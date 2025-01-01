سلاك مقابل واتساب: ما هو تطبيق الدردشة الأفضل للعمل؟

في العمل، فإن التواصل الواضح وفي الوقت المناسب يبقي كل شيء - وكل شخص - على المسار الصحيح: الجميع يعرف الخطة ودوره فيها، وتسير المشاريع بسلاسة، ويتم الوفاء بالمواعيد النهائية، ويتم إنجاز الأمور.

هذا هو المكان الذي تتألق فيه أدوات مثل Slack وواتساب. فهي تساعد في تواصل الفريق, لكنهما مختلفان أكثر مما تعتقد.

لذا، كيف يمكن المقارنة بينهما، وأيهما أفضل ما يناسب فريقك؟ دعنا نحلل لك الأمر - ولا تقلق - لدينا خيار آخر إذا لم يكن أي منهما مناسباً لك.

ما هو سلاك؟

عبر سلاك قصة سلاك ليست كالمعتاد. فما بدأ كميزة دردشة في لعبة على الإنترنت في عام 2002 أصبح الآن هو المفضل لدى أداة تواصل للشركات في كل مكان. ناهيك عن التواصل الداخلي؛ حيث يزعمون أن 80% من شركات فورتشن 100 تستخدم Slack للتواصل مع أصحاب المصلحة الخارجيين.

فهو بمثابة مركز افتراضي يمكنك من خلاله الدردشة ومشاركة الملفات وإرسال الوسائط (لأن من لا يحب الميمات الجيدة؟) وإجراء مكالمات الفيديو دون مغادرة التطبيق.

ميزات سلاك

تم تصميم Slack مع وضع فرق العمل في الاعتبار، مما يسهل التواصل وإنجاز العمل معاً.

تتضمن بعض ميزاته الرئيسية ما يلي:

1. القنوات وخيوط المحادثة

عبر سلاك القنوات في Slack هي مساحات مخصصة لمواضيع أو مشاريع أو فرق عمل محددة. ومن السهل اكتشافها: تحتوي القنوات العامة على هاشتاج (#)، و تظهر القنوات الخاصة رمز قفل (🔒). الأولى مفتوحة للجميع، بينما تظل الأخيرة آمنة مع وصول المدعوين فقط.

يمكنك تنظيمها باستخدام أسماء واضحة (مثل المشروع أو الفريق أو القسم) وأرشفة القنوات القديمة للحفاظ على ترتيب الأمور. يمكنك أيضًا إضافة أعضاء جدد تلقائيًا إلى الأعضاء الافتراضيين لإبقائهم على اطلاع على القنوات الافتراضية.

لمزيد من المحادثات الشخصية، يمكنك استخدام الرسائل المباشرة. يمكنك أيضًا تجميع ردودك في سلاسل رسائل مشابهة لما تراه على X (تويتر).

💡 نصيحة احترافية: إذا أردت التبديل إلى القنوات في لمح البصر، ما عليك سوى الضغط على Command + K أو T (Mac) أو CTRL + K (Windows)، واكتب بضعة أحرف من اسم القناة، وستصل إلى هناك.

2. اجتماعات سريعة مع Huddles

عبر سلاك هل تتذكر تلك الدردشات السريعة بجانب المكتب في المكتب؟ لقد نقلت Slack Huddles ذلك إلى الإنترنت من خلال مكالمات صوتية لمناقشات الفريق العفوية. يمكنك بدء واحدة في أي قناة أو رسالة مباشرة بنقرة واحدة، ويمكن لزملائك في الفريق الانضمام أو المغادرة حسب الحاجة.

تبقي Huddles الأمر بسيطاً من خلال المكالمات الصوتية فقط بشكل افتراضي، ولكن يمكنك تشغيل الفيديو. إنها رائعة للتعاون، حيث توفر ميزات مثل مشاركة الشاشة المتعددة والمؤشرات المباشرة لمهام مثل التحرير أو استكشاف الأخطاء وإصلاحها. يمكنك حتى التفاعل باستخدام الرموز التعبيرية أو بدء المواضيع أثناء المكالمة.

على Slack، يمكنك تذكير نفسك أو أي شخص آخر بحدث أو اجتماع أو موعد نهائي أو رسالة أو ملف أو ما لديك باستخدام /التذكير، متبوعًا بالمكان والزمان والموعد.

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3. مشاركة الملفات وتخزينها

عبر سلاك تعد مشاركة الملفات في Slack بسيطة وموثوقة، مما يساعدك على تحويله إلى مركز مركزي من نوع ما. يمكنك تحميل ملفات تصل سعتها إلى 10 جيجابايت (على الباقات المدفوعة) عن طريق سحبها أو إفلاتها أو لصقها في الدردشات، مع معاينات سهلة لملفات PDF والصور ومقاطع الفيديو وغيرها.

ستجد أيضًا مرشحات بحث قوية في Slack، مما يسهل عليك تحديد موقع المعلومات المهمة. يمكنك تثبيت ملفاتك أو تحديدها بنجمة والوصول إليها حتى إذا غادر المشارك الأصلي.

4. التكامل

يمكن ل Slack الاتصال بأكثر من 2600 تطبيق وخدمة. يمكنك بسهولة دمج الأدوات الشائعة مثل Google Workspace وMicrosoft Office وZoom لمشاركة الملفات أو الانضمام إلى الاجتماعات أو إدارة التقويمات مباشرةً من Slack.

يمكن لأدوات التطوير وإدارة المشاريع مثل GitHub وJitHub وJira وTrello نشر التحديثات، مما يبقي الفرق على اطلاع دائم دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات. يمكنك إنشاء مهام سير عمل مخصصة بدون تعليمات برمجية لعمليات مختلفة باستخدام أداة إنشاء سير العمل.

تسعير Slack

مجاني

المحترف : 8.75 دولار/مستخدم شهرياً

: 8.75 دولار/مستخدم شهرياً الشركة+: 15 دولارًا/مستخدم شهريًا

15 دولارًا/مستخدم شهريًا شبكة المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة يمكنك إضافة Slack AI إلى جميع الباقات المدفوعة مقابل 10 دولارات إضافية/مستخدِم/شهر.

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ما هو واتساب؟

عبر واتساب بدأ واتساب كطريقة بسيطة لإرسال الإشعارات إلى الأصدقاء. ولكنه اليوم أصبح أحد أكثر تطبيقات المراسلة شعبية في العالم - مع 3 مليار مستخدم لا أقل!

ويكمن سحره في سهولة استخدامه: سجّل برقم هاتفك، وستكون جاهزًا للانطلاق. يمكنك إرسال رسائل نصية وصوتية، ومشاركة الصور والفيديوهات والمستندات، أو إجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو. كما يمكنك إنشاء دردشات جماعية لتجمع الجميع، سواء للمشاريع أو الفرق أو التخطيط العائلي.

وبفضل التشفير من طرف إلى طرف، وتوافقه مع الأجهزة المحمولة وتوافقه مع أجهزة الكمبيوتر المكتبي، يُعد واتساب تطبيقًا بسيطًا وآمنًا ومتعدد الاستخدامات لجميع الاتصالات.

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ميزات واتساب

تتضمن بعض ميزات واتساب ما يلي:

1. المراسلة والمكالمات الفردية

عبر واتساب يحافظ واتساب على بساطة التواصل. فالمحادثات الفردية والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو مثالية للمحادثات الخاصة أو تسجيلات الوصول السريعة. كما أنه يسحب جهات الاتصال مباشرةً من هاتفك، حتى تتمكن من معرفة من هم مستخدمو واتساب بالفعل ودعوة من ليسوا كذلك.

يمكنك إرسال الرسائل النصية والرسائل الصوتية وحتى وضع نجمة أو إعادة توجيه الرسائل المهمة للرجوع إليها بسهولة. يحتوي واتساب الآن على زر تعديل لتعديل النصوص بعد إرسالها. لست راضيًا عن رسالة ما؟ يمكنك حذفها للجميع، ولكن تذكّر - لا يتوفر كلا الخيارين إلا بعد الضغط على إرسال بوقت قصير.

يتضمن تطبيق واتساب للأعمال أيضًا ميزات إضافية مثل إعداد الردود التلقائية ومشاركة كتالوجات المنتجات، مما يسهل عليك البقاء على اتصال مع عملائك.

💡نصيحة احترافية: إذا كان لديك سيري أو مساعد جوجل، استخدمه لإرسال رسائل واتساب بدون استخدام اليدين!

2. المجموعات وقوائم البث

عبر واتساب دردشات مجموعات واتساب (أو ببساطة المجموعات) هي مساحة مشتركة حيث يمكن لأعضاء فريقك التعاون ومشاركة التحديثات ومناقشة مشاريع أو مواضيع محددة. بالنسبة لقسم، أو فريق عمل، أو جلسة عصف ذهني، تُبقي المجموعات الجميع على اطلاع دائم دون الحاجة إلى سلاسل بريد إلكتروني منفصلة.

من ناحية أخرى، تتيح لك قوائم البث إرسال الرسالة نفسها إلى عدة أشخاص في آنٍ واحد - دون بدء دردشة جماعية. إنها طريقة سريعة لمشاركة الإعلانات أو التحديثات مع الحفاظ على خصوصية المحادثات وفصلها. هذا مفيد بشكل خاص للوصول إلى فرق كبيرة أو جماهير مختلفة بكفاءة.

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3. المدفوعات داخل التطبيق باستخدام واتساب باي

عبر واتساب على الرغم من اقتصاره على عدد قليل من البلدان المختارة، فإن واتساب باي يبسّط عملياتك التجارية من خلال السماح لك بإرسال الأموال واستلامها مباشرةً في محادثات الدردشة.

على سبيل المثال، عندما يتصفح أحد العملاء كتالوج منتجاتك على واتساب ويجد شيئاً يعجبه ويقرر شراءه. فبدلاً من مشاركة التفاصيل المصرفية أو الذهاب إلى موقع ويب خارجي، ما عليه سوى النقر على زر "الدفع" في الدردشة، وإدخال المبلغ، وتفويض الدفع باستخدام رقم التعريف الشخصي أو التحقق البيومتري.

تتم المعاملة بالكامل على الفور، وتحصل على الإيصالات في الدردشة.

👀 هل تعلم؟ واتساب باي (حتى الآن) متاح حتى الآن

فقط في الهند والبرازيل

البلدان التي بها أكبر عدد من تنزيلات تطبيق واتساب للأعمال.

4. المشاركة والتخزين

يسمح لك واتساب بإرسال الصور ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية والمستندات (بما في ذلك ملفات PDF وWord وExcel وExcel وPowerPoint) وجهات الاتصال. يمكنك أيضًا مشاركة موقعك المباشر مع تحديثات GPS في الوقت الفعلي لمدة محددة (تصل إلى 8 ساعات)، مما يسهل التنسيق مع فرق العمل المتنقلة.

واتساب ليس مجرد خدمة تخزين سحابي. فكل المحتوى الذي تشاركه يشغل مساحة على هاتفك ويتم نسخه احتياطيًا في السحابة. يمكنك إدارة ذلك من خلال أرشفة الرسائل والملفات والوسائط يدويًا. يمكنك أيضًا اختيار عدم حفظ الوسائط تلقائيًا في معرض هاتفك والاحتفاظ فقط بالوسائط التي تحتاجها.

💡 نصيحة احترافية: قم بتشغيل "إخفاء الرسائل" لحذف الدردشات تلقائيًا بعد وقت محدد. وبهذه الطريقة، لا داعي للقلق بشأن مسح المساحة يدويًا.

تسعير واتساب

التطبيق العادي: مجانًا

مجانًا تطبيق الأعمال: مجانًا

مجانًا واجهة برمجة تطبيقات الأعمال: الدفع لكل محادثة

سلاك مقابل واتساب: مقارنة الميزات

فيما يلي نظرة عامة على الميزات المختلفة لكل من Slack وواتساب:

ميزات Slack WhatsApp / WhatsApp Business المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو (بما في ذلك المكالمات الفردية والجماعية) نعم نعم حد سجل الرسائل حتى 90 يومًا في الباقة المجانية غير محدود مشاركة الشاشة نعم نعم نعم التعليق التوضيحي أثناء مشاركة الشاشة نعم لا محادثات جماعية نعم قنوات لمناقشات مواضيع مختلفة ومجموعات مخصصة لمزيد من المحادثات الخاصة نعم. يمكن استخدام المجموعات وقوائم البث لإرسال رسائل جماعية إلى عدد كبير من الأشخاص نعم وظيفة البحث نعم. لديه مرشحات بحث متقدمة لتحديد الملفات والرسائل نعم. ميزات البحث الأساسية للمحادثات مشاركة الملفات نعم. إمكانية مشاركة أي نوع من الملفات حتى 10 جيجابايت نعم. يمكن مشاركة أي نوع من الملفات حتى 2 جيجابايت نعم مشاركة الموقع لا نعم. يمكن مشاركة الموقع المباشر لمدة تصل إلى 8 ساعات المدفوعات داخل التطبيق لا؛ يمكن أن تتكامل مع أدوات الدفع مثل PayPal نعم. يمكن إرسال الأموال واستلامها داخل التطبيق التخزين نعم. ما يصل إلى 20 جيجابايت في الباقة المدفوعة نعم. تخزين كل شيء في الجهاز الإشعارات نعم. قابل للتخصيص بشكل كبير نعم. فوري وأساسي الأمان نعم. لديه تشفير للبيانات والعديد من الشهادات نعم. يوفر تشفيرًا من طرف إلى طرف التكامل واسع النطاق؛ يتصل بأكثر من 2600 تطبيق محدود؛ يتصل ب HubSpot وعدد قليل من المنصات تطبيقات الهاتف المحمول وسطح المكتب نعم نعم التسعير مجاني، خطط مدفوعة تبدأ من 8.75 دولار/مستخدم/شهر مجانًا؛ تطبق الأسعار الإقليمية على واجهة برمجة التطبيقات بعد 1000 محادثة

دعنا نلقي نظرة فاحصة على هذه المقارنة بين الميزات:

الميزة رقم 1: الإعداد وواجهة المستخدم

تقدم منصة سلاك واجهة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، ولكن في البداية، قد يبدو إعدادها معقدًا إلى حد ما. يجب على المستخدمين إنشاء مساحات عمل وقنوات وتعيين أدوار المستخدمين قبل أن يتمكنوا من استخدام المنصة.

وبمجرد الإعداد، يسهل التنقل في الواجهة، حيث تشغل المحادثات معظم الشاشة وشريط جانبي للقنوات والمواضيع وجهات الاتصال. يوفر Slack أيضاً مجموعة من خيارات التخصيص، بما في ذلك السمات والرموز التعبيرية وحتى إنشاء رموز تعبيرية مخصصة.

في المقابل، يعطي تطبيق واتس آب الأولوية للبساطة. الإعداد سريع وسهل، ولا يتطلب سوى رقم الهاتف والتحقق من الهوية. الواجهة بسيطة، مع عرض الدردشات على اليسار والمحادثة النشطة على اليمين على سطح المكتب.

يقدم تطبيق الهاتف المحمول تصميمًا نظيفًا مع علامات تبويب سهلة للمكالمات وتحديثات الحالة. إنشاء المجموعات سهل ومباشر، ويضيف واتساب للأعمال كتالوجات المنتجات إلى الواجهة المألوفة. يوفر كل من التطبيق الرئيسي وواتساب للأعمال خيارات تخصيص لخلفيات الدردشة.

🏆 الفائز: واتساب. يمكن لأي شخص إعداد واتساب في دقائق وبدء الدردشة. يستغرق Slack وقتاً أطول - ستحتاج إلى بريد إلكتروني للعمل، ودعوة الأعضاء، وإعداد مساحة عمل أولاً، وغالباً ما يطلب من المستخدمين اختيار بدائل أسهل .

الميزة رقم 2: الاتصالات التجارية

تم تصميمSlack للتواصل الفعال بين أعضاء الفريق. وهو يوفر ميزات مثل تنسيق الرسائل وتنظيمها وجدولتها. كما يوفر أيضًا خيارات لإدارة المجموعات ذات القنوات العامة أو الخاصة، والأذونات المخصصة، وأدوار الأعضاء.

يوفر مكالمات صوتية ومكالمات فيديو فردية مع مشاركة الشاشة والتعليقات التوضيحية والتسجيل للاجتماعات. ومع ذلك، تتطلب الاجتماعات الكبيرة خططاً مدفوعة.

يركز تطبيق واتس آب على المراسلة السريعة والموثوقة، مع إيصالات القراءة ومؤشرات الكتابة ومكالمات صوتية ومرئية واضحة. على الرغم من أن إصدار سطح المكتب يتضمن الآن الاتصال ومشاركة الشاشة، إلا أنه قد يواجه بعض الأخطاء ويفتقر إلى الميزات التعاونية مثل التعليقات التوضيحية أثناء المكالمات.

يضيف تطبيق الأعمال رسائل تلقائية وردوداً سريعة وتسميات لتنظيم الدردشات. يمكن للمجموعات أن تكون كبيرة، مع ما يصل إلى 1024 عضوًا، وتتضمن أدوات مثل عناصر التحكم في الإدارة واستطلاعات الرأي وقوائم البث. يوفر واتساب أيضاً ملفات تعريف موثقة، وإحصائيات الرسائل، ودعم متعدد الأجهزة لإدارة محادثات العملاء عبر أجهزة متعددة.

🏆 الفائز: إنه التعادل. Slack رائع للفرق، خاصة شركات التكنولوجيا، التي تعمل معًا في مكان واحد. أما بالنسبة للمبيعات وإدارة العديد من محادثات العملاء، فإن واتساب أسرع ويوفر الوقت في التنظيم.

الميزة رقم 3: الإشعارات

يوفر سلاك تحكمًا واسعًا في الإشعارات، مما يسمح لك باختيار التنبيهات التي تتلقاها وتخصيص إعداداتها. ويمكنك تعيين أوقات محددة للإشعارات أو الحصول على تنبيهات على الهاتف المحمول عندما تكون غير نشط على سطح المكتب. للعمل المركز، يمكنك استخدام ميزة "عدم الإزعاج" لإيقاف الإشعارات مؤقتاً.

نظام إشعارات واتس آب أبسط ولكنه لا يزال يوفر بعض التخصيص. يمكنك اختيار تلقي إشعارات للمحادثات الفردية والمحادثات الجماعية والمكالمات وحتى اختيار نغمات إشعارات أو نغمات رنين مخصصة.

يعرض التطبيق تسليم الرسائل وحالة القراءة، ويمكن لمستخدمي الأعمال إعداد إشعارات الأولوية والردود التلقائية. للوقت الهادئ، يمكنك كتم صوت الدردشات أو المجموعات أو المكالمات لفترات طويلة.

🏆 الفائز: Slack. مع المزيد من خيارات التخصيص، يعد Slack أكثر ملاءمة لإعدادات العمل المزدحمة. لا يمكنك الحصول على هذا العمق والمرونة مع بساطة واتساب.

الميزة رقم 4: مشاركة الملفات وتخزينها

يسهّل سلاك مشاركة الملفات لفرق العمل عن بُعد، حيث يتيح لك مشاركة ملفات تصل سعتها إلى 10 جيجابايت من جهازك أو من تطبيقات مثل دروب بوكس. يقوم تلقائياً بحفظ وأرشفة الملفات والرسائل والوسائط في السحابة. تختلف مساحة التخزين حسب الخطة، حيث توفر النسخة المجانية 5 جيجابايت وتحتفظ بالملفات لمدة 90 يومًا، بينما توفر الخطط المدفوعة 10 جيجابايت أو 20 جيجابايت لكل مستخدم.

يدعم واتس آب مشاركة الملفات حتى 2 جيجابايت، بما في ذلك ملفات PDF والصور والفيديو وصور GIF. كما يتيح لك مشاركة جهات الاتصال والمواقع، لكنه لا يعمل مع ملفات Google Suite. يخزِّن واتساب الرسائل والملفات والوسائط على هاتفك مما قد يتطلب نسخًا احتياطيًا يدويًا أو نسخًا احتياطيًا تلقائيًا لمنع فقدان البيانات.

🏆 الفائز: Slack. تميل ملفات الأعمال إلى أن تكون مهمة وكبيرة. استخدام Slack لتبادلها دون القلق بشأن مشاكل التخزين أمر منطقي.

الميزة رقم 5: التكامل

يتكامل سلاك مع أكثر من 2600 تطبيق، مثل Google Workspace وMicrosoft 365 وZoom وJira وTrillo. وهذا يسمح بأتمتة المهام ومشاركة الملفات والمعاينة مباشرة في القنوات. تتعامل روبوتات Slack مع التحديثات والتنبيهات؛ ويمكن للفرق إنشاء مهام سير عمل أو تطبيقات مخصصة.

تركز عمليات تكامل واتس آب بشكل أساسي على خدمة العملاء والمبيعات. يمكن للشركات مزامنة كتالوجات المنتجات مع متاجر فيسبوك، واستخدام واجهة برمجة التطبيقات للاتصال بأنظمة إدارة علاقات العملاء، وأتمتة الردود أو سير العمل.

🏆 الفائز: Slack. من المحتمل أن يعتمد فريقك بالفعل على مجموعة قوية من الأدوات الضرورية للعمليات اليومية. يمكن أن يتلاءم سلاك بسهولة مع هذه المجموعة، بينما قد يعاني واتساب بشكل كبير مقارنةً ببدائله .

سلاك مقابل واتساب على ريديت

لفهم النقاش الدائر بين سلاك وواتساب، راجعنا موقع ريديت للتعرف على آراء واقعية أكثر واقعية - وكانت الآراء متباينة.

يحب الناس تطبيق Slack لـ مدى جودة تنظيمه للأمور، حيث أن جميع الدردشات والمناقشات في مكان واحد ويسهل العثور عليها باستخدام أداة البحث الخاصة به. مربكت 1 الذي يدير مطعماً، يقول

Slack أتاح لي القدرة على جعل جميع الموظفين يتواصلون مع بعضهم البعض والاحتفاظ بجميع الرسائل في مكان واحد أنيق ومختصر. أنا الآن قادر على نشر الجداول الزمنية التي يمكن للأشخاص رؤيتها من هواتفهم، بدلاً من أن أجعلني أرسل رسائل نصية جماعية، أو رسائل فردية. يمكنني الآن نشر المذكرات عبر الإنترنت بدلاً من طباعتها ونشرها.

وفي الوقت نفسه، يفضل بعض الأشخاص تطبيق واتساب لسرعته وسهولة استخدامه، خاصةً في العمل مع العملاء. كما kevin4076 تعليقات

_الذهاب إلى Slack أنت تجبر عملاءك على تنزيل وإعداد تطبيق آخر، في حين أنهم على الأرجح لديهم تطبيق واتساب مثبت بالفعل. كما أن الانتقال إلى واتساب يعني احتكاكًا أقل لعملائك

ومع ذلك، يدرك معظم الناس أن كلا التطبيقين يلبي احتياجات العمل المختلفة. لذا، بدلًا من القفز إلى الاستنتاجات، فإن العديد من مستخدمي ريديتورز مثل فومو7887 النظر في الغرض أولاً.

ما هو الاستخدام؟ كل أداة لها إيجابياتها وسلبياتها، لكن ذلك يعتمد على الغرض الذي تريد استخدامها من أجله. مجموعة من الأصدقاء؟ زملاء العمل؟ الجيران؟ مجتمع مفتوح؟

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تعرّف على ClickUp - أفضل بديل لـ Slack مقابل WhatsApp

يعد Slack وواتساب رائعين لإبقاء فرق العمل على اتصال، ولكن معظم أماكن العمل تحتاج إلى أكثر من مجرد تطبيق دردشة . يمكن أن يؤدي التنقل بين أدوات التواصل والمشاريع والمهام إلى الفوضى وإضاعة الوقت الثمين.

وهنا يأتي دور انقر فوق يأتي في

إنه أكثر من مجرد أداة تواصل - إنه تطبيق كل شيء للعمل - فهو يجمع بين إدارة المشاريع والمستندات وتواصل الفريق، كل ذلك في مكان واحد، مدعوم بالذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لأتمتة أكثر ذكاءً وبحثًا أكثر ذكاءً.

إليك كيف يمكن لتطبيق ClickUp تغيير طريقة عملك:

تطبيق ClickUp's One Up #1: الدردشة في طريقك لتحسين العمل الجماعي دردشة ClickUp عبارة عن أداة مدمجة تجمع بين المراسلة و

إدارة المشاريع . تم تصميمه لتحسين سير عملك من خلال جلب المحادثات مباشرةً إلى مركز عملك.

على عكس Slack أو WhatsApp، حيث غالبًا ما تُدفن الدردشات أو تنفصل عن المهام الفعلية، يربط ClickUp Chat المناقشات بالعناصر والمشاريع القابلة للتنفيذ، مما يجعل العمل الجماعي سلسًا.

وبمساعدة الذكاء الاصطناعي الأصلي في ClickUp، يجمع التطبيق بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة في كيان واحد، ويربط المحادثات بسهولة ب المهام و المستندات و المشاريع - مما يجعل التواصل بين الفريق (و المشاريع) سلسًا التعاون في الوقت الفعلي ) جزءًا طبيعيًا من سير عملك الحالي.

تسمح لك ميزات ClickUp Chat بـ

الدردشة مباشرةً في المساحات أو القوائم لإبقاء المناقشات مرتبطة بالمهام أو المشاريع الصحيحة

تحويل أي رسالة دردشة إلى مهمة بنقرة واحدة، والتقاط السياق وإنشاء المهام تلقائياً، حتى لا يفوتك أي شيء مهم

استخدم AI CatchUp لتلخيص الدردشات الفائتة و AI CleanUp لسحب عناصر الإجراءات من الرسائل، مما يساعدك على الحفاظ على تركيزك وتجنب تحميل المعلومات الزائد

لتلخيص الدردشات الفائتة و لسحب عناصر الإجراءات من الرسائل، مما يساعدك على الحفاظ على تركيزك وتجنب تحميل المعلومات الزائد تعاون مباشرةً مع مكالمات الفيديو ومشاركة الشاشة من خلال SyncUps . فهو يتيح لك الدردشة مع 200 شخص في وقت واحد، وربط المهام وتعيينها لزملائك في الفريق، وجدولة الاجتماعات، وحتى التحقق من أعباء عمل الفريق هناك في الدردشة مباشرةً

. فهو يتيح لك الدردشة مع 200 شخص في وقت واحد، وربط المهام وتعيينها لزملائك في الفريق، وجدولة الاجتماعات، وحتى التحقق من أعباء عمل الفريق هناك في الدردشة مباشرةً مشاركة التحديثات والملفات وربطها مباشرةً بالمشاريع

بالإضافة إلى ذلك، إذا احتجت في أي وقت إلى إلقاء نظرة سريعة على مشاريعك أثناء الدردشة، يمكنك التبديل إلى عرض المشروع وتحديث مناقشاتك.

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ClickUp's ClickUp's One Up #2: التقاط المحادثات للتواصل في الوقت الفعلي

سجل شاشتك باستخدام ClickUp Clips وشاركها مع فريقك لإجراء مناقشات متعمقة

سواء لتوثيق العمليات، أو شرح خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، أو تقديم تحديثات المشروع, مقاطع كليك أب يتيح لك التقاط كل شيء في مقطع فيديو مع لقطات كاميرا الويب أو بدونها لمزيد من السياق.

بمجرد تسجيل الفيديو، يتم نسخه تلقائيًا باستخدام انقر فوق الدماغ . هذا يعني أنك لن يفوتك أي شيء من الفيديو. يمكنك البحث بسرعة في النص عن الكلمات الرئيسية للعثور على الأجزاء الرئيسية على الفور.

يمكنك بعد ذلك إرفاق هذه المقاطع بالمهام والمشاريع أو مشاركتها مع زملائك في الفريق لإبقاء الجميع على نفس الصفحة. يمكن لفريقك أيضًا:

إسقاط التعليقات هناك على الفيديو مباشرةً للحصول على تعليقات سريعة

تحويل المقاطع إلى مهام لتحويل الأفكار إلى نتائج

الوصول إلى جميع المقاطع المسجلة في موقع مركزي يسمى مركز المقاطع

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برنامج ClickUp's One Up #######3: تعيين التعليقات ومشاركة التحديثات

تخصيص المهام والمسؤوليات لأعضاء محددين مع التعليقات المعينة

سواءً كانت مقاطع أو رسائل في الدردشة، يمكنك تحويل أي منها إلى مهام قابلة للتنفيذ وتخصيصها لأعضاء فريق محددين باستخدام التعليقات المخصصة في ClickUp ميزة. بهذه الطريقة، يكون لكل مهمة أو طلب مالك واضح، ولا يتم التغاضي عن أي شيء.

عندما يكون لديك جميع التعليقات المعينة في مكان مركزي واحد، يكون تتبع التقدم المحرز والبقاء على رأس الأولويات أمرًا سهلاً. يمكنك تحويل التعليقات إلى مهام والتأكد من استمرار مشاريعك في المضي قدماً دون إغفال التفاصيل المهمة.

ClickUp's One Up #4: التعاون في الوقت الحقيقي

اجعل أفكارك تنبض بالحياة من خلال تدوينها باستخدام سبورة ClickUp Whiteboards وتعاون بصريًا مع فريقك من أي مكان

بدلاً من البحث عن سبورة بيضاء فارغة في المكتب، ما عليك سوى استخدام انقر فوق السبورة البيضاء لتبادل الأفكار عبر الإنترنت.

تتيح هذه اللوحة الرقمية لفريقك العصف الذهني والتعاون وتحويل الأفكار إلى عمل، بغض النظر عن مكان وجودك. وبفضل أدوات مثل الرسم اليدوي وإنشاء الأشكال، يمكنك إضفاء الحيوية على مفاهيمك وتخطيط سير العمل أو العمليات لتحقيق أقصى قدر من الوضوح.

راقب نشاط أعضاء فريقك في الوقت الفعلي باستخدام خاصية "اكتشاف التعاون" من ClickUp

عندما تكون أفكارك جاهزة للمضي قدمًا، يمكنك تحويلها على الفور إلى مهام وتعيينها لأعضاء الفريق المناسبين. يمكنك أيضًا مراقبة أنشطتهم في الوقت الفعلي عن كثب من خلال الكشف عن التعاون في ClickUp .

يمكنك أن ترى متى يقوم فريقك بعرض المهام أو تحريرها، مما يخلق بيئة عمل أكثر اتصالاً وفعالية. فهو يبقي الفرق متزامنة مع التحديثات الفورية على المهام المشتركة ويقلل من المحادثات المستمرة ذهابًا وإيابًا لأن الجميع يعرف من يعمل على ماذا.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تستخدم Slack بالفعل وما زلت تريد ميزة ClickUp، فما عليك سوى استخدام تكامل ClickUp مع Slack وسينتهي الأمر

ابقَ على اتصال بفريقك مع ClickUp!

يعد كل من Slack وواتساب رائعين للمراسلة الفورية والبقاء على اتصال مع فريقك.

يعتني Slack بجميع احتياجاتك المهنية من خلال الجمع بين الفرق وتنظيم جميع رسائلك وملفاتك في مكان واحد. وفي الوقت نفسه، يضيف واتساب لمسة شخصية لتواصل الفريق من خلال الدردشات والمكالمات الفورية.

ولكن ماذا لو كنت تريد شيئاً يجمع بين الاثنين معاً؟ شيء يمكنك استخدامه للدردشة وإنجاز المهام.

الحل هو ClickUp، وهي منصة إنتاجية شاملة تجمع كل ما تحتاجه في مكان واحد، بما في ذلك التواصل.

جرّب ClickUp اليوم

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