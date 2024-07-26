50 نكتة مضحكة عن العمل لخلق ثقافة عمل ممتعة

من قال أن العمل لا يمكن أن يكون ممتعًا؟

بالتأكيد، لقد مررنا جميعًا بأيام كنا نفضل فيها الاستلقاء على السرير ومشاهدة مسلسلاتنا الوثائقية المفضلة، ولكن إضافة لمسة من الفكاهة ومشاركة بعض النكات مع زملاء العمل يمكن أن تزيل بعض كآبة يوم الاثنين!

النكتة الجيدة يمكن أن تكسر الجليد في العمل. يمكنها أن تخفف التوتر وتخفف المزاج. وهي طريقة مفيدة بشكل خاص لتقوية الروابط بين أعضاء الفريق وتعزيز الوحدة في مكان العمل، خاصة بالنسبة للفرق التي تعمل عن بُعد.

لذا، سواء كنت تريد رفع مستوى الطاقة في اجتماعك القادم، أو تحتاج إلى دفعة سريعة خلال فترة بعد الظهر الطويلة، أو ترغب فقط في نشر الضحك، فإن هذه النكات الـ 50 المناسبة للعمل ستساعدك. 👇

50 نكتة مضحكة لتشاركها في مكان العمل

النكات في مكان العمل هي طريقة رائعة للتواصل بين الناس وتقريبهم من بعضهم البعض. لتقوية هذه العلاقة، اختر نكات مناسبة للعمل تكون مضحكة ومحترمة وتخلق بيئة عمل إيجابية وصحية.

نقضي ما يقرب من نصف حياتنا في العمل، لذا فإن بضع نكات خفيفة يمكن أن تفيد كثيرًا.

وفقًا لدراسة أجرتها HBR، فإن الموظفين الذين يضحكون على مقاطع كوميدية يكونون أكثر إنتاجية بنسبة 10٪ من أولئك الذين لا يضحكون.

نكات لرئيسك في العمل

عندما تطلق النكات أمام رئيسك في العمل، اختر النكات الخفيفة التي تحافظ على صورتك المهنية.

إليك بعض النكات المضحكة التي قد يستمتع بها مديرك:

جهاز الكمبيوتر الخاص بي بطيء جدًا؛ أعتقد أنه يحتاج إلى استراحة لتناول القهوة. لماذا أحضر الموظف سلمًا إلى مكتب المدير؟ لأنه سمع أن الوظيفة تحتاج إلى شخص يتقدم. كنت أنوي التخلي عن جميع عاداتي السيئة في العام الجديد، ولكنني تذكرت أن لا أحد يحب المنسحبين. لقد أسميت القرص الصلب الخاص بي "العمل". بهذه الطريقة، عندما يتعطل، يمكنني أن أقول: "آسف، لا أستطيع؛ تعطل عملي" أعتقد أن عملي بدأ يؤثر على عقلي. مؤخرًا، بدأت أشعر برغبة ملحة في ترتيب البرطمانات في ثلاجتي حسب تواريخ انتهاء صلاحيتها تم اختراق كلمة مرور بريدي الإلكتروني مرة أخرى. لكن لا بأس، لقد قمت بتغييرها إلى "غير صحيحة"، لذا عندما أنساها، يذكرني الكمبيوتر بها

نكات لتشاركها مع زملائك

بين ضغوط العمل والمواعيد النهائية الضيقة، يمكن لبعض الضحكات أن تكسر التوتر حقًا. في المرة القادمة التي تأخذ فيها استراحة من العمل لتشرب القهوة وتشرب كوبًا من الماء، جرب بعض النكات المناسبة للعمل أدناه لتقلب تلك الابتسامات المقلوبة رأسًا على عقب وتكوّن صداقات في العمل. أو ربما حتى في مقابلة العمل القادمة، إذا سمحت الظروف بذلك!

ربما تكون الوظائف في مكتبنا آمنة للغاية لأن لا أحد يريدها. ما هي المقولة المفضلة لدى المماطلين؟ انتظر وشاهد! لقد سكبت القهوة على تقريري، والآن عليّ إعداده من جديد. أنا أتحدث عن قهوتي. (قد تكون هذه النكتة مناسبة لمحبي القهوة في المكتب) لماذا استقال المتدرب؟ لأنه لم يستطع تحمل ضغط كونه الوحيد الذي يعرف كيفية استخدام آلة صنع القهوة! (هذه أيضاً!) كلما شعرت أن عملي أصبح أسهل، تضحك عليّ قائمة المهام التي عليّ إنجازها

نكات مناسبة للعمل

الفكاهة في مكان العمل تهدف إلى تقريب أعضاء الفريق وجعل العمل أكثر متعة.

آخر ما تريده هو نكتة غير لائقة أو غير مناسبة تسيء إلى شخص ما. يجب أن تتجنب النكات الحساسة أو اللغة التي قد تجعل الناس يشعرون بعدم الارتياح.

التزم بالفكاهة المحترمة والخفيفة التي يمكن للجميع الاستمتاع بها. بذلك، تساعد في خلق بيئة عمل صحية ومرحبة يشعر فيها الجميع بالانتماء والاحترام.

إليك بعض النكات المناسبة للعمل والتي تضمن لك توطيد علاقتك بزملائك دون تجاوز أي حدود. ونعم، نحن نعلم أن بعضها مبتذلة، ولكن أي شيء يجعل الناس يشعرون بتحسن هو جيد!

ظننت أنني أريد حياة مهنية، لكن اتضح أنني أريد فقط راتباً شهرياً الرئيس: هناك فجوة في تقريرك! أنا: أوه، آسف، لا بد أنني ضغطت على زر الإدخال مرتين. إذا لم تنجح في البداية، فاعيد تعريف النجاح!

الرئيس: أنا معجب جدًا بأدائك. أريد أن أرقّيك. أنا: شكرًا يا سيدي. ما هي وظيفتي الجديدة؟ الرئيس: العميل! كيف يحافظ مدير المشروع على هدوئه؟ عن طريق إبقاء جميع النوافذ مفتوحة. لا أصدق أنني طُردت من مصنع التقويمات؛ كل ما فعلته هو أنني أخذت يومًا إجازة. أخبرت رئيسي أنني سأبدأ عرضي بنكتة. لذا، وضعت قائمة المهام في الشريحة الأولى.

نحن على يقين من أنك ستضحك مرة أو مرتين مع هذه النكات.

💡نصيحة احترافية: جرب الجمع بين النكات المضحكة في العمل وبعض الأنشطة الافتراضية لبناء الفريق لإظهار تقديرك لأعضاء فريقك.

نكات ذات دعابة جافة

الفكاهة الجافة رائعة في تخفيف الجو في الأيام العصيبة. فهي عادة ما تكون خفية وأقل إساءة، لذا فهي آمنة في بيئة العمل. كما أن الفكاهة الجافة تظهر سرعة البديهة، مما يجعل التفاعلات أكثر متعة ويساهم في جهود بناء الفريق.

من الأفضل إلقاء هذه النكات بوجه جاد وبصوت رتيب.

طلبت مني رئيستي أن أروي لها نكتة. فقلت لها راتبي. لا أعرف لماذا غضبت. المدير: ماذا تعلمت من هذا الاجتماع؟ أنا: أن بطارية جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي تدوم طويلاً، ويمكنني النوم وأنا مفتوح العينين.

أعطني غموضًا أو أعطني شيئًا آخر. ما هو الهواية المفضلة لآلة تدبيس الورق؟ تكوين العلاقات. لا أعمل جيدًا تحت الضغط... أو في أي ظرف آخر. عندما تكون في شك، تمتم. لا أمانع في الذهاب إلى العمل؛ ما يصعب عليّ هو الانتظار 8 ساعات للعودة إلى المنزل.

نكات المكتب، نكات الآباء، والنكات اللفظية

هذه هي النكات الأصلية في عالم النكت. فهي تناسب أي موقف تقريبًا، سواء كان اجتماعًا طويلًا أو تجمعًا اجتماعيًا بعد العمل حيث يشعر الجميع ببعض الخجل. هذه النكات القصيرة ستثير ضحك المستمعين أو على الأقل ستجعلهم يغمزون بأعينهم.

جرب هذه النكات:

طرق طرق... من هناك؟ ليف... ليف من؟... دعني وشأني. طرق طرق... من هناك؟ النقود... أي نقود؟... لا شكرًا. أنا أحب الجوز. طرق طرق... من هناك؟... أنا واندا... من واندا؟... أنا واندا لماذا الطابعة تتعطل دائمًا؟ طرق طرق... من هناك؟... خس... خس من؟... خس إلى الداخل، لدينا عمل نقوم به! طرق طرق... من هناك؟... آني... آني من؟... آني تعرف متى سيعود المدير؟ لماذا حصلت فنجان القهوة على جائزة؟ لكونها الموظفة الأكثر "جمالاً". ماذا قالت الموزة للطبيب الجيد؟ أنا لا أقشر جيدًا. لماذا فاز الفزاعة بجائزة نوبل؟ لأنه كان متميزًا في مجاله.

نكات قصيرة ومبتذلة للعمل

يقولون أن الفكاهة علامة على الذكاء، ولكن هل جربت يوماً أن تقول نكتة مبتذلة لشخص ما؟

جرب هذه النكات في العمل وشوف كيف تضحك الناس، حتى لو ما كانوا يبغون!

أنا لست ساحراً، لكن يمكنني أن أجعل أهداف مبيعاتك تتلاشى! ماذا تسمي المعكرونة المزيفة؟ إمباستا. لقد طُردت للتو من وظيفتي في مصنع لإنتاج لوحات المفاتيح. قالوا لي إنني لم أكن أعمل ساعات كافية. لماذا بدأ موظف المكتب يحمل مبراة أقلام؟ ليبقى على أهبة الاستعداد. كنت أفكر في العمل كمرآة، لكنني لا أستطيع أن أتخيل نفسي أفعل ذلك ماذا حدث عندما حاول القرصان تلاوة الأبجدية؟ لقد تاه عند حرف "c".

نكات للاجتماعات العملية ويومي الخميس والجمعة

يمكن أن تكون الاجتماعات الطويلة مرهقة في أي يوم من أيام الأسبوع. لكن الاجتماعات المقررة في نهاية الأسبوع قد تجعل الكثير منا يتأوهون عند النظر إلى تقويماتهم.

جرب هذه النكات لجعل اجتماعات الخميس والجمعة ممتعة. يمكن أن تكون فعالة أيضًا في اجتماعات الفيديو لمحافظة على تفاعل الموظفين عن بُعد.

ما هو المشترك بين الاجتماعات والقهوة؟ كلاهما يبقيك مستيقظًا، ولكن واحدًا منهم فقط يؤدي الغرض إذا كان كل يوم هدية، فأريد إيصالًا ليوم الاثنين. أريد استبداله بيوم جمعة آخر (بدون اجتماعات!) أنا لا أغفو! أنا فقط أوافق بشدة على كل ما تقوله. طرق طرق. من هناك؟... جاستن... جاستن من؟... جاستن، حان وقت الاجتماع! أكبر مشكلة أواجهها في الاجتماعات هي أنها، على الرغم من اسمها، نادراً ما تتعلق بي.

نكات لمختلف الأقسام والوظائف

يمكننا جميعًا الاستفادة من القليل من السخافة في حياتنا. موظف تكنولوجيا المعلومات أو ممثل الموارد البشرية ليسوا استثناءً. جرب هذه النكات الخاصة بكل قسم عليهم!

لماذا يفضل مبرمجو الكمبيوتر الوضع المظلم؟ لأن الضوء يجذب الحشرات. أخبرت موظف قسم تكنولوجيا المعلومات أنني بحاجة إلى كلمة مرور مكونة من ثمانية أحرف. اقترح عليّ "بياض الثلج والأقزام السبعة". لماذا المحاسبون دائمًا هادئون؟ لأنهم يعرفون كيف يوازنون بين مخاوفهم. أخبرت زملائي في العمل أن لدي نكتة عن الأمن الوظيفي، لكنهم قالوا إنها قد تكون محفوفة بالمخاطر. كيف يحتفل عمال البناء؟ يرفعون السقف. كم عدد مبرمجي الكمبيوتر اللازمين لتغيير مصباح كهربائي؟ لا أحد. هذه مشكلة في الأجهزة.

نأمل أن تكون قد ضحكت قليلاً بعد قراءة هذه القائمة.

على الرغم من أن هذه مجرد قائمة بالنكات الكلاسيكية التي يمكنك إلقائها في مكان العمل، إلا أن الأصالة لا تضاهى. لذا لا تتردد في تجربة بعض النكات المضحكة في المرة القادمة التي تجلس فيها بجانب آلة المياه. احرص على أن تكون النكات محترمة وخفيفة وترسم البسمة على وجوه الناس.

كتابة ومشاركة النكات في مكان العمل

النكات هي إحدى الطرق لإبقاء فريقك سعيدًا. والأدوات المتطورة التي تساعدهم على تحقيق أقصى استفادة من يوم عملهم هي طريقة أخرى.

ClickUp هو برنامج قوي لتعزيز مشاركة الموظفين يساعد المؤسسات على تحسين رضا الموظفين وإنتاجيتهم واستبقائهم. بفضل مجموعة شاملة من الأدوات والقوالب، يعد ClickUp خيارًا ممتازًا للمؤسسات التي تسعى إلى إنشاء قوة عاملة أكثر إنتاجية ورضا وولاء.

إليك كيفية الاستفادة من ميزات ClickUp لإضافة لمسة من الفكاهة والمزيد من الطاقة إلى مكان العمل.

تم تصميم ClickUp Brain لمساعدة المستخدمين على أن يكونوا أكثر إنتاجية وكفاءة من خلال توفير العديد من الميزات والقدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

استخدم مساعد الكتابة ClickUp Brain لكتابة نكات مضحكة لمكان العمل.

حدد الغرض من نكاتك ونبرتها والجمهور المستهدف، وتأكد من أنها ذات صلة وممتعة

ابتكر نكات عالية الجودة للعمل باستخدام نماذج لغوية متقدمة، سواء كنت تبحث عن تلاعب لفظي متعلق بالعمل أو نكات خاصة بقسم معين أو دعابة ملائمة للموقف

قدم ملاحظات واقتراحات للتحسين في الوقت الفعلي أثناء الكتابة، لتضمن أن تكون نكاتك مضحكة ومصقولة قدر الإمكان

تحقق من الأخطاء الإملائية والنحوية وعلامات الترقيم، وقدم مرادفات وإعادة صياغة وتعديلات على النبرة لتحسين نكاتك

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باستخدام ClickUp Brain، يمكنك إنشاء نكات ذكية ومضحكة تتناسب مع علامتك التجارية وتلقى صدى لدى فريقك، مما يضفي جوًا من المرح على يوم العمل ويعزز التوازن بين العمل والحياة.

بالإضافة إلى ذلك، يعد ClickUp Docs أداة قوية لإنشاء وتنظيم المستندات والويكي وقواعد المعرفة داخل مساحة عمل فريقك.

ضمن مساحة العمل الخاصة بك في ClickUp، يمكنك:

أنشئ صفحة ويكي جديدة بعنوان "نكات للعمل" لتكون بمثابة مركز رئيسي لمحتوى فريقك الكوميدي

أنشئ صفحات فرعية أو أقسام لمختلف أنواع النكات، مثل كلاسيكيات المكتب، والتورية والطرفات، واللحظات المحرجة، ومقالب العطلات

أنشئ صفحات فرعية في ClickUp Docs لتخزين نكاتك المضحكة والحفاظ على تدفق الإبداع

شجع زملاءك في العمل على إضافة نكاتهم المفضلة في مكان العمل، وإنشاء صفحات جديدة، وتحرير المحتوى الموجود، وترك تعليقات لإضافة سياق إضافي

استخدم التعليقات في ClickUp Docs لمشاركة النكات والتعاون مع فريقك لمزيد من الضحك

أضف صورًا أو ميمات أو صور GIF متحركة لتجسيد الفكاهة بصريًا

استخدم التنسيق لإبراز النقاط المهمة والتفاصيل الهامة

أضف بعض البراعة إلى نكاتك المبتذلة باستخدام التنسيق الغني وأوامر الشرطة المائلة في ClickUp Docs

صنف النكات حسب الموضوع أو القسم أو المساهم من خلال نظام وضع العلامات في ClickUp واجعل البحث عن المحتوى وتصفيته أسهل

من خلال تنظيم النكات للعمل في ClickUp Docs، يمكنك إنشاء مستند حي يعزز ثقافة ممتعة وجذابة في مكان العمل.

أخيرًا، تتيح ميزة الدردشة في ClickUp إجراء محادثات وتحديثات في الوقت الفعلي داخل فريقك.

ClickUp Chat هو المكان المثالي لمشاركة النكات المضحكة وإجراء محادثات ممتعة تعزز روح الزمالة

هذه الميزة تدعم:

المراسلة الفورية، @mentions، مرفقات الملفات، والتنسيق الغني مثل الرموز التعبيرية وكتل الكود

استخدم أوامر /slash في عرض الدردشة في ClickUp للوصول إلى مجموعة متنوعة من الوظائف

إضافة عرض الدردشة على مستوى المساحة أو المجلد أو القائمة لإنشاء قنوات دردشة منفصلة لمختلف الفرق أو المشاريع أو العملاء

نشر ميمات أو صور متحركة أو صور مضحكة ستستمتع بها فريقك

شارك ميمات العمل المفضلة لديك والنكات اللائقة في عرض الدردشة في ClickUp واجعل زملاءك يضحكون

تخصيص قناة "نكتة اليوم" أو "أطرف قصة" حيث يمكن للجميع المشاركة والتصويت على أفضلها

من خلال تحقيق التوازن بين الإنتاجية والمرح، يمكن أن يكون Chat View أداة قوية لتقوية العلاقات والحفاظ على تفاعل الجميع.

يتكامل ClickUp أيضًا مع تطبيقات التواصل الجماعي مثل Slack، مما يتيح للفرق الوصول إلى كل ما يحتاجون إليه من منصة واحدة.

ادمج مساحة العمل ClickUp مع Slack لتلقي إشعارات كلما شارك أحد أعضاء الفريق نكتة

يساعد تكامل ClickUp و Slack على تبسيط سير العمل والحفاظ على تنظيم جميع المهام، مما يضمن استمرار إنتاجية فريقك مع قليل من المرح.

ضمان أن يكون الفكاهة في مكان العمل شاملة ومحترمة

يمكن أن يؤدي إلقاء النكات في مكان العمل إلى رفع معنويات الفريق وتقليل التوتر وتعزيز الرضا الوظيفي بشكل عام. ومع ذلك، من المهم تجنب النكات التي تستند إلى أو حتى تشير إلى أي نوع من التمييز على أساس العمر أو الدين أو العرق أو الجنس أو الجنسية أو الأصل العرقي أو التوجه الجنسي أو أي خاصية أخرى. تأكد من أن بيئة عملك تتبع سياسة عدم التسامح مطلقًا مع عدم الاحترام والتمييز، حتى لو لم يقصد راوي النكتة ذلك.

قد ترى بعض المزاح اللطيف داخل بعض الفرق المهنية، ولكن لا يجوز أبدًا أن تجعل أي شخص يشعر بعدم الاحترام أو عدم الارتياح بسبب نكاتك.

لا تريد أن يتذكرك الناس مثل مايكل سكوت من مسلسل The Office، الذي كان يطلق نكات غير لائقة للغاية ويغفل عن ردود أفعال زملائه في العمل.

بدلاً من ذلك، يجب أن يوحد الفكاهة في مكان العمل الفرق بدلاً من خلق الاختلافات. حاول العمل على تطوير فكاهة شاملة وسهلة الاستمتاع. وإذا فشلت نكتة أو تم فهمها بشكل سلبي، اعتذر على الفور وتراجع عنها ووضح نيتك. على الرغم من أهمية الحفاظ على بيئة عمل خفيفة وممتعة، فإن فهم تأثير النكتة لا يقل أهمية.

التحكم في الفكاهة في مكان العمل

بصفتك مؤسسة، من المهم أن تتعامل بحساسية مع السلوكيات في مكان العمل. فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التخفيف من حدة الفكاهة في مكان العمل وتشجيع بيئة صحية:

تأكد من أن سياسات مكان العمل تنص بوضوح على حظر التمييز على أساس الجنس أو النوع أو العرق أو الدين أو الأصل القومي أو الإثني أو أي خاصية أخرى، وأن أي انتهاك سيؤدي إلى عواقب صارمة

قم بتنظيم تدريب على السلوك في مكان العمل للموظفين الجدد لتعريفهم بثقافة الشركة، وتضمين قائمة شاملة بما يجب فعله وما يجب تجنبه

قم بتنظيم ورش عمل حول استخدام الفكاهة في مكان العمل. يمكن أن يساعد ذلك الموظفين على فهم فوائد الفكاهة وتعلم كيفية استخدامها بفعالية

اجعل القادة يدركون مكانتهم كقدوة. إذا انخرط القادة في الفكاهة الإيجابية، فمن المرجح أن تكون أفعالهم بمثابة إشارات اجتماعية لموظفيهم

ضع في اعتبارك أنه لا ينبغي إجبار الموظفين أو إجبارهم على المشاركة في أنشطة قائمة على الفكاهة. الفكرة هي تسهيل الترابط بين أعضاء الفريق والأمان النفسي، لذلك لا ينبغي أن يشعر أي موظف بالإكراه أو الضغط للمشاركة

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اضحك مع زملائك في العمل مع ClickUp

إضفاء جو من الفكاهة والمرح على مكان العمل يمكن أن يحقق نتائج مذهلة. بيئة العمل المفعمة بالحيوية والإيجابية، حيث يضحك الناس معًا ويحترمون بعضهم البعض، يمكن أن تؤدي إلى مستويات غير مسبوقة من الإنتاجية وولاء الموظفين.

هذه النكات المضحكة الـ 50 للعمل يمكن أن تكون بمثابة كاسرة للجليد، وتمنحك الكثير من المواد للحفاظ على الطاقة والضحك.

ولا تقلق بشأن العثور على النكات أو تنظيمها أو مشاركتها مع فريقك. تجعل ميزات ClickUp المتنوعة منه منصة مثالية لتعزيز مشاركة الموظفين من خلال الفكاهة والتعاون.

يمكنك إنشاء بيئة عمل أكثر متعة وتماسكًا باستخدام ClickUp Brain لكتابة النكات، و ClickUp Docs لتخزين النكات، و ClickUp Chat View لمشاركة الضحكات.

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