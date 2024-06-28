كيفية تنفيذ استراتيجيات التوظيف المتنوعة لإعادة تخيل تجمعات المواهب

الجميع يريد أن يكون في فريق يكون فيه جميع الأعضاء على نفس الموجة. فهو يركز الجهود ويحقق التوافق بين أعضاء الفريق وينجز المهمة.

ومع ذلك، تخيل كم سيكون مكان العمل مملًا إذا كنا جميعًا متشابهين! ففي النهاية، يمكن للقليل من التنوع أن يصنع المعجزات. فكّر في كل وجهات النظر الجديدة والأفكار الجديدة والإبداعية وشرارات الابتكار التي ستنعش جلسات العصف الذهني. التفكير خارج الصندوق هو مجرد واحدة من الفوائد العديدة للقوى العاملة المتنوعة. فالفريق غير المتجانس يشبه علبة ملونة من أقلام التلوين، حيث يقدم كل ظل بعدًا جديدًا لقطعة فنية.

إليك نظرة عميقة على توظيف التنوع وتأثيره على ثقافة الشركة.

مبادئ التنوع والإنصاف والشمولية (DEI) في التوظيف

تعود أصول مفهوم التنوع والإنصاف والشمولية (DEI) إلى منتصف الستينيات. كان العالم في نقطة انعطاف اجتماعي وقانوني مع إدخال قوانين المساواة في التوظيف والعمل الإيجابي. كان على الشركات إنشاء مكاتب متكاملة وغير تمييزية لاستيعاب الأفراد من خلفيات اجتماعية واقتصادية وعرقية متنوعة.

في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي أهداف DEI للعمل توسعت لتشمل مجموعات الهوية المختلفة، والتي شملت المجتمعات الدينية والعرقية والمثليين والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. وبحلول العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، اتسع نطاق مبادرة التنوع في العمل ليشمل الأشخاص ذوي الإعاقة. واليوم، يغطي التنوع جوانب مختلفة مثل العمر ومستويات التعليم والموقع الجغرافي والثقافة والمهارات وغير ذلك الكثير.

من خلال هذا التطور المتعدد الجوانب، لطالما كانت مبادرة DEI وسيلة لمعالجة المظالم الاجتماعية وبدء حوار حولها في عالم الشركات. وتوفر عوامل مثل العولمة والاتصال زخمًا أكبر لهذه الجهود.

وفي السياق الحالي، لا يقتصر دور مبادرة التنوع في الشركات على وجود فرق عمل متنوعة. فهو ينطوي على تطوير استراتيجية توظيف متنوعة، والحفاظ على ممارسات توظيف عادلة، وتعزيز بيئة عمل داعمة، وضمان حصول الجميع على فرص متساوية في النجاح.

ما هو توظيف التنوع؟

من بين العناصر المختلفة للتوظيف القائم على التنوع، دعونا نركز اليوم على جانب واحد: التنوع. وبشكل أكثر تحديدًا، التوظيف المتنوع.

التوظيف المتنوع هو ممارسة جذب وتوظيف مرشحين مؤهلين من خلفيات مختلفة. وهو يتجاوز مجرد تجميع قوى عاملة متنوعة. إنه يتعلق بتطوير عملية توظيف عادلة وغير متحيزة ومنصفة تبحث بنشاط عن المواهب من الفئات الممثلة تمثيلاً ناقصًا في المجتمع.

## أهمية التنوع في التوظيف

إن وجود قوة عاملة متنوعة ليس مجرد ممارسة "تبعث على الشعور بالرضا". عندما يتم ذلك بشكل صحيح، يمكن أن يكون التوظيف المتنوع أداة استراتيجية تفيد الموظفين والشركات على حد سواء. وفيما يلي تفصيل لأهمية استراتيجية توظيف التنوع:

الوصول إلى مجموعة أوسع من المواهب

تتيح لك استراتيجيات التوظيف المتنوعة الوصول إلى الباحثين عن عمل المؤهلين تأهيلاً عالياً من خلفيات مختلفة. إن القيام بذلك يوسع خياراتك ويزيد من فرصك في توظيف شخص مثالي من خلفيات مختلفة مناسب ثقافيًا لمؤسستك. وفي الوقت نفسه، هناك المزيد من الأشخاص الذين يرغبون في العمل لدى الشركات الملتزمة بمبادرة التعليم من أجل التنمية. بالنظر إلى أن ثمانية من كل عشرة مرشحين يرغبون في العمل لدى الشركات التي تقدّر التزامات DEI، مما يجعل مؤسستك مغناطيسًا للمواهب.

الابتكار في حل المشكلات

يتعامل الفريق المتنوع مع المشكلات بتنوع. قد يكون هذا التنوع في الفكر، ووجهات النظر، والخبرات، والآراء، والثقافات، والمعتقدات، ومجموعات المهارات، وغير ذلك. تجلب جلسات العصف الذهني الناتجة عن ذلك الابتكار والإبداع في حل المشكلات.

صنع القرار متعدد الأبعاد

تنوع الفكر يعزز عملية صنع القرار. من خلال النظر في وجهات النظر المختلفة، يمكن للفرق المتنوعة أن تأخذ في الاعتبار التحيز اللاواعي أو النقاط العمياء التي لا يمكن ملاحظتها. فهم يقيّمون زوايا مختلفة للموقف قبل التوصل إلى قرار، مما يجعل العملية أكثر عمقًا وفعالية. وبالنظر إلى ذلك، فليس من المستغرب أن الفرق المتنوعة تتخذ قرارات أكثر ذكاءً تسع مرات من أصل عشر مرات !

ارتفاع مستوى مشاركة الموظفين والاحتفاظ بهم

إن البحث بنشاط عن مرشحين متنوعين يدل على الالتزام بأهداف مبادرة التنوع في بيئة العمل. يوفر مكان العمل المتنوع بيئة عمل شاملة تقدّر وتحترم وتعترف بالمساهمات الفريدة للجميع. وهذا يخلق إحساسًا بالانتماء لدى موظفيك، مما يزيد من المشاركة ويجذب المزيد من المرشحين المتنوعين.

تعزيز سمعة العلامة التجارية

تعكس الشركات المتنوعة العملاء الذين تخدمهم في العالم الحقيقي. إنه أكثر من مجرد بناء العلامة التجارية - إنه مثال عملي على التزام شركتك بالشمولية. على سبيل المثال، تحظى المنشورات حول التنوع بما يقرب من ضعف المشاركة على LinkedIn مقارنةً بمتوسط مشاركة الشركة. وبالمثل, 60% من المستهلكين يعتبرون أن مبادرة التعليم من أجل التنمية المستدامة مهمة وسيشترون من الشركات التي تدعم هذه الأهداف.

الميزة التنافسية في ظل العولمة

يتطلب العالم المترابط بشكل متزايد قوة عاملة أكثر تنوعًا تفهم الثقافات المختلفة. فالفريق المتنوع ذو المنظور العالمي يفهم الفروق الدقيقة في تطوير المنتجات والخدمات التي تلقى صدى لدى المجموعات المستهدفة. وسواء كان ذلك من خلال الحساسية الثقافية أو الفهم المتخصص لظروف السوق، فإن فرق العمل المتنوعة تقدم 2.5 أضعاف التدفق النقدي الأعلى لكل موظف و إنتاجية أعلى بنسبة 35% من الشركات الأقل تنوعًا. وهذا وحده دليل على ميزتها التنافسية.

قوة العبقرية الجماعية

التنوع لا يتعلق فقط بالعرق أو الجنس أو العرق. فهو يأخذ في الاعتبار أيضًا مختلف الخبرات والخلفيات وأنواع الشخصيات والقدرات البدنية والمعرفية، وما إلى ذلك. تخيل إقران شخص منفتح مع شخص انطوائي أثناء العمل على مشروع ما. قد يميل الشخص المنفتح بشكل طبيعي نحو إدارة مشاركة أصحاب المصلحة، والتعاون مع الفريق، والتواصل. وبالمثل، قد يستمتع الشخص الانطوائي ويتفوق في وضع الاستراتيجيات والتحليل المدروس وتوليد رؤى ثرية. وبين الاثنين، لديك المدخلات اللازمة لنجاح المشروع. يتضح هذا الارتباط بين توظيف التنوع وأداء الأعمال من خلال حقيقة أن الشركات ذات القيادة المتنوعة أكثر عرضة بنسبة 25% لتحقيق ربحية أعلى من نظيراتها الأقل تنوعًا.

الوصول إلى أسواق وفرص جديدة

يعد الموظفون المتنوعون وسيلة للدخول إلى أسواق جديدة أو اختبار الفرص غير المستغلة. على سبيل المثال، سيكون لدى فريق العمل المتجانس جغرافيًا وعرقيًا فهم ثقافي محدود أثناء اختراق قطاع السوق في منطقة جديدة. لنفترض أن فريق منتجك المقيم في الولايات المتحدة قد لا يفهم الفروق الدقيقة لإطلاق منتج في اليابان.

وينطبق الأمر نفسه على فريق التسويق الخاص بك. إن أي فريق يفتقر إلى التنوع، سواء كان ذلك من الناحية الديموغرافية أو المهارات والكفاءات أو القدرات، قد لا يتمكن من الاستفادة من الفرص الجديدة. إن وجود فريق متنوع في مثل هذه السياقات يمكن أن يكون مفيدًا في اتخاذ قرارات متوازنة بشأن استراتيجيات العمل والمغامرة في مناطق غير مستكشفة بثقة متزايدة.

إنشاء استراتيجية توظيف متنوعة: دليل سريع

كتبت مجلة هارفارد بزنس ريفيو مقالاً ممتازاً عن خمس مراحل لنضج DEI . لقد طبقنا ذلك لصياغة استراتيجية توظيف شاملة للتنوع لبناء قوة عاملة متنوعة حقًا.

فيما يلي تفصيل لكيفية إنشاء عملية توظيف متنوعة:

المرحلة 1: التوعية

خلال هذه المرحلة، تستعد الشركات لفكرة تبني التنوع من خلال فهم أهميته وفوائده. وبدلاً من التعامل مع مبادرات التنوع كنشاط هامشي، فإنها تركز على جعلها فكرة محورية مع التوظيف المتنوع.

ستشهد مرحلة الوعي الحد الأدنى من جهود توظيف التنوع. فهم لا يزالون يعتمدون على القنوات التقليدية للحصول على المواهب ويفتقرون إلى استراتيجية ملموسة لاستهداف مرشحين متنوعين.

إليك ما يمكنك القيام به:

الحصول على التأييد من القيادة ودمج التنوع كعنصر من عناصر ثقافة الشركة

صياغة أهداف واضحة وقابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالتنوع في التوظيف ونشرها على موقع شركتك الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك.

مراجعة التنوع العام في فرق العمل الحالية وتحديد الفرق التي ستستفيد من المرشحين الأكثر تنوعاً

المرحلة 2: الامتثال

في هذه المرحلة، ينصب التركيز على الحفاظ على الامتثال القانوني. وعلى هذا النحو، ستقوم الشركات بتنفيذ قوانين مكافحة التمييز ولوائح تكافؤ الفرص خلال عملية التوظيف.

ولتمكين ذلك، يجب عليك اتخاذ الخطوات التالية:

تدريب مدراء التوظيف على تحديد وجذب المواهب من خلفيات متنوعة

صياغة توصيفات وظيفية واضحة وموجزة باستخدام لغة شاملة للقضاء على التحيز اللاواعي

نشر هذه الإعلانات الوظيفية على لوحات التوظيف العامة المتنوعة والمواقع الإلكترونية والمنتديات لجذب مرشحين متنوعين

المرحلة 3: تكتيكي

بمجرد أن تبني الشركات زخمًا نحو توظيف التنوع، يمكنها البدء في تنفيذه كميزة تكتيكية. حتى الآن، اتبع الالتزام بالتنوع تدفقًا من أعلى إلى أسفل. ولكن هنا حيث تقلب السيناريو وتعمل على مستوى أكثر قاعدية باستخدام النهج التصاعدي من أعلى إلى أسفل. أنت تنتقل من قسم إلى قسم أو تركز على مجموعات المواهب المستهدفة لضخ التنوع في القوى العاملة لديك.

ويتضمن ذلك:

توعية القوى العاملة بالحاجة إلى التنوع وإنفاذ السياسات التنظيمية ضد التمييز

الشراكة مع المنظمات التي تركز على التنوع لتلبية احتياجات المجموعات الممثلة تمثيلاً ناقصاً

حضور معارض التوظيف المستهدفة والمؤتمرات والفعاليات الأخرى التي تجذب مرشحين متنوعين يناسبون احتياجاتك

المرحلة 4: التكامل

هذا هو المكان الذي ستشهد فيه اندماج التنوع والشمول مع عملية التوظيف. ستكون هذه القيم بمثابة قيم أساسية في جميع مراحل العملية، بدءًا من جذب المواهب و تصميم أنشطة تأهيل الموظفين لخلق بيئة ترحيبية

عندما يصبح التنوع طبيعة ثانية لفريق التوظيف، يمكنهم تعزيزه من خلال:

توثيق استراتيجيات التوظيف المتنوعة التي تغطي ممارسات التعيين وإجراء المقابلات وممارسات التأهيل

إبراز التزام القيادة بمبادرة التنوع من خلال مقالات وفعاليات القيادة الفكرية وغيرها

توفير تدريب على التحيز اللاواعي لجميع مديري التوظيف لمنع التحيز في التوظيف

المرحلة 5: الاستدامة

تمثل هذه المرحلة نضج استراتيجية توظيف التنوع. أصبحت أهداف مبادرة التنوع في التوظيف راسخة تمامًا في مكان العمل، والآن أصبح الأمر مجرد مسألة الحفاظ على سير الأمور. يمكن لعملية التوظيف الآن جذب مجموعة مواهب أكثر تنوعاً والاحتفاظ بها. للحفاظ على هذا الزخم، يمكنك اتخاذ الخطوات التالية:

استخدام أدوات التوظيف والتحليل المستند إلى البيانات لرصد وقياس فعالية استراتيجية التوظيف القائمة على التنوع لديك

إشراك مجموعات موارد الموظفين في التوظيف لتحديد مجالات التحسين ومشاركة الرؤى والتواصل مع المرشحين المحتملين من فئات مجتمعهم

البقاء على اطلاع على أفضل الممارسات والاتجاهات الناشئة في توظيف التنوع وتحسين العملية باستمرار

## 12 استراتيجية توظيف التنوع لتعزيز عملية التوظيف

لقد تحدثنا عن بناء استراتيجية توظيف التنوع على مستوى أعلى. ومع ذلك، هناك العديد من الأنشطة التي تتم تحت الغطاء. فيما يلي بعض استراتيجيات توظيف التنوع القابلة للتنفيذ والتي تعزز الأهداف الشاملة لاستراتيجية التوظيف القائمة على التنوع:

الاحتفاء بالتنوع في مكان العمل كعلامة تجارية لصاحب العمل

الاحتفاء بالتنوع في مكان العمل كعلامة تجارية لصاحب العمل عبر

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يُظهر الاحتفال بالتنوع علنًا التزامك بأهداف مبادرة التنوع في مجال التعليم من أجل التنمية. حملات الترويج للعلامة التجارية لصاحب العمل مؤثرة بشكل خاص في جذب المرشحين الموهوبين الذين يقدرون DEI. فهو يعزز سمعتك كمكان عمل مرغوب فيه ويفتح المجال أمام مجموعات متنوعة من المتقدمين المؤهلين من خلفيات مختلفة. إنه وضع يربح فيه الجميع: أنت تجذب أفضل المواهب وهم يساهمون من خلال وجهات نظرهم المتنوعة.

نصائح للتنفيذ

قم بإبراز الموظفين المتنوعين في محتوى شركتك وكتيبك وموقعك الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي

روّج لمبادراتك ونجاحاتك في مجال مبادرة التنوع في مبادراتك ونجاحاتك في مواد العلامة التجارية لصاحب العمل

الشراكة مع المنظمات التي تركز على التنوع ومجموعات موارد الموظفين لرعاية أو استضافة فعاليات التنوع

راجع إعلانات الوظائف الشاغرة لديك للتأكد من شموليتها

هل تعلم أن اللغة المستخدمة في إعلانات الوظائف لديك قد تعيق التنوع؟ نعم! قد يؤدي التحيز اللاواعي الذي ينعكس من خلال لغة إعلانات الوظائف إلى تثبيط المرشحين المتنوعين عن التقدم للوظيفة. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي المصطلحات المعبرة عن الذكور مثل "التحدي" و"الاستقلالية" و"العدوانية" إلى إثناء النساء عن التقدم للوظيفة، حتى وإن كنّ مؤهلات تماماً للوظيفة!

نصائح للتنفيذ

ركز على المهارات والخبرة المطلوبة للوظيفة بدلاً من رسم وصف نمطي للمرشح المثالي

استبدل العبارات والمؤهلات الغامضة والمبهمة بتوصيفات وظيفية محددة بوضوح

ابحث بفاعلية عن مرشحين متنوعين من خلال توضيح ذلك بشكل صريح في منشور الوظيفة بدلاً من انتظارهم لاتباع الإشارات

استهدف مصادر المواهب المتنوعة

لا تقصر وصولك على القنوات التقليدية فقط. إن تنويع بحثك عبر مجموعة متنوعة من القنوات ومصادر المواهب يمنحك الوصول إلى مجموعات ديموغرافية ومجتمعات محددة غير ممثلة تمثيلاً كافياً في القوى العاملة الحالية لديك. بهذه الطريقة تزيد من فرصك في اكتشاف الأفراد الذين يجلبون وجهات نظر وخبرات متنوعة لفريقك.

نصائح التنفيذ

الشراكة مع المنظمات المهنية التي تركز على التنوع، أو مجالس الوظائف، أو الكليات لجذب المزيد من المرشحين المتنوعين

احضر معارض الوظائف والفعاليات والمؤتمرات التي تستهدف مجموعة متنوعة من المرشحين للوصول إلى هؤلاء الباحثين عن عمل

العمل مع مجموعات موارد الموظفين لنشر الخبر داخل شبكاتهم المهنية

تشجيع إحالات الموظفين

ماذا لو قلنا لك أن شبكتك الحالية هي البوابة إلى قوة عاملة أكثر تنوعًا؟ لقد سمعتنا. من المرجح أن يقوم الموظفون المتنوعون بالتوصية بمرشحين أكفاء من خلفيات وخبرات مماثلة - حتى لو لم يكونوا يبحثون بنشاط عن وظائف جديدة! وهذا يسمح لك بالتوظيف من مجموعة أكبر من المرشحين مع تحسين فرص العثور على من يناسبك بشكل جيد لوظيفة معينة، وثقافة مكان العمل، وأهداف DEI!

نصائح التنفيذ

وضع برنامج إحالة الموظفين وتعميمه في جميع أنحاء مؤسستك. حدد مبادئ توجيهية واضحة بشأن أنواع المرشحين الذين يجب إحالتهم للتنوع

قم بتدريب مديري التوظيف على كيفية تشجيع وإدارة إحالات الموظفين بشكل شامل

تقديم حوافز لإحالات الموظفين الناجحة، خاصةً إذا كانت تفي بأهداف مبادرة التنوع في التوظيف

عرض فرص التدريب الداخلي للمجموعات الممثلة تمثيلاً ناقصًا

قم ببناء خط مواهب متنوع للمستقبل من خلال تقديم تدريب داخلي للطلاب من برامج ذات مبادرات تنوع قوية. فهذا يمنحهم خبرة عملية قيّمة وتعرّفًا على العالم الحقيقي لصقل مهاراتهم. كما أنه يبني اتصالات مبكرة، مما يتيح لك اكتشاف المواهب قبل دخولهم سوق العمل! يعزز هذا الاستثمار المبكر شبكة المرشحين المتنوعين والواعدين المطلعين على مؤسستك.

نصائح للتنفيذ

بناء برامج تدريب داخلي تقدم خبرة قيّمة من خلال مشاريع واقعية

الشراكة مع الكليات والجامعات التي لديها برنامج قوي للتنوع

توصيل المسارات والفرص الوظيفية المحتملة بوضوح بعد الانتهاء من التدريب الداخلي

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لمراجعة السير الذاتية

يمكن أن تساعد التكنولوجيا في توظيف التنوع في التخفيف من التحيز اللاواعي. يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تفحص السير الذاتية بحثًا عن الكلمات الرئيسية للمهارات والمؤهلات ذات الصلة بتوصيف الوظيفة وفحص المرشحين المحتملين. وهذا يوفر وقت مسؤولي التوظيف لمراجعة المتقدمين المدرجين في القائمة المختصرة بشكل أكثر شمولاً لتقييم مهاراتهم وخبراتهم وإنجازاتهم ومدى ملاءمتهم الثقافية.

نصائح للتنفيذ

اختر أدوات الذكاء الاصطناعي للتوظيف لتقييم السير الذاتية بشكل أعمى والتركيز على مطابقة المهارات والخبرات بدلاً من القيم الذاتية

استكمال فحص الذكاء الاصطناعي بمراجعة بشرية للسير الذاتية العمياء للتخفيف من تحيز الذكاء الاصطناعي

مراقبة فعالية أداة الذكاء الاصطناعي، وإعادة التدريب وإعادة المعايرة حسب الضرورة

إجراء مقابلات عمياء

عملية المقابلات العمياء تقلل من تأثير التحيز اللاواعي على أساس العرق والجنس والعمر وما إلى ذلك. تضمن إزالة أي معلومات تعريفية قبل إجراء المقابلات أن يركز التقييم فقط على مهارات المرشح وقدراته وأدائه في المقابلة. وبينما يركز القائمون على إجراء المقابلات على إجابات المرشح وقدرته على الإجابة على الأسئلة وقدراته على حل المشكلات، فإنهم يقدمون له فرصة عادلة للتقدم في عملية التوظيف.

نصائح للتنفيذ

حجب أي معلومات أو تفاصيل تعريفية من السير الذاتية قبل إجراء المقابلات

اتبع تنسيقًا منظمًا للمقابلات مع معايير تقييم محددة جيدًا تنطبق على جميع المرشحين للمقابلات

إنشاء لجنة مقابلات متنوعة مع التمثيل المناسب وتدريبهم على إجراء مقابلات غير متحيزة

إدخال مرشحين متنوعين في خطوط أنابيب المواهب

تحديد أهداف واضحة للتنوع والتمثيل يضمن أن يأخذ فريق التوظيف في الاعتبار بنشاط المرشحين المؤهلين من خلفيات متنوعة. كما أن الحفاظ على نسبة جيدة من المرشحين المتنوعين يضمن أيضًا أنك لا تقوم فقط بالتحقق من قائمة التحقق من التنوع في قائمة الاختيار الخاصة بك، بل توظيف أولئك الذين يتناسبون مع متطلبات الوظيفة المحددة.

نصائح للتنفيذ

وضع أهداف واضحة لتمثيل التنوع في كل مرحلة من مراحل عملية التوظيف والقوى العاملة

أبقِ الخيارات مفتوحة لـ النمو الوظيفي الرأسي والأفقي للموظفين المتنوعين

استكشاف فرص تحويل التدريب الداخلي والوظائف المشتركة المؤقتة إلى وظائف طويلة الأجل

تطوير سياسات الشركة المنصفة والشاملة للجميع

لدعم الموظفين المتنوعين، يجب على الشركات تطوير سياسات قوية للمعاملة غير التمييزية وفرص التقدم الوظيفي وأماكن العمل الشاملة للجميع. وقد يتراوح ذلك من منح إجازة في العطلات الدينية إلى جعل مكان العمل متاحاً للكراسي المتحركة. هذه الاعتبارات الصغيرة ولكن المؤثرة تخلق شعوراً بالانتماء وتخلق فرصاً متساوية للجميع. كما أن الشعور بالتقدير والاحترام الذي يتوج الشعور بالتقدير والاحترام يساعد أيضًا في الاحتفاظ بالمواهب ومشاركة الموظفين

نصائح للتنفيذ

مراجعة سياسات الشركة وتحديثها من أجل الشمولية، مثل الإجازة الوالدية وترتيبات العمل المرنة وما إلى ذلك.

إجراء دورات تدريبية منتظمة لرفع مستوى الوعي بمبدأ الشمولية والوعي الثقافي بين جميع الموظفين، بما في ذلك فريق القيادة

إنشاء قنوات واضحة للإبلاغ عن أي شكل من أشكال التمييز في مكان العمل ومعالجته

توفير التدريب والإرشاد

يمكن أن يساعد التدريب والإرشاد القوى العاملة المتنوعة لديك على مواجهة تحديات محددة مع المساعدة في الوقت نفسه على التقدم في حياتهم المهنية. يبني التدريب مهاراتهم الحالية أو يكمل مهاراتهم الحالية بينما تربط برامج الإرشاد المهنيين ذوي الخبرة بالمتدربين. كلاهما يساعد في إعدادهم لأدوار قيادية مستقبلية ويلعبان أيضًا دورًا حاسمًا في الاحتفاظ بالمواهب.

نصائح للتنفيذ

تقديم برامج تدريبية وبرامج لبناء القدرات تركز على التطوير الوظيفي والمهارات القيادية

قم بتشغيل برامج إرشادية تجمع بين الموظفين المتنوعين والموجهين ذوي الخبرة أو قادة الابتكار

تتبع وقياس نجاح برامج التدريب والإرشاد وقياسها وإجراء التعديلات حسب الحاجة

الاستفادة من شبكات التنوع

يتيح لك بناء علاقات مع شبكات متنوعة في مجال عملك الوصول إلى مجموعة مستهدفة أكبر. يمكن أن تكون هذه الشبكات منظمات مهنية أو مجموعات خريجين تركز على الفئات السكانية الممثلة تمثيلاً ناقصًا. ويعكس دعمك لها التزامك بالتنوع مع جذب مرشحين مؤهلين ومتنوعين.

نصائح للتنفيذ

بناء علاقات مع مجموعات مكرسة للتنوع. أنشئ حضوراً قوياً على لوحات الوظائف المتنوعة مثل Pride Careers، وHonest Jobs، وRecruit Disability، وHire Autism، وغيرها.

شارك إعلانات الوظائف الشاغرة مع شركاء التنوع هؤلاء لتضخيم الوظائف الشاغرة والإعلان عنها

تشجيع الموظفين المتنوعين على الانضمام والمشاركة بفعالية في فعاليات وأنشطة شبكة التنوع

وضع آليات للتغذية الراجعة

يعد جمع التعليقات من المرشحين ممارسة شائعة في تحسين دورة التوظيف. يمكن أن تساعد المدخلات من المرشحين المتنوعين في تحديد مجالات التحسين في ممارسات التوظيف الشاملة وتجربة المرشحين. كما أنها تطلق حوارًا مفتوحًا وصادقًا من خلال تقديم أفكار لتحسين العملية.

نصائح التنفيذ

إرسال استبيانات مجهولة المصدر إلى جميع المرشحين بعد الانتهاء من التوظيف

إجراء مقابلات خروج مع مرشحين متنوعين لفهم التحديات الخاصة بهم

مراجعة الملاحظات بانتظام ودمجها أثناء تعديل ممارسات التوظيف

## كيفية قياس النجاح في توظيف التنوع

لا توجد مقاييس أو صيغ موحدة للتنوع لقياس التنوع في مكان العمل. يجب على المؤسسات وضع برامج ومنهجيات خاصة بها لجس نبض التنوع.

ومع ذلك، هناك بعض الطرق للقيام بذلك:

قارن بين التركيبة السكانية لأولئك الذين يتقدمون لوظيفة ما مقابل أولئك الذين يتم توظيفهم. قم أيضًا بتحليل الفرق التي تُظهر تجانسًا في الأعمار والخلفيات والجنس والعرق وما إلى ذلك. قد يسلط هذا الضوء على أي تحيز في التوظيف قم بتقييم تركيبة فريقك القيادي مقارنةً بفرق الإدارة أو فرق المبتدئين. قد تجد أن الفريق الأول أقل تنوعًا بكثير، مما يعني أنه قد يتعين عليك التركيز على توظيف التنوع في المناصب القيادية العليا إجراء استبيانات للموظفين. قم بتحليل المقاييس المتعلقة بالرضا الوظيفي والإدماج وربطها بمعايير التنوع. فهي تلقي الضوء على شعور الموظفين تجاه العمل في مؤسستك، خاصةً من خلال عدسة التنوع

بمجرد أن يكون لديك مثل هذا الفهم على مستوى القاعدة، يمكنك استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس التنوع. يمكن أن تساعد مؤشرات الأداء الرئيسية هذه في تعزيز التنوع من خلال التوظيف المتعمد. وتشمل بعض هذه المؤشرات ما يلي:

التركيبة السكانية للمتقدمين : تقييم مدى شمولية دورة التوظيف من خلال قياس تنوع المتقدمين من حيث العمر والعرق والخبرة وما إلى ذلك. هل هناك مجموعات معينة أكثر عرضة للتوظيف حتى لو كان هناك مرشحون أفضل؟

: تقييم مدى شمولية دورة التوظيف من خلال قياس تنوع المتقدمين من حيث العمر والعرق والخبرة وما إلى ذلك. هل هناك مجموعات معينة أكثر عرضة للتوظيف حتى لو كان هناك مرشحون أفضل؟ تشكيل الفريق : تقييم الفرق الحالية. هل هناك مجموعات محددة ممثلة تمثيلاً زائداً؟ هل الفرق متطابقة مع بعضها البعض؟

: تقييم الفرق الحالية. هل هناك مجموعات محددة ممثلة تمثيلاً زائداً؟ هل الفرق متطابقة مع بعضها البعض؟ التمثيل : قارن تركيبة فريقك أو المؤسسة بأكملها فيما يتعلق بالمجتمع المحلي أو الشركات المماثلة في نفس المجال. هل هناك أي مجموعات ممثلة تمثيلاً ناقصاً عند مقارنتها بالمجتمع أو الصناعة؟

: قارن تركيبة فريقك أو المؤسسة بأكملها فيما يتعلق بالمجتمع المحلي أو الشركات المماثلة في نفس المجال. هل هناك أي مجموعات ممثلة تمثيلاً ناقصاً عند مقارنتها بالمجتمع أو الصناعة؟ سبل الترقية : تحديد أنماط الترقية لتقييم العدالة في فرص التقدم الوظيفي. هل المجموعات الممثلة تمثيلاً ناقصاً أقل احتمالاً للترقية؟

: تحديد أنماط الترقية لتقييم العدالة في فرص التقدم الوظيفي. هل المجموعات الممثلة تمثيلاً ناقصاً أقل احتمالاً للترقية؟ التكافؤ في الأجور : رصد الاختلافات، إن وجدت، في الرواتب والمزايا الأخرى بين المجموعات المتنوعة

: رصد الاختلافات، إن وجدت، في الرواتب والمزايا الأخرى بين المجموعات المتنوعة الاحتفاظ بالموظفين : التركيز على اتجاهات استنزاف الموظفين من خلفيات متنوعة. هل يغادر الموظفون من خلفيات متنوعة بمعدل أعلى؟ قم بإجراء مقابلات ترك العمل لفهم السبب المحتمل لذلك

: التركيز على اتجاهات استنزاف الموظفين من خلفيات متنوعة. هل يغادر الموظفون من خلفيات متنوعة بمعدل أعلى؟ قم بإجراء مقابلات ترك العمل لفهم السبب المحتمل لذلك مشاركة الموظفين : قم بقياس معدلات مشاركة الموظفين والمشاعر العامة من خلال الاستبيانات والتغذية الراجعة. هل تلاحظ اختلافات كبيرة؟

: قم بقياس معدلات مشاركة الموظفين والمشاعر العامة من خلال الاستبيانات والتغذية الراجعة. هل تلاحظ اختلافات كبيرة؟ التركيبة السكانية للعملاء: في حين أنها قد لا ترتبط مباشرة بتنوع القوى العاملة، إلا أنها تعكس الموقف العام تجاه المؤسسة. يمكن أن يساعدك وجود قوة عاملة متنوعة على جذب جمهور أوسع

## الأدوات والتقنيات والمنصات في التوظيف المتنوع

A يوم في حياة مدير الموارد البشرية فوضوي كما هو. يجب عليك أن تتبنى الأدوات والتقنيات والمنصات التي يمكن أن تخفف من عبء العمل - خاصةً عندما يتعلق الأمر بالتوظيف. والحقيقة أن هذه الأدوات تقدم دفعة للتنوع وهي ميزة لا تقدر بثمن!

وفي هذا الصدد، إليك بعض الأدوات والتقنيات والمنصات التي يمكنك استخدامها لتوظيف مرشحين متنوعين:

منصات إدارة المشاريع : يمكن استخدام منصات إدارة المشاريع لإنشاء وإدارة خط توظيف متنوع. من التقاط تفاصيل المرشحين إلى تتبع التقدم المحرز عبر المراحل إلى العمل كـ برنامج التأهيل -كل هذا مع مراعاة التنوع-يمكن لأدوات إدارة المشاريع أن تقوم بكل ذلك

: يمكن استخدام منصات إدارة المشاريع لإنشاء وإدارة خط توظيف متنوع. من التقاط تفاصيل المرشحين إلى تتبع التقدم المحرز عبر المراحل إلى العمل كـ برنامج التأهيل -كل هذا مع مراعاة التنوع-يمكن لأدوات إدارة المشاريع أن تقوم بكل ذلك تقنية الذكاء الاصطناعي : أدوات الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية يمكن أن تساعد في القضاء على التحيز في إعلانات الوظائف، وتعزيز تبني لغة شاملة، وفحص السير الذاتية بناءً على مجموعة محددة مسبقًا من المهارات والمؤهلات.

: أدوات الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية يمكن أن تساعد في القضاء على التحيز في إعلانات الوظائف، وتعزيز تبني لغة شاملة، وفحص السير الذاتية بناءً على مجموعة محددة مسبقًا من المهارات والمؤهلات. منصات التعلم بالذكاء الاصطناعي : تحتوي هذه المنصات على وحدات تدريبية حول موضوعات مثل التحيز اللاواعي والتعدّي الجزئي والثقافة الشاملة وما إلى ذلك، والتي يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص لفريق التوظيف

: تحتوي هذه المنصات على وحدات تدريبية حول موضوعات مثل التحيز اللاواعي والتعدّي الجزئي والثقافة الشاملة وما إلى ذلك، والتي يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص لفريق التوظيف برنامج التعرف على الموظفين : برنامج تقدير الموظفين يعترف علنًا بإنجازات الموظفين ويعرضها. وهذا يشجع الموظفين المتنوعين، كما أنه يقدم مثالاً على ثقافة تقدير التنوع

: برنامج تقدير الموظفين يعترف علنًا بإنجازات الموظفين ويعرضها. وهذا يشجع الموظفين المتنوعين، كما أنه يقدم مثالاً على ثقافة تقدير التنوع أدوات تقييم المهارات : تقوم هذه الأدوات بتقييم المرشحين بناءً على مهاراتهم وقدراتهم. وهذا يقلل من أي تحيز قائم على تقييم السيرة الذاتية التقليدية وقد يساعد في تحديد المرشحين المحتملين الذين قد لا يتمتعون بالخلفيات التقليدية لهذا المنصب

: تقوم هذه الأدوات بتقييم المرشحين بناءً على مهاراتهم وقدراتهم. وهذا يقلل من أي تحيز قائم على تقييم السيرة الذاتية التقليدية وقد يساعد في تحديد المرشحين المحتملين الذين قد لا يتمتعون بالخلفيات التقليدية لهذا المنصب أنظمة تتبع المتقدمين : تضفي أنظمة تتبع مقدمي الطلبات (ATS) الشفافية والمساءلة على عملية التوظيف. بالإضافة إلى أنها يمكن أن تساعد في التوظيف المتنوع من خلال المراجعات العمياء للسير الذاتية، والتكامل مع لوحات الوظائف المتنوعة، وما إلى ذلك.

: تضفي أنظمة تتبع مقدمي الطلبات (ATS) الشفافية والمساءلة على عملية التوظيف. بالإضافة إلى أنها يمكن أن تساعد في التوظيف المتنوع من خلال المراجعات العمياء للسير الذاتية، والتكامل مع لوحات الوظائف المتنوعة، وما إلى ذلك. برمجيات إدارة الموظفين : برنامج إدارة الموظفين قد يساعد في تحليل بيانات التنوع. من خلال تتبع مقاييس التنوع في جميع أنحاء المؤسسة وطوال دورة حياة الموظف، يمكن للشركات تحديد مجالات التحسين في الاحتفاظ بالمواهب وترقيتها من وجهة نظر التنوع

: برنامج إدارة الموظفين قد يساعد في تحليل بيانات التنوع. من خلال تتبع مقاييس التنوع في جميع أنحاء المؤسسة وطوال دورة حياة الموظف، يمكن للشركات تحديد مجالات التحسين في الاحتفاظ بالمواهب وترقيتها من وجهة نظر التنوع منصات شركاء مجموعة علاقات المستثمرين: تعمل هذه المنصات على ربط الشركات بشركاء مجموعة موارد الموارد البشرية الذين يمثلون التنوع على مستوى العرق والإثنية والجنس والعمر والثقافة وما إلى ذلك. وهي مفيدة لجهود التوظيف والتوعية المستهدفة

## ClickUp: حليفك في التوظيف المتنوع: حليفك في التوظيف المتنوع

هل تعلم أن بإمكانك استخدام ClickUp لتعزيز مبادرات التنوع والشمول لديك؟

نعم! ClickUp هي أداة متعددة الاستخدامات ومتنوعة للغاية (يقصد التورية) يمكنها المساعدة في تحسين التنوع لديك بالطرق التالية:

صياغة إعلانات وظائف شاملة للجميع

كتابة إعلانات وظائف شاملة باستخدام ClickUp Brain ClickUp Brain هو مدير معرفة قوي، ومدير مشروع، ومساعد في الكتابة. يمكنك استخدام هذا الأخير لـ كتابة إعلانات وظائف شاغرة خالية من التحيز. استخدمه لكتابة توصيفات وظيفية واضحة المعالم لا تترك مجالاً للغموض. وفي الوقت نفسه، فإنه يسلط الضوء على ثقافة التنوع والشمول في شركتك من خلال عرض الصفات التي تجعل مكان عملك عادلاً ومنصفاً وشاملاً.

توحيد تقييم المرشحين للوظائف

استخدم ClickUp Whiteboards لإنشاء مخطط انسيابي للتوظيف

هناك العديد من الطرق التي تساعدك بها ClickUp في توحيد التوظيف. يمكنك استخدام اللوحات البيضاء ClickUp لإنشاء مخططات انسيابية وخرائط ذهنية لتحديد العملية وتوثيقها. فهو يجمع أصحاب المصلحة، مثل فرق التوظيف والمصادر، ولجان المقابلات الشخصية، وما إلى ذلك، على نفس الصفحة. وبالمثل، يمكنك استخدام ClickUp Brain للمراجعة العمياء للسير الذاتية لمواجهة التحيز اللاواعي. أو يمكنك استخدام ClickUp Docs تطوير وتعميم نموذج تقييم موحد للمقابلات لضمان تقييم عادل ومتسق للمرشحين.

قياس وتبسيط عملية التوظيف

مراقبة عملية التوظيف باستخدام لوحات المعلومات التفاعلية

اللوحة القابلة للتخصيص والتفاعلية بالكامل لوحة التحكم على ClickUp عرضًا رفيع المستوى لعملية التوظيف. يمكنك استخدامها للبقاء على اطلاع دائم على حالة دورة التوظيف أو لتتبع المقاييس الرئيسية، خاصة في مجال التنوع. يمكنك حتى أن تطلب من ClickUp Brain مشاركة حالة أي مهمة أو تعيينها أو تحديد المواعيد النهائية. تساعد مثل هذه المراقبة والإدارة الاستباقية في تحسين الاستراتيجيات أثناء التنقل وتطوير مجموعة مواهب أكثر تنوعاً.

إدارة الموظفين

إدارة أداء الموظفين من خلال قوالب مراجعة الأداء من ClickUp

يتجاوز دور ClickUp دور ClickUp التوظيف. يمكنك استخدام ClickUp للموارد البشرية المتكاملة إدارة الموارد البشرية. من تنسيق أنشطة التأهيل إلى إجراء مراجعات الأداء إلى قياس مقاييس التنوع إلى تسهيل التواصل والتعاون بين الفرق - ClickUp هو متجر شامل لإدارة الموظفين. تنزيل هذا النموذج

الاستفادة من الخبرات المثبتة

مع ClickUp، لن تضطر إلى البدء من الصفر. استفد من الخبرة المثبتة من خلال قوالب الموارد البشرية المجانية تم تطويرها لإدارة المواهب، ومبادرات التطوير والتحديث والتطوير المؤسسي، وتوحيد العمليات.

استكشف مكتبة غنية من النماذج التي تناسب احتياجاتك المختلفة. إليك بعضها لتبدأ بها:

اجمع عملية التوظيف بأكملها في صفحة واحدة مع قالب ClickUp للتوظيف والتوظيف

قالب ClickUp للتوظيف والتوظيف : إدارة عمليات التوظيف باستخدام قالب مجلد التوظيف والتوظيف. وهو يحتوي على أدوات لإنشاء إعلانات الوظائف، وقبول الطلبات المبسطة، وتتبع المرشحين، وتوحيد التقييمات لجعل التوظيف أكثر كفاءة وتنظيمًا قم بتنزيل هذا القالب

وفر الوقت والجهد مع وثيقة استراتيجية التوظيف القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة من ClickUp

قالب ClickUp لتوثيق استراتيجية التوظيف : اجعل جميع أنشطة التوظيف مركزية باستخدام هذا القالب. استخدمه لتحديد الأهداف، وإنشاء ملفات تعريف المرشحين، وتخطيط مراحل التوظيف، وتتبع التقدم المحرز لتحقيق نتائج متسقة. قم بتنزيل هذا القالب

اجعل التوظيف بديهيًا مع مهام تلقائية لكل متقدم باستخدام قالب توظيف المرشحين من ClickUp

قالب ClickUp لتوظيف المرشحين للتوظيف : استبدل مسار التوظيف الخاص بك بهذا القالب الشامل. فهو يتكامل مع أدوات التقديم مثل نماذج Google و TypeForm ويستورد المدخلات على ClickUp لإنشاء مهام جديدة لمقدمي الطلبات تلقائيًا تنزيل هذا القالب

قدم تجربة تأهيل سلسة مع قالب تأهيل الموظفين من ClickUp من ClickUp

قالب ClickUp لإعداد الموظفين : تبسيط عملية التأهيل للموظفين الجدد. يمكّن هذا القالب فريق التوظيف بقائمة مرجعية للأنشطة، وجدول زمني للتدريب، ومهام قابلة للتخصيص لضمان شعور جميع الموظفين الجدد بالترحيب والإطلاع والتجهيز للحفاظ على إنتاجيتهم منذ اليوم الأول! تنزيل هذا النموذج ## هل أنت مستعد لبناء قوة عاملة أكثر تنوعًا؟

إن بناء قوة عاملة متنوعة لا يتعلق فقط بالعدالة أو المساواة، بل برز كمحرك رئيسي للنجاح. ستساعدك استراتيجيات التوظيف المتنوعة التي تمت مشاركتها أعلاه على مواجهة موجات التغيير ومواكبة المستقبل في مؤسستك.

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