Trello مقابل Monday: ما الأداة التي تناسب سير عملك بشكل أفضل؟

"المشاريع، مثل الوقت والمد والجزر، لا تنتظر أحدًا. "

"المشاريع، مثل الوقت والمد والجزر، لا تنتظر أحدًا. "

أنت تعرف مدى صحة ذلك إذا سبق لك إدارة مشاريع متعددة. فالمواعيد النهائية لا تتوقف، والمهام تتراكم، والحفاظ على توافق الجميع يمكن أن يبدو وكأنه عمل شعوذة لا ينتهي. عندما ينزلق التواصل أو تصبح الأمور غير منظمة، تبدأ المشاريع في الانهيار.

لمنع حدوث ذلك، أنت بحاجة إلى برنامج لإدارة المشاريع. ببساطة، يمكن لأداة إدارة المشروع الصحيحة أن تحافظ على سير كل شيء بسلاسة، حتى لا تلاحق التحديثات باستمرار أو تطفئ الحرائق. وهنا يأتي دور Trello و Monday. com.

تساعد كلتا الأداتين على تبسيط سير العمل، وتحسين التعاون، وتعزيز الكفاءة - ولكنهما تعملان بشكل مختلف. في هذا المنشور، سنقوم بتحليل سهولة استخدامهما وميزاتهما وأسعارهما لمساعدتك في تحديد أيهما يناسب سير عملك بشكل أفضل.

أوه، وإذا كنت تتساءل عما إذا كان هناك خيار يمنحك أفضل ما في العالمين (وأكثر من ذلك)، فانتظر حتى النهاية. 😉

ما هو Trello؟

عبر Trello

Trello، التي استحوذ عليها Atlassian في عام 2017، هي أداة قوية لإدارة المشاريع تساعد الفرق على تنظيم المشاريع وتتبع التقدم المحرز بسهولة. صُممت لوحات Trello حول نظام على غرار كانبان، وتوفر لوحات Trello طريقة مرنة للتخطيط وإدارة المهام والتعاون بفعالية.

بالإضافة إلى نظام اللوحة البديهي الخاص به، يقدم Trello مجموعة من الميزات، بما في ذلك الأتمتة والتكاملات وعمليات التشغيل التلقائي وعمليات التشغيل والقوالب. تعمل هذه الأدوات على تبسيط سير العمل وتعزيز إنتاجية الفريق، مما يجعل إدارة المشروع أسهل على أي نطاق.

المكافأة: Trello مقابل ClickUp

ميزات Trello

دعنا نستكشف ميزات Trello الرئيسية وإمكانياته بالتفصيل.

الميزة رقم 1: لوحات كانبان

يحول Trello الأفكار المبعثرة إلى عمل من خلال لوحة كانبان البسيطة والمنظمة. ستجد بداخله اللوحات والقوائم والبطاقات لجعل إدارة المهام المرئية سهلة.

لوحة Trello Board هي القاعدة الرئيسية لمشروعك، مما يمنحك رؤية عالية المستوى لكل شيء في مكان واحد. وداخل كل لوحة، تساعد القوائم في تنظيم المهام في مراحل مختلفة، مثل المهام التي يجب إنجازها، و قيد التنفيذ، و المكتملة. هذا الإعداد يجعل من السهل تتبع التقدم المحرز والحفاظ على تقدم الأمور دون إغفال ما يجب القيام به.

البطاقات هي المكان الذي يحدث فيه العمل الحقيقي. تمثل كل بطاقة مهمة أو فكرة أو جزء من العمل. لتبسيط سير عملك، يمكنك إضافة الأوصاف وتواريخ الاستحقاق والمرفقات وقوائم المراجعة وحتى الأتمتة.

أضف إلى القائمة أغلفة البطاقات، التي تحتوي على صور لافتة للنظر أو ألوان نابضة بالحياة لتصنيف سريع.

الميزة رقم 2: عرض الخريطة

يقدم Trello طرق عرض متعددة لمساعدتك على تصور مشاريعك بطريقة تناسب سير عملك. من بينها، تبرز طريقة عرض الخريطة كطريقة عرض مغيّرة لقواعد اللعبة، خاصةً للمهام المستندة إلى الموقع.

يُمكِّن المستخدمين من ربط البطاقات بمواقع جغرافية محددة، ويتكامل مع خرائط جوجل، ويسمح للمستخدمين بإضافة عناوين أو إحداثيات معينة إلى بطاقاتهم.

يمكنك إضافة المواقع عن طريق كتابتها يدوياً أو البحث عن عنوان من خلال خرائط جوجل. وهذا يجعلها مثالية للاجتماعات الشخصية وإدارة المهام عبر المكاتب أو المواقع.

الميزة رقم 3: الأتمتة

أداة الأتمتة المدمجة في Trello، بتلر

يتيح لك بتلر، أداة الأتمتة المدمجة في Trello، أتمتة المهام المتكررة بحيث يمكنك التركيز على المهام الأكثر أهمية. اختصاراً للموضوع:

قم بإعداد القواعد التي تقوم بتشغيل الإجراءات تلقائيًا بناءً على الأحداث. على سبيل المثال، نقل البطاقة تلقائيًا إلى قائمة "تم" بمجرد التحقق من جميع عناصر قائمة التحقق

قم بإنشاء أزرار مخصصة تقوم بتشغيل إجراءات متعددة على بطاقاتك أو اللوحة بأكملها بنقرة واحدة

يمكن لبتلر ربط Trello بأدوات أخرى، أو إرسال رسائل بريد إلكتروني أو تشغيل إجراءات في برامج أخرى عند وقوع أحداث معينة في Trello

تسعير Trello

مجاني للأبد

القياسي: 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا

القسط: 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا

المؤسسة: تسعير مخصص

🔍هل تعلم؟ تم تطوير مخطط جانت، وهو عنصر أساسي في إدارة المشاريع لتصور الجداول الزمنية، على يد هنري جانت في عام 1910. إنه لأمر مدهش أن نفكر كيف أن الكثير مما نراه اليوم كان قد تم التفكير فيه في الأصل منذ عقود مضت!

ما هو Monday.com؟

كوم، وهو بديل رئيسي لـ Trello، هو برنامج مرن لإدارة العمل يتميز بسير عمل قابل للتخصيص بدرجة كبيرة، وأتمتة وتكامل.

إنها منصة قائمة على السحابة تساعد الفرق في تخطيط المشاريع وسير العمل والتطبيقات المخصصة. تم إطلاقها في البداية باسم Dapulse في عام 2012، وتم تغيير علامتها التجارية إلى Monday. com في عام 2017.

باستخدام هذه الأداة، يمكنك تصور التقدم المحرز باستخدام اللوحات والجداول الزمنية ومخططات جانت، مما يسهل عليك تتبع المراحل والمواعيد النهائية.

ميزات Monday. com

بالتعمق أكثر في المقارنة بين Trello وModi.com، دعنا نستكشف أهم ميزات الاثنين. 👇

الميزة رقم 1 إنشاء لوحات وربطها

كوم طرقًا متعددة لتنظيم عملك وتصوره، مع وجود لوحات في الأساس. تتيح لك مساحات العمل المرنة هذه تنظيم المهام والمشاريع وسير العمل باستخدام حقول مخصصة مثل مستويات الأولوية والمواعيد النهائية والمالكين وتقديرات الميزانية.

ما يجعلها أكثر قوة هو طرق العرض المتعددة. يمكنك التبديل بين الجدول، وكانبان، وجانت، والتقويم، والمزيد للحصول على أفضل منظور لعملك.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك خاصية البحث في اللوحات العثور بسرعة على المهام أو التحديثات أو أعضاء الفريق عبر جميع لوحاتك. *تسمح لك ميزة ربط اللوحات بربط لوحات متعددة معًا، مع مزامنة عمود المرآة للتحديثات في الوقت الفعلي عبرها.

الميزة رقم 2: WorkForms و WorkDocs

WorkForms هي أداة إنشاء النماذج المدمجة في Monday.com التي تساعدك على جمع المعلومات وتنظيمها دون عناء. سواء كنت بحاجة إلى جمع ملاحظات العملاء، أو معالجة طلبات الوظائف، أو إدارة الطلبات الداخلية، يمكنك بسهولة تخصيص الحقول وتعيين الأسئلة المطلوبة باستخدام WorkForms.

تتحول الردود تلقائيًا إلى بيانات منظمة على لوحاتك، حتى لا تضطر إلى فرز رسائل البريد الإلكتروني أو جداول البيانات التي لا نهاية لها.

وبالمثل، فإنه يوفر أيضًا WorkDocs، مساحة تعاونية حيث يمكن لفريقك تبادل الأفكار والتخطيط وتوثيقها في الوقت الفعلي. على عكس المستندات العادية، يتصل WorkDocs مباشرةً بلوحاتك، بحيث يمكنك تضمين البيانات المباشرة ووضع علامات على زملائك في الفريق وتحويل الملاحظات إلى عناصر عمل دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

الميزة رقم 3: الذكاء الاصطناعي والأتمتة

كوم بإدخال الذكاء الاصطناعي في صميم العمل من خلال الأتمتة المدمجة والرؤى الذكية والمساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي.

يوجد في الأساس مساعد الذكاء الاصطناعي ، الذي يتعامل مع كل شيء بدءًا من إنشاء المحتوى إلى أتمتة المهام الروتينية. ثم هناك AI Workflowows ، التي تعمل على أتمتة العمليات المعقدة مثل وضع علامة على الرسائل العاجلة أو توجيه المهام المستندة إلى المشاعر.

للحصول على أتمتة أعمق، تتيح لك كتل الذكاء الاصطناعي استخراج التفاصيل الرئيسية وتنقيح النص وإظهار الرؤى دون تحريك إصبعك. كما أنه يحزم العديد من الميزات الأخرى في الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مثل:

العاملون الرقميون بالذكاء الاصطناعي

محلل المشاريع

مستشار المبيعات

وكيل خدمة الذكاء الاصطناعي

تسعير Monday. com

مجاني للأبد

الأساسي: 9 دولارات/مقعد/شهر

المعيار: 12 دولار/مقعد/شهر

الإيجابيات: 19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

المؤسسة: تسعير مخصص

مكافأة: أفضل بدائل الاثنين والمنافسين

Trello مقابل Monday: مقارنة الميزات

الآن دعنا نرى كيف يتنافس Trello مع Monday.com في مقارنة بين الميزات وجهاً لوجه.

الميزة تريلو الاثنين سهولة الاستخدام واجهة مستخدم بسيطة وبديهية تتبع نهجًا بسيطًا وبسيطًا يتطلب الأمر المزيد من التعلم بسبب ميزاته المتقدمة إدارة المهام تتمحور حول اللوحات والقوائم والبطاقات، وتفتقر إلى ميزات مثل الجداول الزمنية أو تبعيات المهام أو تتبع الوقت أو سير العمل المعقد تقدم خيارات متطورة لإدارة المهام، بما في ذلك الأعمدة القابلة للتخصيص، والتبعيات، وتتبع الوقت، وتتبع الحالة. التعاون يسمح لأعضاء الفريق بالإشارة إلى الأشخاص، والتعليق على البطاقات، وإرفاق الملفات، ولكنه يفتقر إلى الدردشة في الوقت الفعلي تقدم ميزات تعاون أقوى، بما في ذلك تعليقات المهام أو الإشارات أو التحديثات الأتمتة يوفر إمكانات الأتمتة من خلال بتلر لديها إمكانيات الأتمتة، مما يسمح للمستخدمين بإعداد المشغلات والإجراءات عبر أجزاء مختلفة من المنصة التكاملات التكامل مع الأدوات الأخرى من خلال عمليات التشغيل يقدم مجموعة واسعة من عمليات التكامل، بما في ذلك مع Slack وGoogle Drive وMicrosoft Teams وZoom وZapier التقارير والتحليلات أدوات إعداد التقارير الأساسية من خلال Power-Ups لوحات معلومات قابلة للتخصيص وتقارير في الوقت الفعلي وتحليلات النماذج قوالب بسيطة معدة مسبقًا قوالب خاصة بالصناعة وقابلة للتخصيص AI يساعد في كتابة أوصاف المهام وتصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية يساعد في استخراج البيانات، والتصنيف، وتحليل المشاعر، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني وإعادة صياغتها

دعنا نتعمق قليلاً ونتحقق من التفاصيل الدقيقة لمساعدتك في اختيار الأداة المناسبة ⬇️

الميزة رقم 1: إدارة المهام

يحافظ Trello على بساطة إدارة المهام باستخدام اللوحات والقوائم والبطاقات. كل بطاقة هي مهمة، ويمكنك سحبها بسهولة بين القوائم مع تقدم العمل.

على الرغم من أنه مرئي للغاية، إلا أنه يفتقد بعض الميزات المتقدمة مثل تبعيات المهام والجداول الزمنية وسير عمل المشروع المعقد. إذا كنت بحاجة إلى هذه الميزات، فسيتعين عليك الاعتماد على أدوات Power-Ups التابعة لجهات خارجية لملء الفجوات.

كوم خيارات أكثر تطوراً لإدارة المهام، بما في ذلك الأعمدة القابلة للتخصيص، والتبعيات، وتتبع الوقت، وتتبع الحالة.

تتيح لك هذه الأداة سير عمل أكثر تفصيلاً وتبعيات المهام والمهام الفرعية، مما يجعلها الأنسب لجميع أنواع المشاريع.

🏆الفائز: من الواضح أن Monday. com يفوز هنا بسبب قدرته على توفير مجموعة شاملة من ميزات إدارة المهام، خاصةً للمشاريع المعقدة والكبيرة التي تحتاج إلى تتبع دقيق.

الميزة رقم 2: الأتمتة

يتيح لك التشغيل الآلي في Trello، المدعوم من Butler، إعداد القواعد والمشغلات والإجراءات المجدولة - وهو أمر رائع للتعامل مع المهام المتكررة مثل نقل البطاقات وإرسال التنبيهات.

في الوقت نفسه، توفر أتمتة Monday.com قوالب مبنية مسبقًا ومهام سير عمل مخصصة لتبسيط تعيينات المهام وتحديثات الحالة والتكاملات.

🏆الفائز: إنها ربطة عنق! كل من Trello و Monday. com يتعمقان في تقديم الأتمتة حسب حاجتك!

الميزة رقم 3: الذكاء الاصطناعي

لقد عزز Trello لعبته من خلال دمج Atlassian Intelligence (الذكاء الاصطناعي)، حيث يقدم ميزات مثل تلخيص المهام، وإدارة تاريخ الاستحقاق، وإنشاء المهام الفرعية لمساعدة المستخدمين على البقاء منظمين. إنها إضافة قوية، خاصة لأولئك الذين يريدون القليل من الأتمتة دون تعقيد سير عملهم.

كوم، مع ذلك، يأخذ الذكاء الاصطناعي خطوة إلى الأمام. حيث توفر ميزة كتل الذكاء الاصطناعي الخاصة به أتمتة قوية، وتتعامل مع استخراج البيانات، والتصنيف، وتحليل المشاعر، وتلخيص المهام.

🏆 الفائز: كوم تتفوق هنا بمجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي الأوسع نطاقًا، مما يجعل الأتمتة أكثر قوةً وفعاليةً وليست مجرد إضافة.

Trello مقابل Monday على Reddit

ذهبنا إلى Reddit لمعرفة رأي الناس في Trello مقابل الاثنين. عندما تبحث عن Trello مقابل Monday على Reddit، يتفق العديد من المستخدمين على أن Trello يناسب الفرق الصغيرة وإدارة المهام الشخصية.

كتب أحد المستخدمين

Trello عبارة عن منصة تسمح لك بتتبع المشاريع في عرض كانبان فقط وهي بسيطة جدًا ولكنها فعالة جدًا. إذا كنت تريد شيئًا بسيطًا يعمل بشكل مثالي ولا يحتاج إلى الكثير من الصيانة، فاستخدم Trello.

Trello عبارة عن منصة تسمح لك بتتبع المشاريع في عرض كانبان فقط وهي بسيطة جدًا ولكنها فعالة جدًا. إذا كنت تريد شيئًا بسيطًا يعمل بشكل مثالي ولا يحتاج إلى الكثير من الصيانة، فاستخدم Trello.

يشعر مستخدم آخر لـ Reddit

Trello هو الخيار الأفضل لإدارة المهام والمشاريع الصغيرة للمؤسسات الصغيرة.

Trello هو الخيار الأفضل لإدارة المهام والمشاريع الصغيرة للمؤسسات الصغيرة.

كوم مقابل Trello، يشير نفس مستخدم Reddit السابق إلى أن Monday.com هو الخيار الأفضل إذا كنت تبحث عن ميزات متقدمة لإدارة المشاريع.

يقول

نعم، يتشاركان في بعض الميزات المتشابهة ولكنهما مختلفان تمامًا. الاثنين هو نظام إدارة علاقات العملاء الذي يسمح لك بتتبع المشاريع بشكل أكثر تعمقًا من Trello، ومن أكبر مزايا الاثنين المكتبة الكبيرة من القوالب التي لديهم للمبيعات، والموارد البشرية، والتأهيل، والتسويق، وإعداد تقارير البيانات، وما إلى ذلك. من الأشياء الرائعة الأخرى في يوم الاثنين أنه يمكنك القيام بنفس الشيء بالضبط مع Trello (إنشاء لوحات كانبان لرؤية مهامك بالبطاقات والقوائم في خط سير العمل).

نعم، يتشاركان في بعض الميزات المتشابهة ولكنهما مختلفان تمامًا. الاثنين هو نظام إدارة علاقات العملاء الذي يسمح لك بتتبع المشاريع بشكل أكثر تعمقًا من Trello، ومن أكبر مزايا الاثنين المكتبة الكبيرة من القوالب التي لديهم للمبيعات، والموارد البشرية، والتأهيل، والتسويق، وإعداد تقارير البيانات، وما إلى ذلك.

من الأشياء الرائعة الأخرى في يوم الاثنين أنه يمكنك القيام بنفس الشيء بالضبط مع Trello (إنشاء لوحات كانبان لرؤية مهامك بالبطاقات والقوائم في خط سير العمل).

مستخدم آخر يشارك,

لقد كان Trello مفيدًا لتتبع الأهداف والمهام الداخلية، لكننا استخدمنا الاثنين لتتبع المشروع التفصيلي لعمل العميل

لقد كان Trello مفيدًا لتتبع الأهداف والمهام الداخلية، لكننا استخدمنا الاثنين لتتبع المشروع التفصيلي لعمل العميل

تعرّف على ClickUp - أفضل بديل لـ Trello مقابل الاثنين

كوم كلاهما خياران جيدان لتتبع المشاريع. ومع ذلك، فإن كلاهما له قيود عندما يتعلق الأمر بإدارة العمل الشاملة.

هذا هو المكان الذي تحتاج فيه إلى اختراق؛ شيء يسد الفجوة التي تخلقها كلتا الأداتين.

ClickUp،تطبيق كل شيء للعمل، يبسِّط إدارة المشروع من خلال جمع كل ما يحتاجه فريقك في مكان واحد. فبدلاً من التنقل بين الأدوات المختلفة، يحافظ على تنظيم المهام والتواصل والأتمتة والذكاء الاصطناعي ومزامنتها.

ClickUp's One Up #1: إدارة المشاريع والمهام

ما يميز ClickUp لإدارة المشاريع هو مرونته. فسواء كنت تعمل على مشروع كبير يحتوي على العديد من الأجزاء المتحركة أو مجرد إدارة بعض المهام اليومية، فإنه يتكيف ليناسب سير عملك.

إليك ما ستحصل عليه مع حل إدارة المشاريع هذا 👇

مع هذه الميزات المتقدمة، يوفر ClickUp منصة شاملة لإدارة المشاريع والمساعدة في تحسين التعاون في مكان العمل.

ClickUp's One Up #2: التعاون في الوقت الفعلي

ClickUp أكثر من مجرد إدارة المهام. فهو مصمم لتعزيز تعاون فريقك.

ClickUp Docs يتيح لك إنشاء المستندات ومشاركتها والتعاون بشأنها مع فريقك في الوقت الفعلي. وهو يتناسب تمامًا مع سير عملك، مما يجعل كل شيء بدءًا من التخطيط إلى التعليقات أمرًا سهلاً للغاية.

اجمع فريقك بأكمله وتعاون على نفس المستند باستخدام ClickUp Docs

باختصار:

اعمل على نفس المستند مع زملائك في الفريق في نفس الوقت، مع ظهور التغييرات على الفور، بحيث لا يوجد انتظار للتحديثات أو ارتباك في الإصدار ✅

اترك تعليقات على أقسام محددة، وقم بالإشارة إلى زملائك في الفريق باستخدام @إشارات، وأجرِ محادثات داخل المستند مباشرةً لطرح الأسئلة أو تقديم الملاحظات دون الحاجة إلى تبديل الأدوات ✅

وفّر الوقت مع القوالب الجاهزة للاستخدام لخطط المشاريع، وملاحظات الاجتماعات، وإجراءات التشغيل الموحدة، وقواعد المعرفة، والمزيد (لا حاجة للبدء من الصفر) ✅

ربط المستندات مباشرة بـ المهام، أو المشاريع، أو سير العمل، مما يضمن ربط المعلومات المهمة دائمًا بالعمل القابل للتنفيذ في مكان واحد ✅

استخدم ورقة الغش ClickUp Docs هذه المصممة خصيصاً لك: دعم الذكاء الاصطناعي: /أي

لافتات مشفرة بالألوان : /لافتة

عناوين للهيكل : /h1، /h2، /h3

تصميم النص : /خط عريض، /خط عريض، /خط مائل، /خط تحتي، /خط يتوسطه خط، /رمز

تسليط الضوء على النص : /تسليط الضوء

أزرار قابلة للنقر : /زر

جداول للبيانات المنظمة : /جدول

مقسمات لفصل الأقسام : /مقسم

جدول المحتويات (لزجة) : /جدول المحتويات

إشارات مرجعية لقفزات سريعة : / إشارة مرجعية

قم بتضمين الصور أو الملفات : /مرفق

كُتل التعليمات البرمجية المميزة بالنحو : /كودبلوك

القوائم المرقمة وقوائم المراجعة : /قائمة منقوصة، /قائمة مرقمة، /قائمة مراجعة

اقتباسات للتأكيد: / اقتباس

استفد من قائمة الأدوات القابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Docs

عند إدارة المشاريع، آخر شيء تريده هو التنقل بين منصات متعددة لمجرد التواصل. فالتوقف في منتصف المهمة للتحقق من الرسائل في إحدى الأدوات، وتحديث المستندات في أداة أخرى، وتتبع التقدم المحرز في مكان آخر يبطئ كل شيء.

📮ClickUp Insight: 83% من العاملين في مجال المعرفة يعتمدون بشكل أساسي على البريد الإلكتروني والدردشة للتواصل بين الفريق. ومع ذلك، يضيع ما يقرب من 60% من يوم عملهم في التنقل بين هذه الأدوات والبحث عن المعلومات. مع تطبيق كل شيء للعمل مثل ClickUp، تجتمع إدارة مشروعك ورسائلك ورسائل البريد الإلكتروني ومحادثاتك في مكان واحد! حان وقت المركزية والتنشيط! مع وجود ClickUp Chat بجانبك، لن تحتاج إلى تبديل التطبيقات لتحديث فريقك. راسل فريقك دون مغادرة المنصة، ولا تفقد أي سياق.

ClickUp Chat، وهي أداة مراسلة في الوقت الفعلي داخل ClickUp، تتيح لك التواصل الفوري مع فريقك دون مغادرة المنصة. وسواء كنت تدردش على انفراد أو في مجموعة، فهي تسهل التعاون في الوقت الفعلي وتحافظ على توافق الجميع.

شارك التحديثات والإعلانات ودردش مع فريقك دون مغادرة التطبيق باستخدام ClickUp Chat

باختصار:

تبادل الرسائل مع فريقك على الفور، وناقش المهام أو التحديثات أو أي أسئلة لديك على الفور

أنشئ محادثات جماعية للفرق أو المشاريع، أو راسل شخصًا ما مباشرةً لإجراء محادثات أكثر تركيزًا

استخدم الرموز التعبيرية مثل 👍 أو 🔥 لإظهار التقدير، ✅ لتأكيد مهمة ما، 👀 للإشارة إلى أنك تراجع شيئًا ما، و 🎉 للاحتفال بفوز ما

اذكر المهام مباشرة في الدردشة حتى يعرف الجميع ما تناقشه ويمكنهم الوصول إلى المهمة بسهولة

شارك الملفات أو الصور أو الروابط مباشرة في الدردشة لجعل التعاون أكثر سلاسة

ابحث عن المحادثات أو القرارات أو الملفات المشتركة السابقة بسرعة باستخدام ClickUp Connected Search

ClickUp's One Up # 3: الأتمتة

استخدم أتمتة ClickUp لتحسين سير العمل ومعالجة مهام المشروع وإدارة عمليات تسليم المشروع والمزيد.

تتبع جميع عمليات الأتمتة الخاصة بك في مكان واحد وتحقق من التفاصيل باستخدام أتمتة ClickUp

إليك ما يمكنك فعله مع إمكانيات الأتمتة في ClickUp:

قم بأتمتة العمل المتكرر مع أكثر من 100 قالب أتمتة مبنية مسبقًا. من تعيين المهام بناءً على التوفر إلى تحديث الحالات والأولويات وحتى نقل القوائم، قم بتعيينها مرة واحدة ودع ClickUp Automations تتعامل مع الباقي

راقب كل عملية أتمتة في مكان واحد. تتتبع سجلات التدقيق كل إجراء، وتوضح لك اسم الأتمتة والحالة ووقت التنفيذ والمزيد حتى تتمكن من التحقق من التفاصيل وتعديل الإعدادات أثناء التنقل

وإذا كنت تشعر أن إنشاء الأتمتة من الصفر يستغرق وقتًا طويلاً، فما عليك سوى أن تسأل ClickUp Brain.

اعثر على أي شيء في ثوانٍ. اسأل Brain أي شيء عن المستندات ومواقع الويكي والمهام وسير العمل، ودعه يسحب ما تحتاجه بالضبط عندما تحتاج إليه

احصل على عرض عالي المستوى لمهامك ومستنداتك وسير عملك والمزيد مع ClickUp Brain

اكتب بشكل أفضل وأسرع. سواء كنت تقوم بالصياغة أو التحرير أو التلخيص، فإن Brain يفهم سياق عملك ويساعدك على إنشاء محتوى واضح وموجز دون عناء

وأخيراً، قم بدمج أتمتة ClickUp Automations مع مجموعة أدواتك التقنية الحالية، مثل HubSpot وGitHub وTwilio، لأتمتة المهام عبر مساحة العمل بأكملها من مكان واحد.

على سبيل المثال، قم بدمج أتمتة ClickUp مع Gmail لإرسال التحديثات تلقائيًا عبر البريد الإلكتروني وإبقاء الشركاء والبائعين على اطلاع.

اعتدنا أن نقضي ساعات إضافية في القيام بالأمور الروتينية يدوياً، مثل تسليم المشاريع إلى فريقنا وإنشاء المهام ولصق الروابط. والآن، نستخدم هذا الوقت للتخطيط المسبق ونقل المزيد من مهام سير عمل الفريق إلى ClickUp

اعتدنا أن نقضي ساعات إضافية في القيام بالأمور الروتينية يدوياً، مثل تسليم المشاريع إلى فريقنا وإنشاء المهام ولصق الروابط. والآن، نستخدم هذا الوقت للتخطيط المسبق ونقل المزيد من مهام سير عمل الفريق إلى ClickUp

تبسيط سير عملك وتحسين الإنتاجية باستخدام ClickUp

كما توضح لك هذه المقارنة بين Trello و Monday.com، فإن كلاً من Trello و Monday أداتان قويتان لتنظيم المهام والتعاون مع الفرق. ومع ذلك، فإن لكل منهما حدوده الخاصة عندما يتعلق الأمر بإدارة العمل الشاملة.

بساطة Trello رائعة لإدارة المشاريع الأساسية، وتعدد استخدامات الاثنين يمكن أن يستوعب مجموعة من مهام سير العمل. ومع ذلك، يتفوق ClickUp عليهما للفرق التي تبحث عن حل شامل يجمع بين إدارة المهام والتوثيق والتعاون والأتمتة.

وبفضل الميزات القوية مثل ClickUp Docs و ClickUp Chat للتعاون السلس وقدرات أتمتة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإن ClickUp هو الخيار الأفضل لمن يبحثون عن سير عمل فعال دون ضريبة التبديل!

جرّب ClickUp مجانًا اليوم واختبر سبب كونها الأداة المثلى لتعزيز الإنتاجية وإدارة عملك.