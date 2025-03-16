أفضل 10 أدوات لتوليد الوصف الوظيفي بالذكاء الاصطناعي لعام 2025

قد تستغرق صياغة وصف وظيفي يجذب أفضل المواهب وقتاً طويلاً. من التواصل مع المرشحين إلى إدارة المقابلات، هناك دائماً الكثير من الأمور التي تشغل بال مسؤول التوظيف.

وهنا يأتي دور مولدات الوصف الوظيفي بالذكاء الاصطناعي. تساعد هذه الأدوات مديري التوظيف على وضع التوصيف الوظيفي بسرعة، مما يضمن أن تكون واضحة ومفصلة ومصممة خصيصاً للوظيفة.

سواء كنت بحاجة إلى سرد المسؤوليات الرئيسية أو تسليط الضوء على المهارات الفنية، يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدتك. كما أنه يسهل عليك صياغة لمحة عامة مقنعة عن الشركة ببضع نقرات فقط.

يُظهر تقرير مستقبل العمل الصادر عن LinkedIn's Economic Graph أن 72% من مسؤولي التوظيف يجدون أن الذكاء الاصطناعي أداة قيّمة في البحث عن المرشحين. لماذا لا تجعله يعمل لصالحك في إنشاء التوصيفات الوظيفية أيضاً؟

لقد جمعنا لك أفضل 10 أدوات لتوليد الوصف الوظيفي بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في توفير الوقت والعثور على المرشح المثالي بشكل أسرع.

⏰ ملخص 60 ثانية فيما يلي 10 أدوات إنشاء الوصف الوظيفي التي يمكنك استخدامها لإنشاء وصف وظيفي مقنع: ClickUp: الأفضل في إنشاء التوصيفات الوظيفية وإدارة مشاريع الموارد البشرية Grammarly: الأفضل لكتابة توصيفات وظيفية احترافية خالية من الأخطاء جوهير: الأفضل للتوصيفات الوظيفية المصممة خصيصاً لمنصات متعددة الرئيسي: الأفضل للشركات الصغيرة التي تتطلع إلى تبسيط عملية التوظيف لديها قابلة للتطبيق: الأفضل لإنشاء توصيفات وظيفية خاصة بمجال العمل دويت: الأفضل لتوصيف الوظائف المتعلقة بالتجزئة والأزياء والرفاهية Jobdescription. ai: الأفضل لقوالب الوصف الوظيفي السريعة والقابلة للتخصيص Textio: الأفضل لإنشاء توصيفات وظيفية تتماشى مع صوت العلامة التجارية لصاحب العمل Jobvite: الأفضل للتوصيف الوظيفي الخالي من التحيز مبسّطة: الأفضل للتوصيف الوظيفي متعدد اللغات

ما الذي يجب أن تبحث عنه في منشئ الوصف الوظيفي للذكاء الاصطناعي؟

يعمل مُولِّد الوصف الوظيفي الرائع على أتمتة طريقة تواصلك مع أفضل المواهب وتحويلها إلى طريقة تواصل مع أفضل المواهب. ولتحقيق أقصى استفادة من هذه الأدوات، يجب على مديري التوظيف التركيز على الميزات التي تحل تحديات الموارد البشرية الحقيقية في عملية التوظيف.

يجب أن يوفر منشئ الوصف الوظيفي للوظائف في الذكاء الاصطناعي من الدرجة الأولى ما يلي:

السياق الخاص بالدور الوظيفي : يجب أن تتفهم الأداة الفروق الدقيقة للأدوار المختلفة، مثل تخصيص مهارات جافا للاختبار مقابل التطوير، مما يضمن الدقة والملاءمة ✅

كشف التحيز والحد منه : ابحث عن الأدوات التي تحدد بفعالية التحيز اللاواعي في الوصف الوظيفي وتزيله من الوصف الوظيفي، مما يعزز الشمولية والإنصاف ✅

تحسين SEO : تأكد من قدرة الأداة على تحسين متطلبات وظيفتك لمحركات البحث، مما يزيد من ظهورها للجمهور المناسب ✅

ميزات التعاون : غالبًا ما تقوم الفرق بإنشاء التوصيفات الوظيفية معًا. اختر الأدوات التي تتيح سهولة التعاون وحلقات التغذية الراجعة وتتبع الإصدارات✅

التكاملات : القدرة على المزامنة مع نظام تتبع المتقدمين للوظائف (ATS) أو نظام إدارة الموارد البشرية الخاص بك يمكن أن يوفر وقتًا كبيرًا أثناء محاولة العثور على مرشح مثالي وضمان سير العمل بسلاسة ✅

سهولة الاستخدام: ابحث عن واجهات سهلة الاستخدام وسير عمل سلس. الأداة التي يسهل التنقل فيها يمكن أن توفر الوقت وتحسن من اعتمادها عبر الفرق ✅

فترات تجريبية: يمكن أن تساعدك التجارب المجانية أو الإصدارات التجريبية على تقييم ما إذا كانت الأداة تناسب متطلباتك دون التزام مالي فوري. قم دائمًا بالتجربة قبل اتخاذ القرار ✅

👀 هل تعلم؟ 74% من المديرين التنفيذيين في الولايات المتحدة يتوقعون التأثيرات الإيجابية للذكاء الاصطناعي التوليدي على القوى العاملة لديهم.

أفضل 10 مولدات للوصف الوظيفي بالذكاء الاصطناعي

دعنا نلقي نظرة على أفضل 10 مولدات للوصف الوظيفي بالذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساعدك على توفير الوقت أثناء اختيار المرشح المناسب للأدوار المحددة:

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء التوصيفات الوظيفية وإدارة مشاريع الموارد البشرية)

ClickUp ، تطبيق كل شيء للعمل، هو تطبيق قوي لإدارة عمليات الموارد البشرية، بما في ذلك صياغة وصف وظيفي فعال.

ClickUp Brain

باستخدام ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي الداخلي في ClickUp، يمكنك إنشاء وصف وظيفي فريد من نوعه مصمم خصيصًا لوظيفة أو دور معين. ويمكنك أيضاً تجميع كل الأوصاف الوظيفية وتنظيمها في مكان واحد لسهولة الوصول إليها.

إنشاء توصيفات وظيفية فريدة من نوعها باستخدام ClickUp Brain

تسمح هذه الأداة لفرق الموارد البشرية لديك بتخزين توصيفات الوظائف والوصول إليها وإعادة توظيفها حسب الدور أو القسم أو الموقع. وهي تضمن الاتساق وتوفر الوقت عند التوظيف في وظائف متشابهة.

تعرّف على كيفية استخدام ClickUp Brain لإنشاء أي محتوى، بما في ذلك الوصف الوظيفي المثالي:

ClickUp Docs

قم بإقران قوة الذكاء الاصطناعي مع ClickUp Docs، وهو برنامج تحرير المستندات الداخلي. إليك حيث يمكنك إنشاء مستندات ديناميكية تتكامل مباشرةً مع سير عملك.

ربط مهام سير عملك مع ClickUp Docs

منذ اعتماد ClickUp، انتقلت فرق العمل لدينا ببطء بعيداً عن مستندات Google للتوثيق، وفي الواقع تحسنت عملية التوثيق بشكل كبير.

منذ اعتماد ClickUp، انتقلت فرق العمل لدينا ببطء بعيداً عن مستندات Google للتوثيق، وفي الواقع تحسنت عملية التوثيق بشكل كبير.

من داخل المستندات، يمكنك البدء بسرعة في استخدام قوالب الوصف الوظيفي التي يمكن لفرقك إنشاؤها بشكل تعاوني.

برنامج ClickUp لإدارة مشاريع الموارد البشرية

سهِّل عملية التوظيف لديك من خلال إدارة مشاريع الموارد البشرية على ClickUp

بالإضافة إلى مجرد إنشاء التوصيفات الوظيفية، فإن برنامج ClickUp لإدارة مشاريع الموارد البشرية يرتقي بالتوظيف وتطوير الموظفين إلى المستوى التالي. تتيح لك طرق العرض القابلة للتخصيص تتبع خطوط المرشحين وإدارة مهام التأهيل والإشراف على مراجعات الأداء.

سواء أكنت تقوم بصياغة وصف وظيفي، أو إدارة خطوط التوظيف، أو تأهيل الموظفين الجدد، فإن ClickUp يبسِّط كل خطوة. فهو يساعد فرق الموارد البشرية على توفير الوقت مع تحسين مهاراتهم في التوظيف.

أتمتة ClickUp

بعد ذلك، قم بنشر أتمتة ClickUp لتقليل الجهد اليدوي لنقل المرشحين خلال عملية التوظيف أو جدولة المتابعة تلقائياً.

أنشئ عملياتك الخاصة باستخدام أتمتة ClickUp Automations

يمكنك حتى تعيين التبعيات لضمان أن كل مهمة، سواء كانت جدولة مقابلة أو تعيين مواد التدريب، تتم بالترتيب الصحيح.

💡 نصيحة احترافية: أنشئ قائمة أو مجلد قالب أو مجلد بهياكل معدة مسبقًا لأنواع الوظائف المختلفة (على سبيل المثال، الهندسة والتسويق والمبيعات). هذا يضمن الاتساق ويوفر الوقت.

أفضل ميزات ClickUp

قم بتعيين تبعيات المهام لضمان عدم تفويت أي خطوات في التوظيف، والتأهيل، وتطوير الموظفين

أنشئ مهام سير عمل مخصصة باستخدام حالات مخصصة لتتبع المرشحين أو مراحل التأهيل أو مراجعات الأداء

جدولة تذكيرات للمقابلات أو المتابعة أو مراجعات الموظفين للبقاء على رأس مهام الموارد البشرية

استخدم قوائم المراجعة لإنشاء عمليات مقاومة للأخطاء لمراجعات الوصف الوظيفي وتقييمات المرشحين وخطوات التأهيل

وفِّر الوقت مع قوالب الموارد البشرية القابلة لإعادة الاستخدام لعمليات التوظيف، وخطط التأهيل، وسير عمل تطوير المواهب

احصل على رؤية واضحة لتقدم التوظيف، وأداء الفريق، ومقاييس الموارد البشرية في عرض مركزي واحد باستخدام لوحات معلومات ClickUp

قيود ClickUp

لا يستطيع المستخدمون تصدير لوحات المعلومات، مما يحد من مشاركة التقارير أو التحليلات مع أصحاب المصلحة الخارجيين

قد ينطوي على منحنى تعليمي بسيط في البداية

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

📮ClickUp Insight: 92% من العاملين في مجال المعرفة يخاطرون بفقدان القرارات المهمة المبعثرة عبر الدردشة والبريد الإلكتروني وجداول البيانات. تضيع رؤى الأعمال الهامة في الضوضاء الرقمية دون وجود نظام موحد لالتقاط القرارات وتتبعها. ولكن ماذا لو كانت جميع المعلومات موثقة ومتاحة بسهولة؟ مع وجود مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي الخاص ب ClickUp Brain إلى جانبك، يصبح إنشاء الوصف الوظيفي أمراً سهلاً. ما عليك سوى طرح السؤال مباشرةً من مساحة عملك، وسيقوم ClickUp Brain بسحب المعلومات من مساحة عملك و/أو تطبيقات الطرف الثالث المتصلة!

2. Grammarly (الأفضل لكتابة توصيفات وظيفية احترافية خالية من الأخطاء)

عبر Grammarly

أ إن حياة مسؤول التوظيف صعبة بما فيه الكفاية دون الحاجة إلى كتابة توصيفات وظيفية مفصلة. يساعدك منشئ الوصف الوظيفي المجاني من Grammarly على التخلص من الجهد المبذول في إنشاء العديد منها بانتظام. من خلال إدخال المسمى الوظيفي والتفاصيل الرئيسية، تقوم الأداة بإنشاء مسودة كاملة مصممة خصيصًا للوظيفة، مما يساعد على توفير الوقت مع الحفاظ على الجودة.

أفضل ميزات Grammarly

احصل على ملاحظات فورية حول القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم لتحسين الكتابة

الاستفادة من تعديلات الأسلوب والشكليات لضمان اتساق العلامة التجارية

التكامل مع محرّر مستندات Google وMicrosoft Word لسهولة التحرير ضمن مهام سير العمل

القيود النحوية

مصممة للكتابة العامة، وتفتقر إلى ميزات خاصة بالموارد البشرية أو التوظيف

قد تحتاج إلى مدخلات إضافية للوظائف المتخصصة أو المتخصصة

تسعير Grammarly

مجاناً : اقتراحات الكتابة الأساسية

القسط : 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Grammarly

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 9,200 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 7,100 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Grammarly

امتداد سطح المكتب أداة رائعة! وهي مفيدة في البرامج التي لا يتم فيها تمكين التدقيق الإملائي تلقائياً (مثل Excel) أو في برامج أخرى مثل نظام تتبع المتقدمين للوظائف - iCIMS. يمكنني فتح وصف وظيفي، ويلتقط ملحق سطح المكتب تلقائيًا أي أخطاء أو يقترح إعادة الكتابة.

امتداد سطح المكتب أداة رائعة! وهي مفيدة في البرامج التي لا يتم فيها تمكين التدقيق الإملائي تلقائياً (مثل Excel) أو في برامج أخرى مثل نظام تتبع المتقدمين للوظائف - iCIMS. يمكنني فتح وصف وظيفي، ويلتقط ملحق سطح المكتب تلقائيًا أي أخطاء أو يقترح إعادة الكتابة.

👀 هل تعلم؟ وفقاً لدراسة أجرتها هارفارد بيزنس ريفيو، فإن الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في عملية التوظيف لديها أكثر احتمالاً بنسبة 46% في إجراء تعيينات ناجحة.

3. GoHire (الأفضل للتوصيفات الوظيفية المصممة خصيصاً لمنصات متعددة)

عبر GoHire

ينطوي التوظيف على العديد من الخطوات، ولكن الوصف الوظيفي المثالي هو مفتاح النجاح. يعمل منشئ الوصف الوظيفي المجاني من GoHire على تبسيط هذه العملية. كل ما عليك هو إدخال المسمى الوظيفي وتفاصيل الشركة، وسيقوم بإنشاء وصف وظيفي شامل ومخصص بنقرات قليلة.

أفضل ميزات GoHire

إنشاء رسائل توعية مخصصة على LinkedIn للتواصل مع أفضل المواهب

إنتاج أسئلة مخصصة للمقابلات الشخصية لتقييم مهارات المرشحين المحتملين ومعرفتهم وملاءمتهم الثقافية

طوِّر قوائم المراجعة للحصول على تجربة تأهيل سلسة وناجحة للموظفين الجدد

استفد من أدوات الذكاء الاصطناعي مثل مُنشئ محتوى صفحة الوظائف ومُنشئ قوالب المقابلات لتحقيق الكفاءة

قيود GoHire

يعد GoHire مثاليًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ولكنه قد لا يناسب المؤسسات الكبيرة التي لديها عمليات توظيف معقدة

قد يجد بعض المستخدمين أن تخصيص الوصف الوظيفي محدود مقارنة بالمنصات الأخرى

تسعير GoHire

بداية : 99 دولارًا شهريًا

نمو : 199 دولارًا شهريًا

محترف: 299 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات GoHire

G2 : مراجعات غير كافية

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 150 تقييم)

4. ريكوتي (الأفضل للشركات الصغيرة التي تتطلع إلى تبسيط عملية التوظيف)

عبر ريكوتي

الوصف الوظيفي هو أول لمحة للمرشح عن الوظيفة وعن شركتك. يمكن للإعلان المكتوب جيدًا والواضح أن يُحدث فرقًا كبيرًا في جودة التعيينات المحتملة التي تجذبها.

تم تصميم Recooty's لتوفير الوقت والجهد أثناء إنشاء توصيفات وظيفية متعددة. تتيح الأداة للمستخدمين إنشاء وصف وظيفي مخصص ومحسّن لتحسين محركات البحث في ثوانٍ.

أفضل ميزات Recooty

احصل على رؤى حول كيفية أداء إعلانات الوظائف الشاغرة لديك على منصات مختلفة، مما يساعدك على تحسين استراتيجية الموارد البشرية لديك

أنشئ إعلانات التوصيف الوظيفي وأدارها أثناء التنقل باستخدام منصة الهاتف المحمول الخاصة بها

استفد من حماية البيانات مع التزام Recooty باللائحة العامة لحماية البيانات ومعايير ISO 27001

يدعم لغات متعددة، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والألمانية والفرنسية

قيود إعادة التعيين

على الرغم من أن الأداة سريعة وفعّالة، إلا أنها قد تحتاج إلى تعديلات للأدوار المتخصصة أو عالية التخصص

قد لا يناسب التركيز على نشر لوحة الوظائف المؤسسات التي لديها استراتيجيات توظيف مستهدفة أو داخلية

إعادة التسعير

مجاناً

المبتدئين: 99 دولارًا شهريًا

قياسي: 199 دولارًا شهريًا

أفضل: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Recooty

ج2: 4. 7/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 70 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Recooty

Recooty هو أفضل برنامج توظيف استخدمته حتى الآن، فهو سهل التصفح للغاية، وواجهة المستخدم نظيفة للغاية، وميزات مثل مطابقة المواهب بالذكاء الاصطناعي، وتحليل السير الذاتية، وأدوات الموارد البشرية مثل مولد الوصف الوظيفي JD، والقوالب المجانية التي يقدمونها بتكلفة مناسبة جدًا للجيب.

Recooty هو أفضل برنامج توظيف استخدمته حتى الآن، فهو سهل التصفح للغاية، وواجهة المستخدم نظيفة للغاية، وميزات مثل مطابقة المواهب بالذكاء الاصطناعي، وتحليل السير الذاتية، وأدوات الموارد البشرية مثل مولد الوصف الوظيفي JD، والقوالب المجانية التي يقدمونها بتكلفة مناسبة جدًا للجيب.

👀 هل تعلم؟ تُظهر الدراسات أن أكثر من نصف الباحثين عن عمل يعتبرون جودة الوصف الوظيفي عاملاً حاسماً في اتخاذ قرار التقدم للوظيفة.

5. قابل للتطبيق (الأفضل لإنشاء توصيفات وظيفية خاصة بالصناعة)

عبر Workable

يعمل Workables على تسهيل صياغة توصيفات وظيفية احترافية محددة الأدوار. وهي مصممة لتلبية احتياجات مختلف المجالات وتتيح لك الاختيار من بين أكثر من 100 فئة من فئات المجالات.

بمجرد إدخال المسمى الوظيفي واختيار مجال العمل، يقوم Workable بإنشاء توصيفات وظيفية دقيقة ومصقولة في ثوانٍ معدودة، مما يساعد مسؤولي التوظيف على جذب المرشحين المناسبين بسرعة.

أفضل الميزات القابلة للتطبيق

اضبط النغمة لتتناسب مع ثقافة علامتك التجارية والنظرة العامة للشركة

صقل المجالات في الوصف الوظيفي من أجل الوضوح والاحترافية والمواءمة مع تنسيقات السيرة الذاتية القياسية

يمكنك التكامل مع أدوات التوظيف بالذكاء الاصطناعي وأدوات أسئلة المقابلات الشخصية لسير عمل التوظيف بشكل مبسط

قيود قابلة للتطبيق

تتطلب المنصة اتصالاً ثابتاً بالإنترنت للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي وميزات الذكاء الاصطناعي

قد تحتاج الأدوار المتخصصة إلى تخصيص يدوي إضافي لتلبية متطلبات محددة

تسعير عملي

تجربة مجانية

مبتدئ : 249 دولاراً شهرياً

قياسي : 420 دولاراً شهرياً

الممتازة: 679 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات قابلة للتطبيق

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 440 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 450 تقييم)

6. Dweet (الأفضل لوصف الوظائف المتعلقة بالتجزئة والأزياء والرفاهية)

عبر Dweet

إن صياغة توصيفات وظيفية مقنعة هي أكثر من مجرد توفير الوقت؛ إنها تتعلق بإعدادها بشكل صحيح من المرة الأولى.

إذا كنت من العاملين في مجال الموضة والرفاهية، فإن مُنشئ الوصف الوظيفي المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Dweet يساعدك على تجنب هذه المشكلة من خلال إنشاء إعلانات وصف وظيفي مخصص وجذاب ومحدد الأدوار في ثوانٍ.

بدلاً من البدء من الصفر، أدخل المسمى الوظيفي ودع الذكاء الاصطناعي يصيغ وصفاً مصقولاً يجذب المواهب المناسبة.

أفضل ميزات Dweet

اكتب الأوصاف الوظيفية للأدوار المستقلة أو الدائمة أو بدوام كامل أو بدوام جزئي، بما يتكيف مع احتياجات التوظيف لديك

ربط الأوصاف الوظيفية بسوق Dweet للمواهب التي تم فحصها مسبقًا، والتي تضم أكثر من 50,000 متخصص في أي دور وظيفي

اجمع بين تقنية الذكاء الاصطناعي وفحص الخبراء لإعداد قائمة مختصرة بالمرشحين ذوي الصلة العالية، مما يوفر الوقت ويحسن الجودة

قيود دويت

مصممة بشكل أساسي لقطاعات الأزياء والرفاهية، وقد لا تناسب الشركات خارج هذه المجالات

لم يتم نشر الأداة اللغوية الخالية من التحيز بعد، مما يحد من جهود الشمولية التي تبذلها

تسعير Dweet

مجاناً

تقييمات ومراجعات Dweet

G2 : لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

🧠 حقيقة ممتعة: أفاد ما يقرب من 42% من أصحاب العمل بمراجعة الوصف الوظيفي بعد نشره علنًا لأنهم جذبوا الكثير من المرشحين غير المؤهلين.

7. الوصف الوظيفي. ai (الأفضل لقوالب الوصف الوظيفي السريعة والقابلة للتخصيص)

سواء كنت بحاجة إلى إنشاء أوصاف وظيفية من الصفر أو إعادة كتابة الأوصاف الموجودة، فإن Jobdescript. كما يوفر أيضًا أدوات للتركيز على عناصر محددة مثل المهارات أو المسؤوليات أو المؤهلات. يتم تحسين الوصف الوظيفي الذي تم إنشاؤه لكل من القراء البشريين ومحركات البحث، مما يساعدك على جذب المزيد من المتقدمين مع الامتثال لسياسات محتوى الوظائف الخاصة ب Google.

وصف الوظيفة. ai أفضل الميزات

ابق على اطلاع دائم بأحدث اتجاهات سوق العمل لصياغة الأوصاف التي تجذب المواهب المطلوبة

قم بتعديل أو تنقيح الأوصاف الوظيفية بسرعة من خلال التحرير في الوقت الفعلي وإعادة الكتابة التلقائية للحصول على دقة أفضل

استخدم المولدات المتخصصة للمهارات، وقائمة المسؤوليات والمؤهلات لإنشاء توصيفات وظيفية مفصلة ومحددة الأدوار

قيود الوصف الوظيفي. ai

تتطلب بعض الميزات المتقدمة، مثل السجل غير المحدود وخيارات Pro الإضافية، اشتراكًا

قد تحتاج المهارات المتخصصة أو التقنية العالية إلى مزيد من التنقيح لتتماشى مع متطلبات محددة

الوصف الوظيفي. ai

مجاناً

إيجابي: 10 دولارات شهرياً

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2 : مراجعات غير كافية

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

8. تكستيو (الأفضل لإنشاء توصيفات وظيفية تتماشى مع صوت العلامة التجارية لصاحب العمل)

عبر Textio

يقوم أرباب العمل بتقييم الملاءمة الثقافية أثناء المقابلات، ولكن يمكن للوصف الوظيفي أن يحدد النغمة قبل ذلك بكثير. من المهارات الشخصية إلى الخبرة التقنية، يمكن استخدام التوصيفات الوظيفية المشتركة كإعلان عن الشخص المناسب تماماً لمنصبك.

يساعدك مُنشئ الوصف الوظيفي المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Textio على إنشاء أوصاف تتماشى مع صوت علامتك التجارية مع ضمان الشمولية والجاذبية الواسعة.

يرتبط Textio بأنظمة تتبع التوظيف الآلي ATS، ونظام معلومات الموارد البشرية، وLinkedIn، مما يسهل التكامل مع سير عمل التوظيف لديك وتبسيط عملية التوظيف.

أفضل ميزات Textio

اكتشف التحيز اللاواعي وأزل التحيز اللاواعي لإنشاء توصيفات وظيفية شاملة ومحايدة جنسانياً

صمم اللغة لتعكس صوت علامتك التجارية وقيمها لتحقيق الاتساق عبر محتوى التوظيف

تصوّر كيف يتفاعل المحتوى الخاص بك مع الأجيال والأجناس المختلفة من أجل توظيف أكثر استهدافاً

نظِّم توصيفات الوظائف باستخدام القوالب، والحالات المجمَّعة، ومكتبة قابلة للبحث لتسهيل التعاون

قيود Textio

قد يحتاج برنامج Textio إلى جهد إضافي لتوصيف الوظائف الفنية أو المتخصصة

قد تواجه الشركات التي لا تمتلك صوتاً واضحاً للعلامة التجارية صعوبة في استخدام ميزات العلامة التجارية الخاصة ب Textio

تسعير Textio

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Textio

G2 : تقييمات غير كافية

Capterra: تقييمات غير كافية

9. Jobvite (الأفضل للتوصيف الوظيفي الخالي من التحيز)

عبر Jobvite

Jobvite هي أداة توظيف شاملة مصممة لتبسيط عمليات التوظيف من خلال الأتمتة المتقدمة والتحليلات الذكية والميزات سهلة الاستخدام.

من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وأفضل الممارسات في مجال التطوير والتحليل، يساعد مصنف الوصف الوظيفي مسؤولي التوظيف على صياغة إعلانات الوظائف الشاغرة التي تجذب مجموعة متنوعة من المرشحين المؤهلين مع الحد من التحيز.

أفضل ميزات Jobvite

إزالة التحيز اللاواعي من إعلانات الوظائف الشاغرة لتعزيز التنوع والمساواة

تبسيط جدولة المرشحين من خلال اقتراح الأوقات المثلى للمقابلات لتحسين الكفاءة

احصل على رؤى مع مقاييس مثل الوقت اللازم لملء الوظيفة ومعدلات تحويل المرشحين من لوحة المعلومات

انتقل بالمرشحين بسلاسة من مرحلة التعيين إلى موظفين منتجين من خلال عمليات سير عمل محسّنة للتأهيل

قيود Jobvite

قد تطغى مجموعة الميزات الشاملة على الفرق الصغيرة ذات احتياجات التوظيف المحدودة

على الرغم من أن المنصة قابلة للتخصيص، إلا أنها تتطلب وقتاً وخبرة لإعداد تدفقات عمل ولوحات معلومات مخصصة

تسعير Jobvite

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Jobvite

G2 : 4. 0/5 (أكثر من 600 تقييم)

Capterra: 4. 1/5 (أكثر من 550 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Jobvite

أنا أقدر حقيقة أن كل ما أحتاجه موجود، الوصف الوظيفي، وتتبع المرشحين، والموافقات، وسجل الطلبات، وما إلى ذلك. إنه يجعل عملية التوظيف تجربة أسهل بكثير وأكثر تنظيماً.

أنا أقدر حقيقة أن كل ما أحتاجه موجود، الوصف الوظيفي، وتتبع المرشحين، والموافقات، وسجل الطلبات، وما إلى ذلك. إنه يجعل عملية التوظيف تجربة أسهل بكثير وأكثر تنظيماً.

10. مبسط (الأفضل للتوصيفات الوظيفية متعددة اللغات)

عبر Simplified

تعمل هذه الأداة على تحسين عملية التوظيف من خلال إنشاء إعلانات الوظائف الشاغرة التي تسلط الضوء على المسؤوليات الرئيسية وتلقى صدى لدى المرشحين.

ما يميز Simplified هو مرونته. فمع القوالب القابلة للتخصيص، والإعدادات المتقدمة للنغمة والإبداع، والدعم متعدد اللغات، يمكن تصميم هذه الأداة لتلبية احتياجات التوظيف المتنوعة.

أفضل الميزات المبسطة

قم بضبط الوصف الوظيفي باستخدام أدوات التحرير لتلبية متطلباتك الخاصة

استخدم التعلُّم الآلي لدمج أحدث معايير الصناعة، وجذب المرشحين المناسبين

تعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي لمواءمة إعلانات الوظائف الشاغرة مع الأهداف المؤسسية

قيود مبسطة

يبرع برنامج Simplified في التوصيف الوظيفي العام، ولكن قد تحتاج الأدوار المتخصصة إلى تعديلات يدوية

تعتمد فعالية الأداة على جودة المدخلات، وهو ما قد يمثل تحديًا للمستخدمين الأقل خبرة

تسعير مبسط

مجاناً

واحد مبسط : 29 دولارًا. 99 دولارًا شهريًا

نمو مبسط : $ 119. 99 دولارًا شهريًا

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات مبسطة

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 4,900 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 250 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Simplified

كان من السهل جدًا الانتقال مباشرةً إلى مطالبات الذكاء الاصطناعي والتنقل عبر الموقع للحصول على النتيجة النهائية - وصف وظيفي مكتوب بشكل جميل ومتناسق للغاية ووصفي، وقد سعدت وكيلة الموارد البشرية لديّ بقراءته وتطبيقه في نموذج الوصف الوظيفي القياسي لمجموعة تكنولوجيا المعلومات لدينا.

كان من السهل جدًا الانتقال مباشرةً إلى مطالبات الذكاء الاصطناعي والتنقل عبر الموقع للحصول على النتيجة النهائية - وصف وظيفي مكتوب بشكل جميل ومتناسق للغاية ووصفي، وقد سعدت وكيلة الموارد البشرية لديّ بقراءته وتطبيقه في نموذج الوصف الوظيفي القياسي لمجموعة تكنولوجيا المعلومات لدينا.

إعداد المسرح لنجاح التوظيف باستخدام ClickUp

يمكن أن يؤدي اختيار مُولِّد الوصف الوظيفي المناسب بالذكاء الاصطناعي إلى تغيير طريقة جذب المواهب بشكل كامل. توفر هذه الأدوات الوقت وتساعد في صياغة توصيفات وظيفية شاملة ودقيقة ومؤثرة تخاطب المرشحين المناسبين.

سواء كنت بحاجة إلى رؤى خاصة بالمجال أو ميزات للقضاء على التحيز، فهناك حل مناسب لك. في عالم التوظيف السريع اليوم، لا يُعد الذكاء الاصطناعي أمراً اختيارياً، بل هو ضروري للحفاظ على قدرتك التنافسية.

يتميز ClickUp Brain بتعدد استخداماته وسهولة استخدامه. بدءاً من الوصف الوظيفي المصقول إلى سير العمل التعاوني السلس، يتماشى ClickUp مع أهداف التوظيف الخاصة بك.

هل أنت مستعد للارتقاء بمستوى التوظيف لديك؟ اشترك مجاناً في ClickUp وشاهد الفرق بنفسك!