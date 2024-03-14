تعرّف على يوم في حياة مسؤول التوظيف

هل تساءلت يوماً ما الذي يحدث خلف الكواليس في عالم التوظيف؟ يعمل موظفو التوظيف كوسطاء محترفين يبذلون الكثير من العمل الشاق للبحث عن مرشحين محتملين لشغل الوظائف الشاغرة. ويتطلب ذلك خبرة في فحص السير الذاتية، والموازنة بين احتياجات الباحثين عن عمل ومديري التوظيف، ولعب دور صائدي المواهب. قد لا يكون الحصول على المواهب أمراً سهلاً، ولكن الكثير من مسؤولي التوظيف يقولون إن التوفيق بين الشركات هو وظيفة أحلامهم، ولا يمكن أن يكون لديهم أي شيء آخر.

ولكن ماذا يفعل مسؤول التوظيف بالضبط؟ كيف تبدو حياتهم اليومية؟

سواءً كنت مهتمًا بأن تصبح مسؤول توظيف أو كنت مهتمًا فقط بالتعرف على هذه الوظيفة، سيوضح لك هذا الدليل أي مفاهيم خاطئة ويوضح لك ما يفعله مسؤولو التوظيف حقًا. سنوضح لك كيف يبدو يوم عمل مسؤول التوظيف، والأدوات التي يستخدمها، والتغييرات القادمة في مجال التوظيف التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على هذه المهنة.

ما هو مسؤول التوظيف ؟

يعمل مسؤول التوظيف كحلقة وصل بين الباحثين عن عمل والشركات، حيث يساعد الشركات على ملء الوظائف الشاغرة بالمرشحين المثاليين. وفي حين أن الهدف النهائي لمسؤول التوظيف في الموارد البشرية هو ملء الوظائف الشاغرة، فهم يفعلون أكثر من ذلك بكثير.

فموظفو التوظيف في جوهرهم هم همزة الوصل. فهم يوازنون بين توقعات مديري التوظيف والمرشحين على حد سواء، وهو ما يتطلب فهمًا:

الوصف الوظيفي

مجموعات المهارات المطلوبة

الملاءمة الثقافية

كيفية نشر إعلانات الوظائف الشاغرة التي تلفت الانتباه

يعد اكتشاف السيرة الذاتية المناسبة بداية جيدة، ولكن يعرف مسؤولو التوظيف الناجحون كيفية البحث عن المرشحين المناسبين الذين سينجحون - ويبقون - في أدوارهم الجديدة. 🤝

يستخدم مسؤولو التوظيف اليوم منصات التواصل الاجتماعي مثل LinkedIn للبحث عن المرشحين. ونظراً لأنهم يبحثون دائماً عن أفضل المواهب، فإن هذا يجعل مسؤولي التوظيف مشابهين لمسؤولي البحث عن الكفاءات. لكن مسؤول التوظيف الجيد لا يكتفي بملء الوظائف. فهم يظلون مشاركين في عملية التوظيف بأكملها. فهم يقدمون المشورة للشركات بشأن اتجاهات السوق، ومعايير الرواتب، واستراتيجيات استقطاب المواهب.

كما أنهم يلعبون دورًا حاسمًا في ضمان سلاسة عملية التوظيف، والتي تشمل الحفاظ على تجربة إيجابية لجميع المرشحين، بغض النظر عن النتيجة.

يوم في حياة مسؤول التوظيف

ينطوي يوم مسؤول التوظيف النموذجي على الكثير من العمل الشاق، سواء كان مسؤول توظيف تقني متخصص في العثور على متخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، أو مسؤول توظيف تنفيذي يركز على الأدوار القيادية العليا، أو مسؤول توظيف عام يتعامل مع أدوار مختلفة. من جدولة المقابلات إلى تنسيق اجتماعات الفريق، من التواصل مع المرشحين إلى تقديم الملاحظات، فإن يوم عمل مسؤول التوظيف متنوع ومتطلب. إليك لمحة سريعة عن يوم في حياة مسؤول التوظيف.

روتين الصباح

يبدأ يوم عمل مسؤول التوظيف في الشركات عادةً بالتواصل. وعادةً ما يكون أول أمر في العمل هو التحقق من رسائل البريد الإلكتروني ورسائل البريد الصوتي إلى:

التواصل مع مديري التوظيف

الحصول على تعليقات على مقابلات المرشحين

غربلة ردود المرشحين المحتملين

نظرًا لأن معظم الأشخاص يبحثون عن عمل وهم لا يزالون في وظائفهم، فليس من غير المعتاد أن ترد طلبات جديدة بين عشية وضحاها. تعمل رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الصباحية المبكرة على تحديد مسار اليوم، مما يساعد مسؤول التوظيف على تحديد أولويات المهام وجدولة يومه بشكل أكثر فعالية.

المهام اليومية

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بعد الانتهاء من تناول القهوة، يحوّل مسؤولو التوظيف تركيزهم إلى مشاركة المرشحين. يتضمن ذلك مهام مختلفة، بما في ذلك:

جدولة المقابلات

فحص المرشحين من خلال المكالمات الهاتفية أو محادثات الفيديو

متابعة المقابلات

العمل كمستشار توظيف

ولكن هذا مجرد جانب واحد من العملة. على الرغم من أهمية تواصل مسؤولي التوظيف مع المرشحين، إلا أنه يتعين عليهم أيضاً البقاء على اتصال مع احتياجات أصحاب العمل. حيث يقضي مسؤولو التوظيف جزءًا كبيرًا من يومهم في التواصل مع مديري التوظيف لفهم احتياجات كل وظيفة شاغرة، وضبط التوصيف الوظيفي، والدردشة حول مدى ملاءمة المرشحين ثقافيًا ومهاراتهم.

يبحث معظم الأشخاص عن الوظائف عبر الإنترنت، لذلك يقضي مسؤولو التوظيف الكثير من الوقت على لوحات الوظائف والمواقع مثل LinkedIn. فهم ينشرون إعلانات الوظائف الشاغرة ويبحثون بشكل استباقي عن المرشحين الذين سيكونون مناسبين للوظائف التي يوظفون لها.

خلاصة اليوم

مع انتهاء اليوم، ينتقل مسؤولو التوظيف إلى اختتام يومهم. ويشمل ذلك عادةً مهام مثل:

تحديث أنظمة تتبع التوظيف

الرد على رسائل البريد الإلكتروني الأقل تعقيداً أو الأسئلة السريعة

إعداد المهام لليوم التالي

يعمل معظم مسؤولي التوظيف بمفردهم، لكنهم لا يزالون جزءًا من فريق. فالهدوء النسبي في نهاية اليوم هو فرصة للالتقاء بفريق التوظيف الخاص بهم للاطمئنان ومناقشة التحديات والتخطيط لاجتماعات الفريق.

## وجهات نظر مختلفة حول وظيفة مسؤول التوظيف

تختلف النظرة إلى مسؤولي التوظيف باختلاف الشخص الذي تتحدث إليه. إن التوظيف وظيفة متعددة الأوجه، لذلك ليس من المستغرب أن يضع الناس افتراضات حول هذه المهنة. دعنا نبحث في ما قد يعتقده الأشخاص المختلفون حول وظيفتك كموظف توظيف.

رأي الأهل والأصدقاء والمعارف

قد لا يكون أصدقاؤك وعائلتك على دراية كبيرة بمجال التوظيف، لذا تبدو وظيفة التوظيف بالنسبة لهم مزيجاً من الموارد البشرية والمبيعات . وغالبًا ما ينظرون إلى هذا الدور على أنه يركز في المقام الأول على توظيف المرشحين وإجراء المقابلات معهم - وهذا ليس بعيدًا عن الواقع.

هناك فهم عام بأن مسؤولي التوظيف يعملون مع الباحثين عن عمل ويساعدونهم في العثور على وظيفة، ولكن قد لا يفهمون مقدار العمل الذي يتم إنجازه بالفعل في البحث عن مصادر التوظيف وإجراء المقابلات الشخصية. 👀

كيف ينظر العملاء إلى مسؤولي التوظيف

عادةً ما يقوم مديرو التوظيف وقادة الشركات بتعيين مستشاري توظيف أو مسؤولي توظيف داخليين لملء وظائفهم الشاغرة. فهم ينظرون إلى مسؤولي التوظيف كشركاء حيويين لا يكتفون بملء الوظائف الشاغرة فحسب، بل ينظرون إليهم أيضًا:

تقديم رؤى حول سوق العمل

تقديم المشورة بشأن عملية التوظيف

فهم تعقيدات التوظيف لمجموعات المهارات التقنية العملاء عادة ما يكونون مشغولين بأعمالهم الخاصة، لذا فهم يعتمدون على مسؤولي التوظيف للحصول على المرشحين المناسبين وإدارة عملية التوظيف.

أ تصور مسؤول التوظيف الذاتي مقابل مهامه الفعلية

يتمتع مسؤولو التوظيف بفهم أكثر دقة لدورهم. فمعظمهم يعتبرون أنفسهم صانعي التوافق الوظيفي، ومستشاري المواهب، ومتخصصين في هذا المجال. فهم يعلمون أن وظيفتهم تتجاوز مجرد ملء الوظائف الشاغرة؛ فهم ينشئون علاقات ذات مغزى، ويشكلون الوظائف، ويؤثرون على نمو الشركة. 🏢

ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن المهام الفعلية لمسؤول التوظيف لا تتوافق دائمًا مع تصوره الذاتي. ربما تطمح إلى أن تكون شريكاً استراتيجياً يقوم باتخاذ القرارات، لكنك تقضي يومك في المهام الإدارية مثل جدولة المقابلات أو التعامل مع الأعمال الورقية. ويتمثل التحدي الذي يواجه مسؤولي التوظيف في إيجاد طريقة لتحقيق التوازن بين هذه المهام الإدارية والأجزاء الأكثر استراتيجية من دورهم.

المهام التي تجعل من موظفي التوظيف أساسيين

يسخر بعض مديري التوظيف في البداية من فكرة تعيين مسؤول توظيف، لكن هؤلاء الأشخاص يقومون بالعديد من المهام الأساسية. لا يمتلك مديرو التوظيف عادةً القدرة أو الخبرة اللازمة لإدارة عملية التوظيف، ولكن هذا هو عمل مسؤول التوظيف. فمسؤولو التوظيف ضروريون للعديد من الأسباب.

إدارة المرشحين والبيانات

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يعرف مسؤولو التوظيف كيفية البحث عن المرشحين. ويتضمن هذا الأمر أكثر من مجرد البحث عن الأشخاص المتاحين؛ بل يتعلق الأمر بالعثور على أفضل تطابق للوظيفة وثقافة الشركة. ويستخدم مسؤولو التوظيف مجموعة متنوعة من الأدوات والتقنيات لتحديد المرشحين المحتملين، بدءًا من البحث على موقع LinkedIn والتواصل مع شبكات التواصل إلى الاستفادة من مجموعات المواهب الموجودة. 🔍

لكنهم لا يكتبون معلومات المرشحين على ملاحظات لاصقة. من ذوي الخبرة يستخدم مسؤولو التوظيف أدوات مثل ClickUp لإنشاء قاعدة بيانات جيدة للمرشحين. هذا يجعل من السهل الوصول إلى المرشحين المحتملين، وتتبع تقدمهم خلال عملية التوظيف، والحفاظ على خط المواهب للوظائف الشاغرة في المستقبل. تُعد قاعدة البيانات مثالية لحفظ السجلات، ولكنها أيضًا ضرورية لإجراء مطابقات استراتيجية مستنيرة تعمل بشكل جيد لكل من العميل والمرشح.

التواصل المنتظم

يعمل مسؤولو التوظيف على سد الفجوة من خلال البقاء على اتصال دائم مع مديري التوظيف والمرشحين. ليس من غير المعتاد أن تتلقى الوظائف أكثر من 100 متقدم للوظيفة هذه الأيام، لذا فإن مسؤولي التوظيف لديهم بالتأكيد عمل كبير.

يستغرق الرد على المكالمات الواردة من المرشحين الكثير من الوقت، لكن مسؤولي التوظيف يبقون على اتصال دائم مع عملائهم. ولا يقتصر ذلك على إطلاعهم على التقدم المحرز في حملات التوظيف الحالية فحسب، بل يشمل أيضاً تقديم المشورة لهم بشأن اتجاهات السوق ومعايير الرواتب لكل وظيفة. يعمل مسؤولو التوظيف كحلقة وصل بين المؤسسة وسوق العمل، حيث يقدمون رؤى قيمة يمكن أن تشكل قرارات التوظيف وتخطيط القوى العاملة.

مشاركة المرشحين

يتمتع المرشحون بالقدر نفسه من القوة في عملية التوظيف كما تفعل الشركة. يعرف مسؤولو التوظيف الجيدون أن وظيفتهم لا تقتصر على ملء أكبر عدد ممكن من الوظائف، بل بناء علاقات قائمة على التفاهم. إن مهمة مسؤول التوظيف هي جعل المرشحين متحمسين للفرصة وترك انطباع جيد لديهم.

الأدوات والتقنيات التي يستخدمها مسؤولو التوظيف للمهام اليومية

التوظيف هو عمل يركز على الأشخاص أولاً، لكن التكنولوجيا تبسط الأمور بالتأكيد. ويستخدم مسؤولو التوظيف هذه الأدوات والتقنيات للبقاء على اطلاع على الاتجاهات السائدة، والدردشة مع العملاء والمرشحين، وإنشاء تطابقات مدروسة.

1. استخدام الموارد البشرية و التوظيف أداة مثل ClickUp

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لا يكون التوظيف الحديث فعّالاً بدون البرنامج المناسب. ولهذا السبب تعتمد فرق الموارد البشرية على ClickUp لإدارة كل شيء بدءًا من التوظيف إلى التأهيل إلى الاحتفاظ بالموظفين. 🤩

ليس من باب التباهي والتفاخر، ولكن توظيفنا و قوالب الموارد البشرية مفيدة جدًا. استخدم نموذج خطة عمل التوظيف ClickUp للتوظيف لجعل مسؤولي التوظيف ومديري التوظيف على نفس الصفحة لكل وظيفة شاغرة.

لكن ClickUp هو لأكثر من مجرد التوظيف - يمكنك استخدام نفس المنصة بمجرد أن يصبح المرشح موظفاً. على سبيل المثال، يمكنك نسخ نموذج كتيب ClickUp للموارد البشرية لوضع معايير لسلوك الموظفين وأدائهم.

2. الشبكة على رابط في

قد يبدو موقع LinkedIn مبالغًا فيه، لكنه لا يزال أفضل وسيلة لمسؤولي التوظيف للتواصل مع المرشحين. فهو مثالي للتواصل، والبحث عن المتقدمين والإعلان عن الوظائف الشاغرة. كما أنه يجعل من السهل إرسال رسائل سريعة إلى الكثير من المرشحين المحتملين في وقت واحد.

3. استخدم نظام تتبع مقدم الطلب - ATS أنظمة تتبع مقدمي الطلبات إدارة عملية التوظيف من البداية إلى النهاية. تقوم أنظمة مثل ClickUp بتتبع الطلبات وتنظيم معلومات المرشحين وتبسيط الاتصالات. كما يمكن لأنظمة تتبع الطلبات تصفية الطلبات بناءً على معايير معينة، مثل التعليم أو الخبرة، لتوفير الوقت.

4. تحقق من لوحات الوظائف ومواقع التوظيف

يستخدم مسؤولو التوظيف بشكل متكرر لوحات الوظائف والمواقع الإلكترونية المهنية لنشر الوظائف الشاغرة والوصول إلى جمهور أوسع. انشر على كل من المواقع الإلكترونية العامة والمواقع الأكثر تخصصًا في المجال لتوسيع نطاق وصولك.

5. لا تنسَ وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى منصات وسائل التواصل الاجتماعي

LinkedIn هو الشبكة الاجتماعية القياسية لكل ما يتعلق بالعمل، ولكنه ليس المكان الوحيد للعثور على المرشحين. فليس من غير المألوف أن يستخدم مسؤولو التوظيف منصات مثل فيسبوك وإنستغرام وX (تويتر سابقاً) وحتى تيك توك. تمنحك هذه المنصات في الواقع نظرة ثاقبة على شخصية المرشح واهتماماته ومدى ملاءمته الثقافية بما يتجاوز ما يمكنك رؤيته في السيرة الذاتية.

6. استخدم فحص المرشحين المدعوم بالذكاء الاصطناعي

استخدم الذكاء الاصطناعي ClickUp AI كجزء من عملية التوظيف لديك لكتابة نسختك بشكل أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

انظر، قد تستغرق عملية التوظيف وقتاً طويلاً. أدوات الفرز المدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد مسؤولي التوظيف على انتقاء المرشحين في المراحل الأولى من عملية التوظيف، مما يوفر عليك ساعات من الجهد اليدوي. وتستخدم هذه الأدوات خوارزميات لتقييم المرشحين الأكثر ملاءمةً، مما يؤدي إلى توجيه المرشحين الواعدين إليك في وقت قياسي. وبالطبع، لا يزال الأمر متروكاً لمسؤول التوظيف للتحقق مرة أخرى من قرارات الذكاء الاصطناعي، ولكن هذه الأداة ستوفر الكثير من الوقت.

7. جرّب مقابلات الفيديو

تعد منصات إجراء مقابلات الفيديو ضرورية للتوظيف عن بُعد. لكنها مفيدة حتى لو كنت توظف شخصاً في المدينة، خاصةً إذا كانت لديك عملية مقابلات متعددة المراحل أو مدير توظيف في موقع آخر. تحاكي مقابلات الفيديو التفاعلات التي تتم وجهاً لوجه في المقابلات الشخصية ولكنها توفر على الجميع عناء التنقل.

8. تحقق التوظيف التحليلات

ما مدى نجاح جهودك في التوظيف؟ لن تعرف ذلك ما لم تتحقق من أدائك. توفر أدوات تحليلات التوظيف وإعداد التقارير رؤى موضوعية قائمة على البيانات حول عمليات التوظيف لديك. سترى مقاييس مفيدة حول الوقت اللازم للتوظيف، وتكلفة التوظيف، وفعالية قنوات التوظيف الخاصة بك. تحقق من هذه البيانات مرة واحدة في الشهر على الأقل للحصول على رؤى مفيدة لتحسين جهودك في التوظيف.

9. حضور فعاليات التواصل المهني

إن وسائل التواصل الاجتماعي ولوحات الوظائف رائعة، ولكن لا شيء يضاهي في فعاليته لقاء المرشحين شخصيًا. يحضر مسؤولو التوظيف بانتظام فعاليات شخصية للتواصل مع المرشحين المحتملين وبناء مجموعة من المواهب. حتى إذا كان المرشحون لا يبحثون حاليًا عن وظيفة، فأنت لا تعرف أبدًا إلى أين سيأخذك التواصل الودي في المستقبل. ضع نفسك هناك، وسوف تنمو مجموعة المواهب لديك في أي وقت من الأوقات. 🙌

10. قم بإعداد برنامج إحالة الموظفين

تعد إحالات الموظفين طريقة ذكية للاستفادة من القوى العاملة الحالية لتحديد المرشحين الواعدين. عادةً ما تؤدي هذه البرامج إلى تعيينات عالية الجودة لأن الموظفين الحاليين يفهمون بالفعل ثقافة الشركة. بالإضافة إلى أن العملاء المحتملين يأتون إليك، لذا يمكنك توفير الوقت و تحسين جودة مجموعة المواهب - إنه مكسب للجميع!

مستقبل التوظيف التوظيف

لا شيء يبقى على حاله إلى الأبد، وهذا ينطبق على صناعة التوظيف. نتوقع أن تعيد العديد من الاتجاهات تشكيل التوظيف في المستقبل، بما في ذلك:

الذكاء الاصطناعي: استخدام يعمل الذكاء الاصطناعي على تبسيط عملية البحث عن المرشحين والفرز، وحتى المقابلات الأولية. ومع ذلك، هناك احتمال التحيز مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي، لذلك لا يزال مسؤولو التوظيف بحاجة إلى مراقبة هذه التكنولوجيا عن كثب

استخدام يعمل الذكاء الاصطناعي على تبسيط عملية البحث عن المرشحين والفرز، وحتى المقابلات الأولية. ومع ذلك، هناك احتمال التحيز مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي، لذلك لا يزال مسؤولو التوظيف بحاجة إلى مراقبة هذه التكنولوجيا عن كثب التوظيف عن بُعد: لقد ازدادت شعبية العمل عن بُعد في السنوات الأخيرة، لذلك سيتعامل المزيد من مسؤولي التوظيف مع عمليات التوظيف عن بُعد. من المقابلات الافتراضية إلى التأهيل الرقمي ، سيحتاج مسؤولو التوظيف إلى إتقان فن التقييم الفعال للمرشحين في بيئة العمل عن بُعد

لقد ازدادت شعبية العمل عن بُعد في السنوات الأخيرة، لذلك سيتعامل المزيد من مسؤولي التوظيف مع عمليات التوظيف عن بُعد. من المقابلات الافتراضية إلى التأهيل الرقمي ، سيحتاج مسؤولو التوظيف إلى إتقان فن التقييم الفعال للمرشحين في بيئة العمل عن بُعد المساواة والانتماء: تركز الشركات بحق على التنوع والشمول في التوظيف. ويحتاج مسؤولو التوظيف إلى البقاء على اطلاع على أحدث القوانين وأفضل الممارسات لاستراتيجيات التوظيف في DEIB

تنفس من خلال التوظيف مع ClickUp

ستؤثر تفضيلات العمال والتكنولوجيا والأسواق المتغيرة على مستقبل التوظيف. في حين أن التكنولوجيا يمكن أن تتولى الكثير من الأعمال الشاقة، سيظل مسؤولو التوظيف دائماً عنصراً بشرياً أساسياً في عملية التوظيف، حيث يسدون الفجوة بين مديري التوظيف والمرشحين.

سواءً كان ذلك من خلال الاستفادة من الأدوات المتطورة مثل ClickUp لتبسيط عملية التوظيف أو التكيف مع أحدث الاتجاهات في مجال التوظيف، فإن مهنة التوظيف تعد بالنمو والتأثير والتعلم المستمر.

وبالطبع، فإن الأدوات المناسبة تُحدث فرقاً كبيراً. تساعد قوالب ClickUp القابلة للتخصيص، وقواعد البيانات، وتقارير التوظيف التي يوفرها ClickUp مسؤولي التوظيف على التفوق في أدوارهم. شاهد الفرق في ClickUp عن كثب: أنشئ مساحة عمل التوظيف الخاصة بك الآن مجانًا.