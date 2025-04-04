أفضل 13 من بدائل Mighty Networks القوية في 2025

المجتمعات الرائعة لا توجد فقط - إنها تنبض بالطاقة، وتثير المحادثات، وغالبًا ما تنمو لتصبح شيئًا أكبر مما يتخيله أي شخص.

منصات بناء المجتمع هي محفزات لكل هذه التأثيرات. لكن في بعض الأحيان، تضيف هذه المنصات احتكاكًا للعملية، وتجبرك على هياكل جامدة، وتجعلك تعمل حول قيودها.

أفضل منصات بناء المجتمع تبدو طبيعية وبديهية - مثل امتداد لرؤيتك. وقد شرعت Mighty Networks في أن تكون كذلك، مانحةً المبدعين والمعلمين ورواد الأعمال مساحة للبناء والتفاعل والبيع بشروطهم الخاصة. وبالنسبة للكثيرين، فقد حققت ذلك.

ولكن لا توجد أداة واحدة تناسب الجميع. ربما تحتاج إلى مزيد من المرونة أو تعاون أفضل أو شيء يتناسب معك. الخبر السار؟ لديك خيارات.

فيما يلي 13 بديلاً من بدائل Mighty Networks لمساعدتك في العثور على منصة المجتمع عبر الإنترنت المناسبة.

⏰ ملخص 60 ثانية فيما يلي أفضل 13 بديلاً ل Mighty Networks لبناء مجتمع مزدهر على الإنترنت: ClickUp: الأفضل للتعاون الجماعي مع إدارة المشاريع وأدوات سير العمل سلاك: الأفضل للتواصل في الوقت الحقيقي والمجتمعات التعاونية ديسكورد: الأفضل للاعبين والمشاركة المجتمعية المباشرة مجموعات فيسبوك: الأفضل للاستفادة من الشبكات الاجتماعية الحالية لبناء المجتمعات Discourse: الأفضل للمناقشات المجتمعية القائمة على المنتديات مفتوحة المصدر دائرة: الأفضل لإنشاء مساحات مجتمعية خاصة ذات علامات تجارية مخصصة مجتمعات كاجابي: الأفضل للمبدعين الذين يدمجون الدورات التعليمية مع المجتمع باتريون: الأفضل لمنشئي المحتوى الذين يبحثون عن منصات عضوية بخيارات اشتراكات Bettermode: الأفضل لإنشاء مجتمع مرن وقابل للتخصيص Thinkific: الأفضل للمعلمين الذين ينشئون دورات تدريبية عبر الإنترنت ويبيعونها بوديا: الأفضل لمنشئي المحتوى الذين يبيعون منتجات رقمية Hivebrite: الأفضل للمجتمعات المهنية والخاصة EducateMe: الأفضل للتدريس المباشر وأدوات مشاركة الطلاب

لماذا تختار بدائل Mighty Networks القوية

يعد Mighty Networks خيارًا قويًا لبناء المجتمع، ولكن اعتمادًا على أهدافك، قد يقدم أحد البدائل ميزات رئيسية تناسب احتياجاتك بشكل أفضل.

فيما يلي بعض أهم الأسباب التي تدفع معظم الأشخاص إلى إجراء التبديل:

قدرات ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً : تذهب بعض المنصات إلى أبعد من ذلك من خلال أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل الإشراف التلقائي وتوصيات المحتوى ورؤى المشاركة

مزيد من التخصيص : تمنحك بعض البدائل مزيدًا من التحكم في العلامة التجارية والتخطيط ووصول الأعضاء، بحيث يمكنك تشكيل المنصة لتناسب رؤيتك

تكامل أقوى : إذا كنت تعتمد على أدوات إدارة علاقات العملاء أو أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني أو التحليلات، فإن بعض منصات المجتمع تقدم تكاملات أعمق

قابلية التوسع بلا حدود : هل تحتاج إلى النمو؟ بعض الخيارات تتعامل مع آلاف - أو حتى ملايين - الأعضاء بأدوات تواصل على مستوى المؤسسات

ميزات متخصصة : سواء كنت بحاجة إلى استضافة الأحداث أو أدوات تحقيق الدخل أو إدارة التعلم أو أدلة الأعضاء، فإن العديد من بدائل Mighty Networks تحتوي على هذه الميزات المدمجة

أسعار أكثر ذكاءً: من الباقات المجانية إلى نماذج الدفع حسب الاستخدام، بعض المنصات تجعل إدارة التكاليف أسهل

يجب أن تعمل المنصة الشاملة المناسبة لك ولمجتمعك - وليس العكس.

💡 نصيحة احترافية: قبل الالتزام بمنصة ما، فكر في الانضمام إلى مجتمع قائم أولاً. ستمنحك تجربته كعضو فيه نظرة ثاقبة على نقاط قوته وحدوده وديناميكيات المشاركة فيه، وهي دروس قيمة للعثور على قبيلتك الخاصة على الإنترنت.

أفضل 13 من بدائل Mighty Networks القوية

والآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه، إليك قائمة بأفضل 13 بديلًا من بدائل Mighty Networks لبناء مجتمع على الإنترنت يسهل الوصول إليه:

إن الحفاظ على تفاعل المجتمع شيء، ولكن الحفاظ على تنظيمه وسلاسة عمله شيء آخر. وهنا يأتي دور ClickUp!

ClickUp هو أكثر من مجرد منصة مجتمع - إنه تطبيق كل شيء للعمل. إنه مركزك المركزي لإدارة المناقشات وتبسيط سير العمل وإدارة وتتبع المشاريع أو المهام - كل ذلك في مكان واحد.

ابدأ باستخدام ClickUp مجاناً اربط المحادثات بالمهام وحافظ على مركزية السياق مع ClickUp Chat

على عكس تطبيقات المراسلة التقليدية التي تفصل المناقشات عن العمل، يضمن ClickUp Chat أن كل محادثة مرتبطة بالموضوع المهم. يمكن أن تتحول الرسائل على الفور إلى مهام بنقرة واحدة، مما يحافظ على تنظيم أهداف مجموعتك التي تحركها الأهداف.

تأكد من بقاء محادثاتك وعناصر العمل في نفس المكان، دون تبديل التطبيقات.

داخل الدردشات، دع مساعدة الذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain تلخص المواضيع، وتقترح الردود، وتُنشئ عناصر الإجراءات تلقائيًا حتى لا يفوت مجموعتك أي شيء. تظل كل مناقشة مرتبطة بالمهام والمستندات ذات الصلة، مما يوفر سياقاً كاملاً.

📮 ClickUp Insight: ما يقرب من 20٪ من المشاركين في الاستطلاع يرسلون أكثر من 50 رسالة فورية يومياً. هذا الحجم الكبير يمكن أن يشير إلى وجود فريق يعجّ باستمرار بالتبادلات السريعة - وهو أمر رائع للسرعة ولكنه أيضًا مهيأ لتحميل التواصل الزائد. باستخدام أدوات التعاون المدمجة في ClickUp، مثل ClickUp Chat، يتم ربط محادثاتك دائمًا بالمهام الصحيحة، مما يعزز الرؤية ويقلل من الحاجة إلى عمليات المتابعة غير الضرورية.

تتيح لك مساحات ClickUp Spaces إنشاء مساحة عمل تناسب احتياجات فريقك الفريدة، سواء كنت تدير المشاريع أو تتبع الحملات أو تنظم عمل العميل. مع الحالات المخصصة، وأكثر من 15 طريقة عرض ClickUp، والأذونات الدقيقة، تساعدك Spaces على الحفاظ على تنظيم العمل دون فوضى غير ضرورية.

حافظ على تنظيم فرقك ومشاريعك باستخدام ClickUp Spaces

يمكنك أيضًا الحفاظ على خصوصية المساحات أو مشاركتها مع فرق محددة، مما يضمن وصول الأشخاص المناسبين إلى المعلومات الصحيحة في متناول أيديهم. يضمن ClickUp التحكم الآمن في الوصول من خلال السماح لمديري المجتمع بتعيين أذونات دقيقة لكل مستخدم.

سواء أكنت بحاجة إلى تقييد المناقشات الحساسة، أو تقييد تحرير المحتوى، أو تعيين وصول يستند إلى الأدوار، تتيح لك أذونات العرض فقط، والتعليق، والتعديل، والأذونات الكاملة من ClickUp التحكم في من يمكنه رؤية محتوى المجتمع والتفاعل معه وتعديله.

لنفترض أنك بحاجة إلى بناء مجتمع لفصولك الدراسية للثروة عبر الإنترنت. باستخدام ClickUp لفرق التسويق، يمكنك تخصيص مساحة ومحادثة لطلابك المسجلين ومساحة خاصة لزملائك. عيّن المهام المنزلية للمتعلمين والمهام المتعلقة بالعمل لزملائك وحافظ على سير الأمور بسلاسة من علامة تبويب واحدة.

تخطيط وتتبع جهود التسويق والمشاركة في مكان واحد مع ClickUp لفرق التسويق

لست متأكداً من أين تبدأ؟ تقدم ClickUp قوالب جاهزة للاستخدام في المجتمع والوسائط الاجتماعية وتخطيط التواصل التي تبسّط عمليات سير العمل المعقدة.

تم تصميم قالب إدارة مجتمع ClickUp لمساعدتك في بناء وتنظيم منصة مجتمع على الإنترنت بواجهة سهلة الاستخدام.

احصل على قالب مجاني قم بتبسيط مهام إدارة مجتمعك باستخدام قالب إدارة المجتمع ClickUp Community Management Template

سواءً كنت تدير منتدى، أو تبني استراتيجية تواصل للعلامة التجارية، أو ترعى مجموعة اجتماعية، فإن هذا القالب يساعدك على تبسيط المناقشات وتعيين المسؤوليات والحفاظ على سير كل شيء بسلاسة.

تضمن الميزات المتقدمة مثل إدارة الأحداث، وأتمتة سير العمل، والتكامل مع منصات مثل HubSpot وSlack التنفيذ السلس - مما يزيل العوائق ويبقي مبادرات التسويق على المسار الصحيح.

أفضل ميزات ClickUp

اعرض مهاراتك في ClickUp وتواصل مع الأعضاء ذوي التفكير المماثل في مجتمع ClickUp

قم بالعصف الذهني والتخطيط والتنفيذ بسلاسة مع ClickUp Docs و ClickUp Whiteboards

توليد الأفكار وتلخيص المناقشات وأتمتة المهام باستخدام ClickUp Brain

تتبَّع المشاركة والأداء التسويقي ونشاط الفريق باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

قيود ClickUp

قد يواجه بعض المستخدمين منحنى تعليمي حاد بسبب التنوع الكبير في ميزات ClickUp

تسعير ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp

يقدم ClickUp شيئًا لكل نوع من الأشخاص. سواءً كنت تحب استخدام القوائم، أو مخططات جانت، أو الملاحظات اللاصقة، سمِّ ما شئت، فهو موجود هنا. وعلاوةً على ذلك، فهو متعدد الأوجه لدرجة أنني أستخدمه في كل مجالات حياتي من العمل إلى قوائم البقالة والتعاون المجتمعي وإدارة المنزل. أحب مدى تكامله!

يقدم ClickUp شيئًا لكل نوع من الأشخاص. سواءً كنت تحب استخدام القوائم، أو مخططات جانت، أو الملاحظات اللاصقة، سمِّ ما شئت، فهو موجود هنا. وعلاوةً على ذلك، فهو متعدد الأوجه لدرجة أنني أستخدمه في كل مجالات حياتي من العمل إلى قوائم البقالة والتعاون المجتمعي وإدارة المنزل. أحب مدى تكامله!

2. Slack (الأفضل للتواصل في الوقت الفعلي والمجتمعات التعاونية)

عبر Slack

على عكس منصات المجتمع التقليدية، تم تصميم Slack للتعاون الفوري. من خلال التجمعات الصوتية والفيديو المباشرة، والتكامل السلس للتطبيقات، وفصول المجتمع التي يقودها المتطوعون، فهي تعزز الاتصالات الديناميكية والتفاعلية.

سواء كنت تبحث عن مجتمعات Slack ذات الصلة بالتسويق للتواصل مع زملائك المسوقين أو مجتمعات المطورين لفهم أحدث الاتجاهات التكنولوجية، فإن Slack لديه مساحة لك.

الجانب السلبي الوحيد؟ لن تتمكن من إدارة مشاريع المجتمع التعاوني إلى جانب التواصل (على عكس البدائل مثل ClickUp!).

أفضل ميزات Slack

نظّم المناقشات حسب الموضوع أو المشروع أو الاهتمامات لإجراء محادثات منظمة وقابلة للبحث

تفاعل مع الدردشة الصوتية/الفيديو في الوقت الفعلي والتحديثات غير المتزامنة للراحة

انضم إلى مجموعات Slack التي يقودها المتطوعون أو أنشئ مجموعات Slack لمشاركة المعرفة وتنمية شبكتك

قيود سلاك

تحتفظ الباقة المجانية بـ 90 يومًا فقط من الرسائل، مما يحد من المراجع طويلة الأجل

التصميم الذي يعتمد على الدردشة أولاً ليس مثاليًا للمناقشات المنظمة والطويلة

تسعير Slack

مجاناً

محترف : 8 دولارات. 75 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال + : 15$/مستخدم شهرياً

شبكة المؤسسات: تسعير مخصص

تقييم ومراجعات Slack

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 33,500 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 23,500 تقييم)

👀 هل كنت تعلم؟ يشعر أكثر من ثلثي (65%) مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بثقة أكبر عبر الإنترنت باستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي التي تركز على المجتمع مثل Discord أو Twitch مقارنة بالمنصات التقليدية القائمة على الخلاصات مثل Instagram وTwitter.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل منافسي Slack

4. ديسكورد (الأفضل للاعبين والمشاركة المجتمعية المباشرة)

عبر ديسكورد

هل أنت محتار بين سلاك وديسكورد لاستضافة مجتمعك؟ تنحصر المناظرة بين سلاك وديسكورد في التعاون المنظم مقابل الانغماس في الوقت الحقيقي. كلاهما يوفران مساحات دردشة مستمرة ومساحات مجتمعية، لكن ديسكورد يتميز بقنوات صوتية تعمل دائماً، وبث مباشر سلس، وتفاعل ديناميكي.

سواء كنت تنشئ مركزاً للألعاب أو مجموعة تعليمية أو شبكة مهنية، فإن Discord يخلق تجربة أكثر تفاعلية وقائمة على المجتمع من نهج Slack الذي يعتمد على النصوص أولاً والذي يحافظ على تفاعل الأعضاء.

أفضل ميزات Discord

انضم إلى المحادثات واتركها في أي وقت باستخدام قنوات Discord الصوتية

بث مباشر للألعاب أو العروض التقديمية أو مقاطع الفيديو بجودة عالية بأقل قدر من التأخير

تعيين مستويات الوصول للمشرفين والأعضاء والوافدين الجدد لإدارة المجتمع بشكل أفضل

قيود ديسكورد

يجعل التنسيق القائم على الدردشة في Discord من الصعب تنظيم محتوى طويل

تسعير ديسكورد

مجاناً

نيترو كلاسيك: 4. 99 دولارًا شهريًا

نيترو: 9 دولارات. 99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Discord

G2: لا توجد مراجعات كافية

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 470 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: Discord Hacks: تعزيز المشاركة المجتمعية خارج نطاق الألعاب

4. مجموعات فيسبوك (الأفضل للوصول إلى جمهور واسع وبناء مجتمع عضوي)

عبر مجموعات فيسبوك

تعمل مجموعات فيسبوك على تسهيل بناء المجتمعات على الإنترنت وتنميتها داخل أكبر شبكة اجتماعية في العالم.

على عكس المنصات وتطبيقات المراسلة الأخرى التي تفرض قيودًا - مثل الحد الأقصى لحجم المجموعة في واتساب الذي يبلغ 1024 عضوًا - تدعم مجموعات فيسبوك عددًا غير محدود من الأعضاء، مما يجعلها خيارًا قابلاً للتطوير للعلامات التجارية والمبدعين والشركات.

بفضل أدوات الاكتشاف المدمجة وأدوات المشاركة والرؤى الإدارية، فهي تساعد في تعزيز المناقشات الهادفة وربط الأشخاص ذوي التفكير المماثل.

أفضل ميزات مجموعات فيسبوك

استفد من قاعدة المستخدمين الهائلة على فيسبوك لتنمية مجتمعك بشكل طبيعي

شارك مقاطع الفيديو والصور والمنشورات، مع خيارات تحقيق الدخل من خلال الإعلانات أو الاشتراكات

تحكم في الرؤية من خلال المساحات الحصرية للأعضاء فقط أو المجموعات العامة من أجل مشاركة أوسع

قيود مجموعات فيسبوك

تتحكم خوارزمية فيسبوك في رؤية المنشورات، مما قد يحد من مدى الوصول والمشاركة

تسعير مجموعات فيسبوك

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات مجموعات فيسبوك

G2: 4. 3/5 (أكثر من 650 تقييم)

Capterra مراجعات غير كافية

👀 هل تعلم؟ يشارك حوالي 1.8 مليار شخص في مجموعات فيسبوك كل شهر!

5. Discourse (الأفضل للمناقشات المجتمعية القائمة على المنتديات مفتوحة المصدر)

عبر ديسكورس

يبدأ العديد من منشئي المجتمعات بمجموعات فيسبوك أو بدائل أخرى لواتساب، لكنهم يحتاجون إلى أداة مشاركة أكثر تنظيماً مع توسع مجتمعاتهم. ادخل إلى Discourse.

تم تصميم Discourse للمناقشات الهادفة ومشاركة المعرفة التعاونية، وهو مصمم للمناقشات الهادفة ومشاركة المعرفة التعاونية، ويتجاوز Discourse المنصات القائمة على الدردشة من خلال تنظيم المحادثات مع الفئات ومستويات الثقة والإشراف المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

إنه الخيار المفضل لدى الكثيرين للمنتديات ومجتمعات المنتجات ومراكز المعرفة.

أفضل ميزات Discourse

هيكلة المناقشات بمواضيع وموضوعات فرعية لسهولة التصفح

كافئ المشاركة من خلال منح المزيد من الامتيازات للأعضاء النشطين ذوي السمعة الطيبة

حافظ على بيئة محترمة باستخدام أدوات إدارة المحتوى المدمجة

قيود الخطاب

يركز على المناقشات غير المتزامنة، مع عدم وجود دردشة مباشرة مدمجة أو بث مباشر

تسعير الخطاب

مبتدئ : 20$/شهرًا

قياسي : 100 دولار شهريًا

الشركات : 500 دولار/شهريًا

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الخطاب

G2: 4. 0/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra لا توجد تقييمات كافية

ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن Discourse

Discourse سهل الاستخدام للغاية وسهل الاستخدام للغاية. أكثر ما يعجبني فيه هو الدفعات والجوائز التي يمكن تخصيصها لأفضل المساهمين.

Discourse سهل الاستخدام للغاية وسهل الاستخدام للغاية. أكثر ما يعجبني فيه هو الدفعات والجوائز التي يمكن تخصيصها لأفضل المساهمين.

6. سيركل (الأفضل لبناء مساحات مجتمعية خاصة ذات علامة تجارية مخصصة)

عبر سيركل

ماذا لو كان برنامج مجتمعك أكثر من مجرد غرفة دردشة؟

تجمع Circle بين المناقشات والأحداث المباشرة والدورات التدريبية في منصة واحدة مبسطة - لا مزيد من التنقل بين أدوات متعددة. تم تصميمه للمبدعين والعلامات التجارية، وهو يعزز المساحات التفاعلية الجذابة والتفاعلية حيث يمكن للأعضاء التواصل بصدق.

أفضل ميزات الدائرة

نظّم المناقشات حسب الموضوع لإجراء محادثات مركّزة يسهل الوصول إليها

أنشئ دورات تدريبية باستخدام الوسائط المتعددة والاختبارات وجداول التنقيط لتثقيف الأعضاء

قم بتخصيص مظهر المنصة لتتناسب مع علامتك التجارية للحصول على تجربة متماسكة

قيود الدائرة

تقتصر الميزات المتقدمة مثل سير عمل الأتمتة والتحليلات على الباقات ذات المستوى الأعلى

تسعير الدائرة

محترف : 89 دولارًا شهريًا

الشركات : 199$/شهرًا

المؤسسات : 360 دولارًا شهريًا

بالإضافة إلى التطبيق ذي العلامة التجارية: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الدائرة

G2: 4. 8/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

💡 نصيحة احترافية: 64% من الأشخاص يشعرون بالارتباط بالآخرين الذين يحبون نفس المحتوى - حتى لو لم يلتقوا أبدًا. عزز هذا الشعور بالانتماء من خلال تسهيل عثور المستخدمين على الأشخاص ذوي التفكير المماثل والتفاعل معهم. شجّع التواصل من خلال المناقشات التفاعلية والأحداث المباشرة وتحديات المجتمع. كلما كان المجتمع أقوى، كلما كان المستخدمون أكثر تفاعلاً وولاءً.

7. مجتمعات Kajabi Communities (الأفضل لمنشئي المحتوى الذين يدمجون الدورات التعليمية مع المجتمع)

عبر مجتمعات كاجابي

المعرفة قوة، لكن المجتمع يحولها إلى تأثير. بدأت كاجابي كمنصة دورات تدريبية عبر الإنترنت، تساعد المبدعين على تحويل الخبرة إلى منتجات رقمية. واليوم، تأخذ مجتمعات كاجابي كوميونيتيز الأمر إلى أبعد من ذلك - حيث تقدم مساحة متكاملة تمامًا حيث يمكن للأعضاء التعلم والتواصل والنمو معًا.

من خلال الدورات التدريبية المدمجة وبرامج التدريب والفعاليات المباشرة وأدوات تحقيق الدخل، فهي مصممة لتحويل الجماهير السلبية إلى أعضاء متفاعلين يدفعون المال.

أفضل ميزات مجتمعات كاجابي

اجمع بين المشاركة المجتمعية وتجارب التعلم المنظمة

استضف الأسئلة والأجوبة المباشرة، وجلسات التدريب، وفعاليات التواصل الجماعي بدون أدوات الطرف الثالث

حافظ على تفاعل الأعضاء من خلال تتبع المعالم الرئيسية والتذكيرات والتحديات التفاعلية

قيود مجتمعات كاجابي للمجتمعات

الخطط ذات المستوى الأعلى فقط هي التي تفتح لك الأتمتة والتحليلات والتخصيص المتقدمين

تسعير مجتمعات كاجابي

Kickstarter : 89$/شهرًا

أساسي : 149$/شهرًا

النمو : 199$/شهرًا

محترف: 399 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات مجتمعات كاجابي

G2: 4. 3/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 210 تقييمات)

ما يقوله المستخدمون الواقعيون عن Kajabi

يسمح لنا Kajabi بدمج صفحات الهبوط الخاصة بنا للتسويق، ورسائل البريد الإلكتروني للتنقيط للتسويق، والمحتوى لدفع ومراقبة العملاء، والتحكم في وصول العملاء.

يسمح لنا Kajabi بدمج صفحات الهبوط الخاصة بنا للتسويق، ورسائل البريد الإلكتروني للتنقيط للتسويق، والمحتوى لدفع ومراقبة العملاء، والتحكم في وصول العملاء.

🧠 حقيقة ممتعة: كانت النقابات في العصور الوسطى في أوروبا من بين أقدم أشكال المجتمعات المهنية. فقد شكّل الحرفيون والتجار هذه النقابات لتنظيم حرفهم والحفاظ على معايير الجودة ودعم الأعضاء، وهو دليل على القوة الدائمة للتعاون المجتمعي.

8. Patreon (الأفضل لمنشئي المحتوى الذين يبحثون عن منصات عضوية ذات خيارات اشتراك)

عبر Patreon

Patreon هي عبارة عن منصة عضوية تجعل المبدعين يتحكمون في المشاركة وتحقيق الدخل. انسَ مطاردة الإعجابات وإيرادات الإعلانات - قم ببناء مجتمعات حصرية حيث يشترك المعجبون للحصول على محتوى إضافي وتفاعلات مباشرة وتجارب متميزة.

أفضل ميزات Patreon

شارك المحتوى دون قيود خوارزمية للوصول إلى جمهورك مباشرةً

قدم مقاطع فيديو وبودكاست ومنشورات حصرية لمكافأة المشتركين

حدد أسعارًا متدرجة مع امتيازات فريدة لشرائح الجمهور المختلفة

اكسب إيرادات متكررة من خلال الاشتراكات والنصائح والمبيعات الحصرية

قيود Patreon

على الرغم من أنها أكثر مرونة من بعض المنصات، إلا أن Patreon تفرض إرشادات تحد من أنواع معينة من المحتوى

تسعير Patreon

مجاني للمجتمعات غير المدفوعة

إيجابي : 8% من الدخل المكتسب من Patreon

بريميوم: 12% من الدخل المكتسب على Patreon

تقييمات ومراجعات Patreon

G2 : 4. 1/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن Patreon

مزايا Patreon هي أنه معروف جيدًا، ويمكنني تحميل النصوص أو الصور في ثوانٍ. أنا محظوظ ببعض الرعاة. ما المنافسين>. كيف يمكنني، أنا فنان ومؤلف وسائط متعددة، أن أنشر نفسي؟ أدير مؤسستي بالكامل

مزايا Patreon هي أنه معروف جيدًا، ويمكنني تحميل النصوص أو الصور في ثوانٍ. أنا محظوظ ببعض الرعاة. ما المنافسين>. كيف يمكنني، أنا فنان ومؤلف وسائط متعددة، أن أنشر نفسي؟ أدير مؤسستي بالكامل

👀 هل تعلم؟ يقول 66% من المستهلكين أن المجتمعات عبر الإنترنت تؤثر على قرارات الشراء، وتحدد المنتجات والعلامات التجارية التي يدعمونها. ولكن بالنسبة للمبدعين، ليس من السهل دائمًا تحويل الشغف إلى دخل - خاصةً على المنصات التي تحدد الخوارزميات من يشاهد المحتوى الخاص بهم.

9. Bettermode (الأفضل لإنشاء مجتمع مرن وقابل للتخصيص)

عبر Bettermode

ليست كل المجتمعات متشابهة، فلماذا ترضى بمنصة واحدة تناسب الجميع؟

يمنحك Bettermode تحكمًا كاملاً في شكل مجتمعك ووظائفه ومشاركته. سواء أكنت بحاجة إلى مساحة خاصة للأعضاء، أو منتدى عام لتوسيع نطاق المحادثات، أو نموذج هجين بمحتوى حصري، فإن Bettermode يتكيف مع رؤيتك - مما يتيح لك بناء مجتمع وفقًا لشروطك.

أفضل ميزات مايتي نتوركس

استضف مجتمعك على نطاق مخصص لتجربة علامة تجارية متماسكة

تمكين الأعضاء من تسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الاجتماعية أو التطبيق الحالي لسهولة الوصول

أنشئ مساحات مجتمعية وخصصها دون عناء باستخدام محرر السحب والإفلات بدون تعليمات برمجية

قيود الوضع الأفضل

على الرغم من مرونتها، فإن اعتماد المنصة على القوالب المصممة مسبقًا قد يحد من خيارات التصميم الفريدة

تفاعل محدود في الوقت الحقيقي بسبب غياب ميزات الصوت أو الفيديو أو الدردشة المباشرة المدمجة

تسعير Bettermode

بداية: مجانًا

المحترف: $ 59/شهرًا

خطة المؤسسة: تسعير مخصص

مراجعات وتقييمات مايتي نتوركس

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Bettermode

قوالب مفيدة للبدء، ثم من السهل جدًا تخصيصها وإنشاء نماذج خاصة بنا. بعض المقالات ومقاطع الفيديو التي يسهل متابعتها لمساعدتنا على تحقيق أقصى استفادة من Bettermode، ونعم بالطبع لديهم منصة مجتمعية للتواصل مع الآخرين الذين يبنون على Bettermode.

قوالب مفيدة للبدء، ثم من السهل جدًا تخصيصها وإنشاء نماذج خاصة بنا. بعض المقالات ومقاطع الفيديو التي يسهل متابعتها لمساعدتنا على تحقيق أقصى استفادة من Bettermode، ونعم بالطبع لديهم منصة مجتمعية للتواصل مع الآخرين الذين يبنون على Bettermode.

10. Thinkific (الأفضل للمعلمين الذين ينشئون دورات تدريبية عبر الإنترنت ويبيعونها)

عبر Thinkific

Thinkific عبارة عن منصة تعليمية تعتمد على المجتمع مصممة للمعلمين ومنشئي الدورات التدريبية والشركات التي ترغب في مزج المشاركة مع التعلم المنظم.

إنه ينشئ مساحات تفاعلية حيث يمكن للطلاب طرح الأسئلة والانضمام إلى المناقشات وحضور الأحداث المباشرة - أثناء التنقل بسلاسة بين الدورات التدريبية وميزات المجتمع.

أفضل ميزات Thinkific

استضف الأسئلة والأجوبة وجلسات التدريب والدروس التفاعلية للمشاركة في الوقت الفعلي

تواصل مع أعضاء المجتمع في أي وقت من خلال إشعارات فورية وتطبيق مخصص للهاتف المحمول

تتبّع اتجاهات المشاركة وكبار المساهمين والأعضاء النشطين لتعزيز المشاركة والاحتفاظ بهم

قيود Thinkific

مثالية للمجتمعات التي تركز على التعليم والتدريب ولكنها أقل ملاءمة للتواصل العام أو المشاركة الاجتماعية

تسعير Thinkific

أساسي : 49$/شهرًا

ابدأ : 99$/شهرًا

تنمو: 199$/شهرًا

تقييمات ومراجعات Thinkific

G2: 4. 5/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 180 تقييمًا)

👀 هل تعلم؟ وفقًا لشركة McKinsey & Company، فإن العلامات التجارية التي تنشط دولاب الموازنة المجتمعية ترى المنشورات - سواء من العلامة التجارية نفسها أو المستهلكين - تنتشر على الأقل مرتين في السنة.

11. بوديا (الأفضل لمنشئي المحتوى الذين يبيعون منتجات رقمية)

عبر بوديا

تتجاوز المجتمعات النابضة بالحياة عبر الإنترنت المحادثات البسيطة - إنها تتعلق ببناء تجارب هادفة تجعل الأعضاء يعودون إليها. ومع ذلك، يجد العديد من منشئي المحتوى أنفسهم عالقين على منصات تفضل مقاييس المشاركة على الملكية الفعلية، مما يجعلهم تحت رحمة الخوارزميات التي تعتمد على الخوارزميات.

تقلب Podia النص، وتمنح منشئي المحتوى تحكماً كاملاً في مجتمعهم ومحتواهم وإيراداتهم في مكان واحد، بعيداً عن قيود وسائل التواصل الاجتماعي.

أفضل ميزات بوديا

أرسل رسائل بريد إلكتروني مستهدفة إلى مجتمعك دون الاعتماد على أدوات الطرف الثالث

أنشئ موقعًا إلكترونيًا كامل الوظائف مع صفحات المبيعات ومحتوى المدونة

بيع الدورات التدريبية والعضويات والمجتمعات معاً كحزمة واحدة

قيود بوديا

مصممة في المقام الأول للبيع بدلاً من إنشاء مشاركة عميقة قائمة على المناقشة

تسعير بوديا

مايتي : ابتداءً من 39$/شهرًا

شاكر : 89$/شهرًا

بوديا البريد الإلكتروني: مجانًا مع كلتا الخطتين

تقييمات ومراجعات بوديا

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 110 تقييمات)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل قوالب وسائط التواصل الاجتماعي المجانية للمنشورات والحملات والمحتوى

12. Hivebrite (الأفضل للمجتمعات المهنية والخاصة)

عبر Hivebrite

ليست كل المجتمعات مخصصة للعامة. فبعضها يلبي احتياجات المحترفين والخريجين والشبكات الخاصة التي تزدهر على التفرد والهيكل والمشاركة التي تحركها الأهداف.

يوفر Hivebrite البنية التحتية للتواصل، والفعاليات، والإرشاد، وجمع التبرعات داخل مجموعات منظمة للغاية. سواء أكنت تدير جمعية أو شبكة شركات أو عضوية للمدعوين فقط، فإن Hivebrite يوفر لك التحكم والتخصيص والأمان اللازمين للحفاظ على تفاعل مجتمعك وقيمته.

أفضل ميزات Hivebrite

قم بتنظيم الأعضاء في مجموعات خاصة أو مجموعات صناعية أو شبكات خريجين مع عناصر تحكم وصول مخصصة

أدوات مدمجة للتبرع والرعاية تتيح جمع التبرعات المجتمعية المباشرة

ملفات تعريف مفصلة وأدلة قابلة للبحث وبرامج إرشادية تعزز الاتصالات المهنية

قيود Hivebrite

لا توجد رسائل أعمال فورية مدمجة أو دردشة مباشرة

تعتمد المناقشات على التفاعلات بأسلوب المنتدى فقط

تسعير Hivebrite

اتصال : تسعير مخصص

نطاق : تسعير مخصص

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Hivebrite

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن Hivebrite

منصة قوية ومتعددة الاستخدامات: يقدم Hivebrite مجموعة شاملة من الميزات التي تلبي احتياجات المجتمع المتنوعة. من المنتديات والمجموعات إلى الأحداث ومشاركة المحتوى، فهي توفر جميع الأدوات التي نحتاجها لتعزيز المشاركة والتواصل

منصة قوية ومتعددة الاستخدامات: يقدم Hivebrite مجموعة شاملة من الميزات التي تلبي احتياجات المجتمع المتنوعة. من المنتديات والمجموعات إلى الأحداث ومشاركة المحتوى، فهي توفر جميع الأدوات التي نحتاجها لتعزيز المشاركة والتواصل

عبر EducateMe

تم تصميم EducateMe للمعلمين والمدربين والمؤسسات التي تتطلع إلى إنشاء مجتمعات تعليمية تفاعلية مع جلسات مباشرة ومناقشات منظمة وتعاون الطلاب.

على عكس المنصات المجتمعية العامة، فهي تركز على التعليم، وتقدم فصولاً دراسية افتراضية، وتتبع التقدم، والمجتمعات القائمة على الدورات التدريبية للحصول على تجربة تعليمية أكثر غامرة.

أفضل ميزات EducateMe

تتبع معالم التعلّم والمشاركة والإنجازات لتعزيز مشاركة الطلاب

عزز التعلم والتعاون بين الأقران من خلال المساحات المجتمعية المنظمة

قم بإدارة الواجبات المرسلة للطلاب، وتقديم الملاحظات، وتسهيل مناقشات المقررات الدراسية

قيود EducateMe

مثالية للمجتمعات التي تركز على التعلم ولكنها أقل قابلية للتكيف مع الشبكات الاجتماعية أو المهنية العامة

تسعير EducateMe

متقدم : 150$/شهرًا

محترف : 240 دولارًا شهريًا

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات EducateMe

G2 : مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

بناء المجتمع؟ هناك طريقة أكثر ذكاءً مع ClickUp

أفضل منصة مجتمعية تدعم رؤيتك وتعزز المشاركة وتتناسب مع احتياجاتك. تقدم هذه البدائل الـ 13 لـ Mighty Networks تعاوناً في الوقت الحقيقي، وتعليماً منظماً، وخيارات تخصيص.

للحصول على حل يجمع بين الإنتاجية والتعاون والأتمتة للحفاظ على ازدهار مجتمعك، فإن ClickUp هو الحل الأمثل.

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