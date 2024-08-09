كيف يغير المديرون من جيل الألفية طريقة عملنا

A فيديو تيك توك بعنوان "POV: لديك مدير من جيل الألفية" انتشر قبل بضعة أشهر.

وتظهر المسرحية الفكاهية مديرًا مستريحًا يطلب من أحد الموظفين عدم العمل أثناء مرضه ويدعو إلى استخدام الوقت الشخصي لقضاء بعض المهام. كما يسلط الضوء على أهمية التركيز على الصحة النفسية والجسدية لمنع الإرهاق.

وقد أثار الفيديو نقاشًا كبيرًا على الإنترنت (لمدة أسبوع تقريبًا!) حيث أشاد المشاهدون بمديري جيل الألفية لاهتمامهم بخلق بيئة عمل أفضل.

وعلى الرغم من أنها مبالغة كوميدية بالطبع، إلا أن المسرحية الفكاهية تسلط الضوء على بعض سمات مديري جيل الألفية.

إذن، ما الذي يثير الاحترام والإعجاب في جيل الألفية في المناصب القيادية؟ وما هي العناصر الجديدة التي يقدمونها في الوظائف التي ربما لم تتقنها الأجيال الأكبر سناً؟

يستكشف هذا المقال كيف يغير مدراء جيل الألفية ثقافة العمل. دعونا ندخل في الموضوع!

خصائص مدراء جيل الألفية

_"لا يريد جيل الألفية أن يُملى عليه ما يجب أن يفعله."

"جيل الألفية مشغولون جداً بأعمالهم الجانبية لدرجة أنهم لا يهتمون بالعمل من التاسعة إلى الخامسة."

_"جيل الألفية لديه شعور بالاستحقاق"

كل أسبوع يجلب كل أسبوع نظرة جديدة على الجيل الذي من المتوقع أن يشكل 75% من القوى العاملة بحلول عام 2025 .

وعلى الرغم من كل هذا، فإن المزيد والمزيد من أبناء جيل الألفية (المولودين بين عامي 1981 و1996) ينتقلون إلى مناصب إدارية في المؤسسات. وهم لا يديرون فقط القوى العاملة من جيلهم والفئة العمرية من الجيل Z؛ بل يقودون أيضًا العاملين من الجيل X والموظفين الذين ولدوا في فترة طفرة المواليد.

ومن المؤكد أن دخول جيل الألفية إلى الجانب الإداري جعل مكان العمل أكثر إثارة للاهتمام. فهم يجلبون قيمهم وتعلمهم الفريد إلى الإدارة، ربما أكثر من أي جيل آخر.

إليك كيف يصف مدير من جيل الألفية أسلوبه في الإدارة.

المصدر دعونا نلقي نظرة على بعض الخصائص المشتركة لمديري جيل الألفية:

1. رفع المستوى عالياً

يُعرف جيل الألفية بتوقعاتهم الطموحة. فإذا لم يلبِ مشروع أو مهمة ما معاييرهم العالية، فإنهم سيضغطون من أجل إدخال تحسينات أو وضع أهداف أكثر تطلبًا.

الكتاب الشباب والوظائف والمستقبل: المشاكل والآفاق يذكر أن جيل الألفية فريد من نوعه؛ فهم يميلون إلى الاعتقاد بأن العمل الجاد أكثر أهمية من جيل طفرة المواليد.

2. البارعون في التكنولوجيا

لطالما انتُقد جيل الألفية بسبب هوسهم بالاطلاع على الشاشات لفترة طويلة جداً، ولكن نشأتهم مع التكنولوجيا تعمل في الواقع لصالحهم. فهم يتطلعون دائماً إلى الشيء الكبير التالي لتبسيط العمليات وتحقيق نتائج أسرع. استطلاع PwC السنوي العالمي الرابع عشر للرؤساء التنفيذيين العالمي "إحدى السمات المميزة لجيل الألفية هي ارتباطهم بالعالم الرقمي. فقد نشأ هذا الجيل في ظل وجود النطاق العريض والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت هي القاعدة ويتوقعون الوصول الفوري إلى المعلومات. هذا هو الجيل الأول الذي يدخل مكان العمل مع فهم أفضل لأداة العمل الرئيسية مقارنةً بالموظفين الأقدم."

3. الصراحة والشفافية مدراء الألفية يقدرون أيضًا الصراحة، ويقدمون ملاحظات مباشرة تهدف إلى التحسين بدلاً من النقد. تساعدهم تجربتهم مع التغذية الراجعة الفورية على دمج النصائح البناءة المباشرة والداعمة في آن واحد.

4. العمل الجماعي يجعل حلمهم ناجحًا

يقدّر جيل الألفية التعاون والعمل الجماعي، على الرغم من أنهم يعملون بشكل جيد بشكل مستقل. لأنهم نشأوا على "ميداليات المشاركة"، فهم يجلبون هذه العقلية إلى مكان العمل، ويخلقون أنظمة تشجع العمل الجماعي المثمر . فهم يقللون من أهمية التسلسلات الهرمية التقليدية لتوظيف مجموعات المهارات المتنوعة لزملائهم وتخصيص الموارد وفقًا لذلك.

5. المتفائلون أصحاب قضية

على الرغم من تعرضهم للتدقيق لا يزال جيل الألفية متحمسًا للغاية ومتفائلين بشأن عملهم. ويساعدهم حماسهم على مواجهة التحديات والدفع نحو النجاح. يُترجم حماس جيل الألفية إلى أخلاقيات عمل قوية ورغبة في إحداث تأثير إيجابي. كما أن توليهم لمشاريع طموحة أو قيادة مبادرات جديدة بموقف "ما يمكن فعله" هو أمر معتاد بالنسبة لهم.

6. أصحاب الرؤى المدفوعة بالقيم

يولي جيل الألفية أهمية كبيرة لتطوير قيمهم الشخصية والنظر إلى العالم بشكل مختلف عن الأجيال السابقة. فهم أكثر انفتاحاً والتزاماً بقبول الآخر، مما يساعد على خلق بيئة عمل شاملة وإيجابية.

وفقاً لـ تقرير Workmonitor لعام 2022 الصادر عن شركة راندستاد ، فإن 43% من جيل الألفية لن ينضموا إلى صاحب عمل لا تتوافق قيمه الاجتماعية والبيئية مع قيمهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن 56% من الموظفين الشباب مستعدون أيضاً لترك وظائفهم إذا تعارضت مع الطريقة التي يريدون أن يعيشوا بها حياتهم.

7. جاك لجميع المهن

المديرون من جيل الألفية محترفون في تعدد المهام، ويوازنون بين مشاريع متعددة ببراعة لاعب الخفة. إنهم يزدهرون في البيئات الديناميكية، ويتنقلون بمهارة بين المهام. ولكن لنكن واقعيين - هذه الموهبة تقودهم أحيانًا إلى جحر الأرنب من المشتتات، خاصةً مع الإغراء الدائم لوسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات.

تشير الأبحاث إلى أن مديري جيل الألفية يُنظر إليهم على أنهم عامون وليسوا متخصصين حيث أنهم يتمتعون بتعليم متنوع وقاعدة معرفية واسعة.

8. الفضول هو جزء من حمضهم النووي

وأخيرًا وليس آخرًا، فإن مديري جيل الألفية يحركهم الفضول. فالوضع الراهن لا يكفي، فهم يسعون باستمرار لتعلم المزيد والتحسين. يؤدي هذا الفضول النهم إلى الابتكار واتخاذ قرارات أفضل، مما يجعلهم لا يقدرون بثمن في مكان العمل. فهم من النوع الذي يستكشفون مهارات جديدة، ويواجهون تحديات جديدة، ويشجعون فرقهم على القيام بالمثل.

كيف تزدهر كمدير من جيل الألفية؟

لقد كان جيل الألفية أكبر جيل في مكان العمل منذ عام 2016. فهم يقدمون منظورًا جديدًا وموقفًا إيجابيًا ينعش مكان العمل. كما أن طاقتهم الشبابية مثالية لزيادة الإنتاجية وتحسين المزاج عندما تبدأ الأمور في الشعور بالركود.

وفي حين يواجه كل جيل جديد من المديرين تحدي معرفة ما يعنيه النجاح في هذا المنصب، فإن مديري جيل الألفية يواجهون بعض العقبات الفريدة من نوعها.

نعم، الفجوة بين الأجيال حقيقية جداً! فالموظفون من جيل طفرة المواليد يجدون صعوبة في التعامل مع المديرين الأصغر سناً بجدية، ويمكن أن يكون نقص الخبرة التقليدية مصدر قلق بالنسبة للأدوار التي عادةً ما يشغلها من لديهم سنوات أكثر في الوظيفة.

كما يمكن أن يكون بناء وإدارة فريق العمل تحدياً للمديرين من جيل الألفية عندما يكون هناك فئات عمرية وأساليب عمل مختلفة. ومع ذلك، يمكن أن تساعد الاستراتيجيات والنصائح التالية مديري جيل الألفية على النجاح:

1. ثق بفريق العمل لتقديم أفضل ما لديه

ثق بالموظفين ليكونوا منتجين، بغض النظر عن بيئة عملهم - التركيز على النتائج بدلاً من ساعات العمل. لقد أثبتت السنوات القليلة الماضية أن الموظفين يمكن أن يكونوا أكثر كفاءة خارج بيئة المكتب التقليدية. إن السماح بالعمل عن بُعد يوفر قدرًا أكبر من التوازن والمرونة ويبني الثقة.

يمكن أن تساعد أدوات إنتاجية الفريق والتعاون مثل ClickUp في إدارة القوى العاملة المختلطة والعمل عن بُعد. ClickUp هي أداة شاملة برنامج لإدارة المشاريع مصممة لتبسيط العمليات.

مع حل ClickUp لإدارة المشاريع ، يمكن للمديرين تصور سير العمل وتعيين المهام لأعضاء الفريق وتنظيم المشاريع والتعاون بفعالية. كما أنه يساعد في تخطيط المشاريع، وأتمتة المهام، وتحديد الاختناقات، وغير ذلك الكثير.

قم بتعيين المهام لفريقك وتتبع مشاريعك بسرعة باستخدام حل ClickUp لإدارة المشاريع

استخدم مهام النقر فوق المهام لإنشاء عناصر العمل بسهولة والحصول على رؤية واضحة لتقدم المشروع. يساعد ذلك في إدارة أعباء العمل، مما يسهل على فريقك التركيز على تحقيق النتائج، بغض النظر عن المكان الذي يعملون منه.

تحسين كفاءة العمل من خلال تخطيط عناصر العمل باستخدام مهام ClickUp Tasks

بالإضافة إلى ذلك لوحات معلومات ClickUp توفر رؤى في الوقت الفعلي لتقدم المشروع وأداء الموظفين، مما يسهل تتبع الإنتاجية.

تصور التقدم اليومي للمهام والوقت المستغرق في كل مهمة باستخدام ClickUp Dashboard

2. القيادة بنهج "حرية التجربة

تستفيد ممارسة الاستقلالية في العمل من طموحات موظفي اليوم. ويتمثل دور المدير في هذا السيناريو في إزالة العقبات وتوفير التوجيه والتشجيع، وليس الإدارة التفصيلية. السماح لفرق العمل بتولي مسؤولية مشاريعهم يشعل حماسهم لتحقيق النتائج. تمكين الفريق لإيجاد حلوله الخاصة غالبًا ما يؤدي إلى زيادة الفخر والشعور بملكية العمل. فبدلاً من تقديم إجابات مباشرة، فإن مشاركة الخبرات ستشجع الموظفين على تطبيق الدروس بشكل مستقل. يمكن أن يؤدي هذا النهج إلى نتائج مدهشة ومبتكرة.

3. قدّر فريقك وكافئه

ينطوي الحفاظ على معنويات عالية على تقدير جهود الفريق والاحتفاء بها. وتتمثل إحدى طرق القيام بذلك في وضع أهداف واضحة و تتبع التقدم المحرز .

لحسن الحظ قوالب تحديد الأهداف يمكن أن توفر طريقة لتحديد الأهداف، مما يوضح شكل النجاح لكل عضو من أعضاء الفريق. فهي تمكن المديرين من وضع أهداف محددة وقابلة للقياس ومن ثم تتبع التقدم المحرز نحو تحقيق تلك الأهداف.

على سبيل المثال، فإن نموذج مقاييس إشارات إشارات أهداف ClickUp )، يمكن أن يساعد في تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) والمعالم الرئيسية، مما يسمح للمديرين بمعرفة من يحقق أهدافه وأين يحتاج إلى تحسينات. ويساعد هذا الوضوح في مراقبة الأداء، مما يسهل تقدير جهود الفريق وإنجازاته ومكافأته.

أهداف ClickUp

💡 نصيحة احترافية: يمكنك أيضًا استخدام مستندات ClickUp لكتابة سياسات الشركة

كيف يغير جيل الألفية ثقافة العمل للأفضل؟

يعرف مديرو جيل الألفية أن آلات صنع القهوة وطاولات البينج بونج في غرفة الاستراحة لن تزيد من الرضا الوظيفي أو تزيد من تحفيز الموظفين. فهذا الجيل يهتم بالهدف والتقدم، وليس فقط بالامتيازات.

يريد الموظفون الشباب أن تتماشى سياسات الشركة وقيمها وبرامج التطوير مع رؤيتهم ومُثُلهم ومستقبلهم المشرق الذي يخططون له. لذا، على الرغم من أن آلة الكابتشينو لطيفة، إلا أن النمو الوظيفي هو ما يعزز جيل الألفية حقاً!

بعض الطرق الملحوظة التي يُحدث بها جيل الألفية تغييراً في مكان العمل هي

1. القيادة المدفوعة بالقيمة على إدارة المدرسة القديمة

يشدد القادة التقليديون على هوامش الربح والنتائج النهائية، وأحياناً على حساب رفاهية الموظفين أو التأثير المجتمعي. يقوم جيل الألفية بإعادة تعريف ثقافة العمل من خلال إدارة مدفوعة بالقيمة أسلوب قيادة الفريق التركيز على الهدف والأصالة والشفافية.

إنهم يحدثون فرقًا ملموسًا في الجوانب التالية:

الغرض أكثر من الأرباح

من المرجح أن تقوم الشركات التي يقودها جيل الألفية بتنفيذ المبادرات الخضراء أو دعم القضايا الاجتماعية. ويضع جيل الألفية أهدافاً تجارية تتجاوز هوامش الربح، وتهدف إلى إحداث تأثير مجتمعي إيجابي. ويتضح ذلك في دعمهم للاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ، والذي يعزز ممارسات الأعمال المستدامة والأخلاقية.

الأصالة والشفافية

من خلال المصارحة بشأن التحديات والنجاحات، يخلق المديرون من جيل الألفية ثقافة المساءلة والدعم، ويشجعون فرقهم على أن يكونوا صادقين ومشاركين على حد سواء.

وفقًا لـ استبيان ديلويت للجيل Z وجيل الألفية لعام 2024 ، الاستدامة البيئية أولوية قصوى لجيل الألفية.

2. التعاون على المنافسة

في وقت سابق، عززت أماكن العمل المنافسة عن غير قصد من خلال تسليط الضوء على مقاييس الأداء الفردي والتصنيفات. وقد أدى ذلك إلى عقلية الصومعة وسياسات المكاتب، حيث كانت الإدارات أو الموظفين أكثر عزمًا على التفوق على بعضهم البعض بدلاً من العمل على تحقيق أهداف مشتركة.

يقوم جيل الألفية بتغيير إدارة الفريق من خلال تقديم التعاون والشمول على المنافسة في مكان العمل.

القيمة الحقيقية للتنوع

بالنسبة لجيل الألفية، التنوع ليس مجرد كلمة طنانة؛ إنه ميزة حقيقية. مدير من جيل الألفية يعرف أن الجمع بين الأشخاص ذوي الخلفيات والآراء المختلفة يمكن أن يؤدي إلى حلول أكثر إبداعًا وفعالية. فبدلاً من أن يكون المدير من جيل الألفية متسلطًا، من المرجح أن يعمل المدير من جيل الألفية كميسّر، يساعد فرقه المتنوعة على التعاون و إدارة عبء العمل بسلاسة

القيادة الشاملة

يُعتبر قادة جيل الألفية شاملين بطبيعتهم. فهم يقدرون مساهمات الجميع و يسعون جاهدين لخلق بيئة تُسمع فيها جميع الأصوات. تساعد هذه الشمولية في بناء فرق عمل أقوى وأكثر تماسكاً. ومن خلال إشراك الجميع في المناقشات وعمليات صنع القرار، فإنهم يضمنون استفادة الفريق من مجموعة واسعة من الرؤى والخبرات.

3. التغذية الراجعة المستمرة على التقييمات السنوية

في الماضي، كانت التغذية الراجعة من الرئيس أو الأعضاء الآخرين عادةً ما تُقدَّم خلال المراجعات السنوية، وهو ما قد يكون مخيفًا وغالبًا ما يكون متأخرًا جدًا لإحداث تغييرات. أما في الوقت الحاضر، ومع التحول نحو هياكل أكثر انسيابية وأكثر توجهاً نحو الفريق، يعطي جيل الألفية الأولوية للتواصل المستمر في مكان العمل.

أهمية التغذية الراجعة المنتظمة

نظرًا لأن جيل الألفية نشأ مع الرسائل الفورية ووسائل التواصل الاجتماعي، فإنهم يقدرون قيمة التغذية الراجعة في الوقت المناسب. وذلك لأنهم يرغبون في مواصلة التحسين والتأكد من أن عملهم يتماشى مع أهداف الشركة.

سد فجوة التواصل

يقدّر أبناء جيل الألفية قيمة المراجعات المنتظمة وأهداف الأداء الواضحة، باستخدام أساليب إدارية مثل مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) والأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs). كما أنهم يؤمنون بجلسات الحوار المفتوح التي تخلق بيئة عمل شفافة.

4. الإنتاجية على مدار ساعات العمل

يروج جيل الألفية لمفاهيم جديدة للتوازن بين العمل والحياة ومرونة أفضل في مكان العمل. فقد عجلت الجائحة بالانتقال من يوم العمل التقليدي من 9 إلى 5 ساعات عمل إلى ساعات العمل المرنة، وهو تحول كان جيل الألفية ينادي به حتى قبل ذلك.

فبالنسبة لهم، لا تتعلق الإنتاجية بالعمل لساعات طويلة في المكتب - بل بخلق بيئة عمل مرنة يمكن أن تعزز الأداء بالفعل.

الإبحار في الوضع الطبيعي الجديد

يتصدر جيل الألفية الجديدة حملة الترويج لنماذج العمل عن بُعد والعمل الهجين. فهم يجادلون بأن هذه الترتيبات لا تخفف من التوتر فحسب، بل تساهم أيضًا في تحقيق أسلوب حياة أكثر توازنًا. يسمح هذا النهج للموظفين، وخاصة الآباء العاملين، بمزيد من المرونة في إدارة حياتهم الشخصية والمهنية.

يقول 23% من جيل الألفية أن العمل عن بُعد و العمل الهجين يؤدي إلى إنتاجية أفضل لأنه يمكنهم التركيز على العمل دون تشتيت الانتباه في بيئة العمل المكتبي. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد 69% من الآباء والأمهات من جيل الألفية أن العمل الهجين يحسن صحتهم العقلية.

تحسين الإنتاجية والرفاهية

إن مديري جيل الألفية مدافعون أقوياء عن تحقيق التوازن بين الإنتاجية ورفاهية الموظفين. فهم يعطون الأولوية للصحة النفسية ويدعمون المبادرات التي تعزز بيئة العمل الإيجابية. أصبحت البرامج التي تركز على العافية والمشاركة تحظى بشعبية متزايدة.

الاستفادة من التكنولوجيا

يعد تبني التكنولوجيا عنصرًا أساسيًا في نهج جيل الألفية في الإدارة. إن جيل الألفية سريعون في تبني ودمج الأدوات التكنولوجية الجديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز الكفاءة والإنتاجية. إن استعدادهم لاستخدام التكنولوجيا المتطورة يبسّط سير العمل ويساعد على تحقيق نتائج أفضل.

5. المهارات أكثر من القواعد المكتبية الجامدة

_من يهتم بقواعد اللباس بينما يجب أن يكون التركيز الحقيقي على الموهبة والمساهمة؟

يبتعد مديرو جيل الألفية عن قواعد اللباس الصارمة، ويركزون على المهارات وجودة العمل. فهم لا يركزون على ما إذا كان الشخص يرتدي بدلة أو بنطلون جينز؛ ما يهمهم هو القيمة التي يجلبها للفريق.

تشجيع التعبير الشخصي

يؤمن قادة جيل الألفية بـ السماح للموظفين بالتعبير عن أنفسهم من خلال اختياراتهم. وسواء كان الشخص يفضل ارتداء سترة بليزر أو سترة غير رسمية أو حتى شيء غير تقليدي، فإن هؤلاء المديرين يدركون أن التعبير الشخصي يمكن أن يعزز الثقة والرضا الوظيفي.

تحدي المعايير الجنسانية

يقوم هؤلاء المديرون ذوو التفكير المستقبلي أيضاً بتحطيم التوقعات التقليدية للجنسين في مكان العمل من خلال تعزيز الشفافية وتحسين السياسات، مثل إجازات الحيض وإجازات الأبوة.

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جيل الألفية لا يلتزمون بأساليب الإدارة التقليدية؛ فهم يفضلون القيام بالأمور على طريقتهم الخاصة، كما أنهم يهتمون بالتغلب على الاختلافات بين الأجيال وإجراء تغييرات إيجابية وضمان استفادة الفريق بأكمله.

إذا كنت أنت أيضاً في طريقك لتصبح مديراً من جيل الألفية، فربما تكون قد اكتسبت بعض المهارات القوية من الأوقات المضطربة اقتصادياً وعالم ديناميكي اجتماعياً. يمكن أن تساعدك هذه المهارات في قيادة فريقك وإحداث تأثير إيجابي.

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