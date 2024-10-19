أفضل 10 برامج لتخطيط الحياة لتحقيق أهدافك في عام 2025

هل تغرق في بحر من المهام وتشعر أنك لا تحرز أي تقدم حقيقي في تحقيق أهدافك؟ أنت لست وحدك في هذا القارب. ⛵

قد تكون إدارة المسؤوليات اليومية أثناء تتبع أهدافك أمرًا شاقًا بدون الأدوات المناسبة. ولهذا السبب قمنا بإعداد قائمة بأفضل 10 أدوات تخطيط الحياة برنامج لمساعدتك على التحكم في أهدافك والحفاظ على تركيزك وزيادة إنتاجيتك.

سواء كنت طالباً تسعى للحصول على درجات الامتياز، أو محترفاً يتطلع إلى قمة السلم الوظيفي، أو مجرد شخص يحاول تحقيق التوازن في حياته، فلدينا أداة تناسبك.

دعنا نتفقدها ونطابقها مع ما يناسبك.

ما هو برنامج تخطيط الحياة؟

الحياة برنامج التخطيط هو منشئ خارطة طريق رقمية لرؤيتك طويلة الأجل أو حياة أحلامك.

بعبارة أخرى، يساعدك على تحويل رؤيتك لحياتك إلى أهداف، وتقسيمها إلى خطوات عمل صغيرة، وتحديد مواعيد نهائية، وتتبع التقدم المحرز - مثل تطبيق إدارة المشاريع لحياتك الشخصية.

ابقَ على اطلاع على مهامك اليومية مع قالب مخطط ClickUp اليومي

عندما يكون لديك مكان لإدارة أهدافك ومهامك، يمكنك تحرير مساحة ذهنية واتخاذ قرارات أفضل والتركيز على إكمال المهام التي تؤدي إلى حياة مُرضية.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج تخطيط الحياة؟

عند اختيار برنامج تخطيط الحياة، من المهم أن تضع في اعتبارك بعض الميزات الرئيسية للتأكد من أنه يلبي احتياجاتك. فيما يلي بعض المجالات التي يجب البحث عنها:

واجهة سهلة الاستخدام: أنت لا تريد قضاء ساعات في معرفة كيفية استخدام البرنامج. يجب أن يجعل تحديد الهدف والتتبع بسيطًا للغاية

أنت لا تريد قضاء ساعات في معرفة كيفية استخدام البرنامج. يجب أن يجعل تحديد الهدف والتتبع بسيطًا للغاية التخصيص: يجب أن تكون قادرًا على تخصيص الفئات وتعيين التذكيرات وتعديل طرق العرض لتناسب تفضيلاتك دون الحاجة إلى جميع الأدوات وتطبيقات قائمة المهام لجميع مهامك

يجب أن تكون قادرًا على تخصيص الفئات وتعيين التذكيرات وتعديل طرق العرض لتناسب تفضيلاتك دون الحاجة إلى جميع الأدوات وتطبيقات قائمة المهام لجميع مهامك إدارة المهام : ابحث عن ميزات مثل إنشاء قوائم المهام، وتحديد المواعيد النهائية، و تحديد أولويات المهام للحفاظ على التنظيم والتركيز

ابحث عن ميزات مثل إنشاء قوائم المهام، وتحديد المواعيد النهائية، و تحديد أولويات المهام للحفاظ على التنظيم والتركيز الإدماج: تحقق مما إذا كانت أفضل تطبيقات تخطيط الحياة تتكامل مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها، مثل التقويمات الرقمية وبرامج الجدولة والتخزين السحابي

تحقق مما إذا كانت أفضل تطبيقات تخطيط الحياة تتكامل مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها، مثل التقويمات الرقمية وبرامج الجدولة والتخزين السحابي الإشعارات: يجب أن يذكرك التطبيق بالمواعيد النهائية القادمة لتبقى على اطلاع على جدولك 🗓️

يجب أن يذكرك التطبيق بالمواعيد النهائية القادمة لتبقى على اطلاع على جدولك 🗓️ إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول: اختر برنامجاً يتيح لك الوصول إلى أهدافك وقوائم مهامك على جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي

## أفضل 10 برامج لتخطيط الحياة لاستخدامها في عام 2024

إليك أفضل 10 برامج لتخطيط الحياة أدوات التخطيط تستحق وقتك. لكل منها ميزات فريدة لتحديد الأهداف، وتخطيط المهام، وتنظيم جدولك اليومي. دعنا نستكشفها بالتفصيل.

1. انقر فوق

استخدم ميزة تتبع الأهداف في برنامج ClickUp للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك من خلال جداول زمنية واضحة وأهداف قابلة للقياس وتتبع التقدم المحرز تلقائيًا

ClickUp هي تطبيق الإنتاجية الأعلى تقييمًا لتنظيم حياتك، حتى تتمكن من إحراز تقدم في نموك المهني والشخصي.

استخدم أهداف النقر لتحديد أهداف قابلة للقياس والتتبع. ثم قم بتقسيمها إلى خطط عمل مع مهام ClickUp حيث يمكنك تحديد أولويات المهام والمهام الفرعية وتحديد المواعيد النهائية. تجعل هذه العملية خطوة بخطوة من السهل البدء في العمل على أهدافك مع التركيز على ما هو مهم.

وبفضل حقول ClickUp المخصصة وطرق العرض (مثل الجدول وكانبان والتقويم)، يمكنك تخصيصها لتناسب احتياجاتك - سواء كنت تتبع الشؤون المالية أو اللياقة البدنية أو المهارات الجديدة.

ألا تريد البدء من الصفر؟ اختر من بين أكثر من 120 قوالب تخطيط الحياة لمساعدتك على البدء. على سبيل المثال، فإن قالب خطة حياة ClickUp يتيح لك تخطيط خطتك وتصورها.

إذا كنت تعمل على تحقيق أهدافك مع أصدقائك أو عائلتك أو أعضاء فريقك، فإن ClickUp يساعدك في ذلك. شارك أهدافك ومهامك، وتحقق من أداء الجميع. إنها طريقة ممتعة للبقاء متحمسًا وإبقاء الجميع على أهبة الاستعداد! 💃

ClickUp أفضل الميزات

الوصول إلى ClickUp على الويب وسطح المكتب والأجهزة المحمولة

مزامنة المهام اليومية مع تقاويم Outlook وApple وGoogle لرؤية كل شيء في مكان واحد

إعداد المهام المتكررة والتذكيرات للبقاء على اطلاع على عاداتك في الوقت الفعلي

إنشاء لوحات معلومات مخصصة لتتبع إنجاز المهام والتقدم المحرز في تحقيق الأهداف بشكل مرئي

سجل أفكارك ومشاعرك وأفكارك في الداخل مستندات ClickUp قيود ClickUp

قد يبدو الأمر مربكًا في البداية نظرًا لخيارات التخصيص الواسعة النطاق

بعض ميزات الويب وسطح المكتب غير متوفرة في تطبيق الهاتف المحمول

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

2. نوتون

عبر فكرة Notion هو تطبيق إنتاجي آخر يساعدك في الحفاظ على تنظيم حياتك وعملك. أنشئ صفحات وقواعد بيانات لأهدافك ومهامك وعاداتك وملاحظاتك. ويمكنك تصميم هذه الصفحات باللافتات والرموز التعبيرية والصور ومقاطع الفيديو لتناسب أسلوبك. 🤩

بينما يحتوي Notion على واجهة نظيفة وبسيطة، قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتنقل والتخصيص لتلبية احتياجاتك. ولكن إذا كنت منفتحًا على اكتشاف ذلك - فهناك مجموعة من الموارد لمساعدتك على المضي قدمًا.

أفضل الميزات #### Notion

الوصول إلى أكثر من 5,000 نموذج مجاني لإدارة صحتك الشخصية وعافيتك وحياتك المهنية والمالية والإنتاجية

تنظيم المهام باستخدام 20 حقلاً مخصصًا، بما في ذلك النص والحالة والتاريخ

تنسيق النص باستخدام الرؤوس والروابط والعلامات البارزة والاقتباسات والمزيد

تعيين تذكيرات داخل التطبيق والبريد الإلكتروني لإكمال المهام

قيود المفهوم

لديه طرق عرض محدودة لـ تتبع الأهداف وإكمال المهام

يصبح بطيئًا عند العمل مع الصفحات الطويلة

تسعير مفهوم

مجاني

بالإضافة: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 18 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (4,837 تقييم)

4.7/5 (4,837 تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,946 تقييم)

3. جول سكيب

عبر جول سكيب Goalscape هي أداة مرئية لإدارة الأهداف تضع أهدافك على خريطة شعاعية (تُعرف أيضًا باسم Targetcape). يقع الهدف الكبير في المنتصف، محاطاً بالأهداف الفرعية والمهام.

يمكنك رؤية ما هو مهم في لمحة سريعة. القطاعات الأكبر تعني أهدافاً فرعية ومهام ذات أولوية أعلى، ويخبرك التظليل بمدى التقدم الذي أحرزته. مع Goalscape، أصبح الاستمرار في التركيز على المهام المهمة أسهل بكثير. 💪

أفضل ميزات Goalscape

إنشاء مسارات أهداف متعددة لأهداف مختلفة

إضافة ملاحظات بالنصوص والروابط والصور ومقاطع الفيديو والجداول

تسليط الضوء على قطاعات أهداف محددة حسب التاريخ والتقدم والمُعيَّن والعلامات

تصدير مخططات الأهداف كملفات PNG و CSV و XLSX و DOCX

قيود #### قيود Goalscape

إضافة العديد من القطاعات يجعل من الصعب تحديد الأهداف والمهام

لا توجد خطة مجانية، ولكنه يقدم باقة تجريبية لمدة 14 يومًا

لا يوجد تطبيق جوال

تسعير #### Goalscape

المحترفين: 9.90 دولار شهريًا

9.90 دولار شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات Goalscape

G2: 5.0/5 (1+ تقييمات)

5.0/5 (1+ تقييمات) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4. ريمينتي

عبر ريمينتي Remente هو تطبيق للتطوير الشخصي لتتبع الأهداف مع الحفاظ على صحتك العقلية. ابدأ مع خطط الأهداف المصممة مسبقاً أو قم بإنشاء أهدافك الخاصة، وقم بتقسيم الأهداف إلى مهام مع مواعيد نهائية وتذكيرات.

استخدم دفتر الحالة المزاجية في تطبيق Remente لتتبع مشاعرك اليومية وشرح ما تشعر به. هذا مفيد جداً لاكتساب نظرة ثاقبة على أنماط حالتك المزاجية وإدارة صحتك النفسية. 🧘‍♂️

Remente أفضل الميزات

تتبع النجاح في ثمانية مجالات في حياتك، بما في ذلك العلاقات والصحة والحياة المهنية والمالية على عجلة الحياة

شاهد مقاطع فيديو يومية من مدرب الحياة حول الرعاية الذاتية والصحة النفسية

الوصول إلى أكثر من 100 مورد من تأليف الخبراء حول الإنتاجية وتحديد الأهداف واليقظة الذهنية والمزيد

جدولة تذكيرات لمرة واحدة أو متكررة لإكمال المهام في سير عملك

قيود ريمنتي

لا توجد خطة مجانية، وتتطلب النسخة التجريبية التي مدتها سبعة أيام تفاصيل بطاقة الائتمان

لا يمكن تعيين مهام متكررة

أسعار ريمينتي

يبدأ من 4.99 دولار شهرياً

تقييمات ومراجعات Remente

G2: 5/5 (مراجعة واحدة)

5/5 (مراجعة واحدة) Capterra: غير متاح

5. أهداف الحياة

عبر متجر جوجل بلاي تطبيق Life Goals هو تطبيق لتخطيط الأهداف والتأكيدات لتوثيق وإظهار رؤية حياتك وأهدافك. يحتوي على أربعة أقسام رئيسية:

الغرض من الحياة: اكتب ملخصًا لغرضك ورؤيتك وأهدافك طويلة المدى

اكتب ملخصًا لغرضك ورؤيتك وأهدافك طويلة المدى هدف الحياة: حدد أهدافك مع صورة ووصف وتاريخ الاستحقاق

حدد أهدافك مع صورة ووصف وتاريخ الاستحقاق المذكرات: اكتب أفكارك وخواطرك

اكتب أفكارك وخواطرك التأكيدات: قائمة من التأكيدات لجذب النجاح، مع خيار تسجيلها بصوتك

يحتوي التطبيق أيضًا على لوحة تحكم لتتبع أهدافك - فقط ضعها تحت بند معلقة أو مكتملة.

أهداف الحياة #### أفضل الميزات

تنظيم التأكيدات في فئات مثل الوفرة والامتنان والثقة بالنفس

جدولة تذكيرات لتلاوة التأكيدات أو الاستماع إليها

التشغيل التلقائي للتأكيدات مع أوقات فواصل زمنية قابلة للتخصيص

تشغيل موسيقى في الخلفية أثناء قراءة التأكيدات 🎶

قيود الأهداف الحياتية

متاح فقط على أجهزة أندرويد

يحتوي على إعلانات داخل التطبيق على الإصدار المجاني

أسعار أهداف الحياة

مجاني

دفع رسوم لمرة واحدة قدرها 1.99 دولار لإزالة الإعلانات

تقييمات ومراجعات أهداف الحياة

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

6. معالج النجاح

عبر معالج النجاح يساعدك معالج النجاح في تعيين وتتبع الأهداف الذكية للوصول إلى أحلام حياتك الكبيرة. ابدأ بالتحقق من الواقع لتحديد التحديات التي تواجهك واكتساب الوضوح بشأن أهدافك.

قسّم هذه الأهداف إلى مراحل وأنشطة وعادات وإجراءات روتينية. استخدم ميزات إدارة الوقت لإبقائك منظمًا - قم بحظر يومك وتتبع المدة التي تقضيها في الأنشطة. أثناء إكمال المهام، تصوّر تقدمك واحتفل بالمراحل البارزة. 🎉

معالج النجاح #### أفضل الميزات

تتبع المشاعر باستخدام مقياس المزاج

التواصل مع تقويمات Google وApple

تتبع الوقت المستغرق في الأنشطة، وتصور ملخصًا باستخدام مخططات الدونات

ابدأ يومك واختتمه بتدوين أفكارك ونواياك وإنجازاتك ودروسك

قيود معالج النجاح

تقتصر الخطة المجانية على تتبع ثلاثة أهداف وثلاثة إجراءات روتينية و50 نشاطًا

يستغرق الأمر بعض الوقت للإلمام بجميع ميزاته

أسعار معالج النجاح

مجاناً

4.99 دولار شهرياً

معالج النجاح #### التقييمات والمراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

7. تم

عبر تم تم هو متتبع العادات لبناء عادات جيدة والتخلص من العادات السيئة. تتبع العادات كل يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة.

على عكس معظم أدوات تعقب العادات، يمكنك اختيار أيام محددة لعاداتك وعدد المرات التي تقوم فيها بالعادات يومياً. وهذا يساعد على إنشاء جدول زمني للعادات يتناسب تماماً مع نمط حياتك.

ولا تقلق بشأن النسيان - قم بجدولة تذكيرات متعددة لإبقائك على المسار الصحيح.

Done أفضل الميزات

تواصل مع Apple HealthKit لتسجيل العادات الصحية تلقائيًا مثل عدد الخطوات ودقائق التمرين وساعات النوم

تتبّع سلاسل العادات في عرض التقويم حتى لا تنقطع السلسلة أبدًا

تصور معدلات إكمال العادات على رسم بياني شريطي وتصديرها كورقة عمل CSV

التفكير والتدوين عن عاداتك

قيود الإنجاز

متاح فقط على أجهزة iOS

تتيح لك الخطة المجانية تتبع ثلاث عادات فقط

تسعير #### Done

مجاناً

59.99 دولارًا سنويًا

Done التقييمات والمراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

8. مخطط الحياة

عبر مخطط الحياة Life Planner هو تطبيق شامل لتتبع المهام والعادات والأمور المالية الشخصية وإدخالات اليوميات. قم بتصنيف المهام وإضافة الملاحظات وتحديد المواعيد النهائية للحفاظ على ترتيب وتنظيم الأمور.

يمكنك أيضًا وضع علامة على المهام على أنها مهمة أو عاجلة لتتمكن من القيام بها بشكل فعال إدارة الأولويات . قم بتعيين تذكيرات للمهام، وعندما تكون مستعدًا، ابدأ تشغيل المؤقت للحفاظ على تركيزك. ⏰

أفضل ميزات مخطط الحياة

لديه وضع مظلم

متوفر بأكثر من 270 لغة، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والهولندية والإسبانية والصينية

تتبع النفقات وتصورها على مخطط دونات

إضافة نصوص وصور وتسجيلات إلى إدخالات دفتر يومياتك

قيود مخطط الحياة #### قيود مخطط الحياة

لا توجد خطة مجانية وتتطلب اشتراكًا بعد سبعة أيام

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود أخطاء وأعطال عرضية

يمكن ضبط المهام على التكرار اليومي فقط

أسعار مخطط الحياة

2.99 دولار شهرياً

تقييمات ومراجعات مخطط الحياة

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

9. جدول الأعمال الفني

عبر أجندة فنية الأجندة الفنية هي واحدة من أفضل تطبيقات المخطط اليومي لإدارة الأهداف والمهام. إنه رائع جدًا لأنه يبدو وكأنه مخطط ورقي ولكنه يعمل مثل المخطط الرقمي. يمكنك تخصيصه بأغلفة لطيفة وخطوط تشبه الكتابة اليدوية ومهام مرمزة بالألوان وملصقات ورموز تعبيرية.

قم بالتبديل بين طرق العرض اليومية والأسبوعية والشهرية لترى جدولك بالطريقة التي تريدها. تتيح لك طريقة العرض اليومية سرد المهام ذات الأولوية، وتخطيط يومك في فترات زمنية محددة، وتدوين الملاحظات، وحتى تتبع كمية المياه التي تتناولها. 🥛

أفضل ميزات الأجندة الفنية

تخطيط الوجبات في العرض الأسبوعي

المزامنة مع تقويمات Google و Outlook و iCal

حافظ على الإلهام مع الاقتباسات التحفيزية في جميع طرق العرض

استخدم ميزة التأجيل لنقل المهام غير المكتملة إلى تواريخ مستقبلية

قيود جدول الأعمال الفنية

لا توجد باقة مجانية، فقط نسخة تجريبية مجانية لمدة أسبوعين

أغلفة وملصقات مجانية محدودة، والأغلفة والملصقات المميزة تأتي بتكلفة

خيارات قليلة للخطوط، مع عدم وجود خيار لتحميل خطوط مخصصة أو تحويل الخط اليدوي إلى خط

تسعير جدول الأعمال الفنية

34.99 دولاراً سنوياً

تقييمات ومراجعات الأجندة الفنية #### تقييمات ومراجعات الأجندة الفنية

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

10. هابيتيكا

عبر هابيتيكا Habitica هو تطبيق إنتاجي يعمل على تتبع العادات. أنشئ شخصية في لعبة تقمص الأدوار التي تزدهر وترتقي وتربح الذهب كلما أكملت عاداتك وعاداتك اليومية (المعروفة أيضًا باسم الروتين اليومي) و قوائم المهام (المعروفة أيضًا باسم المهام). كلما كانت المهمة أصعب، زادت كمية الذهب التي تكسبها.

استخدم ذهبك لشراء عتاد لشخصيتك أو فتح مكافآت مخصصة. يمكن أن تكون هذه المكافآت أي شيء تختاره، مثل المكافآت الخاصة أو وقت الفراغ الإضافي أو ليلة مشاهدة فيلم. 🍿

بالنسبة للاعبين الذين يحبون جمع العناصر وفتح إنجازات أعلى، تُعد Habitica حافزًا رائعًا لـ الحفاظ على الإنتاجية حتى عندما تشعر بالملل .

Habitica أفضل الميزات

تخصيص الصور الرمزية لألعاب تقمص الأدوار بنوع الجسم الذي تريده، ولون البشرة، وتسريحة الشعر، وإضافات أخرى

أضف قوائم مراجعة وملاحظات إلى مهامك، وحدد مستوى الصعوبة، واضبط تكرار التكرار

انضم إلى الحفلات والتحديات للمساءلة مع مستخدمين آخرين

الوصول إلى Habitica عبر تطبيق الويب وأجهزة Android وiOS

قيود Habitica

قد يكون البدء معقداً بالنسبة للمستخدمين الجدد

قد لا يروق السمة الرجعية ذات البيكسلات للجميع

من السهل الإدمان على عناصر اللعب والغش للحصول على المكافآت

تسعير #### Habitica

مجانًا

4.99 دولار شهرياً

تقييمات ومراجعات Habitica

G2: 4.5/5 (2 تقييم)

4.5/5 (2 تقييم) Capterra: غير متاح

تحكم في حياتك وحقق أهدافك ## تحكم في حياتك وحقق أهدافك

إن اختيار تطبيق جيد لتخطيط الحياة يجعل تحديد الأهداف وإدارة المهام والتخطيط اليومي أسهل بكثير. الأمر كله يتعلق بالعثور على التطبيق الذي يتناسب تماماً مع نمط حياتك واحتياجاتك. لذا ضع في اعتبارك الميزات الأكثر أهمية أثناء تقييمك لكل من أفضل الخيارات المذكورة أعلاه.

وإذا كنت تبحث عن التطبيق الوحيد الذي يمكنه القيام بكل شيء، فإن ClickUp هو الأداة المناسبة للمهمة. من تحديد الأهداف والتخطيط للمهام إلى إنشاء لوحات معلومات مرئية وتتبع التقدم المحرز، فهو يحتوي على كل شيء تحت سقف واحد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك توصيله بسهولة بالتطبيقات التي تستخدمها بالفعل، مثل Gmail وTrillo وEvernote وSlack وMicrosoft Teams. اشترك للحصول على حساب ClickUp مجانًا لتحديد أهدافك طويلة وقصيرة الأجل ومشاهدتها تصبح حقيقة واقعة. 🏆