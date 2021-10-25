تقديم صفحة المدونة الجديدة: ماذا تحتوي؟!

وُلد ClickUp في عالم التكنولوجيا لمساعدة الناس على أن يصبحوا أكثر إنتاجية وإنجازًا 👏 للأشياء 👏 بشكل أسرع.

على الرغم من أن الغرض الرئيسي من وجودها هو تزويد الفرق بأداة شاملة لإدارة المشاريع للتعامل مع جميع أنواع المهام، فإننا في ClickUp نعتقد أن توفير الموارد لمساعدتك على أداء دورك وتسهيل نموك المهني أمر لا يقل أهمية.

في الواقع، هذا هو أحد أهم قيمنا الأساسية في ClickUp — النمو بنسبة 1٪ كل يوم. 🌱

إحدى طرق تعزيز هذه القيمة الأساسية هي مشاركة معرفتنا وخبراتنا لمساعدتك في توليد أفكار جديدة واكتساب رؤى مهمة حول مواضيع متنوعة وتعلم أفضل الطرق لإدارة سير عملك بالطريقة التي تناسبك. 🙋‍♀️

سواء كنت محترفًا متمرسًا في مجالك أو في المراحل الأولى من حياتك المهنية، توجه إلى صفحة مدونة ClickUp للحصول على بعض المعلومات المفيدة التي تحتاج إلى معرفتها للتفوق في دورك.

ولدينا أخبار رائعة لك!

خضعت مدونتنا مؤخرًا لتجديد شامل لتوفير تجربة مستخدم أفضل وتزويدك بمحتوى مطور. 🔥

تابعنا لتتعرف على كيفية الاستفادة القصوى من الموارد المتوفرة على صفحة المدونة المجددة!

صفحة مدونة جديدة، من هذا؟!

نقدم لكم... صفحة مدونة ClickUp المجددة! 😍 🙌

مع وضعك في الاعتبار، وفي محاولة لإضفاء الطابع الإنساني على المحتوى الخاص بنا وتنويعه، قمنا بتغيير كل جزء من صفحة المدونة هذه!

للبدء، قد تلاحظ على الفور الألوان الزاهية. 🦄 🌈

والأهم من ذلك، قمنا بتحسين قائمة التنقل وأضفنا عناوين الفئات وروابط الفئات الفرعية لمساعدتك في العثور على أنواع معينة من المقالات أو أي شيء تبحث عنه بسرعة أكبر. ⚡️

سرّع عملية البحث عن طريق تحديد الفئات والفئات الفرعية:

إدارة إدارة المشاريع إدارة المنتجات إدارة الوقت التسويق

إدارة المشاريع

إدارة المنتجات

إدارة الوقت

التسويق

المنتج استخدام برنامج ClickUp لتخطيط الأهداف

استخدام ClickUp

التخطيط

الأهداف

البرامج

أخبار إصدارات الميزات الإعلانات الأحداث

إصدارات الميزات

الإعلانات

الأحداث

Worklife Audio Spotlight Productivity Remote Work

أضواء على الصوت

الإنتاجية

العمل عن بُعد

إدارة المشاريع

إدارة المنتجات

إدارة الوقت

التسويق

استخدام ClickUp

التخطيط

الأهداف

البرامج

إصدارات الميزات

الإعلانات

الأحداث

أضواء على الصوت

الإنتاجية

العمل عن بُعد

أنواع المدونات: اكتشف ما يمكنك العثور عليه في صفحة مدونتنا

يعد تنويع المحتوى أحد أهم أولوياتنا لتزويد قرائنا أمثالك بموارد متنوعة للتعلم منها.

نحن ندرك أن احتياجات كل شخص تختلف عن الآخر، بل إن احتياجاتك أنت نفسك تتغير من وقت لآخر، ولهذا السبب بالذات نواصل إنشاء مجموعة متنوعة من المحتويات الجديدة لتوفير جميع المعلومات التي تحتاجها في مكان واحد.

بعد ذلك، دعنا نستكشف أنواع المدونات التي ستجدها بالتأكيد في أحدث إصدار من صفحة المدونة! ✨💻 ✨🔭👀

قوائم

القوائم هي طريقة ممتعة لتسمية المقالات المكتوبة في شكل قائمة. 📝

يعد هذا النوع من تنسيق المدونة طريقة رائعة للبحث عن المعلومات بسهولة، حيث يتم تقسيم المحتوى إلى أقسام أقصر يسهل استيعابها.

يمكن أن تساعدك طريقة عرض المعلومات بهذه الطريقة على استيعاب المحتوى بشكل أكثر فعالية، خاصة وأن كل قسم يركز عادةً على موضوع واحد في كل مرة.

على سبيل المثال، إذا كنت مهتمًا بمعرفة كيف يمكن أن تساعدك مخططات جانت في إدارة المشاريع ولكنك لا تعرف من أين تبدأ أو كيف يجب أن تبدو، فلا تبحث أكثر..

لدينا أمثلة يمكنك الاطلاع عليها في شكل قائمة توضح مختلف مخططات جانت لجميع أنواع الفرق!

➡️ اطلع على 20 مثالًا بسيطًا لمخطط جانت لكل شخص

مثال على مدونة قائمة في ClickUp

مثال على مدونة قائمة في ClickUp

البدائل

نحن نعلم أن هناك دائمًا الكثير من الخيارات المتاحة، وهذا ينطبق أيضًا على تطبيقات البرامج.

بغض النظر عن المجال الذي تعمل فيه أو الدور الذي تضطلع به، قد تتغير احتياجاتك واهتماماتك ونطاق عملك، وقد لا تلبي التطبيقات الحالية التي تستخدمها متطلبات عملك.

هذا هو بالضبط سبب إنشاء محتوى حول التطبيقات البديلة!

مدوناتنا البديلة موجودة لمساعدتك في اتخاذ أفضل قرار بما يتناسب مع احتياجاتك واحتياجات فريقك.

يعد سرد الخيارات المتاحة المختلفة واستخداماتها ومزاياها وقيودها وميزاتها وأسعارها في مقال واحد طريقة مثالية لعرض أفضل الخيارات في مكان واحد.

على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن بديل لـ Asana، فأنت محظوظ!

تحقق من ذلك هنا ➡️ 12 بديلاً رائعًا لـ Asana

مثال على مدونة بديلة للتطبيق في ClickUp

مثال على مدونة بديلة للتطبيق في ClickUp

الأدلة الشاملة

تهدف مدوناتنا الإرشادية الشاملة إلى تقديم نظرة عامة على موضوع معين وتوفير تحليل متعمق لمساعدتك في اكتساب مستوى أعلى من الفهم لهذا الموضوع.

على سبيل المثال، قد تجد نفسك مهتمًا بمعرفة المزيد عن ماهية إدارة تكامل المشاريع وكيفية عملها.

حسنًا، من الجيد أن لدينا الدليل الشامل الذي سيشرح لك ما هي هذه الخدمة وكيف تعمل وكيف ستفيدك والمزيد!

تعرف على المزيد حول إدارة تكامل المشاريع واطلع على مظهر مدونات الدليل الشامل لدينا هنا: ➡️ ما هي إدارة تكامل المشاريع

مثال على مدونة دليل شامل في ClickUp

مثال على مدونة دليل شامل في ClickUp

التعليقات

هل تتساءل عما إذا كانت أداة العمل الحالية التي تستخدمها هي الأفضل التي يمكنك الحصول عليها، أم أنه يمكنك الحصول على أفضل منها؟ 😉

حسنًا، هذا هو بالضبط السبب الذي دفعنا إلى إنشاء مدونات تهدف إلى تزويدك بتحليل شامل لتطبيق أو موضوع معين.

سيعرض هذا النوع من المدونات ميزات التطبيق ومزاياه وعيوبه وأسعاره والمزيد، لتزويدك بكل المعلومات التي تحتاجها لاتخاذ قرار صائب!

حسنًا، إليك مثال على ذلك. هل Jira حقًا تستحق كل هذا الضجيج؟ 👀 🙊

تحقق من مراجعة Jira واكتشف ذلك بنفسك!

➡️ مراجعة Jira 2021 (الميزات والمزايا والعيوب والأسعار)

مثال على مدونة مراجعة تطبيق في ClickUp

مثال على مدونة مراجعة تطبيق في ClickUp

فريق ClickUp: كيف نستخدم ClickUp

نحن في ClickUp أكبر المعجبين بالمنصة.

قد يبدو هذا متحيزًا بعض الشيء (😜)، ولكن لدينا أدلة تدعم سبب حبنا لاستخدامها!

أكثر ما نحب في ClickUp هو مرونته وتكيفه مع احتياجات وتفضيلات كل قسم وموظف.

على سبيل المثال، نستخدمها كل يوم عمل لإنجاز مهامنا وتخطيط مشاريعنا والتعاون مع زملائنا وما إلى ذلك.

نظرًا لاختلاف نطاق عمل كل قسم وسير عمل الموظفين عن بعضهم البعض، من المفيد جدًا وجود أداة قابلة للتخصيص تلبي احتياجاتهم وتتيح لهم التعاون في مكان واحد.

تغطي مقالات "كيف نستخدم ClickUp" كيفية استخدام الفرق المختلفة في ClickUp للمنصة وتحسينها من أجل تحسين جودة عملها وتبسيط عملياتها.

إنها طريقة رائعة لتعلم نصائح مفيدة من الأشخاص الذين يستخدمون ClickUp أكثر من غيرهم!

تعرّف على كيفية استخدام فريق الجودة المتميزة لدينا لـ ClickUp في أعمالهم اليومية!

➡️ كيف يستخدم فريق الجودة المتميز لدينا ClickUp

مثال على مدونة "كيف تستخدم فرق ClickUp ClickUp"

مثال على مدونة "كيف تستخدم فرق ClickUp ClickUp"

نصائح سريعة من المحترفين وخبراء الصناعة

بغض النظر عن المجال الذي تعمل فيه، والوظيفة التي تشغلها، ومدة خبرتك المهنية، ستجد دائمًا معلومات أخرى متاحة يمكن أن توفر لك منظورًا جديدًا وتساعدك على تحسين عملياتك.

التعلم من تجارب الآخرين لن يساعدك فقط على التفكير بشكل مختلف، بل قد يساعدك أيضًا على اتخاذ خيارات أفضل وتجنب الأخطاء الشائعة.

لهذا السبب بالذات قمنا بجمع اقتباسات من محترفين في مختلف المجالات لمشاركة خبراتهم ونصائحهم والمزيد.

تهدف هذه المدونات إلى ربط عوالمنا وإتاحة الفرصة للناس للتعلم من بعضهم البعض.

تحقق من المدونة أدناه للتواصل مع محترفين آخرين واكتشاف أساليب جديدة للإدارة المرنة والمزيد!

➡️ 20+ نصيحة للإدارة المرنة

مثال على مدونة ClickUp التي تعرض نصائح سريعة من خبراء في المجال

مثال على مدونة ClickUp التي تعرض نصائح سريعة من خبراء في المجال

مدونات الضيوف والمستخدمين المميزين

كما ذكرنا سابقًا، نحن نحب التعلم والاستماع إلى تجارب مستخدمينا مع ClickUp ونصائحهم حول كيفية إدارة سير العمل بشكل أفضل.

إن وجود مدونات تعرض آراءهم أمر مهم جدًا لنا (وللآخرين)!

تتيح مدونات الضيوف هذه الفرصة لمشاركة الخبرات والتواصل مع قرائنا والمساهمة في مجتمع ClickUp.

إذا كنت تحب استخدام ClickUp، تواصل معنا وأخبرنا كيف تستخدم ClickUp لتحسين عملك أو حياتك الشخصية، لتحظى بفرصة الظهور في مدونات ضيوفنا!

تحقق من أنواع مدونات الضيوف التي يمكن العثور عليها في صفحة المدونة الجديدة:

⭐️ أضواء على مستخدمي UGC

⭐️ مدونات الضيوف

⭐️ مدونات مستشاري ClickUp

تسليط الضوء على المستخدمين ومشاركات المدونين الضيوف في ClickUp

تسليط الضوء على المستخدمين ومشاركات المدونين الضيوف في ClickUp

مدونات الحياة العملية

بصفتنا دعاة للإنتاجية، نسعى جاهدين لمساعدتك على تحقيق الإنتاجية "المحترفة" من خلال تزويدك بجميع أنواع الموارد اللازمة للارتقاء بحياتك العملية.

تحتوي فئة "Worklife" على مقالات مدونة حول العمل عن بُعد ونصائح حول الإنتاجية ومواضيع أخرى متعلقة بنمط الحياة!

تحقق من بعض أفضل مدونات Worklife:

⭐️ نصائح ClickUp للمستخدمين الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

⭐️ 4 طرق سهلة لمساعدة فريقك على العودة إلى العمل بقوة أكبر

⭐️ 6 تقنيات إبداعية لتبادل الأفكار للعثور على أفضل أفكارك

⭐️ كيفية تدوين ملاحظات الاجتماعات بفعالية

⭐️ ما يتمنى الأشخاص ذوو التنوع العصبي أن يعرفه أرباب عملهم

تشمل المدونات الأخرى قيد الإعداد مقالات تتعلق بالصحة العقلية، والتنوع العصبي، والعودة إلى العمل، والعمل الجماعي، والمزيد! تابعونا. ✨

لم تكن صفحة المدونة هي الشيء الوحيد الذي خضع لتجديد ClickUp...😉

نقدم لكم... النشرة الإخبارية المجددة لـ ✨ClickUp Blog. ✨ 🎉

ابقَ على اطلاع بأحدث أخبار ClickUp والمدونات والندوات عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير، عند الاشتراك في النشرة الإخبارية لمدونتنا.

ستتلقى كل أسبوعين في بريدك الإلكتروني مجموعة متنوعة من الموارد المفيدة، مثل النصائح المفيدة والأدلة، وحتى آراء مهنيين آخرين من مختلف القطاعات حول كيفية استخدامهم لـ ClickUp في أعمالهم.

إنها طريقة رائعة للبقاء على اتصال مع مجتمع ClickUp والحصول على بعض الأدوات التعليمية التي تحتاجها لمواصلة النمو بنسبة 1٪ كل يوم. 😊🌱

احصل على نصائح وأحدث الاتجاهات في مجال إدارة المشاريع مباشرة إلى بريدك الإلكتروني؛ اشترك في النشرة الإخبارية لمدونة ClickUp هنا! 💁‍♀️📧

النشرة الإخبارية لمدونة ClickUp

النشرة الإخبارية لمدونة ClickUp

المزيد من الإضافات قادمة إليك!

تجديدنا لا يتوقف عند هذا الحد؛ فلدينا الكثير لنشاركه معك! نحن نواصل تنويع محتوانا لتزويدك بمجموعة متنوعة من الموارد لتستمتع بها.

وهذا يشمل المزيد من مقالات المدونة التي تغطي المزيد من حالات استخدام ClickUp، ونصائح الخبراء، وأدلة لمختلف الأدوار والصناعات، ومقالات عن نمط الحياة، وغير ذلك الكثير!

بالإضافة إلى المقالات، سنضيف مقاطع صوتية وفيديو إلى مدوناتنا لتوفير تجربة أفضل لقرائنا. 😄 🙌

تلميح — سيتوفر بودكاست من ClickUp في المستقبل القريب!!!🎙😎 (مثير، أليس كذلك؟!)

تأكد من الاشتراك للحصول على تنبيهات حول يوم الإطلاق والحلقات الجديدة والمزيد!

دورك الآن: نود أن نسمع منك

تتمثل إحدى أولوياتنا في مواصلة تحسين منصتنا ومواردنا لتقديم خدمة أفضل لمجتمع ClickUp.

لذا، نود أن نسمع منك لتعرف رأيك وتتعرف على الموضوعات الأخرى التي ترغب في معرفة المزيد عنها.

يرجى ملء هذا النموذج القصير وإبلاغنا!

شكرًا على وقتك، ونحن في انتظار ردودك! 😊