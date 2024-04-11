كيفية تطوير فريق عمل عالي الأداء في 8 خطوات مثبتة

حول 51% من المؤسسات قد أعادت هيكلة فرقها في عام 2023.

ليس من المستغرب أن يركز المدراء على إعادة هيكلة فرق العمل في عام 2024.

تطوير الفريق هو عملية مستمرة لسبب وجيه. فالفرق تتغير وتتطور وتنمو باستمرار بسبب عوامل مختلفة. ونتيجة لذلك، تحتاج إلى الاستمرار في التركيز على الجوانب المتعددة لتطوير الفريق لضمان أن يكون الفريق عالي الأداء ومحفزاً.

فريق مُدار بشكل جيد

يشجع الإبداع والتواصل بين أعضاء الفريق

يحسن من براعة الفريق في اتخاذ القرارات

يكسر الحواجز بين الأقسام والفرق

يوفر فرصاً معززة للتعلم حيث يتعلم الصغار من كبارهم

يقلل من الإرهاق ويحسن مستويات المشاركة، مما يؤدي إلى نتائج ناجحة

يسمح للمدراء بالاستفادة من إمكانات الفريق الكاملة

يزيد من رفاهية الموظفين في مكان العمل والتواصل مع بعضهم البعض

يمكّن المؤسسات (50%) من تحقيق أهدافها التشغيلية

A ستانفورد تدعي الدراسة أن العمل معًا يمكن أن تحفيز الفريق تحويل العمل إلى لعب. سيأخذك هذا الدليل عبر ثماني خطوات بسيطة ومثبتة لتطوير فريق عمل عالي الأداء.

كيفية تطوير فريق عمل في ثماني خطوات سهلة المتابعة

لقد سمعنا جميعًا عبارة: "العمل الجماعي يحقق الحلم"

ولكن كيف يمكنك الوصول إلى ذلك؟ إن بناء فريق عمل هو عملية - وهي عملية واعية.

دعونا نتعمق في ما يتطلبه الأمر لتطوير فريق رشيق سليم وعالي الأداء.

الخطوة 1: بناء الأهداف لجعل الناس متزامنة

الأهداف الغامضة تترك مجالاً لسوء التفسير.

لذا، قبل تصنيف موظفيك في مجموعات، تأكد من

تحديد أهداف تنظيمية دقيقة الأهداف والغايات ليتبعها الفريق

قم بتوصيل أهداف المهمة (ما يجب القيام به) وأهداف العملية (كيفية إنجاز العمل) في البداية

تسليط الضوء على المسؤوليات الفردية لكل دور، وحالات الاستخدام، و كيف يمكن للفرق متعددة الوظائف ستعمل معًا

مواءمة قدرة الفريق مع الأهداف التنظيمية الشاملة

الأهداف الواضحة والموضوعة بشكل جيد تجعل حياة الجميع أسهل - فالموظفون على نفس الصفحة، ويمكن لقائد الفريق تتبع التقدم المحرز بشكل فعال.

تضمن هذه المواءمة أن يعمل الجميع على تحقيق نفس الأهداف الشاملة من البداية إلى النهاية.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في إعداد أهداف فعالة للفريق، فجرّب ClickUp Goals .

استخدم أهداف ClickUp Goals لتعيين أهدافك بجداول زمنية واضحة وأهداف قابلة للقياس وتتبع التقدم التلقائي:

إنشاء أهداف قابلة للتتبع مرتبطة بعملك باستخدام ClickUp Goals

عرض الأهداف بالتنسيق الذي تختاره وفرزها في مجلدات محددة لتبسيط العمل.

قم بتضمين نقاط الاتصال التالية عند كتابة أهدافك:

الأنشطة الرئيسية

الحالات الطارئة والخطط الاحتياطية

نقاط التحقق لتتبع العمل

قواعد لإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع

من المسؤول عن ماذا

المواعيد النهائية لكل مهمة/عمل

مقاييس لقياس التقدم المحرز

الخطوة 2: فكر - كيف تبدو ثقافة شركتك؟

يجب أن يعرف فريقك ما هو متوقع منهم في جميع الأوقات.

وبطبيعة الحال، يجب أن يكون تحديد ثقافة شركتك على رأس جدول أعمالك.

استخدم هذه النصائح لتطوير ثقافة إيجابية للشركة:

السلوك الإيجابي: ناقش بصراحة ما الذي يشكل سلوكاً إيجابياً وضع إرشادات لأفضل الممارسات لفريقك. استخدم مستندات ClickUp لمشاركة هذه المعايير على الفور وجعل الفريق على نفس الصفحة:

ربط مستندات ClickUp Docs على الفور بسير عملك

تمارين بناء الفريق: لمساعدة أعضاء الفريق على التعارف بشكل أفضل، جرّب "تمرين القطع الأثرية" - حيث تطلب من كل موظف مشاركة قصة شخصية مدتها 5 دقائق عن تحدٍ وإنجاز واجهه في حياته المهنية. يجب عليك أيضًا أن تطلب من الموظف عرض قطعة أثرية ترمز إلى إنجازه (كأس، شهادة، إلخ). بمجرد أن يكمل الجميع قصصهم، ابدأ نقاشاً حول شعور أعضاء الفريق بعد سماع الحكايات والمهارات الخاصة التي يجلبها كل عضو إلى الطاولة

لمساعدة أعضاء الفريق على التعارف بشكل أفضل، جرّب "تمرين القطع الأثرية" - حيث تطلب من كل موظف مشاركة قصة شخصية مدتها 5 دقائق عن تحدٍ وإنجاز واجهه في حياته المهنية. يجب عليك أيضًا أن تطلب من الموظف عرض قطعة أثرية ترمز إلى إنجازه (كأس، شهادة، إلخ). بمجرد أن يكمل الجميع قصصهم، ابدأ نقاشاً حول شعور أعضاء الفريق بعد سماع الحكايات والمهارات الخاصة التي يجلبها كل عضو إلى الطاولة أسلوب العمل: بصفتك مديراً مسؤولاً، من الضروري أن تتعرف على أفضل طريقة لعمل فريقك: هل يحب الموظفون العمل بشكل مستقل؟ هل يحبون التعاون في نموذج مختلط؟

بصفتك مديراً مسؤولاً، من الضروري أن تتعرف على أفضل طريقة لعمل فريقك:

اطرح أسئلة مباشرة وأنشئ أسلوب عمل يناسب الجميع. يمكنك استخدام ClickUp Brain لتدوين نقاط المناقشة وإطلاع الجميع على آخر المستجدات.

استخدام ClickUp Brain لتحرير المحتوى بسرعة في المستندات

### الخطوة 3: التركيز على التدريب

من المهم تقييم المهارات الحالية لفريقك وتصميم الوظائف حول المهارات المذكورة.

ولكن إذا كنت ترغب في الارتقاء بفريقك إلى المستوى التالي، ركز على المهارات التي سيحتاجون إليها ليكونوا عنصرًا أساسيًا في المستقبل.

ففرص التعلم المستمر تمهد الطريق لتحسين الروح المعنوية والأداء.

إليك كيفية جعل التدريب والتعلم جزءاً لا يتجزأ من ثقافة التعلم في مؤسستك:

ضع استراتيجيات وتحديات مستقبلية جديدة للحفاظ على اهتمام فريقك

إنشاء وحدات تعليمية لمجموعات المهارات الفريدة

وضع إطار عمل يبقي الدورات التدريبية على المسار الصحيح

تجربة أفكار تعلم جديدة للحصول على نتائج أفضل ومساعدة أعضاء الفريق على النمو

الخطوة 4: وضع خطة تطوير شاملة

يأخذ بناء فريق جديد عوامل متعددة في الاعتبار.

تحتاج إلى التأكد من أن كل عضو في الفريق يشعر بالاحترام والاستماع إليه.

يجب أن تكون منظماً وهادئاً عندما تسوء الأمور.

عليك أن تتفقد أحوال موظفيك بانتظام لترى كيف تسير الأمور.

تتطلب إدارة كل هذه الجوانب مهارات استثنائية في إدارة المشاريع وإدارة الوقت.

لذا، قم بتضمين كل هذه العوامل عند وضع خطة تطوير فريق عمل متماسكة.

بمجرد أن تصبح خطتك جاهزة، حان الوقت لوضعها موضع التنفيذ واتباع هذه المراحل الأربع لتطوير الفريق:

المرحلة 1: اجتماع الفريق وقيادة جلسات لكسر الجليد حيث يتعرف الأشخاص على بعضهم البعض ويتعلمون كيف يريد كل عضو العمل

اجتماع الفريق وقيادة جلسات لكسر الجليد حيث يتعرف الأشخاص على بعضهم البعض ويتعلمون كيف يريد كل عضو العمل المرحلة 2: إجراء تمارين بناء الفريق لبناء الثقة ومهارات حل المشكلات بين الأقران

إجراء تمارين بناء الفريق لبناء الثقة ومهارات حل المشكلات بين الأقران المرحلة 3: إعداد الفريق وإطلاعه على مهمته الأولى التي يجب أن تكون صعبة. شجع أعضاء الفريق على العمل معًا والتفكير خارج الصندوق

إعداد الفريق وإطلاعه على مهمته الأولى التي يجب أن تكون صعبة. شجع أعضاء الفريق على العمل معًا والتفكير خارج الصندوق المرحلة 4: إعادة التجمع وتحليل النتائج، والنظر في الأخطاء التي حدثت في التحدي والاحتفال بالمكاسب

المرحلة 5: تحفيز التواصل على مدار الساعة والتعاون دون عناء

إن الاستفادة من مهارات بعضنا البعض سيحقق نتائج أفضل مما يمكن أن يحققه أحدنا بمفرده.

والاستفادة من نقاط القوة الجماعية للفريق تبدأ بأداة جيدة لإدارة المشاريع في متناول يدك.

تقدم ClickUp أداة قوية تعاون الفريق وميزات التواصل لمساعدة الفرق على البقاء على المسار الصحيح وإطلاعهم على مهام بعضهم البعض والتحديثات والتقدم المحرز.

خذ على سبيل المثال البريد الإلكتروني ل ClickUp التي تتيح لك إرسال رسائل البريد الإلكتروني الأساسية بنقرة واحدة:

إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني دون مغادرة ClickUp

ال عرض دردشة ClickUp تكون الميزة مفيدة أيضًا إذا كنت ترغب في التعاون مع فريق متباعد جغرافيًا ومشاركة التحديثات المباشرة.

ميزة أخرى قد تجدها مفيدة وهي كشف التعاون في ClickUp التي تسمح لك بـ

تحرير المستندات معًا في الوقت الفعلي

تلقي ملاحظات فورية بشأن تغييرات الحالة والتعليقات الجديدة وتفاصيل المهام الهامة الأخرى

يسمح لك ClickUp Docs بالكتابة والتحرير والتعاون في الوقت الفعلي وإضافة تعليقات للتواصل مع أعضاء الفريق

بالإضافة إلى الميزات المذكورة أعلاه، فإنه يساعد على

جدولة اجتماعات الفريق الافتتاحية قبل بدء المهمة أو المشروع

شرح الأدوار الوظيفية وما يجب على أعضاء الفريق الآخرين القيام به لتحقيق النجاح

شجع الفريق على طرح أسئلة استقصائية وتوضيح الاستفسارات

بدون التواصل المناسب، قد يضطر فريقك إلى إعادة العمل وقد يفوتك المواعيد النهائية في هذه العملية.

الخطوة 6: استثمر في برنامج إدارة المشاريع بزاوية 360 درجة

يحتاج فريقك إلى الدعم عند التعامل مع مشاريع متعددة في وقت واحد.

وهنا يأتي دور إدارة مشروع ClickUp أصبح النظام الأساسي مغيرًا لقواعد اللعبة.

تقدم الأداة مجموعة من الميزات لتقريب فرق العمل لديك، مثل:

سير عمل متصل ومستندات يمكن عرضها بسهولة في الوقت الفعلي لوحات معلومات ClickUp:

عرض حالة المشروع والمهام المعلقة وأهداف الفريق في آن واحد باستخدام ClickUp Dashboards

إنشاء مهام فرعية تلقائيًا استنادًا إلى أوصاف المهام، وسلاسل التعليقات الملخصة، وما إلى ذلك، بفضل مدير مشروع الذكاء الاصطناعي:

كيفية عمل تلخيص سلسلة الرسائل في ClickUp AI

احصل على خطط وعناصر العمل ذات الأولوية مع رؤية فورية لتفاصيل المشروع وكيفية توافقها مع أهداف الشركة باستخدام مخططات جانت :

_أصبح فرز الأولويات أمرًا سهلاً مع طريقة عرض ClickUp Gantt Charts

تخطيط سير عمل العمليات وزيادة التعاون في المبادرات الاستراتيجية باستخدام ClickUp Whiteboards ، لوحة مرئية لجميع المقاصد والأغراض:

قم بتحويل أفكار فريقك إلى إجراءات منسقة باستخدام ClickUp Whiteboards

الخطوة 7: ادعم، لا تدير بشكل دقيق

من وجهة نظر الموظف، غالبًا ما يُنظر إلى المديرين على أنهم يديرون المشاريع بشكل دقيق بدلاً من تقديم الدعم.

لوضع حد لأسلوب الإدارة التفصيلية في القيادة:

تعلم كيف تتخلى عن التفويض: قم بتفويض العمل بذكاء، خاصةً المهام ذات المخاطر المنخفضة، ولا تدع الفريق يعمل بشكل أقل من اللازم

قم بتفويض العمل بذكاء، خاصةً المهام ذات المخاطر المنخفضة، ولا تدع الفريق يعمل بشكل أقل من اللازم تبنّى تغييراً في طريقة التفكير: تحوّل من شخص منجز إلى قائد من خلال إظهار ثقة أكبر في الفريق

تحوّل من شخص منجز إلى قائد من خلال إظهار ثقة أكبر في الفريق مواصلة التعلم: كما هو الحال مع موظفيك، تحتاج كمدير إلى الاستمرار في صقل مهاراتك القيادية والتحلي بالفضول

كما هو الحال مع موظفيك، تحتاج كمدير إلى الاستمرار في صقل مهاراتك القيادية والتحلي بالفضول التوظيف المدروس: بدلاً من ملء الأدوار بلا تفكير، قم بتوظيف مجموعة متنوعة من الأشخاص الذين يمكنهم العمل بانسجام وجرأة

بدلاً من ملء الأدوار بلا تفكير، قم بتوظيف مجموعة متنوعة من الأشخاص الذين يمكنهم العمل بانسجام وجرأة التفكير في المهارات الناعمة: بالإضافة إلى التركيز على المهارات الصعبة، يجب أن تتولى مسؤولية سلوك الفريق وتعزيز المهارات الناعمة مثل زيادة التعاون والتعاطف والثقة

بالإضافة إلى التركيز على المهارات الصعبة، يجب أن تتولى مسؤولية سلوك الفريق وتعزيز المهارات الناعمة مثل زيادة التعاون والتعاطف والثقة تشجيع معادلة بذل الجهد بنسبة 85%: تزعم مجلة هارفارد بيزنس ريفيو أنه لإنشاء فرق عالية الأداء، يجب على المديرين تشجيع أعضاء الفريق على العطاء85% الجهد (بدلاً من بذل جهد بنسبة 100% طوال الوقت) ومنع الإرهاق

الخطوة 8: اسأل-هل ملاحظاتك مدفوعة بصريًا؟

لتوجيه جلسات التغذية الراجعة الموضوعية والانخراط في حل النزاعات بشكل مثمر، استخدم

التصوير المرئي كأداة تدريب: تُظهر التغذية الراجعة المرئية للأشخاص ما يجب تحسينه - مثل فريق كرة القدم الذي يشاهد نفسه وهو يلعب. إحدى الأدوات التي يمكن أن تجعل هذه العملية ممتعة وجذابة بشكل كبير هي ClickUp Mind Maps والتي تسمح لك برسم روابط بين المهام والأفكار:

تصور فكرتك الكبيرة التالية وملاحظاتك باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps

تتبع الوقت لتقييم مدى نجاح فريقك في العمل معًا: يكشف تتبع كيفية قضاء فريقك لوقته عن رؤى لا تقدر بثمن حول ما ينجح وما لا ينجح. انتبه جيدًا لمهارات فريقك في إدارة الوقت

يكشف تتبع كيفية قضاء فريقك لوقته عن رؤى لا تقدر بثمن حول ما ينجح وما لا ينجح. انتبه جيدًا لمهارات فريقك في إدارة الوقت أدوات إدارة الأداء: قم بإجراء مراجعات منتظمة لأداء الموظفين باستخدام أدوات إدارة الأداء و قوالب مجانية لمراجعة الأداء لتقييم مدى جودة عمل موظفيك وتطوير خطط التحسين وفقًا لذلك. استخدم النماذج الجاهزة نماذج خطط تحسين الأداء وساعد فرقك على تعزيز الأداء أثناء التنقل

أثناء قيامك بذلك، قدم ملاحظات وصفية يجب أن تتضمن:

سلوك فريقك وليس شخصيتهم

مهارات فريقك للقيام بالمهمة التي بين يديك

ما إذا كان لدى الفرق الموارد اللازمة للنجاح أم لا

ما الذي يحفز كل عضو في الفريق

تصرفات الفريق - تصرفات مبنية على حقائق وليس على افتراضات

أمثلة واضحة ومحددة لما يقوم به الفريق بشكل صحيح (وأين يخطئ)

إلى أين يجب أن يتجه الفريق بعد ذلك

من الذي يجب التحدث إليه إذا واجهوا أي عقبات

ما هو الغرض من كل فرد في المخطط الأكبر للأشياء

الفكرة هي خلق مساحة آمنة حيث يمكن للموظفين المساهمة بآرائهم بصدق.

التحديات الرئيسية في تطوير فريق عمل ناجح

إذا كان فريقك يعاني من مشاكل، فمن الطبيعي أن ترغب في التدخل.

لكن تطوير فريق ناجح مهمة شاقة لأسباب عديدة:

قد لا يكون الجميع مهتمين بالمساهمة في نجاح الفريق على قدم المساواة

قد يفتقر أعضاء الفريق إلى الثقة في التواصل مع بعضهم البعض ومع قادة الفريق

قد تؤدي كثرة القنوات الخلفية والمحادثات الجانبية إلى خلق فجوات معلوماتية

من الممكن القضاء على هذه التحديات وإنشاء فريق ناجح بست خصائص أساسية.

## 6 خصائص مشتركة للفريق عالي الأداء

فك رموز ديناميكيات الفريق من فريق عالي الأداء أكثر قابلية للتحقيق مما يبدو.

الخصائص الست التالية قابلة للملاحظة والقياس والقياس الكمي، مما يسهل غرسها بمرور الوقت.

ادمج هذه الصفات داخل فريقك وعزز ترابطهم منذ اليوم الأول:

1. التنوع، والإنصاف، والشمول (DEI)

هل هناك رابط واضح بين استراتيجية التنوع والمساواة والإدماج (DEI) واستراتيجية العمل؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب عليك

أن تكون أكثر منهجية في وقت مبكر، وأن تربط أهدافك التنظيمية بالمستوى المرغوب من التأثير من برنامجك للتنوع والشمول والإنصاف

تحديد الفرص المتاحة لامتلاك البنية التحتية المناسبة لتطلعاتك في مجال مبادرة التنمية التعليمية - وهو أمرٌ واقعٌ فقط47% من المؤسسات اليوم

توظيف موظفين متنوعين يتمتعون بمهارات ووجهات نظر متعددة

2. طاقة مستويات

هل يظهر فريقك مستويات طاقة أعلى وشعور أكبر بالمساءلة؟ كلاهما مؤشران مباشران على مستويات مشاركة الفريق. فكلما زادت الطاقة، زادت المشاركة والعكس صحيح

3. العقلية الإبداعية والموجهة نحو الهدف

يجب على كل عضو في الفريق أن يعتبر أهداف الشركة نجمه الشمالي الحقيقي وأن يعمل بإبداع ودعم

4. الالتزام المشترك تجاه ثقافة الشركة

يجب أن يفهم موظفوك ما الذي يدفع المؤسسة إلى الأمام من حيث رؤيتها وثقافتها ومعتقداتها

5. عقلية التعلم

يجب أن يكون كل عضو في الفريق الذي تختاره حريصًا على التعلم والتكيف مع المواقف المتغيرة. تدعي شركة ماكنزي أن أصحاب الأداء الأعلى في أي دور هم 800% أكثر إنتاجية من أصحاب الأداء المتوسط في نفس الدور!

6. التواصل

إن تخطيط تواصل فريقك أمر ضروري مثل فهم ما يناقشونه. فهو يشكل كيف يقود فريقك عملية صنع القرار ويعمل معًا كآلة متماسكة. على هذا النحو، لاحظ ما يلي عند تقييم مهارات التواصل لدى الفريق:

ما هي نبرة صوت كل عضو في الفريق؟

هل يواجه أعضاء الفريق بعضهم البعض أثناء التحدث، افتراضياً أو شخصياً؟

ما نوع الإيماءات التي يظهرها الأعضاء؟

ما هو معدل تكرار حديث أعضاء الفريق واستماعهم ومقاطعتهم لبعضهم البعض؟

كيف يظهر أعضاء الفريق الانفتاح والتعاطف؟

هندسة فرق عمل أفضل مع الحل الصحيح

هذه خاتمة حول كيفية تطوير فريق عمل مرن ومنتج.

استخدم الأفكار الموضحة هنا للجمع بين الفرق عالية الأداء والمهارات المتعددة الأوجه - الذكاء الفردي والتواصل والتعاطف والموهبة.

ومن الممارسات الجيدة أيضًا تسليح الفريق بالأدوات والاستراتيجيات والتقنيات المناسبة التي أتقنتها على مر السنين.

فكر في الاستثمار في أداة لإدارة المشاريع مثل ClickUp وتمكين فريقك من تقديم أفضل ما لديهم.

تعمل الأداة المتكاملة مثل ClickUp على تبسيط سير العمل وتتبع التقدم المحرز وتحفيز التعاون وتوجيه الفريق نحو هدف مشترك.

الأسئلة الشائعة

**1. ما هي أفضل طريقة لتطوير فريق العمل؟

تطوير الفريق هو عملية من ثماني خطوات تتطلب الصبر والوقت:

الخطوة 1: اعمل على تحقيق أهداف المهام والعمليات الخاصة بك لجعل الأشخاص متزامنين

الخطوة 2: التركيز على إنشاء ثقافة شركتك، والتي تتضمن قيم الفريق ومعتقداته وما إلى ذلك

الخطوة 3: قم بتضمين فرص لتعلم الموظفين وفريق العمل في كل خطوة من خطوات العمل

الخطوة 4: ضع خطة تطوير شاملة للفريق، بما في ذلك التركيز على المهارات الصلبة والشخصية لأعضاء الفريق

الخطوة 5: تعزيز التواصل والتعاون الفوري باستخدام الأدوات المناسبة

الخطوة 6: استثمر في برامج إدارة المشاريع لتسريع إنتاجية فريقك

الخطوة 7: غيّر أسلوبك القيادي من الإدارة التفصيلية إلى أسلوب داعم

الخطوة 8: قدم ملاحظاتك بشكل مرئي لفهم أفضل

2. ما هي المراحل الخمس لتطوير الفريق؟: ما هي المراحل الخمس لتطوير الفريق؟

وفقًا لنموذج توكمان، يتألف تطوير الفريق من خمس مراحل:

التشكيل: يكون أعضاء المجموعة مهذبين ويحاولون التعرف على بعضهم البعض؛ وغالبًا ما يكونون غير متأكدين من أدوارهم وأهدافهم في هذه المرحلة

يكون أعضاء المجموعة مهذبين ويحاولون التعرف على بعضهم البعض؛ وغالبًا ما يكونون غير متأكدين من أدوارهم وأهدافهم في هذه المرحلة العصف: ينشأ الصراع والمنافسة عندما يبدأ أعضاء المجموعة بالتعبير عن آرائهم ويتجاوزون الحدود التي تم وضعها في مرحلة التشكيل

ينشأ الصراع والمنافسة عندما يبدأ أعضاء المجموعة بالتعبير عن آرائهم ويتجاوزون الحدود التي تم وضعها في مرحلة التشكيل التشكيل: تتشكل معايير وقيم المجموعة، مما يخلق إحساسًا بالوحدة والتعاون. وعلاوة على ذلك، تصبح الأدوار والمسؤوليات أكثر وضوحًا، وتبدأ الثقة في النمو بين أعضاء المجموعة

تتشكل معايير وقيم المجموعة، مما يخلق إحساسًا بالوحدة والتعاون. وعلاوة على ذلك، تصبح الأدوار والمسؤوليات أكثر وضوحًا، وتبدأ الثقة في النمو بين أعضاء المجموعة الأداء: تكون المجموعة فعالة للغاية وذات أهداف واضحة وشعور بالهدف المشترك. ويعمل الأعضاء معًا بفعالية لتحقيق أهدافهم

تكون المجموعة فعالة للغاية وذات أهداف واضحة وشعور بالهدف المشترك. ويعمل الأعضاء معًا بفعالية لتحقيق أهدافهم الانتقال: تُعرف هذه المرحلة أيضًا بمرحلة "التشوه"، وتتضمن هذه المرحلة حل المجموعة مع تحقيق الأهداف. وبالتبعية، قد يشعر الأعضاء بإحساس بالخسارة أو الحزن عند تفكك المجموعة

3. كيف نطور العمل الجماعي؟

قد يستغرق تطوير العمل الجماعي بعض الوقت. فهو يتطلب نهجاً منهجياً وجهداً متواصلاً من أجل: