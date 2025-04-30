أفضل 10 برامج CRM لشركات الأسهم الخاصة في عام 2025

تعمل شركات الأسهم الخاصة بوتيرة سريعة، حيث تتغير الصفقات والمستثمرون وشركات المحافظ باستمرار — فهناك دائمًا ما يجب متابعته.

عندما تكون المعلومات مبعثرة عبر رسائل البريد الإلكتروني وجداول البيانات، تصبح الأمور فوضوية، وقد يؤدي فقدان التفاصيل إلى ضياع الفرص.

يحافظ نظام CRM (إدارة علاقات العملاء) القوي على كل شيء في مكان واحد. من إدارة تدفق الصفقات إلى تتبع علاقات المستثمرين، يمكن للأداة المناسبة توفير الوقت والحفاظ على تماسك فريقك.

إذا كنت تبحث عن أفضل نظام CRM لشركات الأسهم الخاصة، فإليك 10 خيارات توفر قيمة مضافة. ✉️

⏰ ملخص في 60 ثانية فيما يلي توصياتنا لأفضل أنظمة CRM لشركات الأسهم الخاصة: ClickUp ( الأفضل لتبسيط صفقات الأسهم الخاصة وإدارة المهام) DealCloud (الأفضل لإدارة مشاريع الصفقات) Altvia (الأفضل لعلاقات المستثمرين) 4Degrees (الأفضل في مجال ذكاء العلاقات) Dynamo (الأفضل لإدارة الصناديق) Affinity (الأفضل لتوفير الصفقات) Navatar (الأفضل لعمليات سير العمل الخاصة بالصناعات) Xpedition Private CRM Accelerator (الأفضل للتكامل مع Microsoft) Clienteer (الأفضل لشركات الأسهم الخاصة الصغيرة) SatuitCRM (الأفضل لمديري الاستثمارات البديلة)

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أفضل نظام CRM لشركات الأسهم الخاصة؟

يجب أن يساعدك نظام CRM المناسب لشركات الأسهم الخاصة في إدارة الصفقات وتتبع علاقات المستثمرين والحفاظ على تنظيم كل شيء. النظام الجيد يجعل عملك أسهل، لا أكثر تعقيدًا.

إليك ما يجب البحث عنه عند اختيار نظام CRM:

ذكاء العلاقات: يحافظ على تنظيم بيانات المستثمرين، ويتتبع التفاعلات، ويضمن المتابعة السلسة

إدارة شاملة لتدفق الصفقات: تبسيط خطوط الإنتاج وأتمتة سير العمل ومواصلة الصفقات دون تأخير

تقارير وتحليلات قوية: توفر رؤى في الوقت الفعلي حول أداء المستثمرين ومشاركتهم واتجاهات السوق

الأمان والامتثال: حماية البيانات الحساسة من خلال ضوابط الوصول المشفرة والامتثال التام للوائح التنظيمية

قابلية التوسع والتخصيص: يتكيف مع نمو شركتك بفضل الميزات المرنة والحقول المخصصة وسير العمل المصمم خصيصًا لاستراتيجيات الاستثمار الفريدة الخاصة بك

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أفضل 10 برامج CRM لشركات الأسهم الخاصة

ليست جميع بدائل CRM مصممة خصيصًا لشركات الأسهم الخاصة. فأنت بحاجة إلى نظام يمكنه التعامل مع صفقات معقدة، وتتبع علاقات المستثمرين، وتحسين إدارة المحافظ.

فيما يلي أفضل 10 حلول CRM للأسهم الخاصة مصممة للقيام بذلك بالضبط. 📝

1. ClickUp (الأفضل لتبسيط صفقات الأسهم الخاصة وإدارة المهام)

قم ببناء وإدارة علاقاتك مع المستثمرين، وتتبع المهام، وتعزيز نمو الأعمال مع ClickUp CRM

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل، حيث يجمع بين تدفق الصفقات وعلاقات المستثمرين وإدارة المهام تحت سقف واحد. تساعد ميزات إدارة المشاريع المدمجة في حل ClickUp CRM شركات الأسهم الخاصة على تتبع العملاء المحتملين وإدارة الحسابات والإشراف على تفاعلات العملاء دون الحاجة إلى استخدام أدوات متعددة.

مشاهدات ClickUp

تصور مسار صفقاتك باستخدام ClickUp Views

مع أكثر من 10 طرق عرض قابلة للتخصيص في ClickUp، بما في ذلك القائمة ولوحة Kanban ولوحة Gantt، يتيح لك ClickUp تصور مسارات العمل ومراقبة علاقات العملاء والبقاء على اطلاع على كل صفقة. يمكن لعرض القائمة عرض كل صفقة، مرتبة حسب المرحلة، بينما يوفر عرض اللوحة واجهة سحب وإفلات لتتبع التقدم.

على سبيل المثال، يمكن لفريق الاستثمار في الأسهم الخاصة الذي يقوم بتقييم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا إنشاء لوحة تمثل كل عمود فيها مرحلة تمويل مختلفة، مما يضمن رؤية واضحة للاستثمارات المحتملة.

لوحات معلومات ClickUp

تتبع أداء المحفظة باستخدام لوحات معلومات ClickUp

للحفاظ على أداءك، تجمع لوحات معلومات ClickUp جميع المقاييس الرئيسية في مكان واحد.

بدلاً من سحب التقارير من أدوات مختلفة، يمكن لمتخصصي الاستثمار في الأسهم الخاصة إنشاء لوحة معلومات تعرض اتجاهات الإيرادات وتغيرات التقييم ومهام العناية الواجبة المعلقة.

يمكن لشركة الاستثمار التي تراقب شركات المحفظة أن ترى على الفور الوضع المالي وتوزيع عبء العمل وتقدم الصفقات، مما يضمن اتخاذ القرارات بناءً على بيانات في الوقت الفعلي.

ClickUp Automations

بسّط سير الصفقات باستخدام ClickUp Automations

تؤدي المهام المتكررة إلى إبطاء عمل الفرق، ولكن ClickUp Automations تتولى أمرها.

عندما يقوم محلل بتحديث حالة صفقة إلى "العناية الواجبة"، يمكن للأتمتة على الفور تعيين المراجعات القانونية وإخطار أصحاب المصلحة وتحديث المهام ذات الصلة. وهذا يساعد الفريق على التركيز على الأعمال عالية القيمة.

ClickUp Chat

شارك التحديثات وتعاون على الفور باستخدام ClickUp Chat

ClickUp Chat يجعل التعاون سهلاً من خلال الاحتفاظ بجميع المحادثات المتعلقة بالصفقات في مكان واحد.

إن معرفة أن المناقشات المهمة متاحة دائمًا تتيح للفرق التركيز على العمل المكثف بدلاً من القلق بشأن تفويت التحديثات المهمة.

هل تحتاج إلى اللحاق بالركب بعد غيابك؟ توفر الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ملخصًا سريعًا للمحادثات الفائتة حتى يتمكن أعضاء الفريق العائدون من متابعة العمل دون الحاجة إلى التمرير عبر رسائل لا نهاية لها.

تنزيل هذا النموذج تتبع العملاء والعملاء المحتملين باستخدام نموذج CRM من ClickUp

لماذا تبني نظام CRM من الصفر بينما يمكنك البدء بنظام مجرب؟

يساعد نموذج ClickUp CRM الشركات على تتبع المبيعات وإدارة العملاء المحتملين وتحسين العلاقات مع العملاء دون التعقيدات التي ينطوي عليها إعداد كل شيء يدويًا.

يوفر عرضًا متعددًا لتبسيط إدارة CRM. عرض عملية المبيعات يساعد الفرق على تتبع العملاء المحتملين خلال مسار المبيعات، بينما عرض الترحيب يضمن تجربة مخصصة لكل عميل.

يمكنك أيضًا دعوة الأعضاء أو الضيوف للتعاون مباشرةً داخل ClickUp، مما يسهل إدارة العلاقات في كل مرحلة.

أفضل ميزات ClickUp

اجمع كل أدواتك معًا: اتصل بـ Salesforce و HubSpot لتركيز بيانات العملاء والمحادثات من أجل سير عمل سلس

اعثر على ما تحتاجه على الفور: استخدم واجهة سهلة الاستخدام لتتبع العملاء المحتملين وتحديث تفاصيل العملاء وإدارة قنوات المبيعات بسهولة — دون الحاجة إلى تعلم معقد

تنمو بلا حدود: استفد من سير العمل المخصص والأتمتة والتقارير المتقدمة لدعم الشركات من جميع الأحجام والتعامل مع متطلبات العملاء المتزايدة

لا تفوت أي متابعة: قم بتعيين تذكيرات ومواعيد نهائية لضمان عدم تفويت مندوبي المبيعات لأي عميل محتمل أو تسجيل دخول عميل

تعيين العملاء المحتملين على الفور: استخدم الأذونات القائمة على الأدوار وتعيين المهام لتعيين العملاء المحتملين على الفور وتتبع الملكية عبر الفريق

قيود ClickUp

بدون تعديلات، قد تشكل التحديثات والتنبيهات المتكررة عبئًا كبيرًا على الفرق الكبيرة

التطبيق المحمول مفيد للتحديثات السريعة ولكنه قد لا يوفر جميع وظائف الإصدار المكتبي

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (10,040+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن ClickUp

أحب تنوع ClickUp وقدرة فريقنا على تخصيصه ليناسب أي موقف – فهو ليس مجرد أداة لإدارة المشاريع؛ بل هو مركز عمليات كامل بالنسبة لنا! ندير كل شيء بدءًا من عمل العملاء إلى CRM ونحب مرونة الخيارات والأتمتة المدمجة. نحب أيضًا أن ClickUp يتطور باستمرار وأنهم يستمعون إلى عملائهم!

أحب تنوع ClickUp وقدرة فريقنا على تخصيصه ليناسب أي موقف – فهو ليس مجرد أداة لإدارة المشاريع؛ بل هو مركز عمليات كامل بالنسبة لنا! نحن ندير كل شيء بدءًا من عمل العملاء إلى CRM ونحب مرونة الخيارات والأتمتة المدمجة. نحب أيضًا أن ClickUp يتطور باستمرار وأنهم يستمعون إلى عملائهم!

📮 ClickUp Insight: حوالي 35٪ من المشاركين في استطلاعنا صنفوا يوم الاثنين على أنه أقل أيام الأسبوع إنتاجية. قد يكون عدم وضوح الأولويات في بداية أسبوع العمل أحد العوامل المساهمة في ذلك. يلغي ClickUp التخمينات من خلال تمكينك أنت وفريقك من تحديد مستويات أولوية واضحة لجميع المهام المخصصة. بالإضافة إلى ذلك، تحصل على ClickUp Brain، وهو مساعد ذكي قوي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويجيب على جميع أسئلتك. مع ClickUp، ستعرف دائمًا ما يجب القيام به ومتى.

2. DealCloud (الأفضل لإدارة صفقات التمويل)

عبر DealCloud

تواجه شركات الأسهم الخاصة تحديات فريدة عند إدارة صفقات معقدة، وتقوم DealCloud بمعالجة هذه المشكلات بشكل مباشر. يتميز نظام CRM القابل للتخصيص بفهمه العميق لعمليات سير العمل في مجال الأسهم الخاصة (PE) — بدءًا من البحث الأولي وحتى المراقبة بعد إتمام الصفقة.

تقدر فرق الصفقات بشكل خاص كيفية ربطه بين المعلومات الاستخباراتية عن العلاقات وبيانات الصفقات، مما يسهل اكتشاف الأنماط والفرص. تعمل إمكانات التكامل مع Capital IQ و PitchBook على تبسيط إجراءات العناية الواجبة، بينما تتكيف لوحات المعلومات القابلة للتخصيص مع استراتيجيات الاستثمار المختلفة.

بالنسبة لشركات رأس المال الاستثماري التي تتعامل مع عدة صفقات في وقت واحد، تساعد ميزة التتبع التلقائي والتحديثات الفورية التي توفرها المنصة في الحفاظ على الزخم طوال دورة حياة الصفقة بأكملها.

أفضل ميزات DealCloud

أنشئ سير عمل مخصصًا للصفقات يتوافق مع معايير الاستثمار الخاصة بك مع إخطار أصحاب المصلحة تلقائيًا بالتغييرات والإجراءات المطلوبة

الوصول إلى إمكانات شاملة لرسم خرائط العلاقات لكشف الروابط الخفية بين شركات المحفظة

أنشئ تقارير ولوحات معلومات ديناميكية تعرض أداء الصناديق في الوقت الفعلي وطلبات رأس المال وبيانات التوزيع

قم بإعداد عملية تجميع البيانات تلقائيًا من مصادر متعددة للحفاظ على تحديث البيانات المالية للشركة وأبحاث السوق والمعلومات التنافسية

قيود DealCloud

يتطلب الإعداد المعقد تكوينًا أوليًا كبيرًا

قد يبدو التعلم صعبًا بالنسبة للفرق الصغيرة

تتطلب التقارير المخصصة خبرة فنية

أسعار DealCloud

أسعار مخصصة

تصنيفات وتقييمات DealCloud

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 5/5 (20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن DealCloud؟

إليك رأي أحد مراجعي Capterra حول DealCloud

تم تصميم منصة DealCloud لعدد من قطاعات إبرام الصفقات مثل PE و IB والإقراض المتخصص وما إلى ذلك. ولكن جمال هذه المنصة يكمن في إمكانية تهيئة حالات الاستخدام "الجاهزة" هذه لتلائم سير العمل الخاص بنا. لقد واصلنا تطوير حل DealCloud مع تطور أعمالنا.

تم تصميم منصة DealCloud لعدد من قطاعات إبرام الصفقات مثل PE و IB والإقراض المتخصص وما إلى ذلك. ولكن جمال هذه المنصة يكمن في إمكانية تهيئة حالات الاستخدام "الجاهزة" هذه لتلائم سير العمل الخاص بشركتنا. وقد واصلنا تطوير حل DealCloud مع تطور أعمالنا.

🔍 هل تعلم؟ تأسست أول شركة استثمار في الأسهم الخاصة، American Research and Development Corporation (ARDC)، في عام 1946 على يد المالي جورج دوريوت. تشتهر ARDC باستثماراتها المبكرة في Digital Equipment Corporation (DEC)، التي أصبحت واحدة من أوائل الشركات عالية النمو التي حصلت على تمويل من الاستثمار في الأسهم الخاصة.

3. Altvia (الأفضل لعلاقات المستثمرين)

عبر Altvia

توفر Altvia الوضوح في عالم علاقات المستثمرين الذي غالبًا ما يكون معقدًا في شركات الأسهم الخاصة. تتميز المنصة في تحسين الاتصالات والتقارير الخاصة بالشركاء المحدودين (LP)، مما يجعلها ذات قيمة خاصة خلال مواسم جمع الأموال.

يحتفظ بملفات تعريفية مفصلة عن المستثمرين، بما في ذلك تفضيلات الاتصال وسجل الاستثمار، مما يثبت قيمته التي لا تقدر بثمن في بناء العلاقات. تقلل إمكانات إعداد التقارير الآلية بشكل كبير من الوقت المستغرق في التحديثات الفصلية، بينما تبقي بوابة المستثمرين الآمنة الشركاء المحدودين على اطلاع دون إثقال كاهل فريق علاقات المستث

أفضل ميزات Altvia

جدولة وتتبع طلبات رأس المال من خلال نظام آلي يحسب الالتزامات ويرسل إشعارات موجهة

قم بإنشاء تقارير متوافقة مع ILPA (رابطة الشركاء المؤسسيين المحدودين) تلقائيًا عن طريق سحب البيانات من أنظمة مراقبة المحافظ الاستثمارية

صنف مستثمري الأسهم الخاصة بناءً على تاريخ الاستثمار والتفضيلات لإنشاء حملات لجمع الأموال موجهة

راقب مؤشرات تفاعل بوابة المستثمرين لتحديد الشركاء المحدودين الذين يحتاجون إلى مزيد من الاهتمام أو الدعم

أنشئ مستندات اشتراك مخصصة يتم ملؤها مسبقًا بمعلومات المستثمرين

قيود Altvia

تحتاج ميزات إعداد تقارير شركات المحفظة إلى تحسين

خيارات تكامل محدودة مع بعض برامج PE الشائعة

قد يكون التحكم في إصدارات المستندات أمرًا مربكًا

أسعار Altvia

أسعار مخصصة

تصنيفات Altvia ومراجعاتها

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

💡 نصيحة احترافية: لا تصل جميع الصفقات إلى مرحلة التفاوض الرسمي، ولكن تتبع الصفقات التي لم تتم، مع أسباب ذلك، يساعد في تحسين عملية البحث عن الصفقات في المستقبل. أنشئ "قائمة صفقات محتملة" في نظام CRM الخاص بك لإعادة النظر في الصفقات عندما تتغير الظروف.

4. 4Degrees (الأفضل في مجال ذكاء العلاقات)

عبر 4Degrees

تتبع 4Degrees نهجًا فريدًا في إدارة العلاقات في مجال الأسهم الخاصة، حيث تركز على جودة وإمكانات شبكة العلاقات.

يقوم برنامج CRM المستند إلى السحابة بتحليل أنماط الاتصال عبر الشركة لكشف الرؤى القيمة للعلاقات التي قد تظل مخفية بخلاف ذلك. تجد فرق الصفقات قيمة خاصة في قدرته على تحديد مسارات التعريف الدافئة للشركات المستهدفة وصناع القرار الرئيسيين. تساعد التقييمات الآلية للعلاقات على تحديد أولويات جهود التواصل، بينما يضمن تتبع التفاعلات عدم تلاشي أي علاقة قيمة.

أفضل ميزات 4Degrees

حلل مشاعر البريد الإلكتروني ومعدلات الاستجابة لتقييم قوة العلاقات ومستويات المشاركة

حدد الروابط المشتركة بين أعضاء الفريق والشركات المستهدفة من خلال خرائط الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أنشئ مسارات تعريفية توضح أقصر طريق للوصول إلى صانعي القرار المستهدفين من خلال شبكتك

تتبع التفاعلات السابقة بين أعضاء الفريق للحفاظ على تطور العلاقات بشكل متسق

قيود 4Degrees

قدرات محدودة لمراقبة شركات المحافظ الاستثمارية

قد يؤدي تقييم العلاقات في بعض الأحيان إلى تبسيط العلاقات المهنية المعقدة بشكل مفرط

تحتاج ميزات البريد الإلكتروني الجماعي إلى تحسين

أسعار 4Degrees

أسعار مخصصة

تصنيفات وتقييمات 4Degrees

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: حققت بعض شركات الأسهم الخاصة ثروات هائلة لمؤسسيها. على سبيل المثال، يبلغ صافي ثروة مؤسس شركة Blackstone، ستيفن شوارزمان، أكثر من 20 مليار دولار، وحقق مؤسسو مجموعة Carlyle Group، مثل ديفيد روبنشتاين، نجاحًا مماثلًا.

5. Dynamo (الأفضل لإدارة الصناديق)

عبر Dynamo

تتبع Dynamo نهجًا مختلفًا في برامج CRM الخاصة بالأسهم الخاصة من خلال التركيز بشكل كبير على الجانب التشغيلي لإدارة الصناديق.

وهي تساعد بشكل خاص فرق المكاتب الوسطى والخلفية بفضل تكاملها القوي مع أنظمة المحاسبة وقدراتها التلقائية على التسوية. تتميز المنصة بإدارة مستندات الاشتراك وسير عمل استقطاب المستثمرين مع الحفاظ على سجلات تدقيق مفصلة لأغراض الامتثال.

بالنسبة للشركات التي تتعامل مع هياكل صناديق متعددة، توفر Dynamo أدوات تبسط العمليات المعقدة للصناديق.

أفضل ميزات Dynamo

قم بمعالجة مستندات الاشتراك من خلال سير عمل رقمي يتحقق من صحة معلومات المستثمرين تلقائيًا

احسب وتتبع رسوم الإدارة عبر هياكل صناديق متعددة مع ترتيبات رسوم مختلفة

قم بإنشاء كشوف حسابات رأس المال تلقائيًا باستخدام قوالب قابلة للتخصيص لمختلف أنواع المستثمرين

راقب متطلبات الامتثال والمواعيد النهائية القادمة من خلال لوحة تحكم مركزية

أنشئ سير عمل مخصصًا لدمج المستثمرين يتوافق مع المتطلبات التنظيمية

قيود Dynamo

ميزات خط أنابيب الصفقات أقل تطوراً من المنافسين

واجهة المستخدم تبدو قديمة مقارنة بالبدائل الحديثة

يتطلب تخصيص التقارير معرفة تقنية

أسعار Dynamo

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Dynamo

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 6/5 (35+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Dynamo؟

دعنا نلقي نظرة على ما يقوله أحد المراجعين في G2 عن Dynamo،

يعجبني أنه مصمم بطريقة تتيح لك رؤية كل شيء، كما يمكنك تغييره لترى الأشياء بطريقة مختلفة، حسب طريقة تفكيرك.

يعجبني أنه مصمم بطريقة تتيح لك رؤية كل شيء، كما يمكنك تغييره لترى الأشياء بطريقة مختلفة، حسب طريقة تفكيرك.

6. Affinity (الأفضل لتوفير الصفقات)

عبر Affinity

يتميز Affinity بقدرته على التقاط بيانات العلاقات تلقائيًا دون الحاجة إلى إدخالها يدويًا. ويستفيد من الذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط الاتصال وتحديد فرص الاستثمار الواعدة.

تقدر فرق الصفقات كيفية التخلص من الإدخال اليدوي للبيانات مع الحفاظ على سجلات العلاقات الدقيقة. تتميز المنصة في تحديد الأنماط في تدفق الصفقات وشبكات العلاقات التي قد تفوتك باستخدام طرق التتبع التقليدية.

بالنسبة للشركات التي تركز على توسيع نطاق صفقاتها، تثبت قدرات Affinity في جمع المعلومات الاستخبارية تلقائيًا والتعرف على الأنماط أنها ذات قيمة خاصة.

أفضل ميزات Affinity

التقاط بيانات العلاقات تلقائيًا من البريد الإلكتروني والتفاعلات في التقويم لإنشاء ملفات تعريف شاملة لجهات الاتصال

توقع مدى ملاءمة الصفقات بناءً على تفضيلات الشركة السابقة والاستثمارات الناجحة في الماضي

تتبع ديناميكيات الصفقات التنافسية من خلال مراقبة العلاقات بين الشركات الأخرى والشركات المستهدفة

أنشئ فرق صفقات افتراضية بناءً على الخبرة في القطاع وقوة العلاقات مع الأطراف المعنية الرئيسية

قم بإنشاء درجات صحة العلاقات التي تأخذ في الاعتبار كلاً من كمية ونوعية التفاعلات

قيود التوافق

تعد قدرات مراقبة المحفظة أساسية

ميزات محدودة لإدارة الصناديق

يمكن أن تكون خيارات تخصيص التقارير أكثر مرونة

أسعار التناسب

أساسي: 2000 دولار أمريكي سنويًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

الحجم: 2300 دولار أمريكي/سنة لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

متقدم: 2700 دولار أمريكي/سنة لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تصنيفات وتقييمات Affinity

G2: 4. 4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🔍 هل تعلم؟ غالبًا ما يُطلق على الثمانينيات اسم "العصر الذهبي " للاستثمار في الأسهم الخاصة، خاصةً بسبب ظهور عمليات الشراء بالاقتراض (LBOs).

7. Navatar (الأفضل لعمليات سير العمل الخاصة بالصناعات)

تم تصميم Navatar على منصة Salesforce، ويقترب من CRM الخاص بالأسهم الخاصة من منظور يركز على العمليات أولاً. يتخصص هذا الحل في سير العمل الخاص بالصناعة والذي يتوافق مع طريقة عمل شركات الأسهم الخاصة.

ويتميز هذا البرنامج بقدرته على التعامل مع عمليات الصفقات المعقدة والمتعددة المراحل مع الحفاظ على متطلبات الامتثال. يقدم Navatar حلولًا خاصة بالأسهم الخاصة تجمع بين التخصيص والوظائف الجاهزة للاستخدام، مما يلغي الحاجة إلى إعدادات تقنية مكثفة.

أفضل ميزات Navatar

قم بتطبيق سير عمل الصفقات المُختبَر في القطاع والذي يتوافق مع العمليات القياسية لشركات الأسهم الخاصة ومتطلبات الامتثال

تتبع موافقات وقرارات لجنة الاستثمار من خلال عمليات تصويت وتوثيق منظمة

قم بإدارة فرص الاستثمار المشترك من خلال أدوات التتبع وتخصيص المستثمرين المخصصة

أنشئ تقارير الامتثال التي تتوافق مع المتطلبات التنظيمية في مختلف الولايات القضائية

قيود Navatar

قد تبدو الواجهة مزدحمة بالميزات غير المستخدمة

عملية إعداد معقدة لسير العمل المخصص

منحنى التعلم أكثر حدة من الحلول المستقلة

أسعار Navatar

أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Navatar

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

8. Xpedition Private CRM Accelerator (الأفضل للتكامل مع Microsoft)

عبر Microsoft

تم تصميم Xpedition على أساس Microsoft Dynamics 365، ويقدم نهجًا جديدًا لشركات الأسهم الخاصة التي استثمرت بالفعل في نظام Microsoft البيئي. وهو يسد الفجوة بين إدارة الصفقات وأدوات Microsoft اليومية مثل Outlook وTeams وPower BI.

يمكنك توفير وقت كبير من خلال التكامل الأصلي مع نماذج Excel المالية وعروض PowerPoint التقديمية. على عكس أنظمة CRM الأخرى التي تتطلب من الفرق اعتماد سير عمل جديد تمامًا، يعزز Xpedition عمليات CRM الحالية المستندة إلى Microsoft مع إضافة إمكانات خاصة بـ PE.

بفضل الوصول الآمن والمتكامل عبر الأجهزة المحمولة، يضمن Xpedition اتخاذ قرارات سلسة أثناء التنقل. تعمل التحسينات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع Microsoft Copilot على زيادة تخصيص التفاعلات مع المستثمرين وأتمتة المهام الروتينية وتوفير رؤى ذكية، مما يتيح للفرق التركيز على الأنشطة عالية القيمة.

أفضل ميزات Xpedition

حوّل نماذج Excel المالية مباشرة إلى لوحات معلومات تفاعلية باستخدام تكامل Power BI

قم بمزامنة ملاحظات الاجتماعات من Teams مباشرة إلى سجلات الصفقات من خلال التعيين التلقائي للمهام

أنشئ تطبيقات مخصصة باستخدام Power Platform لتلبية المتطلبات الخاصة بالشركة دون الحاجة إلى البرمجة

قم بإنشاء عروض تقديمية تلقائيًا عن طريق سحب بيانات الصفقات مباشرة إلى قوالب PowerPoint

قيود Xpedition

الاعتماد الكبير على نظام Microsoft يحد من المرونة

يتطلب التخصيص خبرة في تطوير Microsoft

خيارات تكامل محدودة مع أطراف ثالثة

أسعار Xpedition

أسعار مخصصة

تصنيفات وتقييمات Xpedition

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

💡 نصيحة احترافية: تستغرق صفقات الأسهم الخاصة سنوات حتى تنضج، لذا اختر نظام CRM مصمم لإدارة العلاقات طويلة الأمد. يتتبع نظام CRM الجيد كل تفاعل — من العرض الأول إلى الخروج — مما يضمن لك الحفاظ على الاستمرارية والمشاركة الاستراتيجية على مدى 5-10 سنوات.

9. Clienteer (الأفضل لشركات الاستثمار في الأسهم الخاصة الصغيرة)

عبر Imagineer Technology

Clienteer، التي أصبحت الآن جزءًا من Dynamo Software من خلال الاستحواذ على Imagineer Technology Group، هي منصة رائدة في السوق لإدارة علاقات العملاء وعلاقات المستثمرين مصممة لشركات الاستثمار الخاص. ي ركز هذا البرنامج على العمليات الأساسية لشركات الاستثمار الخاص دون الحاجة إلى حلول مؤسسية معقدة.

يعد نهجها المبسط لإدارة الصفقات والعلاقات مع المستثمرين مناسبًا للفرق التي ترغب في الحفاظ على عمليات على مستوى المؤسسات دون تخصيص موارد لإدارة أنظمة معقدة. يبسط Clienteer الانتقال من جداول البيانات إلى نظام CRM مخصص للاستثمارات الخاصة، مما يوفر للشركات طريقة سلسة لإدارة العلاقات مع المستثمرين وتدفق الصفقات.

أفضل ميزات Clienteer

صمم عمليات مبسطة للجنة الاستثمار تحافظ على الدقة مع تقليل النفقات الإدارية

أنشئ قوالب مقارنة صفقات موحدة تساعد الفرق الصغيرة على تقييم الفرص بشكل متسق

قم بإعداد لوحات معلومات أساسية لمراقبة المحافظ تركز على المقاييس الرئيسية دون تعقيدات غير ضرورية

تتبع تقدم جمع الأموال من خلال تصورات بديهية تسلط الضوء على حالة الالتزام

قم بإدارة مستندات المستثمرين من خلال بوابة خفيفة الوزن تتطلب الحد الأدنى من الدعم التقني

قيود Clienteer

قدرات محدودة في إعداد التقارير المتقدمة

ميزات تتبع العلاقات الأساسية

خيارات أتمتة محدودة

أقل ملاءمة للشركات التي تتوسع بشكل كبير

أسعار Clienteer

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات عملاء Clienteer

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Clienteer؟

إليك رأي أحد مراجعي G2 rev i ewer حول Clienteer،

Clienteer هي منصة إدارة علاقات سهلة الاستخدام وقابلة للتكوين بدرجة عالية، مصممة خصيصًا لصناديق التحوط ومديري الأصول المؤسسية للمساعدة في مجالات علاقات المستثمرين والمبيعات والتسويق والعمليات والامتثال ومختلف سير العمل المتعلق بهذه الأنشطة. وهي تتضمن مجموعة شاملة من الميزات مدمجة في واجهة مستخدم سهلة الاستخدام وقوية، مما يتيح للمستخدمين إدارة الاتصالات مع المستثمرين الحاليين والمحتملين مع تتبع حسابات العملاء والمعاملات.

Clienteer هي منصة إدارة علاقات سهلة الاستخدام وقابلة للتكوين بدرجة عالية، مصممة خصيصًا لصناديق التحوط ومديري الأصول المؤسسية للمساعدة في مجالات علاقات المستثمرين والمبيعات والتسويق والعمليات والامتثال ومختلف سير العمل المتعلق بهذه الأنشطة. وهي تتضمن مجموعة شاملة من الميزات مغلفة بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام وقوية، مما يتيح للمستخدمين إدارة الاتصالات مع المستثمرين الحاليين والمحتملين مع تتبع حسابات العملاء والمعاملات.

🔍 هل تعلم؟ يُعرف مايكل مكافيرتي بـ "أبو CRM" لابتكاره TeleMagic، أول برنامج CRM، في عام 1985.

10. SatuitCRM (الأفضل لمديري الاستثمارات البديلة)

عبر SatuitCRM

تتبع SatuitCRM نهجًا أوسع نطاقًا، حيث تخدم شركات الأسهم الخاصة التي تدير أيضًا استثمارات بديلة أخرى. وهي مصممة خصيصًا لمحترفي الاستثمار في جانب الشراء، بما في ذلك مديرو الأصول المؤسسية وشركات الأسهم الخاصة وصناديق التحوط ومديرو الثروات وشركات الاستثمار البديلة. تتميز هذه الأداة في التعامل مع استراتيجيات الاستثمار المختلطة وهياكل الصناديق المعقدة.

يستفيد من هذا الحل بشكل خاص الشركات التي تدير الاستثمارات المباشرة واستراتيجيات صناديق الصناديق، حيث يوفر أدوات تتكيف مع مختلف أساليب الاستثمار.

بالإضافة إلى ذلك، تم دمج الامتثال التنظيمي بشكل سلس في المنصة، مما يسمح للشركات بإدارة اللوائح التنظيمية المتزايدة في قطاع الأسهم الخاصة من خلال سير عمل مؤتمت وأدوات امتثال مدمجة.

أفضل ميزات SatuitCRM

قم بإدارة استراتيجيات الاستثمار المختلطة من خلال لوحات تحكم موحدة تتعامل مع الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة

تتبع هياكل الرسوم المعقدة عبر أنواع الاستثمار المختلفة وفئات الأسهم

قم بإنشاء تقارير مستثمرين موحدة تجمع بيانات من عدة أدوات استثمارية

قم بتكوين سير عمل استثماري مختلف لمختلف الاستراتيجيات مع الحفاظ على اتساق العمليات

قم بإعداد عمليات فحص الامتثال التلقائية الخاصة بأنواع الاستثمار المختلفة والولايات القضائية المختلفة

قيود SatuitCRM

ميزات البحث عن الصفقات أساسية نسبيًا

تبدو الواجهة قديمة مقارنة بالحلول الأحدث

قدرات محدودة في مجال استخبارات العلاقات

يحتاج التطبيق المحمول إلى تحسينات كبيرة

أسعار SatuitCRM

الأساسيات: 150 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الاشتراك المميز: 200 دولار شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 300 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات SatuitCRM

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SatuitCRM؟

إليك ما قاله أحد المراجعين في Capterra عن هذه الأداة

نحن راضون جدًا عن الطريقة التي نتابع بها الآن جميع جهات الاتصال والأعمال وفرص الصفقات وما إلى ذلك. نوفر الكثير من الوقت نظرًا لوجود قاعدة بيانات واحدة فقط (وبالتالي، يتم إدخال البيانات مرة واحدة فقط)، وبعد ذلك يمكنك بسهولة الحصول على المعلومات من النظام بطريقة بديهية للغاية.

نحن راضون جدًا عن الطريقة التي نتابع بها الآن جميع جهات الاتصال والأعمال وفرص الصفقات وما إلى ذلك. نوفر الكثير من الوقت نظرًا لوجود قاعدة بيانات واحدة فقط (وبالتالي، يتم إدخال البيانات مرة واحدة فقط)، وبعد ذلك يمكنك بسهولة الحصول على المعلومات من النظام بطريقة بديهية للغاية.

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ClickUp: الخطوة القوية لشركات الأسهم الخاصة

الأسهم الخاصة هي لعبة ذات مخاطر عالية. إنها ليست لمن يترددون أو ينسون أو يفقدون التركيز. كل اجتماع، كل مستثمر، كل صفقة — كل شيء يجب أن يؤخذ في الاعتبار، وإلا فإنك تخاطر بالتخلف عن الركب.

يحافظ ClickUp CRM على كل شيء في مكانه بفضل لوحات التحكم المخصصة والأتمتة القوية والعروض المرنة المصممة خصيصًا لشركات الأسهم الخاصة.

خططك؟ واضحة.

مهامك؟ تم تتبعها.

فريقك؟ دائمًا على اتصال.

لا تخمينات، لا تضارب، لا مضيعة للوقت. فقط إدارة صفقات سريعة وفعالة تضعك في المقدمة، حيث تنتمي. أفضل الشركات لا تغرق في جداول البيانات والملاحظات المتناثرة. إنها تعمل على ClickUp. إذا كنت جادًا بشأن الاستثمار في الأسهم الخاصة، فهذه هي خطوتك التالية. اشترك في ClickUp اليوم! ✅