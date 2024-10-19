أكثر 10 برامج اجتماعات فردية مفيدة للمديرين في عام 2025

قد يكون الانتقال من المحادثات الشخصية إلى الاجتماعات الافتراضية أمراً صعباً. ولكن إليك الأخبار السارة - مع أفضل برامج مؤتمرات الفيديو، يمكن أن تتحول هذه العقبات إلى فرص أفضل للكفاءة والمشاركة.

تطبيقات برامج مؤتمرات الفيديو من الدرجة الأولى هي مساعدتك الموثوقة في العالم الرقمي. فهي تعمل على تسهيل التواصل، وتشجع الاتصالات الهادفة، وتجهز المديرين بفعالية لتتبع تقدم الفريق.

من خلال دمج هذه الأدوات، تصبح مهامك أكثر قابلية للإدارة، مما يتيح لك مساحة إضافية للتركيز على التفكير الاستراتيجي والإبداع.

تخيل إعداد جدول أعمال الاجتماع وتسجيل الاجتماعات ومحاضرها، وإجراء مراجعات الأداء، وإدارة فرق متعددة الوظائف وكل ذلك ضمن حل مؤتمرات فيديو واحد. هذا مؤثر للغاية، أليس كذلك؟

وهنا شيء أفضل من ذلك: هذه أدوات التعاون عن بُعد لا تحل المشكلات المعتادة للعمل عن بُعد فحسب، بل تقدم أيضًا ميزات مبتكرة لا يمكن لأماكن العمل التقليدية أن تضاهيها. وفي عالم العمل المتطور باستمرار، فإن استخدام هذه الحلول الرقمية ليس مجرد تفضيل؛ بل ضرورة.

لهذا السبب قمنا بإعداد هذا الدليل الذي يسلط الضوء على أفضل 10 برامج للاجتماعات 1 على 1 في عام 2024. لذا، إذا كنت حريصاً على إيجاد الأداة المناسبة لتحويل مساحة العمل الرقمية الخاصة بك، تابع القراءة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه عند اختيار برنامج اجتماعات 1 على 1؟

عند اختيار أفضل برامج مؤتمرات الفيديو، فأنت تبحث عن بعض المزايا المثيرة للاهتمام.

أولاً، يجب أن يكون التواصل سهلاً. فالصوت والفيديو الواضح، وخيارات الدردشة السريعة، والأدوات المفيدة مثل مشاركة الشاشة واللوحات البيضاء كلها أمور لا بد منها.

بعد ذلك، لا ينبغي أن تكون جدولة الاجتماعات مصدر إزعاج. يقدم أفضل مزودي خدمة عقد مؤتمرات الفيديو ميزات تساعد في إعداد الاجتماعات المتكررة، والتواصل مع التقويم الخاص بك، وإرسال تذكيرات تبقيك على المسار الصحيح دون عوائق.

ومن المهم أن يتوافق برنامج مؤتمرات الفيديو بشكل جيد مع أدواتك الأخرى. يساعد هذا التوافق في الحفاظ على سلاسة سير عملك ويوفر عليك تكرار نفس المهام.

يجب أن تكون مشاركة الملفات بسيطة، ويجب أن تكون منصة مؤتمرات الفيديو سهلة الاستخدام. كلما تمكن فريقك من التعامل معها بشكل أسرع، كان ذلك أفضل.

يجب أن يتطور برنامج الاجتماعات الخاص بك إذا كنت تدير فريق عمل عن بُعد. ابحث عن الميزات الملائمة للتوقيت، وإمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول، والأمان القوي للحفاظ على عمل فريقك معًا بسلاسة، بغض النظر عن مكان وجودهم.

قم بتوثيق كل شيء بوضوح في اجتماعاتك الفردية مع هذا القالب البسيط

وأخيراً، استهدف أداة لمكالمات الفيديو. ستوفر أفضل برامج الاجتماعات الفردية إضافات مثل إدارة المهام, قوالب مراجعة الأداء وإدارة المشاريع. يمكن أن يساعد ذلك في ترتيب مساحة العمل الرقمية الخاصة بك وجعل فريقك أكثر كفاءة.

## أفضل 10 برامج اجتماعات 1 على 1 لاستخدامها في عام 2024

الآن بعد أن عرفت ما الذي يجب أن تبحث عنه عندما يتعلق الأمر ببرامج مؤتمرات الفيديو، سنقدم لك أدواتنا العشرة المفضلة حتى تتمكن من العثور على الأداة المناسبة لك.

1. ClickUp

التنسيق والتعاون بسهولة على المستندات جنبًا إلى جنب مع الفريق دون تداخل في ClickUp

تتميز ClickUp في السوق بنهجها الشامل لإدارة المهام والمشاريع. إنه ليس مجرد مساحة للاجتماعات بل منصة قوية تدمج إدارة الفريق وتتبع المهام وإمكانيات مراجعة الأداء في مكان واحد.

ClickUp يجعل من السهل الدخول والبدء على الفور مع قالب ClickUp 1 على 1s وميزة المفكرة لإعداد جدول أعمالك الأول.

بعد ذلك، يمكنك الغوص في مجموعة الميزات العميقة المصممة لجعل اجتماعك التالي 1 على 1 يبدو وكأنه محادثة مثمرة، وليس اجتماعًا كان يمكن أن يكون بريدًا إلكترونيًا.

ClickUp أفضل الميزات

استخدم ClickUp Meetings لتدوين الملاحظات، والحفاظ على جدول أعمالك، وتعيين المهام في المكان الذي تريده - كل ذلك في مكان واحد. إنشاء سجل لاجتماعاتك الأسبوعية؟ هذه هي تذكرتك الذهبية لإطلاق العنان لبعض قدرات ClickUp الخارقة

قائمة المحرر الخاصة بنا مليئة بالخيارات التي تتيح لك تسليط الضوء على ما هو أكثر أهمية. أطلق العنان لخيارات التحرير الغنية للغاية - إنه ملعبك لتكون مبدعًا أو منظمًا كما تريد عند تدوين الملاحظات

يتزامن مع أكثر تطبيقات الأجهزة المحمولة شيوعاً لسير عمل سلس

هل لديك تعليق يحتاج إلى إجراء من أحد أعضاء الفريق؟ الأمر سهل؛ قم بتعيينه. يصبح عنصرًا لا بد من القيام به بالنسبة للمكلف قبل أن يتم التحقق من المهمة على أنها منجزة

اكتب كل ما تريد تغطيته في قائمة تدقيق وتحقق منها واحدة تلو الأخرى أثناء قيامك بها

هل سئمت من إعداد مهمة في كل مرة يتعين عليك جدولة مؤتمرات الفيديو؟ استرخِ ودع المهام المتكررة تُبقي جدول أعمالك جاهزاً ومرتباً

في إطار سعينا للقضاء على النقرات غير الضرورية، أطلقنا ميزة جديدة - الأوامر النصية. في أي وقت تكون فيه في حقل نصي، اكتب / لفتح قائمة الأوامر المائلة وابدأ في تنفيذ المهام، على الفور

قيود ClickUp

هل أنت جديد على ClickUp؟ مع وجود العديد من الميزات التي يمكنك استكشافها، قد تشعر وكأنك تقفز إلى النهاية العميقة. ولكن لا تقلق، ستعتاد على ذلك

تنبيه - لاحظ بعض المستخدمين بعض أوقات التحميل البطيئة هنا وهناك. ليست ثابتة، ولكنها تستحق المعرفة

مع وجود العديد من الطرق للتعديل والتخصيص، قد تشعر في البداية وكأنك تتنقل في متاهة. ولكن بمجرد أن تتعرف على طريقة استخدامه، ستتمكن من تنظيم مساحة عملك في أسرع وقت

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

إدارة الاجتماعات باستخدام ClickUp

2. زميل

عبر زميل Fellow هي أداة مصممة لتنمية ثقافة اجتماعات مؤتمرات الفيديو الصحية والمنتجة داخل فريقك. إنه يضع القوة بين يديك لتبسيط مختلف أنواع الاجتماعات المختلفة وجعلها أكثر فعالية. باستخدام Fellow، يمكنك بسهولة تعيين جداول أعمال الاجتماعات لضمان بقاء المناقشات على المسار الصحيح وتحقيق الأهداف.

تتمثل إحدى الميزات الأساسية لتطبيق مؤتمرات الفيديو هذا في قدرته على تتبع عناصر العمل. يمكنك تعيين المهام، وتحديد المواعيد النهائية، وإبقاء الجميع مسؤولين، والتأكد من عدم إغفال المتابعة المهمة وخطوات العمل.

لكن تطبيق Fellow لا يتوقف فقط عند التنظيم وإدارة المهام. فهو يدرك أيضاً أهمية المشاركة و التعاون في مكان العمل . من خلال ميزات تدوين الملاحظات التفاعلية والميزات التعاونية، يمكنك تسجيل رؤى المشاركين في الاجتماع وقراراتهم ومناقشاتهم في الوقت الفعلي، مما يعزز المشاركة الفعالة والمساهمة من جميع أعضاء الفريق.

أفضل ميزات #### Fellow

أتمتة التذكيرات و عناصر الإجراءات قبل الاجتماعات وبعدها باستخدام مهام سير عمل الاجتماعات المبسطة

المشاركة والتعاون والمزامنة ملاحظات الاجتماع عبر الفرق

يقدم قوالب مصممة مسبقاً للاجتماعات الفعالة

ميزة مدمجة لتقدير الأقران والملاحظات

قيود الزملاء

قد تستغرق واجهة المستخدم بعض الوقت للتعود عليها

أبلغ بعض المستخدمين عن نقص في تكامل التقويم مع منصات معينة

قد تتأخر مزامنة ملاحظات الاجتماع في بعض الأحيان

تسعير #### زميل

مجاني

إيجابي : 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات الزملاء

G2 : 4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

4. جوجل ميت

عبر لقاء جوجل تم تصميم خدمة مؤتمرات الفيديو هذه خصيصًا للفرق التي تستخدم Google Workspace بالفعل. تتكامل خدمة Google Meet بسلاسة مع تطبيقات Google الأخرى، وهي ميزة كبيرة لمن هم منغمسون بالفعل في نظام Google البيئي. وسواء أكانت المزامنة مع تقويم Google أو التواصل مع الزملاء من خلال Gmail دون عناء، فإن Google Meet يعزّز سير العمل من خلال التكامل بسلاسة مع أدواتك الحالية.

ويمكنك الاعتماد على البنية الأساسية المستقرة والقوية لعقد مؤتمرات الفيديو من Google لتوفير جودة صوت وفيديو ثابتة، مما يتيح لك التواصل الواضح والمتواصل مع أعضاء فريقك أو عملائك أو شركائك دون انقطاع.

أفضل ميزات Google Meet

تتكامل بسلاسة مع تقويم Google وGmail

إمكانية استضافة اجتماعات مع ما يصل إلى 100 مشارك

تعليقات في الوقت الفعلي لجميع مكالمات الفيديو ومؤتمرات الفيديو التي يتم إجراؤها أثناء الاجتماعات

يمكن للمشاركين استخدام مشاركة الشاشة للعروض التقديمية

قيود Google Meet

التطبيق ليس مرناً وقابلاً للتخصيص مثل المنصات الأخرى

أبلغ المستخدمون عن مشاكل في جودة الصوت والفيديو من حين لآخر

بعض الميزات البارزة متوفرة فقط في الإصدار المدفوع

تسعير Google Meet

مجانًا

بداية : 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم معيار : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بالإضافة : 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Google Meet

G2 : 4.6/5 (أكثر من 900 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

5. الذهاب إلى الاجتماع

عبر الذهاب إلى الاجتماع GoTo Meeting هو أحد الحلول المثالية لعقد مؤتمرات الفيديو للشركات التي تبحث عن أداة اجتماعات عبر الإنترنت سهلة الاستخدام وفعالة في نفس الوقت. فهي تُمكِّنك من إجراء الاجتماعات الافتراضية وإدارتها بسلاسة، مما يتيح لفريقك التعاون بفعالية بغض النظر عن موقعهم الفعلي.

سواء كنت شركة ناشئة صغيرة أو مؤسسة كبيرة، فإن هذه الأداة متعددة الاستخدامات تلبي احتياجات الشركات من جميع الأحجام، مما يجعل عقد مؤتمرات الفيديو أمراً سهلاً للغاية.

مع GoTo Meeting، يمكنك الوصول إلى مجموعة من ميزات مؤتمرات الفيديو المتقدمة التي ترتقي باجتماعاتك الافتراضية إلى مستوى جديد. عندما تبدأ في استخدامه، ستعجبك واجهته البديهية وسلاسة استخدامه قدرات إدارة الاجتماعات .

GoTo Meeting أفضل الميزات

استمتع بصوت فائق الوضوح ومتع عينيك بحل برنامج مؤتمرات الفيديو عالي الدقة من GoTo Meeting.

إجراء مؤتمرات الفيديو والانضمام إليها من أي جهاز محمول

استمتع بميزات أمان قوية مثل المصادقة القائمة على المخاطر، وبشكل افتراضي، يقوم GoTo Meeting بتأمين بيانات الصوت والفيديو بتشفير AES-128 بت. يمكنك أن تطمئن وأنت مطمئن إلى أن أغراضك مؤمّنة ومشفرة

يمكن للمشاركين تمييز النقاط الرئيسية أثناء العروض التقديمية

قيود GoTo Meeting

ليس لديها فئة مجانية

يمكن أن يكون مكلفاً للشركات الصغيرة

في بعض الأحيان، أبلغ مستخدمو الأجهزة المحمولة عن مشاكل في الاتصال

تسعير اجتماع GoTo Meeting

المحترفين: 14 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل منظم

14 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل منظم الشركات: 19 دولارًا شهريًا لكل منظم

19 دولارًا شهريًا لكل منظم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

GoTo Meeting التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 2,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 7,000 تقييم)

6. زووم

عبر تكبير يحظى Zoom بشعبية كبيرة لدرجة أنه فعل خاص به؛ Zoom هو الغوريلا التي تزن 1000 رطل في غرفة مؤتمرات الفيديو. يعد Zoom أحد أفضل تطبيقات مؤتمرات الفيديو في هذا المجال، وهو رائع للاجتماعات الفردية أو الأحداث الرقمية واسعة النطاق. وتستمر مجموعة ميزاته المتزايدة باستمرار في إبقاء المعجبين به يعودون إليه للحصول على المزيد. ولكن، لدى Zoom بعض أوجه القصور أيضًا، وسنعرض لك الإيجابيات والسلبيات أدناه.

أفضل ميزات #### Zoom

غرف الاستراحة مثالية لتقسيم الاجتماعات الكبيرة إلى محادثات مريحة

يسمح للمستخدمين بتعيين خلفية افتراضية للخصوصية أو إظهار إبداعهم

تسجيل الاجتماعات وتوفير النسخ التلقائي

يعمل مع تطبيقات سطح المكتب بالإضافة إلى العديد من الأجهزة والأدوات المحمولة الأخرى

قيود التكبير/التصغير

يحد الإصدار المجاني من الاجتماعات الجماعية إلى 40 دقيقة

أثيرت مخاوف أمنية في الماضي

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات عرضية في جودة الصوت والفيديو من حين لآخر

تسعير #### Zoom:

أساسي : مجاني

: مجاني محترف : 14.99 دولارًا شهريًا لكل مضيف

: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مضيف شركة : 19.99 دولارًا شهريًا لكل مضيف

: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مضيف المؤسسات: 19.99 دولاراً شهرياً لكل مضيف

Zoom التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.5/5 (أكثر من 53,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 53,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30,000 تقييم)

7. شعرية

عبر الشبكة Lattice هو أحد خيارات برامج مؤتمرات الفيديو التي نسلط الضوء عليها والتي تم تصميمها مع إدارة الأداء في جوهرها. يتعلق الأمر كله بتبسيط اجتماعاتك 1 على 1، وتبسيط عملية تقديم الملاحظات، وجعل تحديد الأهداف أمرًا سهلاً. مع التركيز بشكل خاص على مشاركة الفريق والأداء العام، فإنه يحول الاجتماعات العادية إلى جلسات مركزة وموجهة نحو النمو.

يُعد تحديد الأهداف وتتبعها أمراً سهلاً ومباشراً، مما يجعل من السهل معرفة إلى أي مدى وصلت وإلى أين تتجه. بالإضافة إلى ذلك، تشجع ميزات التعليقات على ثقافة التحسين المستمر هو القاعدة

لذا، إذا كان هدفك هو الحفاظ على تفاعل فريقك وتحفيزه وتحسينه باستمرار، فراجع Lattice.

أفضل ميزات Lattice

عملية مبسطة لمراجعة الأداء

تعيين الأهداف وتتبعها وإدارتها عبر الفرق

الحصول على رؤى حول رضا الموظفين

ملاحظات من نظير إلى نظير وميزة التقدير العام

قيود الشبكة

ليست أداة اجتماعات على وجه التحديد، لذا فهي تفتقر إلى بعض الوظائف

لم تعجب واجهة المستخدم جميع المستخدمين

يمكن أن تكون مكلفة للشركات الصغيرة

تسعير

المشاركة : 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم النمو : 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم إدارة الأداء: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

8 دولارات شهرياً لكل مستخدم OKR & Goals: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

8 دولارات شهرياً لكل مستخدم حزمة إدارة الأداء وحزمة OKR & Goals: 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

8. حيث

عبر حيث لا داعي لتحميل تطبيق آخر أو المعاناة لتذكر كلمة مرور أخرى. Whereby هي أداة لعقد مؤتمرات الفيديو تعمل مباشرة من متصفح الويب الخاص بك. هذه البساطة تجعلها الخيار المفضل للأشخاص الذين يقدرون سهولة الاستخدام.

إن إعداد اجتماع فيديو باستخدام Whereby سهل مثل مشاركة رابط، وها أنت جاهز للاتصال.

يمكنك تخصيص غرفة الاجتماعات الخاصة بك مع اختيارك للخلفيات والشعارات لإضافة القليل من الطابع الشخصي إلى اجتماعاتك الافتراضية. إذا كنت تبحث عن طريقة خالية من المتاعب لجمع فريقك معًا عبر الإنترنت، فقد يكون نهج Whereby سهل الاستخدام هو ما تحتاجه تمامًا.

أفضل الميزات

يمكن للمشاركين الانضمام إلى الاجتماعات من خلال رابط بسيط

تخصيص غرف الاجتماعات بعلامات تجارية وشعارات وخلفيات مخصصة

مشاركة شاشتك أو نافذة معينة

تسجيل الاجتماعات لمراجعتها لاحقاً

قيود المكان

عدد محدود من المشاركين في الخطة المجانية الأساسية وخطط Pro

أبلغ بعض المستخدمين عن تأخر الفيديو في بعض الأحيان

يفتقر إلى الميزات المتقدمة مثل غرف الاستراحة والاستطلاع

من حيث التسعير

الاستكشاف: خطة مجانية

خطة مجانية المحترفين: 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركة: 9.99 دولار/شهرًا لثلاثة مستخدمين

9.99 دولار/شهرًا لثلاثة مستخدمين إنشاء: 9.99 دولار/شهرًا لكل مستخدم

9.99 دولار/شهرًا لكل مستخدم النمو: اتصل لمعرفة الأسعار

حيث التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.6/5 (1,000+ تقييم)

: 4.6/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

9. سكايب

عبر مايكروسوفت سكايب - وهو الآن تحت مايكروسوفت تيمز -هو لاعب متمرس في مجال الاتصالات الرقمية، حيث يوفر مكالمات فيديو ومكالمات صوتية قوية قبل أن يكون ذلك رائعًا بوقت طويل.

فهو سهل الاستخدام وموثوق به، ويشتهر بالحفاظ على قوة الاتصالات وتدفق المحادثات. وسواء كنت فريقاً صغيراً تبحث عن أداة لا تسبب ضجة لعقد جلسات العصف الذهني، أو مجرد شخصين يحتاجان إلى مناقشة بعض التفاصيل، فإن Skype يبقي الأمور واضحة وسهلة الاستخدام.

إحدى المزايا الرئيسية لـ Skype هي ميزة الدردشة المدمجة فيه. إذ تتيح لك الدردشة تبادل الأفكار أو مشاركة الملفات دون الحاجة إلى أي جهد.

وبشكل عام، سكايب خيار كلاسيكي صمد أمام اختبار الزمن.

أفضل ميزات سكايب #### سكايب

إجراء مكالمات فيديو فردية أو جماعية

المراسلة داخل التطبيق للتواصل السريع

مشاركة شاشتك أثناء الاجتماعات

إرسال الملفات والمستندات من خلال الدردشة

قيود Skype

غير مثالي للاجتماعات الكبيرة

تكامل محدود مع الأدوات الأخرى

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل عرضية في جودة الصوت والفيديو

تسعير #### سكايب

الولايات المتحدة وكندا: 2.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

2.99 دولار شهريًا لكل مستخدم أمريكا الشمالية: 7.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.99 دولار شهريًا لكل مستخدم العالم: 13.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات سكايب

G2 : 4.3/5 (أكثر من 22,000 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 22,000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 8500 تقييم)

10. 15فـ5

عبر 15خامسًا من خلال 15Five، تصبح الاجتماعات الفردية منصات فعالة لتبادل الملاحظات ومناقشة التقدم المحرز وتتبع الأهداف.

يحصل المديرون على صورة أوضح لأداء فريقهم ومشاركته، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات أفضل وتقديم الدعم اللازم. والجزء الأفضل؟ إنه مصمم ليكون سهل الاستخدام وبديهيًا، مما يجعله ممتعًا لجميع المشاركين.

15أفضل خمس ميزات

يسهل الاجتماعات الفعالة بين الموظف والمدير.

تتبع الأهداف والغايات.

ميزات تقدير الأقران لتحفيز الفرق.

تقارير عن الأداء والمشاركة.

15خمسة قيود

ليست أداة مخصصة للاجتماعات، لذلك قد تفتقر إلى بعض الميزات

يمكن أن تكون واجهة المستخدم معقدة بالنسبة لبعض المستخدمين

أكثر تكلفة مقارنة بالأدوات المماثلة

15Five التسعير:

التفاعل: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

4 دولارات شهريًا لكل مستخدم الأداء: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم التركيز: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم المنصة الإجمالية: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم التحويل عبر الإنترنت: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مدير

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مدير التحويل الهجين: 174 دولاراً شهرياً لكل مدير

174 دولاراً شهرياً لكل مدير التحويل المباشر: 300 دولار/شهرياً لكل مدير

15تقييمات ومراجعات #### 15تقييمات ومراجعات

G2 : 4.6/5 (1,000+ تقييم)

: 4.6/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

11. جلوبال ميت

عبر GlobalMeet GlobalMeet، التي أنشأتها شركة PGi، هي منصة متعددة الوظائف لاجتماعات الويب والفيديو عالية الوضوح ومؤتمرات الفيديو عبر الهاتف المحمول والندوات عبر الإنترنت وإدارة الأحداث.

وهي تدعم التعاون السلس، مما يتيح للمستخدمين استضافة الاجتماعات والانضمام إليها والمشاركة فيها بسهولة من مختلف الأجهزة والمواقع. مع ميزات لاستضافة ندوات تفاعلية عبر الإنترنت وأحداث افتراضية واسعة النطاق، كما يوفر أيضاً أدوات شاملة لتخطيط الأحداث وإدارتها.

تجعل خدمات GlobalMeet الشاملة والبديهية والموثوقة من GlobalMeet أداة مهمة للتواصل الرقمي الفعال عبر الحدود الجغرافية.

أفضل ميزات GlobalMeet

تسجيل فيديو عالي الجودة لاجتماعات المؤتمرات

استضافة فعاليات افتراضية مع آلاف المشاركين

السبورة البيضاء واستطلاعات الرأي والدردشة المرئية لتعزيز التعاون

يعمل مع Microsoft Teams و Skype for Business

قيود GlobalMeet

بالمقارنة مع خدمات وأنظمة وتطبيقات وأدوات مؤتمرات الفيديو الأخرى، فإن GlobalMeet لا يعمل بشكل جيد مع تطبيقات الطرف الثالث. قد يكون هذا عيبًا للفرق التي تعتمد على برامج معينة لسير عملها

يعمل GlobalMeet ثقيلًا مقارنةً بنظرائه

يفتقر GlobalMeet إلى بعض الميزات المتاحة لمستخدمي التطبيقات الأخرى

تسعير GlobalMeet:

الأساسي: خطة مجانية

خطة مجانية قياسية : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا القسط : 24 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 24 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

GlobalMeet التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.2/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 50 تقييم)

ارتقِ بمستوى تعاونك الرقمي باستخدام برنامج ClickUp 1 على 1 للاجتماعات

يعد استخدام برنامج الاجتماعات 1 على 1 المناسب أمرًا ضروريًا للتنقل في مساحة العمل الرقمية بفعالية. لكل أداة نقاط قوتها، لذا يعتمد اختيارك على الاحتياجات المحددة لفريقك وسير عملك.

سواء كنت تدير فريقاً أو تدير محاضر الاجتماعات أو إعداد جدول أعمال اجتماع، أو قيادة مراجعة الأداء، يمكن أن يساعدك البرنامج المناسب في تبسيط عملياتك وجعل مهامك أكثر سهولة في الإدارة.

باستخدام ClickUp، يمكنك إدارة الفرق متعددة الوظائف، وتعزيز التعاون في مكان العمل، والتنقل بين أنواع الاجتماعات المختلفة بفعالية.

لمزيد من الاستكشاف المتعمق لكيفية تبسيط إدارة فريقك واجتماعاتك الفردية، يمكنك الاطلاع على ميزة ClickUp المخصصة - ClickUp اجتماعات ClickUp . اجعل مساحة العمل الرقمية الخاصة بك أكثر كفاءة ومهامك أكثر قابلية للإدارة مع ClickUp. تفضل بزيارتنا هنا لتتعرف على كيفية إحداث ثورة في تجربة اجتماعاتك.