أفضل 10 برامج لإدارة السفر لتخطيط الرحلات في عام 2025

تنمو صناعة إدارة سفر الشركات العالمية بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، حيث من المتوقع أن يصل الإنفاق على سفر الأعمال إلى 1.4 تريليون دولار هذا العام! من المتوقع أيضًا أن يستمر استخدام التكنولوجيا في هذه الصناعة في الارتفاع مع تولي برامج إدارة السفر الجديدة والمبتكرة زمام القيادة في إدارة لوجستيات السفر للأعمال وتخطيط الرحلات وإدارة النفقات.

يمكن لحلول إدارة السفر الفعّالة للشركات تبسيط عمليات الحجز، وتبسيط تخطيط مسارات الرحلات، وجعل التخطيط للرحلات أسهل من أي وقت مضى.

في هذه المقالة، سنستكشف أفضل 10 أدوات لإدارة السفر مع ميزاتها وقيودها وأسعارها وتقييماتها.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة السفر؟

تستثمر الشركات في أدوات إدارة السفر لتبسيط عمليات السفر الخاصة بالشركات. فيما يلي الميزات التي يجب أن تبحث عنها أثناء اختيار أحدها لتلبية احتياجاتك:

سهولة الحجز : يجب أن يعمل برنامج حجز إدارة السفر بسلاسة ويمنحك وصولاً سهلاً إلى أفضل أماكن الإقامة والرحلات الجوية وغيرها

: يجب أن يعمل برنامج حجز إدارة السفر بسلاسة ويمنحك وصولاً سهلاً إلى أفضل أماكن الإقامة والرحلات الجوية وغيرها سهولة الاستخدام : ستضمن واجهة المستخدم البديهية قدرة فريقك على استخدام الأداة بسهولة وتوفير الوقت

: ستضمن واجهة المستخدم البديهية قدرة فريقك على استخدام الأداة بسهولة وتوفير الوقت حل إدارة النفقات : تعمل أفضل أدوات إدارة السفر أيضاً كبرنامج لإدارة النفقات. بهذه الطريقة، تحصل على كل شيء في مكان واحد دون الحاجة إلى تبديل البرامج باستمرار

: تعمل أفضل أدوات إدارة السفر أيضاً كبرنامج لإدارة النفقات. بهذه الطريقة، تحصل على كل شيء في مكان واحد دون الحاجة إلى تبديل البرامج باستمرار الاندماج : ستتيح لك القدرة على دمج برنامج إدارة السفر الخاص بشركتك مع برنامج مؤسستك اليومي مشاركة البيانات دون عناء

: ستتيح لك القدرة على دمج برنامج إدارة السفر الخاص بشركتك مع برنامج مؤسستك اليومي مشاركة البيانات دون عناء ملائم للميزانية : تأكد من أن البرنامج يلبي ميزانيتك ويساعدك على توفير التكاليف. ابحث عن البرامج التي تتسم بسياسة تسعير شفافة دون تكاليف خفية

: تأكد من أن البرنامج يلبي ميزانيتك ويساعدك على توفير التكاليف. ابحث عن البرامج التي تتسم بسياسة تسعير شفافة دون تكاليف خفية إعداد التقارير : تساعدك قدرات إعداد التقارير المتقدمة في العثور على المجالات الأكثر إنفاقاً والحد من التكاليف غير الضرورية

: تساعدك قدرات إعداد التقارير المتقدمة في العثور على المجالات الأكثر إنفاقاً والحد من التكاليف غير الضرورية دعم المستخدم: يمكن أن يؤدي دعم المستخدم إلى نجاح تجربتك أو فشلها. لذلك، تأكد من أن برنامجك يقدم دعمًا مفيدًا في جميع الأوقات

## أفضل 10 برامج لإدارة السفر لاستخدامها في عام 2024

أفضل برنامج لإدارة سفر الأعمال هو البرنامج الذي يلبي جميع احتياجاتك. لنلقِ نظرة على بعض الخيارات:

1. ClickUp

جرّب عرض الخريطة

استخدم طريقة عرض الخريطة في ClickUp لإدارة عملك الجغرافي على الخريطة مع دبابيس قابلة للتخصيص للحالة والأولوية والمزيد.

باعتبارها الكل في واحد جدولة المشروع والإنتاجية وأداة التخطيط، يأتي ClickUp على رأس قائمتنا لأفضل برامج إدارة سفر الأعمال في عام 2024. يمكنك استخدام مستندات ClickUp لإنشاء مسارات الرحلات ومشاركتها، وتخطيط ميزانية السفر، ووضع خطط السفر، وما إلى ذلك.

ارتقِ بمستوى التخطيط للسفر مع عرض الخريطة في ClickUp مصممة لإضفاء الحيوية على مسار رحلتك بشكل مرئي. تتيح لك هذه الأداة المبتكرة تنظيم رحلاتك جغرافياً والتخطيط لمغامراتك بكفاءة من خلال واجهة بسيطة للنقر والسحب.

من معلومات الفندق إلى تفاصيل الرحلة، ستكون جميع تفاصيل سفرك متاحة بتنسيق سهل الفهم. علاوةً على ذلك، يمكنك إضافة صفحات متداخلة في مستند واحد لضمان وجود جميع خطط سفرك في نفس المكان. يمكنك أيضًا استخدامه كـ صانع جدول زمني مجاني لتجنب ضغوط العمل في اللحظة الأخيرة

إذا لم يكن وضع خطط سفر الشركات ليس من اختصاصك، فلا تقلق لأن ClickUp AI سيقوم بذلك نيابةً عنك! من توليد الأفكار إلى إنشاء مخططات سفر مخصصة، يمكن أن يساعدك في توفير الوقت والمال.

استخدم نموذج مخطط السفر من ClickUp لتخطيط رحلة خالية من المتاعب

يقدم ClickUp أيضًا العديد من قوالب خط سير الرحلة يمكن الوصول إليها في أي وقت وفي أي يوم، بما في ذلك قالب ClickUp الذي يُمكِّنك من إجراء جميع ترتيبات سفرك وإدارة نفقات السفر الخاصة بالشركات في مكان واحد.

أفضل ميزات #### ClickUp أفضل الميزات

تعاون في خطط السفر، وحافظ على تنظيم جميع المعلومات وإمكانية الوصول إليها، وقم بحماية خططك باستخدام عناصر التحكم في الخصوصية، وعزز تجربة السفر بشكل عام باستخدام ClickUp Docs

إنشاء خطط ومخططات تلقائية في غضون ثوانٍ باستخدام ClickUp AI والوصول إليها في أي مكان

استخدم قوالب خط سير الرحلة مثلبرنامج ClickUp's Business Travel Itinerary وقوالب مخطط السفر لتحديد خطط رحلات العمل وتمييزها بسهولة. إذا كنت تخطط لرحلة ترفيهية (عمل + ترفيه)، يمكنك استخدامقالب تخطيط العطلات الخاص بـ ClickUp لتنظيم جميع التفاصيل ذات الصلة في مكان واحد

استخدم ClickUp كـتطبيق المخطط اليومي لتخطيط أنشطة سفرك اليومية، وتعيين التذكيرات، وتدوين الملاحظات في ClickUp Notepad

ربط ClickUp مع أكثر من 1,000 أداة مثل Slack وYouTube وتقويم Google وAlexa وGoogle وAlexa وChrome وZoom وجداول بيانات Google

قيود ClickUp

يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى بعض الميزات المتوفرة في إصدار سطح المكتب

يجد بعض المستخدمين صعوبة بعض الشيء في استخدامه في البداية

تسعير #### النقر فوق

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متوفر على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو في الشهر

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,900 تقييم)

2. ترافيفي

إنشاء رحلة عمل باستخدام أداة إنشاء خط سير الرحلة من Travefy عبر ترافيفي بهدف مساعدة العاملين في مجال السفر على توفير الوقت مع تقديم خدمات عالية الجودة، يقدم Travefy مجموعة كبيرة من الأدوات التي تجعل السفر بغرض العمل مريحاً. يمكنك إضافة معلومات عن الرحلة، بما في ذلك أماكن الإقامة، والمواصلات، وأكبر قدر ممكن من التفاصيل.

وهو يدعم أكثر من 100 تكامل مع المورّدين وأكثر من 625 دليلاً للمدن بحيث يمكنك إعداد مسارات مفصّلة (مع الصور والروابط!) وتوفير المال والوقت. يمكنك أيضاً مشاركة قوالب السفر ودمجها مع برنامج إدارة علاقات العملاء الخاص بك.

أفضل ميزات Travefy

إنشاء مسارات الرحلات ومشاركتها بسهولة باستخدام واجهة السحب والإفلات

اجعل محتوى سفرك جذاباً من خلال مكتبة صور مدمجة مع صور ومقاطع فيديو مذهلة

اعمل بكفاءة مع أكثر من 100 تكامل مع الموردين

الوصول بسهولة إلى رحلات العمل الخاصة بك باستخدام تطبيق الهاتف المحمول

احصل على تحديثات رحلات الطيران التلقائية مع قاعدة بيانات رحلات الطيران المباشرة

قيود Travefy

اشتكى بعض المستخدمين من صعوبة استخدام بعض الميزات

لا توجد نسخة مجانية متاحة

أسعار ترافيفي

شهرياً : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا ربع سنوي : 44 دولارًا شهريًا

: 44 دولارًا شهريًا سنوياً : 35 دولاراً شهرياً

: 35 دولاراً شهرياً لأكثر من 25 مستخدمًا، اتصل ب Travefy لمعرفة الأسعار

\ *يمكنك إضافة مستخدمين إضافيين بسعر 25 دولاراً شهرياً لكل مستخدم.

تقييمات ومراجعات Travefy

G2: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (15 تقييمًا)

3. SAP Concur

_احجز الرحلات لنفسك أو لضيوفك، وقم بإدارة مهامك وتحقق من التنبيهات في مكان واحد مع SAP Concur SAP Concur هو برنامج شامل لإدارة السفر والمصروفات. وهو يوفر حلولاً متكاملة للسفر التجاري، وإعداد تقارير النفقات، وإدارة الفواتير، مما يسهل تخطيط معلومات الرحلات والوصول إليها.

علاوةً على ذلك، يعمل أيضاً كبرنامج حجز لإدارة السفر، حيث يمكنك حجز أماكن الإقامة، وتأجير السيارات، والرحلات الجوية، وغير ذلك. يمكنك ربط المسافرين ومسارات الرحلات عبر قنوات متعددة لتعزيز التجربة الشاملة.

أفضل ميزات SAP Concur

إنشاء تقارير النفقات وإرسالها والموافقة عليها من أي مكان ومن خلال أي جهاز

قم بتوصيل SAP Concur بحلول إدارة علاقات العملاء، والموارد البشرية، والحلول المالية الخاصة بك من أجل سلاسة السفر المؤسسي. يمكنك أيضًا التكامل مع تطبيقات مثل Uber وTripIt وAmerican Airlines وغيرها

تمتع بالتحكم الكامل في سفرياتك التجارية من خلال ضمان الامتثال لسياسات السفر المؤسسي وواجب الرعاية

استخدم واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة لإنشاء ميزات وعمليات تكامل مخصصة لاحتياجاتك الخاصة

قيود SAP Concur

اشتكى بعض المستخدمين من خدمة العملاء

وجدت بعض المراجعات أيضًا صعوبة في الاستخدام في البداية

تسعير SAP Concur

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات SAP Concur

G2: 4.0/5 (أكثر من 5,900 تقييم)

4.0/5 (أكثر من 5,900 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2000 تقييم)

4. تريب إت

_تحقق من رحلات العمل الخاصة بك، واستعرض تفاصيل الرحلات، واحصل على تذكيرات منتظمة مع تريب إت يُعدّ TripIt تطبيقاً ممتازاً لإنشاء مسارات رحلات العمل بفضل ميزاته التي تجعل التخطيط والسفر أسهل من أي وقت مضى. كل ما عليك فعله هو مشاركة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بتأكيد الحجز مع البريد الإلكتروني الرسمي لـ TripIt، وسيقوم التطبيق بإنشاء خط سير شامل.

هل تتساءل ماذا يمكنه أن يفعل أيضاً؟ يسمح لك أيضاً بإضافة تفاصيل الرحلة مباشرةً إلى التقويم الخاص بك (أيًا كان التقويم الذي تستخدمه) والوصول إليها من أي مكان وفي أي وقت.

إذا اخترت TripIt Pro، يمكنك الوصول إلى ميزات مثل إضافة ملفات PDF وصور، وتذكيرات تسجيل الوصول، ومتعقب أسعار تذاكر الطيران، وحالة الرحلة، ومعلومات عن المطالبة بالأمتعة، وغير ذلك الكثير.

أفضل ميزات تريب إت

إنشاء خط سير شامل من رسائل البريد الإلكتروني لتأكيد الحجز في ثوانٍ معدودة

احصل على تذكيرات بتسجيل الوصول، وموعد المغادرة، وحالة الرحلة للبقاء على المسار الصحيح معأهداف إدارة الوقت (فقط على TripIt Pro)

احصل على معلومات مفصلة حول المحطات والبوابات ورحلات الربط واستلام الأمتعة وخيارات الرحلات البديلة وتوافر المقاعد بشكل أفضل (فقط على TripIt Pro)

استخدم التطبيق للحصول على خطة سفر العمل الخاصة بك في متناول يديك

قيود تريب إت

اشتكى بعض المستخدمين من الواجهة القديمة

معظم الميزات متوفرة فقط على تطبيق TripIt Pro

لا يقدم تقارير النفقات

أسعار تريب إت

تريب إت مجاناً

TripIt Pro: 49 دولارًا سنويًا

تقييمات ومراجعات TripIt

G2: 4.7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

4.7/5 (أكثر من 40 تقييمًا) Capterra: غير متوفر

5. هابي

احجز جميع وسائل النقل والإقامة من خلال منصة واحدة على هاالدفع يُعد Happay حلاً شاملاً لإدارة السفر والمصروفات للشركات. بصرف النظر عن تقديم ميزات متقدمة، فإنه يوفر أيضاً عمليات متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تضمن لك التحكم الكامل في كل جانب من جوانب خطتك.

يحتوي البرنامج على أداة للحجز الذاتي مع العديد من الموردين، مما يسمح لك بحجز الفنادق ورحلات الطيران وسيارات الأجرة المفضلة لديك. يمكنك أيضاً تخطيط النفقات، وتسجيلها، والإبلاغ عنها، والموافقة عليها، وتسوية النفقات، مما يجعل إعداد تقارير النفقات أمراً سهلاً وفعالاً. كما تعمل ميزة التعرف الضوئي على الحروف عبر الويب والهاتف المحمول على تعزيز إمكانات تسجيل النفقات.

وعلاوةً على ذلك، يمكنك استخدام الأداة لتحسين الامتثال لسياسة السفر وزيادة التوفير.

أفضل ميزات

ادمج Happay مع برامج مثل Oracle وTally وMicrosoft وUber وRuPay وVisa وغيرها

احصل على تقارير مفصّلة حول أكثر المنفقين، ومنتهكي السياسات، والمسافرين من رجال الأعمال، والوقت المستغرق للحصول على الموافقات، ورحلات الطيران، والفنادق لتحسين إدارة النفقات

تواصل مع موردين متعددين للإقامة والسفر على منصة واحدة

ضمان الامتثال للسياسة بنسبة 100%

احصل على تذكيرات عندما يتوفر أقل سعر لأماكن الإقامة ورحلات الطيران المفضلة لديك

استخدم خيار تجميد الأجرة لحجز سعر التذكرة. يكون هذا مفيداً عندما يكون هناك تأخير في موافقة المدير

استمتع بالامتثال الضريبي مع شركات الطيران، مما يضمن لك رؤية كاملة لنفقات السفر التجاري

قيود هاباي

اشتكى بعض المستخدمين من بطء دعم العملاء

تطبيق المنتج ليس خاليًا تمامًا من الأخطاء

أسعار هاباي

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات هاباي

G2: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 800 تقييم)

6. ديم

حجز رحلات لوجهة واحدة ورحلات متعددة الوجهات مع ديم يوفر Deem تجربة سفر سهلة وبديهية بفضل ميزاته الذكية. يمكن لموظفيك حجز وتعديل وتعديل خططهم من أي مكان وباستخدام أي جهاز. كما أنه يضمن سلامتهم (إلى جانب واجب الرعاية الذي يقع على عاتقك) من خلال خيار التحقق من السلامة المدمج أثناء الحجز.

ومع ذلك، فإن ما يجعل تطبيق ديم فريداً من نوعه هو أنه يوفر تقييمات لانبعاثات الكربون لمساعدتك في تقييم الأثر البيئي لرحلتك. لذا يمكنك اتخاذ خيارات أفضل وأكثر مراعاة للبيئة في رحلاتك المستقبلية.

أفضل ميزات تطبيق "ديم"

احجز خطط سفرك باستخدام الدعم المخصص الذي يوفره لك تطبيق Deem

احصل على رؤى سريعة وفي الوقت الفعلي حول إنفاقك ومشاركة المستخدم

اعثر على أنسب أماكن الإقامة ورحلات الطيران باستخدام مجموعة كبيرة من البائعين المتاحين على التطبيق. يمكنك أيضاً مقارنة مستويات الأسعار في عرض واحد

ادمجه مع منصات مثل Workday وWorkday وChrome River وغير ذلك الكثير

احصل على الدعم بـ 14 لغة

إزالة القيود

اشتكى بعض المستخدمين من بطء التحميل

بعض الميزات غير متوفرة على تطبيق الجوال

اشتكى بعض المستخدمين من نقص المرونة في نتائج البحث

تقييم الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.4/5 (25 مراجعة)

7. ريدو

أضف النفقات إلى رحلاتك التي تم إنشاؤها مسبقاً باستخدام ريدو Rydoo هو في المقام الأول حل لإدارة النفقات يتيح للموظفين إنشاء النفقات وإرسالها والموافقة عليها بكفاءة. يمكنك تسجيل جميع النفقات على تطبيق Rydoo، كما أنه سيطابق تلقائيًا المعاملات عبر بطاقات الشركات مع نفقاتهم.

وعلاوة على ذلك، يمكن للمديرين أتمتة عملية الموافقة على النفقات منخفضة المخاطر بسهولة لتسريع الموافقات. باستخدام Rydoo، يمكنك التحكم في نفقات الموظفين وضمان الامتثال للسياسة وزيادة الكفاءة.

أفضل ميزات Rydoo

تخصيص سياسات السفر الخاصة بك وأتمتة الموافقة على النفقات وإعداد التقارير والتسوية

امسح إيصالاتك ضوئيًا باستخدام تطبيق Rydoo، وسيقوم تلقائيًا بإعداد نفقاتك لتقديمها، مما يلغي الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا

احصل على رؤية واضحة للرحلات من خلال إدخالات الأميال التي تم إنشاؤها من خلال خريطة Google المدمجة

دمج تطبيق Rydoo مع أكثر من 35 أداة، بما في ذلك الموارد البشرية وتخطيط موارد المؤسسات وبرامج المحاسبة

قيود ريدو

واجه بعض المستخدمين مواطن خلل فني في تحميل الإيصالات والإبلاغ عن النفقات والحذف

اشتكى البعض من أن المسح الضوئي يستغرق الكثير من الوقت

تسعير Rydoo

الأساسية: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المحترف: 14 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

14 دولارًا لكل مستخدم شهريًا الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات ريدو

G2: 4.4/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 190 تقييم)

8. نافان

احصل على توصيات ونتائج بحث مخصصة لعملية حجز محسّنة باستخدام نافان كان يُعرف سابقاً باسم TripActions، ويُعد Navan حلاً متكاملاً لإدارة نفقات السفر والمصروفات التجارية. يشتهر هذا الحل بزيادة الكفاءة إلى أقصى حد مع تقليل التكاليف إلى أدنى حد ممكن من خلال الأسعار المخفضة وضوابط السياسة.

يقدم نافان أدوات الذكاء الاصطناعي ، بما في ذلك Ava (الخاصة بهم وكيل السفر بالذكاء الاصطناعي )، للحصول على الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تتم عملية الحجز عبر الإنترنت بسلاسة، مع مخزون واسع ونتائج مخصصة. وهذا ليس كل شيء! فهو يوفر أيضًا إمكانات متقدمة لإعداد تقارير النفقات مع رؤى البيانات.

أفضل ميزات نافان

تحكم بشكل أفضل في الإنفاق من خلال السياسات الديناميكية وتقارير النفقات الآلية والرؤى في الوقت الفعلي

احجز سفريات جماعية لما يصل إلى 50 موظفاً في المرة الواحدة

اكسب نقاط ولاء ومكافآت عند اتخاذ خيارات فعالة من حيث التكلفة

تتبَّع انبعاثات الكربون في مؤسستك وقللها باستخدام أدوات الاستدامة القوية

تشاور مع خبراء السفر وفريق متخصص لإنشاء برامج سفر فريدة ومصممة خصيصاً لك

قيود نافان

وجد بعض المستخدمين أنه أكثر تكلفة من الخيارات الأخرى

تسعير نافان

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات نافان

G2: 4.7/5 (أكثر من 7,500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 7,500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 170 تقييم)

9. روكيتريب

Rocketrip يتيح لك حجز الرحلات والحصول على تنبيهات والاطلاع على مكافآتك وملاحظات الشركة في لوحة تحكم واحدة عبر فيميو بهدف تمكين الموظفين وضمان توفير التكاليف، تقدم Rocketrip بيانات أداء شفافة ومكافآت لتقليل الإنفاق. توفر المنصة خوارزمية مخصصة للسعر مقابل التوفير استناداً إلى 12 شهراً من بياناتك التاريخية، وسياسات السفر، والأسعار المتفاوض عليها، والموردين المفضلين، والتشاور مع المسؤولين لديك.

كما أنها تدمج بيانات الموظفين المسافرين مع أداة الحجز عبر الإنترنت الخاصة بك، مما يوفر رؤى مخصصة حول الإنفاق والتكاليف.

أفضل ميزات روكيتريب

قم بزيادة التوفير في التكاليف من خلال المكافآت لتقليل الإنفاق عن طريق اختيار رحلات طيران أرخص، والتخفيض إلى الدرجة السياحية، وما إلى ذلك.

احصل على تقارير نفقات مفصلة في الوقت الفعلي حسب القسم والمسار والموظفين، مما يسمح لفرقك المالية باتخاذ القرارات المناسبة

احصل على رؤية كاملة للرحلات الحالية ومواقع الموظفين في جميع الأوقات

تلقي تنبيهات السفر للمخاطر وتتبع الإنفاق فوق السياسة

قيود روكيتريب

واجهة المستخدم غير متقنة بعض الشيء

كثيراً ما يتعطل الموقع ويتسم ببطء وقت التحميل

تسعير روكيتريب

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات روكيت ريب

G2: 4.3/5 (10 تقييمات)

4.3/5 (10 تقييمات) Capterra: غير متوفر

10. باك بوينت

باك بوينت ينشئ قائمة حزم أمتعتك بناءً على وجهتك والأنشطة المخطط لها

PackPoint هو في المقام الأول منظم لقائمة حزم الأمتعة يساعدك على تحديد ما يجب أن تضعه في أمتعتك، مما يضمن لك عدم نسيان أي أغراض أساسية. وهو يستند في اقتراحاته على طول رحلتك وتفاصيل وجهة سفرك، بما في ذلك الطقس والأنشطة المخطط لها.

مع تطبيق PackPoint Premium، يمكنك الوصول إلى العديد من الميزات الأخرى، مثل التواصل مع TripIt، ومشاركة قائمة حزم أمتعتك، وتخصيص التطبيق.

أفضل ميزات تطبيق PackPoint

التطبيق سهل الاستخدام. كل ما عليك فعله هو إضافة تفاصيل رحلتك واختيار أنشطتك، وستحصل على قائمة حزم الأمتعة جاهزة

يمكنك دمج PackPoint مع TripIt باستخدام PackPoint Pro

قيود PackPoint

ميزات محدودة

تسعير #### تسعير باكبوينت

مجاناً

قسط: 2.99 دولار

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات باكب بوينت

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: غير متوفر

جعل تخطيط السفر سهلاً باستخدام أدوات إدارة السفر

يساعد الحل القوي لإدارة السفر والمصروفات الشركات على توفير الوقت والمال، وتحسين تجربة السفر للشركات، وتقليل الضغط النفسي الناتج عن التخطيط للسفر. لذا، ابحث عن خياراتك، وخذ نسخة تجريبية مجانية، وحدد ما إذا كان البرنامج يتوافق مع احتياجاتك أم لا.

مع ClickUp، يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء مسارات الرحلات، والمستندات لتخطيط الرحلات، وأفضل القوالب لتخطيط السفر، ومسارات الرحلات، و سجلات الوقت للتأكد من أن فريقك على نفس الصفحة فيما يتعلق بآخر خطط الرحلات. جرب ClickUp مجاناً اليوم!