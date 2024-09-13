أفضل 10 أدوات لتقييم التوظيف في عام 2025

هل تكافح للعثور على المرشحين المناسبين في بحر من السير الذاتية؟ لست وحدك.

قد تكون عملية التوظيف مربكة، خاصة عندما تحاول تحديد أفضل المواهب بسرعة وكفاءة. وهنا يأتي دور أدوات التوظيف وتقييم المواهب.

فهي تعمل على تبسيط عملية التوظيف، وتساعدك على تقييم المرشحين بدقة، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

في هذه المقالة، سوف أطلعك على أفضل أدوات تقييم التوظيف، مع تسليط الضوء على الميزات التي يمكن أن تجعل عملية التوظيف لديك سلسة وفعالة. هل أنت مستعد للعثور على أفضل المواهب لمؤسستك؟ دعنا نبدأ.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات تقييم التوظيف؟

عند اختيار أدوات تقييم التوظيف، ركز على الميزات التي تتيح إجراء تقييم شامل لملفات المرشحين.

فيما يلي الإمكانيات الرئيسية التي يجب أن تبحث عنها في أدوات تقييم المرشحين المثالية:

تقييمات قابلة للتخصيص: ابحث عنأدوات التقييم عبر الإنترنت التي تقدم تقييمات قابلة للتخصيص. وهذا يسمح لك بتخصيص التقييمات لأدوار محددة، مما يضمن اختبار المرشحين على المهارات ذات الصلة

ابحث عنأدوات التقييم عبر الإنترنت التي تقدم تقييمات قابلة للتخصيص. وهذا يسمح لك بتخصيص التقييمات لأدوار محددة، مما يضمن اختبار المرشحين على المهارات ذات الصلة إمكانات التكامل: اختر أداة تقييم التوظيف التي تتكامل بسهولة مع أدوات التقييم الموجودة لديك مجموعة تقنيات الموارد البشرية لتوفير الوقت وتقليل الأخطاء

اختر أداة تقييم التوظيف التي تتكامل بسهولة مع أدوات التقييم الموجودة لديك مجموعة تقنيات الموارد البشرية لتوفير الوقت وتقليل الأخطاء الرؤى المستندة إلى البيانات: اختر أداة توفر تحليلات قوية لمساعدتك في اتخاذ قرارات توظيف مستنيرة وتعزيز التوظيف المتنوع سهولة الاستخدام : استخدم أدوات تقييم ما قبل التوظيف التي تكون جذابة وسهلة الاستخدام للمرشحين للوصول إلى مجموعة واسعة من المواهب

اختر أداة توفر تحليلات قوية لمساعدتك في اتخاذ قرارات توظيف مستنيرة وتعزيز التوظيف المتنوع أتمتة المهام: ركز على أدوات التقييم عبر الإنترنت التي تعمل على أتمتة عملية التوظيف من خلال مشاركة مهام التقييم مع المرشحين، وإضافة المكلفين بمراجعة المهام وتقديم الملاحظات، وجدولة المقابلات

أفضل 10 أدوات تقييم للتوظيف

إليك أفضل أدوات تقييم التوظيف التي يمكنك الاختيار من بينها:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة التوظيف)

استخدم منصة إدارة الموارد البشرية من ClickUp لتبسيط عملية التوظيف وإشراك أفضل المواهب

كمدير موارد بشرية، من السهل أن تتعب من إدارة المراحل المختلفة للتوظيف عبر منصات مختلفة.

تخيل أن يكون لديك مكان واحد يمكنك من خلاله التعامل مع كل ما يتعلق بالتوظيف، بدءاً من إعلانات الوظائف وحتى تأهيل الموظفين الجدد. هذا ما يفعله ClickUp. منصة ClickUp لإدارة الموارد البشرية تنظم المرشحين والطلبات والتواصل في مكان واحد للحصول على تجربة توظيف سلسة.

مع مهام ClickUp Tasks ، يمكنك إنشاء مهام لكل خطوة من خطوات عملية التوظيف - مثل نشر وظيفة، وفحص المرشحين, جدولة المقابلات ومراجعة مهام الاختبار - وإسنادها إلى أعضاء الفريق المناسبين.

بسلاسة عملية التوظيف من خلال تعيين المهام لأعضاء الفريق مع مهام ClickUp Tasks مشاهدات كانبان ClickUp Kanban مثالية لتصور مسار التوظيف. ويمكنك إنشاء أعمدة لكل مرحلة من مراحل عملية التوظيف، مثل "تم التطبيق"، و"مهمة التقييم المشتركة"، و"مهمة التقييم المقدمة"، و"مهمة التقييم قيد المراجعة"، و"التقييم المعتمد"

انقل بطاقات المرشحين عبر هذه المراحل أثناء تنقلك عبر مراحل مختلفة من عملية التوظيف. هذا النهج المرئي يجعلك أقرب إلى العثور على أفضل مرشح، مما يجعل عملية التقييم أكثر تنظيماً وفعالية.

تصوّر عملية تقييم التوظيف باستخدام ClickUp Kanban View

هناك ميزة أخرى تعزز عملية تقييم التوظيف وهي ClickUp Brain مساعد ذكاء اصطناعي قوي. يمكنك استخدام Brain لإنشاء اختبارات لأدوار وظيفية مختلفة.

إنشاء مهام تقييم التوظيف باستخدام ClickUp Brain

يعمل ClickUp Brain أيضًا على أتمتة عناصر الإجراءات وتوفير ملخصات التقييم. وبهذه الطريقة، يمكنك الحصول على نظرة عامة سريعة على ملاحظات المهام لكل مرشح ويمكنك اتخاذ قرارات توظيف أفضل.

أتمتة مهام التوظيف باستخدام ClickUp Brain

يحتوي ClickUp أيضًا على مكتبة واسعة من قوالب التوظيف التي تزيد من تبسيط عملية التوظيف.

يمكّنك هذا القالب من:

وضع قائمة مختصرة بأفضل المرشحين باستخدام مقاييس تقييم قابلة للتخصيص

إنشاء قوائم مراجعة التوظيف، وتواريخ الاستحقاق، والتذكيرات الأخرى

قارن بين المتقدمين للوظائف باستخدام لوحات التتبع والجداول التفاعلية

استخدم قالب ClickUp لتوظيف المرشحين للتعيينات الحديثة وتتبع المتقدمين بكفاءة

ClickUp أفضل الميزات

عرض نتائج التقييم: قم بإنشاء لوحة تحكم قابلة للتخصيص لتتبع الأداء العام للمتقدمين واتخاذ قرارات توظيف ذكية باستخدام لوحات معلومات ClickUp قم بإنشاء مهام تقييم فريدة من نوعها: قم بسحب وإسقاط المرشحين عبر مراحل مختلفة، وتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي، وقم بتبادل الأفكار حول استراتيجيات التقييم والتوظيف باستخدام ClickUp Whiteboards حدد أهداف التوظيف: قلل الوقت اللازم للتوظيف، وحسِّن تجربة المرشحين، وزد التنوع في التوظيف من خلال تحديد الأهداف وقياس التقدم المحرز في الوقت الفعلي باستخدام أهداف ClickUp

قم بإنشاء لوحة تحكم قابلة للتخصيص لتتبع الأداء العام للمتقدمين واتخاذ قرارات توظيف ذكية باستخدام لوحات معلومات ClickUp

أنشئ أهداف التوظيف وتتبعها باستخدام ClickUp Goals

إدارة جداول المقابلات: تتبع المواعيد النهائية لتقديم الطلبات بسهولة باستخدام عرض تقويم ClickUp Calendar View . توفر هذه الميزة نظرة عامة واضحة على الجدول الزمني للتوظيف بالكامل، مما يساعدك على تجنب التعارض في الجدولة الزمنية وضمان الرد على جميع المرشحين في الوقت المناسب

تتبع المواعيد النهائية لتقديم الطلبات بسهولة باستخدام عرض تقويم ClickUp Calendar View . توفر هذه الميزة نظرة عامة واضحة على الجدول الزمني للتوظيف بالكامل، مما يساعدك على تجنب التعارض في الجدولة الزمنية وضمان الرد على جميع المرشحين في الوقت المناسب أتمتة عمليات التقييم والتوظيف: تبسيط عملية التقييم والتوظيف من خلال أتمتة المهام باستخدام أتمتة ClickUp . يمكنك تخصيص المشغلات وعناصر الإجراءات. على سبيل المثال، إذا وافق أحد المعينين على مهمة تقييم، ستنتقل بطاقة المرشح تلقائيًا إلى مرحلة التوظيف أو المقابلة الشخصية

تبسيط عملية التقييم والتوظيف من خلال أتمتة المهام باستخدام أتمتة ClickUp . يمكنك تخصيص المشغلات وعناصر الإجراءات. على سبيل المثال، إذا وافق أحد المعينين على مهمة تقييم، ستنتقل بطاقة المرشح تلقائيًا إلى مرحلة التوظيف أو المقابلة الشخصية مركزية بيانات المتقدمين: قم بتبسيط عملية التقييم من خلال إدارة معلومات المرشح ومهامه ومواعيده النهائية وملاحظاته في مكان واحد باستخدام ClickUp Folders . يمكنك أيضًا فرز البيانات وتصفيتها باستخدام الحقول المخصصة

قيود النقر فوق المجلدات

يمكن أن يكون لها منحنى تعليمي حاد بسبب مجموعة متنوعة من الميزات

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. Codility (الأفضل لاختبارات البرمجة عبر الإنترنت والمقابلات التقنية)

via الترميز تم تصميم Codility خصيصاً للتوظيف التقني. وهي أداة تقييم ما قبل التوظيف لإجراء اختبارات الترميز عبر الإنترنت لتوظيف مهندسي ومطوري البرمجيات.

أكثر ما أقدّره في Codility هو كيفية تبسيطها لعملية التقييم من خلال تقديم مهام ترميز معدة مسبقاً تغطي مختلف لغات البرمجة ومستويات المهارة. تتيح لك بيئة البرمجة في الوقت الفعلي للأداة مراقبة المرشحين أثناء عملهم، مما يوفر فهمًا واضحًا لنهجهم في حل المشكلات.

تقدم ميزة تحليل البرمجة الآلي في Codility تقارير مفصلة عن أداء كل مرشح، مما يساعدني على توظيف المرشحين المثاليين لفريقي.

أفضل ميزات Codility

الوصول إلى مجموعة واسعة من مهام البرمجة المبنية مسبقًا عبر لغات برمجة متعددة لتقييم المهارات التقنية المختلفة

إجراء مقابلات تقنية مباشرة مع التعاون في الوقت الفعلي لمراقبة المرشحين والتفاعل معهم أثناء قيامهم بالبرمجة

تخصيص قوالب الاختبار لمواءمة التقييمات مع المهارات المحددة المطلوبة للوظيفة

قيود Codility

يركز في المقام الأول على مهارات البرمجة التقنية، مما يجعله غير مناسب للأدوار التي تتطلب مجموعة واسعة من الكفاءات، مثل المهارات الشخصية أو التفكير التصميمي

تسعير كوديليتي

البداية: 1200 دولار، تُدفع سنويًا

1200 دولار، تُدفع سنويًا السعر: 5000 دولار، يتم دفعها سنويًا (أو 500 دولار شهريًا)

5000 دولار، يتم دفعها سنويًا (أو 500 دولار شهريًا) التسعير المخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات كوديليتي

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 40 تقييم) G2: 4.6/5 (أكثر من 690 تقييم)

3. فيرفو (الأفضل للتوظيف القائم على المهارات)

via فيرفو Vervoe هو خياري الأفضل للتوظيف القائم على المهارات. فهو يساعد على تقييم القدرات العملية للمرشحين في سيناريوهات العالم الحقيقي من خلال محاكاة الوظائف. توفر المنصة مهام على رأس العمل، مما يسهل تقييم كيفية أداء المرشحين في الدور الفعلي.

ما يميز Vervoe عن غيره هو نظام التقدير الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، والذي يعمل على أتمتة عملية التقييم، مما يوفر لي ساعات لا حصر لها مع ضمان نتائج غير متحيزة.

تقدم الأداة مجموعة متنوعة من التقييمات القابلة للتخصيص عبر أدوار مختلفة، من خدمة العملاء إلى تطوير البرمجيات. وهي تساعد في تقييم المهارات الشخصية والمهارات التقنية دفعة واحدة، مما يوفر رؤية شاملة لقدرات كل مرشح.

أفضل ميزات #### Vervoe

اختر من بين أكثر من 300 نموذج من أفضل علماء النفس في مجال الإدخال/الإخراج، والتي تغطي الأدوار من التصميم الجرافيكي إلى المبيعات

تصفية المرشحين غير المؤهلين من خلال أسئلة أولية آلية

أبقِ المرشحين على اطلاع طوال العملية من خلال الرسائل داخل التطبيق، مما يسهل دعوتهم إلى التقييمات وإطلاعهم على آخر المستجدات بشأن تقدمهم

ضمان التقييم العادل والدقيق من خلال ميزة مكافحة الغش

قيود Vervoe

من الصعب تتبع التعليقات أو الملاحظات الواردة من المتقدمين

تسعير #### تسعير Vervoe

مجانًا: 0 دولار

0 دولار الدفع حسب الطلب: 300 دولار أمريكي ل 10 مرشحين

300 دولار أمريكي ل 10 مرشحين أسعار مخصصة

Vervoe التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)

4. Toggl Hire (الأفضل لتتبع مقدمي الطلبات)

via تأجير توجل Toggl Hire هي منصة توظيف شاملة تُبسِّط عملية التوظيف. فهو يحتوي على كل ما تحتاجه، بدءاً من تتبع المتقدمين إلى إجراء مقابلات الفيديو وإنشاء تقييمات مخصصة، مما يسهل العثور على المتقدمين المؤهلين.

لقد وجدتُ أن Toggl Hire مفيد بشكل خاص في الفحوصات الأولية واختبار المهارات الفنية للمرشحين. يمكنك إضافة العلامات والملاحظات والتقييمات ودرجات الاختبار لكل متقدم لتوحيد عملية التقييم.

أفضل ميزات Toggl Hire

أتمتة فحص المرشحين باستخدام الذكاء الاصطناعي لإجراء اختبار أولي للمهارات

تقديم تعليقات المرشحين لإبقاء المتقدمين على علم بوضعهم في عملية التوظيف

إنشاء تقييمات قابلة للتخصيص لتقييم مهارات المرشحين ومعارفهم المصممة خصيصًا لوظيفة معينة

التكامل مع أدوات الموارد البشرية الشائعة الأخرى لتحسين كفاءة سير العمل

قيود Toggl Hire

لا يقوم بمزامنة البيانات دون اتصال بالإنترنت عبر الأجهزة، مما يجعل من الصعب الوصول إلى المعلومات في جميع الأوقات

أسعار تأجير Toggl Hire

مجاني: 0 دولار/شهر

0 دولار/شهر القسط: 535 دولار/شهريًا

535 دولار/شهريًا الشركة: 670 دولار/شهريًا

Toggl Hire التقييمات والمراجعات

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: ليست مراجعات كافية

5. هاكر رانك (الأفضل للتوظيف التقني)

via هاكر رانك HackerRank أداة رائعة لتوظيف المتقدمين في مجال التكنولوجيا. فهي تقيّم مهارات المرشح في البرمجة من خلال مجموعة من التحديات الواقعية.

تقدم المنصة مكتبة واسعة من اختبارات البرمجة والترميز عبر لغات البرمجة المختلفة، مما يسمح لي بقياس كفاءة المرشح بدقة.

أكثر ما أقدّره هو أن تقييمات HackerRank توفر رؤى مفصلة حول قدرات المرشح المحتمل على حل المشكلات، مما يساعدني على اتخاذ قرارات توظيف مستنيرة.

أفضل ميزات HackerRank

تبسيط مهام الإدارة من خلال دمج تشغيل التعليمات البرمجية وقياس أداء الشخص الذي يجري المقابلة، مما يضمن تنظيم جميع ملاحظات المقابلة في مكان واحد

تقييم المهارات الفريدة للمطورين من خلال تتبع النسخ/اللصق، ومراقبة تبديل علامات التبويب من خلال مراقبة علامات التبويب، والتحقق من إجراء الاختبار الفردي من خلال تحليل الصور

تقييم المطورين في بيئة اختبار مرنة وواقعية مع إعدادات IDE القابلة للتخصيص وتسجيل النقاط تلقائياً للحصول على تقييمات سريعة ودقيقة

قيود HackerRank

تعاني واجهة HackerRank من تأخيرات وأخطاء متكررة

تسعير HackerRank #### تسعير HackerRank

المبتدئين: 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

100 دولار شهريًا لكل مستخدم المحترف: 450 دولارًا شهريًا لكل 5 مستخدمين

450 دولارًا شهريًا لكل 5 مستخدمين أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات هاكر رانك

G2: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

### 6. iMocha (الأفضل لتقييم المهارات التقنية والشخصية)

via iMocha iMocha عبارة عن منصة متقدمة لتقييم المهارات تتفوق في تقييم كل من المهارات التقنية والشخصية. وهي تحتوي على مكتبة واسعة تضم أكثر من 2,500 تقييم جاهز للاستخدام في مختلف المجالات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية.

لقد وجدتُ أن iMocha ذو قيمة خاصة لمحاكاة الترميز في الوقت الفعلي والتقييمات الخاصة بالأدوار التي تحاكي المهام الوظيفية الفعلية.

تضمن المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمنصة سلامة التقييمات، مما يمنحني الثقة في استخدام الذكاء الاصطناعي في التوظيف. كما تقدم iMocha أيضاً تحليلات مفصلة وتحليلات لفجوة المهارات، مما يجعلها حلاً شاملاً لقرارات التوظيف القائمة على البيانات.

أفضل ميزات iMocha

سهولة دمج iMocha مع أنظمة تتبع المتقدمين الرائدة، بما في ذلك Taleo وBearson وiCIMS وWorkday وJobvite وWorkable وBullhorn وغيرها

الوصول إلى أكثر من 200 اختبار معياري قابل للتخصيص لتوظيف المرشحين المهرة

استفد من الأدوات المبتكرة مثل AI LogicBox، والتحدث بالذكاء الاصطناعي، والكتابة بالذكاء الاصطناعي، وغيرها لتبسيط وتقليل وقت التوظيف

قيود iMocha

يأتي مع الكثير من الأدوات، مما قد يكون ضارًا لأنه يؤدي إلى الارتباك ومنحنى تعليمي حاد

تسعير iMocha

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات iMocha

G2: 4.5/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.5/5 (30 مراجعة)

7. ThriveMap (الأفضل للتوظيف بناءً على سيناريوهات العالم الحقيقي)

via خريطة الازدهار ThriveMap عبارة عن مجموعة تقييم ما قبل التوظيف التي تجهز مسؤولي التوظيف بأدوات توظيف مناسبة لتحديد المهنيين المناسبين وتقييمهم وتوظيفهم بسرعة ودقة.

تتيح لك المنصة الشاملة تقييم ليس فقط المهارات الفنية ولكن أيضاً مدى تكيف المرشحين مع التحديات المحددة للوظيفة.

أكثر ما أقدره في ThriveMap هو تركيزه على سيناريوهات العالم الحقيقي، مما يساعد مديري التوظيف على التنبؤ بنجاح المرشح بناءً على أدائه الوظيفي الفعلي وليس فقط على المعرفة النظرية.

أفضل ميزات ThriveMap

استخدام أداة ThriveMap's Signal لاستطلاع وتحديد المهام الأساسية والمهارات المطلوبة ومواءمة معايير التوظيف مع متطلبات الوظيفة

قم بالوصول إلى تقييمات ThriveMap القابلة للتخصيص لاختبار المهارات الخاصة بالوظيفة وإدارة الوقت والسمات الشخصية، مع التقدير والمقارنة الآلية

استخدم الآلة الحاسبة المضمنة في ThriveMap لتقدير الوقت المستغرق في فحص المرشحين بسرعة من خلال إدخال الوظائف الشاغرة والمتقدمين والعملة والمرشحين الذين تم اختيارهم وإجراء المقابلات معهم

قيود ThriveMap

إن تركيز ThriveMap على التقييمات الخاصة بالأدوار قد يحد من فعاليته في تقييم المهارات العامة وتوظيف المرشحين بناءً علىالملاءمة الثقافية تسعير خريطة الازدهار

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات خريطة ثرايف ماب

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

8. SkillsSurvey (الأفضل للتدقيق المرجعي)

via استبيان المهارات يساعد برنامج SkillSurvey في تقييم المتقدمين من خلال التحقق من المراجع والتحقق من المهارات الشخصية من أجل التوظيف المتعمق. كما يساعد في جمع تعليقات صريحة من مراجع المرشحين من خلال الاستبيانات الآلية.

تقدم المنصة تقارير مفصلة تسلط الضوء على نقاط قوة المرشح ومجالات التطوير، وكل ذلك بناءً على تعليقات الأشخاص الذين عملوا مباشرةً مع المرشح.

كما تضمن SkillSurvey أيضًا السرية، مما يشجع على الحصول على ردود أكثر صدقًا من المراجع، مما يضيف طبقة إضافية من موثوقية البيانات.

SkillsSurvey أفضل الميزات

تبسيط تعليقات المرشحين من خلال نظام تتبع المتقدمين القابل للتكوين وسهل الاستخدام الذي يتيح الحصول على تعليقات سريعة من أصحاب المصلحة

دمج مقابلات الفيديو والتقييمات اللغوية الخاصة ب iCIMS في نظام تتبع المتقدمين للوظائف أو استخدام أدوات الطرف الثالث لإجراء تقييمات إضافية وفحص الخلفية

تأهيل الموظفين الجدد وتتبع تقدمهم بسلاسة باستخدام برنامج التأهيل من iCIMS

قيود استبيان المهارات

يعتمد على مراجع لتقييم المرشحين مما قد يؤدي إلى التحيز في التوظيف

تسعير استبيان المهارات

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات مسح المهارات

G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات

9. TestGorilla (الأفضل للتكامل مع برامج الموارد البشرية الأخرى)

via اختبار الغوريلا TestGorilla هي أداة تقييم متعددة الاستخدامات عبر الإنترنت تقدم اختبارات ما قبل التوظيف، وتغطي كل شيء من القدرات المعرفية إلى السمات الشخصية.

وإحدى الميزات التي أقدرها هي قدرتها على إنشاء حزم اختبارات خاصة بالأدوار، مما يسمح لي بتقييم كفاءات متعددة دفعة واحدة. كما أن آليات مكافحة الغش في المنصة، مثل مراقبة كاميرا الويب والاختبارات الموقوتة، تضمن أن تكون النتائج موثوقة.

كما يوفر TestGorilla أيضاً ميزة التسجيل الفوري، مما يُسرّع من عملية اتخاذ القرار ويساعد في التركيز على المرشحين الأكثر تأهيلاً بسرعة.

TestGorilla أفضل الميزات

عرض نتائج التقييم في الوقت الفعلي وإحصائيات حول تقدم المرشحين ونشاطهم الأخير

المقارنة الفورية بين المرشحين عن طريق فرز نتائج التقييم بناءً على التقييمات أو الترتيب الأبجدي أو أحدث نشاط أو الإجابات المخصصة

قم بإجراء مراجعات متعمقة للمرشحين من خلال استكشاف التقارير التفصيلية ومشاهدة ردود الفيديو المخصصة ومراجعة درجات الاختبار إضافة ملاحظات خاصة للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ

قيود TestGorilla

يمكن أن تكون المجموعة الواسعة من الاختبارات مربكة، مما يجعل من الصعب اختيار أفضل المرشحين لأدوار محددة

تسعير TestGorilla

مجاناً: 0 دولار شهرياً

0 دولار شهرياً المبتدئ: 75 دولارًا شهريًا ل 1-15 موظفًا، يتم دفعها سنويًا

75 دولارًا شهريًا ل 1-15 موظفًا، يتم دفعها سنويًا الإيجابي: 115 دولارًا شهريًا ل 1-15 موظفًا، يتم دفعها سنويًا

TestGorilla التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1000 تقييم) جيت آب: 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم)

10. Wonderlic (الأفضل لاختبارات القدرة المعرفية)

via وندرليك Wonderlic هي أداة لتقييم المواهب لاختبارات القدرات المعرفية. وهي تساعد في تقييم مهارات المرشحين في حل المشكلات وقدراتهم على اتخاذ القرارات.

يمكنك أيضًا استخدام Wonderlic لقياس قدرة المرشح على التعلم بسرعة أثناء العمل.

تقدم المنصة اختبارات الشخصية، والتي توفر رؤى أعمق حول كيفية اندماج المرشح في فريق العمل أو التعامل مع تحديات مكان العمل.

أكثر ما يعجبني في Wonderlic هو سرعته - فالنتائج متاحة على الفور تقريباً، مما يتيح اتخاذ قرارات توظيف أسرع دون التضحية بالدقة.

أفضل ميزات Wonderlic

التنبؤ بنجاح المرشح من خلال تقييم قدرات المرشح ومحفزاته وسماته الشخصية

تخصيص المقابلات الشخصية للتركيز على نقاط القوة النسبية للمرشح وفرص نموه

إجراء تقييمات شخصية للحصول على ملف شخصي شامل للمرشح

قيود وندرليك

يركز بشكل كبير على الاختبارات المعرفية، والتي قد لا تعكس بشكل كامل المهارات العملية للمرشح أو الخبرة الخاصة بالوظيفة

تسعير وندرليك

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات وندرليك

G2: 4.3/5 (أكثر من 140 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 160 تقييم)

ارفع مستوى عملية التوظيف لديك باستخدام ClickUp

لا يجب أن يكون التوظيف صداعًا. مع ClickUp، يمكنك تبسيط عملية التوظيف من البداية إلى النهاية.

تساعدك أدوات مثل اللوحات البيضاء، والأهداف، وعرض التقويم على إدارة كل شيء بدءاً من تتبع المتقدمين إلى جدولة المقابلات، مما يجعل سير عمل التوظيف أكثر سلاسة ويجعل فرق التوظيف أكثر كفاءة.

يسمح لك برنامج ClickUp لتقييم المواهب بالتركيز على ما يهمك - العثور على المواهب المناسبة - بينما تتولى المهام الإدارية نيابةً عنك.

وسواء كنت تقوم بشغل وظيفة واحدة أو بناء فريق عمل، فإن ClickUp يبسّط عملية التوظيف، مما يتيح لك اتخاذ قرارات توظيف أسرع وأكثر ذكاءً. هل أنت مستعد للارتقاء بعملية التوظيف إلى المستوى التالي؟ اشترك في ClickUp الآن!