10 مجتمعات Slack التسويقية التي يجب الانضمام إليها في 2025

مجتمع Slack عبارة عن مساحة خاصة يجتمع فيها أفراد متشابهون في التفكير لتبادل المعرفة حول الموضوعات الشائعة ومجالات الاهتمام المشتركة.

ولكن يمكنك بناء مجتمع نشط على فيسبوك أو حتى واتساب. إذن، لماذا سلاك؟

مع 80% من شركات Fortune 100 التي تستخدم Slack ، فمن الأسهل تنمية مجتمعات Slack لأن معظم المتخصصين في مجال الأعمال التجارية على دراية بهذه الأداة بالفعل. على عكس واتساب أو مجموعات فيسبوك، تتكامل Slack بسلاسة مع حلول مكان عملك.

إذا كنت مسوّقًا ممارسًا تجد طريقك من خلال اتجاهات التسويق المتغيرة، فإن الانضمام إلى مجتمعات Slack التسويقية ذات الصلة سيساعدك على التواصل مع أقرانك المحترفين والحصول على دعم فوري من قادة الصناعة داخل المجتمع عبر الإنترنت.

إذا كنت تبحث عن مجموعات Slack لمجموعات Slack للمسوقين في مجال النمو والتسويق بين الشركات، فقد قمنا بالأساس من أجلك. إليك قائمتنا لأفضل 10 مجتمعات للمدعوين فقط للمسوقين يجب عليك الانضمام إليها.

فهم سلاك للمسوقين

لا يهم إذا كنت مديرًا تنفيذيًا للتسويق أو مدير تسويق متوسط المستوى أو إضافة جديدة لفريق التسويق في الشركة؛ فإن تبني الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي المستمرة هو أحد الجوانب المهمة في عملك.

ولكن ماذا نعني بقولنا "احتضان الثورة الرقمية"؟

كمسوِّق، يعني ذلك مواكبة توقعات العملاء، ومساعدة الفرق متعددة الوظائف مع توليد العملاء المحتملين، وتنفيذ برامج مبتكرة حملات تسويقية مبتكرة -كل ذلك مع وضع رحلة المشترين والمشهد التجاري غير المستقر في الاعتبار.

هذا كثير من الفوضى، ويساعدك Slack على اجتياز هذه الاضطرابات من خلال إنشاء عمليات تسويق وأتمتة قوية.

يزيح Slack عبء الأنشطة الإدارية اليومية، حتى تتمكن أنت، كمسوّق، من التركيز على أعمال أكثر جدوى، مثل البحث في رحلات المشترين، ووضع أفكار لمبادرات تسويقية مبتكرة، ودمج التحليلات في حملاتك التسويقية لتحقيق نتائج طويلة الأجل.

ولكن أليست Slack منصة مراسلة فورية (IM)؟

حسنًا، نعم، ولكنها ليست أداة مراسلة فورية عادية.

سلاك مقابل منصات التراسل الفوري التقليدية

بينما يوفر Slack جميع ميزات المراسلة الفورية مثل الدردشة الجماعية، ومشاركة الملفات والوسائط، ومشاركة الشاشة، ومحادثات الصوت والفيديو، إلا أن هذا ليس كل ما يمكنه القيام به.

على عكس أدوات المراسلة الفورية التقليدية مثل Facebook Messenger وWhatsApp وViber، يساعد Slack أيضًا المسوقين على

إضافة أكثر من 1000 عضو إلى كل قناة، في حين أن فيسبوك ماسنجر وفايبر والأدوات المماثلة يمكن أن تستوعب 250 شخصاً كحد أقصى في مجموعة واحدة. بالنسبة للمسوّقين، هذا يعني أن Slack هو الخيار الأفضل لبناء المجتمع

تحميل ملفات كبيرة تصل سعتها إلى 1 جيجابايت بين أعضاء الفريق، في حين أن منصات المراسلة الفورية الشائعة مثل واتساب وفيسبوك ماسنجر تحد من الملفات التي تتجاوز 16 ميجابايت. وهذا يعني نقل مقاطع الفيديو والصور والمجموعات وغيرها من الموارد المعرفية مع فريقك بسلاسة

تكاملها مع أكثر من 2400 أداة يستخدمونها بانتظام، في حين أن منصات المراسلة الفورية التقليدية لا توفر مثل هذا التكامل. بصفتك مسوقاً، يجب عليك استخدام قائمة طويلة من الأدوات التي تتراوح بين برامج إدارة المشاريع مثل ClickUp، إلى أدوات إدارة المعرفة مثل Notion، وأدوات التحليلات مثل Google Analytics. مع تكاملات Slack, لن تضطر إلى التبديل بين هذه الأدوات، حيث إن جمع كل الرؤى في منصة واحدة والتعاون مع فريقك أسهل بكثير

سلاك الاستثنائية التعاون في الوقت الحقيقي تتفوّق إمكانيات التواصل الفوري العادية على أدوات المراسلة الفورية العادية.

إذن، كيف تساعد Slack المسوقين؟

بصرف النظر عن مساعدة المسوقين على إنشاء عمليات تعاون قوية مع الفرق الداخلية والعملاء، فإن الميزة الكبيرة التي تقدمها Slack لفرق التسويق هي الاستفادة من التسويق القائم على المجتمع.

أصبح التسويق المجتمعي شائعًا بسرعة بسبب الثقة التي يبنيها.

من من وجهة نظر المستخدم، فإن الانضمام إلى مجتمع العلامة التجارية أكثر منطقية من الثقة في الإعلانات الدعائية والمحتوى الذي يرعاه المستخدم في قرارات الشراء. في مجتمع العلامة التجارية، يمكنهم استكشاف مبادرات دعم منتج العلامة التجارية والتفاعل مع العملاء السابقين قبل أن يقرروا الاستثمار في المنتج.

من من وجهة نظر العلامة التجارية، تخلق المجتمعات فرصة لاستهداف مجموعة من المستخدمين ومشاركة الأفكار قبل أن يدخلوا في مرحلة التطوير.

باستخدام Slack، يمكن للمسوقين إنشاء قنوات منفصلة للمناقشات، وتنظيم المحادثات من خلال سلاك، والتواصل المباشر مع الأعضاء الآخرين من خلال رسائل Slack للتواصل.

أصبحت مجتمعات Slack رائجة بالفعل، وفي القسم التالي، ندرج في القسم التالي بعضًا من أفضل المجتمعات للمسوقين الذين يتطلعون إلى بناء شبكة مهنية.

## قنوات سلاك البارزة التي يجب على كل مسوق الانضمام إليها

فيما يلي قائمة بمجتمعات Slack لمسوّقي المحتوى، ومسوّقي البريد الإلكتروني، ومسوّقي المنتجات واختراق النمو، ومديري وسائل التواصل الاجتماعي الذين لديهم فضول لتجربة التسويق المجتمعي في عام 2024:

1. OnlineGeniuses

عبر الجينات على الإنترنت OnlineGeniuses هي واحدة من أفضل مجتمعات Slack التسويقية لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) والتسويق الرقمي.

مع وجود أكثر من 35,000 عضو نشط وأكثر من عشر قنوات، بما في ذلك تحسين محركات البحث، والدفع بالنقرة، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، أصبح مجتمع Slack هذا هو المكان المفضل للمسوقين بين الشركات لاكتساب المعرفة، والتواصل مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل، وحل المشاكل، والإجابة على الأسئلة بشكل تعاوني، وإجراء أبحاث السوق.

الفائدة للمسوّقين

اطرح الأسئلة وتعلم من أفضل المسوقين. شارك في جلسات ضمان الجودة المنتظمة مع أفضل محترفي التسويق من علامات تجارية مثل Google وZillow وStackoverflow وZapier وBumble

اعثر على المواهب لفريق التسويق الخاص بك، مع وجود أكثر من 35,000 مسوِّق محتمل في المجتمع. هناك قناة مخصصة للتوظيف على Slack حيث ينشر المسوقون عن وظائف الاستشاريين بدوام جزئي وبدوام كامل

اسأل المسوقين المتخصصين في مجالات محددة عن استراتيجياتهم وأدواتهم وأطر عملهم ومواردهم الأخرى وتواصل معهم اكتساب المعرفة من خلال التعاون والمساهمة بشكل هادف في المناقشات

التسعير: مجتمع سلاك المجاني. للوصول إلى ميزات مثل شبكة مواهب السوق عبر الإنترنت وتجاوز عملية التدقيق، يجب عليك اختيار خطة OG، والتي تبدأ من 99.99 دولارًا أمريكيًا في السنة.

2. دردشة المسوقين

عبر دردشة المسوقين دردشة المسوقين هو مجتمع تسويق على Slack يشجع المحادثة في الوقت الفعلي بين المسوقين المعاصرين. يركز في المقام الأول على التسويق بالعمولة، وبعض قنوات Slack داخل هذا المجتمع هي تحسين محركات البحث، وSEM، ومنطقة الترويج. تسمح قناة الخدمات للمسوّقين ومديري العلامات التجارية والعلامات التجارية بالترويج الذاتي لخدماتهم للجماهير.

فائدة للمسوقين

تواصل مع زملائك المسوّقين ذوي التفكير المماثل وتعلّم أساليب تسويقية جديدة دون متابعة أكثر من 200000 شخص مؤثر على تويتر والمنصات الاجتماعية الأخرى

احصل على تحديثات منتظمة حول المدونات المنشورة حديثًا من خلال قناة أخبار Slack المخصصة التي تتكامل مع المدونات وبوابات الأخبار الشهيرة في المجال

احصل على إمكانية الوصول إلى الكثير من العروض المجانية لدعم مسؤولياتك التسويقية في قنوات مثل العروض والأدوات نحن نتحدث عن عمليات تدقيق مجانية، واستشارات، وتوصيات بالأدوات، والمزيد

التسعير: مجانًا

3. جرومانس

عبر جرومانس بدأ Growmance كمنتدى نقاش صغير للمسوقين للاجتماع معًا. ازدادت شعبيته وأصبح أداة موثوقة للمسوقين بين الشركات لفتح فرص جديدة والمشاركة في مناقشات الخبراء دون دفع رسوم اشتراك.

الفائدة للمسوقين

استمتع بمجتمع موثوق به للمدعوين فقط للمسوقين حيث تكون بياناتك آمنة، ولا توجد رسوم خفية

الوصول إلى فرص العمل الشاغرة والفرص الحصرية في فرق التسويق في أفضل مؤسسات الأعمال بين الشركات تواصل مع معلني الوظائف ومديري التوظيف واطلب إحالات من موظفين آخرين من نفس العلامات التجارية لزيادة فرصك

تواصل مع الخبراء بأسئلتك، واحصل على تدريب سريع منهم، وتعلّم حيلهم التسويقية المجربة والمختبرة

التسعير: مجاناً

4. خارقة نمو CRO

عبر خارقة نمو CRO الاسم التالي في قائمة مجتمع Slack التسويقي لدينا هو CRO Growth Hacks. تدور معظم قنوات ومناقشات هذا المجتمع في Slack حول تحسين معدل التحويل (CRO)، وبعض أفضل القنوات التي يمكنك الانضمام إليها هي قنوات تحسين محركات البحث SEO Hacks و Business Hacks.

فائدة للمسوقين

تعلّم من الخبراء كيف يجمعون بين استراتيجيات CRO المبتكرة لزيادة إمكانيات التحويل. حتى المسوقون المتمرسون يعانون في تحسين التحويل، ومجتمع Slack هذا هو أفضل مصدر للمعرفة للحصول على إجابات لجميع أسئلتك المتعلقة بـ CRO.

استخدم قناة Shameless Plug Slack للترويج علانية لخدماتك وندواتك القادمة عبر الإنترنت وإطلاق المنتجات والفعاليات المحلية والنشرات الإخبارية

الوصول إلى قنوات مخصصة لجلسات ضمان الجودة المستهدفة

التسعير: مجانًا

5. النمو القائم على المنتج

عبر النمو القائم على المنتج النمو الذي يقوده المنتج هو مجتمع Slack الثاقب لمديري تسويق المنتجات ومسوّقي المحتوى وفرق النمو لتعلم أفضل الممارسات المتعلقة بالتسويق القائم على المنتج.

مع أكثر من 15,000 عضو نشط، يهدف مجتمع Slack هذا إلى مساعدة الشركات على التحول من نموذج تقوده المبيعات إلى نموذج يقوده المنتج لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

الفائدة للمسوقين

تعلم تكتيكات النمو التي يقودها المنتج من بعض أفضل المسوقين الذين يعملون في Amplitude وPayPal وFullstory وHubSpot وغيرها

ناقشوا وتعلموا من خبرات بعضكم البعض وتعلموا من تجارب بعضكم البعض وطرحوا آراء الآخرين باحترام لبدء مناقشات قيّمة إن إنشاء التعلم التعاوني هو أحد أكبر أهداف هذا المجتمع

اكتشاف أطر وموارد عملية لتسويق المنتجات. كما أنه يمثل أيضًا مجموعة مواهب رائعة لمديري التوظيف للعثور على زملائهم المقبلين في الفريق

الأسعار: مجاناً. للاستفادة من الامتيازات مثل مكالمات التدريب مع الخبراء، يجب عليك اختيار الخطط المدفوعة، بدءاً من 299 دولاراً شهرياً.

6. RevGenius

عبر ريفجينيوس مع 35000 عضو، RevGenius هو مجتمع Slack التالي في قائمتنا لمحترفي التسويق بين الشركات.

مع وجود أكثر من 30 قناة مخصصة ومحترفي تسويق متمرسين يمثلون علامات تجارية مثل Workato وDooly وDock وCleerbit، RevGenius هو كنز دفين من المعرفة والرؤى التسويقية. تُعد قنوات Chat GTM وChat Marketing وChat RevOps الأكثر شعبية لتعلم استراتيجيات النمو وتحليلات التسويق.

فائدة للمسوقين

التفاعل مع رواد الفكر المستقبليين في مجال التسويق بين الشركات والتعلم من تجاربهم السابقة

احضر فعاليات مؤثرة في مجال المبيعات والتسويق وRevOps بانتظام لتتعلم تعقيدات إدارة وتنفيذ حملات تسويقية ناجحة بين الشركات دون عروض مبيعات خفية

تعرّف على أفضل فرص العمل في إعلانات الوظائف الشاغرة في الدردشة التي تلقى رواجاً كبيراً بين الأعضاء

التسعير: مجاناً

7. منحنى الطلب

عبر منحنى الطلب Demand Curve هو مجتمع متميز لكبار قادة التسويق في مجال النمو الذين يتطلعون إلى توسيع نطاق عمليات النمو والابتكار فيها.

توجد قنوات Slack مخصصة لمناقشة كل ما يتعلق بالتسويق، سواء كان ذلك في كتابة الإعلانات أو التسويق عبر الفيديو أو المكونات الإضافية Shopify. هناك قائمة انتظار لمدة 30 يومًا للانضمام إلى هذا المجتمع، وعلى عكس مجموعات Slack الأخرى، فإن Demand Curve لديه عملية موافقة لفحص كل عضو.

فائدة للمسوقين

العثور على موارد مدفوعة ومجانية للعاملين المستقلين ووكالات التسويق

التواصل مع رواد الصناعة حيث يمثل Demand Curve محترفين من أفضل شركات B2B مثل Zendesk وWebflow وStripe وAirtable وSalesforce ومنصات تمويل الشركات الناشئة مثل YC Combinator

افتح إمكانية الوصول إلى قنوات Slack المخفية داخل هذا المجتمع عبر الإنترنت من خلال تقديم مساهمات هادفة

التسعير: مجانًا

8. سوبرباث

عبر المسار الفائق Superpath هو مجتمع Slack مخصص لمسوّقي محتوى B2B. فهو يساعدهم على بناء شبكات مع زملائهم من محترفي المحتوى وأصحاب وكالات التسويق وأن يكونوا جزءًا من منظومة نمو تركز على الأقران.

يضم أكثر من 18000 عضو، وهو أحد أفضل المجتمعات للتعرف على كل ما يتعلق بالمحتوى والحصول على أفضل فرص العمل في هذا المجال.

الفائدة للمسوّقين

ابحث عن الفرص الشائعة في كتابة المحتوى والتسويق وتحسين محركات البحث. لدى Superpath قناة مخصصة تُدعى "العربات المستقلة" لدعم العاملين المستقلين في كل هذا وأكثر

تعاون للحصول على مساهمات منشورات الضيوف، ورؤى حول الموضوع، وتبادل الروابط الخلفية في واحدة من أكثر قنوات Superpath شعبية - تعاون المحتوى

شارك صور أصدقائك ذوي الفراء في قناة الحيوانات الأليفة التي تحمل اسمًا مناسبًا. هذه القناة هي وسيلة إلهاء جيدة وسط المناقشات التسويقية الجادة

التسعير: تتوفر خطة مجانية. للوصول إلى الامتيازات مثل نصوص البودكاست والمكالمات 1:1 والدورات التدريبية الحصرية، يجب عليك اختيار إحدى الباقات المدفوعة، بدءًا من 20 دولارًا شهريًا.

9. ذروة العمل الحر

عبر ذروة العمل الحر مجتمع Peak Freelance هو مجتمع Slack الذي يمكّن الكتّاب المستقلين من الوصول إلى لوحة الوظائف، ونصائح الكتابة، والنماذج، والدورات التدريبية لإتقان أعمالهم المستقلة. إذا كنت كاتباً مستقلاً تخطط للتوسع والعمل مع العلامات التجارية العالمية في مجال الأعمال بين الشركات، فإن مجتمع Slack هذا مناسب لك.

فائدة للمسوقين

الوصول إلى لوحة عمل واسعة النطاق حيث يتم نشر أحدث الأعمال الحرة بشكل يومي تقريباً

استفد من موارد العمل المستقل الاحترافية مثل النماذج والدورات التدريبية لمنح عملك المستقل الاتجاه الذي يتطلبه

استفد من فرص التواصل مع أفضل العاملين المستقلين في مجالات B2B المختلفة حتى تتعلم من تجاربهم

التسعير: مجاناً

10. مهووسو البريد الإلكتروني

عبر البريد الإلكتروني أخيرًا، إذا كنت مسوقًا عبر البريد الإلكتروني وتحاول مواكبة أحدث اتجاهات التسويق عبر البريد الإلكتروني، فإن Email Geeks هو مجتمع Slack الذي ستذهب إليه. مع 82 قناة، فهو واحد من أكبر مجتمعات التسويق.

فائدة للمسوقين

تعلَّم أفضل ممارسات واستراتيجيات التسويق عبر البريد الإلكتروني من أكثر من 21000 خبير في البريد الإلكتروني من أفضل العلامات التجارية مثل Google وUber وMailchimp وTwitter وغيرها من العلامات التجارية الشهيرة

احصل على المساعدة في حل المشكلات الرئيسية التي يواجهها المسوقون عبر البريد الإلكتروني والرؤى المفيدة من قادة الفكر مع قنوات مثل تصميم البريد الإلكتروني وقابلية تسليم البريد الإلكتروني، سيكون لديك دائمًا شخص يمكنك التواصل معه

التسعير: مجانًا

مزايا قنوات Slack لتخصصات التسويق المختلفة

تساعد قنوات سلاك التسويقية مختلف تخصصات المسوقين بطرق مختلفة. إليك كيف يستفيد مسوقو المحتوى ومسوقو البريد الإلكتروني والمسوقون الرقميون من خلال هذه المجتمعات:

مسوقو المحتوى

تعلم استراتيجيات النمو العضوي التي نجحت مع العلامات التجارية الأخرى

فهم أفضل الممارسات لإنشاء موارد محتوى متنوعة

تطوير مهارات إعادة استخدام المحتوى وتحسينه وإعداد التقارير وغيرها من مهارات المحتوى الأساسية من خلال سؤال أعضاء المجتمع الخبراء وحضور الندوات عبر الإنترنت

مسوقو البريد الإلكتروني

الحصول على نصائح وأمثلة واقعية من بعض حالات استخدام التسويق عبر البريد الإلكتروني الأكثر أهمية مثل إنشاء قائمة بريد إلكتروني، وتنمية النشرة الإخبارية لشركتك، وإنشاء تسلسل بريد إلكتروني للتأهيل

الوصول إلى الرؤى المستندة إلى البيانات المتعلقة بتصميم البريد الإلكتروني، والصفحات المقصودة للرسائل الإخبارية، ومواضع الحث على اتخاذ إجراء لتحقيق أقصى قدر من التحويل

صقل مهاراتك في كتابة الإعلانات باستخدام قوالب البريد الإلكتروني، ونصائح كتابة سطر الموضوع، وقوالب البريد الإلكتروني المجربة والمختبرة التي حققت معدلات فتح عالية لعلامات تجارية أخرى

المسوقون الرقميون

مواكبة اتجاهات التسويق الرقمي الرئيسية والاستعداد لإجراء التغييرات اللازمة في مهاراتهم لاستيعاب الذكاء الاصطناعي وآثاره

العثور على الوظائف الشاغرة ذات الصلة من أفضل مؤسسات B2B والتواصل مع المطلعين على الشركة للحصول على إحالات

استخدام Slack كأداة تسويق

يتيح Slack للمسوقين مثلك التعاون والتواصل مع أعضاء فريقك في الوقت الفعلي. تتضمن بعض الطرق التي يمكنك من خلالها دمج Slack مع مسؤولياتك اليومية ما يلي:

إنشاء تدفقات عمل مركزية لتحسين عمليات التسويق

على سبيل المثال، إذا كنت على وشك إطلاق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك إنشاء تدفقات عمل آلية على Slack من خلال دمج Slack مع الأدوات ذات الصلة مثل Notion (للحفاظ على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك)، وClickUp (لإدارة مهامك ومؤشرات الأداء الرئيسية), أدوات الاستماع الاجتماعي (لجمع رؤى الجمهور)، وفيجما (لتصميم التصميمات).

بهذه الطريقة، سيتمكن فريقك من الوصول بسهولة إلى جميع موارد الحملة في مكان واحد، وستتمكن من إطلاق الحملة بشكل أسرع.

إنشاء مساحة عمل تعاونية لمبادرات التسويق المختلفة

على سبيل المثال, إدارة المشاريع في Slack تتيح لك ميزات سلاك جمع فريقك بأكمله معًا باستخدام تكامل Slack-ClickUp، وتتيح لك ميزة Canvas طرح أفكار جديدة، وتساعدك ميزة Slack Connect على دعوة الاستشاريين والمستقلين من مساحات العمل الأخرى للتأكد من أن الجميع على نفس الصفحة.

تحويل Slack إلى مستودع مواردك السريع

استخدم خيار البحث المتقدم في Slack للعثور على جميع الموارد وملفات الوسائط التي تمت مشاركتها في المحادثة بسرعة، وقم بتعيين تذكيرات مخصصة حتى لا تفوتك أي مهام معلقة، وتكامل مع مستندات Google Docs وDropBox وNotion والتطبيقات المشابهة للحصول على جميع الإشعارات المتعلقة بإدارة المستندات على قناة Slack المشتركة.

نصائح وآداب للمسوقين الذين يستخدمون Slack

قبل استخدام سلاك كقناة تسويقية أساسية لك، تعرف على أهم اختراقات سلاك وآداب الاستخدام لتحقيق أقصى استفادة من Slack:

استخدم سلاك، سلاك، سلاسل الرسائل لتعاون الفريق. بدلاً من إرسال رسالة جديدة في كل مرة للرد على محادثة جارية، استخدم سلاك، استخدم سلاسل الرسائل للمساعدة في تبسيط التواصل وتوفير وقت أعضاء فريقك ومساعدتهم في العثور على الردود في وقت أقرب

استخدم لغة شاملة. عند مخاطبة فريقك، استبدل كلمة "رفاق" بكلمة "رفاق" أو "فريق" لتشعر الجميع بأنهم مشمولون

للمتابعة السريعة أو الردود السريعة مثل "نعم، سأفعل ذلك" أو "أوافق"، استخدم الرموز التعبيرية. على سبيل المثال، بالنسبة للردود المذكورة أعلاه، ستكون الرموز التعبيرية المناسبة هي ✅ و"+1" على التوالي

قم بتعيين حالة "عدم الإزعاج" لإنشاء توقعات واقعية. وبهذه الطريقة، سيكون فريقك على دراية بجدول العمل، وسيتواصلون معك خلال هذا الوقت أو ينتظرون حتى اليوم التالي للحصول على ردك

تشجيع التواصل غير المتزامن، وتقليل الاجتماعات ومساعدة الموظفين على الحفاظ على إنتاجيتهم اقفز على الاجتماعات القصيرة عند الحاجة للتواصل السريع

لا تضع علامة "قناة" أو "الكل" في كل مرة تنشر فيها رسالة، حيث إنها تُعلم جميع الأعضاء داخل القناة حتى لو لم يكن لهم علاقة بها قم بإخطار أولئك الذين هم جزء من المشروع فقط

تبسيط عمليات التسويق الخاصة بك باستخدام ClickUp

يساعد تطبيق Slack المسوقين من مختلف التخصصات على تبسيط التعاون الداخلي، وإنشاء قوالب خارطة طريق التسويق للفرق بأكملها، وتجربة فعالة إدارة المشاريع التسويقية من خلال دمج Slack مع حلول مثل ClickUp وNotion وAirtable.

انضم إلى مجتمعات Slack للوصول إلى مجتمعات Slack المجربة والمختبرة قوالب خطة التسويق والتواصل مع خبراء الصناعة لتعلم تقنيات التحويل والتحسين الجديدة، والحصول على فرص عمل واستشارات بانتظام.

وإذا كنت تبحث عن المزيد من الخيارات، فإن ClickUp هو موقع رائع بديل سلاك لتبسيط عمليات فريقك التسويقي وتعاونه. حلول ClickUp لفرق التسويق هو أداة قابلة للتطوير لقادة وفرق التسويق لإنشاء مكان عمل متكامل. يمكن لفريق التسويق لديك

استخدام ClickUp Brain لتطوير محتوى الحملات التسويقية بشكل أسرع. قم بتوليد أفكار المحتوى والموجزات ورسائل البريد الإلكتروني ودراسات الحالة لحملاتك التسويقية القادمة بسرعة الإضاءة وتمكين أعضاء فريقك من أن يكونوا أكثر إنتاجية

استخدم ClickUp Brain لتبادل الأفكار وكتابة المحتوى وتحريره في ثوانٍ

استخدم ClickUp Whiteboards للعصف الذهني مع أعضاء فريقك في مكان واحد، وتشجيع الجميع على المشاركة في المناقشات الاستراتيجية الجارية، والتأكد من أن الجميع متزامن مع خط سير المهام

حوِّل أفكار فريقك إلى إجراءات منسقة مع ClickUp-كل شيء في لوحة بيضاء واحدة

قم بتأسيس شفافية على مستوى الفريق وتتبع كيفية تقدم أعضاء فريقك نحو هدف مشترك باستخدام أهداف ClickUp تتبع وإدارة تقدم فريقك نحو تحقيق الأهداف المشتركة باستخدام ClickUp Goals

تتبع تقدم مهامك باستخدام أهداف ClickUp Goals

تخلص من مهام سير العمل الزائدة عن الحاجة باستخدام أتمتة ClickUp ومراقبة الجداول الزمنية لضمان عدم عمل أعضاء الفريق على مهام متكررة والحفاظ على إنتاجيتهم

إعداد عمليات أتمتة مخصصة في ClickUp للمهام المتكررة

استخدام تكامل Slack ClickUp لإنشاء لوحة معلومات تسويقية شاملة يمكن لجميع أعضاء الفريق الوصول إليها

إنشاء المهام وإدارتها على ClickUp من خلال تكامل Slack الخاص به

لاستكشاف ClickUp, اشترك للحصول على نسخة تجريبية مجانية .

الأسئلة الشائعة

1. ما هو مجتمع Slack؟

مجتمع Slack هو مجموعة من الأشخاص الذين يجتمعون معًا لمناقشة اتجاهات الصناعة، والتعاون في مشاريع جديدة، والتفاعل مع قادة الفكر المخضرمين لاكتساب المزيد من الأفكار.

2. هل يمكنك استخدام سلاك للتسويق؟

نعم، يساعدك استخدام Slack للتسويق على تبسيط أنشطة فريق التسويق لديك ويجعل كل مبادرة تسويقية جهدًا تعاونيًا.

3. ما هو سلاك في التسويق الرقمي؟

Slack هو حل العصر الجديد لفرق التسويق الرقمي للتعاون بشكل أفضل.