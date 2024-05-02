ملخص كتاب "البساطة الرقمية": النقاط الرئيسية ومراجعة الكتاب

هل تشعر أنك تخوض معركة مستمرة للحفاظ على تركيزك ووعيك في هذا العالم شديد الترابط حيث تحكم التكنولوجيا حياتنا؟

يقدم كتاب كال نيوبورت البساطة الرقمية: اختيار حياة مركزة في عالم صاخب حلاً مقنعًا - فلسفة جديدة لاستخدام التكنولوجيا لتقليل التشتيت.

نُشر الكتاب في عام 2019، ويقدم مفهوم "التخلص من الفوضى الرقمية" ويؤكد على ضرورة التخلص من الفوضى في حياتنا الرقمية تمامًا كما نفعل في حياتنا المادية.

سيوضح ملخص كتاب "البساطة الرقمية" كيفية القيام بذلك.

ملخص كتاب "البساطة الرقمية" في لمحة

*يُحدّي كتاب "البساطة الرقمية" فكرة أننا يجب أن نقبل دون تفكير سيلًا مستمرًا من المشتتات الرقمية ذات القيمة المنخفضة. بدلاً من ذلك، يؤكد المؤلف على التقييم المتعمد والنقدي لكيفية استخدامك للتكنولوجيا.

عبر أمازون

المؤلف: كال نيوبورت

عدد الصفحات: 304

سنة النشر: 2019

الوقت المقدر للقراءة: 5-6 ساعات

تتمثل الفكرة الأساسية للكتاب في التخلص من الأدوات الرقمية التي لا تجلب لك أي قيمة، وتركيز انتباهك بدلاً من ذلك على ما يهم حقًا في حياتك. يقدم نيوبورت إطارًا عمليًا لمساعدتك في تحديد هذه الفوضى الرقمية غير الضرورية والتخلص منها، وخلق مساحة لأنشطة أكثر أهمية وجودة.

أهم النقاط من كتاب "البساطة الرقمية" للكاتب كال نيوبورت

يقترح كتاب "البساطة الرقمية" التخلص من الفوضى الرقمية لاستعادة التركيز والمعنى في حياتك الرقمية، وبالتالي تحسين جودة حياتك الحقيقية.

عملية التخلص من الفوضى بسيطة: تحديد الأدوات والتطبيقات التي تخدمك حقًا والتخلص من الباقي. يقدم الكتاب أيضًا استراتيجيات لإعادة التفكير في وسائل التواصل الاجتماعي، وإعطاء الأولوية للتفاعلات الشخصية والتواصل خارج الإنترنت، وإعادة اكتشاف قيمة العالم المادي.

لكن إجراء عملية تنظيم رقمي ليس سوى الخطوة الأولى بالنسبة لمحبي البساطة الرقمية. الهدف النهائي هو القضاء على التكلفة السلبية الإجمالية للإفراط في استخدام التكنولوجيا.

في ملخص كتاب "البساطة الرقمية"، قمنا بإدراج النقاط الرئيسية المستفادة من الكتاب:

1. الفوضى الرقمية مكلفة

يقول المؤلف إن الفوضى الرقمية — في شكل تطبيقات غير ضرورية وإشعارات ومعلومات زائدة — تقلل من قدرتنا على التركيز.

يحدث هذا لأن التدفق المستمر للمعلومات يشتت انتباهنا ويقلل من قدرتنا على العمل بعمق. وبالتالي، فإن الفوضى الرقمية تأتي على حساب وقتنا وطاقتنا وإبداعنا وإنتاجيتنا ورضانا العام.

إليك بعض النصائح المفيدة لتنظيم محتوياتك الرقمية: أوقف تشغيل الإشعارات غير الضرورية على أجهزتك. سيساعد ذلك في تقليل المشتتات وحمل المعلومات الزائد طوال اليوم

حدد أوقاتًا محددة لتصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو قراءة رسائل البريد الإلكتروني أو تصفح الأخبار. سيمنعك ذلك من الانشغال المستمر بالتحديثات والتنبيهات

اكتشف حيل الإنتاجية مثل Inbox Zero لتحسين عاداتك في إدارة البريد الإلكتروني

2. التحسين أمر بالغ الأهمية

لا يعني البساطة الرقمية الانسحاب التام من التكنولوجيا، بل تحسين أدواتك الرقمية لدعم قيمك وأهدافك.

يتعلق الأمر بتحديد الأدوات والتقنيات الاختيارية التي لا تساهم في تحقيق تلك القيم والأهداف والتخلص منها.

نصائح سريعة: افحص هاتفك وجهاز الكمبيوتر بحثًا عن التطبيقات غير المستخدمة أو التي تشتت الانتباه. قم بإلغاء تثبيت التطبيقات التي لا تحتاج إليها وفكر في دمج الوظائف المتشابهة في تطبيق واحد

بالنسبة لأي أداة لا تساهم بشكل إيجابي في تحقيق أهدافك أو قيمك، فكر في إلغاء الاشتراك أو حذف التطبيق أو تعطيل الحساب

فكر في استخدام تطبيقات "العقل الثاني" لتوسيع نطاق عملياتك الإدراكية وقدراتك. توفر هذه التطبيقات مستودعًا منظمًا وسهل الوصول إليه لملاحظاتك ووثائقك وأفكارك الإبداعية

3. يمكن أن يكون التخلص من السموم الرقمية تحولًا جذريًا

يدعو نيوبورت إلى التخلص من السموم الرقمية — أي الابتعاد مؤقتًا عن بعض التقنيات — كوسيلة لإعادة اكتشاف علاقتك الأساسية بتقنية معينة وتقييم تأثيرها على حياتك.

على سبيل المثال، يمكنك أخذ استراحة لمدة ثلاثين يومًا من أي تقنيات تعتبرها "اختيارية". وهذا يعني أنه يمكنك الابتعاد عنها دون التسبب في أي ضرر أو مشاكل كبيرة في حياتك المهنية أو الشخصية.

تتيح لك هذه الاستراحة تقييم أفكارك حول علاقتك بالتكنولوجيا وتكوين عادات أكثر صحة.

نصائح سريعة: قبل البدء في عملية التخلص من الإدمان، حدد ما تريد تحقيقه. هل تريد تحسين التركيز، أو تقليل التوتر، أو النوم بشكل أفضل؟ سيساعدك تحديد أهداف واضحة على تخصيص تجربة التخلص من الإدمان وقياس نجاحها

لا يجب أن يكون التخلص من السموم الرقمية بمثابة رحلة استجمام لمدة أسبوع. ابدأ بخطوات صغيرة، مثل قضاء بضع ساعات كل يوم بدون أجهزة أو قضاء عطلة نهاية الأسبوع. قم بزيادة المدة تدريجيًا كلما شعرت بالراحة

خطط لأنشطة بديلة للوقت الذي تقضيه عادةً في استخدام التكنولوجيا. يمكنك استخدام قائمة المهام لتتبع المهام مثل قراءة كتاب أو قضاء الوقت في الطبيعة أو ممارسة الهوايات أو التواصل الاجتماعي شخصيًا

أخبر أصدقائك وعائلتك وزملائك عن قرارك بالتخلص من الإدمان لتجنب سوء الفهم. اشرح لهم أهدافك وكيف يمكنهم التواصل معك في حالات الطوارئ (فكر في تحديد وقت محدد للتحقق من الرسائل المهمة)

بعد فترة التخلص من الإدمان، خذ وقتًا للتفكير في تجربتك. كيف أثرت على تركيزك ونومك ورفاهيتك العامة؟ بناءً على ما تعلمته، اعتمد عادات رقمية جديدة تعزز علاقة أكثر صحة مع التكنولوجيا

4. الوحدة ضرورية للنمو

*يؤكد كتاب "البساطة الرقمية" أن التدفق المستمر للمحفزات من وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا يعطل قدرتنا على الاستمتاع بالوحدة.

هذا الاضطراب في العزلة يمنعنا من أن نكون وحدنا مع أفكارنا، وهي حالة ضرورية للوعي الذاتي والإبداع والرفاهية العاطفية.

يؤكد الكتاب أن التكنولوجيا تقصفنا باستمرار بمحفزات خارجية، مما لا يترك مجالًا للتأمل الذاتي. يجادل نيوبورت بأن تخصيص وقت للوحدة دون انقطاع أمر ضروري لإعادة شحن طاقتنا وإعادة الاتصال بأنفسنا.

كامتداد لتجربة التخلص من السموم الرقمية، تشجع العزلة على التفكير العميق.

نصائح سريعة: إذا لم تكن معتادًا على الوحدة، فابدأ بجلسات قصيرة وزد مدتها تدريجيًا حسب ما تشعر بالراحة. المفتاح هو تكوين عادة ثابتة لتخصيص وقت لنفسك

حدد مكانًا هادئًا لن يزعجك فيه أحد. يمكن أن يكون غرفة إضافية أو زاوية في منزلك أو حتى مكانًا في الهواء الطلق وسط الطبيعة. يجب أن يكون هذا المكان بعيدًا عن الغرف المخصصة لورشة العمل أو الاستوديو أو مكتبك المنزلي

أثناء جلسات العزلة، اختر أنشطة لا تتطلب استخدام الأجهزة الرقمية. يمكن أن تكون هذه الأنشطة التأمل أو كتابة اليوميات أو مجرد الاستمتاع بالهدوء وأفكارك الخاصة

أوقف إشعارات هاتفك وأوقف أي مقاطعات محتملة أخرى مثل التلفزيون أو الراديو. اسمح لنفسك بأن تكون حاضراً تماماً في اللحظة الحالية

5. افهم مفارقة وسائل التواصل الاجتماعي

مفارقة وسائل التواصل الاجتماعي هي الظاهرة التي غالبًا ما يشعر فيها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بالوحدة والعزلة على الرغم من أن وسائل التواصل الاجتماعي تخلق شعورًا بالارتباط بالحياة الاجتماعية.

هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى ذلك. على سبيل المثال، تعرض مواقع التواصل الاجتماعي صورًا مثالية لحياة الأشخاص، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الكفاية وعدم المصداقية.

تحد خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي من تعرضك لوجهات نظر متنوعة وتصبح بمثابة غرف صدى. وهذا يمكن أن يخلق شعوراً بالعزلة الاجتماعية. علاوة على ذلك، يرى نيوبورت أن التحقق من "الإعجابات" هو التدخين الجديد.

تعد وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة الأخرى بيئة مواتية لتكوين الإدمان السلوكي. احذف وسائل التواصل الاجتماعي وستقل مصادر تشتيت انتباهك.

يُعرَّف الإدمان بأنه "حالة يشارك فيها الشخص في استخدام مادة أو سلوك توفر آثاره المكافئة حافزًا قويًا لمواصلة السلوك على الرغم من عواقبه الضارة."

نصائح سريعة: نظم محتوى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بك. توقف عن متابعة الحسابات التي تجعلك تشعر بالإرهاق أو عدم الإلهام. بدلاً من ذلك، أعط الأولوية للحسابات التي توفر معلومات قيمة أو تحفزك أو تربطك بأشخاص يشبهونك في التفكير

لا تكتفِ بالتمرير السلبي. شارك في مناقشات إيجابية وتحدى السلبية على الإنترنت

تجاوز الإعجابات والتعليقات. أطلق المحادثات وشارك في مناقشات مفيدة مع الأشخاص الذين تهتم بهم؛ خصص ساعات عمل للمحادثات

حدد أوقاتًا محددة لقطع الاتصال بالشبكات الاجتماعية تمامًا، بعيدًا عن وقت عملك المخصص

اقتباسات شهيرة عن البساطة الرقمية

الهدف من فلسفة البساطة الرقمية هو مساعدتك في العثور على مزيد من السلام وحياة أكثر تركيزًا وتركيزًا. فيما يلي أشهر الاقتباسات والرسائل التي تنقلها لمساعدتك في الحصول على تلك الحياة.

التكنولوجيا يجب أن تخدمنا، لا أن تتحكم بنا. حان الوقت لاستعادة استقلاليتنا...

التكنولوجيا يجب أن تخدمنا، لا أن تتحكم بنا. حان الوقت لاستعادة استقلاليتنا...

تسلط هذه المقولة الضوء على استخدام الأدوات الرقمية كأدوات مساعدة، وليس كديكتاتور. في جوهرها، يدعو نيوبورت إلى اتباع نهج واعٍ تجاه التكنولوجيا.

تقليديًا، يُنظر إلى التكنولوجيا على أنها مجموعة من الأدوات التي يمكنها تحسين حياتنا وتسهيل الأمور. ومع ذلك، مع التواجد المستمر لعدد كبير جدًا من الأجهزة وخصائصها التي تكوّن عادات، يمكن أن تصبح التكنولوجيا تدخلية ومتطلبة.

قد يؤدي ذلك إلى شعورنا بأننا خاضعون لسيطرة أجهزتنا والمعلومات التي توفرها لنا. من خلال تقليل استخدامنا للتكنولوجيا بشكل استراتيجي، والتركيز على كيفية تفاعلنا معها، ومن خلال التفاعلات الاجتماعية المنظمة، يمكننا ضمان أن تخدم التكنولوجيا احتياجاتنا بدلاً من أن تملي علينا سلوكنا.

درس الترفيه رقم 1: أعط الأولوية للأنشطة التي تتطلب جهدًا على الاستهلاك السلبي

درس الترفيه رقم 1: أعط الأولوية للأنشطة التي تتطلب جهدًا على الاستهلاك السلبي

تتطرق هذه المقولة إلى فكرة إيجاد الإشباع في أوقات فراغنا. انخرط في المزيد من الأنشطة الترفيهية عالية الجودة لتغذية إبداعك.

الفكرة هي أن الأنشطة التي تتحدى قدراتنا العقلية أو الجسدية — مثل العزف على آلة موسيقية أو بناء شيء ما — يمكن أن تؤدي إلى شعور أكبر بالإنجاز والرضا مقارنة بمجرد مشاهدة مقاطع الفيديو أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي.

يقترح نيوبورت استخدام وقتنا المجاني على الإنترنت للاستثمار في أنفسنا وتطوير مهارات أو هوايات جديدة بدلاً من استيعاب المعلومات بشكل سلبي.

ببساطة، البشر ليسوا مبرمجين ليكونوا متصلين بالإنترنت باستمرار

ببساطة، البشر ليسوا مبرمجين ليكونوا متصلين بالإنترنت باستمرار

تشير هذه المقولة إلى أن أدمغتنا وأجهزتنا العصبية ليست متكيفة بشكل طبيعي مع التحفيز المستمر وقصف المعلومات الذي يصاحب عالمنا الرقمي الذي لا ينام أبدًا.

يمكن أن يؤدي التدفق المستمر للمعلومات من التكنولوجيا والحياة في عالم صاخب إلى إرهاق أنظمتنا المعرفية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في التركيز والانتباه وحتى القلق.

يكرر نيوبورت أن أدمغتنا تحتاج إلى وقت للانفصال والاسترخاء لتعمل بشكل مثالي لأن حالتنا المستمرة من "التوصيل" ليست طبيعية أو مستدامة.

ماذا يقول القراء

"إذا كنت مستعدًا لإجراء تغييرات جذرية في طريقة تعاملك مع التكنولوجيا في حياتك، فهذا الكتاب مناسب لك. لقد غير حياتي للأفضل بأفضل طريقة ممكنة. "

"أكثر ما أعجبني في هذا الكتاب هو النصائح العملية. من التوصية بحذف التطبيقات من الهواتف مع البقاء مسجلاً في المتصفحات إذا كان المرء يخشى أن يفقد شيء ما، إلى إيجاد هوايات إبداعية وجذابة قبل تقليل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إلى إعطاء الأولوية لدقة الأخبار على سرعة تويتر و تشجيع المحادثة على التواصل، كان الكتاب مفيدًا دون أن يجعل التكنولوجيا شيئًا مخيفًا."

"في هذا العالم المليء بالمشتتات، دفعني هذا إلى التفكير بعمق في طريقة تفاعلي مع التكنولوجيا. دفعني ذلك إلى التفكير في أنه من الأفضل أن أكون حاضرًا تمامًا في اللحظة الحالية وألا أقلق بشأن الإشعارات المستمرة من أجهزتنا."

طبق مبادئ البساطة الرقمية مع ClickUp

يمكن أن تكون ClickUp، وهي منصة قوية لإدارة المشاريع، أداة قيّمة لتطبيق مبادئ البساطة الرقمية في حياتك وعمل. وإليك كيف:

1. ابدأ عملية التخلص من الفوضى الرقمية باستخدام منصة موحدة لإدارة المشاريع

قلل من أدواتك الرقمية باستخدام منصة ClickUp الشاملة متعددة الأغراض لإدارة المشاريع.

ركز على ما يهمك من خلال نظرة شاملة على مهامك في منصة إدارة المشاريع ClickUp

قم بإدارة المهام والمشاريع والاتصالات والمستندات والمزيد، كل ذلك من خلال منصة واحدة. هذا يقلل من التبديل بين السياقات ويبسط سير عملك. يمكنك أيضًا

احذف الملفات الرقمية ونظمها باستخدام الحقول المخصصة والمجلدات والقوائم

قم بإلغاء الاشتراكات غير الضرورية باستخدام ميزة تكامل البريد الإلكتروني

بسّط استخدام الأجهزة الرقمية من خلال الوصول إلى ClickUp من أي جهاز، بما في ذلك الويب وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة

اكتسب عادات التخلص من الفوضى الرقمية من خلال تحديد مهام متكررة وتذكيرات وأهداف

تحكم في عدد ونوع الإشعارات التي ترغب في تلقيها من المنصة

2. وفر الوقت من خلال مساحة عمل مركزية واحدة

انسَ إضاعة الوقت في التبديل بين عدد لا يحصى من التطبيقات. تتيح لك مساحة العمل الشخصية من ClickUp إدارة سير عملك بالكامل بسلاسة.

راقب تحديثات المشاريع، وقم بإدارة سير العمل، وتعاون مع الفريق، كل ذلك من خلال ClickUp Workspace

مع مساحة العمل الشخصية من ClickUp، يمكنك

اضبط تذكيرات للمهام والأحداث المهمة

دوّن ملاحظاتك وأفكارك بسرعة باستخدام المفكرة

ابق على اطلاع على إشعاراتك وصندوق الوارد الخاص بك

قم بمزامنة تقويم Google الخاص بك وعرض جدولك الزمني في شكل تقويم

استخدم ميزة تتبع الوقت الأصلية لمعرفة الأنشطة التي تقضي فيها معظم وقتك

خصص فترات زمنية محددة لجلسات العمل المركزة أو الاجتماعات أو العصف الذهني الإبداعي أو حتى الأنشطة الترفيهية باستخدام عرض التقويم في ClickUp

3. عزز تركيزك من خلال وجهات نظر متنوعة

يوفر ClickUp Views أكثر من 15 عرضًا قابلًا للتخصيص، مثل القائمة واللوحة و Kanban والخرائط الذهنية، مما يتيح لك تنظيم عملك بالطريقة التي تناسب احتياجاتك وتقلل من المشتتات الرقمية ذات القيمة المنخفضة.

انتقل بين عرض الجدول المتعدد الاستخدامات في ClickUp 3.0 وعرض التقويم لتصور جميع أعمالك بشكل أفضل

يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Views

يوفر لك وجهات نظر ورؤى مختلفة حول مهامك ومشاريعك

يمكّنك من تصفية مهامك وفرزها وتجميعها لتقليل الفوضى والانشغالات

دعمك في تخطيط وجدولة وإدارة وقتك ومواردك بفعالية

ادمج التطبيق مع تطبيقات وأدوات أخرى لتبسيط سير عملك الرقمي

4. اعثر على كل شيء على الفور

تتكامل ميزة البحث الشامل ClickUp Universal Search القوية مع جميع التطبيقات والأدوات ومحركات الأقراص المحلية المتصلة، مما يتيح لك العثور على أي معلومات أو مهمة في غضون ثوانٍ.

وسّع نطاق البحث ليشمل تطبيقاتك المفضلة ووضع حدًا للبحث عنها واحدًا تلو الآخر باستخدام ClickUp Universal Search

أضف أوامر بحث مخصصة مثل الاختصارات للروابط وتخزين النصوص للاستخدام لاحقًا والمزيد للبحث عن أي شيء في مكان واحد.

كما يتيح لك البحث الشامل في ClickUp ما يلي

احصل على نتائج بحث مخصصة وذات صلة بناءً على تفضيلاتك وأهدافك

يمكنك الوصول إلى Universal Search من أي مكان، بما في ذلك الويب والكمبيوتر المكتبي والهاتف المحمول

5. اعمل بذكاء أكبر بفضل الذكاء الاصطناعي المدمج

تتوقع أداة ClickUp المبتكرة للذكاء الاصطناعي، ClickUp Brain، احتياجاتك وتقوم بأتمتة المهام وعرض المعلومات ذات الصلة، مما يساعدك على التركيز على الأعمال الأكثر أهمية.

استبدل العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي بمساعد ذكاء اصطناعي شامل وقوي، ClickUp Brain

بدلاً من الضياع وسط العديد من حلول الذكاء الاصطناعي، اعتمد كفاءة حل واحد يغطي كل شيء - المساعدة في الكتابة، والمساعدة في إدارة المشاريع، وإدارة المعرفة، والمزيد.

AI Knowledge Manager يتيح لك طرح الأسئلة والحصول على إجابات من مستنداتك ومهامك ومشاريعك. يمكنك الوصول إلى ClickUp Brain من أي مكان في المنصة واستخدام اللغة الطبيعية للحصول على إجابات فورية ودقيقة وسياقية

يساعدك مدير مشروع الذكاء الاصطناعي في إدارة أعمالك وأتمتتها، مثل التحديثات والملخصات والاجتماعات القصيرة. يمكنك توفير الوقت والحفاظ على تركيزك من خلال تقليل عدد الاجتماعات وتقديم ملخصات سريعة وأتمتة المهام

AI Writer for Work يتيح لك إنشاء محتوى والرد بسرعة على الرسائل والبريد الإلكتروني باستخدام مساعد مصمم خصيصًا للعمل. يمكنك تحسين كتابتك باستخدام تلميحات قائمة على الأدوار وإنشاء قوالب وجداول والمزيد

تخلص من برامج تحرير المستندات وأدوات السبورة البيضاء المنفصلة. تتيح ميزة Docs في ClickUp إنشاء المستندات وتحريرها بشكل تعاوني.

أنشئ مستندات وويكي ومستندات أخرى جميلة، ثم اربطها بسير العمل لتنفيذ الأفكار مع فريقك باستخدام ClickUp Docs

يتيح لك ClickUp Docs أيضًا

أنشئ جميع أنواع المستندات وقم بإدارتها في مكان واحد، مما يقلل الحاجة إلى استخدام العديد من التطبيقات والأدوات

تعاون مع فريقك وأصحاب المصلحة على Docs من خلال التعليقات والتحرير المباشر، مما يقلل من فوضى البريد الإلكتروني وفجوات الاتصال

اربط المستندات بالمهام والمشاريع وعناصر ClickUp الأخرى، مما يضيف سياقًا ووضوحًا إلى عملك

قم بتخصيص مستنداتك وحمايتها باستخدام الإعدادات والتفضيلات والأذونات، مما يضمن الاتساق والأمان

قلل من عوامل التشتيت باستخدام وضع التركيز ، الذي يتيح لك التركيز بشكل كامل على الكتابة دون تشتيت الانتباه بقوائم إضافية وخيارات التنسيق.

بينما يقلل وضع التركيز على الكتلة من شفافية النص المحيط، يخفي وضع التركيز على الصفحة الأشرطة الجانبية للمستند أثناء الكتابة.

من ناحية أخرى، يسهل ClickUp Whiteboard المدمج العصف الذهني والتعاون الجماعي في الوقت الفعلي، كل ذلك ضمن منصة واحدة.

حوّل أفكار فريقك إلى إجراءات منسقة باستخدام ClickUp Whiteboards

يتيح لك ClickUp Whiteboard أيضًا

حوّل أفكارك إلى مهام واربطها بعناصر ClickUp أخرى، وسد الفجوة بين التفكير والتنفيذ

قم بتخصيص عناصر السبورة البيضاء وتنسيقها باستخدام الألوان والأشكال والوصلات والصور والمزيد

شارك وأضف أذونات على السبورة البيضاء مع فريقك وأصحاب المصلحة، مما يتيح التعاون والتغذية الراجعة في الوقت الفعلي

باستخدام ClickUp Docs و Whiteboard، يمكنك دمج أدوات عملك وتبسيط سير عملك الرقمي. يمكنك أيضًا الاستمتاع بالتعاون في الوقت الفعلي والتنسيق الغني والتكامل السلس مع ميزات ClickUp الأخرى.

إذا أعجبك ملخص كتاب "البساطة الرقمية"، فمن الأفضل أن تقرأ ملخص كتاب " العمل العميق " أيضًا.

حقق البساطة الرقمية دون عناء

نأمل أن يكون ملخص كتاب Digital Minimalism قد حفزك على شراء الكتاب وقراءته لتتعرف بنفسك على مفهوم التخلص من الفوضى الرقمية. Digital Minimalism هي فلسفة لاستخدام التكنولوجيا تركز فيها وقتك على الإنترنت على عدد قليل من الأنشطة المختارة بعناية والمحسّنة التي تدعم بقوة الأشياء التي تقدرها. ثم تغفل بكل سعادة عن كل شيء آخر.

يولي البسيط الأولوية للمكاسب طويلة الأجل والكفاءة، حتى لو كان ذلك يعني التضحية ببعض الملذات المؤقتة.

يمكنك استعادة السيطرة على وقتك واهتمامك من خلال تبني النقاط الرئيسية من الكتاب والاستفادة من ميزات ClickUp. اشترك اليوم!