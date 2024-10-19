أفضل 10 بدائل ل Google Colab في عام 2025 (المراجعات والأسعار)

يقسم العديد من ممارسي التعلم الآلي بقدرة Google Colab على حل مشاكل التخزين والقيود المالية. كما يحظى Colab، الذي يستضيفه Jupyter Notebook، بشعبية كبيرة لأنه لا يتطلب أي إعداد.

ومع ذلك، فإننا نتفهم أن مساحته المحدودة، ونقص وظائف التحرير المباشر، والمهام التي تستغرق وقتًا طويلاً تغريك بالبحث عن بدائل.

سنناقش أفضل بدائل Google Colab لمساعدتك في دورة حياة علم البيانات، بما في ذلك التنقيب عن البيانات والنمذجة والمعالجة والمهام اليومية.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل جوجل كولاب؟

من أجل اتخاذ قرار أفضل، سنأخذك إلى العوامل الحاسمة المسؤولة عن حالات الاستخدام العامة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة للأفراد وفرق العمل المتمرسة في مجال البيانات والمعلمين والباحثين.

التعاون في الوقت الفعلي: اختر منصة توفر بيئة تعاونية مثل مشاركة الشاشة

اختر منصة توفر بيئة تعاونية مثل مشاركة الشاشة بيئة قابلة للإدارة: ابحث عن منصة تجعل بيئة كوندا تعمل على حاسوبك بسيطة

ابحث عن منصة تجعل بيئة كوندا تعمل على حاسوبك بسيطة تضمينات الترميز: تأكد من أن بدائل Google Colab تسمح لك بإنشاء كتل التعليمات البرمجية وتضمينها في مكان واحد

تأكد من أن بدائل Google Colab تسمح لك بإنشاء كتل التعليمات البرمجية وتضمينها في مكان واحد تصور البيانات: ابحث عن خيارات سهلة بدون كود التي تحظى باهتمام أكبر من خبراء البيانات عندما يتعلق الأمر باستكشاف البيانات أثناء إنشاء تطبيقات البيانات

أفضل 10 بدائل لـ Google Colab لاستخدامها في عام 2024

فيما يلي قائمة بأفضل 10 بدائل لـ Google Colab استنادًا إلى أفضل ميزاتها وقيودها وأسعارها وتقييماتها.

1. قابل للملاحظة

عبر قابل للملاحظة Noteable.io عبارة عن منصة حوسبة سحابية قائمة على الويب، وهي عبارة عن دفتر ملاحظات معروف ببيئته التعاونية الغنية المبنية على بروتوكولات Jupyter.

Noteable.io عبارة عن منصة مفتوحة المصدر "لا تحتاج إلى ترميز" تدعم Python و SQL و R. توفر المنصة بيئة تعاونية من خلال السماح بمستودعات البيانات الداخلية والخارجية مثل Google BigQuery و Snowflake و Databricks وواجهات برمجة التطبيقات.

Notable.io أفضل الميزات

يمكنك ترميز البيانات وتصورها ومشاركة الرؤى في بيئة تعاونية حيث تعمل Notable بسلاسة مع دفاتر Jupyter Notebooks

العمل مع عدة مستخدمين وتسهيل العمل الجماعي مع ميزات التعاون في الوقت الفعلي

سهولة الوصول إلى المشاريع والعمل عليها من أي جهاز متصل بالإنترنت

قيود Notable.io البارزة

تصبح القيود المفروضة على مساحة التخزين قيدًا عند التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة أو المشاريع المتعددة

من الضروري وجود اتصال مستقر بالإنترنت، مما يحد من إمكانية الوصول في المناطق ذات الاتصال الضعيف

تسعير Noteable.io

المبتدئ: مجانًا

مجانًا المحترف: 30 دولارًا شهريًا

30 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

نوتابل.io التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

2. جوبيتر

عبر جوبيتر Jupyter هو تطبيق ويب مفتوح المصدر يسمح لك بإنشاء ومشاركة التعليمات البرمجية والمعادلات والتصورات والمستندات النصية السردية.

إنه أداة متعددة الاستخدامات شائعة بين علماء البيانات والباحثين والمعلمين والمحللين لتطوير عملهم وتقديمه بطريقة تفاعلية وقابلة للتكرار.

أفضل ميزات Jupyter

تتيح لك الواجهة تنفيذ وكتابة التعليمات البرمجية بسلاسة من خلال واجهة دفتر ملاحظات سهلة الاستخدام تدعم لغات برمجة متعددة مثل Python و R و Julia

يتيح لك الإخراج التفاعلي تصور البيانات على الفور لعرض التصورات والرسوم البيانية والمخططات داخل دفتر الملاحظات

تعاون بشكل أفضل مع سهولة مشاركة المستندات من خلال البريد الإلكتروني، ودروب بوكس، وGitHub، ومنصات أخرى

تتيح لك مرونة TheKernel العمل بلغات برمجة مختلفة داخل دفتر ملاحظات واحد

استمتع بالعديد من الوظائف لمعالجة البيانات وتحليلها وتصورها باستخدام مكتبات مدمجة مثل NumPy وPandas وMatplotlib

قيود Jupyter

يجد بعض متعلمي الآلة أن مرحلة التعلّم الأولي صعبة

العمل مع مجموعات البيانات الكبيرة أو الحسابات المعقدة يؤثر على الأداء على الأجهزة الأقل قوة

التحكم في الإصدار المرهق أثناء مشاركة دفاتر الملاحظات، مما يؤدي إلى تعارضات محتملة عند التعاون على نفس المستند

تسعير Jupyter

مجاني

تقييمات ومراجعات Jupyter

G2 : 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 70 تقييم)

3. مايكروسوفت فيجوال ستوديو

عبر مايكروسوفت فيجوال ستوديو مايكروسوفت Visual Studio هو بيئة تطوير متكاملة (IDE) تقدم لغات برمجة متنوعة مثل C# (C-Sharp) و Python و Javascript و C++ و Visual Basic .NET.

من الميزات البارزة في Microsoft Visual Studio هي دفاتر ملاحظات Visual Studio، والتي توفر مختبرًا افتراضيًا مع إمكانية الوصول إلى أدوات استكشاف البيانات والتحليل والتعاون.

أفضل ميزات Microsoft Visual Studio

تتيح لك الميزات متعددة اللغات استخدام لغات برمجة مختلفة مثل Python و R و F

باستخدام بيئة التطوير المتكاملة، يمكنك الوصول إلى دفاتر الملاحظات جنبًا إلى جنب مع مشاريع التعليمات البرمجية الأخرى

الجمع بين التعليمات البرمجية والتصورات والنصوص السردية، مما يجعل سرد البيانات وتحليلها فعالاً في بيئة تفاعلية

قيود Microsoft Visual Studio

يتم دمج دفاتر ملاحظات Visual Studio ضمن نظام Visual Studio البيئي، مما يحد من أولئك الذين يفضلون بيئة دفتر ملاحظات مستقلة أو عبر الأنظمة الأساسية

يواجه المبتدئون أو غير المعتادين على Visual Studio منحنى تعليمي حاد بسبب الميزات الواسعة وتعقيد النظام البيئي

أسعار مايكروسوفت فيجوال ستوديو

للأفراد والفرق الصغيرة

الأفراد: دخول مجاني

للشركات والمؤسسات

اشتراك احترافي: 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم اشتراك الشركات: 250 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Microsoft Visual Studio

G2 : 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 70 مراجعة)

4. كاجل

عبر كاغل تشتهر Kaggle باستضافة مسابقات علوم البيانات مع توفير بيئة تعاونية لعشاق البيانات والباحثين والمحترفين.

تعمل Kaggle أيضًا كمركز تعليمي، حيث تقدم دروسًا تعليمية ودورات ونواة لتسهيل التعلم وتطوير المهارات في علوم البيانات.

بالنسبة للمبتدئين، تساعد Kaggle على صقل المهارات التحليلية، وتطبيق مهام وتقنيات علم البيانات على مجموعات بيانات حقيقية، والتعاون مع مجتمع عالمي من ممارسي البيانات.

أفضل ميزات Kaggle

استكشاف بيانات متنوعة والعمل عليها مع إمكانية الوصول إلى مجموعات بيانات متعددة في مجالات مختلفة

حل مشاكل العالم الحقيقي والتنافس على المكافآت من خلال مسابقات علوم البيانات المختلفة

قم بإنشاء ومشاركة التعليمات البرمجية في بيئة تعاونية من خلال النواة وتسهيل التعلم

انضم إلى المجتمع في الوقت الفعلي للتعاون ومشاركة الرؤى والتعلم من مشاريع بعضنا البعض

قيود Kaggle

بعض المجالات المتخصصة لديها موارد أو مسابقات أقل متاحة

تحظى الوظائف الأخرى باهتمام أقل حيث تركز المنصة بشكل كبير على المنافسة

تسعير Kaggle

مجاني

دفاتر كاججل: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Kaggle

G2: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: غير مدرج

5. داتابريكس

عبر مجموعات البيانات داتابريكس هي أول منصة في العالم لمخازن البيانات في السحابة، تجمع بين مختلف المخازن, قواعد البيانات وبحيرات البيانات لتقديم منصة مفتوحة وموحدة للبيانات والذكاء الاصطناعي.

تدعم المنصة أنظمة Python وR وScala وSQL مع التأليف المشترك، والإصدار التلقائي، وتكامل Git، وRBAC.

تدعم البنية الرئيسية لبحيرة البيانات جميع أنواع البيانات، مما يجعلها متاحة للفرق للتعاون على جميع البيانات التي يحتاجونها لمواصلة الابتكار والتحسين.

أفضل ميزات #### Databricks

يمكنك أتمتة المهام في دفاتر ملاحظاتك وجدولة تنفيذ التعليمات البرمجية، مما يسمح بإجراء التحليل بسلاسة بينما تركز على الاستكشاف والرؤى

يمكنك التعاون في الوقت الفعلي لتحرير دفتر ملاحظات مع عدة مستخدمين في نفس الوقت لمشاركة الرؤى وحل المشكلات معاً

تساعد ميزة الاستضافة الذاتية على تخصيصها لتناسب احتياجاتك وتثبيت المكتبات وإدارة الموارد

البرمجة، وتصور البيانات، ومشاركة الرؤى ضمن بيئة تعاونية حيث تعمل Databricks بسلاسة مع دفاتر Jupyter Notebook

قيود Databricks

الأدوات غير الكافية تجعل من الصعب على علماء البيانات والمحللين تفسير البيانات بدقة

غالبًا ما تؤدي التحديثات الجديدة إلى تعطيل العمل الجاري أو تتطلب تعديلات، مما يؤثر على اتساق سير العمل

تسعير #### Databricks

نموذج تسعير قائم على الاستخدام مع نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا

مع نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا الوظائف: 0.07 دولار/مستخدم

0.07 دولار/مستخدم جداول دلتا لايف : 0.20 دولار/مستخدم

: 0.20 دولار/مستخدم داتابريكس SQL: 0.22 دولار/مستخدم

0.22 دولار/مستخدم خطة عبء العمل المخصصة: 0.40 دولار/مستخدم

0.40 دولار/مستخدم التداخل في الوقت الحقيقي بدون خادم: 0.07 دولار/مستخدم

0.07 دولار/مستخدم منصة داتابريكس والوظائف الإضافية: أسعار مخصصة

Databricks التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

6. ورقات

عبر مساحة الورق Paperspace هي عبارة عن منصة قائمة على السحابة تعمل على تبسيط سير عمل التعلم الآلي (ML) وتساعد في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها ونشرها.

وهي مشهورة بأدواتها المدمجة التي تدعم كل مرحلة من مراحل عملية التعلم الآلي، بدءاً من إعداد البيانات إلى تدريب نماذج التعلم العميق، والتعاون في المشاريع، ونشر النماذج للاستخدام.

أفضل ميزات Paperspace

تتبّع التغييرات في نماذج التعلّم الآلي ومجموعات البيانات من خلال ميزات التحكم في الإصدار المدمجة

احصل على بروتوكولات وتدابير أمنية مبنية بقوة لحماية البيانات والنماذج الحساسة، وتأمين الامتثال لمعايير حماية البيانات

استمتع بسير عمل علوم البيانات بشكل أفضل تكاملاً مع تكامل واجهة برمجة التطبيقات

توسيع نطاق الموارد لأعلى أو لأسفل حسب متطلباتك

قيود مساحة الورق

وضعت شركة Paperspace حدًا أقصى للتخزين يبلغ 100 جيجابايت/مستخدم، وهو أمر مقيد عند التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة أو نماذج التعلم العميق

وقت استجابة أطول أو خيارات دعم محدودة للاستفسارات التقنية

يجب عليك المطالبة بمكان في قائمة الانتظار للمطالبة بوحدة معالجة رسومات NVIDIA H100

تسعير #### تسعير Paperspace

مجاني

المحترف: 8 دولارات شهرياً

8 دولارات شهرياً النمو: $39/شهريًا

$39/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Paperspace

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: 3.4/5 (أكثر من 20 مراجعة)

7. أمازون سيجمايكر

عبر أمازون سيج ميكر أمازون أمازون AWS SageMaker هي منصة للتعلم الآلي (ML) تقدمها Amazon Web Services (AWS) التي تبسط عملية بناء مشاريع التعلم الآلي وتدريبها ونشرها على نطاق واسع.

ومن المعروف أنها تقدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي يمكنك دمجها في تطبيقاتك بسهولة.

أفضل ميزات Amazon SageMaker

يتيح لك جانب توافق التخزين تخزين مجموعات البيانات في مساحة تخزين كبيرة (S3)

تتيح لك قدراته الحسابية تشغيل مجموعات بيانات متعددة في وقت واحد

احصل على تطوير نموذج تعلم آلي وتعلم عميق شامل ومتكامل

قيود Amazon SageMaker

تخصيص محدود من حيث المواصفات مثل أنواع وحدة المعالجة المركزية/وحدة معالجة الرسومات أو تخصيص الذاكرة

بينما يقدم SageMaker مجموعة واسعة من الخوارزميات المدمجة، فإن دمج الخوارزميات المتخصصة غير مدعوم

تسعير Amazon SageMaker

المستوى المجاني : أول شهرين

: أول شهرين الخطة عند الطلب: تسعير مخصص

تسعير مخصص خطة التوفير: تسعير مخصص

تسعير مخصص استوديو صانع النجوم: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات أمازون ساجيماكر

G2 : 4.2/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

8. كوكالك

عبر كوكالك Cocalc عبارة عن منصة على الإنترنت تتيح الوصول إلى أدوات العلوم والهندسة والرياضيات مفتوحة المصدر مع التركيز على الوصول المستمر والتعاون في الوقت الفعلي.

يتيح ذلك للعديد من الفرق والطلاب والباحثين التعاون باستخدام دفاتر Jupyter أو محطة Linux أو اللاتكس أو المستندات الموضوعة عليها علامات مقابل خادم التعليمات البرمجية X11.

Cocalc أفضل الميزات

العمل معًا في المشاريع, تحرير المستندات في وقت واحد، وعرض التغييرات في الوقت الفعلي

مساحات عمل مشتركة للمجموعات، مما يجعلها ملائمة للمشاريع التعاونية أو العمل الجماعي

استخدام أدوات حسابية مثل Jupyter Notebooks وSageMath وLaTeX Editors لإنشاء مستندات علمية ورياضية

قيود Cocalc

عدم وجود وظائف دون اتصال بالإنترنت يجعل من الصعب الوصول إلى المشاريع أو الأدوات دون اتصال بالإنترنت

تقيد الخطة الأساسية الوصول إلى أدوات معينة أو ميزات تعاونية معينة

تسعير Cocalc

هاوٍ: 10.86 دولار/شهرًا لكل مجموعة

10.86 دولار/شهرًا لكل مجموعة مجموعة البحث الأكاديمي: 123.98 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مجموعة

123.98 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مجموعة مجموعة العمل في مجال الأعمال: 104.16 دولار/شهرًا لكل مجموعة

تقييمات ومراجعات Cocalc

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: غير مدرجة

9. ملاحظة عميقة

عبر الحاشية العميقة Deepnote عبارة عن منصة تعاونية لعلوم البيانات (IDE واحد) تجمع بين محرر أكواد (لا يلزم استضافة كود) وبيئة حاسوبية، مما يسمح لك بكتابة وتنفيذ التعليمات البرمجية، وتصور البيانات، و التعاون في المشاريع .

وباعتبارها واجهة قائمة على الويب، فهي تسهّل دمج أدوات تحليل البيانات وتدعم لغات برمجة مختلفة مثل كود بايثون.

Deepnote أفضل الميزات

استخدام دفاتر ملاحظات Jupyter المستندة إلى الويب لتطوير التعليمات البرمجية والتجريب

تجربة وإنشاء أكواد برمجية مدمجة في منصة واحدة

استخدام أدوات متنوعة لتنظيم وتتبع ومقارنة التجارب المختلفة وإصدارات النماذج في الوقت الفعلي

التعاون مع الفرق في مشاريع تعلّم الآلة باستخدام ميزات مثل مساحات العمل والتحكم في الإصدار

قيود Deepnote

يحد الجزء الأيمن الثابت من مساحة العمل، مما يجعل من الصعب على الأشخاص ذوي الشاشات الأصغر حجماً

تواجه المنصة بعض التأخير أثناء تحميل المشاريع وبدء تشغيل المجموعات

تسعير #### تسعير Deepnote

مجاني

الفريق: 31 دولارًا شهريًا لكل محرر

31 دولارًا شهريًا لكل محرر المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات ديب نوت العميق

G2 : 4.8/5 (أكثر من 70 مراجعة)

: 4.8/5 (أكثر من 70 مراجعة) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

10. استبدل

عبر استبدل Replit هي منصة برمجة تعاونية مجانية عبر الإنترنت. وهي توفر بيئة تطوير متكاملة داخل المتصفح (IDE) مع أكثر من 50 لغة حيث يمكنك كتابة التعليمات البرمجية وتطوير مشاريع كثيفة البيانات والتعاون. كما تتيح لك استضافة التطبيقات.

وهي توفر تجربة برمجة سلسة وسهلة المنال، خاصة للمبتدئين والمعلمين، دون الحاجة إلى إنفاق ثانية واحدة على الإعداد.

ريبليت أفضل الميزات

استخدم معالج اللغة الطبيعية (NLP) المدمج في i**n لتصحيح الأخطاء والإكمال التلقائي وتحويل اللغة الطبيعية إلى كود

i**n لتصحيح الأخطاء والإكمال التلقائي وتحويل اللغة الطبيعية إلى كود ابدأ في تطوير مشاريعك الخاصة بالتعلم الآلي بأي لغة برمجة دون الحاجة إلى إعداد

إنشاء و التعاون مع فرق العمل عن بُعد الوصول إلى أي جهاز

قيود إعادة التشغيل

القيود في الموارد الحاسوبية، مثل استخدام وحدة المعالجة المركزية أو تخصيص الذاكرة، خاصة في الخطة المجانية

تسعير Replit

البداية: مجانية

مجانية ريبليت كور: 220 دولارًا في السنة

220 دولارًا في السنة الفريق: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ريبليت

G2: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى

تركز بدائل Google Colab ودفاتر الملاحظات المشابهة على توفير بيئة للبرمجة التعاونية وتحليل البيانات وتطوير نماذج التعلم الآلي. لكن بعض الأدوات تقدم أكثر من ذلك بكثير. منصات إدارة المشاريع مثل ClickUp تقدم مجموعة شاملة من الميزات المدمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط سير العمل الإبداعي لفريقك من خلال تحسين التعاون وتعزيز الإنتاجية.

ClickUp

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع، وتلخيص النص وصقله، وإنشاء ردود على البريد الإلكتروني، والمزيد ClickUp AI كيفية إنشاء مهامك وإدارتها من خلال تمييز أي نص في مستند أو تعليق أو وصف مهمة ببساطة. استنادًا إلى يحتاج مشروعك إلى أو يجعله أطول أو أقصر أو أكثر جاذبية أو أبسط.

الـ قالب الهدف اليومي لـ ClickUp يجعلك تتحرك نحو أهدافك كل يوم

ClickUp's أدوات الذكاء الاصطناعي ستعزز إدارة المهام مع ذكاء اصطناعي مدمج، مما يتيح لك الوصول إلى لوحة بيضاء رقمية للعصف الذهني. إنها بمثابة جلسة عمل جماعية منتجة، مما يجعل العمل أكثر سلاسة ويتيح التعاون في الوقت الفعلي للفرق التي تعمل معًا.

تجعل وظائف الذكاء الاصطناعي في ClickUp من السهل على فرق التسويق إنتاج مستندات مهمة بسرعة مثل دراسة الحالة

يحتوي ClickUp على ميزات متعددة، مثل لوحات المعلومات القابلة للتخصيص، وطرق العرض، واللوحات البيضاء، والمستندات لإبقائك على اطلاع على مشاريعك وجعل الفريق يتعاون.

اطلع على عمل فرقك في لمحة سريعة من خلال تتبع أو تصنيف التقدم الإجمالي في لوحات معلومات ClickUp Dashboards

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

تحسين الكتابة دون عناء للحصول على أسلوب احترافي وجذاب

إنشاء محتوى من الدرجة الأولى باستخدام إشارات قائمة على الذكاء الاصطناعي بكفاءة

تحسين أي نص باستخدام إمكانيات شريط أدوات الذكاء الاصطناعي

إنتاج ملخصات ونقاط عمل على الفور من أجل عمل إداري أكثر سلاسة

استفد من ClickUp للتدقيق الإملائي والنحوي وترجمة اللغات

استخدم اللوحات البيضاء الرقمية لتصور الأفكار والتعاون السريع

تصميم مهام سير عمل تتوافق مع تفضيلاتك من مجموعة من القوالب

تعاون على الملخصات الإبداعية باستخدام ClickUp Docs

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بـ فريق المبيعات للحصول على خطة مخصصة

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000+ تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,000+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

علم البيانات وما بعده

يعتمد العثور على البديل المناسب لـ Google Colab على ما يحتاجه فريقك. فكل منصة لها نقاط قوتها وحدودها.

إلى جانب أدوات علم البيانات، ضع في اعتبارك ClickUp من أجل إدارة المشاريع . تساعد ميزات الذكاء الاصطناعي في ClickUp في الكتابة وتنظيم المهام والتعاون في الوقت الفعلي. إنها أداة مفيدة للفرق الإبداعية.

يهدف إلى تبسيط تجربة علم البيانات الخاصة بك, تسهيل البرمجة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وأكثر فعالية من البداية إلى النهاية.

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