كيفية كتابة قائمة بالأمثلة

هل تفكر في كتابة قائمة؟ خيار رائع!

القوائم هي واحدة من أكثر القوائم شعبية أدوات التدوين حيث يمكنها جذب عدد كبير من الزيارات إلى موقعك.

🧠 حقيقة ممتعة: في استطلاع سنوي للمدونين أجرته أوربت ميديا, 55% من المدونين نشروا قائمة، مع وجود مقالات إرشادية فقط تحتل مرتبة أعلى من حيث الشعبية.

الناس يحبون القوائم، ولكن إنشاء قائمة مميزة يتطلب أكثر من مجرد ملخص بسيط من النقاط. أنت بحاجة إلى وصفة تبقي القراء متعلقين بها وتحثهم على المشاركة.

قبل أن تبدأ في كتابة منشورات قائمتك، يجب أن تتأكد من أن قائمتك تتضمن ثماني استراتيجيات محددة (المزيد عن ذلك بعد قليل). بعد ذلك، سوف تكون في طريقك إلى إنشاء قوائم القوائم التي تحصل على الكثير من المشاركات، وتزيد من جمهورك، وتزيد من مشاهداتك.

الجزء الأفضل؟ لست بحاجة إلى أن تكون مدونًا خبيرًا لتبدأ!

ما هو تنسيق القائمة؟

القائمة هي تنسيق محتوى يجمع بين عنصرين شائعين: مقالة وقائمة.

بعبارات بسيطة، يقدم مقال القائمة المعلومات في شكل قائمة، حيث يتم تنسيق كل عنصر بشكل متناسق ويكون بنفس الطول تقريباً في الوصف الخاص به. وعادةً ما يتبع كل عنصر في شكل قائمة بضع فقرات تشرح أو تتوسع فيه. وتساعد هذه الأوصاف القارئ على فهم أهمية العنصر أو تقديم خلفية عنه أو مشاركة سبب أهميته.

👀👀 هل تعلم؟ تحصل القوائم على مشاركات أكثر بنسبة 218% من المقالات الإرشادية و203% أكثر من الرسوم البيانية!

من السهل متابعة تنسيق القائمة. يتم تمييز كل عنصر بعناوين فرعية مرقمة، لتوجيه القارئ خلال المحتوى.

على سبيل المثال، انظر إلى قائمة مجلة ريدرز دايجست التي تحتوي على أفضل 100 كتاب على الإطلاق '. يظهر عنوان كل كتاب كعنوان مرقّم. أسفل ذلك، ستجد ملخصًا موجزًا للكتاب، وسبب إدراجه في القائمة، ولماذا يستحق القراءة.

عبر ريدرز دايجست تقدم القوائم المعلومات بفعالية بطريقة سهلة الاستخدام، مما يجعلها رائعة ل توسيع نطاق إنتاج المحتوى مع الحفاظ على تفاعل القراء.

🧠حقيقة ممتعة: للقائمة الأولى والرواية الأولى أصل مشترك مثير للاهتمام: لقد كانتا كُتبت في أوائل القرن الحادي عشر -وبواسطة النساء

كتبت سي شوناغون، وهي سيدة وشاعرة حادة الذكاء في بلاط هييان في اليابان، أول قائمة من خلال عملها كتاب الوسادة. وقد نُظمت هذه المجموعة من الملاحظات والشعر والشكاوى في قوائم تحت عناوين مثل الأشياء التي تسرع القلب و الأشياء المحرجة.

ما الذي يجعل القوائم فعالة للغاية؟

تعد القوائم من بين أكثر تنسيقات المحتوى شيوعًا، ولكن ما الذي يجعلها فعالة جدًا؟

دعنا نستكشف الجاذبية النفسية ومقاييس المشاركة وتجربة المستخدم الإجمالية التي تدفع مسوّقي المحتوى إلى كتابة القوائم.

1. القوائم سهلة القراءة

👀هل تعلم؟ 79% من القراء عبر الإنترنت يفضلون المسح الضوئي على قراءة كل كلمة. وهذا يعني أن المحتوى الخاص بك يجب أن يكون قابلاً للقشط - والقوائم مثالية.

فمع تقلص فترات الانتباه، لم يعد أحد يصبر على الفقرات الطويلة. إن شكل القائمة - مع تقسيم العناصر الرئيسية والأوصاف إلى نقاط مرقمة - يجعل محتواها قابلاً للمسح الضوئي بشكل كبير.

توفر القوائم المرقمة والنقاط النقطية للقراء إشارات مرئية واضحة حول مكان البحث وكيفية التنقل في المحتوى. يعمل كل عنصر بتنسيق القائمة أيضًا كعناوين فرعية، مما يساعد على تنظيم المحتوى بطريقة منظمة. هذا أمر أساسي ليس فقط لتجربة المستخدم ولكن أيضًا لتحسين محركات البحث.

تستخدم محركات البحث مثل Google علامات العناوين (H1، H2، H3) لفهم بنية المحتوى وأهميته.

2. القوائم جذابة

تثير القوائم بشكل طبيعي الفضول، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنها تتبع تنسيقًا مرقّمًا. يخلق هذا التنسيق ترقبًا متأصلًا - فالقراء يريدون معرفة ما سيأتي بعد ذلك.

ولكن هناك ما هو أكثر من مجرد التنسيق.

اجعل القوائم أكثر جاذبية من خلال دمج عناصر تفاعلية (مسابقات، استطلاعات الرأي، أقسام التعليقات) لتعزيز التفاعل (تحسين الوقت الذي تقضيه على الصفحة، تقليل معدل الارتداد، تعزيز المشاركة الاجتماعية)

أضف أزرار الحث على اتخاذ إجراء، مثل "مشاهدة المزيد" أو "معرفة المزيد" لزيادة التفاعل من خلال السماح للأشخاص بالاطلاع على المحتوى ذي الصلة

استخدم التحسينات البصرية (الصور، والرسوم البيانية، ومقاطع الفيديو) لتقسيم النص والحفاظ على تفاعل القارئ

تعامل مع كل عنصر من عناصر القائمة كمحتوى مصغّر لزيادة التفاعل وتحسين احتفاظ القارئ بالمحتوى

3. القوائم قابلة للمشاركة

هل سبق لك أن لاحظت كيف تهيمن القوائم على خلاصات وسائل التواصل الاجتماعي - خاصة على لينكد إن وفيسبوك وتويتر؟ هذا لأنها مصنوعة للمشاركة. فعناوينها الجذابة وشكلها السهل التصفح يجعلها لا تقاوم. فكر في الأمر: إذا صادف أحد المسوقين منشورًا بعنوان أفضل 5 أدوات تسويق يجب أن تستخدمها، فهو سريع وقابل للتنفيذ، وهو مثالي لإعادة نشره بين شبكة زملائه المسوقين.

إذا كنت ترغب في زيادة المشاركات، فأنشئ قائمة تسلط الضوء على الأدوات أو المنصات أو حتى المؤثرين المشهورين وقم بالإشارة إليهم. تزيد الإشارة إلى الأشخاص المذكورين أو التواصل معهم من فرص مشاركتهم للمحتوى الخاص بك مع جمهورهم. إنها طريقة سهلة لتوسيع نطاق وصولك

تعمل القوائم أيضًا على تحقيق المعجزات في التدوين كضيف. لا يؤدي التعاون مع الآخرين إلى تعزيز المحتوى الخاص بك فحسب، بل يقدم أيضًا عملك إلى جمهور أوسع ومتفاعل. المزيد من الظهور، والمزيد من المشاركات، والمزيد من المصداقية - كل ذلك من خلال قائمة مصممة بشكل جيد.

4. القوائم متعددة الاستخدامات

يمكن أن تغطي القوائم مواضيع مختلفة وتلبي اهتمامات القراء المختلفة. لا تشعر بأنك مقيد بأسلوب معين - فالقوائم تُعلم جمهورك أو تسليهم أو تقنعهم أو حتى تلهمهمهم.

بالإضافة إلى ذلك، تعد القوائم طريقة رائعة ل إنشاء قاعدة بيانات للمحتوى . من خلال إنشاء أنواع مختلفة، سيكون لديك مجموعة من المحتوى الدائم الخضرة الذي يمكن أن يجذب حركة المرور على المدى الطويل.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد أن تجعل إنشاء القوائم أسهل؟ احصل على قوالب تقويم المحتوى في ClickUp. حافظ على التنظيم، ولا تنفد منك الأفكار لكتابة محتوى مقنع وجيد التنظيم!

5. تعمل القوائم بشكل جيد في تحسين محركات البحث

عناوين القوائم هي بطبيعة الحال محتوى ملائم لتحسين محركات البحث. فهي منظمة بعناوين وعناوين فرعية، مما يسهل على برامج زحف محركات البحث فهرسة المحتوى. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تحتوي عناوين القوائم على أرقام وكلمات رئيسية، وهو أمر رائع لتحسين محركات البحث.

لتحسين عناوين القوائم الخاصة بك لمحركات البحث، تأكد من:

تضمين الكلمات المفتاحية ذات الصلة في العناوين وفي جميع أنحاء المحتوى

استخدم الروابط الداخلية للاتصال بصفحات أخرى ذات صلة على موقعك

تحسين الأوصاف الوصفية واستخدام المقتطفات المنسقة

تضمين الروابط الصادرة إلى مصادر خارجية موثوقة، مما يعزز مصداقية المحتوى ويدعم ترتيب تحسين محركات البحث

💡 نصيحة احترافية: يتطلب تحسين محركات البحث تنسيقًا دقيقًا للعديد من الأجزاء المتحركة. مع قالب إدارة وأبحاث تحسين محركات البحث ClickUp SEO يمكنك تنظيم قوائم الكلمات المفتاحية، وتعيين المهام لتحديثات المحتوى، وتتبع تصنيفات SERP، ومراقبة جهود بناء الروابط - كل ذلك في مكان واحد. ابق على اطلاع على المواعيد النهائية، وقم بتبسيط التعاون، وتأكد من تنفيذ كل مبادرة لتحسين محركات البحث بكفاءة.

6. يمكن أن تكون القوائم بأي طول

القوائم مرنة بشكل لا يصدق عندما يتعلق الأمر بالطول. يمكنك تكييف تنسيق القائمة بما يتناسب مع احتياجاتك، سواء كنت تكتب قائمة سريعة "أفضل 5" أو قائمة مفصلة _"أفضل 50".

تعد القوائم القصيرة مثالية للقراء الذين يريدون معلومات على مستوى السطح بسرعة، بينما تسمح لك القوائم الأطول باستكشاف الموضوعات المعقدة وتقديم المزيد من القيمة.

7. يمكن أن تكون القوائم معقدة

في حين أن القوائم غالبًا ما يُنظر إلى القوائم على أنها محتوى سريع ومختصر، إلا أنها يمكن أن تكون مفصلة وغنية بالمعلومات بشكل لا يصدق. إن الجمع بين العمق والإيجاز يجعل من القوائم أداة قوية لنقل المعلومات المعقدة بتنسيق سهل الفهم.

من أمثلة القوائم المفصلة ما يلي ' 25 من أكثر أماكن الإقامة الفريدة من نوعها في العالم ,, أو ' 18 نصيحة للتصوير الفوتوغرافي على الآيفون تحتاج إلى معرفتها .'_ قد تتطلب هذه القوائم مزيدًا من البحث ولكنها توفر محتوى قيّمًا سيقدّره القراء المميزون.

8. القوائم أسرع في الإنشاء والاستهلاك

أحد الجوانب الأكثر جاذبية في القوائم هو سرعة استهلاكها. يمكن للقراء تصفحها بسرعة في دقائق، مما يجعل من السهل إعادة النظر فيها. وبمجرد الانتهاء من تحديد العنوان وعناوين القوائم، تكون قد قطعت بالفعل 90% من الطريق إلى مقال رائع. بالنسبة للمسوقين، فإن هذا الاستهلاك السريع يعني فرصًا أكبر للاحتفاظ والمشاركة.

ولكن كيف يمكنك إنشاء مقالة قائمة عالية الأداء؟ أفضل طريقة هي استكشاف أمثلة عالية الجودة. فكر في هذه الأمثلة كقوالب (والتي يمكنك بسهولة نسخها في انقر فوق ) أو اختصارات لجلسة العصف الذهني التالية.

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## 10 أمثلة على اللوائح التي ستجعلك تحبها أيضًا

فيما يلي 10 من أفضل أمثلة القوائم التي ستلهمك لتقع في حب التنسيق وتجعلك متحمسًا لإنشاء قائمة خاصة بك!

1. Buzzfeed's '50 فكرة ديكور تصنعها بنفسك لتجميل منزلك على الفور'

عبر بازفيد ارتفعت شعبية Buzzfeed في منتصف وأواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بفضل قوائمه ومسابقاته التي انتشرت بشكل كبير، والتي أظهرت كيف يمكن لقائمة مصممة بشكل جيد أن تجذب حركة مرور هائلة إلى موقعك. يعرض هذا المقال 50 فكرة لديكور منزلك بنفسك لإضافة لمسة شخصية إلى مساحة معيشتك.

تقدم القائمة مجموعة متنوعة من الطرق المبتكرة والمناسبة للميزانية لإضفاء طابعك الشخصي على منزلك، بدءًا من الزخارف البسيطة المصنوعة من أشرطة الويشي اللاصقة إلى عمليات تغيير الأثاث الأكثر شمولاً.

🎯لماذا يعمل: إنه الدليل المثالي لعشاق الأعمال اليدوية الذين يرغبون في تجديد مساحتهم دون إنفاق ثروة.

2. كتاب Homes to Love's '12 من أفضل منتجات التنظيف الصديقة للبيئة لاستخدامها'

عبر منازل للحب يضم موقع هومز تو لوف 12 منتج تنظيف صديق للبيئة يقدم نتائج ممتازة مع الحفاظ على البيئة. فكري في مركزات التنظيف التي لا تتطلب سوى الماء!

هذه القائمة هي مصدر ممتاز لأولئك الذين يرغبون في تبني عادات تنظيف أكثر استدامة في المنزل.

🎯لماذا تنجح: إنها تعالج المشكلة على الفور (المواد الكيميائية القاسية في المنظفات التقليدية) وتقدم سببًا مقنعًا للتحول إلى بدائل صديقة للبيئة. إنها موجزة وغنية بالمعلومات وعملية للغاية، وكلها مكونات مثالية في قائمة ناجحة.

3. غولينغ دبليو إل جي 'ما بعد الجائحة'

عبر غولينغ WLG المستقبل دائمًا في أذهاننا، خاصة في أوقات الانتقال. استخدمت مجموعة Gowling WLG شكل قائمة لتوضيح التنبؤات والتوصيات لمختلف جوانب الحياة بعد الجائحة، من التخطيط الحضري إلى الرعاية الصحية وأماكن العمل والرفاهية.

🎯لماذا يعمل: القائمة أكثر من مجرد نص - إنها جذابة بصريًا، مع رسوم توضيحية مشرقة وتصميم على غرار خارطة الطريق التي توجه القارئ خلال المحتوى. بالإضافة إلى ذلك، يضيف التصميم الجرافيكي عمقًا للرسالة ويعزز سرد القصص.

4. UpgradedPoints' 'أفضل 12 موقعًا إلكترونيًا لحجز رحلات الطيران بأرخص الأسعار''

عبر نقاط الترقية وضعت UpgradedPoints قائمة لمساعدة المسافرين على التوفير في عطلتهم القادمة. يجمع المقال المواقع الإلكترونية التي تقدم خصومات على رحلات الطيران ويحلل إيجابيات وسلبيات كل منها.

🎯لماذا يعمل: يشارك المؤلف "نصيحة ساخنة" في نهاية كل مدخل لمساعدة القراء على توفير المزيد. وباستخدام الأيقونات والألوان الجريئة، تبرز هذه النصائح وتلفت انتباه القراء وتضيف قيمة إضافية للمحتوى.

5. صحة الرجال '45 من أفضل التمارين الرياضية لتعزيز مكاسبك في التمرين المنزلي

عبر صحة الرجل تقدم لك مجلة صحة الرجل قائمة شاملة تضم 45 تمريناً مصممة للارتقاء بمستوى تمارينك الرياضية المنزلية. تستهدف هذه التمارين مجموعات العضلات المختلفة، بما في ذلك الجزء العلوي من الجسم والجزء السفلي من الجسم والجزء الأساسي. كل تمرين مصحوب بتعليمات واضحة وصور داعمة، مما يجعل من السهل اتباعها.

🎯لماذا تعمل: تعمل القائمة كمدرب شخصي افتراضي، حيث ترشدك خطوة بخطوة لضمان الشكل والتقنية المناسبة. الأمر الرائع هو أن هذه التمارين تتطلب الحد الأدنى من المعدات، مما يجعلها في متناول معظم الناس. إنه مورد مثالي لأولئك الذين يبحثون عن روتين تمرين منزلي فعال ومريح.

6. دليل ريلكس 'دليل الاتصالات الداخلية'

عبر RELX تقدم RELX أدوات تحليلية وأدوات لاتخاذ القرارات للشركات، وهذه القائمة مثال ممتاز لاستراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بهم. فمن خلال توفير موارد قيّمة، يساعدون العملاء المحتملين ويظهرون خبرتهم في هذا المجال.

يتميز دليل الاتصالات الداخلية، المصمم باللون الأسود والأبيض والأصفر البسيط مع رسوم توضيحية خطية، بمظهر نظيف وعصري. كما أن طابعه الذي لا يحتاج إلى جهد يجعله سهل الاستخدام وعمليًا في نفس الوقت.

🎯لماذا يعمل: على الرغم من كونه أحد القوائم الأطول التي تحتوي على 50 نقطة، إلا أنه يظل سهل القراءة بفضل الوصف الموجز والواضح والتصميم الذي يدعم سهولة التصفح. كل نقطة مباشرة وقابلة للتنفيذ، مما يجعلها مورداً عملياً لتحسين الاتصالات الداخلية.

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7. باز فيد 26 مرة كان فيها كبار السن أفضل الناس على الإنترنت في عام 2015'

عبر طنين تغذية تبرز قائمة BuzzFeed 'كبار السن في عام 2015' لمزجها بين الفكاهة والحنين إلى الماضي والتعليقات الثاقبة. ويتخذ المقال نهجًا خفيف الظل لمناقشة الاختلافات بين الأجيال، مستخدمًا تعليقات ذكية وملاحظات ذات صلة لالتقاط غرائب الأجيال الأكبر سنًا في العصر الحديث.

🎯لماذا تنجح: كل عنصر موجز ولكنه مليء بالشخصية، ويحقق توازنًا مثاليًا بين الفكاهة والعاطفة. كما أنه يتطرق إلى موضوع عالمي، ويجذب جمهوراً واسعاً من الجمهور الذي يمكن أن يتفاعل مع الفجوة بين الأجيال، مما يجعلها مضحكة وقابلة للترابط إلى حد كبير.

8. طبيعة _كيف عمّق فيروس كورونا المستجد من عدم المساواة

عبر الطبيعة جلبت جائحة كوفيد سيلًا من الأبحاث والبيانات - أصبحت الرسوم البيانية اليومية والنسب المئوية وإحصاءات المستشفيات ومعدلات الإصابة جزءًا من روتيننا اليومي. مع وجود هذا الكم الهائل من المعلومات، من الصعب أن نخترق الضوضاء. ومع ذلك، تقدم لنا الطبيعة رسالة بالغة الأهمية: لقد فاقمت الجائحة من عدم المساواة العالمية.

هذه القائمة هي خير مثال على كيف يمكن لهذا الشكل أن يعالج أكثر القضايا خطورة وتعقيدًا. تقدم نيتشر سردًا واضحًا ومقنعًا من خلال تكثيف النتائج التي توصلت إليها في ستة رسومات متحركة.

🎯لماذا تنجح: إنها طريقة فعالة لتوصيل محتوى ثقيل في شكل يظل في متناول الجميع، مما يوضح كيف تميل القوائم إلى أن تكون غنية بالمعلومات ومحفزة للتفكير في آن واحد.

9. الحملة '5 طرق لحماية عملك في المستقبل في عالم ما بعد الكوكيز'

عبر الحملة إذا كنت تعمل في مجال التسويق أو الاتصالات، فأنت على الأرجح تدرك أن "نهاية العالم لملفات تعريف الارتباط" على الأبواب. فمع تشديد قوانين الخصوصية، وتطور الإعلانات عبر الإنترنت، والتتبع الذي يخضع لتغييرات هائلة، فإن السؤال الكبير هو: _ما التالي؟

هذه مسألة معقدة تنطوي على تحديات تقنية وقانونية واستراتيجية. ومع ذلك، فإن مجلة Campaign Magazine تجعل الموضوع سهل المنال من خلال تقسيمه إلى خمس خطوات قابلة للتنفيذ يمكن للشركات اتباعها للتكيف.

🎯لماذا تنجح: بدلاً من مجرد تسليط الضوء على المشكلة، تقدم هذه القائمة حلولاً واضحة وعملية، وتحول مشكلة معقدة إلى شيء ملموس وسهل الهضم. إنه مثال رائع على كيف يمكن للقوائم أن تبسط حتى أكثر التحديات تعقيدًا مع تقديم قيمة حقيقية.

10. بوليغون 'أفضل إعلانات سوبر بول التجارية لعام 2023'

عبر مضلع نحن على يقين أنك تتذكر على الأقل أحد الإعلانات من المباراة الكبيرة. سواء كنت شاهدتها أو سمعت عنها لاحقًا، فإن الإعلانات التجارية هي دائمًا ما تكون بداية الحديث الحقيقي. تجمع Polygon جميع الإعلانات التي من المؤكد أنها ستكون حديث المدينة في هذه المقالة.

الأمر الرائع في هذا المقال هو أنه يتيح لك تجربتها.

🎯لماذا يعمل: تضمين الإعلانات مباشرةً داخل المقال يكسر النص بمقاطع الفيديو، مما يسمح للقراء بمشاهدة اللحظات التي تتكشف بأنفسهم.

مكافأة: قائمة أفضل 50 أداة وبرنامج للذكاء الاصطناعي من ClickUp

ليس من باب التباهي والتفاخر، ولكننا نشعر ببعض التحيز تجاه قائمة أفضل أدوات وبرامج الذكاء الاصطناعي . لقد بذلنا بعض الجهد الجاد لجعلها منظمة بشكل جيد، وقابلة للمسح الضوئي بشكل كبير، ومفيدة حقًا للقراءة - وهو بالضبط ما يتوقعه القراء من تقرير جيد.

بدلاً من مجرد سرد أدوات ذات أوصاف عامة، توفر هذه القائمة قيمة واضحة من خلال تصنيفها حسب حالة الاستخدام (الكتابة، التصميم، الإنتاجية، إلخ)، مما يسهل على قرائنا العثور على ما يحتاجون إليه.

🎯لماذا يعمل: يتضمن كل إدخال لمحات عامة موجزة وغنية بالمعلومات، مع تسليط الضوء على الميزات الرئيسية والأسعار، بحيث يمكن للمستخدمين إجراء مقارنات سريعة دون الخوض في الزغب. كما أن التنسيق - العناوين البارزة والنقاط النقطية والعناصر المرئية تجعله جذابًا وسهل التحويل. (نأمل ألا تختلف معنا! 😄)

الآن بعد أن استكشفنا بعض الأمثلة الرائعة على القوائم، دعنا نتعلم بعض النصائح البسيطة لإنشاء منشور قائمة مميز حقًا!

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كيف تكتب مقالاً

إذا كنت ترغب في نشر القوائم التي تجذب الانتباه وتجذب حركة المرور باستمرار، فأنت بحاجة إلى القيام بأكثر من مجرد تجميع بعض النقاط معًا - وهنا يأتي دور ClickUp!

ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة - وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. دعنا نلقي نظرة على كيفية استخدام المنصة لكتابة قوائم عالية الجودة بشكل أسرع.

التخطيط والتعاون بكفاءة

تتطلب كتابة مقالة قائمة تنسيق، خاصةً عند العمل مع فريق. قد يكون تخطيط المحتوى، وتفويض المهام، وضمان التزام كل شيء بالجدول الزمني المحدد أمرًا صعبًا بدون الأدوات المناسبة.

إنشاء قوائم المهام وتعيينها والتعاون فيها باستخدام ClickUp

لحسن الحظ، مع مهام النقر فوق المهام ، يمكنك تعيين المهام ومعالجة ما هو أكثر أهمية مع مستويات الأولوية المخصصة، والحالات، والحقول، وخيارات الفرز المبتكرة.

على سبيل المثال، إذا كنت تكتب قائمة بعنوان "أفضل 10 أدوات تسويق"، يمكنك تقسيمها إلى مهام فردية مثل "البحث" و"الصياغة" و"التحرير" و"المراجعة" و"النشر". قم بتعيين المهام لأعضاء الفريق المعنيين. قد يُتوقع من المتدربين البحث وتجميع البيانات. يمكن لكاتب المحتوى المستقل صياغة المقالة، بينما يقوم المحرر الداخلي بمراجعتها وتنقيحها ونشرها. ويضمن ذلك تغطية شاملة وعدم وجود نهايات ناقصة.

_ClickUp يساعدنا على إدارة وتتبع طلبات التصميم الجرافيكي ومبادرات الكتابة لمدونة الشركة بشكل فعال. ومن خلال استخدام ClickUp، يمكننا ضمان تنظيم جميع المهام ومراقبة التقدم المحرز والوفاء بالمواعيد النهائية، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتبسيط سير العمل لفريقنا آيفي ف. ، مدير التسويق المؤسسي

تدعم أدوات التعاون في ClickUp كفاءة الفريق ومشاركة المعلومات بشكل أكبر. باستخدام التعليقات المترابطة على المهام، يمكنك ترك تعليقات وتقديم ملاحظات ومراجعة المسودات في الوقت الفعلي. في الواقع، يمكنك تعيين التعليقات في ClickUp إلى الأشخاص المسؤولين عن المهمة الصحيحة، حتى يتمكنوا من حل أي مشاكل مباشرةً.

تعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Chat

إذا كنت ترغب في مناقشة المواضيع، وتنقيح العناوين، وتبادل الأفكار حول محتوى القوائم دون التنقل بين عشرات التطبيقات، جرّب ClickUp Chat . من خلال القنوات المخصصة للمحادثات الجماعية والرسائل المترابطة، يمكن للكتّاب والمحررين تتبع الأفكار وحل الأسئلة بكفاءة. يضمن وضع علامات على الزملاء في الفريق الحصول على مدخلات سريعة حول البحث أو تحسين محركات البحث أو التنسيق. بالإضافة إلى ذلك، تحافظ المهام المرتبطة بالدردشة على تنظيم عملية الكتابة، من الصياغة إلى الموافقة النهائية.

📮ClickUp Insight: حول 41% من المحترفين يفضلون المراسلة الفورية للتواصل الجماعي. على الرغم من أنها توفر تبادلاً سريعًا وفعالًا، إلا أن الرسائل غالبًا ما تكون موزعة عبر قنوات أو سلاسل رسائل أو رسائل مباشرة متعددة، مما يجعل من الصعب استرجاع المعلومات لاحقًا.

مع حل متكامل مثل ClickUp Chat، يتم تعيين سلاسل محادثاتك إلى مشاريع ومهام محددة، مما يبقي محادثاتك في سياقها ومتاحة بسهولة.

جرّب ClickUp مجاناً

قم بتقسيم المحتوى الخاص بك

إذا كنت ترغب في عرض مشروعك بطرق مختلفة - على سبيل المثال، كمخطط جانت لجدول زمني سريع للمشروع، أو لوحة كانبان لتحديثات التقدم، أو عرض التقويم لتخطيط الموارد - فإن ClickUp يقدم أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة لتناسب كل الاحتياجات.

راقب تقدم المهمة بالأسلوب الذي تفضله باستخدام طرق عرض ClickUp المختلفة

بالنسبة للقائمة، يمكنك استخدام طريقة عرض القائمة انقر فوق عرض القائمة أو عرض اللوحة لتتبع تقدمها. يمكنك تعيين تواريخ استحقاق للأقسام الفردية وتبعيات الموافقة أو الملاحظات، مما يضمن إنجاز كل شيء في الوقت المحدد.

إنشاء محتوى القائمة بسرعة

أنشئ أي نوع من المحتوى في ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain

لستَ مضطرًا إلى قضاء ساعات في إتقان قائمتك أو الضغط على كل التفاصيل- ClickUp Brain هنا لتبسيط العملية.

إليك كيفية عمل هذا الذكاء الاصطناعي برنامج مساعد الكتابة يمكن أن يساعدك ليس فقط في إنشاء قائمة بشكل أسرع، ولكن أيضًا في التأكد من أنها جذابة ومنظمة بشكل جيد ومحسّنة:

1. مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي لجمع السياق والبحث فيه

احصل على رؤى حول المهام وتقدم الفريق والمزيد باستخدام ClickUp AI Knowledge Manager

يُعد جمع المعلومات الدقيقة وذات الصلة تحديًا رئيسيًا عند كتابة قائمة. يساعدك مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp في الوصول بسهولة إلى المحتوى والبيانات والرؤى من مستندات فريقك وتقاريره وقاعدته المعرفية (بل ويعتمد على معرفته الخاصة بالعالم الخارجي).

فبدلاً من البحث يدوياً عن الحقائق أو الإحصائيات أو المراجع، يمكنك استخدام أداة الذكاء الاصطناعي هذه من أجل:

استرداد إجابات مفصلة حول المهام والمستندات وتقدم الفريق

تحليل مجموعات كبيرة من المستندات بسرعة بحثًا عن السياق أو الاتجاهات

جمع المعلومات الأساسية لكل عنصر من عناصر القائمة دون إضاعة الوقت

2. مدير مشروع الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام المتكررة

تلخيص المستندات وتحديثات المهام والمزيد تلقائيًا باستخدام ClickUp Brain

يتضمن إنشاء مقالة قائمة خطوات متعددة - البحث والكتابة والتحرير والتنسيق. قد تبدو العديد من هذه الخطوات متكررة، خاصةً إذا كنت تنشئ عدة قوائم. يعمل مدير مشروع الذكاء الاصطناعي في ClickUp على تخفيف الضغط من خلال أتمتة الأجزاء الرئيسية من سير عمل إنشاء المحتوى.

إليك ما يمكنك استخدامه من أجله:

أتمتة ملخصات المهام وتحديثات المشروع

تسليط الضوء على نقاط البيانات الأساسية لقائمتك

تتبع العوائق أو التحديات

3. كاتب ذكاء اصطناعي للعمل لإنتاج محتوى عالي الجودة للقائمة بكل سهولة

غالبًا ما يصطدم منشئو القوائم بحائط أثناء مرحلة الكتابة. كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل من ClickUp هو مساعد كتابة قوي يضمن أن تكون قائمتك واضحة ومقنعة.

تبادل الأفكار حول الموضوعات وإنشاء الخطوط العريضة وإنشاء محتوى كامل لقوائمك مع ClickUp Brain

باستخدام كاتب الذكاء الاصطناعي، يمكنك:

إنشاء محتوى تلقائيًا بناءً على مخطط قائمتك (أي تحويل النقاط إلى جمل أو فقرات كاملة)

استخدام أدوات مدمجة لإجراء التدقيق النحوي والتهجئة

إنشاء قوالب مفيدة لكل قسم من أقسام قائمتك (على سبيل المثال، المقدمة والنقاط الفردية والخاتمة)

تحويل الملاحظات الصوتية أو تفريغات الاجتماعات إلى محتوى مكتوب يمكن أن يفيد قائمتك مباشرةً

لكي تحصل على ترتيب جيد على محركات البحث، يجب أن تكون قائمتك أكثر من مجرد معلومات - يجب أن تكون متوافقة مع متطلبات تحسين محركات البحث. مستندات ClickUp جميع الأدوات التي تحتاجها لكتابة وتنسيق محتوى يجذب القراء ويحقق أداءً جيدًا على محركات البحث.

إنشاء وتعيين مهام الكتابة أو تحسين محركات البحث مباشرةً من ClickUp Docs

يتيح لك الجمع بين مستندات ClickUp Docs و ClickUp Brain الوصول إلى اقتراحات للكلمات المفتاحية ذات الترتيب العالي، والأوصاف الوصفية، والنص البديل للصور، والروابط الداخلية/الخارجية - وكلها ضرورية لتحسين ترتيبك في تحسين محركات البحث.

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قوالب جاهزة للقراءة لمساعدتك في البدء

لنفترض أنك تريد إدارة التقويم التحريري الخاص بك، أو تبسيط إدارة المدونة، أو إنشاء مستودع مركزي لأفكار القوائم المستقبلية. في هذه الحالة، يقدم ClickUp مكتبة ضخمة تضم أكثر من 1000 قالب مما يجعل هذه المهام بسيطة وفعالة.

تساعدك هذه القوالب المصممة مسبقًا على البقاء منظمًا وتوفير الوقت حتى تتمكن من التركيز على إنشاء محتوى عالي الجودة.

قالب إدارة المدونة الخاص بـ ClickUp

على سبيل المثال قالب إدارة مدونة ClickUp يتيح لك تتبع وإدارة جميع قوائمك ومشاركات المدونات الأخرى في مكان مركزي واحد. فهو يبسط كل خطوة من خطوات العملية، بدءًا من العصف الذهني للموضوعات الجديدة إلى تحسين المحتوى ومراقبة المواعيد النهائية.

مع هذا القالب الشامل لإدارة المدونة، يمكن لفريقك:

تنظيم محتوى المدونة وتحسينه في مكان واحد

تتبع وجدولة المنشورات، وإنشاء الأصول، وتواريخ الاستحقاق

التعاون بسلاسة بين الكتّاب والمصممين والمحررين وغيرهم

وبالمثل، فإن قالب التقويم التحريري لمدونة ClickUp يبسّط تنظيم محتوى المدونة الجديد. فهو يساعدك على ضمان الاتساق ويسمح لك بتطوير استراتيجية محتوى تحريري للنشر المنتظم، مما يدعم أهداف المحتوى العامة الخاصة بك.

قالب التقويم التحريري لمدونة ClickUp

مع هذا قالب تقويم المحتوى يمكنك:

تنظيم وتخطيط كل المحتوى الخاص بك في موقع مركزي واحد

تحديد المواعيد النهائية وتتبع التقدم المحرز لضمان النشر في الوقت المناسب

التعاون مع زملائك في الفريق والمساهمين لإنشاء محتوى عالي الجودة

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بكل محتوى مدونتك واتصالاتك في مكان واحد، فإن قالب قاعدة بيانات مدونة ClickUp هو الحل الأمثل. فهو يسمح لك بتتبع مدوناتك بسهولة، ومعرفة من يملك ماذا، ومراقبة متى يحتاج المحتوى إلى التحديث، ومتابعة العمل الجاري.

استخراج القيمة القصوى من المدونات باستخدام ClickUp

تعد منشورات القائمة طريقة رائعة لتنويع استراتيجيات تسويق المحتوى الخاص بك. سواء كنت تتطلع إلى الترويج أو التثقيف أو الترفيه، فإن تنسيق مقالة القائمة يحافظ على تفاعل جمهورك بشكل فريد. إنها أيضًا خيار ممتاز لأولئك الجدد في مجال تسويق المحتوى، حيث أن كتابة مقالات القوائم أسهل في الكتابة مع الاستمرار في تقديم نتائج مبهرة.

ومع ذلك، لا يتناسب كل موضوع مع بنية القائمة. يجب عليك تقييم الموضوع واحتياجات جمهورك لتحديد تنسيق المحتوى الأفضل.

إذا كنت تبحث عن أداة شاملة لإنشاء القوائم أو الإرشادات أو الأدلة المتعمقة أو منشورات المدونة بسهولة، فإن ClickUp يقدم كل ما تحتاج إليه - القوالب وأدوات الذكاء الاصطناعي وميزات التعاون التي تجعل إنشاء المحتوى وإدارته أمرًا سهلاً. اشترك في ClickUp اليوم وابدأ في إنشاء قوائم مقالات تقدم قيمة حقيقية!