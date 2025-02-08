الإجهاد التنظيمي: أنواعه وعلاماته وكيفية إدارته

إذا كنت قد نقرت على هذا المنشور في هذه المدونة، فمن المحتمل أنك تشعر بالتوتر.

🌎 التحقق من الحقائق 83% من العمال الأمريكيين يقولون إنهم يعانون من ضغوط يومية مرتبطة بالعمل. وهذا له تأثير طاغٍ على الإنتاجية والإبداع والعلاقات الشخصية.

فمع سوق العمل المتقلب، والأدوار الجديدة المتطلبة، ونماذج العمل عن بُعد/المختلط، هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على العمل اليوم. وكل هذه العوامل يمكن أن تؤدي إلى الإجهاد التنظيمي.

في منشور المدونة هذا، نقدم في هذه المدونة كتابًا تمهيديًا شاملاً عن الإجهاد التنظيمي. نناقش كيفية تشخيصه وفهمه والتخفيف من حدته في مكان عملك.

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## ⏰ ملخص 60 ثانية

الإجهاد التنظيمي هو الإجهاد البدني والعاطفي والعقلي الذي يعاني منه الموظفون بسبب متطلبات عملهم.

وقد يظهر في شكل إرهاق وتهيج وصعوبة في التركيز وعدم القدرة على النوم وأمراض جسدية أخرى مثل الصداع وآلام الظهر ومشاكل في الجهاز الهضمي وغيرها.

أنواع الإجهاد

إجهاد عبء العمل

إجهاد الدور

ضغوط التطور الوظيفي

ضغوط التغيير

الضغط النفسي بين الأشخاص

الضغوط الاقتصادية

تأثير الضغط النفسي

أظهرت الدراسات مرارًا وتكرارًا أن الإجهاد التنظيمي له تأثير كبير على الصحة البدنية والعقلية لكل فرد.

انخفاض الإنتاجية

التغيب عن العمل

ارتفاع معدل دوران الموظفين

ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية

خسارة السمعة

استراتيجيات التكيف وإدارة الإجهاد التنظيمي

يحتاج التأقلم مع الضغوطات إلى نهج استراتيجي وأدوات قوية، بما في ذلك:

إدارة المهام بكفاءة

الإدارة المدروسة للوقت

إدارة معقولة لعبء العمل

أولويات واضحة

التواصل الشفاف

مبادرة شاملة وشاملة للتخفيف من الضغوط على مستوى المؤسسة

إنشاء مهام سير عمل شفافة وخالية من الضغوطات باستخدام انقر فوق ## ما هو الإجهاد التنظيمي؟

يشير الإجهاد التنظيمي أو الإجهاد في مكان العمل إلى الإجهاد البدني والعاطفي والعقلي الذي يعاني منه الأفراد بسبب متطلبات عملهم. وقد يرجع ذلك إلى:

الأدوار : عدم التطابق بين قدرات الفرد والدور الذي تم تكليفه به داخل المؤسسة

: عدم التطابق بين قدرات الفرد والدور الذي تم تكليفه به داخل المؤسسة المسؤوليات : التوقعات غير المعقولة والمسؤوليات المرهقة التي تجعل الموظفين يشعرون بأنهم محكوم عليهم بالفشل

: التوقعات غير المعقولة والمسؤوليات المرهقة التي تجعل الموظفين يشعرون بأنهم محكوم عليهم بالفشل البيئة: البيئة: الجوانب الثقافية والشخصية التي تساهم في العمل

نستكشف بعض هذه الأسباب بالتفصيل في القسم التالي.

أنواع الإجهاد التنظيمي

لا يمكننا رسم الإجهاد التنظيمي بضربات فرشاة عريضة. يمكن لأي شيء بدءًا من اجتماع مقرر بشكل مفاجئ، أو مدير مزاجي، أو مدير مزاجي، أو مهنة مستقرة أن يكون مرهقًا.

ومع ذلك، فإن بعض الحالات القليلة من النشاط العالي لا تؤدي عادةً إلى الإجهاد. غالبًا ما يكون الإجهاد التنظيمي نتيجة للإجهاد البدني أو العاطفي أو العقلي على مدى فترة طويلة من الزمن. ولفهم السلسلة الكاملة، دعونا نرى بعض أنواع الإجهاد الوظيفي.

إجهاد عبء العمل

عندما يكون هناك دائمًا الكثير من المهام التي يجب القيام بها (أو المهام المعقدة للغاية)، أو المواعيد النهائية الضيقة، أو العمل الرتيب الذي يفشل في إثارة أي إبداع، ينشأ ضغط عبء العمل.

على سبيل المثال، إذا كان فريقك يعمل على عدة مشاريع ذات أولوية عالية في وقت واحد ولفترات طويلة من الزمن، فقد يشعرون بالإرهاق والإجهاد، مما يؤدي إلى الإجهاد.

الإجهاد الوظيفي

عندما يكون هناك غموض أو تعارض أو عبء عمل زائد في المسؤوليات الوظيفية، فمن المرجح أن يعاني أعضاء الفريق من الإجهاد الناتج عن الدور.

على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي توقع قيام ممثل خدمة العملاء بالتعامل مع استفسارات الدعم الفني دون تدريب/تعزيز المهارات الكافية إلى الارتباك وضعف الأداء والإحباط.

الإجهاد الناجم عن التطور الوظيفي

تنبع ضغوط التطور الوظيفي من المخاوف بشأن النمو المهني والأمن الوظيفي. يمكن أن تكون الفرص المحدودة للترقيات أو التنقلات الداخلية أو الارتقاء بالمهارات أو النمو مرهقة للموظفين. كما يضيف النمو السريع للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى الخوف من التقادم.

ضغوط التغيير

التغيير أمر لا مفر منه. وفي كثير من الأحيان، يكون التوتر المصاحب للتغيير أمرًا حتميًا. تمر كل منظمة بنوبات من الأنظمة الجديدة، والتكنولوجيا، والقيادة، والاستراتيجية، وما إلى ذلك. وغالبًا ما يؤدي الضغط للتكيف مع هذه التغييرات إلى التوتر.

الإجهاد الشخصي

المنظمة هي مجموعة من الأشخاص الذين يحتاجون إلى العمل بانسجام مع بعضهم البعض. عندما يكون هناك عدم انسجام في شكل صراعات أو سوء تواصل أو تفاعلات سلبية أو تعاون معطل، يحدث الإجهاد بين الأشخاص.

الإجهاد الاقتصادي

ينشأ الإجهاد الاقتصادي من عدم اليقين المالي داخل المنظمة، مثل انعدام الأمن الوظيفي أو انخفاض الأجور أو عدم كفاية الموارد. المثال الأكثر شيوعًا هو عندما تعلن المنظمة عن تسريح الموظفين. ومع ذلك، يمكن أن يحدث أيضًا عندما تكون الأسواق غير مستقرة أو عندما ترتفع نفقات الفرد (مثل عندما يرزق بطفل أو يشتري منزلاً).

أثناء فهم الإجهاد، من المهم ملاحظة أن العديد من العوامل التي تبدو غير مرتبطة ببعضها البعض يمكن أن تساهم في الإجهاد.

على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي عدم اتباع بروتوكولات الصحة والسلامة إلى قلق الفرد بشأن سلامته، مما يؤدي إلى الإجهاد.

يمكن أن يكون التحرش الجنسي الذي لم يتم الإبلاغ عنه أو الذي لم يتم حله عاملاً كبيراً للتوتر. فيما يلي بعض الأسباب الأكثر شيوعًا للإجهاد التنظيمي.

أسباب الإجهاد التنظيمي

عندما ناقشنا أنواع الإجهاد، استكشفنا بعض المواقف التي تؤدي إلى الإجهاد التنظيمي. في حين أن عبء العمل الثقيل أو التسريح المفاجئ من العمل يمكن أن يكون سببًا محفزًا، إلا أن السبب الأساسي يكون أكثر نظامية، مثل

التخطيط التنظيمي غير السليم: إن أي منظمة ليس لديها خطة واضحة وقابلة للتكيف هي أرض خصبة للتوتر لجميع الموظفين. تشمل المشاكل الشائعة وعد العميل بجداول زمنية غير معقولة، أو عدم كفاية التوظيف/التوظيف، أو عدم وجود خطة تعويضات قوية، أو غياب مبادرات التنوع المتعاطفة.

غياب مبادرات رعاية الموظفين: لإدارة الإجهاد المرتبط بالعمل، تحتاج إلى برامج لمساعدة الموظفين على تحديد وإدارة الضغوطات التي يتعرضون لها. وقد يكون ذلك خط مساعدة لمشاكل الصحة النفسية، وخيارات إجازات الفجيعة، والقيادة غير المتسرعة في إصدار الأحكام، وما إلى ذلك. إن عدم وجود مثل هذه البرامج يؤدي دائمًا إلى تفاقم ضغوط العمل.

إرهاق الموظف: إن المؤسسات التي تسعى إلى تمكين الموظفين تثقل كاهلهم عن غير قصد أيضًا بعبء إدارة الإجهاد.

على سبيل المثال، عدم إمكانية وصول أعضاء الفريق من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المكتب يجعل من مسؤولية الموظف طلب الدعم. وهذا يمكن أن يكون مرهقًا جسديًا وعاطفيًا.

التواصل غير المتعاطف: يتم تعريف المنظمة من خلال كيفية تواصلها مع موظفيها، خاصةً إذا كانت الأخبار سيئة. عندما يتم التواصل دون تعاطف أو وضوح أو تعاطف، فإن أي رسالة يمكن أن تؤدي إلى الارتباك والتوتر في نهاية المطاف.

غياب الحدود: تتوقع المؤسسات سريعة النمو، وخاصة الشركات الناشئة، أن يعمل الموظفون لساعات طويلة. يقوم مقدمو الخدمات الأساسية مثل الممرضات والأطباء بعمل إضافي متكرر. يمكن أن يؤثر ذلك على التوازن بين العمل والحياة الشخصية ويؤثر على الحياة الشخصية، ويتحول في النهاية إلى توتر مزمن.

القيادة غير الفعالة: يتطلع الموظفون إلى مديريهم للحصول على الإرشاد والتوجيه. في بعض الأحيان، قد يكون المديرون من ذوي الأداء الفردي الرائع ولكنهم غير مدربين على قيادة فريق العمل. ونتيجة لذلك، يمكن أن يؤدي القادة غير الفعالين إلى ارتباك فرق العمل التي تتدافع لمعرفة الأمور، مما يسبب ضغطًا كبيرًا.

ومهما كان نوع أو سبب الإجهاد التنظيمي، فإن الخطوة الأولى في التغلب عليه هي فهم الأعراض والتأثير الحقيقي. لنرى

أعراض الإجهاد التنظيمي

على غرار المرض الجسدي، يحتاج الإجهاد أيضًا إلى تشخيص شامل. في بعض الحالات، قد يُطلب منك استشارة الطبيب. في كثير من الأحيان، قد تكون قادرًا على رؤية الأعراض بنفسك.

فيما يلي بعض الأعراض الشائعة للإجهاد التنظيمي.

الإرهاق: يشعر الموظفون الذين يعانون من الإجهاد التنظيمي بالإرهاق الجسدي والذهني بما لا يتناسب مع الجهد الذي بذلوه. يقلل الإرهاق المستمر من مستويات الطاقة، مما يجعل من الصعب عليهم الحفاظ على إنتاجيتهم وتركيزهم.

الإرهاق: يمكن أن يتسبب الإجهاد في انزعاج الموظفين أو إحباطهم بسهولة، حتى من خلال المضايقات البسيطة. قد تلاحظ أن شخصًا كان محبوبًا على مستوى العالم أصبح فجأةً يتهجم على الناس أو يرسل رسائل بريد إلكتروني بذيئة دون مبرر.

عدم المشاركة: غالبًا ما يتبع الأشخاص المتوترون نهجًا ساخرًا في العمل. فهم غير متحمسين للمبادرات أو الأفكار الجديدة. كما أنهم قد ينفصلون عن الأنشطة التنظيمية مثل لقاءات الشركة الخارجية أو غيرها من الفعاليات.

صعوبة التركيز: من الأعراض الشائعة الأخرى للإجهاد التدهور الإدراكي، بما في ذلك عدم القدرة على التركيز أو معالجة المعلومات بفعالية. قد يواجه الموظفون صعوبة في تحديد أولويات المهام أو اتخاذ القرارات أو الاحتفاظ بالتفاصيل الأساسية.

عدم القدرة على النوم: غالبًا ما يواجه الموظفون الذين يعانون من الإجهاد صعوبة في الخلود إلى النوم أو البقاء نائمين، حيث تظل أذهانهم مشغولة بمخاوف متعلقة بالعمل. ويؤدي هذا النقص في النوم المريح إلى مزيد من الإرهاق والتهيج وتراجع القدرة الذهنية على التعامل مع تحديات مكان العمل.

مشاكل الصحة البدنية: في الحالات المتقدمة، يمكن أن يظهر الإجهاد المزمن جسديًا في شكل صداع أو ارتفاع ضغط الدم أو توتر العضلات أو مشاكل في الجهاز الهضمي. إذا كنت تعاني من آلام أسفل الظهر ولم يساعدك الكرسي المريح الجديد، ففكر في زيارة الطبيب بشأن الإجهاد.

هذه أعراض على المستوى الفردي. إذا كنت تعتقد أن هذه الأعراض شخصية وتؤثر على الموظف فقط، فأنت مخطئ تماماً.

تأثير الإجهاد التنظيمي

يلقي الإجهاد التنظيمي بظلاله على المشكلات التي تؤثر بشكل مباشر على أرباح الشركة. دعنا نلقي نظرة على بعض التأثيرات الهامة أدناه.

انخفاض الإنتاجية

"ارتبط ارتفاع درجات الإجهاد بشكل كبير بانخفاض الإنتاجية" كتب مؤلفو دراسة حديثة . ووجدوا أن هذا صحيح عبر العرق أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المؤهل التعليمي. وخلاصة الأمر أن التوتر يجعلك أنت وموظفيك أقل إنتاجية.

التغيب عن العمل

يقدر المعهد الأمريكي للإجهاد أن مليون عامل يتغيبون عن العمل كل يوم بسبب الإجهاد. في الواقع، حتى عندما يسجل الموظفون حضورهم للعمل، فإنهم يقضون أكثر من خمس ساعات أسبوعيًا في التفكير في الضغوطات.

دوران الموظفين 40% من معدل دوران الموظفين في المملكة المتحدة بسبب الإجهاد. ويقر 95% من قادة الموارد البشرية بذلك - 46% منهم يشيرون إلى أنه السبب وراء مغادرة نصف موظفيهم. ويمكن أن تصل تكلفة توظيف وتدريب وتأهيل أعضاء الفريق ليحلوا محل الموظفين الذين غادروا إلى ملايين الدولارات.

تكاليف الرعاية الصحية

يكلف الإجهاد المهني الولايات المتحدة 190 مليار دولار في الرعاية الصحية سنويًا. ويؤدي انتشار المشاكل المرتبطة بالتوتر مثل الاكتئاب والقلق وضعف الجهاز المناعي ومشاكل الجهاز الهضمي وما إلى ذلك إلى زيادة أقساط التأمين، بالإضافة إلى فقدان الإنتاجية بسبب الإجازات المرضية أو دخول المستشفى.

وعلى مستوى آخر، يضاعف التوتر من تأثير السلوكيات السيئة أيضًا.

على سبيل المثال، قد يزداد التدخين، وتعاطي الكحول، والإفراط في تناول الطعام، وتعاطي العقاقير التي لا تستلزم وصفة طبية، وما إلى ذلك، مما يسبب موجة أخرى من المشاكل الصحية.

توسيع نطاق التأثير

التوتر ليس معديًا. أم أنه كذلك؟ قد يخلق موظف واحد متوتر بيئة من العداء أو الانفعال داخل فريقه. وإذا كان مديرًا، فقد يتحول توتره إلى توتر فريق عمله. ومع مرور الوقت، سوف تتراكم الثقافة المؤسسية لتتحول إلى ثقافة الإجهاد والإنهاك.

خسارة السمعة

إذا كانت المنظمة بيئة عدائية أو مليئة بالتوتر، فلا بد أن ينتشر الخبر. فمن خلال شبكات مثل لينكد إن، وريديت، ومواقع المراجعات التنظيمية، سيعرف المستثمرون المحتملون والموظفون والعملاء بالضغوط التي تعاني منها فرق العمل لديك. وهذا يمكن أن يكون له آثار سلبية هائلة على المدى الطويل.

إذا كنت لا تزال غير مقتنع، فإليك بعضاً مما يلي إحصائيات الإرهاق لرسم صورة كاملة.

استراتيجيات التأقلم وإدارة الإجهاد

إن أفضل طريقة للحد من الإجهاد هو أن تقوم المؤسسات ببناء أنظمة مصممة لتجنب الإجهاد في المقام الأول. قد يكون هذا أي شيء بدءًا من فهم سياسة الإجازات إلى إدارة العمل بشكل أفضل باستخدام أداة قوية لإدارة المشاريع مثل ClickUp . لنكتشف المزيد.

تحقيق الوضوح والرؤية مع إدارة المهام بكفاءة

عندما لا يعرف الموظف ما هو العمل الذي لديه ومتى، فمن المحتمل أن يشعر بالارتباك. وهذا يعني أنهم يحضرون كل يوم في انتظار أن يعطي المدير التعليمات. علاوة على ذلك، بدون وضوح الرؤية حتى في الأهداف والمهام قصيرة المدى، فإن أي نوع من التخطيط يكون خارج النافذة.

بالنسبة لـ الحد من القلق في مكان العمل والتخفيف من الضغوط المرتبطة بالأدوار، قم بإعداد نظام لإدارة المهام. انقر فوق المهام طريقة فعالة لتنظيم العمل وتبسيطه.

المهام : إعداد المهام الفردية بأوصاف واضحة

: إعداد المهام الفردية بأوصاف واضحة المكلفون : توضيح المسؤوليات عن طريق إضافة المكلفين والمراقبين

: توضيح المسؤوليات عن طريق إضافة المكلفين والمراقبين المواعيد النهائية : جدولة العمل بفعالية مع جداول زمنية معقولة

: جدولة العمل بفعالية مع جداول زمنية معقولة التبعيات : التبعيات: إدارة تبعيات المهام وسير العمل المتصل دون مواجهة اختناقات مفاجئة

: التبعيات: إدارة تبعيات المهام وسير العمل المتصل دون مواجهة اختناقات مفاجئة التعاون : التعاون: توضيح الأفكار والمتطلبات في السياق باستخدام التعليقات المتداخلة

: التعاون: توضيح الأفكار والمتطلبات في السياق باستخدام التعليقات المتداخلة قابلية التكرار: تكرار: تكرار إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) وهياكل المشروع باستخدام قوالب قائمة المهام إذا كنت جديدًا على هذا الأمر، جرّب قالب إدارة المهام في ClickUp . يمكن أن يساعدك هذا القالب الملائم للمبتدئين على تصور مشروعك بشكل عام، وتقسيمه إلى مهام يمكن إدارتها، وتحسين سير العمل، وقياس التقدم المحرز في الوقت الحقيقي، وغير ذلك الكثير.

قالب إدارة المهام الخاص بـ ClickUp

إدارة الوقت بعناية

يعتقد ما يزيد عن 85% من العمال أو أعضاء القوى العاملة أنهم منتجون. يعتقد خمسة وثمانون بالمائة زائد من المديرين أن هناك المزيد مما هو مرغوب فيه فيما يتعلق بالإنتاجية.

ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت

أحد الجوانب الرئيسية للإنتاجية هو الوقت. فأي وقت يتم إنفاقه على أنشطة لا يجدها الموظفون ذات قيمة يمكن أن يزيد من الضغط على إنجاز العمل.

على سبيل المثال، غالباً ما تشتكي فرق العمل المختلطة من إغراقها بالاجتماعات، مما يؤدي إلى معاناتهم من متلازمة التعافي من الاجتماعات والحاجة إلى قضاء ساعات إضافية لإكمال مهامهم.

كمدير مشروع، انتبه إلى الوقت.

التقدير : ادعُ أعضاء الفريق لتقدير الوقت الذي سيتم إنفاقه على كل مهمة وجدولتها وفقًا لذلك

: ادعُ أعضاء الفريق لتقدير الوقت الذي سيتم إنفاقه على كل مهمة وجدولتها وفقًا لذلك تتبع : أثناء تنفيذ المهمة، اطلب من أعضاء الفريق تتبع الوقت حتى تتمكن من مقارنة التقديرات بالوقت الفعلي. تتبع أيضًا الوقت المستغرق في الاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني وما إلى ذلك.

: أثناء تنفيذ المهمة، اطلب من أعضاء الفريق تتبع الوقت حتى تتمكن من مقارنة التقديرات بالوقت الفعلي. تتبع أيضًا الوقت المستغرق في الاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني وما إلى ذلك. تحسّن : قم بجدولة العمل مع توفير الوقت الكافي لـ تحسين الإنتاجية . تمكين التعاون غير المتزامن السلس باستخدام أداة مثل انقر فوق الدردشة لتقليل الاجتماعات غير الضرورية

المحادثات غير المتزامنة، والتعليقات السياقية، وإنشاء المهام بنقرة واحدة، والمزيد على ClickUp Chat

تعيين عبء العمل بشكل معقول

في أي وقت من الأوقات، يكون لدى الموظفين بالفعل مجموعة من المهام التي يعملون عليها أو مهام متراكمة يحتاجون إلى إنجازها. تأكد من مراعاة عبء العمل هذا قبل تعيين أي عمل جديد لهم.

تعد طرق عرض عبء العمل وصندوق العمل في ClickUp طريقة رائعة لمنع الحمل الزائد للموظفين . تعرف على من يقوم بماذا، ومقدار الوقت المتاح لهم، ومتى يكونون في إجازة، وما إلى ذلك في مكان واحد لإدارة الموارد بفعالية.

طريقة عرض صندوق النقر لإدارة موارد الفريق

طريقة فعالة على الفور للقيام بذلك باستخدام قالب عبء عمل الموظف في ClickUp . يساعدك على مراقبة أعباء العمل، وفهم السعة الحالية، وتحديد الاختناقات، وتخصيص العمل للموظفين بشكل صحيح.

قالب عبء عمل الموظفين في ClickUp

استخدم هذا القالب كبطاقة تقرير أسبوعية لعمل فريقك - من يقوم بماذا وبأي وتيرة. وقم بإجراء تعديلات مثل تعديل المواعيد النهائية أو إعادة تخصيص الموارد بناءً على رؤية في الوقت الفعلي.

حدد الأولويات الصحيحة

إن كثرة المهام، وكلها مهمة في وقت واحد، أمر مربك ومرهق. لذا، استخدم أداة تحديد الأولويات لإراحة فرقك من الضغط غير الضروري. استخدم أولويات المهام في ClickUp لتمييز المهمة على أنها "عاجلة" أو "عالية" أو "عادية" أو "منخفضة"

ضع علامة على مهامك الآن مع أولويات مهام ClickUp قبل أن يقوم شخص ما بوضع علامة على الضغط

تواصل بوضوح

سواء كان ذلك الإعلان عن سياسة جديدة للعودة إلى المكتب أو تفاصيل مشروع جديد، اجعل من عادتك التواصل بوضوح وشفافية.

استخدم نصاً طويلاً: إذا كنت تقوم بتدوين إعلان طويل أو تغيير في السياسة، فاجعله سهل الوصول إليه وقابل للقراءة باستخدام أداة مثل ClickUp Docs . أضف لافتات وصورًا وإبرازات نصية وما إلى ذلك لتمكين التذكر بشكل أفضل.

جرب مقاطع الفيديو: هل تريد عرض شيء ما أو تدريب شخص ما؟ جرّب مقاطع ClickUp لالتقاط مقاطع فيديو للشاشة دون عناء.

تحمّل المسؤولية: عند التحدث إلى فرد أو فريق معين، قم بإضافة علامة @ للإشارة إليهم حتى تتأكد من وصول رسالتك إليهم.

ابقَ على اتصال: اربط رسائلك بالمهام والمستندات والملفات والمزيد داخل ClickUp Chat لإجراء محادثة سياقية.

خلق بيئة عمل إيجابية

حسناً، من الواضح أن قول هذا أسهل من فعله، ولكن علينا المحاولة، أليس كذلك؟ إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تنفيذ ذلك.

درب موظفيك

عقد ورش عمل وندوات منتظمة حول مواضيع إدارة الإجهاد، مثل كيفية التعافي من الإرهاق و كيفية محاربة الإرهاق الذهني . ادعُ متحدثين خارجيين وخبراء الصحة النفسية لتزويد أعضاء فريقك بالأدوات المناسبة لاحتياجاتهم المتعلقة بالإجهاد.

شجع على وضع الحدود

شجع الموظفين بنشاط على وضع حدود لأيام عملهم. وقد يتمثل ذلك في قطع الاتصال برسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل بعد ساعات العمل أو أخذ بضعة أيام كل ثلاثة أشهر لقضاء إجازات عائلية. ساعدهم على تغذية التوتر الإيجابي أو الإجهاد الإيجابي - وهو استجابة طبيعية وصحية للأحداث المجهدة.

يجب أن تكون نقطة البداية لوضع الحدود حول إدارة الحمل الزائد للإشعارات . تمكين أعضاء الفريق من إدارة الإشعارات على ClickUp عن طريق إيقاف تشغيل الإشعارات على الأجهزة المحمولة أثناء تلقيها على جهازك المكتبي.

تعزيز التوازن الجيد بين العمل والحياة

كل العمل بدون لعب يجعل جاك ولداً مملاً. قم بتعزيز بيئة يأخذ فيها الموظفون فترات الراحة التي يحتاجونها لإعادة شحن طاقاتهم. يمكنك حتى تخصيص ميزانيات تقديرية لدعم هواياتهم أو بعض التدريبات، حتى لو لم تكن مرتبطة مباشرة بالعمل.

📖 قراءة إضافية:راجع أمثلة على التوازن بين العمل والحياة .

جميع الأفكار المذكورة أعلاه هي لمديري المشاريع وقادة الفرق لتنفيذها على مستواهم. إذن، ما الذي يمكن أن تفعله الموارد البشرية والقيادة على المستوى التنظيمي؟ لنكتشف ذلك.

دور الموارد البشرية والقيادة في التخفيف من الإجهاد

تقع على عاتق الموارد البشرية والقيادة مسؤولية إنشاء برامج استراتيجية على مستوى المؤسسة للتخفيف من التوتر. إليك بعض الأفكار.

توظيف أفضل: ابدأ بالتركيز على ضمان ملاءمة المرشح للوظيفة لتجنب الإجهاد الوظيفي. اكتب توصيفًا وظيفيًا واضحًا، وحدد توقعات واقعية، وقم بإعداد الموظفين بشكل دقيق، وهيئ موظفيك للنجاح.

التدريب القيادي المركّز: قم بتدريب القادة لديك على إدارة ضغوطهم وضغوطات الفريق بشكل أفضل. علّمهم كيفية تقديم الملاحظات، والتواصل بفعالية، واتخاذ القرارات الصعبة، وحل نزاعات الفريق دون زيادة الضغط النفسي.

ملاحظات الموظفين: افهم نبض المؤسسة بانتظام باستخدام استبيانات عافية الموظفين . نشر النتائج بشفافية واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

سياسات مخصصة: بناءً على نتائج الاستبيان، صمم سياساتك لتلبية احتياجات الموظفين.

على سبيل المثال، إذا أبلغت الفرق عن تعرضها للإرهاق، ركز السياسات على التوظيف أو تخصيص الموارد بشكل أفضل أو الأتمتة.

أولويات الصحة النفسية: ضع السياسات والمبادرات التي تعطي الأولوية للصحة النفسية، مثل برامج مساعدة الموظفين (EAPs)، وساعات العمل المرنة، وأيام العافية، وبرامج إدارة الإجهاد، وما إلى ذلك. التأكد من أن خطة التأمين تحتوي على أحكام تتعلق بالصحة النفسية.

التعاون مع المنظمات غير الربحية أو مقدمي الرعاية الصحية لتقديم المشورة أو حتى الدعم الطبي لمشاكل الصحة النفسية.

محادثات مفتوحة: كن منفتحًا بشأن مناقشة مشاكل الصحة النفسية داخل المؤسسة. اخلق بيئة يمكن فيها للموظف أن يناقش بشفافية تعرضه للتوتر دون إصدار أحكام مسبقة.

دعم الجميع: تأكد من سماع صوت كل موظف وتلبية احتياجاته.

على سبيل المثال، قد يكون لديك موظفان فقط من ذوي الاحتياجات الخاصة. وحتى في هذه الحالة، قم بإنشاء سياسات وأنظمة لضمان إشراكهم وتلبية احتياجاتهم الفريدة.

إدارة الإجهاد التنظيمي بفعالية مع ClickUp

إذا كان 83% من العاملين يعانون من الإجهاد يومياً، فهذا بالتأكيد أمر يدعو للقلق الشديد. ومع ذلك، فإننا كبشر نسعى كبشر إلى التخلص من الضغوطات النفسية تحت السجادة ونستمر في العمل كما لو أنها لا تهمنا. وتفعل المؤسسات الشيء نفسه أيضًا - إلى أن تدرك التكلفة المالية الحقيقية للضغط النفسي والسمعة والتكلفة البشرية للضغط النفسي.

الإجهاد التنظيمي معقد ومتعدد الأوجه. فالعمل لساعات طويلة بانتظام يمكن أن يؤدي إلى الأرق والقلق وانهيار العلاقات، وفي النهاية يؤثر على الإنتاجية والإبداع.

قد يكون عدم القدرة على أخذ إجازة لبضعة أيام لتجديد النشاط أمرًا خانقًا ويؤثر على رفاهية الموظفين. يمكن أن يؤدي تكليفك بعمل لست مؤهلاً/مستعداً له إلى مشاكل شديدة في تقدير الذات. وكل واحدة منها تتضاعف وتكلف 300 مليار دولار خسائر للصناعة الأمريكية .

من ناحية أخرى، تحتاج معالجة الإجهاد المفرط إلى نهج منهجي واستراتيجي. لن تكفي سياسة إجازة مرنة واحدة أو خط مساعدة مجاني للصحة النفسية.

في الواقع، فإن أفضل طريقة للتعامل مع الإجهاد هي تغيير طريقة عملنا بشكل جذري - للتكيف بفعالية مع مساحة عمل افتراضية تخدمنا جميعاً.

A برنامج مجاني لإدارة المشاريع مثل ClickUp نقطة انطلاق جيدة. باستخدام ClickUp، يمكنك إدارة الوقت والموارد وأعباء العمل والمهام. يمكنك نشر السياسات بشفافية ليتمكن الموظفون من الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان.

يمكنك أتمتة العمليات المتكررة وإدارة الإشعارات. يمكنك أيضًا تحديد أهداف واقعية وتحقيقها دون ضغوط. جرّب ClickUp اليوم مجاناً!