أفضل 11 مخططًا لمرض فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) للحفاظ على التركيز والتنظيم

إخلاء المسؤولية: يهدف هذا المقال إلى توفير معلومات عن الأدوات والاستراتيجيات للتغلب على التسويف. ولا يهدف إلى أن يكون بديلاً عن الاستشارة الطبية المتخصصة أو التشخيص أو العلاج لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو أي حالة صحية أخرى.

هل شعرت يومًا أن المخططات التقليدية لا تفهم طريقة عمل عقلك؟ 🌀

إذا كنت تعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فإن الحفاظ على التنظيم لا يقتصر على تدوين المهام فحسب، بل يتعلق بإيجاد نظام يتوافق مع طريقة عقلية في معالجة الوقت والمهام والأولويات.

لهذا السبب قمنا بمقارنة 11 من أفضل مخططات ADHD لمساعدتك على تنظيم يومك، والحفاظ على أولوياتك، وجعل حياتك أقل إرهاقًا. تم تصميم هذه المخططات مع مراعاة ADHD، وتوفر تخطيطات تدعم تتبع المهام، وتحديد الأهداف، والتفكير، دون إضافة المزيد من التوتر.

في النهاية، ستعرف بالضبط أي منها يمكن أن يساعدك على الشعور بمزيد من التحكم والإنتاجية وتقليل التشتت. لنبدأ. ✅

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مخططات ADHD؟

عند اختيار مخطط ADHD، ابحث عن الميزات التي تبسط التخطيط وتعزز التركيز. سيساعدك أفضل مخطط على:

نظم جدولك الزمني: اختر تصميمات منظمة تقسم يومك إلى أجزاء واضحة وسهلة الإدارة

خصص نهجك: اختر مخططات ذات خيارات تصميم مرنة لتكييف النظام مع نهجك الفريد

تصور مهامك: ابحث عن وسائل مساعدة بصرية مثل الترميز اللوني أو الرموز أو المخططات لتسليط الضوء على الأولويات

حدد أهدافًا قابلة للتحقيق: اختر الأدوات التي تقسم الأهداف الكبيرة إلى خطوات أصغر وقابلة للتحقيق

إدارة وقتك: استخدم أقسام حجز الوقت المدمجة أو المؤقتات (مثل Pomodoro) للحفاظ على التركيز والتنظيم

سجل أفكارك: تأكد من وجود مساحة لتدوين الأفكار والمهام قبل أن تختفي بسرعة

تأمل في التقدم المحرز: ابحث عن الميزات التي تتضمن أقسامًا للمراجعة أو التأمل لتتبع الإنجازات وتعديل الخطط

أطلق العنان لإبداعك: اختر مخططًا يوميًا بتصميم جذاب ومحفز يجعل عملية التخطيط اليومية ممتعة

📮ClickUp Insight: يستخدم 12% فقط من الأشخاص دفاتر يومية لتتبع أهدافهم، بينما لا يتتبع 38% منهم أهدافهم على الإطلاق. ولكن ماذا لو كان بإمكانك تتبع أهدافك بدقة وسهولة أكبر؟ استخدم ClickUp، حيث تلتقي بنية المخطط مع قوة الأتمتة. من تحديد المهام والمواعيد النهائية إلى تتبع التقدم باستخدام لوحات معلومات مرئية، يساعدك ClickUp على البقاء منظمًا ومركزًا. بفضل التذكيرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وسير العمل التلقائي، لن تفوتك أي مرحلة مهمة مرة أخرى. 💫 نتائج حقيقية: أفاد مستخدمو ClickUp بزيادة الإنتاجية بمقدار الضعف

جدول المقارنة: أفضل مخططات ADHD

فيما يلي نظرة عامة سريعة على أفضل 11 مخططًا لمرضى ADHD:

أداة التخطيط الأفضل لـ الميزات البارزة الأسعار* ClickUp الأفضل للتخطيط الرقمي وإدارة المهام لمرضى ADHD حجم الفريق: الأفراد، الشركات الصغيرة، الشركات المتوسطة، المؤسسات إدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي، قوالب الإنتاجية، التذكيرات، مستندات لتدوين الملاحظات، ألواح بيضاء، وتصور المهام مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات Todoist الأفضل لإدارة المهام المنظمة مع تحديد الأولويات المناسب لمرض ADHD حجم الفريق: أفراد، فرق من جميع الأحجام إضافة سريعة، فلاتر، خيارات عرض متعددة، تذكيرات متكررة مجاني؛ الإصدار الاحترافي: يبدأ من 2.50 دولار شهريًا Planner Pad الأفضل للتخطيط متعدد المستويات لربط الأهداف طويلة المدى بالمهام اليومية حجم الفريق: أفراد، شركات صغيرة نظام التخطيط Funnel Down، نهج متعدد المستويات للتخطيط أسعار مخصصة Evernote الأفضل لتنظيم الأفكار والملاحظات والأفكار المتعلقة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في مكان واحد حجم الفريق: الأفراد والشركات الصغيرة Web Clipper، Widgets، تكامل التقويم، المزامنة عبر الأجهزة مجاني؛ شخصي: يبدأ من 14.99 دولارًا شهريًا تركيز الدماغ الأفضل لتخصيص وقت خالٍ من التشتيت مع مؤقتات ملائمة لمرض ADHD حجم الفريق: أفراد، فرق تحتاج إلى إدارة الوقت تقسيم الوقت على غرار طريقة بومودورو، وحظر شبكات Wi-Fi، وتصدير ملفات CSV، ودعم متعدد اللغات مجانًا SimpleMind الأفضل لرسم الخرائط الذهنية البصرية لتنظيم أفكار ADHD حجم الفريق: الأفراد والفرق التي تحتاج إلى تنظيم بصري التركيز التلقائي، السحب والإفلات، أوراق الأنماط أسعار مخصصة Habitica الأفضل لبناء عادات ملائمة لمرضى ADHD من خلال الألعاب حجم الفريق: أفراد، فرق صغيرة، مجتمعات تتبع العادات، المكافآت، مهام الحفلات مجاني؛ أسعار مخصصة مخطط Passion الأفضل للتخطيط الموجه نحو الأهداف مع التفكير الموجه حجم الفريق: الأفراد والشركات الصغيرة خريطة طريق الشغف، تأملات شهرية، تخطيط منظم للحياة أسعار مخصصة Panda Planner الأفضل لتحقيق التوازن بين الإنتاجية والرفاهية من خلال تلميحات منظمة حجم الفريق: أفراد، شركات صغيرة تحديد الأهداف اليومية، التوازن الصحي، تخطيط أسبوعي/يومي أسعار مخصصة Happy Planner الأفضل للتخطيط الإبداعي والمرن لمرضى ADHD مع تخصيص مرئي حجم الفريق: أفراد، مبدعون ملصقات، صناديق موسمية، خيارات التخطيط أسعار مخصصة Bullet Journal الأفضل لتخطيط ADHD قابل للتخصيص باستخدام نظام تناظري حجم الفريق: أفراد، مخططون مبدعون تسجيل سريع، تأمل، مرونة في التصميم أسعار مخصصة

أفضل 11 مخططًا لمرض فرط الحركة ونقص الانتباه

يوفر مخطط ADHD المناسب نظامًا يعمل مع عقلك وليس ضده. هناك شيء واحد يرغب الأشخاص ذوو التنوع العصبي في أن يعرفه أرباب العمل ، وهو أن الأدوات المناسبة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا بين الشعور بالإرهاق والاستمرار في الإنتاجية.

تساعدك أفضل الخيارات على تقسيم المهام وإدارة الوقت بفعالية والحفاظ على مسارك الصحيح. تشمل هذه القائمة حلولًا مصممة لدعم التركيز والتنظيم والإنتاجية، من الأدوات الرقمية إلى المخططات الورقية.

1. ClickUp (الأفضل للتخطيط الرقمي وإدارة المهام لمرضى ADHD)

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يشتهر بقدراته القوية في إدارة المشاريع. هذه القوة تجعله المخطط المثالي لمرض ADHD، حيث يوفر أدوات مرنة لتنظيم يومك وإدارة المهام بصريًا وتعيين تذكيرات مفيدة.

تخلص من الفوضى الذهنية باستخدام ClickUp Brain

قلل من التشوش الذهني عن طريق تبسيط المهام المتكررة باستخدام ClickUp Brain

أخيرًا، يربط ClickUp Brain، المساعد الذكي المتكامل، كل شيء معًا من خلال العمل كمساحة رقمية لتسجيل الأفكار والملاحظات والتذكيرات الإضافية.

إذا كنت تشعر دائمًا أنك لا تستطيع التركيز في العمل، فإن هذا المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك من خلال ربط جميع تطبيقات العمل ومصادر البيانات الخاصة بك، مما يقلل الحاجة إلى التبديل بين المنصات المختلفة. بالنسبة لشخص مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، هذا يعني قضاء وقت أقل في البحث عن المعلومات وتركيز أكبر على المهمة.

🧩 على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب من ClickUp Brain إنشاء جدولك للأسبوع القادم بناءً على المواعيد النهائية والأولويات. سيقوم بإنشاء خطة عن طريق فرز المهام تلقائيًا حسب الأهمية، واقتراح فترات زمنية للعمل المركّز، وجدولة فترات الراحة للحفاظ على نشاطك وإنتاجيتك.

أنشئ دفتر يوميات للامتنان باستخدام ClickUp Docs

يوميات الامتنان مع ClickUp Docs

تحكم في أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه باستخدام دفتر يوميات الامتنان في ClickUp Docs. سجل إنجازاتك اليومية، واكتب أفكارك الإيجابية، واستخدم عناصر مرئية مثل قوائم المهام أو التمييز بالألوان لتجعل التجربة ممتعة ومجزية عند الرجوع إليها. نظرًا لأن ClickUp Docs يدعم التحرير في الوقت الفعلي والتضمين وربط المهام، فإن دفتر يومياتك يصبح أكثر من مجرد ملاحظات — يصبح جزءًا عمليًا من نظام التخطيط الخاص بك.

ابق على اطلاع على المهام اليومية مع مهام ClickUp

تتبع التقدم المحرز في حياتك اليومية باستخدام ClickUp Tasks

تعد مهام ClickUp أساس مشاريعك وإدارة مهامك اليومية، حيث توفر هيكلًا للتخطيط والتنظيم والتعاون.

تصور جدولك الزمني باستخدام تقويم ClickUp

قم بإدارة وقتك بشكل أفضل مع تقويم ClickUp

قد يمثل فقدان الإحساس بالزمن تحديًا لمرضى ADHD. يتيح لك تقويم ClickUp تقسيم يومك أو أسبوعك أو شهرك إلى أجزاء بخطوط زمنية واضحة. يمكنك:

قم بترميز المهام بالألوان حسب الأولوية أو مستوى الطاقة

اسحب المهام وأفلتها حسب تغير جدولك الزمني

قم بالمزامنة مع تقويم Google لتوحيد الأحداث الشخصية وأحداث العمل

بالإضافة إلى ذلك، لمساعدتك في إدارة الوقت، يوفر ClickUp Calendar View نظرة مركزية على جدولك الزمني من خلال جمع المواعيد النهائية والأحداث والمهام في جدول زمني واحد سهل الاستخدام. تساعد هذه الطريقة في تبسيط التخطيط من خلال تمكينك من رؤية يومك أو أسبوعك أو شهرك في لمحة واحدة، وهي مثالية لإدارة مشاريع متعددة.

اضبط التذكيرات وقوائم المهام لتبقى على المسار الصحيح

بناءً على ذلك، تعمل ClickUp Reminders و ClickUp Task Checklists معًا لتسهيل الالتزام بالمواعيد النهائية وتتبع التقدم المحرز.

حوّل تعليقات المهام إلى تذكيرات ClickUp حتى لا تفوتك أي متابعة

تُعلمك التذكيرات بالمواعيد النهائية والاجتماعات القادمة، مما يتيح لك إضافة مرفقات وتعيين تواريخ استحقاق وإنشاء جداول متكررة أو تخصيصها لأعضاء الفريق. وفي الوقت نفسه، تساعد قوائم المراجعة في تقسيم المهام الكبيرة إلى خطوات يمكن إدارتها، مع خيارات لإنشاء عناصر فرعية لتحسين التنظيم.

خطط لأسبوعك بصريًا باستخدام ClickUp Whiteboards

إذا كنت تفكر بشكل أفضل من خلال الصور، فإن السبورات البيضاء هي أفضل صديق لك. استخدمها من أجل:

خطط لروتين أو مشروع جديد

نظم المهام بصريًا باستخدام الملاحظات اللاصقة والأيقونات والرسومات

تعاون في الوقت الفعلي مع مدربك أو فريقك أو زميلك المسؤول

ابدأ بسرعة مع قوالب مخططات يومية ملائمة لمرض ADHD

يوفر ClickUp قوالب جاهزة لمساعدتك على البدء بسرعة. من تخطيطات تقسيم الوقت اليومي إلى أدوات تتبع العادات ويوميات الامتنان ، كل عنصر قابل للتخصيص بالكامل — حتى تتمكن من بناء روتين يناسبك، لا يعمل ضدك.

هل تبحث عن قائمة مهام بسيطة ومناسبة لمرضى ADHD لتبدأ بها؟ جرب قالب ClickUp Getting Things Done – Simple List. إنه مثالي لتقسيم المهام إلى خطوات تالية واضحة، والحفاظ على التنظيم، وتجنب الإرباك.

أفضل ميزات ClickUp

تقسيم المهام حسب الوقت: خصص فترات زمنية محددة للمهام أو المشاريع للحفاظ على التركيز وتقليل تعدد المهام، مما يحسن الإنتاجية

تتبع الأهداف: استخدم استخدم ClickUp Goals لتحديد الأهداف وتقسيمها إلى مهام ومراقبة التقدم المحرز للحفاظ على الحماس والتوافق مع أهدافك طويلة المدى

نظم المهام بصريًا: استخدم فئات مرمزة بالألوان لتجميع المهام ذات الصلة، مما يسهل تقليل عوامل التشتيت

تصور التقدم المحرز: استخدم استخدم عرض لوحة ClickUp ومخططات جانت لتتبع حالة المهام وتحديد العقبات والحفاظ على الزخم في جميع المشاريع

أنشئ دفتر امتنان: تعامل مع ضغوط اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من خلال دفتر امتنان في تعامل مع ضغوط اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من خلال دفتر امتنان في ClickUp Docs . دوّن إنجازاتك اليومية واستخدم العناصر المرئية لتجعل من مراجعتها تجربة مجزية

قيود ClickUp

على الرغم من قوة ClickUp، إلا أن التخصيص العميق ومجموعة الميزات يمكن أن تخلق منحنى تعلم حاد للمبتدئين

تطبيق ClickUp للهواتف المحمولة ليس سهل الاستخدام أو غني بالميزات مثل الإصدار المخصص لأجهزة الكمبيوتر المكتبية

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

2. Todoist (الأفضل لإدارة المهام المنظمة مع تحديد الأولويات المناسب لمرض ADHD)

عبر Todoist

يبسط Todoist إدارة المهام، ويمنحك المساحة لتسجيل كل شيء وتنظيمه وتتبعه، سواء كانت مشاريع عمل أو أهداف شخصية أو مهام يومية. صُممت هذه الأداة للتخطيط السهل، وتتيح لك إضافة المهام بشكل طبيعي كما تفكر فيها، وتحديد أولوياتها بسهولة، والحفاظ على الوضوح عبر أجهزة متعددة.

من جدولة المواعيد المتكررة إلى ضبط التذكيرات وتصور حجم العمل، يتيح لك Todoist البقاء على اطلاع على مسؤولياتك دون تشويش ذهني. بفضل واجهته البديهية ومعالجته للغة الطبيعية ومزامنته عبر الأنظمة المختلفة، يصبح التخطيط سهلاً بغض النظر عن مكان وجودك.

أفضل ميزات Todoist

استخدم ميزة "إضافة سريعة" لتدوين المهام بشكل طبيعي فور تذكرها، مما يقلل من العبء الذهني

أضف تنبيهات حساسة للوقت أثناء إنشاء مهمة للمواعيد النهائية القادمة أو التذكيرات المهمة أو الأنشطة ذات الأولوية العالية

قم بالتبديل بين طرق العرض المتعددة لتخطيط المشاريع بالطريقة التي تناسبك

يمكنك الوصول إلى المهام من جهاز الكمبيوتر المكتبي أو الجوال أو ملحقات المتصفح أو الوظائف الإضافية للبريد الإلكتروني والأجهزة القاب

قيود Todoist

قد تشعر أن الإشعارات المتكررة مزعجة وتشبه الرسائل غير المرغوب فيها

يبدو الدفع الشهري مقابل نظام قائمة المهام غير ضروري عندما توفر البدائل المجانية ميزات مماثلة

أسعار Todoist

مبتدئ: مجاني

المزايا: 2.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Todoist

G2: 4. 4/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (2,500+ تقييم)

💡 نصيحة احترافية: نهج Agile مناسب للجميع: قسّم مهامك إلى مهام صغيرة واحتفظ بقوائم مرجعية لتبقى على المسار الصحيح.

3. Planner Pads (الأفضل للتخطيط متعدد المستويات لربط الأهداف طويلة المدى بالمهام اليومية)

عبر Planner Pads

Planner Pad هو نظام تنظيم ورقي يساعد الأشخاص على إدارة حياتهم الشخصية والمهنية. سواء كنت تفضل التنسيق الحلقي أو الأوراق المفككة، فإن Planner Pad يتكيف مع سير عملك من خلال خيارات مؤرخة وغير مؤرخة.

يساعدك نظام التخطيط الفريد Funnel Down Planning System على تصنيف مهامك وتحديد أولوياتها وجدولتها بكفاءة. بفضل تصميمه ثلاثي المستويات، يمنحك Planner Pad نظرة شاملة على أسبوعك. ابدأ بإدراج جميع مهامك في فئات عامة، ثم قم بتصفيتها إلى أولويات يومية، وجدول الوقت اللازم لإنجازها.

أفضل ميزات Planner Pads

استخدم مستودع المشاريع لإدراج جميع المهام الشخصية والمتعلقة بالعمل في فئات عامة في أعلى كل صفحة

انقل المهام الرئيسية إلى القسم الأوسط لإنشاء خطة عمل مركزة للأسبوع

استخدم الجزء السفلي كدفتر مواعيد لتخصيص وقت للاجتماعات والمواعيد النهائية والالتزامات الشخصية

استخدم القسم المخصص لتدوين الأهداف وتتبع التقدم المحرز وتنظيم الأفكار

قيود دفاتر التخطيط

قد لا تناسب طريقة Funnel Down الثابتة جميع أنماط التخطيط. فهي تفتقر إلى خيارات التخصيص مثل قوالب ADHD المرنة والعناصر التحفيزية وميزات التخصيص

إنه نظام ورقي لا يحتوي على تذكيرات أو إشعارات تلقائية

أسعار دفاتر التخطيط

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات دفاتر المخططين

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🔍 هل تعلم؟ يمكن للأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) أن ينجحوا في أماكن العمل إذا تلقوا التدريب اللازم. 61% من المؤسسات توفر تدريبًا على إدارة المشاريع لموظفيها.

4. Evernote (الأفضل لتنظيم الأفكار والملاحظات والأفكار المتعلقة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في مكان واحد)

عبر Evernote

تم تصميم Evernote لتنظيم المهام وإدارة المشاريع وتتبع المعلومات المهمة في مكان واحد. بفضل المزامنة السلسة عبر الأجهزة، يمكنك تسجيل الأفكار أثناء التنقل وتنظيم سير عملك والبقاء على اطلاع على المواعيد النهائية دون تفويت أي شيء.

يقوم Evernote بتنظيم كل شيء — ملاحظات الاجتماعات والمهام الشخصية والمواد المرجعية — ويجعلها متاحة من خلال البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمزامنة عبر الأجهزة والأدوات المرنة.

من الميزات البارزة ميزة Web Clipper، التي تتيح لك حفظ المقالات والصور والبحوث من الويب مباشرة إلى مساحة عمل Evernote الخاصة بك.

أفضل ميزات Evernote

احفظ الملاحظات والصور وملفات PDF وحتى المستندات المكتوبة بخط اليد في مساحة واحدة قابلة للبحث

رتب لوحة التحكم الرئيسية في منزلك باستخدام الأدوات المصغرة للوصول السريع إلى الملاحظات والمهام المهمة

اربط الملاحظات بأحداث التقويم الشهري وأضف تواريخ الاستحقاق بأقل جهد ممكن

حافظ على تنظيم المهام من خلال دمج قوائم المهام الخاصة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والجداول الزمنية مباشرة في ملاحظاتك

قيود Evernote

تدفع التنبيهات المستمرة المستخدمين نحو الإصدار المدفوع، مما يجعل التجربة المجانية محبطة

تجعل القيود المفروضة على إنشاء الملاحظات ومزامنة الأجهزة من الصعب استخدامه بفعالية دون الترقية

أسعار Evernote

مجانًا

شخصي: 14.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي: 17.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الفرق: 24.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Evernote

G2: 4. 4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (8,200+ تقييم)

🔍 هل تعلم؟ 77% من الفرق عالية الأداء تستخدم نوعًا ما من برامج إدارة المشاريع.

5. Brain Focus Productivity Timer (الأفضل لتخصيص وقت خالٍ من التشتيت مع مؤقتات ملائمة لمرض ADHD)

عبر Brain Focus Productivity Timer

Brain Focus Productivity Timer هو تطبيق لإدارة الوقت يحول عملك إلى فترات زمنية مركزة تتبعها فترات راحة مستحقة. استنادًا إلى تقنيات مثل Pomodoro و 52/17، تتيح لك أداة الإنتاجية ADHD تخصيص جلسات العمل لتناسب وتيرتك.

ابدأ جلسة عمل، واستمتع باستراحة كمكافأة، ثم استأنف العمل للحفاظ على الزخم. بفضل واجهته البسيطة، يمكنك تتبع وقتك حسب المهمة، وتقليل عوامل التشتيت، وتجميع المهام في فئات مفيدة.

علاوة على ذلك، تتيح لك الإشعارات معرفة نهاية الجلسات، كما تضفي السمات المتعددة والدعم لأكثر من 30 لغة لمسة شخصية.

أفضل ميزات Brain Focus Productivity Timer

خصص تجربتك مع العديد من السمات ودعم لأكثر من 30 لغة

يمكنك الوصول إلى الأدوات المصغرة وفئات المهام الإضافية وتصدير ملفات CSV وخيارات النسخ الاحتياطي لتحقيق تحكم أكبر في الإنتاجية

قم بتنشيط الإعدادات التي توقف تشغيل Wi-Fi والصوت أثناء جلسات العمل لتركيز دون انقطاع

قيود مؤقت إنتاجية التركيز الذهني

قد تنتهي الجلسات بشكل غير متوقع، دون خيار لتحريرها أو حذفها

يستمر صوت التكتكة حتى عند تعطيله، مما قد يشتت الانتباه

أسعار مؤقت الإنتاجية Brain Focus

مجانًا

تقييمات ومراجعات Brain Focus Productivity Timer

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🔍 هل تعلم؟ طورت شركة تويوتا في الأربعينيات طريقة كانبان، وهي أداة مرئية لإدارة المشاريع، بهدف تحسين كفاءة التصنيع. اليوم، تُستخدم هذه الطريقة على نطاق واسع في تطوير البرمجيات وإدارة المشاريع المرنة.

6. SimpleMind (الأفضل لرسم الخرائط الذهنية البصرية لتنظيم أفكار ADHD)

عبر SimpleMind

من تحديد الخطوط العريضة لمشروع ما ودراسة موضوعات معقدة إلى تقسيم الأفكار الكبيرة إلى أجزاء يمكن إدارتها، يوفر SimpleMind المرونة اللازمة لتخطيط أفكارك بطريقة منطقية بالنسبة لك.

بفضل التصميم الحر، يمكنك وضع الموضوعات في أي مكان أو استخدام التخطيطات التلقائية لتنظيمها بشكل منظم. قم بتخصيص الخرائط الذهنية بالألوان والصور والروابط والملاحظات لجعلها أكثر جاذبية وإفادة.

ميزة فريدة هي المزامنة عبر الأنظمة الأساسية، والتي تتيح لك الوصول إلى خرائطك الذهنية وتحريرها بسلاسة عبر أنظمة Windows وMac وiOS وAndroid.

أفضل ميزات SimpleMind

قم بتنشيط وضع التركيز التلقائي لإبراز الموضوعات الرئيسية وتقليل الفوضى على الشاشة

أعد ترتيب الأفكار بسهولة وحدد أولوياتها باستخدام وظيفة السحب والإفلات وفرز الموضوعات الفرعية

اختر من بين أكثر من 15 نموذجًا أو أنشئ نموذجك الخاص لتخصيص الخرائط الذهنية حسب تفضيلاتك

قيود SimpleMind

تبدو الواجهة عالقة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما يجعل من الصعب إنشاء خرائط ذهنية حديثة المظهر

تفتقر إلى ميزات المخططات القياسية مثل مخططات العظام السمكية والخرائط الذهنية الدائرية

أسعار SimpleMind

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات SimpleMind

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات إدارة التقويم لتبقى منظمًا

7. Habitica (الأفضل لتكوين عادات ملائمة لمرض ADHD من خلال الألعاب)

عبر Habitica

تحول Habitica المهام اليومية إلى لعبة جذابة حيث يتم مكافأة التقدم ويشعر المستخدم بأن الإنتاجية بمثابة مغامرة. تم تصميم هذا التطبيق لبناء العادات بشكل طبيعي ويدعم تراكم العادات، مما يساعدك على بناء روتين صغير ومتسق يتراكم بمرور الوقت.

تحفزك عن طريق تحويل مهامك إلى تحديات، مع مكافآت ومستويات ومعارك ضد الوحوش داخل اللعبة. علاوة على ذلك، تتيح لك Party Quests التعاون مع الأصدقاء ومحاربة الوحوش من خلال إكمال المهام في الحياة الواقعية.

إذا تخطيت مهام أساسية في متتبع العادات هذا، فستتضرر مجموعتك بأكملها، مما يضيف طبقة إضافية من المسؤولية والعمل الجماعي.

أفضل ميزات Habitica

شارك في تحديات ومهام المجتمع التي تحول المهام إلى مهام مثيرة

اربح مكافآت حقيقية داخل التطبيق — نقاط خبرة وذهب ومانا — تفتح لك عناصر مخصصة وترقيات

كوّن فريقًا من خلال تشكيل مجموعات للمساءلة وحتى محاربة الوحوش مع الأصدقاء لمزيد من التحفيز

اعرض إنجازاتك باستخدام أدوات ديناميكية تعرض مهامك اليومية وأعمالك المطلوبة وإحصائيات أدائك في لمحة سريعة

قيود Habitica

التحديثات غير المنتظمة والميزات التي تمت إزالتها تجعل التطبيق يبدو قديمًا للمستخدمين على المدى الطويل

لا يعمل التطبيق في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، مما قد يسبب إزعاجًا للمستخدمين الذين لا يتوفر لديهم اتصال شبكة موثوق

أسعار Habitica

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Habitica

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🔍 هل تعلم؟ إن مغالطة التخطيط، وهي انحراف معرفي، تجعل الناس يقللون من تقدير الوقت اللازم لإنجاز مهمة ما، ولهذا السبب تحظى أدوات تتبع الوقت بشعبية كبيرة.

8. Passion Planner (الأفضل للتخطيط القائم على الأهداف مع التفكير الموجه)

عبر Passion Planner

Passion Planner هو أداة شاملة لتخطيط الحياة تجمع بين عناصر اليوميات التقليدية وميزات تحديد الأهداف المنظمة. يوفر "خريطة طريق الشغف" الفريدة لمساعدتك على تصور أهدافك قصيرة المدى وطويلة المدى والتخطيط لها.

تتضمن أداة التخطيط تخطيطات شهرية وأسبوعية وأقسام للتفكير ومساحة للتعبير الإبداعي. وهي توجه المستخدمين خلال تحديد أهدافهم وتقسيمها إلى خطوات قابلة للتنفيذ واتخاذ الإجراءات اليومية لتحقيقها.

يساعدك Passion Planner على وضع روتين لمرض ADHD من خلال التلميحات والتأملات ونظام دعم مدمج يسمى مجتمع #PashFam.

أفضل ميزات Passion Planner

أدرج تحديات شهرية وأسئلة للتفكير وممارسات شاملة لتعزيز العزيمة والنمو الشخصي

تأمل واضبط مسارك مع صفحات التأمل الشهرية التي تحث على التقييم الذاتي لتتبع التقدم المحرز وتحسين الأهداف

تتبع أهدافك باستخدام خارطة طريق الشغف لتحديد رؤيتك الشاملة وتقسيمها إلى خطوات قابلة للتنفيذ

قيود Passion Planner

خيارات التخصيص المحدودة مع التخطيطات المنظمة قد لا تناسب أسلوب التخطيط لدى الجميع

جدول زمني مقيّد، مع ساعات محددة مسبقًا من 6:00 صباحًا إلى 10:30 مساءً، مما قد لا يتناسب مع جميع الجداول الزمنية

أسعار Passion Planner

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Passion Planner

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🧠 حقيقة ممتعة: تم اختراع الملاحظات اللاصقة، التي غالبًا ما تستخدم لتتبع المهام، عن طريق الصدفة عندما كان أحد علماء شركة 3M يحاول صنع مادة لاصقة فائقة القوة. لكنه بدلاً من ذلك، ابتكر مادة لاصقة ضعيفة وقابلة لإعادة الاستخدام، وهي مثالية للملاحظات!

9. Panda Planner (الأفضل لتحقيق التوازن بين الإنتاجية والرفاهية من خلال تلميحات منظمة)

عبر Panda Planner

يجمع Panda Planner بين التخطيطات الأسبوعية واليومية، ويقسم المهام إلى خطوات سهلة الإدارة، مما يعزز الإنتاجية ويقلل من التوتر. بالإضافة إلى ذلك، توفر قوالب الجداول المدمجة هيكلًا منظمًا دون الحاجة إلى إنشاء تخطيطات من البداية.

بفضل ميزات مثل تقييمات الامتنان والإنتاجية اليومية، يضمن لك هذا التطبيق البقاء على المسار الصحيح أثناء المضي قدمًا. علاوة على ذلك، تتيح لك التحديثات كل ثلاثة أشهر متابعة التطبيق في أي وقت دون الشعور بالتخلف عن الركب.

أفضل ميزات Panda Planner

استخدم الأقسام اليومية لتنظيم يومك مع المهام والأهداف والملاحظات ذات الأولوية

وازن بين التخطيط التفصيلي وتحديد الأهداف العامة باستخدام تخطيطات أسبوعية ويومية مرنة

تصور مهامك الأسبوعية من خلال التصميم، مما يضمن بقاء كل شيء منظمًا

قيود Panda Planner

تم تحسين Panda Planner للبيانات الجدولية، مما يجعله أقل فعالية في التعامل مع التنسيقات غير المنظمة مثل الصور أو الصوت

تغطي Panda Planner Classic فترة 3 أشهر فقط، مما قد لا يكون مناسبًا للتخطيط طويل الأجل أو تحديد الأهداف السنوية

أسعار Panda Planner

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Panda Planner

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

10. The Happy Planner (الأفضل للتخطيط الإبداعي والمرن لمرضى ADHD مع إمكانية التخصيص البصري)

عبر The Happy Planner

يقدم Happy Planner نهجًا فريدًا وحيويًا للتنظيم يجمع بين الوظائف والتعبير الشخصي. بفضل مجموعة واسعة من التخطيطات والموضوعات - من تخطيط لوحة التحكم الكلاسيكي للتخطيط لمدة 12 شهرًا إلى التصميمات الرأسية والأفقية - يحول نظام المخطط هذا الجدولة اليومية إلى شكل من أشكال الفن.

تصميم هذا المخطط غير المؤرخ يعني أنه يمكنك البدء في أي وقت دون إهدار الصفحات، بينما تتيح لك مجموعة كبيرة من الملحقات القابلة للتخصيص، مثل حزم الفواصل والدفاتر والمذكرات، تخصيص تجربة التخطيط وفقًا لأسلوبك.

أفضل ميزات Happy Planner

حسّن صفحاتك باستخدام حزم ملصقات موسمية ممتعة وإكسسوارات لإضافة لمسة إبداعية

استخدم تصميم لوحة التحكم الكلاسيكية لعرض عامك في لمحة، مما يسهل عليك الموازنة بين المواعيد والمواعيد النهائية والمعالم الشخصية

استكشف العروض الفريدة مثل "Oh How Lovely Box" للاحتفالات الموسمية، والتي تجمع بين المخططات وعناصر حصرية لإلهام إضافي

قيود Happy Planner

على الرغم من أن سعر المخطط الأولي معقول، إلا أن النفقات يمكن أن ترتفع بسرعة عند شراء الملصقات وشريط الوشي وغيرها من العناصر الزخرفية

يمكن أن تصبح أداة التخطيط سميكة وثقيلة للغاية، خاصةً عند تخصيصها بصفحات وإكسسوارات إضافية، مما يجعلها أقل قابلية للحمل للاستخدام اليومي

أسعار Happy Planner

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Happy Planner

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🧠 حقيقة ممتعة: هل تريد مخططًا رقميًا واقعيًا؟ تستخدم بعض المخططات عبر الإنترنت الآن الذكاء الاصطناعي في مهام الحياة اليومية، على سبيل المثال، للتنبؤ بتضارب المواعيد، واقتراح أولويات المهام، وحتى تذكيرك بالمواعيد النهائية.

11. Bullet Journal (الأفضل لتخطيط ADHD قابل للتخصيص باستخدام نظام تناظري)

عبر Bullet Journal

Bullet Journal (المعروف أيضًا باسم BuJo) هو نظام تنظيمي قابل للتخصيص طوره Ryder Carroll للمساعدة في إدارة المهام والأحداث والأفكار. إنه نظام تخطيط مرن وتناظري يتيح لك تسجيل كل تفاصيل حياتك باستخدام قلم ودفتر ملاحظات فقط.

يجمع BuJo بين أساليب التخطيط التقليدية وممارسات اليقظة الذهنية، مما يجعله مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. كتطبيق مخطط يومي، يستخدم التسجيل السريع مع نقاط ورموز لتصنيف المعلومات، مما يتيح للمستخدمين تتبع الماضي وتنظيم الحاضر والتخطيط للمستقبل.

أفضل ميزات Bullet Journal

شارك في المراجعات اليومية لتسجيل الإنجازات والدروس المستفادة، مما يدفعك إلى التحسين المستمر

أثري تصميمك بالرسومات والرموز والملاحظات الشخصية لتناسب تدفق إبداعك

ادمج القوائم والتقويمات والتأملات في نظام واحد متماسك يتطور معك بمرور الوقت

قيود دفتر الملاحظات

يتطلب إنشاء دفتر ملاحظات ومتابعته جهدًا منتظمًا، غالبًا يوميًا. قد يكون هذا أمرًا صعبًا لمن لديهم جداول أعمال مزدحمة

بمجرد إنشاء التخطيطات، يصعب إجراء تغييرات أو نقل المهام، على عكس البدائل الرقمية

أسعار Bullet Journal

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Bullet Journal

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

✨ إشادات خاصة Notion : الأفضل للتخطيط الرقمي القابل للتخصيص مع مساحة عمل مرئية Tiimo : الأفضل لإدارة الوقت المرئي مع تذكيرات لطيفة Akiflow : الأفضل لتجميع المهام في جدول يومي مركّز

مساعدك في التخطيط الملائم لمرض ADHD: ClickUp

يقدم كل مخطط ADHD مزيجًا فريدًا من الهيكل والمرونة والتنظيم الإبداعي. تركز بعض الأدوات على التخطيط البصري، بينما تركز أخرى على إدارة الوقت أو تعزيز العادات.

المفتاح هو العثور على مخطط يناسب أسلوب عملك ويجعل تنظيمك يبدو أمراً طبيعياً.

يتميز ClickUp بكونه مخطط ADHD شامل، يوفر هيكلًا دون جمود. مع ClickUp، يمكنك تقسيم المشاريع إلى خطوات يمكن إدارتها، وتصور جدولك الزمني، واستخدام مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي للبقاء على المسار الصحيح وتوليد الأفكار.

إذا كنت مستعدًا لزيادة التركيز والانسيابية في يومك، فقم بالتسجيل في ClickUp اليوم! ✨