قم ببناء مجموعة أدوات التوظيف التي تحلم بها: أفضل 11 أداة في عام 2025

بفضل الذكاء الاصطناعي (AI) وأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للموارد البشرية، لم يعد التوظيف يقتصر على استخدام لوحات الوظائف عبر الإنترنت أو السير الذاتية المرسلة عبر البريد الإلكتروني. الآن، يحتاج مسؤولو التوظيف مثلك إلى مجموعة قوية من تقنيات التوظيف للبقاء على اطلاع على متطلبات التوظيف وأتمتة عملية اكتساب المواهب.

توفر أدوات التوظيف للمؤسسات مجموعة قوية من الميزات التي تبسط عملية التوظيف، بدءًا من البحث عن المرشحين وحتى توظيفهم. ومع ذلك، مع توفر العديد من الخيارات، قد يكون بناء مجموعة تقنيات توظيف تتوافق بدقة مع متطلباتك أمرًا صعبًا بالنسبة لمعظم الأشخاص.

في هذا المدونة، سأساعدك في تحديد أفضل التقنيات لمجموعة تقنيات التوظيف الخاصة بك. لقد استكشفنا مجموعة من برامج التوظيف واخترنا عشرة منها لميزاتها الممتازة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي المتقدم والتقنيات الناشئة.

ما هي مجموعة تقنيات التوظيف؟

مجموعة التقنيات هي مجموعة من الأدوات أو البرامج التي تشكل العملية الشاملة لأعمال أو قسم معين. وبالمثل، فإن مجموعة تقنيات التوظيف هي مجموعة من تقنيات التوظيف المترابطة التي تساعد المؤسسات على تسهيل عملية التوظيف والتعيين.

من خلال امتلاك مجموعة تقنيات التوظيف، يمكنك:

أتمتة المهام المتكررة ومركزية المعلومات، مما يوفر وقتًا ثمينًا لمسؤولي التوظيف للتركيز على التفاعلات المباشرة مع المرشحين

تقليل وقت التوظيف من خلال تسريع عملية البحث عن المرشحين وفرزهم وتحديد مواعيد المقابلات

توفير عملية تقديم طلبات سلسة وجذابة لجذب أفضل المواهب

احصل على رؤى قيّمة حول أداء التوظيف لديك لتحسين استراتيجياتك

لاختيار الأدوات المناسبة لمجموعة تقنيات التوظيف الخاصة بك، تحتاج أولاً إلى تحليل احتياجات مؤسستك. يعتمد الحل المثالي على عوامل خاصة بمؤسستك، مثل:

حجم الشركة وقطاعها: من المرجح أن تكون احتياجات الشركات الكبيرة أكثر تعقيدًا من احتياجات الشركات الناشئة الصغيرة. وبالمثل، ستختلف عملية التوظيف في شركة تقنية عن عملية التوظيف في وكالة إبداعية. تأكد من اختيار خيار يتناسب مع عملية التوظيف ونطاقها في شركتك

حجم التوظيف: سيؤثر عدد الموظفين الذين توظفهم سنويًا بشكل مباشر على الميزات وقابلية التوسع التي تحتاجها في منصة التوظيف الخاصة بك. كما سيساعدك ذلك على فهم ما إذا كانت المنصة مناسبة لعملية التوظيف لديك

الميزانية: قد تختلف أسعار تقنيات التوظيف بشكل كبير. لذا، ضع في اعتبارك قيود ميزانيتك عند تحديد أولويات الميزات الأساسية

هيكل الفريق ومهاراته: قم بتقييم قدرات فريقك الحالي وأي ثغرات في المهارات يمكن أن تعالجها أدوات معينة. نظرًا لأن معظم فرق التوظيف غير تقنية، يجب أن تكون الأداة سهلة الاستخدام حتى تتمكن من اعتماد هذه المنصة بسرعة وتوفير تجربة استثنائية للموظفين ميزات متقدمة : توفر معظم تقنيات التوظيف الحديثة ميزات متقدمة مثل أدوات الذكاء الاصطناعي للتوظيف، وفرز المرشحين تلقائيًا، والتحليلات المتقدمة لمساعدتك في اتخاذ قرارات مستنيرة. اعتمادًا على هدفك والتحديات المحددة التي تواجهها، يجب عليك اختيار الخيار المثالي لاحتياجاتك والذي يتناسب مع ميزانيتك

التكامل : تأكد من أن الأدوات التي تختارها تتكامل بسلاسة مع بعضها البعض ومع مجموعة أدوات تكنولوجيا الموارد البشرية الحالية لديك لتجنب عزل البيانات

ميزات الأمان: تتضمن معلومات المرشحين بيانات حساسة؛ ولا يمكنك تحمل تسربها أو تعرضها للخطر بسبب نقص ميزات الأمان في مجموعة أدوات التوظيف الخاصة بك. تأكد من اختيار الخيارات التي توفر تشفيرًا متقدمًا، وضوابط الوصول، وميزات أمان أخرى تضمن بقاء بياناتك آمنة. توفر أنظمة التوظيف المتقدمة للمرشحين أيضًا القدرة على التحكم في كيفية استخدام بياناتهم داخل المؤسسة. على سبيل المثال، إذا أراد مرشح سحب سيرته الذاتية أو حذف المعلومات بعد شغل الوظيفة، يمكن للمنصة السماح له بذلك بسهولة، مما يساعدك على الامتثال لقوانين ولوائح خصوصية البيانات

باتباع هذه الخطوات ومراعاة متطلباتك الخاصة، يمكنك بناء مجموعة تقنيات توظيف تمكّن فريقك من توظيف أفضل المواهب بكفاءة.

الآن بعد أن فهمت أهمية مجموعة تقنيات التوظيف وكيفية اختيار الأدوات المناسبة، دعنا نتعمق في أفضل عشرة برامج لإدارة المواهب التي يجب أن تضعها في اعتبارك لبناء برنامجك في عام 2024. سنقوم بتصنيفها بناءً على وظائفها الأساسية لتوفير خارطة طريق واضحة لعملية التوظيف الخاصة بك.

أداة USP ClickUp منصة قوية لإدارة المشاريع مع ميزات وقوالب خاصة بالموارد البشرية لتحسين عملية التوظيف بأكملها Workday ATS نظام متين لتتبع المتقدمين (ATS) لإدارة المرشحين بشكل مركزي، وسير العمل الآلي، والتحليلات المتقدمة LinkedIn لوحة وظائف شاملة تصل إلى شبكة واسعة من المهنيين لنشر إعلانات الوظائف المستهدفة وتعزيز العلامة التجارية للجهة الموظِفة Entelo منصة قوية للبحث عن المرشحين لتحديد أفضل المواهب من خلال وظائف البحث المتقدمة والتكامل مع وسائل التواصل الاجتماعي Beamery منصة إدارة علاقات المرشحين (CRM) التي تخصص التواصل وتبني علاقات مع الموظفين المحتملين HackerRank منصة مصممة للتقييمات الفنية واختبار المهارات، مما يسمح بتقييم قدرات الترميز ومهارات حل المشكلات HireVue منصة تسهل إجراء المقابلات عبر الفيديو مع ميزات للمقابلات الفيديو أحادية الاتجاه والمباشرة، مما يبسط عملية الاختيار RolePoint برامج لتبسيط وإدارة برامج توصية الموظفين، وتحفيز المشاركة وتتبع التوصيات بكفاءة GoodHire منصة فحص الخلفية التي تعمل على أتمتة طلبات فحص الخلفية وتوفر تقارير شاملة للتحقق من معلومات المرشحين BambooHR نظام معلومات الموارد البشرية القائم على السحابة لتأهيل الموظفين الجدد وإدارة المستندات إلكترونيًا والتكامل مع أنظمة الموارد البشرية الأخرى

1. ClickUp (منصة إدارة الموارد البشرية الشاملة)

لنبدأ باستكشاف برنامج شامل لإدارة المشاريع وإدارة الموظفين. ClickUp هي منصة إنتاجية مصممة لتبسيط العمليات التجارية وإدارة الفرق المتنوعة بكفاءة وتنظيم سير العمل بالكامل. في الواقع، إنها أكثر من مجرد برنامج للتأهيل، فهي تساعدك على إدارة التوظيف والتعيين والتأهيل وعمليات الموارد البشرية وأنشطة الفريق وحتى إدارة الإنتاجية، كل ذلك في منصة واحدة.

تتبع التوظيف والتأهيل وتطوير الموظفين من خلال ClickUp Views

إلى جانب عرض ClickUp القابل للتخصيص الذي يتيح لك فرز وتصفية وعرض تفاصيل المرشحين وعمليات التوظيف بعدة طرق، فإنه يوفر أيضًا مساعدًا متكاملًا يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمى ClickUp Brain يمكنه أتمتة عملك اليومي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ AI Writer إنشاء كل شيء بدءًا من الوصف الوظيفي إلى إجراءات التوظيف القياسية ورسائل البريد الإلكتروني لتعليقات المرشحين، مما يقلل من عبء العمل بشكل كبير.

على الرغم من أن لديها العديد من الميزات الأخرى التي تجعلها الخيار المثالي لمجموعة تقنيات التوظيف الخاصة بك، إلا أن الميزة البارزة هي المجموعة الشاملة من القوالب المعدة مسبقًا التي توفرها، والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.

مصفوفة اختيار التوظيف من ClickUp هي نموذج قابل للتخصيص وجاهز للاستخدام لفرز أفضل المواهب من بين العديد من المرشحين. توفر الميزات الأساسية لمساعدتك في تنظيم وفرز معلومات المرشحين بسهولة.

تنزيل هذا النموذج حسّن عملية اختيار المرشحين باستخدام نموذج مصفوفة اختيار التوظيف من Clickup

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

تنظيم وتتبع طلبات التوظيف وتوصيات الموظفين

تقييم السير الذاتية وبيانات المتقدمين الأخرى بناءً على معايير مثل الخبرة والمؤهلات والمهارات والمزيد

اتخذ قرارات التوظيف بناءً على رؤى تستند إلى البيانات، مما يقلل من التحيز

إذا كنت تجد أن تجميع جميع معلومات المرشحين في مكان واحد أمرًا شاقًا، فإن ن موذج ClickUp Hiring Candidate Template هو الخيار الأمثل لك. يساعدك هذا النموذج على ربط نماذج Clickup Forms أو Google Forms أو Typeform أو أدوات التطبيق الأخرى بمنصة ClickUp، مما يتيح لك الحصول على جميع المعلومات حول المرشحين في مكان واحد.

تنزيل هذا النموذج بسّط عملية توظيف المرشحين وتنظيمها باستخدام نموذج ClickUp لتوظيف المرشحين

وهذا يساعدك على:

تقييم المرشحين باستخدام مقاييس تقييم قابلة للتخصيص

حافظ على تنظيمك واحصل على تذكيرات ذات صلة بعملية التوظيف

قارن معلومات المرشحين بسهولة لاتخاذ القرار الصحيح

للحصول على مجموعة أدوات أكثر شمولاً لتلبية احتياجاتك في مجال التوظيف والتعيين، يمكنك الاطلاع على نموذج مجلد التوظيف والتعيين من ClickUp.

تنزيل هذا النموذج قم بإدارة جميع عمليات الموارد البشرية لديك من خلال الحصول على المعلومات التي تحتاجها باستخدام قالب مجلد التوظيف والتعيين من ClickUp

يساعدك قالب المجلد القابل للتخصيص بالكامل على:

تسجيل معلومات المرشحين وتخزينها في مكان واحد

توحيد بطاقات تقييم المقابلات

تبسيط نماذج طلبات التوظيف

تتبع طلبات المرشحين بسهولة

أفضل ميزات ClickUp

لتصور عمليات التوظيف ، بما في ذلك القوائم ولوحات Kanban والنماذج والتقويم واللوحة البيضاء والمزيد تتبع أداء الموظفين ومشاركتهم وتطورهم باستخدام أكثر من 15 عرضًا قابلًا للتخصيص من ClickUp ، بما في ذلك القوائم ولوحات Kanban والنماذج والتقويم واللوحة البيضاء والمزيد

لتحسين سير عمل التوظيف وأتمتة المهام اليدوية المتكررة قم بإدارة عمليات التوظيف بكفاءة باستخدام قوالب جاهزة للاستخدام وحالات مخصصة وأتمتة ClickUp، والتي تتيح لك الاختيار من بين أكثر من 100 عملية أتمتةوأتمتة المهام اليدوية المتكررة

تنظيم وثائق التعيين وتخزينها قم بتمكين الموظفين الجدد من خلال تزويدهم بجميع المعلومات عن مؤسستك باستخدام ClickUp Docs ، الذي يساعدك علىوثائق التعيين وتخزينها

التواصل الخاص بك في عمليات التوظيف والتأهيل باستخدام بسّطالخاص بك في عمليات التوظيف والتأهيل باستخدام ClickUp Brain ، وهو مساعد ذكي مدمج يمكنه مساعدتك في إنشاء ملخصات، وإنشاء مهام، وصياغة توصيفات الوظائف، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني، والقيام بالكثير غير ذلك

أنشئ نظامًا شاملاً لإدارة الموارد البشرية باستخدام ClickUp للموارد البشرية، الذي يأتي مع حقول مخصصة وحالات وتذكيرات وقوائم مراجعة وقوالب وكل ما تحتاجه لجعل عمليات الموارد البشرية بأكملها سلسة وفعالة

حسّن عمليات الموارد البشرية باستخدام أدوات الموارد البشرية من ClickUp

قيود ClickUp

نظرًا لميزاته الشاملة، فإنه يتطلب وقتًا أطول لتعلمه من قبل المستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

مجانية إلى الأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (9,000+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 4000 تقييم)

2. Workday Talent Management (نظام رائد لتتبع المتقدمين أو ATS)

عبر Workday

Workday هي منصة إدارة رأس المال البشري (HCM) قائمة على السحابة توفر أيضًا وحدة نظام تتبع المتقدمين (ATS) قوية لمجموعة أدوات التوظيف الخاصة بك. تُعرف هذه الوحدة باسم وحدة إدارة المواهب في Workday، وهي تلبي احتياجات المؤسسات من جميع الأحجام وتساعد في إدارة عملية التوظيف بأكملها بكفاءة. تتضمن عدة ميزات تساعدك على تجاوز تتبع الطلبات، كما تتضمن ميزات لاكتساب المواهب وتحسينها وتعلمها. كما تحتوي على ميزات توظيف قائمة على الذكاء الاصطناعي وقوالب ATS تسهل عليك إنشاء وإدارة عمليات ATS الداخلية.

وبالتالي، تساعدك على بناء فرق مناسبة لاحتياجاتك الخاصة، وتعزيز النمو، ومطابقة المواهب مع المهارات من أجل عملية توظيف أكثر كفاءة.

أفضل ميزات Workday

قم بتخزين وتتبع جميع معلومات المرشحين في منصة مركزية لإدارة العملاء

أنشئ صفحات وظائف ونماذج طلبات توظيف متوافقة مع الأجهزة المحمولة لجمع بيانات المرشحين بكفاءة

استخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي والمهارات المدعومة بالتعلم الآلي لمطابقة متطلباتك مع المرشحين المناسبين

تخلص من التحيز باستخدام سياسات شفافة ورؤى تستند إلى البيانات لمساعدتك في بناء قوة عاملة متنوعة

احصل على رؤى قيّمة حول عملية التوظيف لديك من خلال أدوات شاملة لإعداد التقارير وتصور البيانات

قيود Workday

قد يكون إعدادها واستخدامها معقدًا، خاصةً للمؤسسات الصغيرة ذات الموارد المحدودة في مجال الموارد البشرية

قد تكون الأسعار مرتفعة بالنسبة للفرق الصغيرة أو المؤسسات ذات احتياجات التوظيف المحدودة

يتطلب التكامل مع أنظمة الموارد البشرية الأخرى للحصول على حل كامل لإدارة رأس المال البشري، حيث يركز Workday بشكل أكبر على التحليلات واتخاذ القرارات بدلاً من كونه برنامجًا للتأهيل

أسعار Workday

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Workday

G2: 4. 3/5 (80 تقييمًا)

Capterra: 4. 3/5 (10+تقييمات)

3. LinkedIn (الأفضل للوحات الوظائف وتسويق التوظيف)

عبر LinkedIn

LinkedIn هي أكبر منصة للتواصل المهني في العالم، ويستخدمها معظم مسؤولي التوظيف ومديري التوظيف للعثور على الوظائف المناسبة ومشاركة آخر المستجدات المهنية. ومع ذلك، توفر المنصة أيضًا ميزات قوية لفرق التوظيف والتعيين. فهي تساعدك على مطابقة الوظائف الشاغرة مع المرشحين المؤهلين، ويمكنك استخدام ميزاتها المحددة لاستهداف المرشحين الذين يتمتعون بالمهارات المناسبة والمتطلبات المحددة.

وبالتالي، فهي توفر وظائف لكل من نشر إعلانات الوظائف ومنصات التسويق للتوظيف، مما يجعلها المنصة المثالية لفرز المرشحين والتحقق من خبراتهم والعثور على مرشحين غير نشطين لشغل الوظائف الشاغرة لديك.

أفضل ميزات LinkedIn

يمكنك الوصول إلى مجموعة من المهنيين المؤهلين تأهيلاً عالياً من خلال توجيه إعلانات الوظائف إلى فئات سكانية ومهارات ومستويات خبرة محددة

اعرض ثقافة شركتك وفرص العمل المتاحة وشهادات الموظفين لجذب أفضل المواهب بشكل طبيعي

احصل على فرصة للتعرف على شبكة واسعة من الباحثين عن عمل النشطين وغير النشطين

قيود LinkedIn

تخضع إعلانات الوظائف المجانية لعدة قيود، مثل أنه لا يمكنك نشر أكثر من إعلان وظيفة واحد في كل مرة، ولا يمكن مشاركة نفس إعلانات الوظائف خلال سبعة أيام

قد تكون إعلانات الوظائف المميزة وأدوات التسويق للتوظيف باهظة الثمن، خاصة بالنسبة للشركات الناشئة وتلك التي لديها احتياجات توظيف محدودة

تستهدف المنصة بشكل أكبر المهنيين ذوي الخبرة، مما يجعلها أقل ملاءمة للتوظيف على مستوى المبتدئين

أسعار LinkedIn

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات LinkedIn

G2: 4. 2/5 (800+تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (90 تقييمًا)

عبر Entelo

Entelo هو برنامج قاعدة بيانات للموظفين ومنصة لتوفير المرشحين مصمم لمساعدة المؤسسات على بناء قنوات قوية للمواهب وتحديد أفضل الموظفين الذين قد لا يبحثون بنشاط عن وظائف. يستخدم الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية للتنبؤ بقرارات المرشحين، مثل احتمالية تغيير المرشح لوظيفته أو تفضيلاته، مما يساعد مسؤولي التوظيف على الوصول إلى المرشحين المناسبين في الوقت المناسب.

إنها تتجاوز حدود لوحات الوظائف التقليدية وقواعد بيانات السير الذاتية. فهي تستفيد من أحدث التقنيات لتجميع بيانات المرشحين من مصادر مختلفة، بما في ذلك ملفات التعريف على وسائل التواصل الاجتماعي (LinkedIn و GitHub وغيرها) والشبكات المهنية ومواقع التوظيف والبيانات العامة على الإنترنت وغيرها.

تتيح قاعدة البيانات الشاملة هذه لشركة Entelo إنشاء ملف تعريفي غني عن المرشحين المحتملين، مما يوفر لك مزيدًا من المعلومات حول مؤهلاتهم وخبراتهم مقارنةً بطرق فحص السير الذاتية التقليدية. إنها إضافة مفيدة جدًا لمجموعة أدوات التوظيف الخاصة بك.

أفضل ميزات Entelo

استخدم محرك بحث قوي مع منطق بولياني وفلاتر لتحديد المرشحين المؤهلين تأهيلاً عالياً عبر مختلف المنصات

الوصول إلى المرشحين غير النشطين الذين لم يتقدموا بطلبات توظيف ولكنهم يمتلكون المهارات والخبرات التي تحتاجها

استفد من ملفات التعريف على وسائل التواصل الاجتماعي لاكتساب رؤى أعمق حول مهارات المرشحين ومدى ملاءمتهم للثقافة المؤسسية

بناء وتطوير قاعدة بيانات المواهب لتلبية احتياجات التوظيف المستقبلية، مع تتبع المرشحين الواعدين

قيود Entelo

لا تقدم نسخة تجريبية مجانية أو نسخة مجانية محدودة الميزات

يشكو العملاء من ميزات إعداد التقارير، التي لا تسمح بتخصيص التقارير وفقًا لمتطلباتهم المحددة

أسعار Entelo

أسعار مخصصة

تقييمات Entelo ومراجعاتها

G2: 4. 2/5 (110+تقييم)

Capterra: 3. 7/5 (10+ تقييمات)

عبر Beamery

بينما تركز Entelo على البحث عن أفضل المواهب، تتناول Beamery جانبًا مختلفًا ولكنه لا يقل أهمية عن التوظيف: إدارة دورة حياة المواهب. تتيح هذه المنصة المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات إدارة أنشطة التوظيف وما بعد التوظيف، بما في ذلك اكتساب المواهب وإدارتها وتخطيط القوى العاملة وبناء المهارات.

يتيح Beamery لمسؤولي التوظيف البحث عن المرشحين ذوي المواهب المناسبة وتوظيفهم، وكذلك تعزيز العلاقات مع الأفراد الموهوبين، حتى أولئك الذين لم يتم اختيارهم لشغل وظيفة معينة. وقد ساعد ذلك عملاء Beamery على زيادة إنتاجية مسؤولي التوظيف بنسبة 40% وزيادة تحويل المواهب المتنوعة بثلاثة أضعاف.

أفضل ميزات Beamery

أنشئ قنوات اتصال مخصصة للحفاظ على تفاعل المرشحين وإبقائهم على اطلاع في كل مرحلة

تتبع مقاييس تفاعل المرشحين لقياس فعالية جهودك في التواصل

تخلص من التحيز في التوظيف باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي القابلة للتفسير — وهو نموذج يستخدم لتحسين شفافية ونزاهة نماذج الذكاء الاصطناعي وإزالة أي تحيزات قد تنشأ بسبب التحيزات أو القرارات الب

احصل على تكاملات لتحسين سير عمل الموارد البشرية والعمل مع بقية أنظمة الموارد البشرية لديك

استخدم TalentGPT لتخصيص تجارب الموظفين الجدد وجعل عمليات التوظيف أكثر كفاءة

قيود Beamery

يحدد تنزيلات ملفات PDF الآلية بـ 100 ملف في اليوم

لا تقدم نسخة تجريبية مجانية أو نسخة مجانية محدودة الميزات

أسعار Beamery

أسعار مخصصة

تقييمات Beamery ومراجعاتها

G2: 4. 1/5 (150+تقييم)

Capterra: 3. 8/5 (120+تقييم)

6. HackerRank (الأفضل للتقييم واختبار المهارات)

عبر HackerRank

HackerRank هي منصة شهيرة مصممة لتقييم المهارات التقنية وتقييم المرشحين. وهي تلبي احتياجات المؤسسات التي تحتاج إلى نظام قوي لتقييم قدرات الترميز ومهارات حل المشكلات والمعرفة التقنية للموظفين المحتملين.

توفر الأداة مجموعة من الحلول التي تسمح لمسؤولي التوظيف باختبار مهارات المرشحين أثناء عملية الفرز، وإجراء مقابلات معهم، وتصنيف المطورين بناءً على مهاراتهم وكفاءاتهم. وهذا يجعل عملية التوظيف أكثر تركيزًا على المهارات، بينما يمكن للمرشحين الحصول على معلومات مفصلة عن مهاراتهم وأدائهم بناءً على الاختبارات.

أفضل ميزات HackerRank

قم بتقييم مهارات الترميز من خلال مكتبة من تحديات الترميز المعدة مسبقًا أو أنشئ تحدياتك الخاصة

صمم تقييمات مخصصة تتوافق مع متطلبات الوظيفة والمهارات الفنية المحددة

محاكاة سيناريوهات العمل الواقعية لتقييم نهج المرشح في حل المشكلات واتخاذ القرارات الفنية

إجراء التقييمات عن بُعد، مما يتيح تقييمًا مرنًا ومجموعات أكبر من المرشحين

احصل على رؤى حول أداء المرشحين من خلال تقارير وتحليلات شاملة

قيود HackerRank

مثالية فقط لأولئك الذين يبحثون عن توظيف مرشحين تقنيين. قد لا تكون مناسبة لمجالات أخرى

لا تقدم خطة مجانية أو خطة مجانية محدودة

يقتصر البرنامج المبدئي على مستخدم واحد فقط للمؤسسة، ولا تحصل إلا على عشر محاولات شهريًا. يتعين عليك دفع 20 دولارًا أمريكيًا لكل محاولة إضافية

أسعار HackerRank

المبتدئين : 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

Pro : 450 دولارًا أمريكيًا شهريًا/5 مستخدمين

أسعار مخصصة

تصنيفات وتقييمات HackerRank

G2: 4. 5/5 (390+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (50 تقييمًا)

7. HireVue (أفضل برنامج للمقابلات عبر الفيديو)

عبر HireVue

HireVue هي منصة رائدة مصممة لتسهيل المقابلات عبر الفيديو وتبسيط عملية اختيار المرشحين. توفر ميزات لإجراء مقابلات فيديو أحادية الاتجاه أو مباشرة، مما يتيح تقييم المرشحين بمرونة وكفاءة. يساعدك مساعد التوظيف بالذكاء الاصطناعي على التواصل بفعالية مع المرشحين، وتقديم الإخطارات والتحديثات في الوقت المناسب، وتحسين معدلات حضور المقابلات.

أفضل ميزات HireVue

قم بإجراء مقابلات فيديو مسجلة مسبقًا أحادية الاتجاه ومقابلات تفاعلية مباشرة وفقًا لاحتياجاتك

جدولة المقابلات مع المرشحين عبر مناطق زمنية ومواقع مختلفة بسلاسة

تبسيط جدولة المقابلات باستخدام أدوات الجدولة الآلية وإدارة توفر المرشحين

استخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الردود أثناء مقابلة المرشحين وتحديد نقاط القوة والضعف الرئيسية لديهم

قم بإنشاء أسئلة مقابلة ومعايير تقييم موحدة لضمان تقييم متسق لجميع المرشحين

قيود HireVue

على الرغم من أنها توفر الذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى حول المقابلات وجمع البيانات، إلا أنها قد تتطلب إشرافًا بشريًا لضمان دقة التفسير

قد تكون الأسعار مرتفعة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة التي لديها عدد محدود من المقابلات

أسعار HireVue

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات HireVue

G2: 4. 1/5 (230+تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

8. RolePoint (أفضل منصة لإدارة برامج توصية الموظفين)

عبر RolePoint

عندما يتعلق الأمر بجذب المواهب، تميل العديد من الشركات إلى التغاضي عن أهم مصادر التوصية لديها، ألا وهي موظفيها الحاليين. RolePoint (الآن Jobvite) هي منصة مصممة لإدارة برامج توصية الموظفين بكفاءة، وتوفر ميزات لتحفيز المشاركة وتتبع التوصيات وإدارة عملية التوصية بأكملها بكفاءة.

باستخدام المنصة، يمكن للموظفين الحاليين فهم الوظائف الشاغرة المتاحة في شركاتهم بسهولة ومشاركتها داخل شبكاتهم. يمكنهم حتى تتبع التقدم المحرز مع المرشحين الذين أوصوا بهم في الوقت الفعلي والحصول على مكافآت إذا تم اختيار المرشح للوظيفة. يمكن أن يؤدي هذا النهج الترفيهي إلى زيادة مشاركة الموظفين في برنامج التوصية بشكل كبير.

أفضل ميزات RolePoint

أتمتة إدارة المكافآت والحوافز داخل مؤسستك، مما يمنحك القدرة على تتبع المرشحين المحالين بكفاءة ومكافأة الموظفين على كل توصية إيجابية

تخلص من انفصال الموظفين عن الشركة من خلال مطابقة الموظفين مع الوظائف ذات الصلة وتقديم ملاحظات فورية

استخدم وحدات التحليلات والتلعيب المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين برامج توصية الموظفين لفريقك

قيود RolePoint

أشار المستخدمون إلى أن خطط Jobvite قد تكون أكثر تكلفة مقارنة بالمنصات الأخرى. يشعر البعض أن التكلفة قد لا تبرر الميزات والوظائف المتوفرة

خيارات تخصيص محدودة ونقص المرونة للحصول على تحليلات وتقارير متقدمة

أسعار RolePoint

أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات RolePoint

G2: غير متوفر

Capterra: غير متوفر

9. GoodHire (الأفضل لفحص الخلفية والتحقق منها)

عبر GoodHire

GoodHire هي منصة لفحص الخلفية تساعد أصحاب العمل على التحقق من معلومات المرشحين وتقليل مخاطر التوظيف. تم تصميم واجهتها الحديثة لأتمتة عملية طلب فحص الخلفية، مما يتيح لك بدء عمليات فحص مختلفة (السجل الجنائي، والتحقق من التوظيف، والتحقق من المراجع) ببضع نقرات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج المعلومات التي تحصل عليها بسلاسة مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) الشائعة، مما يتيح لك بدء تقارير فحص الخلفية وتلقيها مباشرةً ضمن سير عمل التوظيف الحالي.

أفضل ميزات GoodHire

ابدأ في إجراء العديد من عمليات التحقق من الخلفية، بما في ذلك التحقق من السجل الجنائي والتحقق من التوظيف والتحقق من المراجع

احصل على تقارير شاملة عن التحقق من الخلفية إلكترونيًا، مما يلغي الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا ويوفر الوقت

ادمج GoodHire مع نظام تتبع المتقدمين (ATS) للحصول على سير عمل سلس وإدارة مركزية لمعلومات المرشحين

إجراء تحريات عن خلفية المرشحين في مختلف البلدان، وضمان الامتثال للوائح الإقليمية

حافظ على حماية بياناتك دائمًا، حيث تستخدم GoodHire خوادم آمنة وبروتوكولات متوافقة مع معايير الصناعة لحماية المعلومات الحساسة للمرشحين طوال عملية التحقق من الخلفية

قيود GoodHire

قد تختلف الأسعار حسب نوع التحقق من الخلفية ومدى تعقيدها وعدد التقارير المطلوبة

قد تختلف مدة إجراء التحريات عن الخلفية اعتمادًا على نوع التحريات وتوافر السجلات

قد يكون الامتثال القانوني أمرًا معقدًا، وقد لا تقدم GoodHire مشورة قانونية بشأن نتائج التحقق من الخلفية

أسعار GoodHire

الأساسي+: ابتداءً من 29.99 دولارًا أمريكيًا/للتحقق

أساسي: ابتداءً من 54.99 دولارًا أمريكيًا/شيك

احترافي: ابتداءً من 79.99 دولارًا أمريكيًا/تحقق

تقييمات ومراجعات GoodHire

G2: 4. 6/5 (270+تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. BambooHR (أفضل برنامج للتأهيل والتكامل مع نظام معلومات الموارد البشرية)

عبر BambooHR

BambooHR هو نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) معروف قائم على السحابة ومصمم لتبسيط العمليات لمختلف فرق الموارد البشرية. باستخدام هذه المنصة الواحدة، يمكنك أداء العديد من مهام الموارد البشرية، بما في ذلك تهيئة الموظفين الجدد وإدارة المقابلات وعمليات الموارد البشرية الأخرى. يوفر وظائف لإدارة عملية التهيئة بالكامل بكفاءة.

بالإضافة إلى ذلك، تشتهر BambooHR بواجهة المستخدم سهلة الاستخدام وسهولة الاستخدام، مما يجعلها حلاً مثاليًا للشركات التي تنتقل من عمليات الموارد البشرية اليدوية أو جداول البيانات الأساسية إلى نظام HRIS أكثر قوة.

أفضل ميزات BambooHR

أنشئ سير عمل آليًا لإرسال رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية وجمع معلومات الموظفين الجدد وتعيين المهام طوال عملية التعيين

قم بتخزين وإدارة مستندات التعيين مثل خطابات العرض والكتيبات ومعلومات المزايا إلكترونيًا في مكان مركزي

استفد من إمكانات التوقيع الإلكتروني لتبسيط عمليات توقيع المستندات والموافقة عليها

تتبع المقاييس الرئيسية للتأهيل وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين

ادمج BambooHR مع أنظمة الموارد البشرية الأخرى مثل مزودي خدمات الرواتب والمزايا للحصول على حل موحد لإدارة بيانات الموارد البشرية

قيود BambooHR

قد لا تكون مناسبة للمؤسسات الكبيرة جدًا التي لديها احتياجات موارد بشرية معقدة

خيارات تخصيص محدودة مقارنة ببعض حلول نظم معلومات الموارد البشرية على مستوى المؤسسات

أسعار BambooHR

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات BambooHR

G2: 4. 4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (2500+تقييم)

11. Visier (الأفضل للتحليلات وإعداد التقارير)

عبر Visier

Visier هي منصة قوية مصممة لتحليل الموارد البشرية (HR) ورؤى القوى العاملة. تتجاوز هذه المنصة التقارير الأساسية، حيث توفر أدوات متقدمة لتحليل البيانات لمساعدة المؤسسات على اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات في جميع وظائف الموارد البشرية، بما في ذلك التوظيف.

تؤمن المنصة بتمكين فرق التوظيف وإدارة المواهب لديك من خلال تزويدهم ببيانات الأعمال التي تساعدهم على تحسين عملية اتخاذ القرار والقضاء على التحيز في القوى العاملة.

تجمع Visier بين بيانات الأفراد وبيانات الأعمال لضمان حصولك على جميع المعلومات التي تحتاجها لاتخاذ قرارات توظيف أفضل ومقارنة المعايير المرجعية استنادًا إلى أكثر من 15 مليون سجل موظف وبيانات جهات خارجية.

أفضل ميزات Visier

دمج البيانات من مختلف أنظمة الموارد البشرية مثل أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) وأنظمة الرواتب وأنظمة إدارة الأداء لإنشاء مركز بيانات مركزي

استفد من لوحات المعلومات القوية وأدوات التصور واستكشاف البيانات للحصول على رؤى حول مقاييس التوظيف واتجاهات القوى العاملة ومشاركة الموظفين

استفد من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للتنبؤ باحتياجات القوى العاملة في المستقبل، وتحديد الفجوات المحتملة في المواهب، وتحسين استراتيجيات التوظيف الخاصة بك

قارن مقاييس الموارد البشرية الخاصة بك مع معايير الصناعة لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وأفضل الممارسات

استفد من رؤى البيانات لاتخاذ قرارات استراتيجية بشأن تخطيط القوى العاملة ومبادرات تنمية المواهب وتخطيط التعاقب الوظيفي

قيود Visier

سيستغرق الأمر بعض الوقت للتعود على المنصة، حيث قد يكون إعدادها وتصفحها معقدًا للمستخدمين غير التقنيين. لاستخدامها بفعالية، يجب أن يكون لديك فهم قوي لتحليل البيانات وتصورها

قد يتطلب تكامل البيانات مع أنظمة الموارد البشرية الحالية خبرة فنية أو دعمًا إضافيًا، حيث إنها توفر تكاملًا ومكونات إضافية جاهزة للاستخدام محدودة

أسعار Visier

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Visier

G2: 4. 6/5 (170 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

إدارة جميع تقنيات التوظيف باستخدام ClickUp

يعد وجود أدوات التوظيف المناسبة أمرًا بالغ الأهمية لجذب أفضل المواهب اليوم. استكشف هذا الدليل 11 أداة أساسية لتجهيزك لبناء مجموعة تقنيات توظيف هي الأفضل في فئتها. على الرغم من أنني استكشفت عدة أدوات، تذكر أن مجموعة التقنيات المثالية لا تقتصر على مجرد العثور على الأدوات اللازمة لإنجاز المهمة. عند بناء مجموعة تقنيات التوظيف الخاصة بك، عليك مراعاة المتطلبات والموارد وحجم الفريق في مؤسستك.

إن بناء مجموعة تقنيات توظيف فعالة هو استثمار في مستقبل مؤسستك. فهي تساعدك في العثور على المواهب المناسبة لاحتياجاتك المحددة ورعايتهم. بينما يمكنك دائمًا اختيار حلول محددة، يمكنك أيضًا اختيار إدارة عملية التوظيف وإدارة المواهب بالكامل باستخدام ClickUp، وهو حل شامل.

تم تصميم ClickUp للموارد البشرية لتحسين جميع عمليات الموارد البشرية، سواء كانت التوظيف أو التعيين أو إدارة قاعدة المرشحين أو تحسين مهارات القوى العاملة أو بناء علامة تجارية لصاحب العمل. باستخدام أداة واحدة فقط، يمكنك الحصول على قوة مجموعة كاملة من تقنيات التوظيف وتسهيل إدارة جميع المعلومات على فرق الموارد البشرية من خلال منصة واحدة.

لذا، ابدأ في الاستثمار في أدوات التوظيف المناسبة لتمنحك ميزة تنافسية. جرب ClickUp وأنشئ حسابًا مجانيًا اليوم.