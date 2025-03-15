كيفية تدريب ChatGPT على بياناتك الخاصة للحصول على حلول مخصصة

تخيّل أن تقوم بتعيين عضو جديد في فريق العمل يكون عبقرياً ولكنه جاهل بعملك. فهو يتمتع بالمهارات، ولكن بدون السياق الصحيح، فإن نصيحته تكون غير موفقة.

ChatGPT هو نفسه. مباشرةً من خارج الصندوق، فهو على دراية تامة ولكنه يفتقر إلى السياق. وبدون تدريب، فإنه يعطي ردوداً سطحية لا تناسب احتياجاتك تماماً. ولكن عندما تقوم بتدريبه على بياناتك الخاصة، يصبح خبيراً خبيراً في المجال الذي يتحدث لغتك ويتذكر التفاصيل الرئيسية ويقدم رؤى مهمة بالفعل.

الجزء الأفضل؟ لست بحاجة إلى أن تكون خبيراً في الذكاء الاصطناعي. باستخدام النهج الصحيح، يمكنك جعل ChatGPT يعمل بطريقتك. لا داعي للانزعاج من الكلمات الكبيرة مثل "مفتاح واجهة برمجة التطبيقات" و"مصدر البيانات". ' 🫣

هل أنت مستعد؟ دعنا نتعلم كيفية تدريب ChatGPT على بياناتك الخاصة!

⏰ ملخص 60 ثانية تم تدريب ChatGPT مُسبقاً على البيانات العامة ولكنه يحتاج إلى بياناتك الخاصة بعملك لتقديم حلول مخصصة ومركزة على المجال

هناك فرق بين "التدريب" و"الضبط الدقيق"، حيث يكون التدريب أسهل وأسرع

تعمل ChatGPT في الوقت الفعلي ولا تخزن المعلومات عبر الجلسات

هناك طريقتان لتدريب ChatGPT على بياناتك الخاصة: التعليمات المخصصة و GPTs المخصصة

تساعد التعليمات المخصصة في توجيه نبرة ChatGPT وسلوكه، ولكن يمكنه فقط اتباع مجموعة واحدة من التعليمات في كل مرة

تسمح لك أدوات GPT المخصصة بتخصيص سلوك ChatGPT وقاعدته المعرفية باستخدام أداة إنشاء GPT

يُقدِّم ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي من ClickUp، بديلاً أكثر ذكاءً من خلال الجمع بين الإدارة الآلية للمشروعات ومساعد الذكاء الاصطناعي، مما يوفر إجابات مدركة للسياق

فهم ما يعنيه تدريب ChatGPT على بياناتك

تم تدريب ChatGPT على 570 جيجابايت من البيانات التي تم الحصول عليها من الكتب، ونصوص الويب، والمقالات، وويكيبيديا، ومصادر أخرى على الإنترنت - ما يقرب من 300 مليار كلمة. تُبرز إحصائيات ChatGPT هذه معرفتها الواسعة في مجالات الأعمال، والتكنولوجيا، والتاريخ، والرياضة، وأي موضوع عام.

ولكن لجعله خبيراً في *شركتك أو منتجك، تحتاج إلى تدريبه بالمعلومات الصحيحة، مثل

كتيبات المنتجات : حتى يعرف ميزاتك من الداخل والخارج

الأسئلة الشائعة للعملاء : لتقديم دعم دقيق ومتوافق مع العلامة التجارية

العمليات الداخلية : حتى يتماشى مع طريقة عمل فريقك

دراسات حالة : لتوفير رؤى واقعية ذات صلة

بيانات خاصة بالصناعة: لذا فهو يتحدث لغتك المتخصصة بطلاقة

📌مثال: أنت تدير شركة SaaS تقدم برامج محاسبة للعاملين المستقلين. يفهم ChatGPT المحاسبة العامة ولكنه لا يعرف ميزات برنامجك أو سير العمل أو أدوات الضرائب. ❌بدون تدريب: إذا سأل أحد المستخدمين، "كيف يمكنني إنشاء تقرير ضريبي ربع سنوي؟"، يقدم لك ChatGPT إجابة عامة حول التقارير الضريبية ولكن لا يذكر الخطوات المحددة لبرنامجك أو ميزات الأتمتة. ✅ مع التدريب: يمكنك تزويده بأدلة المستخدم، والأسئلة الشائعة، وتفاعلات الدعم السابقة. والآن، عندما يطرح المستخدم نفس السؤال، فإنه يوفر دليلاً تفصيلياً خطوة بخطوة بما في ذلك: أي قائمة للانتقال إليها

الفلاتر التي يجب تطبيقها

كيفية أتمتة التقارير الضريبية المستقبلية

توضيح "التدريب" مقابل "الضبط الدقيق

غالباً ما يقول الناس أنهم يريدون "تدريب ChatGPT. ' لكنها مُدرَّبة مسبقاً على بيانات واسعة النطاق، لذا لا يمكنك إعادة تدريبها.

ما *يمكنك القيام به هو إما تحسينه أو تدريبه ببياناتك الخاصة. قد يبدو كلا المصطلحين مألوفاً، لذا فإن معرفة الفرق بينهما يمكن أن يوفر لك الوقت والجهد والمال.

استعرض التدريب الضبط الدقيق المعنى تغذية ChatGPT بالبيانات ذات الصلة في الوقت الفعلي لتشكيل الاستجابات العمل مع OpenAI لتعديل نموذج ChatGPT الأساسي باستخدام بياناتك التعقيد منخفض - لا حاجة إلى ترميز أو خبرة تقنية عالية - تتطلب مشاركة OpenAI وإعدادًا تقنيًا وقوة حوسبة التكلفة والجهد سريعة وفعالة من حيث التكلفة ومرنة مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً الأفضل لـ الشركات التي تتطلب استجابات ذكاء اصطناعي قابلة للتكيف في الوقت الفعلي الشركات ذات المعرفة المتخصصة للغاية وغير المتغيرة مثال تقوم شركة SaaS بتغذية ChatGPT بتحديثات منتج ChatGPT قبل الإجابة عن استفسارات العملاء تقوم شركة أبحاث طبية بضبط ChatGPT باستخدام آلاف من دراسات الحالة لتحسين تحليل الأمراض

كيف تعالج ChatGPT المطالبات بناءً على السياق دون تدريب مستمر؟

بدلاً من التعلُّم من المحادثات السابقة، يعمل روبوت الدردشة ChatGPT في جلسة واحدة ويعالج المطالبات في الوقت الفعلي. إليك الطريقة:

نافذة السياق: مثل السبورة البيضاء، تتذكر التفاصيل أثناء الدردشة ولكنها تمحوها بمجرد امتلائها

🔄 لا يوجد تخزين للبيانات: تبدأ كل جلسة من جديد، لذا ستحتاج إلى إعادة تقديم التفاصيل

🧠 الأنماط وليس الذاكرة: يتكيف داخل الدردشة ولكنه لن يتذكر التفاصيل في المرة القادمة

➡️ اقرأ المزيد: ورقة غش ChatGPT (مع أمثلة موجه)

هل لديك فضول حول كيفية استفادة المطورين من ChatGPT لإنشاء روبوتات مخصصة متطورة؟ إنها عملية ديناميكية حقاً! فهي تُحوِّل ChatGPT بفعالية إلى محرر أكواد متعدد الاستخدامات، مما يؤدي إلى إنشاء منطق روبوتات بسرعة وتنقيحها داخل واجهة المحادثة. لتوفير السياق، يقوم المطورون بتحميل الملفات، مثل ملفات CSV أو JSONs، مما يتيح لـ ChatGPT معالجة تلك البيانات والاستفادة منها للحصول على استجابات مُخصَّصة. للحصول على تحكم دقيق وتخصيص متقدم، يمكنهم دمج مفتاح واجهة برمجة التطبيقات الخاص بهم مع مفتاح واجهة برمجة التطبيقات OpenAI، مما يساعدهم على إنشاء روبوتات بوظائف عالية التخصص.

تدريب ChatGPT باستخدام بيانات مخصصة

فيما يلي طريقتان لتدريب ChatGPT باستخدام بيانات مخصصة، تقدم كل منهما مستويات مختلفة من التعقيد والتخصيص:

الطريقة 1: تعليمات مخصصة

هل تعبت من تكرار نفسك؟ تسمح لك التعليمات المخصصة بإعطاء ChatGPT ملخصاً سريعاً عن عملك وأسلوبك المفضل مقدماً. وبهذه الطريقة، يستجيب بالطريقة التي تريدها أنت، بشكل متسق وبدون عناء.

إليك دليل بسيط لإضافة تعليمات مخصصة إلى ChatGPT:

1. سجّل الدخول إلى حسابك على ChatGPT وانقر على أيقونة الملف الشخصي. ثم، انقر على تخصيص ChatGPT

انتقل إلى تخصيص ChatGPT

2. أدخل التفاصيل حول ما يجب أن يعرفه ChatGPT وكيف تريده أن يستجيب.

إعطاء تعليمات مخصصة

3. إذا لم تكن ممكّنة بالفعل، انقر على زر التبديل بجوار تمكين للمحادثات الجديدة.

4. انقر حفظ.

📌مثال: لنفترض أنك طلبت من ChatGPT أفكار أنشطة للأطفال الصغار باستخدام المطالبة "أعطني أفكار أنشطة للأطفال الصغار. "

❌ ❌ بدون تمكين التعليمات المخصصة:

استجابة عامة

✅ مع تمكين التعليمات المخصصة:

استجابة مخصصة

⚠️Heads حتى! يمكن لـ ChatGPT اتباع مجموعة واحدة فقط من التعليمات المخصصة في كل مرة. هل تحتاج إلى التبديل؟ سيتعين عليك تحديث أو استبدال التعليمات الحالية أولاً.

الطريقة 2: GPTs المخصصة

فكّر في GPTs المخصصة على أنها دردشاتك المصغّرة المبنية على بيانات التدريب الخاصة بك. باستخدام مُنشئ GPT الخاص ب OpenAI، يمكنك تخصيص السلوك والنبرة والمعرفة (لا حاجة إلى معرفة البرمجة)

لذا، بدلاً من وكيل ذكاء اصطناعي عام، يمكنك إنشاء روبوت الدردشة الآلي الخاص بك الذي * يتوافق مع مجال عملك أو عملك أو سير عملك.

هل تحتاج إلى مساعدين مختلفين للذكاء الاصطناعي لمهام مختلفة؟ يمكنك إنشاء العديد من مساعدي الذكاء الاصطناعي والتبديل بينهم للحصول على دعم الذكاء الاصطناعي المناسب لحالات استخدام ChatGPT المختلفة.

⚠️ ملاحظة: GPTs المخصصة متاحة فقط لمستخدمي ChatGPT Plus و Enterprise.

إليك كيفية البدء:

الخطوة 1: إنشاء GPT المخصص الخاص بك

1. في اللوحة الجانبية اليسرى، انقر على استكشاف GPTs.

انتقل إلى استكشاف GPTs

2. بعد ذلك، انتقل إلى إنشاء لإنشاء GPT المخصص الخاص بك. أو انتقل إلى أجهزة GPT الخاصة بي > إنشاء GPT.

انتقل إلى زر إنشاء

3. يحتوي مُنشئ GPT على إعداد مقسّم الشاشة: لوحة الإنشاء هي المكان الذي تقوم فيه بإدخال المطالبات لإنشاء روبوت الدردشة الآلي الخاص بك، بينما تتيح لك لوحة العرض اختباره وتنقيحه في الوقت الفعلي.

ببساطة اكتب تعليماتك في شريط الرسائل في صفحة إنشاء واضغط على أدخل لتطبيق التغييرات.

أدخل التعليمات في صفحة إنشاء

4. سيُنشئ منشئ GPT بعد ذلك اقتراحات بناءً على تعليماتك، بما في ذلك اسم روبوت الدردشة الآلية، وصورة الملف الشخصي، وبدايات المحادثة الافتراضية.

على سبيل المثال، دعنا ننشئ ذكاءً اصطناعيًا لدعم العملاء لمتجر تجارة إلكترونية. زوِّد مُنشئ GPT بمطالبة واضحة تحدد دور GPT ومهامه وأسلوب تفاعله.

📌مثال على المطالبة: العمل كمساعد لدعم العملاء في التجارة الإلكترونية، ومساعدة المستخدمين في تتبع الطلبات وتوصيات المنتجات وسياسات المتجر. تقديم استجابات سريعة ودقيقة وودودة مع توجيه العملاء نحو الحلول التي تعزز تجربة التسوق الخاصة بهم وزيادة المبيعات.

مساعدة دعم التجارة الإلكترونية GPT

يمكنك إما أن تقبل الاقتراحات الأولية أو تطلب من مُنشئ GPT تعديلها.

💡 نصيحة احترافية: ارفع من مستوى مطالباتك من خلال دورات هندسية سريعة للحصول على روبوت الدردشة الآلي الخاص بك لتقديم ردود فورية وعالية الجودة في كل مرة.

5. يرشدك منشئ GPT إلى بعض الأسئلة لضبط سلوك روبوت الدردشة الآلي الخاص بك. يمكنك أيضاً إضافة تفاصيل إضافية للتأكد من أنه يفهم احتياجاتك بالكامل.

اضبط GPT الخاص بك لتحسين الأداء

إذا لم تكن متأكداً من كيفية تحسين سلوك روبوت الدردشة الآلي الخاص بك، جرِّب اختباره في لوحة المعاينة أولاً.

6. واصل تنقيح مطالباتك حتى يقدم روبوت الدردشة الآلي الخاص بك ردوداً تتوافق مع توقعاتك.

الخطوة 2: تكوين GPT المخصص الخاص بك

الآن بعد أن تم إعداد الأساسيات، يمكنك الغوص في الإعدادات المتقدمة لتخصيص GPT الخاص بك بشكل أكبر.

1. في صفحة إنشاء، انقر على تكوين.

انتقل إلى التهيئة

2. يمكنك تغيير اسم روبوت الدردشة الآلي ووصفه حسب الحاجة. إليك كيفية تعديل الإعدادات المتقدمة الأخرى:

صورة الملف الشخصي: انقر على صورة الملف الشخصي. قم بتحميل صورتك الشخصية أو استخدم DALL-E لإنشاء صورة جديدة

غيِّر صورة ملفك الشخصي لـ GPT باستخدام DALL-E

التعليمات: قم بتحديث التعليمات التي تم إنشاؤها تلقائيًا أو أضف إرشادات جديدة حول كيفية تصرف روبوت الدردشة الآلي الخاص بك، أو ما يجب أن يتجنبه

تحديث التعليمات وإضافة إرشادات

مبادئ المحادثة: انقر على X لإزالة أي مطالبة. لإضافة واحدة جديدة، ما عليك سوى إدخالها في الحقل الفارغ

إضافة بادئات المحادثة وإزالتها

المعرفة: هل تريد أن يتبع روبوت الدردشة الآلي الخاص بك دليل أسلوبك أو الرجوع إلى شخصيات العملاء؟ فقط قم بتحميل المستندات ذات الصلة، وسيستخدمها كدليل إرشادي

قم بتحميل ملفات PDF، أو مستندات Word، أو ملفات CSV لتوجيه GPT الخاص بك

الخطوة 3: احفظ GPT المخصص الخاص بك

1. بمجرد أن تكون راضيًا عن روبوت الدردشة الآلي الخاص بك، انقر على إنشاء.

2. بعد ذلك، اختر كيف تريد مشاركة GPT المخصص الخاص بك: عن طريقي أنا فقط، أو مع أي شخص لديه الرابط، أو بشكل عام في متجر GPT.

احفظ GPT المخصص الخاص بك

3. بعد ذلك، انقر على حفظ.

4. وأخيراً، انقر على عرض GPT لبدء التفاعل مع نموذجك المُدرَّب.

عرض GPT المخصص الخاص بك

ستظهر ChatGPT الخاص بك، بالإضافة إلى أي GPTs مخصصة تقوم بإنشائها، في اللوحة الجانبية على الصفحة الرئيسية لـ ChatGPT.

GPTs المخصصة على اللوحة الجانبية

5. انقر على GPT المخصص وابدأ الدردشة. اطرح عليه سؤالاً يتعلق بإعدادك لترى مدى استجابته.

تفاعل مع GPT المخصص الخاص بك

🚨 غالبًا ما تهلوس روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي، لذا تحقق دائمًا من استجابات GPT المخصصة الخاصة بك. حافظ على دقتها من خلال التحقق والتعديل حسب الحاجة.

تنفيذ روبوتات الدردشة الآلية المخصصة

بمجرد إعداد GPT المخصص، إليك كيفية جعله جزءاً أساسياً من عملياتك التجارية اليومية:

1. شارك روبوت الدردشة الآلي المخصص بالذكاء الاصطناعي الخاص بك

تحكَّم في الوصول باستخدام هذه الإعدادات:

🔒 أنا فقط: احتفظ بها خاصة للاختبار أو الاستخدام الداخلي

🔗 أي شخص لديه الرابط: شاركه عن طريق نسخ الرابط من الزاوية العلوية اليسرى - مثالي لزملائك في الفريق أو العملاء

شارك روبوت الدردشة الآلي المخصص الخاص بك مع الآخرين

🌍 متجر GPT: اجعل روبوت الدردشة الآلي الخاص بك متاحًا للعامة لجعله متاحًا لجمهور أوسع

2. مراقبة الأداء

بمجرد أن يتم تشغيل روبوت الدردشة الآلي المخصص الخاص بك، راقب بفاعلية الأداء النهائي للنموذج المُدرَّب في سيناريوهات العالم الحقيقي. إليك الطريقة:

اختبر في سيناريوهات حقيقية : اطرح الأسئلة بانتظام أو عيّن المهام لضمان دقة الإجابات

تتبع دقة الاستجابة : تحقق مما إذا كان يوفر معلومات صحيحة وصقل المناطق الضعيفة

جمع الملاحظات: استخدم مدخلات المستخدم لاكتشاف الثغرات وتحسين الوظائف

3. الصقل بمرور الوقت

حافظ على تحديث GPT الخاص بك مع تغييرات المنتجات، وتعديلات العمليات، والتحولات في المجال.

كيفية التحرير:

1. افتح اللوحة الجانبية وحدد GPT الخاص بك.

2. انقر على اسمها في الزاوية العلوية اليسرى.

3. اضغط على تحرير GPT لإجراء التحديثات.

تحرير إعدادات GPT الخاصة بك

4. قم بإجراء أي تغييرات ضرورية على إعدادات GPT الخاصة بك.

5. انقر على تحديث لحفظ تغييراتك.

اضغط على تحديث بمجرد اكتمال التعديلات

4. تدريب أعضاء الفريق

اجعل فريقك يستخدم روبوت الدردشة الآلي للحصول على دعم أسرع وتخطيط أكثر سلاسة وسير عمل أفضل. حافظ على تدفق التعليقات حتى تتمكن من ضبطه بمرور الوقت.

➡️ اقرأ المزيد: كيف يقضي الذكاء الاصطناعي المتصل على الصوامع لتوفير الوقت للعمل الحقيقي

📮 ClickUp Insight: اكتشفنا مؤخرًا أن حوالي 33% من العاملين في مجال المعرفة يراسلون من 1 إلى 3 أشخاص يوميًا للحصول على السياق الذي يحتاجونه. ولكن ماذا لو كانت لديك جميع المعلومات الموثقة والمتاحة بسهولة؟ مع وجود مدير معارف الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain بجانبك، يصبح تبديل السياق شيئاً من الماضي. ما عليك سوى طرح السؤال مباشرةً من مساحة عملك، وسيقوم ClickUp Brain بسحب المعلومات من مساحة عملك و/أو تطبيقات الطرف الثالث المتصلة!

أفضل الممارسات للتخصيص الفعال

هل تريد الارتقاء بـ GPT المخصص إلى المستوى التالي؟ اتبع هذه النصائح:

توضيح الأهداف: حدِّد ما إذا كان للدعم أو المبيعات أو إدارة المشاريع حتى يكون لديك الأسلوب والمعرفة الصحيحة

حافظ على نظافة البيانات : قم بتحميل كتيبات المنتجات، والأسئلة الشائعة، ومحتوى الصناعة للحصول على استجابات دقيقة

ابدأ على نطاق صغير، ثم توسّع: دعه يتعامل مع المهام البسيطة أولاً، مثل تتبع الطلبات، قبل الانتقال إلى عمليات رد الأموال والمشكلات المعقدة

حافظ على بساطة التعليمات وتركيزها: كن محدداً. "مساعدة المستخدمين على تتبع الطلبات وتقديم التحديثات" أفضل من "المساعدة في حل مشكلات الطلبات"

حافظ على المعايير الأخلاقية: حافظ على الشفافية واحترام الخصوصية واتباع قواعد حماية البيانات

➡️ اقرأ المزيد: اختراقات ChatGPT لتحويل طريقة عملك

التحديات الشائعة أثناء تدريب ChatGPT

باستخدام بيانات التدريب، يمكنك الحصول على روبوت دردشة آلي مخصص للذكاء الاصطناعي وتشغيله في دقائق. ولكن هناك بعض القيود التي يجب مراعاتها في ChatGPT:

جودة البيانات وملاءمتها: تؤدي بيانات التدريب الرديئة إلى استجابات غير دقيقة، لذا تأكد من أن المعلومات ذات صلة بعملك

تحديات التكامل: على الرغم من أنه حل لا يعتمد على التعليمات البرمجية، إلا أنه قد لا يتناسب بسلاسة مع سير العمل الحالي لديك، خاصةً لدعم العملاء

مخاطر خصوصية البيانات: يمكن الوصول إلى بيانات التدريب لأي شخص لديه الرابط، مما قد يؤدي إلى كشف معلومات حساسة

مشاكل أمن البيانات: قد يستخدم الذكاء الاصطناعي المفتوح سجلات المحادثة لتحسين الذكاء الاصطناعي، مما قد يعرض بيانات الملكية للخطر

الملاءمة المفرطة: إذا كان روبوت الدردشة الآلي مصممًا بشكل مفرط على بيانات محددة، فقد يواجه صعوبة في التعامل مع مواقف أوسع نطاقًا في العالم الحقيقي

إذا كنت تبحث عن حلول أكثر قوة مع تخصيص أفضل وتحكُّم أكبر، فقد تكون بدائل ChatGPT هي الأنسب لشركتك.

لماذا يُعد ClickUp Brain بديلاً أكثر ذكاءً؟

إذا كنت تحاول إنشاء برنامج GPT مخصص في العمل، يمكن أن يساعدك ChatGPT، ولكن دقته قد تكون غير دقيقة. فهو غالباً ما "يهلوس" بمعلومات عشوائية وغير صحيحة، خاصةً مع سيناريوهات محددة. بالإضافة إلى ذلك، هناك خطر أمن البيانات - قد تُستخدم بيانات التدريب الخاصة بك بطرق لا تتحكم بها.

هنا يبرز ClickUp Brain كبديل أكثر ذكاءً لـ ChatGPT. فباستخدامه، ستحصل مهام سير العمل، والتوثيق، والدردشة، والبحث على ترقية نهائية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. إليك الطريقة!

ما هو ClickUp Brain؟

ClickUp Brain هو مساعد ذكاء اصطناعي قوي مدمج في منصة ClickUp يحافظ على اتصال مستنداتك والأشخاص والمعرفة في مكان واحد. وهو يتألف من ثلاث ميزات رئيسية:

مدير مشروع الذكاء الاصطناعي : لإدارة وأتمتة المهام المتعلقة بالمشروع

مدير معرفة الذكاء الاصطناعي : لسحب الرؤى من مهامك وتقديم إجابات مدركة للسياق

كاتب الذكاء الاصطناعي: لإنشاء محتوى مخصص، مثل رسائل البريد الإلكتروني، والتقارير، وما إلى ذلك

فوائد استخدام ClickUp Brain بدلاً من ChatGPT

إليك سبب تفوق ClickUP Brain على ChatGPT:

إجابات مدركة للسياق : يقوم ClickUp Brain بجلب الرؤى من مهامك ومستنداتك ولوحات المعلومات الخاصة بك، ليقدم لك إجابات ذات صلة ومصممة خصيصاً لسياق عملك المحدد

تكامل سلس : يتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل، مثل Google Drive وFigma وSalesforce، مما يسهل الوصول إلى جميع بياناتك في مكان واحد

سير العمل الآلي : مع ClickUp Brain، ستحصل مع ClickUp Brain على تحديثات تلقائية للمشروع وملخصات وإدارة المهام، مما يوفر لك الوقت. يفتقر ChatGPT إلى ميزات الإنتاجية المدمجة التالية

أمان البيانات : يضمن أن تظل بياناتك آمنة، دون استخدام معلوماتك لتدريب النموذج - وهو أمر لا تضمنه ChatGPT بالكامل

إنشاء محتوى مصمم خصيصاً: مع ClickUp Brain، ستحصل مع ClickUp Brain على أدوات كتابة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مخصص لاحتياجات عملك المحددة، على عكس مخرجات ChatGPT العامة

كيف تستخدم ClickUp Brain للإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي؟

يجمع ClickUp Brain بين أفضل ما في العالمين: إدارة المشاريع الآلية مع مساعد الذكاء الاصطناعي. فهو يُسرّع من سير العمل ويزيد من الإنتاجية ويجعل العمل أسهل بكثير.

إليك كيفية تحقيق أقصى استفادة منها:

1. اكتب مع مساعد مخصص للدور

يُساعدك ClickUp Brain على إنشاء محتوى مُخصَّص لدورك باستخدام بيانات في الوقت الفعلي ورؤى المهام من مساحة عملك. على سبيل المثال:

📁 يمكن لمديري المشاريع إنشاء ملخصات المشاريع، أو تحديثات المهام، أو ملخصات العملاء استناداً إلى بيانات في الوقت الفعلي من مساحة العمل الخاصة بك

📢 يمكن للمسوّقين صياغة محتوى أو نسخة إعلانية تركز على تحسين محركات البحث بسرعة

💬 يمكن لفرق دعم العملاء إنشاء استجابات مخصصة بناءً على المهام وبيانات العملاء

📌أمثلة على المطالبات: بصفتك خبير تسويق، اكتب منشور مدونة من 1000 كلمة يركز على "7 أمثلة للتسويق عبر الذكاء الاصطناعي" باستخدام أحدث الرؤى في المجال وبيانات الكلمات الرئيسية. أنشئ موجز مشروع للحملة التسويقية الجديدة، بما في ذلك الأهداف والجدول الزمني وأعضاء الفريق المُعيَّنين بناءً على أحدث بيانات المهام.

2. إنشاء محتوى يعتمد على السياق

يساعدك ClickUp Brain على إنشاء محتوى خاص بسياق عملك، مما يجعل البقاء على المسار الصحيح والمتسق أسهل. إليك طريقة عمله:

رسائل البريد الإلكتروني لتحديث الحالة : يسحب تقدم المهام في الوقت الفعلي والمراحل الرئيسية والمواعيد النهائية لإنشاء تحديثات دقيقة للمشروع في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك

ردود سريعة : ساعد في الرد على استفسارات العميل برسائل دقيقة وملائمة للعلامة التجارية بناءً على تحديثات المهام المباشرة والتفاعلات السابقة

قوالب المهام والمشروعات : إنشاء قوالب المهام والمشروعات تلقائياً التي تملأ التفاصيل مثل المواعيد النهائية والمسؤوليات والأهداف من مهامك الحالية

تدوين الاجتماعات: يحول الاجتماعات إلى ملخصات واضحة مع عناصر العمل الرئيسية لمساعدتك على تخطي تدوين الملاحظات والتركيز على ما يهمك

نسخ ملاحظات الاجتماعات وتلخيصها بسرعة باستخدام ClickUp Brain

📌أمثلة على المطالبات: أنشئ بريداً إلكترونياً لتحديث المشروع، بما في ذلك آخر تقدم في المهام والمراحل الرئيسية القادمة. قم بالرد على البريد الإلكتروني لهذا العميل مع تحديث الحالة بناءً على آخر مهمة للمشروع. أنشئ نموذج موجز للمشروع مع أحدث جدول زمني للمهام والمسؤوليات. انسخ هذا الاجتماع ولخّص بنود العمل الرئيسية والخطوات التالية.

3. حسِّن قاعدتك المعرفية

باستخدام مدير المعرفة الخاص ب ClickUp، يقوم ClickUp Brain تلقائياً بتصنيف المستندات والمهام وملفات PDF وملفات الويكي والتعليقات والعلامات وتنظيمها عبر مساحة العمل بأكملها. وهذا يجعل معرفتك سهلة الوصول إليها ومنظمة بشكل جيد دون أي جهد يدوي.

📌مثال: أثناء إطلاق منتج، يمكن أن يساعدك ClickUp Brain في تنظيم مواصفات المنتج والجداول الزمنية وملاحظات الفريق في مركز المستندات. هل تحتاج إلى قائمة الميزات؟ يحصل على البيانات مباشرةً من مستند المشروع - دون الحاجة إلى البحث في ملفات متعددة.

احصل على تحديثات تلقائية لأنشطة المهام، ورؤى وملخصات لفترات زمنية محددة باستخدام ClickUp Brain

على سبيل المثال، قد يتم وضع علامة "إطلاق المنتج" تلقائياً على المهمة المتعلقة بجمع البيانات الخاصة بالإطلاق، وربطها بالمستندات ذات الصلة مثل خطط التسويق ومجموعات المبيعات وملاحظات الاجتماعات. وهذا يضمن سهولة الوصول إلى جميع المعلومات المرتبطة بهذه المهمة.

➡️ اقرأ المزيد: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي كخدمة تحويل عمليات أعمالك التجارية

ارفع مستوى نتائجك القائمة على الذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain

على الرغم من أن ChatGPT يمكنه تقديم إجابات عامة، إلا أنه يفتقر إلى السياق المهم لعملك، مما يؤدي إلى ردود عامة أو غير ذات صلة. يساعدك تدريبه على بياناتك، ولكنه لا يزال يعاني من صعوبة في الحصول على رؤى في الوقت الفعلي تعتمد على السياق.

هنا يأتي دور ClickUp Brain. سواء كان الأمر يتعلق بإنشاء محتوى تسويقي، أو تتبُّع المشاريع، أو إدارة سير العمل، أو الرد على استفسارات العملاء، فإن ClickUp Brain يحصل على أعمالك، ويقدم لك استجابات مُخصَّصة ومُصمَّمة حسب الطلب في كل مرة.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يُحسِّن قاعدة المعرفة الخاصة بك، وينظم مستندات شركتك، ومهامها، وبياناتها، للحفاظ على سهولة الوصول إلى كل ما تحتاج إليه وتحديثه.

هل تريد الارتقاء بتجربة الذكاء الاصطناعي لديك؟ اشترك في ClickUp اليوم! 🙌