - مراجعة G2

يلخص الملاحظات بطريقة موجزة، مما يساعدني على التركيز بشكل أكبر على مخاوف العميل. من البديهي استخدام التطبيق والتنقل بين الميزات المختلفة. - مراجعة G2

➡️ اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مهام الحياة اليومية

5. ليسن (الأفضل لتحسين المهارات العلاجية)

عبر Lyssn

يمكن لأخصائيي الصحة النفسية استخدام الذكاء الاصطناعي من Lyssn كمشرف معالج افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي للحصول على ملاحظات فورية حول أدائهم. على سبيل المثال، إذا كنت تعاني في إظهار الدعم العاطفي، فستقوم الأداة بتسليط الضوء على لحظات محددة من التسجيل واقتراح أساليب بديلة.

يساعدك التدريب عند الطلب على تحسين مهاراتك دون تعطيل جدول أعمالك المزدحم. لذا، بينما تركّز على العميل أثناء الجلسة، فأنت تعلم أن Lyssn تعمل أيضاً في الخلفية.

أفضل ميزات Lyssn

تحديد أساليب وتقنيات التواصل المحددة التي يستخدمها المعالج النفسي

قم بإنشاء مسودة للمذكرة السريرية، والتقاط التفاصيل والتدخلات الرئيسية باستخدام ميزة المستند

احصل على ملاحظات مخصصة حول نقاط قوتك وضعفك لتحسين الممارسة

قيود ليسن

الرعاية الصحية عن بُعد Lyssn غير متوافقة مع الأجهزة المحمولة

يمكن أن تؤدي سرعة التحميل التي تقل عن 5 ميجابت في الثانية إلى تأخر الفيديو والصوت أثناء جلسة الرعاية الصحية عن بُعد

تسعير ليسن

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات ليسن

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

🔍 هل تعلم؟ غالبًا ما تبدأ مشاكل الصحة النفسية في وقت أبكر مما يعتقده معظم الناس. تظهر حوالي نصف اضطرابات الصحة النفسية في سن الرابعة عشرة، ولكن العديد منها لا يتم ملاحظتها أو عدم معالجتها. وبحلول سن الرابعة والعشرين، يقفز هذا الرقم إلى 75%، مما يعني أن معظم الحالات تكون قد ترسخت بالفعل في سن البلوغ.

6. Woebot Health (الأفضل للمساعدة الاستشارية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع)

عبر Woebot Health

Woebot هو روبوت محادثة يوفر مساعدة افتراضية للمستخدمين عند الطلب. وهو يستخدم معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي للمشاركة في المحادثات ويقدم تقنيات من العلاج السلوكي المعرفي (CBT) واليقظة الذهنية وغيرها من الأساليب القائمة على الأدلة. إنها أداة يمكن التوصية بها للمرضى الذين قد يحتاجون إلى دعم متكرر عند الطلب.

أفضل ميزات Woebot Health

السماح للمستخدمين بمراقبة حالتهم المزاجية بمرور الوقت وتحديد الأنماط أو المحفزات

توفير الدعم عند الطلب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يجعل المساعدة في مجال الصحة النفسية أكثر سهولة

تمكين المستخدمين من خلال التعليم النفسي وتمارين المساعدة الذاتية التي تبني المرونة واستراتيجيات التكيف الفعالة

القيود الصحية لويبوت الصحة

يمكن أن تبدو تفاعلات التطبيق محدودة بسبب الاستجابات المكتوبة مسبقاً، والتي قد لا تعالج المشاعر المعقدة بشكل كامل

تسعير Woebot Health

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Woebot Health

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

7. Earkick (الأفضل لمراقبة صحتك النفسية)

عبر Earkick

Earkick هو رفيق للرعاية الصحية النفسية مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد الأفراد على مراقبة صحتهم النفسية وتحسينها. سواء كنت ترغب في التحقق من نفسك بسرعة أو تمكين مرضاك من تسجيل حالتهم المزاجية بسهولة، فإن Earkick يجعل العملية أكثر سلاسة.

تلغي الأداة أيضاً الحاجة إلى الاستبيانات المطولة أو تدوين اليوميات وتعلمك كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي كمساعد شخصي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تتبع حالتك العقلية باستمرار وتحديد المحفزات أو الأنماط المحتملة.

أفضل ميزات Earkick

عبّر عن مشاعرك وأفكارك من خلال التسجيلات الصوتية أو تسجيلات الفيديو لسهولة تدوين اليوميات والتفكير

الوصول إلى تمارين التنفس الموجهة للمساعدة في تقليل التوتر وزيادة الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي

احصل على اقتباسات ورؤى يومية مصممة خصيصاً لحالتك المزاجية وبياناتك المتتابعة

قيود Earkick

إن تتبع الحالة المزاجية أمر ذاتي بطبيعته، وقد لا تكون مدخلات المستخدم دقيقة أو متسقة دائمًا

لا تقدم Earkick العلاج أو تدخلات الصحة النفسية الأخرى

تسعير Earkick

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات Earkick

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

➡️ اقرأ المزيد: الذكاء الاصطناعي في مكان العمل: طرق تحسين الإنتاجية والكفاءة

8. Talkspace (الأفضل للتواصل مع المحترفين)

عبر Talkspace

Talkspace هي منصة للصحة النفسية تقدم خدمات العلاج والطب النفسي من خلال تطبيقها على الهاتف المحمول وموقعها الإلكتروني. وهي تربط الأفراد مع المعالجين والأطباء النفسيين المرخصين عبر الرسائل النصية والصوتية والفيديو، بالإضافة إلى جلسات الفيديو المباشرة.

تتميز المنصة بتقديم نهج مرن في العلاج، مما يسمح للمستخدمين بالتواصل مع المعالجين بالسرعة التي تناسبهم بدلاً من التقيد بالمواعيد المجدولة.

أفضل ميزات Talkspace

الوصول إلى شبكة من أخصائيي الصحة النفسية المعتمدين

ربط المستخدمين بدعم وموارد الصحة النفسية في حالات الطوارئ عند الحاجة

انخرط في العلاج من خلال المراسلة أو جلسات الفيديو أو المكالمات الصوتية

قيود Talkspace

تقتصر التغطية التأمينية على الخطط الصحية الأمريكية وتغطية صاحب العمل وبرامج مساعدة الموظفين (EAP)

تسعير Talkspace

العلاج بالرسائل 69 دولارًا في الأسبوع

العلاج بالفيديو + العلاج بالمراسلة: 99$/الأسبوع

فيديو + مراسلة + ورش عمل: 109$/الأسبوع

جلسة علاجية أولية: 299 دولار/جلسة

جلسة علاجية زوجية مباشرة + مراسلة: 436$ شهرياً

تقييمات ومراجعات Talkspace

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Talkspace؟

لقد أحببتُ الراحة التي توفرها لي القدرة على مقابلة معالج نفسي افتراضيًا نظرًا لمحدودية خيارات الرعاية الصحية النفسية في منطقتي. كما أن وجود خيار الاختيار من بين مجموعة واسعة من مقدمي الخدمات جعلني أشعر بمزيد من الاستقلالية في قراري بالبحث عن رعاية الصحة النفسية في المقام الأول. - مراجعة G2

لقد أحببتُ الراحة التي توفرها لي القدرة على مقابلة معالج نفسي افتراضيًا نظرًا لمحدودية خيارات الرعاية الصحية النفسية في منطقتي. كما أن وجود خيار الاختيار من بين مجموعة واسعة من مقدمي الخدمات جعلني أشعر بمزيد من الاستقلالية في قراري بالبحث عن رعاية الصحة النفسية في المقام الأول. - مراجعة G2

9. Calmify (الأفضل للتأمل الموجه وتمارين التنفس)

عبر Calmify

يقدم تطبيق Calmify تأملات موجهة، تمارين التنفس، تمارين التنفس، قصص النوم، موسيقى مهدئة لتعزيز الاسترخاء وتحسين الرفاهية بشكل عام. إنها أداة مفيدة لتوجيه المرضى الذين يعانون من القلق أو الأرق أو الإرهاق لفترات طويلة.

يمكن للمستخدمين الدردشة مع الذكاء الاصطناعي "Calmify AI" للتعبير عن مشاعرهم والحصول على خطط مخصصة. كما يوفر الروبوت أيضاً تدخلات العلاج المعرفي السلوكي القائم على الأدلة لمساعدتك في إيجاد الحلول.

أفضل ميزات الهدوء

استكشف مكتبة من التأملات التي تركز على تحسين النوم والتعاطف مع الذات

احصل على إمكانية الوصول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يتيح للمستخدمين إدارة المشاعر مثل الاكتئاب والقلق في مكان العمل والأرق ومشاكل العلاقات وتدني احترام الذات والصدمات والتغيرات الحياتية الكبيرة

مراقبة ممارسة اليقظة الذهنية وتتبع تقدمك بمرور الوقت

تهدئة القيود

Calmify هي أداة ذكاء اصطناعي للاستخدام الشخصي ولا يمكن استخدامها كبديل عن العلاج النفسي المهني

تسعير التهدئة

مجاناً

قياسي: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

قسط: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تهدئة التقييمات والمراجعات

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

💫 مكافأة: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للاستخدام الشخصي والإنتاجية

10. كينتسوجي (الأفضل لمراقبة الصحة النفسية)

عبر كينتسوجي

Kintsugi Voice هو برنامج مؤسسي يندمج في سير العمل السريري ومراكز الاتصال. يقوم بتحليل البيانات الصوتية من تفاعلات المرضى بشكل سلبي للكشف عن الحالات الصحية السلوكية. يتعرف الذكاء الاصطناعي على الإشارات الصوتية الخفية التي تشير إلى الضيق العاطفي، حتى لو لم يعبر المريض صراحةً عن مشكلة ما.

يتم بعد ذلك إعادة توجيه الفرد إلى Kintsugi Connect للعثور على موارد الصحة النفسية المناسبة، مثل المعالجين أو الأطباء النفسيين أو التطبيقات.

أفضل ميزات كينتسوجي

تحليل الأفكار والمشاعر لتقديم رؤى حول الصحة العقلية للمرضى وتتبع تقدمهم

شارك في تدوين اليوميات الصوتية باستخدام تطبيق Kintsugi

التكامل مع أنظمة إدارة الممارسة الحالية وأنظمة الرعاية الصحية عن بُعد للحصول على سير عمل موحد

قيود كينتسوجي

لا يشخص حالات الصحة النفسية؛ إنه أداة فحص ومراقبة

تسعير كينتسوجي

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات كينتسوجي

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

تواصل مع عملائك لتحقيق نتائج أفضل باستخدام ClickUp

يمكن أن يؤدي التوفيق بين رعاية العملاء والمهام الإدارية والسعي المستمر لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية إلى شعور أخصائيي الصحة النفسية بالإرهاق. لذلك، من المهم تعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مهام الحياة اليومية.

في هذه الحالة، يجب على المعالجين البدء في دمج هذه النماذج لتوفير الوقت والاهتمام بالمزيد من العملاء. ومع ذلك، فإن استخدام أدوات متعددة لإدارة المهام المختلفة يمكن أن يؤدي إلى تشتت سير العمل وعدم دقة البيانات، مما يعرض معلومات المريض السرية للخطر.

ولذلك، فإن استخدام حل موحد مثل ClickUp هو أفضل طريقة للذهاب. فهو يتعامل مع البيانات، ويدوّن الملاحظات، ويحلل المعلومات، ويوفر رؤى، ويعرض جدولك الزمني في تقويم قابل للتخصيص.

لقد حان الوقت للاشتراك في ClickUp مجاناً والازدهار في ممارستك!