سلاك مقابل ديسكورد: ما هو تطبيق الدردشة الأفضل؟

عندما نفكر في التواصل الجماعي، فإن اثنين من الأسماء التي تتبادر إلى الذهن هما Slack و Discord.

تطورت Slack، المصممة في الأصل للتواصل في مكان العمل، لتصبح منصة تعاون متعددة الاستخدامات للفرق من جميع الأحجام. وبينما اكتسبت منصة Discord شعبية بين اللاعبين، فقد توسعت أيضاً لتشمل المجتمعات ومجموعات الاهتمامات.

الآن، بينما كلاهما أدوات الاتصال غير المتزامن التي توفر ميزة المراسلة الفورية والدردشة الصوتية وميزات بناء المجتمع، فهي تلبي احتياجات جماهير وحالات استخدام مختلفة.

في هذه المقالة، سنقارن بين Slack و Discord لمعرفة أيهما أفضل تطبيق دردشة أفضل ولأي أسباب. سنلقي نظرة أيضاً على Reddit لمعرفة رأي جيش Reddit في Slack مقابل Discord.

لنبدأ ب Slack. 👇

فهم سلاك

عبر سلاك سلاك هي منصة اتصالات قائمة على السحابة مصممة للتعاون في مكان العمل. وهي في الأساس مساحة عمل رقمية حيث يمكن للفرق التواصل ومشاركة الملفات والتعاون في المشاريع.

يحل Slack محل البريد الإلكتروني التقليدي و تطبيقات التواصل الجماعي من خلال تركيز اتصالاتك في مكان واحد. تتضمن بعض الميزات الأساسية ما يلي:

القنوات المشتركة والخاصة: هي مساحات منظمة لمواضيع أو مشاريع محددة

هي مساحات منظمة لمواضيع أو مشاريع محددة مجموعات سلاك Huddles: إجراء مكالمات صوتية/مرئية فورية مع فريقك

إجراء مكالمات صوتية/مرئية فورية مع فريقك الرسائل المباشرة: إرسال رسائل في محادثات فردية أو جماعية

إرسال رسائل في محادثات فردية أو جماعية مشاركة الملفات: مشاركة الملفات من جميع الأنواع والوصول إليها بسهولة مع معاينات بحجم صغير

مشاركة الملفات من جميع الأنواع والوصول إليها بسهولة مع معاينات بحجم صغير عمليات التكامل: ربط مساحة عمل Slack داخل Slack بالتطبيقات والخدمات الأخرى

دعنا نتحدث عن هذه بالتفصيل.

ميزات سلاك

1. القنوات والرسائل

عبر Slack

تتيح لك قنوات سلاك إنشاء مساحات مخصصة لمشاريع أو أقسام أو مواضيع عامة محددة. القنوات تحافظ على تركيز المحادثات ويمكن البحث فيها بسهولة.

باستخدام Slack، يمكنك إنشاء قنوات عامة وخاصة:

# القنوات العامة: يمكن الوصول إليها لجميع أعضاء مساحة العمل، مما يعزز التواصل المفتوح ومشاركة المعرفة

يمكن الوصول إليها لجميع أعضاء مساحة العمل، مما يعزز التواصل المفتوح ومشاركة المعرفة 🔒القنوات الخاصة: قنوات خاصة: قنوات للمدعوين فقط للمناقشات الحساسة أو السرية، مما يضمن أمن المعلومات

يوفر Slack أيضًا ميزة المراسلة المباشرة للمحادثات الخاصة، وهي مثالية للمناقشات السريعة أو مشاركة المعلومات الحساسة أو التعاون الفردي. تعمل خيوط Slack مثل خيوط X (تويتر) للمساعدة في تنظيم المحادثات داخل الرسائل المباشرة لتحسين التركيز.

2. اجتماعات سريعة وسهلة

عبر: سلاك

Slack Huddles هو أسلوب منعش لتنسيق الاجتماعات التقليدية. تم تصميم هذه المكالمات الصوتية المرتجلة لإجراء محادثات سريعة وغير رسمية داخل مساحة عملك.

تُعد Huddles مثالية لتلك المناقشات المرتجلة. وهي تقدم:

السرعة والعفوية: بدء اجتماع في ثوانٍ دون الحاجة إلى دعوات التقويم أو مشاركة الروابط

بدء اجتماع في ثوانٍ دون الحاجة إلى دعوات التقويم أو مشاركة الروابط التركيز على الصوت: إعطاء الأولوية للتواصل الواضح من خلال الصوت، وتقليل عوامل التشتيت وزيادة الكفاءة إلى أقصى حد

إعطاء الأولوية للتواصل الواضح من خلال الصوت، وتقليل عوامل التشتيت وزيادة الكفاءة إلى أقصى حد المرونة: الانتقال بسهولة من الدردشة إلى الصوت إلى الفيديو، حسب احتياجات المحادثة

الانتقال بسهولة من الدردشة إلى الصوت إلى الفيديو، حسب احتياجات المحادثة التكامل: تعمل بسلاسة داخل نظام سلاك البيئي، مما يجعلها في متناول جميع أعضاء الفريق

3. مشاركة الملفات

عبر Slack

يسهل Slack مشاركة جميع أنواع الملفات والوصول إليها، مما يتيح التعاون السلس وتبادل المستندات. يحتوي على ميزات إدارة الملفات، مثل:

تحميل الملفات ومعاينتها: سحب الملفات وإفلاتها مباشرة في القنوات أو الرسائل المباشرة

سحب الملفات وإفلاتها مباشرة في القنوات أو الرسائل المباشرة تنظيم الملفات: إنشاء مجلدات للحفاظ على تنظيم الملفات

إنشاء مجلدات للحفاظ على تنظيم الملفات البحث عن الملفات: العثور بسرعة على ملفات محددة باستخدام كلمات رئيسية أو مرشحات

العثور بسرعة على ملفات محددة باستخدام كلمات رئيسية أو مرشحات التكامل مع التخزين السحابي: الاتصال مع خدمات مثل Google Drive أو Dropbox للوصول السلس

الاتصال مع خدمات مثل Google Drive أو Dropbox للوصول السلس سجل إصدارات الملفات: تتبع التغييرات التي تطرأ على الملفات بمرور الوقت

4. التكامل

يتم تعزيز تعدد استخدامات Slack من خلال إمكانيات التكامل الواسعة. تواصل مع أدوات وخدمات الجهات الخارجية مع:

دليل التطبيقات: اكتشف وأضف تطبيقات لوظائف مختلفة، مثل إدارة المشاريع ودعم العملاء والتحليلات

اكتشف وأضف تطبيقات لوظائف مختلفة، مثل إدارة المشاريع ودعم العملاء والتحليلات عمليات تكامل مخصصة: إنشاء عمليات تكامل مخصصة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات Slack لتلبية المتطلبات الفريدة

إنشاء عمليات تكامل مخصصة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات Slack لتلبية المتطلبات الفريدة أتمتة سير العمل: تواصل مع أدوات مثل Zapier لأتمتة المهام وتقليل العمل اليدوي

تواصل مع أدوات مثل Zapier لأتمتة المهام وتقليل العمل اليدوي وظائف محسّنة: التكامل مع أدوات أساسية مثل Google Drive وTrillo وZoom للتعاون السلس

تسعير سلاك

مجاني للأبد

المحترف: 8.75 دولار/مستخدم/شهريًا

8.75 دولار/مستخدم/شهريًا الشركة+: 15 دولارًا/مستخدم/شهريًا

15 دولارًا/مستخدم/شهريًا شبكة المؤسسات: أسعار مخصصة

## فهم الخلاف

عبر خلاف تم تصميم Discord ليكون أداة تواصل للاعبين، ولكنه أيضًا رائع للاسترخاء مع الأصدقاء وبناء مجتمع.

كان ديسكورد في الأصل منصة مجتمعية مصممة للاعبين، ثم تطور ليصبح منصة تواصل متعددة الاستخدامات لمختلف المجتمعات أثناء الجائحة.

واعتبارًا من اليوم، أصبحت منصة بديلاً ل Slack .

يوفر ديسكورد مساحة حيث يمكن للأشخاص التواصل من خلال خوادم - مراكز افتراضية مصممة خصيصًا لاهتمامات أو مواضيع أو مجموعات محددة. يوفر دردشة جماعية، ومكالمات صوتية، ومكالمات فيديو، وألعاب مدمجة، وأدوات، مما يجعله شائعًا للمجموعات العادية والمنظمة على حد سواء.

لكن...لكن...لكن...ليس كل شيء على Slack.

ميزات سلاك

1. الخوادم

عبر ديسكورد

أساس Discord مبني على الخوادم، وهي في الأساس مساحات افتراضية يمكن أن تتجمع فيها مجتمعات من الأفراد ذوي التفكير المماثل. يمكن أن تكون هذه الخوادم مصممة خصيصاً لاهتمامات أو ألعاب أو حتى شبكات مهنية محددة.

إنشاء الخوادم: يمكن للمستخدمين إنشاء خوادمهم الخاصة بأسماء وأيقونات وأوصاف مخصصة.

يمكن للمستخدمين إنشاء خوادمهم الخاصة بأسماء وأيقونات وأوصاف مخصصة. تخصيص الخادم: ضبط إعدادات الخادم والأدوار والأذونات لإدارة الأعضاء والمحتوى.

ضبط إعدادات الخادم والأدوار والأذونات لإدارة الأعضاء والمحتوى. اكتشاف الخوادم: البحث عن الخوادم العامة والانضمام إليها بناءً على الاهتمامات باستخدام ميزة الاكتشاف في ديسكورد.

البحث عن الخوادم العامة والانضمام إليها بناءً على الاهتمامات باستخدام ميزة الاكتشاف في ديسكورد. دعوات الخادم: شارك الدعوات مع الأصدقاء لتنمية مجتمع الخادم الخاص بك.

شارك الدعوات مع الأصدقاء لتنمية مجتمع الخادم الخاص بك. فئات الخوادم والقنوات: تنظيم الخادم الخاص بك في أقسام وموضوعات مختلفة.

2. الدردشة الصوتية والمرئية

تتفوق Discord في التواصل في الوقت الفعلي من خلال ميزات الاتصال الصوتي والفيديو عالية الجودة ومنخفضة الكمون.

ومع ذلك، فإن الفرق السريع بين مكالمات Slack ومكالمات Discord هو أن Discord يسمح بما يصل إلى 25 مشاركًا، بينما يقتصر Slack على مشاركين اثنين مع الباقة المجانية.

تشمل الميزات الأخرى ما يلي:

القنوات الصوتية: إنشاء قنوات صوتية مخصصة لمجموعات أو أنشطة مختلفة

إنشاء قنوات صوتية مخصصة لمجموعات أو أنشطة مختلفة مشاركة الشاشة: مشاركة شاشتك مع الآخرين لبث الألعاب أو العمل التعاوني

مشاركة شاشتك مع الآخرين لبث الألعاب أو العمل التعاوني خاصية الضغط للتحدث: تجنب الضوضاء في الخلفية مع ميزة الضغط للتحدث

3. القنوات النصية

عبر ديسكورد

تسمح قنوات Discord النصية بالتواصل الكتابي داخل الخوادم، مما يسمح بإجراء المناقشات والإعلانات ومشاركة الملفات.

ويمكنك إضافة رموز تعبيرية مخصصة، وملصقات، ومؤثرات لوحة الصوت، وتعيين صورة رمزية لعلامتك التجارية وحالة مخصصة وكتابة ملفك الشخصي ليظهر في الدردشة على طريقتك.

4. الدردشات الجماعية والرسائل المباشرة

عبر ديسكورد

بالإضافة إلى الاتصال المستند إلى الخادم، يوفر Discord المراسلة المباشرة للمحادثات الخاصة بين الأفراد أو المجموعات الصغيرة.

محادثات فردية: إرسال رسائل خاصة إلى مستخدمي ديسكورد الآخرين

إرسال رسائل خاصة إلى مستخدمي ديسكورد الآخرين الرسائل المباشرة الجماعية: إنشاء محادثات جماعية مع عدة أشخاص، أو مشاهدة مقاطع الفيديو، أو ممارسة الألعاب، أو الاستماع إلى الموسيقى، أو إرسال رسائل مزعجة

إنشاء محادثات جماعية مع عدة أشخاص، أو مشاهدة مقاطع الفيديو، أو ممارسة الألعاب، أو الاستماع إلى الموسيقى، أو إرسال رسائل مزعجة المحادثات الصوتية ومحادثات الفيديو: بدء مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو ضمن الرسائل المباشرة، والانتقال بسهولة من وإلى المحادثات الصوتية أو النصية دون الحاجة إلى الاتصال أو دعوة أي شخص

بدء مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو ضمن الرسائل المباشرة، والانتقال بسهولة من وإلى المحادثات الصوتية أو النصية دون الحاجة إلى الاتصال أو دعوة أي شخص مؤشرات قراءة الإيصالات ومؤشرات الكتابة: اعرف متى تتم قراءة الرسائل ومتى يكتب الآخرون

تسعير المكالمات المباشرة

مجاني للأبد

Nitro Basic: 2.99 دولار/شهريًا

2.99 دولار/شهريًا نيترو: 9.99 دولار/شهرًا

## سلاك مقابل ديسكورد: مقارنة الميزات

دعنا ندخل في صلب الموضوع ونقارن بين سلاك وديسكورد. سنقوم بتحليل كل شيء بدءاً من الدردشة إلى مشاركة الملفات، حتى تتمكن من تحديد المنصة التي تناسب احتياجاتك.

الميزات سلاك ديسكورد لمن هذا التطبيق؟ عادةً ما تستخدم الشركات والمؤسسات Slack للتواصل المهني يحظى تطبيق Discord بشعبية كبيرة بين اللاعبين والهواة والمجتمعات للدردشة غير الرسمية والتسكع خيارات اللغة يدعم تطبيق Slack 11 لغة، تغطي جزءًا كبيرًا من العالم Discord أكثر شمولاً، حيث يدعم 29 لغة المحادثات والمكالمات يتألق تطبيق Slack في التواصل النصي مع قنوات غير محدودة وواجهة نظيفة. إنه رائع لمشاركة المستندات وإنجاز العمل Discord يتمحور حول الصوت والفيديو. يمكنك الدردشة مع ما يصل إلى 25 صديقًا في وقت واحد بجودة فائقة الوضوح تاريخ الرسائل يحتفظ تطبيق Slack بسجل الدردشة لمدة 90 يومًا على الباقة المجانية (قابلة للترقية) لتخزين أطول يتميز تطبيق Discord بالسخاء في الاحتفاظ بسجل الرسائل الخالدة خيارات التخصيص يتيح لك تطبيق سلاك تخصيص مساحة العمل الخاصة بك باستخدام سمات ملونة أو حتى إنشاء سمات خاصة بك يقدم تطبيق ديسكورد نهجًا أبسط مع سمات فاتحة أو داكنة أو مطابقة للنظام حجم مشاركة الملفات يتيح لك تطبيق Slack مشاركة الملفات الكبيرة، حتى 1 جيجابايت، مما يسهل مشاركة المستندات والوسائط يُعد تطبيق Discord أفضل لمشاركة الصور والفيديوهات القصيرة بسرعة، مع حد مجاني يبلغ 8 ميغابايت لكل ملف مكالمات الفيديو Slack مجاني لما يصل إلى شخصين في الاجتماع، بينما ستحتاج إلى باقة مدفوعة لاستضافة اجتماعات فيديو كبيرة Discord مصمم لمكالمات الفيديو الجماعية، مما يتيح لما يصل إلى 25 شخصًا الدردشة وجهًا لوجه في وقت واحد مجانًا حدود التخزين توفر باقة سلاك المجانية 5 جيجابايت من السعة التخزينية، بينما توفر الباقات المدفوعة سعة تخزينية تصل إلى 1 تيرابايت من السعة التخزينية توفر باقة ديسكورد سعة تخزينية غير محدودة خيوط المحادثة ✅ عمليات التكامل يسمح تطبيق Slack بالتكامل مع 10 تطبيقات فقط في الباقة المجانية، ولكن يمكنك التكامل مع عدد غير محدود من التطبيقات في الإصدار المدفوع يتكامل تطبيق Discord مع Twitch وSteam وغيرهما. ومع ذلك، فإن الحد الأقصى لعدد التطبيقات التي يمكن للخادم دمجها هو 50 تطبيقًا دعم العملاء يقدم سلاك دعم عملاء قوي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمستخدمين المدفوعين يعتمد ديسكورد بشكل أكبر على مجتمعه للحصول على المساعدة، والتي يمكن أن تكون غير دقيقة

### الميزة رقم 1: القنوات

القنوات هي اللبنات الأساسية لكل من Slack و Discord، لكنها تخدم أغراضاً مختلفة قليلاً.

سلاك

يتفوق Slack في تنظيم القنوات. مع كل من الخيارين العام والخاص، يمكنك إنشاء مساحات مخصصة لفرق أو مشاريع أو مناقشات عامة محددة.

يحافظ هذا النهج المنظم على تركيز المحادثات وسهولة البحث فيها، مما يجعلها مثالية لأماكن العمل.

ديسكورد

يتميز Discord أيضاً بقنوات ذات خيارات عامة وخاصة. يوفر نموذجها المتمحور حول الخادم المزيد من المرونة، وهو مثالي لبناء مجتمعات عبر الإنترنت حول الاهتمامات المشتركة.

يمكنك إنشاء قنوات متعددة داخل الخادم، مما يسمح بتنوع المواضيع والمناقشات.

🏆الفائز: في الجولة الأولى من مواجهة سلاك ضد ديسكورد، تقدم كلتا الأداتين خيارات عامة وخاصة ونهج منظم للتواصل. كلاهما يسهلان تنظيم المحادثات والعثور على المعلومات وإدارة المشاريع بكفاءة. تتفوق سلاك على ديسكورد!

الميزة رقم 2: المراسلة المباشرة

الرسائل المباشرة هي ميزة أساسية لكل من سلاك وديسكورد. في حين أن كلا النظامين يوفران هذه الوظيفة، إلا أن هناك بعض الفروق الدقيقة التي يجب مراعاتها.

سلاك

يوفر Slack إمكانات قوية للمراسلة المباشرة، مما يتيح للمستخدمين المشاركة في محادثات فردية أو إنشاء محادثات جماعية لمشاريع أو فرق محددة.

تساعد ميزات مثل الردود المترابطة في تنظيم المحادثات والحفاظ على تركيز المناقشات.

ديسكورد

يوفر Discord أيضًا ميزة المراسلة المباشرة، مما يسمح للمستخدمين بالتواصل مع الأصدقاء أو الأعضاء الآخرين في مجتمعاتهم. وقد أضاف مؤخراً ميزة سلاسل الرسائل التي طال انتظارها إلى قسم الدردشة.

وعلى الرغم من أنه قد لا يتمتع بنفس المستوى من الميزات التنظيمية مثل Slack، إلا أنه يخدم غرضه بفعالية للتفاعلات غير الرسمية والمجتمعية.

🏆الفائز: في هذه الجولة من تحدي سلاك ضد ديسكورد، إنه تعادل! كلاهما يوفران إمكانيات قوية للمراسلة المباشرة مما يسمح بإجراء محادثات فردية أو جماعية. كلتا المنصتين تخدم هذا الغرض بفعالية.

الخاصية رقم 3: مشاركة الملفات وإدارتها

تعد مشاركة الملفات أمرًا ضروريًا للتعاون، سواء للعمل أو للمتعة. لنرى كيف يمكن المقارنة بين Slack و Discord.

سلاك

يوفر Slack نظاماً قوياً لمشاركة الملفات، مما يجعله خياراً مفضلاً للبيئات المهنية. مع حدود كبيرة لحجم الملفات، يمكنك بسهولة مشاركة المستندات وجداول البيانات والملفات الكبيرة الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزات Slack التنظيمية، مثل القدرة على إنشاء مجلدات والبحث عن ملفات معينة، على تحسين تجربة إدارة الملفات بشكل عام.

ديسكورد

تُعد إمكانيات مشاركة الملفات في Discord أكثر ملاءمة للمشاركة السريعة والعادية، مع التركيز بشكل أساسي على ملفات GIF والصور وملفات الوسائط.

وعلى الرغم من أنه مناسب لمشاركة الميمات أو لقطات الشاشة، إلا أنه يفتقر إلى القدرة على التعامل مع المستندات الكبيرة أو المشاريع التعاونية.

🏆الرابح: في هذه الجولة، إمكانيات مشاركة الملفات المتفوقة التي يتمتع بها تطبيقSlack، بما في ذلك أحجام الملفات الأكبر وتنظيمها الأفضل، تجعله الفائز الواضح للعمل الاحترافي والتعاوني.

الخاصية رقم 4: البحث

البحث عن محادثة أجريتها قبل شهر يشبه البحث عن إبرة في كومة قش. تعد وظيفة البحث الفعالة أمرًا بالغ الأهمية للتنقل عبر الكم الهائل من المعلومات في المنصة. لنرى كيف يمكن المقارنة بين سلاك وديسكورد.

سلاك

تعد وظيفة البحث في Slack ميزة بارزة، حيث تتيح للمستخدمين العثور على معلومات محددة بسرعة وسهولة. يمكنك البحث في الرسائل والملفات والقنوات باستخدام مرشحات وكلمات رئيسية مختلفة.

سلاك

وظيفة البحث في Discord محدودة أكثر، حيث تركز بشكل أساسي على النص داخل الرسائل والقنوات. على الرغم من أنها قد تكون مفيدة في العثور على محادثات محددة، إلا أنها تفتقر إلى العمق والدقة التي تتمتع بها إمكانيات البحث في Slack.

🏆الفائز: في المقارنة بين سلاك وديسكورد فيما يتعلق بقدرات البحث، وظيفة البحث المتفوقة في سلاك، مع قدرتها على البحث في أنواع متعددة من المحتوى وتطبيق الفلاتر، تجعلها الفائز الواضح.

الميزة رقم 5: التكاملات

التكاملات هي المفتاح لتعظيم فائدة المنصة. دعونا نقارن بين Slack و Discord في هذا المجال.

سلاك تكامل مشاركات Slack مع أدوات الأعمال والإنتاجية الشائعة. من برامج إدارة المشاريع إلى التخزين السحابي، يمكن لـ Slack الاتصال بسلاسة مع العديد من التطبيقات، مما يعزز كفاءة سير العمل ويسهّل العمليات لمستخدمي Slack.

هذا التنوع يجعل سلاك خياراً مفضلاً للشركات والمؤسسات.

سلاك

بينما يقدم Discord عمليات تكامل رائعة ينصب تركيزها في المقام الأول على مجتمعات الألعاب ومنصات البث. وهذا يتماشى مع قاعدة مستخدميها الأساسية ويوفر عمليات تكامل قيمة للاعبين ومنشئي المحتوى.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بأدوات الأعمال والإنتاجية، يتفوق Slack بوضوح على Discord.

🏆الفائز: قدرات التكامل الواسعة التي يتمتع بها Slack تجعله الفائز الواضح في هذه الفئة. وقدرته على الاتصال بمجموعة واسعة من أدوات الأعمال والإنتاجية تعزز بشكل كبير من قيمته للمستخدمين المحترفين.

### الميزة رقم 6: التلعيب وتجربة المستخدم

يكمن الفرق الأساسي بين Slack وDiskord في الجماهير المستهدفة ومجموعات الميزات المقابلة.

سلاك

تم تصميم Slack للمؤسسات والفرق المهنية. وينصب تركيزه على الكفاءة والتعاون بدلاً من الترفيه.

وعلى الرغم من أنه يقدم بعض عناصر التلعيب الأساسية، مثل ردود الفعل والرموز التعبيرية، إلا أنها تهدف في المقام الأول إلى تسهيل التواصل والمشاركة في سياق العمل.

ديسكورد

يعطي Discord، بجذوره في مجتمع الألعاب، الأولوية للميزات التي تعزز التفاعل الاجتماعي والمرح. ويتضح ذلك في:

الصور الرمزية والملفات الشخصية القابلة للتخصيص: يمكن للمستخدمين تخصيص هويتهم على الإنترنت بخيارات متنوعة

يمكن للمستخدمين تخصيص هويتهم على الإنترنت بخيارات متنوعة تعزيزات نيترو: تقدم المستويات المدفوعة ميزات إضافية مثل الرموز التعبيرية المخصصة والصور الرمزية المتحركة وحدود تحميل أعلى، مما يضيف طبقة من التفرد

تقدم المستويات المدفوعة ميزات إضافية مثل الرموز التعبيرية المخصصة والصور الرمزية المتحركة وحدود تحميل أعلى، مما يضيف طبقة من التفرد رفع مستوى الخوادم: يمكن للخوادم رفع مستواها بناءً على نشاط المستخدم، مما يخلق إحساسًا بالتقدم في المجتمع والتقدم

يمكن للخوادم رفع مستواها بناءً على نشاط المستخدم، مما يخلق إحساسًا بالتقدم في المجتمع والتقدم المكافآت داخل التطبيق: يمكن للمستخدمين الحصول على مكافآت أو شارات مقابل إجراءات محددة، مما يشجع على المشاركة

🏆الفائز: الجولة الأخيرة في مناقشة ديسكورد مقابل سلاك و فوز ديسكورد. يركز تطبيق Discord بقوة على التلعيب وبناء المجتمع. في حين أن Slack، رغم أنه يقدم أدوات تعاون أساسية، إلا أنه يتبع نهجاً أكثر جدية واحترافية.

## سلاك مقابل ديسكورد على ريديت

لقد قارنا سلاك وديسكورد ميزة بميزة، ولكن ما رأي المستخدمين الحقيقيين؟

لقد بحثنا عن سلاك مقابل ديسكورد على موقع ريديت لنرى كيف يقيّم المجتمع على الإنترنت هاتين المنصتين الشهيرتين. وجدنا تعليقًا يلخص الأمر تمامًا:

_"هذان المنتجان يستهدفان مجموعتين مختلفتين تمامًا من الأشخاص، لدرجة أن واجهتيهما تعكسان ذلك، لذا فالأمر أشبه بمقارنة التفاح بالبرتقال في حديقة الفاكهة

Discord رائع للاعبين، حيث لا يوجد تكامل أو مكونات إضافية في الفصل، لذا فإن الروبوتات المخصصة تعوض عن فقدان وظائف الدردشة. IMO يتفوق ديسكورد في الدردشات الصوتية، فقد مررت بتجارب أفضل بكثير في الاتصال الصوتي مع شخص ما على ديسكورد مقارنةً بـ Slack. ومع ذلك، يحتوي Discord على الكثير من الميزات المرتبطة مباشرةً بالألعاب - مثل حالات النشاط المخصصة، ودعوات الألعاب المخصصة، وما إلى ذلك

Slack أكثر ملاءمة لبيئة الشركات الناشئة. ليس للأفراد على وجه الخصوص ولكن للفرق التي ترغب في بيئة أكثر تنظيماً تتكامل مع برامج أخرى متعلقة بالعمل مثل Drive و Outlook.

لا يمكنك بصراحة أن تقارن بين الاثنين دون النظر إلى من هم مخصصون له

## تعرف على ClickUp - أفضل بديل لـ Slack مقابل Discord

سلاك وديسكورد رائعان للدردشة، ولكن ماذا عن الوقت الذي تحتاج فيه إلى إنجاز الأمور فعلياً؟ يمكن أن يؤدي التنقل بين أدوات متعددة للتواصل وإدارة المشاريع وإدارة المهام إلى القضاء على إنتاجيتك.

ClickUp هي منصة قوية تتجاوز مجرد التواصل البسيط. فهي تجمع بين أفضل جوانب إدارة المشاريع وإدارة المهام والتواصل في مساحة عمل واحدة وموحدة.

دعنا نستكشف كيف يمكن ل ClickUp إحداث ثورة في طريقة عملك.

### ميزة ClickUp's One-Up #1: الدردشة والتعاون

استخدم طريقة عرض الدردشة في ClickUp للتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي طريقة عرض الدردشة في ClickUp مصمم ليكون محورًا مركزيًا ل تواصل الفريق والتعاون. على عكس أدوات الدردشة المستقلة، يقدم ClickUp العديد من قوالب خطة التواصل ويتكامل بسلاسة مع سير عملك الحالي، مما يوفر نهجًا أكثر شمولية للإنتاجية.

الميزات الرئيسية لـ ClickUp's Chat View

التعاون في الوقت الحقيقي : الانخراط في المراسلة الفورية ومشاركة التحديثات والتعاون دون عناء

الانخراط في المراسلة الفورية ومشاركة التحديثات والتعاون دون عناء تكامل المهام: يمكنك تعيين عناصر الإجراءات بسهولة داخل الدردشات، مما يضمن عدم سقوط المهام في الشقوق

يمكنك تعيين عناصر الإجراءات بسهولة داخل الدردشات، مما يضمن عدم سقوط المهام في الشقوق تنسيق غني: قم بتخصيص رسائلك بخيارات تنسيق متنوعة للتواصل الواضح

قم بتخصيص رسائلك بخيارات تنسيق متنوعة للتواصل الواضح التنظيم: إنشاء قنوات دردشة لفرق أو مشاريع مختلفة، مما يحافظ على تركيز المحادثات

إنشاء قنوات دردشة لفرق أو مشاريع مختلفة، مما يحافظ على تركيز المحادثات منصة مركزية: تجنب التنقل بين أدوات متعددة من خلال إدارة جميع اتصالاتك وأعمالك داخل ClickUp

ClickUp's One-Up #2: إعادة تخيل رسائل الفيديو

يمكّنك ClickUp's Clips من تسجيل مقاطع الفيديو ومشاركتها مع أقرانك على الفور كليب ClickUp's Clips يقدم نهجًا فريدًا للتواصل والتعاون، متجاوزًا بذلك النهج التقليدي في التواصل والتعاون برنامج تسجيل الشاشة . من خلال الاندماج بسلاسة في نظام ClickUp، يوفر Clips طريقة فعالة لمشاركة الأفكار وجمع الملاحظات وتبسيط سير العمل.

الميزات الرئيسية لـ ClickUp Clips

المشاركة الفورية: التقاط ومشاركة شاشتك بسرعة، مما يلغي الحاجة إلى سلاسل البريد الإلكتروني الطويلة أو التفسيرات المربكة

التقاط ومشاركة شاشتك بسرعة، مما يلغي الحاجة إلى سلاسل البريد الإلكتروني الطويلة أو التفسيرات المربكة النسخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي: تحويل مقاطع الفيديو تلقائيًا إلى نص بمساعدة انقر فوق الدماغ مما يسهل البحث عن معلومات محددة

تحويل مقاطع الفيديو تلقائيًا إلى نص بمساعدة انقر فوق الدماغ مما يسهل البحث عن معلومات محددة ملاحظات تعاونية: اترك تعليقاتك مباشرة على الفيديو، مما يعزز التواصل الفعال ومشاركة الأفكار

اترك تعليقاتك مباشرة على الفيديو، مما يعزز التواصل الفعال ومشاركة الأفكار تكامل المهام: تحويل المقاطع بسلاسة إلى مهام قابلة للتنفيذ، مما يضمن تحويل الأفكار إلى نتائج

تحويل المقاطع بسلاسة إلى مهام قابلة للتنفيذ، مما يضمن تحويل الأفكار إلى نتائج إدارة مركزية: حافظ على تنظيم جميع مقاطعك في مكان واحد باستخدام مركز المقاطع تحويل المحادثات غير الرسمية إلى مهام قابلة للتنفيذ. من خلال تعيين تعليقات محددة، يمكن للفرق ضمان عدم سقوط أي مهمة أو طلب من خلال تعيين تعليقات محددة. هذا النهج المركزي لإدارة التعليقات يعزز المساءلة والكفاءة.

الفوائد الرئيسية لتعيين التعليقات

مساءلة واضحة: تعيين تعليقات لأعضاء فريق محددين للحصول على ملكية واضحة

تعيين تعليقات لأعضاء فريق محددين للحصول على ملكية واضحة تنظيم محسّن: تتبع جميع التعليقات المعينة في موقع مركزي واحد

تتبع جميع التعليقات المعينة في موقع مركزي واحد تعزيز الإنتاجية: تحويل التعليقات إلى مهام قابلة للتنفيذ لدفع المشروع إلى الأمام

تحويل التعليقات إلى مهام قابلة للتنفيذ لدفع المشروع إلى الأمام التقليل من الإرهاق: تجنب الضياع في بحر من التعليقات من خلال تحديد الأولويات وإدارتها بفعالية

النقر فوق واحد-أعلى رقم 4: التعاون المرئي مع السبورات البيضاء

تعمل ألواح ClickUp البيضاء على تمكين فرق العمل من التفكير الإبداعي والتعاون الفعال في مكان واحد سبورات ClickUp's Whiteboards توفر لوحة ديناميكية للفرق للتفكير والتعاون والتنفيذ. فهي تجمع بين التعاون في الوقت الفعلي وإدارة المهام والأدوات الإبداعية.

تحوّل لوحات ClickUp البيضاء جلسات العصف الذهني إلى خطط قابلة للتنفيذ.

الميزات الرئيسية للوحات كليك أب للوحات البيضاء

التعاون في الوقت الفعلي: العمل مع أعضاء الفريق بسلاسة بغض النظر عن الموقع

العمل مع أعضاء الفريق بسلاسة بغض النظر عن الموقع تكامل المهام: تحويل الأفكار إلى مهام قابلة للتنفيذ لدفع المشروع إلى الأمام

تحويل الأفكار إلى مهام قابلة للتنفيذ لدفع المشروع إلى الأمام أدوات متعددة الاستخدامات: استخدم مجموعة من الأدوات لإضفاء الحيوية على أفكارك، بدءًا من الرسم اليدوي إلى إنشاء الأشكال

استخدم مجموعة من الأدوات لإضفاء الحيوية على أفكارك، بدءًا من الرسم اليدوي إلى إنشاء الأشكال التنظيم المرئي: ربط الأفكار وإنشاء عروض مرئية لسير العمل والعمليات

ميزة إضافية

تعرف على من يعمل على المستند في أي وقت باستخدام خاصية اكتشاف التعاون في ClickUp التعاون المباشر من ClickUp تعزز ميزة التعاون المباشر العمل المتزامن من خلال توفير رؤى حول أنشطة الفريق أثناء حدوثها. فهي تُظهر متى يقوم زملاء الفريق بعرض المهام أو تحريرها، وتتيح ClickUp بيئة عمل أكثر اتصالاً وفعالية.

الفوائد الرئيسية للتعاون المباشر

الوعي في الوقت الحقيقي: معرفة متى يعمل أعضاء فريقك بنشاط على المهام نفسها

معرفة متى يعمل أعضاء فريقك بنشاط على المهام نفسها تحسين التنسيق: تنسيق الجهود بسلاسة مع التحديثات في الوقت الفعلي

تنسيق الجهود بسلاسة مع التحديثات في الوقت الفعلي تعزيز التواصل: تقليل الترددات المتبادلة من خلال معرفة من يعمل على ماذا

مع خاصية اكتشاف التعاون، تعمل ClickUp على تمكين الفرق من العمل معًا بشكل أكثر فعالية وكفاءة.

إذا كنت تريد مقارنة أكثر تفصيلاً لكل ميزة على حدة، يمكنك الاطلاع على مقارنة بين ClickUp و Slack اليوم!