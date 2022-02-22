10 أسئلة استكشافية ستستمتع بها الفرق في الواقع

تخيل هذا: أنت في مكالمة عبر تطبيق Zoom مع حوالي 17 زميلًا جديدًا ويقول المضيف: "لنبدأ بمكالمة عبر تطبيق Zoom!"

هذا هو رد فعلك:

🔲 "مرحى!"

🔲 "لا"

عند إجراء بحث مكثف من أجل هذه المدونة، أجريت بحثًا من شأنه أن يسفر عن أكثر المشاعر الموثوقة لدى السكان لكاسحات الجليد: بحثت في جوجل عن "ميمات كاسحات الجليد في العمل" وخلصت إلى أن الناس لا يحبونها .

ومع ذلك، عندما يتم إجراؤها بشكل صحيح، تنجح كاسحات الجليد في بعض الأمور الكبيرة المرتبطة بـ بناء الفريق :

مساعدة الأفراد على الشعور بالراحة في التحدث أمام أشخاص جدد

إثارة اهتمام الفريق بأكمله بالأشخاص الذين سيعملون معهم

السماح لهم بإظهار شخصيتهم وتفردهم

لن تزوّدك هذه المقالة ببعض الأسئلة القوية التي لا تُنسى لكسر الجليد فحسب، بل ستزودك أيضاً بما يلي المساعدة في التهيئة يفهم القادة ما الذي يمكن أن يصنع أو يكسر المطالبة. 🧊

وارنر بروس عبر GIPHY

مكافأة: هل تريد العمل مع فريق افتراضي؟ اقرأ هذا الدليل حول العمل مع الفرق الافتراضية !

## ما يجب فعله وما لا يجب فعله من الناجحين I* فرق العمل الافتراضي

لمساعدتي في إرشادي في هذا المجال الذي يمثل كاسحات الجليد للفريق، استشرت ملكة ClickUp في على متن الطائرة , كاثرين ريكيا ، حول بعض الأمور الأساسية التي يجب القيام بها أو عدم القيام بها في هذه الحرفة.

وارنر بروس عبر GIPHY

عند اتخاذ قرار بشأن أفضل الأسئلة لكسر الجليد، افعل:

❄️ كن محددًا...بما فيه الكفاية.

وفقًا لكاثرين، يكمن الفن الحقيقي في اختيار الأسئلة الفعالة لكسر الجليد في إيجاد التوازن بين الشمولية والتحديد. "إن الأسئلة الرائعة لكسر الجليد تكون مبهجة وتستهدف موضوعًا محددًا. يجب أن يكون الموضوع العام معروفاً جيداً، ولكن ربما يمكن أن يدعو الإطار إلى شيء فريد جداً بالنسبة لذلك الشخص."

❄️ كن مرحًا.

يجب أن يُنظر إلى كاسحات الجليد على أنها وسائل لإظهار الشخص الحقيقي وراء المسمى الوظيفي، وأسهل طريقة للقيام بذلك هي التركيز على المرح. يستمتع الناس بالمرح عندما لا يشعرون بالضغط ويمكنهم الهروب إلى مكان ذهني لطيف للحظة، لذا ضع ذلك في الاعتبار!

❄️ كن شخصيًا

تقول كاثرين: "قد تدفعك طريقة جيدة لكسر الجليد إلى مشاركة ذكرى أو قصة شخصية مع شخص ما، وفي المقابل، نتعلم الكثير عن هذا الشخص!"

عند اتخاذ قرار بشأن طريقة كسر الجليد، لا تفعل ما يلي:

💧 اصنع منافسة

تقول كاثرين: "أنت لا تريد أن تسأل: "ما هي الحقيقة الممتعة؟" لأن الناس حينئذٍ يكونون قلقين للغاية بشأن التفكير في حقيقة مثيرة للاهتمام بحيث لا ينتبهون إلى الأشخاص الآخرين الذين يتحدثون." وتضيف: "كما أن ذلك يسبب القلق للشخص الذي يجيب!"

💧 كن إقصائيًا

أسئلة مثل "ما هو مشروبك المفضل في الساعة السعيدة؟" تنفر أولئك الذين لا يشربون، وعبارات مثل "حيوان روحي" قد تكون غير حساسة لثقافات بعض الأشخاص - فقط كن مدروسًا.

💧 كن ميكانيكيًا.

إذا كنت أنت الشخص الذي يقود جلسة كسر الجليد، فإن مهمتك هي المساعدة في تشجيع أجواء الأُنس. اطرح سؤالاً تعقيبيًا على إجابات الأشخاص، أو شارك برد فعل حقيقي على إجاباتهم. لا تجعل الأمر يبدو وكأن كل إجابة هي مجرد وسيلة لإنهاء الجلسة في أقرب وقت.

وارنر بروس عبر GIPHY

جرب هذه الأشياء التي تكسر الجليد!

"ما هو أول حفل موسيقي ذهبت إليه؟ لن يضطر الناس إلى قضاء الكثير من الوقت في التفكير في إجابتهم، بالإضافة إلى أنها فرصة لإظهار ذكرى شخصية للغاية دون أن تكون متكلفاً. "هذا أو ذاك: Hulu أم Netflix؟" هذه طريقة سهلة لجعل الناس يذكرون فيلماً أو برنامجاً أصلياً مفضلاً لديهم. كما تدعو أسئلة "هذا أو ذاك" المتمردين إلى الخروج واختيار خيار ثالث. "ما هو فيلم ديزني المفضل لديك؟ أفلام مارفل تحتسب." لقد شاهد الجميع أحد أفلام ديزني في مرحلة ما من حياتهم، وهي حقًا تتنوع من حيث الأنواع التي تخاطب مختلف الأذواق. كما أنها تمنح الناس فرصة لإظهار الجانب العاطفي و/أو المهووسين في صحبة جيدة! "هل تفضل: العمل من المنزل أم العمل من حديقة الحيوان؟" إنه سؤال يتيح للأشخاص مشاركة ما لديهم من أسلوب العمل وتفضيلاتهم في بيئتهم، وهو أمر قيّم يجب معرفته - كما أن الأمر المتعلق بحديقة الحيوان يبعده عن الملل الشديد. "ما هو الشيء المدرج في قائمة أمنياتك؟ يمكن أن تخبرنا الإجابات على هذه المطالبة بالكثير عما يقدّره هذا الشخص في الحياة وما يعتبره مُرضيًا. كما يمكن أن تكون غريبة أو تقليدية كما يريدون. "ما هي لعبتك المفضلة أثناء نشأتك؟" الحنين إلى الماضي. هذه طريقة سهلة لمعرفة من قد يكون في فئتهم العمرية بالضبط أيضًا! "ما هي المرحلة المحرجة التي مررت بها عندما كنت مراهقًا؟ يحب الناس الاستماع إلى قصص الآخرين المحرجة، ولكن بالنسبة إلى طريقة كسر الجليد، يجب أن تكون سريعة وخفيفة. بعض من أفضل صداقات العمل تأتي من الترابط على شيء أحببته منذ أن كنت مراهقاً. "مشاركة رأي لا يحظى بشعبية" هذا شيء سيرغب الجميع في الاستماع إليه. هذا الأمر يمنح الناس فرصة أن يكونوا جريئين بلا خجل ("حرب النجوم مبالغ في تقديرها") أو آمنين تمامًا ("Die Hard هو فيلم عيد الميلاد") كما يحلو لهم. "صيف أم شتاء؟" من المحتمل أن تنجح في هذا السؤال بسرعة مع السماح للأشخاص بالتطوع لتعليل تصويتهم، مما قد يوفر نظرة ثاقبة على ميولهم واهتماماتهم. "ما هو الشيء الذي يسعدك أن تتباهى به؟" بغض النظر عن ما يمكننا تحمله من حيث التبذير، فإننا جميعًا نتفاخر من وقت لآخر، وما نختار أن ننفق عليه أكثر قليلاً يميل إلى أن يقول الكثير عما نهتم به أكثر.

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آسف على كل الصور المتحركة للسيد فريز.

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