أفضل 10 منصات اجتماعات افتراضية أفضل 10 منصات اجتماعات افتراضية

_هل تعرف ذلك الشعور عندما تكون في منتصف اجتماع افتراضي، وكل شيء يسير بسلاسة فائقة؟

الاتصال رائع، وأداة مؤتمر الفيديو بديهية (وتقوم بتسجيل الاجتماع وتدوينه)، ولا داعي لأن يقول أحدكم "هل أنا مسموع؟" عدة مرات، ويمكنكم التركيز على المحادثة بدلاً من المصارعة مع المشاكل التقنية أو تدوين الملاحظات/دقائق الاجتماع.

بعد تجربة عدد لا يحصى من منصات الاجتماعات الافتراضية، اكتشفت أخيراً أدوات الاجتماعات التي يمكن أن تقدم مثل هذه التجربة. أولوياتي بسيطة: أحتاج أنا وفريقي إلى أن نكون قادرين على مشاركة الأفكار وإدارة المهام وإبقاء الجميع على نفس الصفحة دون عوائق.

وبناءً على بحثنا، قمت بتجميع قائمة أفضل 10 برامج اجتماعات افتراضية. إذا كنت تبحث عن النظام الأساسي المثالي لتحسين تفاعلاتك الافتراضية، فستساعدك هذه التوصيات على اتخاذ قرار مستنير.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في منصات الاجتماعات الافتراضية؟

عند اختيار منصة اجتماعات افتراضية، أضع الميزات التالية في الاعتبار - ويجب أن تضعها في اعتبارك أيضاً!

سهولة الاستخدام : لا أرغب في قضاء وقت الاجتماع الثمين في استكشاف المشكلات التقنية وإصلاحها أو توجيه الآخرين من خلال واجهات معقدة. لهذا السبب أبحث عن منصة بديهية وسهلة الاستخدام

: لا أرغب في قضاء وقت الاجتماع الثمين في استكشاف المشكلات التقنية وإصلاحها أو توجيه الآخرين من خلال واجهات معقدة. لهذا السبب أبحث عن منصة الموثوقية : ليس هناك ما هو أسوأ من مقاطعة اجتماع بسبب خلل أو مشاكل في الاتصال. أحتاج إلى برنامج يتمتع بسجل حافل من الموثوقية وأقل قدر من الانقطاعات أو عدم حدوثها للحفاظ على سير الأمور بسلاسة

: ليس هناك ما هو أسوأ من مقاطعة اجتماع بسبب خلل أو مشاكل في الاتصال. أحتاج إلى برنامج يتمتع بسجل حافل من للحفاظ على سير الأمور بسلاسة التكامل : أريد أن يكون البرنامج متزامناً بشكل جيد مع الأدوات الأخرى التي أستخدمها يومياً، مثل التقويم وتطبيق إدارة المشاريع والبريد الإلكتروني وغيرها

: أريد أن يكون البرنامج بشكل جيد مع الأدوات الأخرى التي أستخدمها يومياً، مثل التقويم وتطبيق إدارة المشاريع والبريد الإلكتروني وغيرها ميزات التعاون : الميزات التي تدعم العمل الجماعي ضرورية. وسواء كان ذلك من خلال مشاركة الشاشة أو مشاركة الملفات أو الدردشة في الوقت الفعلي أو اللوحات البيضاء الافتراضية، يجب أن تحافظ الأداة على توافق أعضاء فريقي عن بُعد

: الميزات التي تدعم العمل الجماعي ضرورية. وسواء كان ذلك من خلال مشاركة الشاشة أو أو اللوحات البيضاء الافتراضية، يجب أن تحافظ الأداة على توافق أعضاء فريقي عن بُعد محاضر اجتماعات آلية : أجد صعوبة في التركيز على الاجتماع إذا كنت أقوم بتدوين الملاحظات في نفس الوقت. من الرائع أن يقوم البرنامج بتلخيص النقاط الرئيسية وعناصر العمل تلقائيًا. فهو يوفر الوقت ويضمن حصول الجميع على سجل واضح للاجتماع

: أجد صعوبة في التركيز على الاجتماع إذا كنت أقوم بتدوين الملاحظات في نفس الوقت. من الرائع أن يقوم البرنامج بتلخيص النقاط الرئيسية وعناصر العمل تلقائيًا. فهو يوفر الوقت ويضمن حصول الجميع على سجل واضح للاجتماع التذكير بالاجتماعات: أنا أقدر المنصات التي ترسل تذكيرات تلقائية قبل بدء اجتماعات الفريق، بحيث يتم طلبي (والمشاركين الآخرين) للتحضير والانضمام في الوقت المحدد. فهذا يقلل من خطر تفويت الاجتماعات والاندفاع في اللحظة الأخيرة

أفضل 10 منصات للاجتماعات الافتراضية لاستخدامها

بناءً على هذه المعايير، إليك أفضل منصات الاجتماعات الافتراضية:

1. ClickUp (أفضل أداة اجتماعات واتصالات افتراضية)

تشتهر ClickUp بأدواتها القوية لإدارة المشاريع، ولكنها تقوم بأكثر من ذلك بكثير. فباستخدام عمليات التكامل الصحيحة، يتحول إلى منصة اجتماعات افتراضية سلسة - مما يساعدك على إدارة كل شيء من جداول الأعمال إلى المتابعة، كل ذلك في مكان واحد.

كجزء من فريق عمل متعدد الوظائف عن بُعد, اجتماعات ClickUp هو أداتي المفضلة لتنظيم الجوانب المتعددة المتعلقة باجتماعات الفيديو. بدءاً من العصف الذهني لنقاط المناقشة قبل الاجتماع إلى تبسيط الاتصالات غير المتزامنة وإنشاء تجربة اجتماع فيديو خالية من المتاعب باستخدام Zoom - يساعدني ClickUp في كل خطوة.

دعني أعطيك لمحة عن كيفية استخدامي أنا وفريقي لـ ClickUp في جلساتنا الافتراضية:

وضع جدول أعمال الاجتماع

قبل كل اجتماع، نستخدم مستندات ClickUp (مستند افتراضي تعاوني) لتوثيق نوايانا وأهدافنا. نقوم بتدوين بنود العمل التي سنناقشها خلال الاجتماع، ومن سيشارك، وتوقيت الاجتماع، وأي معلومات أخرى ذات صلة.

يساعدنا مستندات ClickUp Docs:

العمل في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق عن بُعد لإنشاء جدول أعمال الاجتماع

إنشاء قوائم مراجعة سريعة لنقاط المناقشة والتحقق منها أثناء تغطية كل موضوع

تنسيق جدول أعمال الاجتماع بميزات تحرير غنية مثل الترميز اللوني والعناوين والخط العريض والمائل والخط المائل والخط الذي يتوسطه خط والشعار وغير ذلك

التواصل مع الحاضرين في الاجتماع أو أعضاء الفريق الآخرين باستخدام التعليقات المخصصة

عندما لا يكون لدينا الوقت الكافي لوضع جدول أعمال الاجتماع من البداية قالب جدول أعمال ClickUp في متناول اليد.

مكافأة: هل أنت مستعد للارتقاء باجتماعاتك إلى المستوى التالي؟ اطّلع على هذه 16 نموذجاً لجدول أعمال الاجتماعات وقوالب مجانية للبدء!

قالب جدول أعمال الاجتماع

يقدم القالب إطارًا منظمًا لتدوين العناصر الرئيسية نوع الاجتماع ونطاقه وموقعه ورابط الاجتماع وتاريخه ووقته وأسماء المشاركين وأدوارهم وقائمة الحضور.

كن منظماً في التخطيط لاجتماعاتك باستخدام قالب جدول أعمال ClickUp

يمكّننا قالب جدول أعمال ClickUp من:

تناول جميع المواضيع خلال الاجتماع

مساعدة المشاركين على الاستعداد من خلال تقديم نظرة عامة على نقاط المناقشة

إنشاء هيكل واضح وسير واضح للاجتماع

تشجيع المشاركة الفعالة من جميع المشاركين

أفضل جزء؟ هذا القالب قابل للتخصيص بالكامل. يمكننا إضافة حقول وحالات مخصصة حسب الحاجة، وتخصيصها لأي نوع من الاجتماعات، سواء كانت داخلية أو مع العملاء أو المستثمرين أو أي شيء آخر تمامًا.

التكامل مع تطبيقات الاجتماعات والتقويم

شكرًا لـ التكامل الأصلي ل ClickUp مع Zoom يمكنني بدء اجتماع Zoom مباشرةً من مهمة ClickUp.

عندما يبدأ الاجتماع، يتم نشر رابط للانضمام تلقائيًا في تعليقات المهمة المحددة (من حيث بدأت الاجتماع)، لإعلام أعضاء الفريق للانضمام. عند انتهاء الاجتماع، يضيف ClickUp تعليقًا آخر على المهمة. يتضمن التعليق تفاصيل الاجتماع مثل التاريخ والوقت والمدة والحاضرين وما إلى ذلك، كما يوفر رابطًا اختياريًا للتسجيل.

الانضمام إلى اجتماعات Zoom مباشرة من مهام ClickUp Tasks تكامل ClickUp الأصلي مع تقويم Google يتيح لي ولفريقي إدارة جداول اجتماعاتنا بشكل أفضل.

يمكنني رؤية اجتماعاتي القادمة والمواعيد النهائية في مكان واحد. تنعكس أي تغييرات في تقويم Google الخاص بي على الفور على مهام ClickUp Tasks الخاصة بي (والعكس صحيح) حتى أتمكن من تجنب التعارض في المواعيد والبقاء منظمًا.

التواصل غير المتزامن من خلال تسجيلات الشاشة المتقدمة

إذا كان لدى أحد أعضاء الفريق شك فيما يتعلق بمشروع ما واحتجت إلى توضيح شيء ما، لم أعد بحاجة إلى القفز إلى مكالمات أو اجتماعات سريعة (ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية).

فأنا أستخدم كليك أب كليب لتسجيل شاشتي مع صوت يشرح أو يوضح ما أريد قوله. إنه سريع وفعال ويغني عن الاجتماعات القصيرة التي تعطل جدول أعمالي دون داعٍ.

إرسال تسجيلات فورية للشاشة مع ملاحظات صوتية باستخدام ClickUp Clips وإلغاء الاجتماعات غير الضرورية

إنشاء ملاحظات الاجتماع تلقائيًا ClickUp Brain وهو مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بالمنصة، ساعد فريقي في التخلص من متاعب تدوين الملاحظات يدوياً.

يقوم ClickUp Brain بنسخ مناقشات الاجتماعات تلقائياً وعناصر العمل. أشارك هذه التدوينات مع أعضاء الفريق للحفاظ على توافق الجميع. عند الطلب، تمكّننا أداة الذكاء الاصطناعي من:

تلخيص ملاحظات الاجتماعات الطويلة

تحديد وثيقة محضر اجتماع منظم

تسليط الضوء على أي مواعيد نهائية أو إجراءات ضرورية مذكورة في الاجتماع

تلخيص ملاحظات الاجتماع باستخدام ClickUp Brain وتوفير الوقت

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

تعيين تذكيرات وإشعارات لمهام المتابعة المذكورة في الاجتماع حتى لا يفوت أي شيء

إنشاء أتمتة المهام للاجتماعات المتكررة، مما يضمن الجدولة والتتبع التلقائي

دمج ClickUp مع الاتصالات الأخرى و أدوات الجدولة مثل Calendly وSlack وGmail

إنشاء مهام جديدة من مناقشات الاجتماعات، وتعيينها لأعضاء الفريق، وتعيين مواعيد نهائية لتتبع عمليات المتابعة

قيود ClickUp

لديه منحنى تعليمي بسيط بسبب العدد الهائل من الميزات وخيارات التخصيص

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

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2. Google Meet (الأفضل للتعاون داخل الاجتماع)

عبر لقاء جوجل لقد كان استخدام Google Meet كمنصة اجتماعات عبر الإنترنت تجربة رائعة. أحب ميزات التعاون في الاجتماعات، مثل رفع يدي افتراضيًا للتحدث أو طرح الأسئلة دون مقاطعة المتحدث الحالي. إنها تحاكي تجربة غرفة اجتماعات واقعية

أثناء استضافة الاجتماعات، يمكنني تقديم الشرائح وتعيين مضيف مشارك للمشاركة معي في العرض التقديمي.

أما بالنسبة لجلسات العصف الذهني، فقد أتاحت لي الأداة بدء جلسة عصف ذهني باستخدام Google Jamboard مباشرةً داخل الاجتماع والتعاون على لوحة بيضاء افتراضية. وبصفتي منسقًا، كان بإمكاني إنشاء غرف جانبية أثناء الاجتماع، واختيار المشاركين، وتيسير المناقشات المركزة في مجموعات أصغر.

أفضل ميزات Google Meet

جمع التعليقات في الوقت الفعلي باستخدام استطلاعات الرأي

استخدام تقارير الحضور لتتبع من حضر الاجتماع ومدة حضوره

تغيير الخلفية لخلق بيئة احترافية أثناء الاجتماعات

قبول المشاركين أو إزالة المشاركين بشكل جماعي (جزء من ميزات إدارة المضيف في Google Meet)

قيود Google Meet

لا يوجد خيار لتنظيم محادثات الدردشة أثناء الاجتماعات الطويلة

أسعار Google Meet

يعتمد الوصول إلى ميزات Google Meet على إصدار Google Workspace الخاص بك.

مبتدئ الأعمال : 2 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 2 دولار شهريًا لكل مستخدم الإصدار القياسي للأعمال : 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركة بلس : 17 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 17 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

(مصدرها Capterra)

تقييمات ومراجعات Google Meet

G2 : 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

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3. Microsoft Teams (الأفضل لمستخدمي نظام Microsoft البيئي)

عبر فرق مايكروسوفت تُعد Microsoft Teams أداة اجتماعات افتراضية موثوقة، خاصة لأولئك المنغمسين في نظام Microsoft البيئي.

أثناء اختبار الأداة، استمتعتُ أثناء اختباري للأداة كيف أنها تجعل التعاون الإبداعي في غاية السهولة. ويرجع الفضل في ذلك إلى سبورات مايكروسوفت البيضاء، التي تتيح لك العصف الذهني بصريًا وتطوير الأفكار معًا أثناء استضافة الاجتماعات.

ومن الميزات المفيدة الأخرى التحرير الفوري للمصنفات أثناء الاجتماعات باستخدام Excel Live. فهي تساعد على التعاون في جداول البيانات وتحليل البيانات في الوقت الفعلي.

عندما يتحدث أحد أعضاء الفريق أو يقدم عرضاً ما، يمكن للآخرين إرسال ردود فعل سريعة، مثل رموز تعبيرية للإبهام لأعلى أو التصفيق باليد، مما يساعد المتحدث على قياس مشاعر الآخرين.

قيود Microsoft Teams

يمكن أن تكون واجهة المستخدم أكثر بساطة وبديهية

أسعار Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 1 دولار/مستخدم واحد شهرياً

1 دولار/مستخدم واحد شهرياً Microsoft 365 Business Basic: 2 دولار/مستخدم شهرياً

2 دولار/مستخدم شهرياً Microsoft 365 Business Standard: 10 دولار/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Microsoft Teams

G2 : 4.3/5 (أكثر من 15,000 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 15,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

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4. Zoom (الأفضل للتكامل السلس)

عبر تكبير لطالما كان Zoom من المنصات المفضلة داخليًا بين منصات الاجتماعات عبر الإنترنت لسنوات. تعجبني طريقة العرض متعددة المتحدثين، والتي تتيح لي التركيز على المشاركين بنشاط في المحادثة. تضيف خيارات الألوان والخلفيات الافتراضية المخصصة بمساعدة الذكاء الاصطناعي لمسة شخصية ممتعة تجعل اجتماعاتنا أكثر متعة.

إحدى الميزات التي تبرز حقًا هي العرض المركزي. يمكنني الوصول بسهولة إلى تسجيلات الاجتماعات واستخدام رفيق الذكاء الاصطناعي لتحديد موقع التفاصيل المهمة في ملاحظات الاجتماع بسرعة.

ولجعل الأمور أكثر ملاءمة، يتكامل Zoom بسلاسة مع Microsoft وGoogle وClickUp وSalesforce وHubSpot. يمكنك على الأرجح توصيل أي أداة في مجموعتك التقنية اليومية بـ Zoom، مما يضمن تعاونًا افتراضيًا سلسًا وفعالًا.

أفضل ميزات #### Zoom

إدارة الجداول الزمنية بفعالية من خلال الدردشة المدمجة والهاتف والبريد الإلكتروني والتقويم والمجدول

إرفاق قراءات مسبقة بدعوة الاجتماع والدردشة مع الحضور مسبقاً

التعاون على الأصول المشتركة مسبقاً أثناء الاجتماع

المتابعة من حيث توقفت مع قنوات الدردشة التي تظل نشطة قبل الاجتماعات وأثناءها وبعدها

قيود التكبير/التصغير

يمكن أن تستخدم اجتماعات الصوت والفيديو عالية الجودة الكثير من النطاق الترددي، مما قد يؤدي إلى إبطاء الأنشطة الأخرى عبر الإنترنت

تسعير زووم

أساسي : مجاني

: مجاني محترف : 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال : 21.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 21.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس : 26.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 26.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات زووم

G2 : 4.6/5 (أكثر من 55,000 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 55,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

5. سكايب (الأفضل لتعدد الاستخدامات)

عبر سكايب يثبت Skype فائدته في التعاون عن بُعد، سواء كان ذلك بشكل رسمي أو غير رسمي.

وسواء كان اجتماعًا فرديًا أو اجتماعًا أسبوعيًا لفريق العمل أو جلسة تدريب عبر الإنترنت أو دردشة شهرية غير رسمية، فإن سكايب متعدد الاستخدامات. لقد وجدت أنه من السهل تقديم شرائح PowerPoint وتسجيل رسائل الفيديو ومشاركة شاشتي أثناء الاجتماعات.

إحدى الميزات التي أعجبتني بشكل خاص هي القدرة على إرسال دعوات للدردشة باستخدام رابط فريد، مما سمح لي بدعوة أي شخص للانضمام إلى محادثة، حتى لو لم يكن يستخدم سكايب.

أفضل ميزات سكايب #### سكايب

البقاء منغمسًا تمامًا في المكالمة مع وضع ملء الشاشة

انضم إلى اجتماعات الفريق من الهاتف المحمول أو سطح المكتب

طمس الخلفية للحفاظ على التركيز على المتحدث

تواصل مع ما يصل إلى 100 شخص في وقت واحد

قيود Skype

التأخر العرضي وانقطاع المكالمات من حين لآخر

تسعير #### سكايب

سكايب مجاني لأي تفاعل من سكايب إلى سكايب تتيح لك باقات سكايب إلى هاتف إجراء مكالمات دولية مباشرة من رقم هاتف، حتى لو لم يكن لدى الشخص الآخر سكايب

خطط اشتراك سكايب إلى الهاتف:

الولايات المتحدة الأمريكية : 3 دولارات شهريًا

: 3 دولارات شهريًا أمريكا الشمالية: 7 دولارات شهريًا

تقييمات ومراجعات Skype

G2 : 4.3/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 23,000 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 400 تقييم)

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6. Slack (الأفضل لاجتماعات الفريق غير الرسمية)

عبر سلاك Slack رائع للتواصل غير المتزامن، ولكنه يتيح أيضًا محادثات الفيديو في الوقت الحقيقي من خلال ميزة "Huddles". تبدأ Huddles كمحادثات صوتية فقط، مما يجعل من السهل الانتقال إلى مناقشات سريعة وغير رسمية. إذا كنت بحاجة إلى تعاون أعمق، ما عليك سوى تشغيل الفيديو و/أو مشاركة شاشتك.

إن خاصية "Huddles" في Slack مناسبة تماماً ل المحادثات الارتجالية، التفاعلات غير الرسمية بين أعضاء الفريق بدلاً من الاجتماعات الرسمية المجدولة مسبقاً في التقويم.

كما أنني استمتعت بالخلفيات الملونة التي تضفي جواً من المرح والبهجة على الاجتماعات. يعمل Slack أيضًا على تبسيط إدارة المستندات. حيث يتم حفظ أي روابط ومستندات ورسائل تتم مشاركتها أثناء الاجتماع تلقائيًا بمجرد انتهاء الجلسة، لذلك من السهل إعادة النظر في التفاصيل المهمة والرجوع إليها لاحقًا.

أفضل ميزات سلاك

التواصل باستخدام ردود الفعل والمؤثرات وصور GIF أثناء اجتماعات الفريق

مشاركة الملاحظات والروابط والملفات المتعلقة بالمناقشة في سلسلة رسائل مخصصة

بدء اجتماعات الصوت والفيديو في قناة سلاك أو من خلال الرسائل المباشرة

تشغيل التعليقات المباشرة (متوفرة باللغة الإنجليزية)

قيود سلاك

عناصر الاجتماعات الرسمية مثل جداول الأعمال وقواعد المشاركين مفقودة

تسعير سلاك

مجاناً

إيجابي 8.75 دولار/مستخدم شهرياً

8.75 دولار/مستخدم شهرياً الأعمال + : 15 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 15 دولاراً/مستخدماً شهرياً شبكة المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات سلاك

G2 : 4.5/5 (أكثر من 35,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 35,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

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7. Cisco WebEx (الأفضل للشمولية)

عبر سيسكو تعمل ميزة الترجمة الفورية في الوقت الفعلي في Cisco Webex، التي تدعم أكثر من 100 لغة، على جعل الاجتماعات أكثر شمولاً لفريقك متعدد اللغات.

الميزة الأخرى التي برزت بالنسبة لي هي تقنية إزالة الضوضاء المدمجة. فمهما كانت البيئة المحيطة صاخبة، فإنها لم تتداخل مع الاجتماع. فقد أكون في مطار أو مقهى صاخب، وتبقى جودة الصوت نظيفة واحترافية.

أفضل ميزات Cisco WebEx من Cisco WebEx

إنشاء استطلاعات الرأي التفاعلية والأسئلة والأجوبة التفاعلية لجعل اجتماعات الفريق أكثر جاذبية

الانتقال من سطح المكتب إلى الهاتف إلى السيارة باستخدام ميزة الانتقال إلى رمز الاستجابة السريعة للجوال وتكامل Apple CarPlay

إرسال ردود الفعل في الاجتماع باستخدام إيماءات الأصابع فقط

إنشاء ملاحظات وإبرازها تلقائيًا باستخدام مساعد Webex Assistant

قيود Cisco WebEx من Cisco WebEx

لا يوجد خيار لتسجيل الدخول مباشرةً من متصفح الويب دون تنزيل تطبيق سطح المكتب

أسعار Cisco WebEx من Cisco WebEx

ويبكس مجانًا

Webex Meet : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا Webex Suite : 22 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 22 دولارًا لكل مستخدم شهريًا Webex Enterprise: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Cisco WebEx من Cisco WebEx

G2 : 4.3/5 (أكثر من 19,000 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 19,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 7000 تقييم)

8. GoTo Meeting (الأفضل لميزات الخصوصية والأمان)

عبر الذهاب إلى الاجتماع أثناء تجربة GoTo Meeting، أُعجبتُ بقدرة الأداة على الحفاظ على سرية الاجتماعات المحمية بكلمة مرور. إن عناصر التحكم في الخصوصية ممتازة، فالمحادثات تظل سرية، وميزة قفل الاجتماعات مفيدة بشكل خاص. فهي تضع الضيوف في غرفة انتظار إلى أن أكون مستعداً لإدخالهم، مما يمنحني التحكم الكامل في من ينضم إلى الاجتماع.

كما أحببتُ أيضاً مرونة استخدام تطبيق الهاتف المحمول الفعال للغاية للانضمام إلى اجتماعات الفريق وإجرائها أثناء التنقل. والأفضل من ذلك، يمكنك الانضمام بسهولة إلى الاجتماعات دون تنزيل تطبيق GoTo.

GoTo Meeting أفضل الميزات

التواصل مع أعضاء الفريق/العملاء باستخدام الدردشة المدمجة

إنشاء تسجيلات ونصوص اجتماعات تلقائية

تخصيص غرف الاجتماعات لإضافة لمسة شخصية للاجتماعات الافتراضية

اختبار كاميرا الويب ومعاينتها قبل الانضمام إلى الاجتماع

قيود اجتماع GoTo Meeting

تأخيرات من حين لآخر في جودة الصوت والفيديو

تسعير اجتماع GoTo Meeting

احترافي : 12 دولارًا أمريكيًا/المنظم شهريًا (فواتير سنوية)

: 12 دولارًا أمريكيًا/المنظم شهريًا (فواتير سنوية) شركة : 16 دولارًا أمريكيًا/المنظمة شهريًا (فواتير سنوية)

: 16 دولارًا أمريكيًا/المنظمة شهريًا (فواتير سنوية) المؤسسات: تسعير مخصص

GoTo Meeting التقييمات والمراجعات

G2 : 4.2/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 13,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

9. برنامج TeamViewer (الأفضل للوصول إلى الأجهزة عن بُعد)

عبر برنامج TeamViewer برنامج TeamViewer Remote عبارة عن منصة اجتماعات افتراضية تتيح لك استكشاف الأخطاء التقنية وإصلاحها عن بُعد. من خلال وصول آمن عن بُعد ، يمكن لفريق تكنولوجيا المعلومات لديك أو زميل عمل موثوق به معالجة أخطاء النظام واستفسارات البرامج وحلها دون التواجد في الموقع. وبفضل التجربة السلسة التي توفرها، يمكنك تقليل وقت التوقف عن العمل والعودة إلى العمل بسرعة.

يحتوي برنامج TeamViewer أيضًا على أداة مؤتمرات الفيديو تحت راداره: اجتماع TeamViewer Meeting. ورغم أن ميزة الوصول عن بُعد إضافة رائعة لسير العمل، إلا أنني لم أجد ميزة الاجتماع بنفس القوة.

أفضل ميزات برنامج TeamViewer

يعمل عبر أجهزة وأنظمة تشغيل متعددة

نقل الملفات من أي حجم عبر الأجهزة البعيدة

الوصول إلى دعم الشاشات المتعددة بدقة 4K

تقديم الدعم للأجهزة غير المراقبة

قيود برنامج TeamViewer

نقل الملفات بطيء، خاصة مع المستندات الكبيرة

تسعير برنامج TeamViewer

قسط : 37$/شهرًا (تُدفع سنويًا)

: 37$/شهرًا (تُدفع سنويًا) الشركات: 79$/شهرياً (يتم دفعها سنوياً)

(مصدرها G2)

تقييمات ومراجعات برنامج TeamViewer

G2 : 4.4/5 (أكثر من 3000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 3000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

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10. Zoho Meeting (الأفضل للمؤتمرات عبر الإنترنت الخاصة بالأقسام)

عبر اجتماع زوهو لقد جربت Zoho Meeting لإدارة فرق متعددة في أقسام مختلفة، وكان فعالاً للغاية.

فقد أتاحت لي الأداة استضافة جلسات مؤتمرات الويب الآمنة بسهولة. كان بإمكاني إضافة أعضاء إلى أقسامهم دون عناء، وتعيين أدوار محددة، وجدولة اجتماعات حصرية لكل قسم.

وبصرف النظر عن التقاط تسجيلات الاجتماعات الافتراضية وإعادة تشغيلها ومشاركتها، كان بإمكاني تنزيل الاجتماعات لاستخدامها دون اتصال بالإنترنت. وقد وجدت هذه الميزة ملائمة لمراجعة المناقشات لاحقاً أو المشاركة مع أعضاء الفريق الذين لم يتمكنوا من حضور الجلسة المباشرة.

أفضل ميزات Zoho Meeting

التفاعل مع ما يصل إلى 250 مشاركًا في الاجتماع

استمتع بعناصر تحكم مبسطة في المضيف مثل تبديل الأدوار وإدارة دخول المشاركين وخروجهم

التعاون أثناء الاجتماعات باستخدام السبورات البيضاء ومشاركة الملفات بسلاسة

بث مباشر للأحداث الافتراضية على YouTube والرد على التعليقات في الوقت الفعلي

قيود اجتماع Zoho Meeting

مواطن الخلل العرضية في مشاركة الشاشة

ميزة التسجيل متاحة فقط في الخطط المدفوعة

تسعير Zoho Meeting

الاجتماعات القياسية : 1 دولار/شهر

: 1 دولار/شهر اجتماعات احترافية : 2 دولار/شهرًا

: 2 دولار/شهرًا ندوة عبر الإنترنت قياسية : 5 دولارات شهرياً

: 5 دولارات شهرياً ندوات عبر الإنترنت احترافية : 10 دولارات شهريًا

: 10 دولارات شهريًا Webinar Enterprise: 47 دولارًا شهريًا

Zoho Meeting التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 800 تقييم)

تبسيط الاجتماعات الافتراضية باستخدام ClickUp

برنامج الاجتماعات الافتراضية هو حجر الزاوية في التواصل والتعاون للفرق المختلطة والبعيدة مثل فريقنا. نحن نعتمد بشكل كبير على منصات الاجتماعات الافتراضية للاجتماعات المباشرة ومشاركة الملفات وتحديثات المشروع، مما يحافظ على توافق الجميع بغض النظر عن مكان عملهم.

لقد اختبرت الكثير من هذه الأدوات. وعلى الرغم من أن معظمها يساعد الفرق على التواصل بسلاسة أكبر، إلا أن القليل منها فقط يقدم حزمة كاملة. أنا لا أتحدث فقط عن الاجتماعات بل عن كل ما بينها - الإعداد والمتابعة وما بعدها.

هذا هو المكان الذي يتألق فيه ClickUp حقًا. فهو يبسّط عملية الاجتماع بأكملها - يساعدني في صياغة جداول أعمال مفصّلة، ويتكامل بسلاسة مع أداة الفيديو المفضلة لدي، ويساعدني في تسجيل وتلخيص محاضر الاجتماعات .

بالإضافة إلى ذلك، يعمل ClickUp على أتمتة الاجتماعات المتكررة ويتيح لي تحويل الملاحظات إلى عناصر عمل بنقرة واحدة فقط، مما يحافظ على سير العمل منظماً وعلى إنتاجية فريقنا. ابدأ مع ClickUp اليوم!