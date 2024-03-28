أفضل 10 أدوات لتخطيط السفر بالذكاء الاصطناعي لرحلتك القادمة

الجزء الأكثر إحباطاً في السفر هو التخطيط للرحلة. قد يكون قضاء ساعات في تحديد الأماكن التي تريد زيارتها، والأشياء التي يجب القيام بها، وحجز الرحلات الجوية والفنادق أمراً مملاً ومحبطاً - فقط إذا كنت تقوم بذلك يدوياً.

ماذا لو كان بإمكان شخص ما القيام بكل ذلك نيابةً عنك في غضون دقائق؟

هنا يأتي دور مخططي السفر بالذكاء الاصطناعي. تأخذ هذه الأدوات الأنيقة تفضيلاتك وقيودك وتُنشئ مسارات مخصصة بسرعة.

في هذا المنشور، قمنا بتنسيق قائمة بأفضل مخططي السفر بالذكاء الاصطناعي من أجلك. استمتع بسفرك دون عناء التخطيط مع مخطط السفر بالذكاء الاصطناعي الذي تختاره!

لندخل في صلب الموضوع ✈️

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات مخطط السفر بالذكاء الاصطناعي؟

عند اختيار أداة تخطيط السفر بالذكاء الاصطناعي، ابحث عن الميزات التالية:

مستوى التخصيص : قم بتقييم الأسئلة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي وعدد المعايير التي يوفرها لإنشاء خط سير الرحلة. كلما زادت إمكانية التخصيص التي توفرها الأداة، كان ذلك أفضل بالنسبة لك

: قم بتقييم الأسئلة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي وعدد المعايير التي يوفرها لإنشاء خط سير الرحلة. كلما زادت إمكانية التخصيص التي توفرها الأداة، كان ذلك أفضل بالنسبة لك سهولة الوصول : تحقق من سهولة الوصول إلى كل أداة من أدوات تخطيط السفر بالذكاء الاصطناعي. هل هو متاح فقط كتطبيق للجوال، أم يمكن الوصول إليه عبر متصفح سطح المكتب أيضاً؟ تحقق مما إذا كان هناك خيار لتنزيل مسارات الرحلات وحفظها لسهولة الوصول إليها دون اتصال بالإنترنت

: تحقق من سهولة الوصول إلى كل أداة من أدوات تخطيط السفر بالذكاء الاصطناعي. هل هو متاح فقط كتطبيق للجوال، أم يمكن الوصول إليه عبر متصفح سطح المكتب أيضاً؟ تحقق مما إذا كان هناك خيار لتنزيل مسارات الرحلات وحفظها لسهولة الوصول إليها دون اتصال بالإنترنت ميزات تعاونية : تسمح لك بعض برامج تخطيط السفر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركاء السفر لإنشاء مسارات مخصصة. فضّلها على تلك التي لا تسمح بالتعاون

: تسمح لك بعض برامج تخطيط السفر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركاء السفر لإنشاء مسارات مخصصة. فضّلها على تلك التي لا تسمح بالتعاون توصيات شخصية : يأخذ بعض مخططي السفر بالذكاء الاصطناعي في الاعتبار مدخلاتك وسلوكك السابق لتقديم نصائح وتوصيات مخصصة. هذه الأدوات مفضلة

: يأخذ بعض مخططي السفر بالذكاء الاصطناعي في الاعتبار مدخلاتك وسلوكك السابق لتقديم نصائح وتوصيات مخصصة. هذه الأدوات مفضلة ميزات إضافية لتخطيط الرحلات : ابحث عن ميزات فريدة من نوعها، مثل عرض الخريطة أو أداة البحث عن الرحلات، والتي تساعدك في جوانب أخرى من تخطيط السفر

: ابحث عن ميزات فريدة من نوعها، مثل عرض الخريطة أو أداة البحث عن الرحلات، والتي تساعدك في جوانب أخرى من تخطيط السفر التسعير: على الرغم من أن معظم برامج تخطيط السفر بالذكاء الاصطناعي مجانية، إلا أن بعضها يتطلب اشتراكاً للوصول إلى الميزات المتقدمة. تحقق مما إذا كان السعر يستحق ذلك أو إذا كان بإمكانك العثور على ما تبحث عنه مجاناً

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أفضل 10 أدوات لتخطيط السفر بالذكاء الاصطناعي لاستخدامها في عام 2024

إليك قائمة العشرة الأوائل لأفضل أدوات تخطيط السفر بالذكاء الاصطناعي التي يجب أن تجربها في رحلتك القادمة.

1. ليلى (تجول في الأرجاء)

via

_ / href/ _https://justasklayla.com/ لايلا /%href/

ليلى (المعروف سابقًا باسم Roam Around) هو مخطط سفر سهل الاستخدام يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بإنشاء مسارات مخصصة للوجهات السياحية في جميع أنحاء العالم. ما عليك سوى إدخال وجهتك وتواريخ السفر وتفضيلاتك للحصول على مسار رحلة كامل.

هذا التطبيق مثالي لتخطيط رحلات اللحظة الأخيرة والعطلات دون عناء التخطيط للأشياء بنفسك.

وعلاوةً على ذلك، يستخدم التطبيق تقنية GPT-3 لتقديم توصيات سفر مُصمَّمة خصيصاً لك، بدءاً من أماكن تناول الطعام إلى الأماكن التي يمكنك زيارتها.

أفضل ميزات لايلا

سجِّل الدخول باستخدام Google وابدأ التخطيط للسفر بسرعة

تخصيص مسارات السفر بناءً على الاهتمامات والميزانية

احصل على توصيات مخصصة وأدلة سفر محلية

دردش مع ليلى لتخصيص مسارات سفرك بشكل أكبر

أنشئ قوائم أمنيات مشتركة وتعاون مع أصدقائك

يمكنك الوصول إليها عبر تطبيقات Android وiOS

قيود ليلى

يمكن أن يكون عدد الوجهات أكثر شمولاً

التوصيات ليست دقيقة بنسبة 100% دائماً

تسعير لايلا

مجانًا

ممتاز: غير متوفر

مراجعات وتقييمات

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

2. ووندربلان

via

_ / href/ _https://wonderplan.ai/ Wonderplan /%href/_

هل تبحث عن مخطط سفر يأخذ في الاعتبار تفضيلاتك التفصيلية وميزانيتك وقيودك لوضع خط سير الرحلة لك؟

لا تبحث أكثر من Wonderplan.

إنه واحد من أفضل مخططي الرحلات المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمن لديهم قيود في الميزانية، حيث يوفر تفاصيل تفصيلية لتكاليف الأنشطة المختلفة. كما يتيح لك إضافة أو حذف أشياء من خط سير الرحلة لجعلها تناسب احتياجاتك الخاصة.

أفضل ميزات Wonderplan

قم بإعداد مسارات مصممة خصيصاً بناءً على تفضيلاتك وقيود سفرك

احصل على توصيات مخصصة لأماكن الإقامة

استخدم خرائط تفاعلية وأدوات تنقل تفاعلية لتصور مسارات الرحلات

تنزيل مسارات رحلتك وحفظها كملفات PDF والوصول إليها دون اتصال بالإنترنت

تعاون مع رفاقك في السفر لوضع الخطط وتعديلها

احصل على تفاصيل التكاليف حسب النشاط

قيود الخطة العجيبة

يمكن زيادة عدد الوجهات

يقدم الدعم عبر البريد الإلكتروني فقط

تسعير Wonderplan

مجاناً

مراجعات وتقييمات Wonderplan

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

3. مخطط الرحلات AI

via

_ / href/ _https://tripplanner.ai/ مخطط الرحلات AI /%href/

يقوم مخطط الرحلات بالذكاء الاصطناعي هذا أيضاً بإنشاء مسارات رحلات مخصصة، ولكنه يقدم بعض الميزات الفريدة لتبسيط عملية تخطيط سفرك.

يسمح لك مُخطِّط الرحلات بالذكاء الاصطناعي بالبحث عن الإلهام من فيديوهات Instagram وTikTok وإضافة الأماكن الموصى بها إلى مسارات رحلاتك. على عكس معظم مخططي السفر بالذكاء الاصطناعي، فإنه يوفر تخطيط مسار الرحلة ويمكنه تخطيط رحلات متعددة الوجهات.

أفضل ميزات مخطط الرحلات بالذكاء الاصطناعي

البحث عن الإلهام من مقاطع فيديو توصيات السفر على وسائل التواصل الاجتماعي وإضافتها إلى خط سير رحلتك

قم بتعديل مسار رحلتك بإضافة أنشطة أو حذفها حتى يصبح مثاليًا لك

احصل على أفكار للسفر من مسارات الرحلات التي يشاركها مسافرون آخرون في المجتمع

استخدم الذكاء الاصطناعي لاقتراح المسارات المثلى لرحلاتك البرية

تعاون مع رفاقك في السفر لإعداد مسارات رحلات مصممة خصيصاً لك

يمكنك الوصول إليه عبر متصفح هاتفك المحمول أو متصفح سطح المكتب

قيود الذكاء الاصطناعي لمخطط الرحلات

تحتاج إلى إنشاء حساب وتسجيل الدخول لبدء استخدام الأداة

أسعار مخطط الرحلات بالذكاء الاصطناعي

مجاناً

مراجعات وتقييمات مخطط الرحلات بالذكاء الاصطناعي

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

4. Iplan.ai

via

Iplan.ai_

يسألك مخطط السفر هذا بعض الأسئلة حول خطط سفرك ويُنشئ خط سير مفصّل بناءً على إجاباتك.

يتيح لك تعديل وتخصيص مسار رحلتك عن طريق إضافة أو إزالة الأنشطة والوجهات. كما يوفر لك أيضاً طرقاً سهلة ل مشاركة خط سير الرحلة مع رفاقك في السفر.

أفضل ميزات Iplan.ai

أجب عن بعض الأسئلة وأنشئ خط سير مفصّل في غضون ثوانٍ

قم بتعديله بنفسك أو تعاون مع الآخرين لوضع خطط السفر

مشاركة خط سير الرحلة بشكل عام أو خاص والوصول إليه في أي مكان

حدِّد الميزانية وخطط لرحلتك وفقاً لهذه الميزانية باستخدام مخطط السفر بالذكاء الاصطناعي هذا

قيود Iplan.ai

متاح فقط كتطبيق للجوال، وغير مناسب لمستخدمي سطح المكتب

لا تتوفر ميزات المشاركة والتعاون إلا مع الباقة المدفوعة فقط

تسعير Iplan.ai

مجاناً

العضوية الاحترافية: 3.99 دولار شهريًا

مراجعات وتقييمات #### Iplan.ai

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

5. إكسبلورر

via

_ / href/ _https://www.explorerg.com/ Explorerg /%href/

Explorerg هو مخطط سفر يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتطلب منك وصف خطط سفرك بطريقة مفتوحة ويمنحك بعض الخيارات المحددة مسبقًا للاختيار من بينها عند إنشاء خط سير الرحلة.

لديك أيضاً خيار تحديد تواريخ السفر والميزانية، بالإضافة إلى نوع الرحلة وتفضيلات السفر الأخرى.

استكشف أفضل الميزات

اختر من بين مسارات الرحلات المعدة مسبقاً لأفضل الوجهات

قم بإنشاء خط سير مخصص من خلال وصف خطط سفرك وتحديد تفضيلاتك

ابحث عن رحلات طيران رخيصة باستخدام خاصية البحث عن رحلات الطيران

تصوَّر رحلتك باستخدام خاصية معاينة الخريطة وميزات التجول

تتبَّع التكاليف وتأكد من أن رحلتك في حدود ميزانيتك

قيود الاستكشاف

لا يوفر ميزات تعاونية، على عكس العديد من مخططي السفر الآخرين الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي

على الرغم من أنه يمكنه إنشاء مسارات سفر مخصصة، إلا أنه قد لا يكون قادراً على تلبية احتياجات السفر المحددة للغاية

قد لا يكون المحتوى دقيقاً دائماً

استكشاف الأسعار

مجاناً

استكشاف التقييمات والتقييمات

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

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6. GuideGeek

via

_ / href/ _https://guidegeek.com/ GuideGeek /%href/

على عكس مخططي السفر بالذكاء الاصطناعي الآخرين في هذه القائمة، فإن GuideGeek هو مساعد سفر يعمل بالذكاء الاصطناعي. إنه يعمل مثل روبوت الدردشة الآلية، حيث تطرح أنت الأسئلة، وسيجيبك.

إذا طلبت منه أن يعطيك خط سير الرحلة، فسيفعل ذلك. ومع ذلك، لن تكون مسارات الرحلات مُخصَّصة مثل بعض برامج أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى توفير.

أفضل ميزات GuideGeek

اطرح الأسئلة المتعلقة بخطط سفرك واحصل على إجابات مفصلة

ابحث عن توصيات للفنادق والأشياء التي يمكنك القيام بها والمزيد

احصل على نصائح حول طرق توفير المال أو تجنب الازدحام أو أي شيء آخر

الوصول إلى الأداة عبر واتساب أو إنستغرام ماسنجر

قيود GuideGeek

لا تنشئ مسارات مخصصة مفصلة بناءً على احتياجات محددة

لا توجد ميزات تعاون

لا يمكنك تعديل مسارات الرحلة؛ يمكنك فقط تغيير مطالباتك للحصول على نتائج مختلفة

لا توجد تطبيقات جوال أو إمكانية الوصول إلى المتصفح

تسعير GuideGeek

مجاناً

مراجعات وتقييمات GuideGeek

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

7. كوريسيو

via

_ / href/ _https://curiosio.com/ Curiosio /%href/

Curiosio هو أداة التخطيط المثالية للرحلات البرية التي تساعدك على التخطيط الدقيق للطريق الذي يجب أن تسلكه والمحطات التي يجب أن تتوقف فيها.

أدخِل تفاصيل الرحلة، وسيزودك Curiosio بـ خريطة طريق تفاعلية للتفاعل معها وتعديلها.

كما أنه قادر على إنشاء مسارات الرحلات وتوفير تفاصيل التكلفة والوقت للرحلات.

أفضل ميزات كيوريوسيو

أضف الأماكن التي ترغب في زيارتها في رحلتك على الطريق واحصل على اقتراحات بشأن أفضل طريق تسلكه

احصل على اقتراحات حول كيفية قضاء وقتك وأموالك

أنشئ مساراً مخصصاً يلبي تفضيلاتك وميزانيتك في السفر

أدخِل وجهتك واحصل على محتوى مُنسَّق للسفر مناسب لإلهام خطط سفرك

أضف التفاصيل مرة واحدة واحصل على خيارات متعددة لخطط السفر

قيود كوريوسيو

إنه أكثر تعقيداً من الأدوات الأخرى ويتطلب مدخلات إضافية لإنشاء خطط السفر المثالية

لا يوفر تطبيقات للجوال؛ يمكن الوصول إليه عبر المتصفح فقط

أسعار كوريوسيوسيو

مجاناً

مراجعات وتقييمات Curiosio

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

8. إجازة

via

_ / href/ _https://www.usevacay.com/ Vacay /%href/

يوفر Vacay روبوت محادثة، ومنشئ خط سير الرحلة، ومستشارين متخصصين لتخطيط السفر المتخصص. وهذا يجعله حلاً شاملاً لتخطيط السفر يلبي احتياجات مختلف المستخدمين.

سواء كنت ترغب في إنشاء خط سير سريع تلقائياً أو الحصول على إجابات لأسئلة محددة متعلقة بالسفر، يمكن أن يساعدك تطبيق Vacay. وعلى عكس مخططي السفر المجانيين الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي، فإن هذه الأداة مجانية مع خطط مدفوعة وميزات متقدمة.

تضع Vacay خططها المدفوعة على أنها أدوات لمستشاري السفر ووكلاء الحجز.

أفضل ميزات فاكاي

اطرح أسئلة على روبوت الدردشة الآلي الخاص بفاكاي واحصل على توصيات وإجابات مخصصة

استخدم مخطط مسار الرحلة التفاعلي لإنشاء مسارات سفر مفصلة

استفد من المستشارين الموضوعيين لتخطيط الرحلات بناءً على موضوعات محددة، مثل الإجازات الفاخرة أو الرحلات الملائمة للحيوانات الأليفة

الوصول إلى الكثير من موارد السفر من الفنادق ورحلات الطيران إلى الرحلات البحرية

قيود فاكاي

تتوفر الميزات المتقدمة والمحتوى المتميز فقط مع الخطط المدفوعة، والتي تقتصر حالياً على العملاء المقيمين في الولايات المتحدة فقط

على الرغم من أنه يقدم مجموعة واسعة من الميزات، إلا أن السعر يبدو مرتفعاً، نظراً لتوفر أدوات مماثلة مجاناً

تسعير فاكاي

مجاني

قسط : 9.99 دولار شهريًا

: 9.99 دولار شهريًا احترافي: 49 دولارًا شهريًا

مراجعات وتقييمات فاكاي

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

9. PlanTripAI.com

via

PlanTripAI.com_

هذه أداة مجانية أخرى تقدم مسارات سفر مخصصة وتوصيات سفر مخصصة. وبصرف النظر عن الأسئلة الأساسية مثل تواريخ السفر، فإنها تسألك أيضاً عن نوع مسافرك ووسائط النقل التي تفضلها.

الواجهة سهلة الاستخدام، مع وجود نموذج مرئي لإدخال التفاصيل قبل أن يُنشئ لك خط سير الرحلة. لا يوجد نموذج اشتراك، فقط رسوم ترخيص مدى الحياة، وهي رسوم رمزية.

أفضل ميزات PlanTripAI.com

أجب عن بضعة أسئلة واحصل على خط سير الرحلة المخصص في ثوانٍ

استخدم مجموعة كبيرة من الخيارات المتوفرة في نموذج الإدخال لتخصيص مسارات الرحلات حسب تفضيلاتك

احصل على رابط مع خيار تنزيل مسارات الرحلات بصيغة PDF، وجداول البيانات، وتنسيقات أخرى

استخدم مسارات الرحلات كما تريد، وشاركها مع الآخرين، أو حتى أعد بيعها دون أي قيود

قيود PlanTripAI.com

أنت بحاجة إلى ترخيص لعرض جميع الرحلات السابقة وحفظ الرحلات

لا يوجد خيار لتعديل مسارات الرحلات على المنصة أو التعاون مع الآخرين

تسعير PlanTripAI.com

مجاني

محترف 10 دولارات رسوم لمرة واحدة للحصول على ترخيص مدى الحياة

مراجعات وتقييمات PlanTripAI.com

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

10. تريب بوت

via

TripBot_

آخر ما في قائمتنا لمخططي السفر بالذكاء الاصطناعي هو تطبيق TripBot - وهو تطبيق لتخطيط السفر يساعدك على إنشاء مسارات سفر مفصلة.

وهو يقدم توصيات شخصية ونصائح من الداخل للعثور على تجارب شاذة وأحجار كريمة خفية.

أفضل ميزات تريب بوت

اذكر ميزانيتك وأماكن إقامتك وتفضيلاتك الأخرى للحصول على مسارات مخصصة

اطرح أسئلة متعلقة بالسفر واحصل على توصيات سفر مخصصة

الوصول إلى مساعدين آخرين للذكاء الاصطناعي، مثل مساعد الكتابة

قيود تريب بوت

لا يمكن الوصول إليه دون اتصال بالإنترنت

متاح فقط كتطبيق متجر Google Play

أسعار تريب بوت

غير متوفر

مراجعات وتقييمات تريب بوت

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

## أدوات أخرى مفيدة لتخطيط السفر

في حين أن أدوات تخطيط السفر بالذكاء الاصطناعي سريعة، إلا أنها ليست دقيقة دائماً. إذا كنت تريد المزيد من التحكم في مسار رحلتك ولكنك تحتاج إلى أدوات لتسهيل تخطيط الرحلة، فعليك التفكير في أدوات مثل ClickUp.

ClickUp

أنشئ قائمة بالأشياء التي يمكنك القيام بها وخطط لعطلة أحلامك باستخدام ClickUp Docs

ClickUp هي أداة لإدارة المشاريع مع ذكاء اصطناعي قوي وقوالب للمساعدة في تخطيط السفر. ClickUp Brain وهو مساعد المنصة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يساعدك بسهولة على التحقق من جداول الجميع وخطط لرحلة عمل. استخدم ClickUp AI لـ إنشاء خطط تلقائية ومخططات تفصيلية قابلة للتخصيص بالكامل في ثوانٍ.

استخدم مستندات ClickUp لإنشاء قوائم مهام مُفصّلة بأيام وأنشطة مختلفة مُخططة لكل يوم. تسمح لك قوائمه المتداخلة اللانهائية بالتعمق كما تريد. إذا كنت تفضل التخطيط لرحلاتك بنفسك وبتفاصيل معقدة، فإن ClickUp هو أداة تخطيط السفر بالذكاء الاصطناعي الوحيدة التي تحتاجها.

يقدم ClickUp أيضًا العديد من قوالب تخطيط السفر لمساعدتك في تخطيط الرحلات. دعنا نتحقق من بعض هذه القوالب.

القوالب قالب مخطط السفر ClickUp يسمح لك بالاهتمام بالجوانب اللوجستية لرحلتك، بدءاً من حجوزات الفنادق وحتى المواصلات.

احفظ جميع جهات اتصال السفر المهمة وتفاصيل الحجز باستخدام نموذج مخطط السفر هذا من ClickUp

تنزيل هذا القالب استخدم هذا قالب خط سير رحلة العمل ClickUp Business Travel Itiner Template لتخطيط كل يوم من أيام رحلتك بالتفصيل. فهو يساعدك على تخطيط خط سير الرحلة بشكل منظم والاطلاع على جميع التفاصيل المهمة في لمحة سريعة.

أنشئ خط سير منظم باستخدام تنسيق ورقة عمل ودوّن مواعيد رحلاتك والمواعيد النهائية الأخرى بتنسيق سهل القراءة باستخدام ClickUp

تنزيل هذا القالب سواء كان إنشاء خط سير الرحلة أو التخطيط لحياتك الشخصية تقدم ClickUp قوالب جاهزة للاستخدام وقابلة للتخصيص. قالب ClickUp لتخطيط العطلات ممتاز للتخطيط لعطلة شخصية ولكن يمكن استخدامه أيضًا لرحلات العمل.

خطط للأنشطة المختلفة لرحلتك والأماكن التي تخطط لتناول الطعام فيها باستخدام هذا القالب البسيط لتخطيط العطلات من ClickUp

تنزيل هذا القالب وأخيراً، تحقق من قالب قائمة التحقق من الإجازة ClickUp ، والذي يسمح لك بإنشاء قائمة مرجعية بالأشياء التي يجب أن تحزمها لقضاء عطلتك. قم بتعديله لإنشاء قائمة مرجعية بالأشياء التي يجب القيام بها أيضًا.

قم بإنشاء قائمة بالأشياء التي يجب حزمها لكل رحلة باستخدام قالب ClickUp هذا

تنزيل هذا القالب استخدم المزيج القوي بين مخطط الذكاء الاصطناعي و ClickUp لإنشاء خطة سفر مفصلة. أولاً، استخدم مخطط الذكاء الاصطناعي للحصول على أفكار للأشياء التي يمكنك القيام بها، ثم استخدم ClickUp Docs أو أحد القوالب العديدة.

أفضل ميزات تطبيق ClickUp

إنشاء قوائم لا حصر لها من الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام ClickUp Docs

استخدم قوالب تخطيط السفر ClickUp لإنشاء مسارات الرحلات وتسجيل تفاصيل الرحلة

تسجيل معلومات عن جهات اتصال السفر وأوقات رحلات الطيران وحجوزات الفنادق، بما في ذلك أوقات تسجيل الوصول والمغادرة

شارك خطط وأفكار السفر المحفوظة بنقرة واحدة مع زملائك المسافرين

قيود ClickUp

لا يُنشئ مسارات الرحلات تلقائيًا بناءً على مجموعة من المعايير مثل مخططي السفر الآخرين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي

تسعير ClickUp

مجاناً

غير محدود : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 19 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم مؤسسة : اتصل بالفريق للحصول على أسعار مخصصة

: اتصل بالفريق للحصول على أسعار مخصصة ClickUp AI: متاح كإضافة لجميع الباقات بسعر 5 دولارات شهرياً لكل عضو في مساحة العمل

مراجعات وتقييمات ClickUp

G2 : 4.7/5 (9,397 تقييم)

: 4.7/5 (9,397 تقييم) Capterra : 4.7/5 (4,020 تقييم)

: 4.7/5 (4,020 تقييم) منتج هانت: 5/5 (975 مراجعة)

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## سافر بذكاء أكثر مع أدوات الذكاء الاصطناعي وClickUp

جرّب أدوات تخطيط السفر و برنامج إدارة السفر المذكورة أعلاه لمعرفة أيهما أفضل بالنسبة لك. معظم هذه البرامج إما مجانية بالكامل أو تقدم خطة مجانية، لذا لن تحتاج إلى الدفع مقابل استخدامها.

لمزيد من التخطيط المتعمّق للسفر، استخدم هذه الأدوات لتوليد الأفكار مع ClickUp لإعداد مسارات سفر مفصّلة بناءً على متطلباتك الخاصة. ClickUp العديد من قوالب التخطيط تجعل المهمة أسهل بالنسبة لك. لمعرفة المزيد, اشترك في ClickUp اليوم!