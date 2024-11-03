أفضل 10 بدائل لـ Rask AI لترجمة الفيديو

يعد Rask AI خيارًا شائعًا لترجمة ودبلجة مقاطع الفيديو، ولكن لديه بعض القيود.

إذا كنت قد استخدمته من قبل، فربما لاحظت أن دبلجاته الإنجليزية يمكن أن تبدو مسطحة، وبعض الأصوات تفتقر إلى التدفق الطبيعي، وغالباً ما تحتاج إلى تعديلات إضافية. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون الترجمة إلى لغات متعددة باستخدام Rask مكلفة حيث يتم احتساب تكلفة كل لغة على حدة.

بعد بحث واختبار شامل، اكتشفتُ 10 بدائل ل Rask AI مليئة بميزات لتحرير الفيديو متعدد اللغات والتعريب وإنشاء المحتوى. في هذه المدونة، سنقوم بتفصيل ميزاتها وقيودها وأسعارها ومراجعاتها لمساعدتك في العثور على الخيار الأفضل لاحتياجاتك.

ولكن قبل أن نبدأ، دعنا نتناول سؤالاً مهماً.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل راسك للذكاء الاصطناعي؟

يمتلئ السوق بالعديد من منصات اتصالات الفيديو بالذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، قبل أن تقوم بالاستثمار، ستحتاج إلى التركيز على ميزات محددة لضمان اختيار المناسب منها.

الميزات الأساسية: يجب أن توفر الأداة التي تختارها الوظائف الأساسية التي تحتاجها، مثل النسخ التلقائي والترجمة وإنشاء الترجمة وإنشاء الترجمة وإنشاء المحتوى والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي

يجب أن توفر الأداة التي تختارها الوظائف الأساسية التي تحتاجها، مثل النسخ التلقائي والترجمة وإنشاء الترجمة وإنشاء الترجمة وإنشاء المحتوى والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي عمليات تكامل الطرف الثالث: تأكد من التوافق مع البرامج الأخرى التي تستخدمها، مثل أدوات الذكاء الاصطناعي لتحرير الفيديو أو أنظمة إدارة المحتوى أو منصات التعاون (مثل Slack أو Google Workspace أو OneDrive)

تأكد من التوافق مع البرامج الأخرى التي تستخدمها، مثل أدوات الذكاء الاصطناعي لتحرير الفيديو أو أنظمة إدارة المحتوى أو منصات التعاون (مثل Slack أو Google Workspace أو OneDrive) التكلفة والترخيص: تتقاضى بعض الأدوات رسومًا بناءً على طول الفيديو الذي تتم معالجته، بينما لدى البعض الآخر نماذج اشتراك؛ اختر أداة ذات هيكل تسعير يناسب ميزانيتك وحجم أعمالك

تتقاضى بعض الأدوات رسومًا بناءً على طول الفيديو الذي تتم معالجته، بينما لدى البعض الآخر نماذج اشتراك؛ اختر أداة ذات هيكل تسعير يناسب ميزانيتك وحجم أعمالك سهولة الاستخدام: واجهة سهلة الاستخدام توفر لك الوقت، مما يتيح لك التركيز على المهام الإبداعية بدلاً من استكشاف الأخطاء وإصلاحها؛ ضع في اعتبارك منحنى التعلم لفريقك أو المستخدمين غير التقنيين

واجهة سهلة الاستخدام توفر لك الوقت، مما يتيح لك التركيز على المهام الإبداعية بدلاً من استكشاف الأخطاء وإصلاحها؛ ضع في اعتبارك منحنى التعلم لفريقك أو المستخدمين غير التقنيين الأمان والامتثال: تأكد من أن المنصة تتوافق مع معايير ولوائح الصناعة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات أو قانون حماية خصوصية التأمين الصحي والمسؤولية الاجتماعية للشركات (HIPAA) وتوفر تشفيرًا لحماية المحتوى الخاص بك

تأكد من أن المنصة تتوافق مع معايير ولوائح الصناعة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات أو قانون حماية خصوصية التأمين الصحي والمسؤولية الاجتماعية للشركات (HIPAA) وتوفر تشفيرًا لحماية المحتوى الخاص بك دعم اللغات: اختر شيئًا يدعم مجموعة واسعة من اللغات؛ فأنت لا تريد أن تكون مقيدًا عند دبلجة المحتوى لمختلف المناطق الجغرافية

أفضل 10 بدائل لبرنامج Rask AI

دعنا نلقي نظرة على أفضل 10 أدوات يمكنك استخدامها بدلاً من Rask AI للعمل المتعلق بالفيديو.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة سير عمل الفيديو مع رؤى الذكاء الاصطناعي والنسخ)

يمكن أن تصبح مشاريع الفيديو معقدة - خاصةً عند التعامل مع المحتوى بلغات متعددة، وحملات، ومواعيد نهائية، وفرق عمل عبر مناطق زمنية مختلفة.

ولكن هنا يأتي دور انقر فوق يضيء

يحتوي برنامج إدارة المشاريع هذا على العديد من الإمكانيات، مثل تنظيم الأصول، وإدارة المهام، وأتمتة سير العمل التي تبسّط هذه المهمة في كل مرحلة. كليك أب كليب على سبيل المثال، هي ميزة تسجيل الشاشة المثالية لفرق Agile.

استخدم ClickUp Clips لتسجيل مقطع فيديو ومشاركة أفكارك بوضوح

يمكنني تسجيل ملخص اجتماع، أو جلسة عصف ذهني، أو حتى برنامج تعليمي سريع من داخل المنصة وتحويلها مباشرة إلى مهام ClickUp بنقرة واحدة

يجعل اتصال فيديو غير متزامن دون عناء من خلال السماح لي بتعيين تواريخ الاستحقاق والمالكين والتفاصيل الإضافية للسياق لهذه المهام حتى يتمكن الشخص المناسب من اتخاذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب.

والآن، ماذا لو كانت هناك طريقة لتجنب إعادة مشاهدة فيديو تدريبي للعثور فقط على مقطع مدته 10 ثوانٍ مطلوب لمشروع ما؟

كل مقطع يتم تفريغ كل مقطع تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يسهل مسح أبرز المقاطع والنقر على الطوابع الزمنية للتنقل بين مقاطع الفيديو ونسخ المقتطفات لاستخدامها عند الحاجة.

يمكنك بعد ذلك مشاركة هذا المقطع على الفور - إما بتضمينه مباشرةً في ClickUp، أو إرسال رابط عام، أو تنزيل ملف الفيديو. هذه المرونة ضرورية إذا كنت تعمل مع فرق عمل أو عملاء دوليين. يقوم مركز المقاطع أيضًا بتخزين جميع المقاطع في مكان واحد للوصول السهل والسريع.

لكن ما يضع ClickUp في المقدمة حقًا هو تكامله مع ClickUp Brain . من خلال البحث الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكنك البحث في نصوص مقاطع الفيديو الخاصة بك في ثوانٍ. وهذا أمر ضخم عند جمع المعلومات من المشاريع القديمة أو العثور على تفاصيل محددة مدفونة في مقاطع الفيديو السابقة. فبدلاً من البحث في ساعات من المقاطع المصورة، ما عليك سوى البحث في العبارات الرئيسية، وستجد كل شيء هناك.

يبدو رائعاً، أليس كذلك؟

تحسين عمليات إنشاء مقاطع الفيديو وتحريرها ومشاركتها باستخدام ClickUp Brain

يساعد ClickUp Brain في كتابة نصوص الفيديو والنسخة التسويقية ومحتوى الترجمة، مما يضمن عملية إبداعية سلسة من مرحلة ما قبل الإنتاج إلى النشر. كما أنه يتحقق تلقائيًا من التدقيق الإملائي في مستنداتك ومهامك دون الحاجة إلى إضافات أو ملحقات.

ClickUp أفضل الميزات

استخدام أهداف ClickUp لتحديد أهداف إنتاج الفيديو الخاص بك، مثل إنشاء سلسلة جديدة أو تحسين كفاءة التحرير؛ وقم بتقسيمها إلى خطوات قابلة للتنفيذ مثل التخطيط لما قبل الإنتاج والتصوير والتحرير ومراجعة ما بعد الإنتاج

تصور التقدم المحرز، واحتفل بالمعالم البارزة، وحافظ على التحفيز من خلال تتبع التقدم المحرز باستخدام ClickUp Goals

نظّم نصوص الفيديو واللوحات المصورة باستخدام مستندات ClickUp التعاون مع فريقك بشأن الأفكار الإبداعية، وتحديد استراتيجيات محتوى الفيديو الخاص بك، وربط المقاطع ذات الصلة بسهولة من أجل السياق أثناء مراحل التحرير أو المراجعة

نظم جميع مستنداتك ومواقع الويكي الخاصة بك في مكان واحد باستخدام ClickUp Docs

احصل على دعم لمجموعة واسعة من أدوات الفيديو التابعة لجهات خارجية مثل Loom لتسجيلات الشاشة، و Otter.ai للنسخ، و Fireflies.ai لملاحظات الاجتماعات باستخدام تكامل ClickUp الرافعة المالية البحث الشامل من ClickUp للعثور بسرعة على أصول الفيديو المهمة عبر مساحة عملك. البحث عن مشاريع الفيديو السابقة، أو النصوص، أو النصوص المكتوبة، أو مقاطع الملاحظات

حماية ملفات الفيديو والبيانات ذات الصلة من الاستخدام غير المصرح به أو الوصول غير المصرح به من خلال ميزات أمان البيانات القوية في ClickUp، مما يضمن التعامل مع المحتوى الحساس بشكل آمن أثناء استخدام المنصة

قيود ClickUp

لا تتوفر جميع ميزات ClickUp حاليًا على الهاتف المحمول

لا يتم تضمين ClickUp Brain في الباقة المجانية للأبد

تسعير #### ClickUp

مجانية للأبد

غير محدودة: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

2. Synthesia (الأفضل لإنشاء مقاطع فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Synthesia هل ترغب في إنشاء مقطع فيديو مصقول بلغة أخرى - مثل الفرنسية أو الألمانية أو الإسبانية - دون عناء توظيف ممثلين أو إعداد إنتاج كامل؟ لقد وجدتُ أن Synthesia سيغير قواعد اللعبة في هذا المجال.

فهو يجعل إنتاج محتوى فيديو احترافي مُترجَم احترافيًا سهلًا باستخدام صور رمزية وتعليقات صوتية باستخدام الذكاء الاصطناعي. يدعم Synthesia أكثر من 140 لغة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تعمل مع فريق، فيمكنك مشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بك مباشرةً ودعوة الآخرين للتعليق وإبداء الملاحظات.

أفضل ميزات #### Synthesia

إضفاء طابع شخصي على مقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام ألوان علامتك التجارية وشعاراتك وصورك الرمزية المفضلة

باستخدام ألوان علامتك التجارية وشعاراتك وصورك الرمزية المفضلة تصفح القوالب وتكرارها وتخصيصها بسهولة للتسويق والتعليم و فيديوهات التدريب إضافة ترجمات باللغة المستهدفة تلقائيًا إلى ملفك باستخدام مترجم الفيديو



قيود Synthesia

لا تومض الصور الرمزية الحالية للذكاء الاصطناعي ، وهو أمر ملحوظ في المشاهد الطويلة ويؤثر على طبيعية مقاطع الفيديو

يتم تقديم ميزات جديدة وتعديلات على الواجهة دون إخطار مناسب، مما يضطر المستخدمين إلى العثور على التغييرات بأنفسهم

تسعير Synthesia

مجاني: 0 دولار/شهر

0 دولار/شهر مبتدئ: 18 دولارًا/شهرًا

18 دولارًا/شهرًا المبدع: 64 دولارًا في الشهر

64 دولارًا في الشهر المؤسسة: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات: #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 1600 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1600 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 170 تقييم)

3. الوصف (الأفضل للتحرير الصوتي والمرئي والمسموع بتقنية التكرار)

عبر الوصف إذا كنت تتمنى أن يكون تحرير الصوت والفيديو بنفس بساطة تحرير مستند Word، فإن Descript يجعل ذلك ممكنًا. هل تحتاج إلى تعديل الحوار في الفيديو الخاص بك لجمهور فرنسي؟ ما عليك سوى تحرير النص، وسيتم تعديل الصوت في الوقت الفعلي.

ما أعجبني حقًا في ديسكريبت هو كيفية استخدامه الذكاء الاصطناعي المتجدد لإزالة ضوضاء الخلفية وتحسين الأصوات. لستَ بحاجة إلى ميكروفونات باهظة الثمن أو غرف عازلة للصوت للحصول على صوت عالي الجودة مع بديل راسك للذكاء الاصطناعي هذا.

ديسكريبت أفضل الميزات

تحرير كلمات الحشو والفجوات الصامتة من رسائل الفيديو

انسخ الصوت بأكثر من 20 لغة وأضف تسميات المتحدثين باستخدام ميزة "محقق مكبرات الصوت

استخدم ميزة استنساخ الصوت؛ ما عليك سوى كتابة وإنتاج كلمات منطوقة بصوتك

قيود الوصف

لوحظ حدوث تأخر من حين لآخر عند العمل مع الملفات الكبيرة

وظائف النشر ليست دقيقة بما فيه الكفاية وتفتقر إلى التحكم الحقيقي

تسعير ديسكريبت

مجاني

هاوي: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مبدع: 35 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

35 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم الشركات : 50 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 50 دولاراً شهرياً لكل مستخدم مؤسسة: مخصص

وصف التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 570 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 570 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 170 تقييم)

اقرأ المزيد: كيف تسجل نفسك بالفيديو وأنت تقدم عرض باوربوينت؟

4. VEED (الأفضل لتحرير الفيديو متعدد اللغات عبر الإنترنت)

عبر فيد إذا كنت بحاجة إلى إصدار مقاطع فيديو بلغات متعددة بسرعة، فإن VEED قد غطيت كل ما تحتاجه. لن تحتاج إلى تنزيل برنامج أو التعامل مع إعدادات معقدة - فقط افتح متصفحك وحمّل الفيديو الخاص بك وأضف ترجمات أو تعليقات صوتية بأي لغة تريدها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن خدمة VEED النسخ عبر الإنترنت أكثر تنوعًا من معظمها. على عكس العديد من الأدوات التي تقيدك بتنسيق واحد فقط، فهي تتيح لك نسخ ملفات الصوت والفيديو.

أفضل ميزات VEED

قم بنسخ ملف مدته 60 دقيقة في 10 دقائق باستخدام "النسخ التلقائي"؛ وقم بتنزيله بجميع التنسيقات الشائعة، بما في ذلك MP3 و WAV و MOV

تغيير نمط الترجمة، والخط، والألوان؛ وتحريكها وحتى إبراز كلمات معينة لإضافة تأثير إضافي

قم بإنشاء محتوى باستخدام أكثر من 2 مليون من أصول الصوت والفيديو من مكتبة VEED الخالية من حقوق الملكية

قيود VEED

لا يوجد خيار للتأكيد على كلمات أو عبارات محددة في ميزة "تحويل النص إلى كلام

هناك نقص في الإمكانات المتقدمة مثل التحرير متعدد الكاميرات والتأثيرات ثلاثية الأبعاد

تسعير VEED

مجاني

لايت : 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات VEED

G2: 4.6/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 3.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

5. Happy Scribe (الأفضل للنسخ والترجمة بأكثر من 120 لغة)

عبر كاتب سعيد إذا كنت تعمل باستمرار مع الترجمات، والنسخ، والترجمات، فإن هذه الأداة لن تخيب ظنك.

هل تحتاج إلى تصدير ملفاتك بتنسيق .TXT أو Word أو PDF أو حتى AVID؟ يمكنك القيام بذلك بسهولة مع Happy Scribe. كما أنها تجعل التعاون مع أصحاب المصلحة أمرًا سهلاً من خلال السماح لك بـ مشاركة النصوص والترجمات في وضع العرض فقط أو التحرير.

لكن ما برز بالنسبة لي هو دقة وسرعة هذا البرنامج التعبيري برنامج تحويل الكلام إلى نص يضمن نتائج عالية الجودة في كل مرة.

Happy Scribe أفضل الميزات

استئجار مدوني نصوص من Happy Scribe لتدقيق النصوص التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بلغات متعددة

إنشاء مسرد مصطلحاتك عن طريق إضافة مصطلحات متخصصة (العلامات التجارية، والعامية، والمختصرات) لتبسيط الترجمة

استيراد أي روابط عامة ومزامنة الأداة مع مجموعتك التقنية الحالية، مثل YouTube وVimeo وGoogle Drive

قيود أداة Happy Scribe

لا يوجد خيار للمشاركة المجمعة للمحتوى مع الفرق الداخلية وأصحاب المصلحة الخارجيين

لاحظ بعض المستخدمين أن الأخطاء الإملائية الطفيفة تميل إلى التكرار في نسخ البودكاست

تسعير هابي سكريبي

مجاني

الأساسي: 17 دولارًا شهريًا

17 دولارًا شهريًا المحترف: 29 دولارًا شهريًا

29 دولارًا شهريًا الشركات: 49 دولارًا في الشهر

49 دولارًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الكاتب السعيد

G2: 4.8/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4.8/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 35 تقييم)

قراءة المزيد: مراجعة Happy Scribe (الميزات والأسعار والإيجابيات والسلبيات)

6. لوكاليس (الأفضل لإدارة الترجمة ومشاريع الوسائط المتعددة)

عبر لوكاليس Lokalise هو برنامج توطين قائم على الحوسبة السحابية يساعدك على تكييف استراتيجية المحتوى الخاص بك مع الأسواق المحلية.

يمكنك بسهولة التعامل مع الترجمات المتزامنة عبر المنصات وتصديرها إلى الملفات الصحيحة مع اصطلاحات التسمية الصحيحة لكل منصة.

يتكامل Lokalise أيضًا مع أدوات مثل Figma وGitHub وGitLab وWebflow وJira، مما يجعل سير العمل أكثر سلاسة وكفاءة.

أفضل ميزات Lokalise

ترجمة مشاريع كبيرة متعددة اللغات باستخدام واجهة برمجة تطبيقات RESTful API الخاصة ب Lokalise، مع أدلة وقوالب سهلة لإعداد أسرع

تنظيم مهام التوطين في مسارات بحيث أنه عند اكتمال إحدى المهام، تبدأ المهمة التالية في مسار الترجمة تلقائيًا

إجراء تغييرات الترجمة المباشرة في الوقت الفعلي أثناء تصفح موقعك الإلكتروني باستخدام محرر LiveJS

قيود Lokalise

اختصارات لوحة المفاتيح لا تنقل المؤشر تلقائيًا إلى المقطع التالي، مما يتطلب استخدام الماوس لكل مقطع جديد

لا يوجد خيار للمترجمين لتحميل تقارير المطابقة، مما يجبر الاعتماد على الإدارة لتوقيت التقارير وعدد الكلمات

تسعير Lokalise

مجانًا

البداية: 140 دولارًا/شهريًا

140 دولارًا/شهريًا أساسي: 270 دولار/شهريًا

270 دولار/شهريًا المحترف: 990 دولارًا في الشهر

990 دولارًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات لوكاليس

G2: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 90 تقييم)

7. HeyGen (الأفضل لمقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي مع تحويل النص إلى كلام)

عبر هاي جين إذا كنت تبحث عن بدائل Synthesia AI لـ إنشاء صور رمزية من مختلف الأعراق والأعمار والأنماط لمقاطع الفيديو الخاصة بك، فإن HeyGen يستحق المراجعة. فهو يتيح لك إنشاء محتوى بأكثر من 175 لغة باستخدام أكثر من 120 صورة رمزية للذكاء الاصطناعي، وهو مثالي للوصول إلى جماهير متنوعة.

يمكن لخاصية ترجمة الفيديو بنقرة واحدة ترجمة مقاطع الفيديو إلى أكثر من 40 لغة، بل ويتعرف على أكثر من متحدثين متعددين. على الرغم من أنه لا يستنسخ صوت المتحدث الأصلي، إلا أنه يمكنك الاختيار من بين أكثر من 300 صوت يشبه صوت الإنسان لإضافة تعليق صوتي.

أفضل ميزات HeyGen

إذا بدا أي شيء غير صحيح في مقطع الفيديو الخاص بك، فقم بتحميل تسجيل صوتي لتدريب الذكاء الاصطناعي على كيفية نطقه بشكل صحيح

دمج ملفات SRT (نص عادي) التي تتعقب ترجماتك للحصول على ترجمات دقيقة وتعديل النص

ارفع مستوى دعم العملاء من خلال الصور الرمزية التفاعلية التي يمكنها التحدث إلى زوار موقعك الإلكتروني في الوقت الفعلي والحصول على المساعدة التي يحتاجونها

قيود HeyGen

جودة الدعم غير متسقة، حيث يقدم بعض الممثلين حلولاً عامة تفشل في معالجة مشاكل محددة

يُقال إن إعادة إنشاء نفس الفيديو عدة مرات مكلف بسبب رسوم الائتمان

تسعير HeyGen

مجاني

المُنشئ: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفريق: 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات HeyGen

G2: 4.8/5 (أكثر من 520 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 520 تقييم) Capterra: 4.8/5 (290+ تقييم)

قراءة: أفضل 10 أدوات تلخيص فيديو بالذكاء الاصطناعي ستوفر لك وقتًا ثمينًا

8. Wavel.ai (الأفضل للسرد الصوتي المعتمد على الذكاء الاصطناعي الذي يبدو بشريًا)

عبر Wavel.ai إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تحويل النص إلى كلام أو دبلجة الفيديو بالذكاء الاصطناعي أو توليد صوت بالذكاء الاصطناعي، فاستخدم Wavel.ai. إنه برنامج شامل يوفر تجربة غامرة - وليس مجرد تعليق صوتي عام ومسطح.

للوصول إلى جمهورك متعدد اللغات، يمكنك بسهولة ترجمة النص الخاص بك إلى أكثر من 40 لغة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للتعليقات التوضيحية والعناوين الفرعية.

ما أثار إعجابي في مولد صوت الذكاء الاصطناعي هذا هو القدرة على إضافة أصوات طبيعية بلهجات إقليمية، بما في ذلك البريطانية والأسترالية والهندية.

Wavel.ai أفضل الميزات

دمج طبقة من العاطفة خلال أجزاء مختلفة من فيديو الذكاء الاصطناعي مع مجموعة من أكثر من 1000 صوت مملوءة بالعاطفة

تحويل مقاطع الفيديو الكاملة الخاصة بك إلى مقاطع فيديو قصيرة مقنعة على YT، مترجمة إلى أي لغة مع ترجمة

إضافة التعليقات التوضيحية والملاحظات إلى تسجيلاتك أثناء التقاطها لتسهيل فهم المشاهدين لها

قيود Wavel.ai

ينقطع أحيانًا إذا لم يكن الاتصال بالإنترنت مستقرًا

قد لا يروق هيكل التسعير للجميع، حيث قد يفضل بعض المستخدمين فئة أقل ميزات وأقل تكلفة

تسعير Wavel.ai

مجانًا

الأساسي: 25 دولارًا في الشهر

25 دولارًا في الشهر المحترف: 40 دولارًا في الشهر

40 دولارًا في الشهر الشركات: 80 دولارًا شهريًا

Wavel.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

9. Dubverse (الأفضل لدبلجة الفيديو الآلية مع خيارات صوتية مخصصة)

عبر دوبفرس إذا كنت ترغب في إضافة تعليقات صوتية ذات صوت أصيل بلغات متعددة إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك، فسوف تستمتع باستخدام Dubverse. لا مزيد من التسجيل اليدوي أو متاعب التحرير المملة - فهو يلتقط جوهر ومشاعر المحتوى الأصلي الخاص بك.

أعجبني أيضاً كيف أن Dubverse ينشئ تلقائياً ترجمات دقيقة ومتناسقة بشكل مثالي ، مما يجعل مقاطع الفيديو واضحة وفي متناول كل مشاهد.

أفضل ميزات Dubverse

إنشاء تعليقات صوتية للنصوص التي تمزج بين اللغات بمكالمة واحدة فقط من واجهة برمجة التطبيقات

توليد ملفات صوتية متعددة في وقت واحد - سواء كانت سلسلة من العروض التوضيحية للمنتجات، أو البودكاست، أو البرامج التعليمية

اختر من بين أكثر من 200 صوت تختلف في العمر والجنس والنبرة واللهجة، واختر الصوت المثالي لمقاطع الفيديو

قيود دوبفيرس

قد لا يتطابق توقيت التعليق الصوتي المترجم دائمًا مع الصوت الأصلي بسبب اختلافات اللغة

تنفد الأرصدة بسرعة في المشاريع الكبيرة، ولا يوجد خيار لإضافة المزيد من الأرصدة بعد الحد الشهري

تسعير دوبفيرس

المحترف: 18 دولارًا شهريًا

18 دولارًا شهريًا الأعلى: 30$/شهرياً

تقييمات ومراجعات دوبفيرس

G2: ليست تقييمات كافية

ليست تقييمات كافية Capterra: تقييمات غير كافية

10. كولوسيان كريتور (الأفضل لتوليد ممثلين بالذكاء الاصطناعي فائق الواقعية)

عبر كولوسيان هل تحتاج إلى مقدم برامج يمكنه التحدث بأكثر من 30 لغة؟ هذا ممكن مع Colossyan Creator. فهو يستخدم صورًا رمزية للذكاء الاصطناعي تبدو وكأنها بشر حقيقيون، مما يجعله مثاليًا لمنشئي المحتوى الذين يحتاجون إلى توطين المحتوى بسرعة دون التضحية باللمسة الشخصية.

يمكنك إنشاء مقاطع فيديو مباشرةً من النص باستخدام الذكاء الاصطناعي الآلي، وإضافة التفاعل لزيادة التفاعل.

كما يساعدك مساعد نص الذكاء الاصطناعي المدمج GPT-4 المدمج في مساعد نص الذكاء الاصطناعي في طرح الأفكار وتحسين كتابتك وتسريع إنتاج الفيديو

كولوسيان الخالق أفضل الميزات

إضفاء الطابع الشخصي على مقاطع الفيديو باستخدام صورة رمزية رقمية لك من خلال تصوير مقطع فيديو مدته 20 ثانية من زوايا مختلفة في إعدادات وأزياء مختلفة

أنشئ مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي بأكثر من 70 لغة، لتوصيل الرسائل بشكل أكثر فعالية بلغة جمهورك الأم في دقائق معدودة

قم بتطبيق أصول العلامة التجارية (الشعارات والألوان وأنماط النصوص والخطوط المخصصة) على تخطيطات المشهد بحيث يظل كل جزء من محتوى الفيديو متناسقًا

قيود منشئ كولوسيان

قد يكون تحرير المحتوى باستخدام القوالب المُنشأة مسبقاً مملاً، حيث لا تظهر الرسوم المتحركة دائماً بشكل صحيح بعد تطبيقها

التخصيص المتقدم محدود للمستخدمين ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة لتحرير الفيديو التفصيلي ودمج عناصر مخصصة أكثر تعقيدًا

تسعير كولوسيان كريتور

المبتدئ: 27 دولارًا شهريًا

27 دولارًا شهريًا المحترف: 87 دولارًا شهريًا

87 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات منشئ كولوسيان #### تقييمات ومراجعات منشئ كولوسيان

G2: 4.6/5 (أكثر من 410 تقييمات)

4.6/5 (أكثر من 410 تقييمات) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

💡 نصيحة احترافية: استخدم تطبيق مساعد شخصي مدعوم بالذكاء الاصطناعي وتفويض المهام مثل جدولة المواعيد والتعامل مع العملاء لزيادة الإنتاجية

تحكم في استراتيجية الفيديو الخاصة بك

يعتمد العثور على أداة الذكاء الاصطناعي المناسبة على ما يناسبك. مع وجود العديد من الخيارات، قد يصبح الأمر مربكاً. لكن التركيز على أولوياتك - مثل الترجمات الدقيقة، أو إنشاء صورة رمزية سلسة بالذكاء الاصطناعي، أو تحقيق كلام يبدو طبيعياً - سيساعدك على تضييق نطاق الخيارات.

عندما يتعلق الأمر ب إدارة سير عمل الفيديو، لا شيء يضاهي ClickUp. إنه البرنامج المفضل لإبقاء كل شيء على المسار الصحيح.

يمكنك استخدام ClickUp Clips لتسجيل العروض التوضيحية للمنتجات أو لمواءمة الفرق المتفرقة جغرافياً على خطط المشروع وأهدافه. يقوم ClickUp Brain تلقائيًا بنسخ جميع المقاطع تلقائيًا، مما يسهل تحديد موقع المعلومات المحددة والوصول إليها. اشترك في ClickUp مجانًا وغيّر طريقة تفاعلك مع جمهورك باستخدام مقاطع الفيديو.