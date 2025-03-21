أفضل 11 بديلاً للذكاء الاصطناعي Ideogram في 2025

يعد الذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى صورة في Ideogram ممتازًا لإعداد مرئيات سريعة بالنصوص. ولكن في بعض الأحيان، تحتاج في بعض الأحيان إلى أدوات تصميم تجربة مستخدم أفضل.

ربما تبحث عن وضع نص مثالي بالبكسل. أو ربما ترغب في تجربة أنماط فنية مختلفة تجعل علامتك التجارية بارزة (بدون إنفاق ساعات ساعات على موقع فوتوشوب).

لحسن الحظ، أنتج النمو الهائل لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي العديد من بدائل Ideogram AI. لذا، إذا كنت تتطلع إلى استكشاف توليد الصور المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، فقد وصلت إلى المكان الصحيح!

من الأدوات التي تركز على الأعمال الفنية التفصيلية إلى المنصات المتخصصة في المرئيات التسويقية، لدينا توصية لكل تحدٍ إبداعي. يناقش منشور المدونة هذا أفضل 11 خيارًا بديلاً لـ Ideogram يمكن أن تغير سير عملك الإبداعي.

نحن نتحدث عن الحصول على صور محددة للغاية في ثوانٍ! هيا بنا!

⏰ ملخص 60 ثانية متوسط الرحلة: الأفضل للإخراج الفني الاحترافي أدوبي فايرفلاي: الأفضل للمحتوى الصوتي القانوني للمشاريع التجارية ليوناردو AI: الأفضل للمحترفين المبدعين DALL-E 3: الأفضل لإنشاء صور غنية بالسياق الانتشار المستقر: الأفضل لتوليد أشكال فنية مختلفة كرايون: الأفضل للتجريب الإبداعي دريم من ومبو: الأفضل لمن ليس لديهم خبرة تقنية Runway ML: الأفضل لمنتجي المحتوى المحترفين فريبيك: الأفضل لإنشاء الأصول والتصميم الجرافيكي نايت كافيه: الأفضل للأفكار والاتجاهات الإبداعية الجديدة كانفا للذكاء الاصطناعي: الأفضل للفرق التي تنشئ محتوى مرئي على نطاق واسع

ما هي Ideogram؟

Ideogram هو منشئ ذكاء اصطناعي لتحويل النص إلى صورة الذي نحت مكانته في عالم مولدات فنون الذكاء الاصطناعي الآخذ في التوسع. تقوم الأداة بتحويل الأوصاف المكتوبة إلى مرئيات مذهلة - من الأعمال الفنية والصور إلى المخططات والرسوم التوضيحية.

عندما تقوم بإدخال وصف نصي، فإنه يولي اهتمامًا وثيقًا بالتفاصيل الصغيرة مثل القوام والإضاءة، مما يجعل الصور النهائية تبدو واقعية بشكل ملحوظ.

هل تتذكر تلك الصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي ذات النصوص المتزعزعة وغير المنطقية؟ Ideogram يصلح ذلك.

تقوم بإنشاء نص واضح ومقروء في الصور التي تم إنشاؤها. نحن نتحدث عن نص مقروء تمامًا:

تصميمات الشعارات

لافتات التسويق

رسومات الوسائط الاجتماعية

أصول العلامة التجارية

تعمل الأداة من خلال دراسة مجموعات بيانات ضخمة من الصور المقترنة بأوصاف نصية. يقوم نظام التعلم العميق الخاص بها بالتقاط الأنماط بين الكلمات والعناصر المرئية، باستخدام هذه المعرفة لإنشاء صور جديدة تتطابق مع ما طلبته.

لماذا تختار بدائل Ideogram؟

في حين أن Ideogram يناسب النماذج بالحجم الطبيعي السريعة والمرئيات الأساسية، إلا أن قيودها يمكن أن تعيقك عند العمل على مشاريع أكثر تقدمًا أو إبداعًا. إليك الأسباب التي قد تجعلك تفكر في استكشاف البدائل:

الواقعية المحسّنة: تولد العديد من البدائل صورًا واقعية للغاية، مما يجعلها مثالية لصور المنتجات والصور الشخصية بجودة احترافية

التنوع الإبداعي: مجموعة واسعة من الأساليب الفنية والتصميمات المبتكرة تساعد على إبراز المرئيات

دقة أكبر: المزيد من التحكم في التفاصيل الدقيقة يسمح بإجراء تعديلات دقيقة في كل جانب من جوانب التصميم

ميزات متطورة: المزيد من التحكم في التفاصيل الدقيقة يسمح بإجراء تعديلات دقيقة في كل جانب من جوانب التصميم

نتائج محسّنة: تساعد العروض فائقة التفصيل والمرئيات الجريئة والفريدة من نوعها على إضفاء الحيوية على الأفكار بوضوح استثنائي

إذا كنت تبحث عن المزيد من المرونة الإبداعية والنتائج الاحترافية، فقد يكون الوقت قد حان لاستكشاف المنافسة.

💡 نصيحة احترافية: يمكن لأفكار موجهات الذكاء الاصطناعي الفنية أن تفتح إمكانيات جديدة لمشاريعك الإبداعية.

أفضل 11 بديلاً لـ Ideogram

بينما تتفوق Ideogram في توليد الصور بالذكاء الاصطناعي، فإن بعض هذه البدائل التي أثبتت جدارتها تقدم فنًا من إنشاء الذكاء الاصطناعي لكل الاحتياجات الإبداعية. لنبدأ:

1. ميدجورني (الأفضل للإخراج الفني الاحترافي)

عبر سلك ديس

Midjourney ليست مجرد أداة لتوليد الصور، بل هي منصة لإنشاء الأعمال الفنية. تبرز صورها المرئية بذوق فني متميز، مما يجعلها قابلة للتمييز والجاذبية على الفور.

ما يميز Midjourney هو اهتمامها الدقيق بالتفاصيل. بدءًا من الظلال الدقيقة والانعكاسات النابضة بالحياة إلى التركيبات السطحية المعقدة، تم تصميم كل عنصر لجعل مخرجاته غنية وطبيعية وغامرة.

خذ تصوير المنتج، على سبيل المثال. بفضل آخر تحديثاتها، عززت Midjourney قدرتها بشكل كبير على إنتاج مرئيات واقعية للغاية، مع نص قابل للقراءة. إنها مثالية للنماذج بالحجم الطبيعي والملصقات والمواد التسويقية وغيرها.

أفضل ميزات Midjourney

قم بإنشاء أشكال متعددة لصورتك الأولية بنقرة واحدة، مما يساعدك على استكشاف اتجاهات إبداعية مختلفة دون البدء من الصفر

قم بضبط نتائجك بدقة باستخدام أوامر المعلمات التي تتيح لك الرجوع إلى أنماط أو أحرف محددة من صور أخرى

اضبط الصور وحسّنها من خلال التكرارات المتعددة باستخدام خياري "التباينات" و"الترقية

اعمل جنباً إلى جنب مع مجتمع داعم في قنوات Discord، حيث يمكنك مشاركة النصائح والحصول على تعليقات فورية

قيود منتصف الرحلة

هناك منحنى تعليمي أولي لإتقان آليات المطالبة

تسعير منتصف الرحلة

الخطة الأساسية: 10 دولارات شهريًا

الخطة القياسية: 30$/شهرًا

الخطة الاحترافية: 60$/شهرياً

الخطة الضخمة: 120 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات منتصف الرحلة

G2: 4. 4/5 (أكثر من 80 تقييم)

Capterra: لا/أ

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Midjourney

تنتج Midjourney باستمرار صوراً مذهلة بصرياً وعالية الدقة تتجاوز في كثير من الأحيان التوقعات من حيث التفاصيل والجودة. إن قدرتها على تفسير المطالبات بشكل إبداعي يجعلها أداة رائعة للفن المفاهيمي ولوحات الأفكار والتصميمات التجريبية.

تنتج Midjourney باستمرار صوراً مذهلة بصرياً وعالية الدقة تتجاوز في كثير من الأحيان التوقعات من حيث التفاصيل والجودة. إن قدرتها على تفسير المطالبات بشكل إبداعي يجعلها أداة رائعة للفن المفاهيمي ولوحات الأفكار والتصميمات التجريبية.

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت مهتمًا بتحسين توليد الصور الخاصة بك، فاستخدم هذا الدليل على أمثلة مطالبات ميدجورن لتحسين مطالباتك وتحقيق أقصى استفادة من هذه الأداة القوية.

🧠 حقيقة ممتعة: تعمل منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل Midjourney على تبسيط عملية إنشاء كتب الأطفال من خلال جعل العملية سهلة وممتعة للمؤلفين.

➡️ اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسي ميدجورني لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي

2. Adobe Firefly (الأفضل للمحتوى الصوتي القانوني للمشاريع التجارية)

عبر Adobe Firefly

يُطلق Adobe Firefly العنان لإمكانياتك الإبداعية مع مولد صور قوي يعمل بالذكاء الاصطناعي. تمتع بتصميم صور مذهلة بسهولة في أنماط لا حصر لها، بدءًا من الصور الواقعية إلى الصور الغريبة، كل ذلك مع الحفاظ على أمان الاستخدام التجاري بنسبة 100%.

مدمج بسلاسة في Adobe Creative Cloud، يمكّنك Firefly من تحويل أفكارك الأكثر جرأة إلى واقع ملموس بسرعة ودقة. سواء أكنت تصمم للعمل أو اللعب، فهو يساعدك على التصميم والابتكار والتنفيذ بشكل لم يسبق له مثيل.

أفضل ميزات Adobe Firefly

املأ فجوات الصور أو وسّع الصور الموجودة بشكل طبيعي باستخدام أداة التعبئة التوليدية

أبلغ عن مشكلات الدقة مباشرةً من خلال نظام الملاحظات للمساعدة في تحسين جودة المخرجات

انضم إلى منتديات المجتمع النشطة وقنوات Discord لمشاركة العمل والحصول على نصائح من المستخدمين الآخرين

أنشئ صورًا جاهزة للتداول التجاري مصدرها أخلاقيًا من Adobe Stock

قيود Adobe Firefly من Adobe Firefly

لا يمكن الوصول إلى ميزات Firefly مع تراخيص الأجهزة المشتركة. ستحتاج إلى ترخيص مستخدم مسمى أو ترخيص Adobe Express

تسعير Adobe Firefly

مجاناً

خطط مميزة متعددة

تقييمات ومراجعات Adobe Firefly

G2: 4. 6/5 (أكثر من 50 تقييم)

Capterra: مراجعات غير كافية

ما يقوله المستخدمون الواقعيون عن Adobe Firefly

إمكانيتي المفضلة هي القدرة على تحميل الصور المرجعية لإنشاء تأثيرات أو عناصر لتكوين مركب لإنشاء عمل فني جديد وأصلي! إن دمج المنصة في سير العمل الخاص بي أمر سهل. Firefly سهل الاستخدام للغاية ويقبل جميع المطالبات ضمن حدود. أستخدم Firefly بانتظام كجزء من عملي الإبداعي.

إمكانيتي المفضلة هي القدرة على تحميل الصور المرجعية لإنشاء تأثيرات أو عناصر لتكوين مركب لإنشاء عمل فني جديد وأصلي! إن دمج المنصة في سير العمل الخاص بي أمر سهل. Firefly سهل الاستخدام للغاية ويقبل جميع المطالبات ضمن حدود. أستخدم Firefly بانتظام كجزء من عملي الإبداعي.

📮 كليك أب إنسايت: 11% من المشاركين في استطلاعنا يستفيدون من الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في العصف الذهني ووضع الأفكار. ولكن ماذا يحدث لهذه الأفكار الرائعة بعد ذلك؟ هذا هو المكان الذي تحتاج فيه إلى سبورة بيضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل ClickUp Whiteboards، والتي تساعدك على تحويل الأفكار من جلسة العصف الذهني إلى مهام على الفور. وإذا لم تتمكن من شرح مفهوم معين، ما عليك سوى أن تطلب من مُنشئ الصور الذكاء الاصطناعي أن ينشئ صورة مرئية بناءً على مطالبتك. إنه تطبيق كل شيء للعمل الذي يمكّنك من وضع الأفكار والتصور والتنفيذ بشكل أسرع!

3. ليوناردو AI (الأفضل للمحترفين المبدعين)

عبر ليوناردو للذكاء الاصطناعي

تخيل إنشاء نماذج مخصصة تعكس حقًا جوهر علامتك التجارية أو أسلوب مشروعك الفريد دون عناء. مع Leonardo AI، أنت لا تقوم فقط بتوليد الصور ولكنك تقوم بتشكيلها إلى روائع فنية.

تمنحك لوحة الذكاء الاصطناعي الثورية في الوقت الحقيقي تحكمًا كاملًا، مما يتيح لك إضافة عناصر وإزالتها وتنقيحها بدقة لا مثيل لها.

تركيز ليوناردو AI على التعاون يميزه عن غيره، مما يجعله أداة قوية للفرق. إنه مثالي لتبسيط إدارة مشاريع التصميم مع تقديم محتوى مذهل بصريًا متميزًا.

أفضل ميزات ليوناردو AI

إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة لمطابقة متطلبات النمط الدقيق

إنشاء الصور بسرعة باستخدام نموذج Lightning XL بسرعة

تكامل بسلاسة مع الأدوات الأخرى عبر واجهة برمجة التطبيقات الشاملة

اعمل مع كل من نموذج Phoenix الافتراضي والخيارات المتخصصة لتلبية الاحتياجات المختلفة

قيود ليوناردو للذكاء الاصطناعي

قد تبدو وفرة الخيارات في المنصة مربكة في البداية

تسعير ليوناردو للذكاء الاصطناعي

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات ليوناردو للذكاء الاصطناعي

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن ليوناردو للذكاء الاصطناعي

ليوناردو AI هي أداة رائعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم بإنشاء رسوم توضيحية في مجموعة متنوعة من الأنماط. نظرًا لأن معظم الاقتراحات المقدمة هي ما تطلبه، يمكن تنفيذها في أي مشروع قد تعمل عليه. كما أنه يمنحك خيارات متعددة للاختيار من بينها بجودة جيدة جداً وسهلة الاستخدام والتكامل. هذا هو مولد الذكاء الاصطناعي الذي أستخدمه أكثر من غيره.

ليوناردو AI هي أداة رائعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم بإنشاء رسوم توضيحية في مجموعة متنوعة من الأنماط. نظرًا لأن معظم الاقتراحات المقدمة هي ما تطلبه، يمكن تنفيذها في أي مشروع قد تعمل عليه. كما أنه يمنحك خيارات متعددة للاختيار من بينها بجودة جيدة جداً وسهلة الاستخدام والتكامل. هذا هو مولد الذكاء الاصطناعي الذي أستخدمه أكثر من غيره.

4. DALL-E 3 (الأفضل لإنشاء صور غنية بالسياق)

عبر Ch atGPT

يعمل تطبيق مولد فن الذكاء الاصطناعي المتطور هذا على إضفاء الحيوية على مطالباتك باهتمام مذهل بالتفاصيل. سواء أكان ذلك الملمس البالي لكتاب عتيق أو بريق ضوء القمر على بحيرة متلألئة، فإن DALL-E 3 يجسد رؤيتك بدقة مذهلة.

ما الذي يجعلها أفضل؟ إنه يقترن بسلاسة مع ChatGPT لصقل أفكارك بتدفق طبيعي ومحادث. جرّب أنماطاً مختلفة، واستكشف تركيبات غير متوقعة، وعدّل رؤيتك حتى تبدو الصورة النهائية مناسبة.

أفضل ميزات DALL-E 3

تمتع بتصميم صور فائقة الوضوح وعالية الدقة تظل واضحة حتى عند تكبيرها

قم بتعديل الصور الموجودة باستخدام تعليمات نصية، مما يجعلها مثالية للتعديلات والتنويعات السريعة

تعامل مع المشاهد المعقدة التي تحتوي على عناصر متعددة مع الحفاظ على التماسك البصري

أنتج صورًا عبر أنماط مختلفة، من الصور الواقعية إلى التفسيرات الفنية

قيود DALL-E 3

غالبًا ما تضيف الكثير من العناصر الزخرفية، حتى عندما يُطلب منك تصميمات بسيطة

صعوبات مع متطلبات مشهد معين، مثل إظهار الكائنات بدقة في اتجاهات معينة

تسعير DALL-E 3

متاح كجزء من اشتراكات فريق ChatGPT واشتراكات المؤسسات

تقييمات ومراجعات DALL-E 3

G2: N/A

Capterra: مراجعات غير كافية

➡️ اقرأ أيضًا: بدائل دال-إي لإنشاء صور بالذكاء الاصطناعي

5. الانتشار المستقر (الأفضل لتوليد أشكال فنية مختلفة)

عبر الانتشار المستقر

استفد من إبداعك مع أداة Stable Diffusion، الأداة مفتوحة المصدر التي تبعث الحياة في أفكارك.

صقل كل التفاصيل - الإضاءة والتركيب والحالة المزاجية والأجواء - لصياغة مرئيات فريدة وجذابة.

يمكنك حتى ضبط مخرجات الصور بدقة باستخدام مقياس التوجيه الخاص بها. تُنشئ القيم الأعلى صورًا تتطابق مع مطالبتك بشكل أكبر، بينما تسمح القيم الأقل بتفسير أكثر فنية.

أفضل ميزات الانتشار المستقر

تحكم في مخرجات محددة وأعد إنشاء مخرجات محددة باستخدام الأرقام الأولية، وهي مثالية عندما تحتاج إلى نتائج متسقة عبر أجيال متعددة

قم بتحويل الرسومات أو الصور الموجودة من خلال تطبيق تحسينات الذكاء الاصطناعي من خلال ميزة صورة إلى صورة

قم بمعالجة أشكال متعددة في وقت واحد باستخدام إنشاء الدُفعات مما يساعدك على استكشاف تفسيرات مختلفة لمفهومك

حافظ على مخرجاتك مناسبة لجميع الجماهير باستخدام وحدة مدقق السلامة المدمجة

قيود الانتشار المستقر

في بعض الأحيان، قد تواجه صعوبات في أوقات التوليد وجودة توليد الصور

تسعير الانتشار المستقر

مجاناً

محبوب: 5 دولارات شهرياً

تقييمات ومراجعات الانتشار المستقر

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: لا/أ

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Stable Diffusion

لقد استخدمت مؤخرًا Stable Diffusion 3. وجدت أن إمكانيات تحويل النص إلى صورة هي الأفضل على الإطلاق. مستوى قدرات التهجئة وجودة الصورة رائع للغاية.

لقد استخدمت مؤخرًا Stable Diffusion 3. وجدت أن إمكانيات تحويل النص إلى صورة هي الأفضل على الإطلاق. مستوى قدرات التهجئة وجودة الصورة رائع للغاية.

6. كرايون (الأفضل للتجارب الإبداعية)

عبر كرايون

يساعدك Craiyon، الذي كان يُعرف سابقًا باسم DALL-E Mini، على تحويل الأوصاف النصية إلى فن مرئي. تناسب هذه الأداة بشكل خاص المصممين والفنانين الذين يبحثون عن إلهام جديد، والمعلمين الذين يشرحون الأفكار المعقدة بصريًا، ومنشئي المحتوى الذين يحتاجون إلى توليد صور سريعة.

تتفوق كرايون مع الأوصاف النصية البسيطة والمباشرة، على عكس العديد من الأدوات الفنية الأخرى للذكاء الاصطناعي التي تتطلب مطالبات معقدة. على الرغم من أنها قد لا تحقق الجودة التفصيلية الفائقة للنماذج المتقدمة، إلا أنها توفر طريقة ممتعة ومبتكرة وسهلة الاستخدام لأي شخص لاستكشاف الفن المولّد بالذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات كرايون

أنشئ أشكالاً متعددة للصور في وقت واحد، مما يمنحك وجهات نظر مختلفة لمطالبك النصية

اختر من بين أنماط فنية متنوعة لتتناسب مع رؤيتك الإبداعية، من الصور الواقعية إلى الفن التجريدي

احصل على نتائج في الوقت الفعلي أثناء الكتابة، مما يجعل العملية الإبداعية سريعة وسلسة

استخدم تكامل واجهة برمجة التطبيقات لإضافة إنشاء الصور إلى مشاريعك

العمل بلغات متعددة للمطالبات النصية، مما يجعلها متاحة عالميًا

قيود كرايون

تقوم الأداة أحيانًا بتفسير المطالبات النصية المعقدة بشكل خاطئ، مما قد يحتاج إلى عدة محاولات للحصول على النتيجة المطلوبة

تسعير كرايون

داعم: 12 دولار/شهرياً

المحترف: 24 دولارًا شهريًا

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات كرايون

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

7. Dream by Wombo (الأفضل لمن ليس لديهم خبرة تقنية)

عبر Dream by Wombo

يجعل Dream by Wombo إنشاء الأعمال الفنية من المطالبات النصية أمرًا بسيطًا وممتعًا وجذابًا. يمكن للمستخدمين إنشاء صور مذهلة بصريًا بسرعة بأقل مجهود ممكن، مما يجعلها مثالية لأي شخص يتطلع إلى إثارة إبداعه.

تُمكِّن المنصة المستخدمين من استكشاف مختلف الأنماط والسمات دون عناء، مما يشجع على التعبير الفني دون الحاجة إلى مهارات متقدمة أو خبرة في الذكاء الاصطناعي.

يجذب Dream by Wombo بشكل خاص المستخدمين العاديين الذين يريدون طريقة مرحة وبديهية لتصميم الأعمال الفنية، تحويل الخيال إلى مرئيات ببضع نقرات فقط.

أفضل ميزات Dream by Wombo

إنشاء فن رقمي عن طريق كتابة أوصاف نصية بلغات متعددة، بما في ذلك اليابانية والهندية والإندونيسية

اختر من بين مختلف الأنماط الفنية مثل الواقعية والمؤثرات البصرية والأنيمي والأفاتار وفن الشارع لتتناسب مع رؤيتك

حرر الصور الموجودة باستخدام أوامر نصية لضبط عناصر مثل الخلفيات والإضاءة

شارك إبداعاتك وتصفح الأعمال الفنية للمستخدمين الآخرين في الموجز الاجتماعي المدمج

قيود Dream by Wombo

جودة الصورة غير المتناسقة

تسعير Dream by Wombo

شهريًا: 9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

سنوياً: 89. 99 دولاراً في السنة

مدى الحياة: 169 دولارًا. 99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Dream by Wombo

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: لا/أ

8. Runway ML (الأفضل لمنتجي المحتوى المحترفين)

عبر Runway ML

ماذا يحدث عندما تجمع بين أدوات التعلم الآلي للفنانين والمصممين في منصة متماسكة؟ Runway ML! يوفر ميزات قوية تتيح لك تحرير مقاطع الفيديو وإنشاء الصور والتعاون في الوقت الفعلي.

من خلال دمج العديد من إمكانات التعلم الآلي في واجهة واحدة سهلة الاستخدام، يلبي Runway ML احتياجات المحترفين الذين يبحثون عن حلول مبتكرة لمشاريع الوسائط المتعددة.

هذا التركيز على التنوع والتعاون يجعلها أداة قيمة للمبدعين العصريين.

أفضل ميزات Runway ML

أنشئ مقاطع فيديو من الصور من خلال الانتقال بسلاسة بين الصور التي تم تحميلها، وهي مثالية لإنشاء عروض شرائح ديناميكية أو محتوى سردي

إنشاء أنسجة ثلاثية الأبعاد مخصصة تلقائيًا لاستخدامها في منصات النمذجة المختلفة

أنشئ مقاطع صوتية وقم بمزامنة حركات الشفاه مع الصوت، ودعم الوجوه المتعددة لحوارات الشخصيات الطبيعية

استخدم قوالب المشاريع الجاهزة مع نظام السحب والإفلات السهل لتسريع إنشاء المحتوى

قيود Runway ML

الصور التي تم إنشاؤها، على الرغم من أنها ملونة، إلا أنها تفتقر أحيانًا إلى الواقعية وقد تُظهر أشكالاً مشوهة أو تفاصيل غير صحيحة

تعد نماذج Gen 3 Alpha باهظة الثمن نسبيًا مقارنة بجودة النتائج التي تقدمها

تسعير Runway ML

أساسي: مجاناً

القياسي: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الإيجابيات: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

غير محدود: 95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Runway ML

G2: N/A

Capterra: لا/أ

9. Freepik (الأفضل لإنشاء الأصول والتصميم الجرافيكي)

عبر Freepik

هل أنت مصمم أو مسوق تتطلع إلى مواكبة أحدث اتجاهات التصميم الجرافيكي؟ لا تنظر أبعد من Freepik! مع مكتبة ضخمة تضم أكثر من 250 مليون مورد، فهي كنز دفين لجميع احتياجاتك الإبداعية.

تقدم Freepik مزيجًا رائعًا من المتجهات والصور وملفات PSD والأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتمزج بسلاسة بين أصول التصميم التقليدية والتكنولوجيا المتطورة.

من الرسوم التوضيحية المخصصة إلى قوالب التصميم الجرافيكي الجاهزة للاستخدام، يجعل Freepik من السهل إنشاء تصميمات بجودة احترافية في وقت قصير. سواء أكنت تعمل على مشروع كبير أو تحتاج إلى إلهام سريع، فإن Freepik يوفر لك ما تحتاجه!

أفضل ميزات Freepik

أزل الخلفيات من الصور في ثوانٍ باستخدام أداة إزالة الخلفية، مما يوفر لك الوقت في التحرير اليدوي

أنشئ تعليقات صوتية احترافية لمقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام مولد الصوت بالذكاء الاصطناعي

اجعل تصميماتك بارزة باستخدام ميزة الترقية التي تعزز دقة الصورة دون فقدان الجودة

قم بصقل الصور بسرعة باستخدام محرر الصور المدمج وأدوات التنقيح

قيود Freepik

تأتي الخطة المجانية مع بعض القيود الملحوظة

ستحتاج إلى اعتماد Freepik لأي موارد تستخدمها

تسعير Freepik

مجاناً

أساسي: 9 دولارات شهريًا

القسط: 20 دولارًا شهريًا

بريميوم+: 39$/شهرياً

تقييمات ومراجعات Freepik

G2: 4. 7/5 (أكثر من 130 تقييم)

Capterra: مراجعات غير كافية

➡️ اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التصميم الجرافيكي

10. NightCafe (الأفضل للأفكار والاتجاهات الإبداعية الجديدة)

عبر Night C afe

تبرز NightCafe كمنصة متعددة الاستخدامات لإنشاء الأعمال الفنية بالذكاء الاصطناعي تضع إمكانات قوية لتوليد الصور في أيدي الفنانين والمصممين ومنشئي المحتوى.

تقوم بتحويل الأوصاف النصية إلى أعمال فنية فريدة باستخدام نماذج متعددة متطورة للذكاء الاصطناعي. هذه الميزة تجعلها ذات قيمة خاصة للاستكشاف الإبداعي والمشاريع الفنية.

يمكنك المشاركة في التحديات الفنية اليومية، ومشاركة إبداعاتك في غرف الدردشة، والحصول على تعليقات من زملائك المبدعين - مما يضيف بُعدًا اجتماعيًا يساعد على إطلاق أفكار جديدة واتجاهات إبداعية.

أفضل ميزات NightCafe

يمكنك إنشاء صور مرئية من المطالبات النصية باستخدام ستة نماذج مختلفة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك Diffusion المستقر وDALL-E 3 وSDXL، مما يمنحك مرونة في الأنماط الفنية

قم بتطبيق أنماط فنية معدة مسبقًا مثل الرسوم المتحركة والألعاب ثلاثية الأبعاد والرسم الزيتي وفن البوب لتحقيق مظاهر محددة بسرعة

قم بتحرير أجزاء محددة من الصور التي تم إنشاؤها باستخدام ميزة الرسم، مما يساعدك على ضبط إبداعاتك وإتقانها

قيود NightCafe

يمكن أن يكون نظامها القائم على الائتمان مكلفًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى إنشاء العديد من الصور عالية الدقة بانتظام

تسعير NightCafe

AI للمبتدئين: 5. 99 دولار/شهرًا

AI Hobbyist: 9. 99 دولارًا شهريًا

AI Enthusiastiast: 19. 99 دولارًا شهريًا

AI Artist: 49.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات NightCafe

ج2: 3. 5/5 (مراجعات غير كافية)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 70 تقييم)

11. Canva AI (الأفضل للفرق التي تنشئ محتوى مرئي على نطاق واسع)

عبر Canva AI

Canva AI هو مساعدك الإبداعي الذي يتعامل مع الأجزاء المتكررة من أعمال التصميم. تتلاءم مجموعة الذكاء الاصطناعي هذه مع واجهة Canva المألوفة، مما يسهل على المبتدئين والمحترفين استخدامها دون منحنى تعليمي حاد.

على سبيل المثال، عندما تحتاج إلى تحويل منشور اجتماعي عمودي إلى لافتة أفقية، يتعامل الذكاء الاصطناعي مع توسيع الصورة تلقائيًا دون الحاجة إلى أدوات ذكاء اصطناعي أخرى للوسائط الاجتماعية.

أو، إذا كنت تريد تحرير نص في صورة قديمة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجعلها قابلة للتحرير في ثوانٍ.

أفضل ميزات Canva AI

قم بتحويل الصور الثابتة إلى صور قابلة للتحرير، وتحريك العناصر وتغيير حجمها بينما يملأ الذكاء الاصطناعي الفجوات بشكل طبيعي

قم بتحليل العروض التقديمية وتطبيق الرسوم المتحركة الملائمة التي تتناسب مع أسلوب المحتوى الخاص بك بنقرة واحدة

إنشاء إصدارات تصميم متعددة تلقائيًا بناءً على مدخلاتك، مما يوفر ساعات من العمل اليدوي

قيود Canva للذكاء الاصطناعي

يفتقر منشئ الصور بالذكاء الاصطناعي إلى إعدادات التخصيص التفصيلية التي تتجاوز تعديلات النمط والنسبة الأساسية

تسعير Canva للذكاء الاصطناعي

كانفا مجاني

كانفا برو: 15 دولار/شهرًا لكل مستخدم

Canva Teams: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

كانفا إنتربرايز: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Canva AI

G2: 4. 7/5 (أكثر من 4300 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 40 تقييم)

ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن Canva AI

لقد اخترت مؤخرًا Canva Pro، والذي كان مفيدًا للغاية لمشاريعي. تصميمات وقوالب أفضل للعمل عليها. الصور الاحترافية لما كنت أبحث عنه بالضبط. ميزة سحر الذكاء الاصطناعي المضافة حديثًا مذهلة. Canva أداة لا يمكن استبدالها. لقد أضفت فريقاً ودمجته مع بعض حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي. تجربة رائعة.

لقد اخترت مؤخرًا Canva Pro، والذي كان مفيدًا للغاية لمشاريعي. تصميمات وقوالب أفضل للعمل عليها. الصور الاحترافية لما كنت أبحث عنه بالضبط. ميزة سحر الذكاء الاصطناعي المضافة حديثًا مذهلة. Canva أداة لا يمكن استبدالها. لقد أضفت فريقاً ودمجته مع بعض حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي. تجربة رائعة.

بينما تركز العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة على توليد الصور بالذكاء الاصطناعي فقط، فإن بعض المنصات تدمج قدرات الذكاء الاصطناعي في ميزات إدارة المشاريع والتعاون الأوسع نطاقاً.

ClickUp (الأفضل لإدارة المشروع من البداية إلى النهاية وإنشاء الصور)

ClickUp،تطبيق كل شيء للعمل، يرتقي بعملياتك الفنية بميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

قم بتجميل جلسات العصف الذهني الخاصة بك عن طريق إنشاء رسومات سريعة ومذهلة باستخدام لوحات الكتابة ClickUp Whiteboards

ترتقي سبورات ClickUp Whiteboards بالتعاون المرئي من خلال توفير مساحة ديناميكية للعمليات الإبداعية. مع العصف الذهني المرئي في الوقت الفعلي، يمكن للفرق وضع الأفكار معًا بسلاسة، بغض النظر عن مكان وجودهم.

تسمح هذه الميزة بتحميل الصور، مما يتيح إمكانية التعليق التوضيحي والمناقشات مباشرةً على المرئيات لتحسين السياق والفهم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل أدوات التخطيط التعاوني مثل الملاحظات اللاصقة والرسومات اليدوية على تسهيل تنظيم الأفكار وتحويلها إلى خطط قابلة للتنفيذ، مما يعزز الابتكار والعمل الجماعي.

لكن الميزة النجم؟ مولد الصور بالذكاء الاصطناعي!

باستخدام ClickUp Brain في السبورات البيضاء، يمكنك إنشاء مرئيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي على الفور مثل المخططات أو الرسوم البيانية أو غيرها من الصور مباشرةً داخل السبورة البيضاء، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين الأدوات أو تصميم الرسومات يدويًا.

سواء كنت تقوم بالعصف الذهني أو تنظيم لوحة أفكار أو مناقشة محتوى مرئي، فإن Brain يدعم بسلاسة عملية الإبداع الخاصة بك. وهذا يجعلها حلاً مثالياً لتخطيط المشاريع المبتكرة والتعاون مع فريقك وجمع الملاحظات القيّمة.

توليد الصور باستخدام ClickUp Whiteboards

يساعدك ClickUp Brain أيضًا على العمل بشكل أكثر ذكاءً من خلال الاستفادة من ميزات الذكاء الاصطناعي القوية لتبسيط سير عملك. يمكنك من خلال واجهة تفاعلية بأسلوب الأسئلة والأجوبة الحصول على إجابات فورية ومحددة السياق حول المهام أو المستندات أو مواقع الويكي الخاصة بالشركة، مما يوفر الوقت في البحث عن المعلومات.

هل تحتاج إلى نظرة عامة سريعة على عملك؟ يوفر ClickUp Brain تلخيصًا بنقرة واحدة للمهام والمواضيع والتعليقات لتوضيح المهام بنقرة واحدة. كما أنه يقوم بأتمتة تحديثات وملخصات المشروع تلقائيًا، مما يحافظ على توافق فريقك دون بذل جهد إضافي.

قم بتسريع عملية إنشاء المحتوى في المهام والمستندات باستخدام مساعدة الكتابة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain

وأخيراً، استخدم ClickUp للتصميم لتحسين سير عملك الإبداعي من البداية إلى النهاية. سواء كنت ترغب في إنشاء موجز تصميم في مستندات قابلة للمشاركة، أو إنشاء مهام فورية من الموجز، أو حتى مشاركة الملاحظات عبر مقاطع مسجلة، فإن ClickUp لديه ميزة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.

أفضل ميزات ClickUp

حوِّل ملاحظات العميل وفريق العمل إلى قوائم مهام مفصلة عبر مهام ClickUp Tasks

اقترح التغييرات أو وثق الملاحظات على أصول التصميم باستخدام التدقيق في ClickUp

شارك الملاحظات المختومة زمنياً على مقاطع الفيديو لتسريع المراجعات عبر ClickUp Clips

قم بإنشاء وتصور خرائط طريق مفصلة للمشروع بأهداف واضحة ومعالم مرئية

قم بتوصيل ClickUp مع Figma وAdobe Creative Cloud وبرامج التصميم الأخرى

قيود ClickUp

قد يجد المستخدمون الجدد صعوبة في التنقل بين العديد من ميزات ClickUp وخيارات التخصيص الخاصة بها

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة : اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهرياً

ما يقوله المستخدمون الواقعيون عن ClickUp

جعلت ClickUp المواءمة غير المتزامنة أكثر بساطة وفعالية. من خلال بناء إطار عمل يمكن من خلاله تحديد الأهداف والنتائج وهيكلتها، يمكن للفرق البعيدة فهم التوقعات وتقديم تحديثات الحالة بسلاسة. العصف الذهني باستخدام اللوحات البيضاء سهل، وإعادة تنظيم الأولويات سهل، وإضافة الصور المرجعية، وما إلى ذلك. كلها أمور سلسة للغاية.

جعلت ClickUp المواءمة غير المتزامنة أكثر بساطة وفعالية. من خلال بناء إطار عمل يمكن من خلاله تحديد الأهداف والنتائج وهيكلتها، يمكن للفرق البعيدة فهم التوقعات وتقديم تحديثات الحالة بسلاسة. العصف الذهني باستخدام اللوحات البيضاء سهل، وإعادة تنظيم الأولويات سهل، وإضافة الصور المرجعية، وما إلى ذلك. كلها أمور سلسة للغاية.

عزز إبداعك وإنتاجيتك باستخدام الأداة المناسبة

الصور التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي رائعة. لكن الصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي المدمجة في سير عملك؟ هذا أمر لا يُضاهى.

بينما يركز Ideogram على إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي فقط، فإن ClickUp يعمل على تبسيط كل جانب من جوانب العملية الإبداعية.

بدءًا من إدارة المهام والتعاون مع فريقك إلى تنظيم الأصول واتخاذ إجراءات فورية بشأن الأفكار، ClickUp هي المنصة المتكاملة التي تساعدك على تحقيق رؤيتك بكفاءة.

هل أنت مستعد لزيادة إبداعك وإنتاجيتك بشكل فائق؟ دعنا نستكشف كيف يمكن لـ ClickUp تغيير طريقة عملك. اشترك في ClickUp اليوم!