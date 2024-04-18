أبجديات مكان العمل (الحلفاء والأصدقاء والزملاء): دليل حول كيفية تكوين الصداقات في العمل

تعني حياة الراشدين في العمل القليل من الوقت للتواصل الاجتماعي - خارج العمل.

فما بين العمل، والأعمال المنزلية، والالتزامات المختلفة، والعديد من المسؤوليات الأخرى - لا يكاد يكون هناك أي وقت أو طاقة للاقتراب من شخص نجده مثيرًا للاهتمام، وإجراء محادثة، وتوطيد العلاقة حول الاهتمامات المشتركة، وتطوير صداقة.

ومع ذلك، هناك مكان يمكنك فيه تكوين صداقات جديدة بسهولة - مكان عملك.

A دراسة أجراها مركز مسح الحياة الأمريكية اكتشفت أن الناس أكثر عرضة لتكوين صداقات في العمل أكثر من أي مكان آخر! ففي نهاية المطاف، نحن نقضي جزءًا كبيرًا من حياتنا كبالغين في العمل.

لذا، سواء كنت تبدأ وظيفة جديدة أو تتطلع للانضمام إلى مجموعات موجودة مسبقاً، إليك دليلك حول كيفية تكوين صداقات في العمل.

## أهمية أصدقاء العمل

لا تحظى صداقات العمل بالتقدير الكافي. A جالوب الأخيرة اكتشف البحث كيف أن وجود صديق مقرب في العمل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة الإنتاجية وتحسين الروح المعنوية وزيادة الرضا الوظيفي والنتائج الإيجابية في العمل. هذا ليس كل شيء، فهناك مجموعة من الأبحاث التي تثبت فوائد تكوين الصداقات في العمل.

إليك بعض المؤشرات التي توضح لنا سبب أهمية أصدقاء العمل:

الدعم العاطفي : يتمتع أصدقاء العمل بفهم أعمق لثقافة العمل وأهدافك المهنية وصراعاتك المهنية. يمكنهم التعاطف وتقديم الدعم العاطفي والتشجيع خلال الأوقات الصعبة في العمل. تعزز كلمات التأكيد هذه من الروح المعنوية وتخفف من التوتر لمساعدة الأفراد على التغلب على الانتكاسات

: يتمتع أصدقاء العمل بفهم أعمق لثقافة العمل وأهدافك المهنية وصراعاتك المهنية. يمكنهم التعاطف وتقديم الدعم العاطفي والتشجيع خلال الأوقات الصعبة في العمل. تعزز كلمات التأكيد هذه من الروح المعنوية وتخفف من التوتر لمساعدة الأفراد على التغلب على الانتكاسات العمل التعاوني : أن تكون على علاقة ودية مع الزملاء يبني ثقة الفريق والشفافية. يساعد الإعجاب والثقة ببعضهم البعض أعضاء الفريق على التعاون والعمل معًا بشكل أكثر فعالية.

: أن تكون على علاقة ودية مع الزملاء يبني ثقة الفريق والشفافية. يساعد الإعجاب والثقة ببعضهم البعض أعضاء الفريق على التعاون والعمل معًا بشكل أكثر فعالية. الشعور بالانتماء : تغرس صداقات العمل الشعور بالصداقة الحميمة. هذا الشعور بالانتماء في مكان العمل يخلق بيئة عمل إيجابية حيث يشعر الموظفون بالمشاركة والتقدير بدلاً من الشعور بأنهم ترس في العجلة

: تغرس صداقات العمل الشعور بالصداقة الحميمة. هذا الشعور بالانتماء في مكان العمل يخلق بيئة عمل إيجابية حيث يشعر الموظفون بالمشاركة والتقدير بدلاً من الشعور بأنهم ترس في العجلة التواصل الهادف: تنمي العلاقات القوية في العمل التواصل المفتوح والصادق. وهذا يمنع الالتباس وسوء الفهم ويحسن العمل الجماعي. حتى إذا واجه الفريق نوعًا من النزاع، فسيجدون أنه من الأسهل عليهم حل الأمور والتعافي بسرعة

طريقة عرض الدردشة _ClickUp Chat View تساعد الفرق على إجراء محادثات مفتوحة

رفاهية ذهنية : سواء كنت تنفّس عن زحمة المرور أو تشارك نكتة داخلية، فإن صديق العمل هو واحة من الراحة بين الاجتماعات وضغط العمل والمواعيد النهائية المتزايدة. فهي تعزز الصحة النفسية من خلال تقليل التوتر وتعزيز المرونة

: سواء كنت تنفّس عن زحمة المرور أو تشارك نكتة داخلية، فإن صديق العمل هو واحة من الراحة بين الاجتماعات وضغط العمل والمواعيد النهائية المتزايدة. فهي تعزز الصحة النفسية من خلال تقليل التوتر وتعزيز المرونة إنتاجية أعلى : تعمل بيئة العمل الإيجابية على تعزيز التحفيز والإنتاجية حيث يشعر الموظفون بمزيد من الانخراط في عملهم. تشجع هذه المستويات العالية من المشاركة فرق العمل والأفراد على تقديم أفضل ما لديهم

: تعمل بيئة العمل الإيجابية على تعزيز التحفيز والإنتاجية حيث يشعر الموظفون بمزيد من الانخراط في عملهم. تشجع هذه المستويات العالية من المشاركة فرق العمل والأفراد على تقديم أفضل ما لديهم الرضا الوظيفي : وجود صديق في العمل يجعل يوم العمل أكثر متعة. إن مزيج الدعم العاطفي والشعور بالانتماء يعزز مستويات الرضا الوظيفي ويجعلك تتطلع إلى التواجد في العمل

: وجود صديق في العمل يجعل يوم العمل أكثر متعة. إن مزيج الدعم العاطفي والشعور بالانتماء يعزز مستويات الرضا الوظيفي ويجعلك تتطلع إلى التواجد في العمل التطور المهني: إن وجود زميل في العمل كصديق يحفز النمو المهني حيث يقدم لك الإرشاد والتوجيه والملاحظات القيمة وحتى النصائح المهنية. وقد يكونون أيضًا بمثابة صلة وصل قيّمة داخل المؤسسة، حيث يقدمون لك فرصة الاطلاع على مشاريع وفرص وشبكات جديدة

كيفية تكوين صداقات في العمل: 11 نصيحة وحيلة بسيطة

إليك بعض الطرق السهلة لتكوين صداقات في مكان العمل (والحفاظ عليها):

1. الانخراط في حديث قصير وكسر الجليد بينكما

لا تستهين أبدًا بقوة عبارة "مرحبًا، كيف حالك؟

لتكوين صداقات في مكان العمل، كن مستعدًا لتضع نفسك في مكان العمل وتتواصل مع الناس. عرّف عن نفسك، واسأل الناس عن أنفسهم، وانغمس في الدردشة بين الحين والآخر.

إذا كنت جديدًا، التزم بالأسئلة المتعلقة بالعمل أولاً، مثل كم من الوقت عمل الشخص في المؤسسة، وما الذي يعجبه في العمل هناك، ومساره المهني، وما إلى ذلك. بعد كسر الجليد بينكما، يمكنك أن تتطرق ببطء إلى الأمور الشخصية مثل الهوايات والاهتمامات أو الأذواق الموسيقية أو خطط عطلة نهاية الأسبوع.

مثل هذه التبادلات البسيطة يمكن أن تمهد الطريق لمحادثات أعمق وأكثر جدوى. تذكّر أن المحادثة طريق ذو اتجاهين. إذا كان شخص ما لا يرغب في الإفصاح عن معلومات طواعية أو يجد الحديث القصير محرجاً، فدعه وشأنه.

2. استخدم أسماء الأشخاص

يُقال إنه لا شيء أكثر طربًا في أذن الشخص من اسمه. يعد استخدام أسماء الأشخاص في المحادثات من أكثر الأسماء فعالية استراتيجيات التواصل لبناء رابطة عاطفية

تعرّف على أسماء زملائك في العمل واستخدمها بقدر ما تستطيع. من مرحباً ووداعاً إلى مخاطبة الأشخاص عندما تكون في مجموعات (أو عبر مكالمة جماعية)، استخدم أسماءهم للتعرف على هويتهم. سيظهر لهم ذلك أنك مهتم بمعرفة المزيد عنهم.

3. التواصل عبر الطعام

هل تعرف كيف نرحب بالجيران الجدد بالكعك أو الكعك الطازج؟ لماذا لا نجرب نفس الشيء في العمل؟ ليس بالضرورة أن تكون مخبوزات. كن مبدعًا في المطبخ وأخرج وصفة عائلتك. إذا لم يكن الطهي هو فنجان الشاي المفضل لديك (أو الكثير من العمل)، اشترِ عبوات قابلة للمشاركة من وجباتك الخفيفة المفضلة. وبدلاً من ذلك، يمكنك زيارة المخبز أو المقهى المحلي واختيار أكثرها مبيعاً.

وزع الوجبات الخفيفة على زملائك في العمل أو اتركها في غرفة الاستراحة مع ملاحظة صغيرة. في كلتا الحالتين، سيقدّر زملاؤك هذه اللفتة المدروسة وسيشعرون بالترحيب بك.

4. قضاء بعض الوقت في المناطق المشتركة

التواصل مع الآخرين في المناطق المشتركة عبر Unsplash بالحديث عن غرف الاستراحة، تعتبر المناطق المشتركة مكانًا رائعًا لتكوين صداقات في مكان العمل.

توفر المساحات المشتركة مثل الكافتيريا ومنطقة الاستراحة ومبرد المياه بيئة مريحة حيث يمكن لزملاء العمل الاسترخاء والتواصل الاجتماعي والتواصل. سواءً كنت تتناول وجبة سريعة أو تقوم بتمديد ساقيك، فكّر في التسكع في الأماكن المشتركة. كما أن ذلك يوسع دائرتك الاجتماعية خارج مقصورتك أو طابقك، حيث قد تلتقي بأشخاص من فرق أو أقسام مختلفة.

5. ابدأ أو انضم إلى قناة سلاك

من الأسهل تكوين صداقات عندما تمرون ببعضكم البعض في أروقة المكتب أو تتناولون الغداء معاً. ومع ذلك، فإن أولئك الذين يعملون في وظائف عن بُعد لا يتمتعون بهذه الراحة. ولكن هذا لا يعني أن عليهم أن يعيشوا حياة العزلة!

ابدأ أو انضم إلى قناة Slack مع الأفراد ذوي التفكير المماثل للتغلب على هذه المعاناة المشتركة المتمثلة في فقدان تلك اللمسة "الشخصية". ترابطوا حول الاهتمامات المشتركة، مثل المسلسلات التلفزيونية أو الرياضة أو الكتب أو الوصفات أو الألعاب عبر الإنترنت. يمكنك حتى القيام بأنشطة افتراضية مثل حفلات المشاهدة أو اجتماعات نادي الكتاب أو المخبوزات أو البطولات.

فقط تحقق مع مديرك أو مشرفك للتأكد من أن مجموعة الاهتمامات لا تنتهك أي سياسة للشركة.

6. أظهر سلوكاً إيجابياً

السلوك الإيجابي هو عامل جذب لصداقات العمل. إن السلوك الدافئ والودود في العمل سيجذب الناس إليك. وفي المقابل، ستلتقي بأفراد إيجابيين متشابهين في التفكير يمكنهم أن يرفعوا من معنوياتك عندما تشتد الأمور.

الإيجابية عادات العمل مثل مساعدة الآخرين، والتقدم خلال اللحظات الصعبة، ودعم زملائك في العمل، ستظهر لك أنك لاعب فريق موثوق به.

7. الانخراط في أنشطة الفريق

تستضيف معظم المؤسسات أنشطة بناء الفريق بشكل دوري. كما تتضمن العديد من هذه الأنشطة أيضًا أنشطة كسر الجليد أثناء مرحلة تأهيل الموظفين الجدد. تعزز فعاليات العمل الدورية هذه روح الفريق والانتماء من خلال التجارب المشتركة.

وسواء كانت لعبة فوازير افتراضية أو رحلة استكشافية في الهواء الطلق، فإن كل نشاط جماعي هو فرصة لتكوين صداقات في العمل. لديك بالفعل أرضية مشتركة من الأهداف والتحديات المشتركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن حل المشاكل معاً يعني أنكم ستضطرون للاعتماد على بعضكم البعض وتطوير الثقة، مما يعزز الصداقة.

8. كن منفتحًا على التواصل الاجتماعي بعد العمل

الفرق الأساسي بين أنشطة الفريق والتواصل الاجتماعي بعد العمل هو أن الأخير ليس إلزاميًا.

إن حضور الفعاليات الاجتماعية بعد العمل يُظهر التزامك بتكوين صداقات في العمل. يتيح تناول مشروب خلال ساعة التخفيضات الافتراضية أو حضور عشاء الشركة في فترة ما بعد عيد الميلاد لزملاء العمل التواصل في أجواء ممتعة ومريحة وغير رسمية خارج العمل.

ترى أصدقاءك في العمل كأفراد وتكتشف مواهبهم أو اهتماماتهم أو هواياتهم الخفية. بينما تتدفق المحادثات بحرية أكبر ويتشارك الزملاء الضحكات، ستصنع ذكريات دائمة وصداقات حقيقية.

9. احتفل بالمعالم والإنجازات

يمكن أن تكون الاحتفالات فرصة مثالية لتكوين صداقات في العمل. عبّر عن الثناء على العمل الذي تم إنجازه بشكل جيد وهنئ زملاء العمل على انتصاراتهم.

سواءً كانت ترقية أو عرضاً تقديمياً رائعاً، فإن تقدير زملاء العمل يُظهر الدعم ويمكن أن يكون بداية للمحادثة.

بالطبع، يجب أن يأتي هذا المديح من مكان أصيل. فأنت تريد أن تحتفل بنجاحهم كما لو كان نجاحك أنت وتعترف بنقاط قوتهم ومساهماتهم. يمكن لرموز التقدير الصغيرة، مثل رسالة شكر أو حتى بطاقة إلكترونية، أن تقطع شوطًا طويلًا في تعزيز القيمة الذاتية لشخص ما. وعندما يحين وقتك، سوف يتذكر أصدقاؤك لفتاتك اللطيفة ويعاملونك بنفس الحماس.

10. تطوع

غالبًا ما تقدم الشركات للموظفين فرصًا للتطوع من أجل قضية نبيلة. هذه طريقة رائعة لتكوين صداقات عمل متحمسة للقضية مثلك.

وسواء كان مكتبك يقوم بحملة نظافة أو يستضيف مخبزاً خيرياً أو ينظم ماراثوناً على مستوى المدينة، فإن التطوع في مثل هذه الفعاليات فرصة لفعل الخير والترابط مع الزملاء الذين لديهم اهتمامات مماثلة.

كما أن العمل من أجل قضية ذات مغزى سيمنحك أيضاً إحساساً بالهدف خارج مكان العمل، حيث أن مساهمتك تعود بالنفع على المجتمعات المحلية والمجتمع.

11. كن صبوراً

لا تتكون صداقات العمل بين عشية وضحاها. فهي تستغرق أيامًا وأسابيع وشهورًا لتتجسد في شيء حقيقي.

لا تتوقع أن تجد صديقتك المفضلة في العمل في أول ساعة سعيدة تحضرها في المكتب. فقط استمر على طبيعتك وتفاعل مع زملائك في العمل. أنت أيضًا لا تريد أن تفرض صداقة لمجرد تكوين صداقات في العمل. ابحث عن شخص يبذل نفس الجهد والطاقة، وأحيانًا يبذل جهدًا إضافيًا ليجعلك تشعر بالتقدير في العمل.

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# الحدود المهنية في صداقات مكان العمل

على الرغم من أن تكوين الصداقات في العمل له نصيبه العادل من المزايا، إلا أنه يجب عليك أيضًا الحفاظ على الحدود المهنية لضمان بيئة عمل صحية ومحترمة. ويتطلب القيام بذلك مهارة، لأنك لا تريد أن تظهر بمظهر الوقح أو المتحفظ أثناء فرض الحدود.

فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في ذلك:

ضع الحدود واحترمها: انتبه لحدود أصدقاء العمل وتفضيلاتهم، وكن واضحًا بشأن توقعاتك وحدودك. احترم خصوصية أصدقائك الجدد وامنحهم مساحة حسب الحاجة

انتبه لحدود أصدقاء العمل وتفضيلاتهم، وكن واضحًا بشأن توقعاتك وحدودك. احترم خصوصية أصدقائك الجدد وامنحهم مساحة حسب الحاجة الخصوصية في العمل: تجنب مناقشة المواضيع الشخصية العميقة والقضايا الحساسة مثل المعتقدات الدينية أو السياسية في بيئة مهنية. حافظ على خصوصية الأمور الخاصة للحفاظ على العلاقات الودية مع الجميع

تجنب مناقشة المواضيع الشخصية العميقة والقضايا الحساسة مثل المعتقدات الدينية أو السياسية في بيئة مهنية. حافظ على خصوصية الأمور الخاصة للحفاظ على العلاقات الودية مع الجميع تفهم التسلسلات الهرمية في مكان العمل: انتبه لديناميكيات السلطة في مكان العمل أثناء إقامة صداقات في العمل. بالتأكيد، قد يكون رئيسك الجديد رائعاً، لكنك لا تريد أن تخلق موقفاً يمكن أن يؤثر على أهدافك المهنية

انتبه لديناميكيات السلطة في مكان العمل أثناء إقامة صداقات في العمل. بالتأكيد، قد يكون رئيسك الجديد رائعاً، لكنك لا تريد أن تخلق موقفاً يمكن أن يؤثر على أهدافك المهنية ابتعد عن النميمة: تجنب النميمة أو التسلية بالنميمة. حدد منذ بداية الصداقة أنك لن تشارك في الحديث غير المثمر والسلبي عن الآخرين. إذا وجدت نفسك عالقًا في دراما المكتب، فما عليك سوى التوقف عن المشاركة والبقاء سلبيًا حتى تهدأ الأمور

تجنب النميمة أو التسلية بالنميمة. حدد منذ بداية الصداقة أنك لن تشارك في الحديث غير المثمر والسلبي عن الآخرين. إذا وجدت نفسك عالقًا في دراما المكتب، فما عليك سوى التوقف عن المشاركة والبقاء سلبيًا حتى تهدأ الأمور أعطي الأولوية للعمل على التواصل الاجتماعي : في حين أنه من الطبيعي تكوين صداقات في العمل والحصول على نصيبك من المرح، تذكر أن التركيز الأساسي في مكان عملك هو الحفاظ على الإنتاجية. احرص على ألا تقلل من أولوية عملك ومسؤولياتك في العمل

: في حين أنه من الطبيعي تكوين صداقات في العمل والحصول على نصيبك من المرح، تذكر أن التركيز الأساسي في مكان عملك هو الحفاظ على الإنتاجية. احرص على ألا تقلل من أولوية عملك ومسؤولياتك في العمل المعاملة العادلة للجميع: عامل جميع زملاء العمل بإنصاف ومساواة، بغض النظر عن علاقاتك خارج حدود العمل. لا تُظهر أي تحيز أو محاباة، خاصةً عند اتخاذ القرارات أو حل النزاعات، وحافظ على موضوعيتك

انقر فوق: صديقك الموثوق في العمل

ClickUp يدعمك كصديق

إن تكوين الصداقات والحفاظ عليها في العمل ليس بالأمر السهل - ولكن لا يجب أن يكون الأمر معقداً أيضاً، خاصةً عندما تكون لديك أدوات مثل ClickUp. يوفر ClickUp اكتشاف التعاون مما يتيح لك العمل مع زملائك في الفريق في مشروع مشترك. يمكنك إنشاء المستندات وتحريرها معًا، وإضافة التعليقات، وتعيين المهام لبعضكم البعض. يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Whiteboards لتبادل الأفكار مع فريقك، ومناقشة الحلول الممكنة، وإنشاء خرائط ذهنية ورسم سير العمل، والعمل بشكل جماعي نحو هدف مشترك.

ثم هناك عرض دردشة ClickUp ، والذي يقوم بفرز المحادثات في سلاسل المحادثات حتى تتمكن من المشاركة في تفاعلات متعددة مع الحفاظ على سلامة عقلك!

ClickUp يتحقق من جميع المربعات لتكون ذلك الصديق الوحيد في العمل الذي لن يخيب ظنك أبدًا.

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الأسئلة الشائعة الشائعة

**1. كيف يمكنني تكوين صداقات في العمل إذا كنت جديدًا في العمل؟

إذا كنت جديدًا في المكتب وترغب في تكوين صداقات، ففكر في تقديم نفسك لزملائك وإجراء محادثات قصيرة وحضور فعاليات العمل والمشاركة في أنشطة الفريق للتعرف على زملائك في العمل بشكل أفضل.

2. ما هي فوائد تكوين الصداقات في العمل؟

إن تكوين الصداقات في العمل ينمي الشعور بالزمالة والانتماء. إنه ترياق مضاد للعزلة والوحدة مع تحسين التعاون والتواصل بين أعضاء الفريق. كما أنه يعزز المشاركة، مما يحسن الروح المعنوية ويعزز الرضا في مكان العمل. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تفتح فرص التواصل من أجل النمو الشخصي والتقدم الوظيفي.