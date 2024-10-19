أفضل 10 بدائل ل Google Colab في عام 2025 (المراجعات والأسعار)

يقسم العديد من ممارسي التعلم الآلي بقدرة Google Colab على حل مشاكل التخزين والقيود المالية. كما يحظى Colab، الذي يستضيفه Jupyter Notebook، بشعبية كبيرة لأنه لا يتطلب أي إعداد.
ومع ذلك، فإننا نتفهم أن مساحته المحدودة، ونقص وظائف التحرير المباشر، والمهام التي تستغرق وقتًا طويلاً تغريك بالبحث عن بدائل.
سنناقش أفضل بدائل Google Colab لمساعدتك في دورة حياة علم البيانات، بما في ذلك التنقيب عن البيانات والنمذجة والمعالجة والمهام اليومية.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل جوجل كولاب؟
من أجل اتخاذ قرار أفضل، سنأخذك إلى العوامل الحاسمة المسؤولة عن حالات الاستخدام العامة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة للأفراد وفرق العمل المتمرسة في مجال البيانات والمعلمين والباحثين.
- التعاون في الوقت الفعلي: اختر منصة توفر بيئة تعاونية مثل مشاركة الشاشة
- بيئة قابلة للإدارة: ابحث عن منصة تجعل بيئة كوندا تعمل على حاسوبك بسيطة
- تضمينات الترميز: تأكد من أن بدائل Google Colab تسمح لك بإنشاء كتل التعليمات البرمجية وتضمينها في مكان واحد
- تصور البيانات: ابحث عنخيارات سهلة بدون كود التي تحظى باهتمام أكبر من خبراء البيانات عندما يتعلق الأمر باستكشاف البيانات أثناء إنشاء تطبيقات البيانات
أفضل 10 بدائل لـ Google Colab لاستخدامها في عام 2024
فيما يلي قائمة بأفضل 10 بدائل لـ Google Colab استنادًا إلى أفضل ميزاتها وقيودها وأسعارها وتقييماتها.
1. قابل للملاحظة
عبر قابل للملاحظة Noteable.io عبارة عن منصة حوسبة سحابية قائمة على الويب، وهي عبارة عن دفتر ملاحظات معروف ببيئته التعاونية الغنية المبنية على بروتوكولات Jupyter.
Noteable.io عبارة عن منصة مفتوحة المصدر "لا تحتاج إلى ترميز" تدعم Python و SQL و R. توفر المنصة بيئة تعاونية من خلال السماح بمستودعات البيانات الداخلية والخارجية مثل Google BigQuery و Snowflake و Databricks وواجهات برمجة التطبيقات.
Notable.io أفضل الميزات
- يمكنك ترميز البيانات وتصورها ومشاركة الرؤى في بيئة تعاونية حيث تعمل Notable بسلاسة مع دفاتر Jupyter Notebooks
- العمل مع عدة مستخدمين وتسهيل العمل الجماعي مع ميزات التعاون في الوقت الفعلي
- سهولة الوصول إلى المشاريع والعمل عليها من أي جهاز متصل بالإنترنت
قيود Notable.io البارزة
- تصبح القيود المفروضة على مساحة التخزين قيدًا عند التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة أو المشاريع المتعددة
- من الضروري وجود اتصال مستقر بالإنترنت، مما يحد من إمكانية الوصول في المناطق ذات الاتصال الضعيف
تسعير Noteable.io
- المبتدئ: مجانًا
- المحترف: 30 دولارًا شهريًا
- المؤسسات: أسعار مخصصة
نوتابل.io التقييمات والمراجعات
- G2: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)
- Capterra: لا توجد مراجعات كافية
2. جوبيتر
عبر جوبيتر Jupyter هو تطبيق ويب مفتوح المصدر يسمح لك بإنشاء ومشاركة التعليمات البرمجية والمعادلات والتصورات والمستندات النصية السردية.
إنه أداة متعددة الاستخدامات شائعة بين علماء البيانات والباحثين والمعلمين والمحللين لتطوير عملهم وتقديمه بطريقة تفاعلية وقابلة للتكرار.
أفضل ميزات Jupyter
- تتيح لك الواجهة تنفيذ وكتابة التعليمات البرمجية بسلاسة من خلال واجهة دفتر ملاحظات سهلة الاستخدام تدعم لغات برمجة متعددة مثل Python و R و Julia
- يتيح لك الإخراج التفاعلي تصور البيانات على الفور لعرض التصورات والرسوم البيانية والمخططات داخل دفتر الملاحظات
- تعاون بشكل أفضل مع سهولة مشاركة المستندات من خلال البريد الإلكتروني، ودروب بوكس، وGitHub، ومنصات أخرى
- تتيح لك مرونة TheKernel العمل بلغات برمجة مختلفة داخل دفتر ملاحظات واحد
- استمتع بالعديد من الوظائف لمعالجة البيانات وتحليلها وتصورها باستخدام مكتبات مدمجة مثل NumPy وPandas وMatplotlib
قيود Jupyter
- يجد بعض متعلمي الآلة أن مرحلة التعلّم الأولي صعبة
- العمل مع مجموعات البيانات الكبيرة أو الحسابات المعقدة يؤثر على الأداء على الأجهزة الأقل قوة
- التحكم في الإصدار المرهق أثناء مشاركة دفاتر الملاحظات، مما يؤدي إلى تعارضات محتملة عند التعاون على نفس المستند
تسعير Jupyter
- مجاني
تقييمات ومراجعات Jupyter
- G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (أكثر من 70 تقييم)
3. مايكروسوفت فيجوال ستوديو
عبر مايكروسوفت فيجوال ستوديو مايكروسوفت Visual Studio هو بيئة تطوير متكاملة (IDE) تقدم لغات برمجة متنوعة مثل C# (C-Sharp) و Python و Javascript و C++ و Visual Basic .NET.
من الميزات البارزة في Microsoft Visual Studio هي دفاتر ملاحظات Visual Studio، والتي توفر مختبرًا افتراضيًا مع إمكانية الوصول إلى أدوات استكشاف البيانات والتحليل والتعاون.
أفضل ميزات Microsoft Visual Studio
- تتيح لك الميزات متعددة اللغات استخدام لغات برمجة مختلفة مثل Python و R و F
- باستخدام بيئة التطوير المتكاملة، يمكنك الوصول إلى دفاتر الملاحظات جنبًا إلى جنب مع مشاريع التعليمات البرمجية الأخرى
- الجمع بين التعليمات البرمجية والتصورات والنصوص السردية، مما يجعل سرد البيانات وتحليلها فعالاً في بيئة تفاعلية
قيود Microsoft Visual Studio
- يتم دمج دفاتر ملاحظات Visual Studio ضمن نظام Visual Studio البيئي، مما يحد من أولئك الذين يفضلون بيئة دفتر ملاحظات مستقلة أو عبر الأنظمة الأساسية
- يواجه المبتدئون أو غير المعتادين على Visual Studio منحنى تعليمي حاد بسبب الميزات الواسعة وتعقيد النظام البيئي
أسعار مايكروسوفت فيجوال ستوديو
للأفراد والفرق الصغيرة
- الأفراد: دخول مجاني
للشركات والمؤسسات
- اشتراك احترافي: 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- اشتراك الشركات: 250 دولاراً شهرياً لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات Microsoft Visual Studio
- G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (أكثر من 70 مراجعة)
4. كاجل
عبر كاغل تشتهر Kaggle باستضافة مسابقات علوم البيانات مع توفير بيئة تعاونية لعشاق البيانات والباحثين والمحترفين.
تعمل Kaggle أيضًا كمركز تعليمي، حيث تقدم دروسًا تعليمية ودورات ونواة لتسهيل التعلم وتطوير المهارات في علوم البيانات.
بالنسبة للمبتدئين، تساعد Kaggle على صقل المهارات التحليلية، وتطبيق مهام وتقنيات علم البيانات على مجموعات بيانات حقيقية، والتعاون مع مجتمع عالمي من ممارسي البيانات.
أفضل ميزات Kaggle
- استكشاف بيانات متنوعة والعمل عليها مع إمكانية الوصول إلى مجموعات بيانات متعددة في مجالات مختلفة
- حل مشاكل العالم الحقيقي والتنافس على المكافآت من خلال مسابقات علوم البيانات المختلفة
- قم بإنشاء ومشاركة التعليمات البرمجية في بيئة تعاونية من خلال النواة وتسهيل التعلم
- انضم إلى المجتمع في الوقت الفعلي للتعاون ومشاركة الرؤى والتعلم من مشاريع بعضنا البعض
قيود Kaggle
- بعض المجالات المتخصصة لديها موارد أو مسابقات أقل متاحة
- تحظى الوظائف الأخرى باهتمام أقل حيث تركز المنصة بشكل كبير على المنافسة
تسعير Kaggle
- مجاني
- دفاتر كاججل: تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات Kaggle
- G2: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)
- Capterra: غير مدرج
5. داتابريكس
عبر مجموعات البيانات داتابريكس هي أول منصة في العالم لمخازن البيانات في السحابة، تجمع بين مختلف المخازن, قواعد البيانات وبحيرات البيانات لتقديم منصة مفتوحة وموحدة للبيانات والذكاء الاصطناعي.
تدعم المنصة أنظمة Python وR وScala وSQL مع التأليف المشترك، والإصدار التلقائي، وتكامل Git، وRBAC.
تدعم البنية الرئيسية لبحيرة البيانات جميع أنواع البيانات، مما يجعلها متاحة للفرق للتعاون على جميع البيانات التي يحتاجونها لمواصلة الابتكار والتحسين.
أفضل ميزات #### Databricks
- يمكنك أتمتة المهام في دفاتر ملاحظاتك وجدولة تنفيذ التعليمات البرمجية، مما يسمح بإجراء التحليل بسلاسة بينما تركز على الاستكشاف والرؤى
- يمكنك التعاون في الوقت الفعلي لتحرير دفتر ملاحظات مع عدة مستخدمين في نفس الوقت لمشاركة الرؤى وحل المشكلات معاً
- تساعد ميزة الاستضافة الذاتية على تخصيصها لتناسب احتياجاتك وتثبيت المكتبات وإدارة الموارد
- البرمجة، وتصور البيانات، ومشاركة الرؤى ضمن بيئة تعاونية حيث تعمل Databricks بسلاسة مع دفاتر Jupyter Notebook
قيود Databricks
- الأدوات غير الكافية تجعل من الصعب على علماء البيانات والمحللين تفسير البيانات بدقة
- غالبًا ما تؤدي التحديثات الجديدة إلى تعطيل العمل الجاري أو تتطلب تعديلات، مما يؤثر على اتساق سير العمل
تسعير #### Databricks
- نموذج تسعير قائم على الاستخدام مع نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا
- الوظائف: 0.07 دولار/مستخدم
- جداول دلتا لايف: 0.20 دولار/مستخدم
- داتابريكس SQL: 0.22 دولار/مستخدم
- خطة عبء العمل المخصصة: 0.40 دولار/مستخدم
- التداخل في الوقت الحقيقي بدون خادم: 0.07 دولار/مستخدم
- منصة داتابريكس والوظائف الإضافية: أسعار مخصصة
Databricks التقييمات والمراجعات
- G2: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)
6. ورقات
عبر مساحة الورق Paperspace هي عبارة عن منصة قائمة على السحابة تعمل على تبسيط سير عمل التعلم الآلي (ML) وتساعد في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها ونشرها.
وهي مشهورة بأدواتها المدمجة التي تدعم كل مرحلة من مراحل عملية التعلم الآلي، بدءاً من إعداد البيانات إلى تدريب نماذج التعلم العميق، والتعاون في المشاريع، ونشر النماذج للاستخدام.
أفضل ميزات Paperspace
- تتبّع التغييرات في نماذج التعلّم الآلي ومجموعات البيانات من خلال ميزات التحكم في الإصدار المدمجة
- احصل على بروتوكولات وتدابير أمنية مبنية بقوة لحماية البيانات والنماذج الحساسة، وتأمين الامتثال لمعايير حماية البيانات
- استمتع بسير عمل علوم البيانات بشكل أفضل تكاملاً مع تكامل واجهة برمجة التطبيقات
- توسيع نطاق الموارد لأعلى أو لأسفل حسب متطلباتك
قيود مساحة الورق
- وضعت شركة Paperspace حدًا أقصى للتخزين يبلغ 100 جيجابايت/مستخدم، وهو أمر مقيد عند التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة أو نماذج التعلم العميق
- وقت استجابة أطول أو خيارات دعم محدودة للاستفسارات التقنية
- يجب عليك المطالبة بمكان في قائمة الانتظار للمطالبة بوحدة معالجة رسومات NVIDIA H100
تسعير #### تسعير Paperspace
- مجاني
- المحترف: 8 دولارات شهرياً
- النمو: $39/شهريًا
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات Paperspace
- G2: مراجعات غير كافية
- Capterra: 3.4/5 (أكثر من 20 مراجعة)
7. أمازون سيجمايكر
عبر أمازون سيج ميكر أمازون أمازون AWS SageMaker هي منصة للتعلم الآلي (ML) تقدمها Amazon Web Services (AWS) التي تبسط عملية بناء مشاريع التعلم الآلي وتدريبها ونشرها على نطاق واسع.
ومن المعروف أنها تقدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي يمكنك دمجها في تطبيقاتك بسهولة.
أفضل ميزات Amazon SageMaker
- يتيح لك جانب توافق التخزين تخزين مجموعات البيانات في مساحة تخزين كبيرة (S3)
- تتيح لك قدراته الحسابية تشغيل مجموعات بيانات متعددة في وقت واحد
- احصل على تطوير نموذج تعلم آلي وتعلم عميق شامل ومتكامل
قيود Amazon SageMaker
- تخصيص محدود من حيث المواصفات مثل أنواع وحدة المعالجة المركزية/وحدة معالجة الرسومات أو تخصيص الذاكرة
- بينما يقدم SageMaker مجموعة واسعة من الخوارزميات المدمجة، فإن دمج الخوارزميات المتخصصة غير مدعوم
تسعير Amazon SageMaker
- المستوى المجاني: أول شهرين
- الخطة عند الطلب: تسعير مخصص
- خطة التوفير: تسعير مخصص
- استوديو صانع النجوم: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات أمازون ساجيماكر
- G2: 4.2/5 (أكثر من 30 تقييم)
- Capterra: مراجعات غير كافية
8. كوكالك
عبر كوكالك Cocalc عبارة عن منصة على الإنترنت تتيح الوصول إلى أدوات العلوم والهندسة والرياضيات مفتوحة المصدر مع التركيز على الوصول المستمر والتعاون في الوقت الفعلي.
يتيح ذلك للعديد من الفرق والطلاب والباحثين التعاون باستخدام دفاتر Jupyter أو محطة Linux أو اللاتكس أو المستندات الموضوعة عليها علامات مقابل خادم التعليمات البرمجية X11.
Cocalc أفضل الميزات
- العمل معًا في المشاريع,تحرير المستندات في وقت واحد، وعرض التغييرات في الوقت الفعلي
- مساحات عمل مشتركة للمجموعات، مما يجعلها ملائمة للمشاريع التعاونية أو العمل الجماعي
- استخدام أدوات حسابية مثل Jupyter Notebooks وSageMath وLaTeX Editors لإنشاء مستندات علمية ورياضية
قيود Cocalc
- عدم وجود وظائف دون اتصال بالإنترنت يجعل من الصعب الوصول إلى المشاريع أو الأدوات دون اتصال بالإنترنت
- تقيد الخطة الأساسية الوصول إلى أدوات معينة أو ميزات تعاونية معينة
تسعير Cocalc
- هاوٍ: 10.86 دولار/شهرًا لكل مجموعة
- مجموعة البحث الأكاديمي: 123.98 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مجموعة
- مجموعة العمل في مجال الأعمال: 104.16 دولار/شهرًا لكل مجموعة
تقييمات ومراجعات Cocalc
- G2: مراجعات غير كافية
- Capterra: غير مدرجة
9. ملاحظة عميقة
عبر الحاشية العميقة Deepnote عبارة عن منصة تعاونية لعلوم البيانات (IDE واحد) تجمع بين محرر أكواد (لا يلزم استضافة كود) وبيئة حاسوبية، مما يسمح لك بكتابة وتنفيذ التعليمات البرمجية، وتصور البيانات، و التعاون في المشاريع .
وباعتبارها واجهة قائمة على الويب، فهي تسهّل دمج أدوات تحليل البيانات وتدعم لغات برمجة مختلفة مثل كود بايثون.
Deepnote أفضل الميزات
- استخدام دفاتر ملاحظات Jupyter المستندة إلى الويب لتطوير التعليمات البرمجية والتجريب
- تجربة وإنشاء أكواد برمجية مدمجة في منصة واحدة
- استخدام أدوات متنوعة لتنظيم وتتبع ومقارنة التجارب المختلفة وإصدارات النماذج في الوقت الفعلي
- التعاون مع الفرق في مشاريع تعلّم الآلة باستخدام ميزات مثل مساحات العمل والتحكم في الإصدار
قيود Deepnote
- يحد الجزء الأيمن الثابت من مساحة العمل، مما يجعل من الصعب على الأشخاص ذوي الشاشات الأصغر حجماً
- تواجه المنصة بعض التأخير أثناء تحميل المشاريع وبدء تشغيل المجموعات
تسعير #### تسعير Deepnote
- مجاني
- الفريق: 31 دولارًا شهريًا لكل محرر
- المؤسسات: تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات ديب نوت العميق
- G2: 4.8/5 (أكثر من 70 مراجعة)
- Capterra: لا توجد مراجعات كافية
10. استبدل
عبر استبدل Replit هي منصة برمجة تعاونية مجانية عبر الإنترنت. وهي توفر بيئة تطوير متكاملة داخل المتصفح (IDE) مع أكثر من 50 لغة حيث يمكنك كتابة التعليمات البرمجية وتطوير مشاريع كثيفة البيانات والتعاون. كما تتيح لك استضافة التطبيقات.
وهي توفر تجربة برمجة سلسة وسهلة المنال، خاصة للمبتدئين والمعلمين، دون الحاجة إلى إنفاق ثانية واحدة على الإعداد.
ريبليت أفضل الميزات
- استخدم معالج اللغة الطبيعية (NLP) المدمج في i**n لتصحيح الأخطاء والإكمال التلقائي وتحويل اللغة الطبيعية إلى كود
- ابدأ في تطوير مشاريعك الخاصة بالتعلم الآلي بأي لغة برمجة دون الحاجة إلى إعداد
- إنشاء والتعاون مع فرق العمل عن بُعد الوصول إلى أي جهاز
قيود إعادة التشغيل
- القيود في الموارد الحاسوبية، مثل استخدام وحدة المعالجة المركزية أو تخصيص الذاكرة، خاصة في الخطة المجانية
تسعير Replit
- البداية: مجانية
- ريبليت كور: 220 دولارًا في السنة
- الفريق: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات ريبليت
- G2: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)
- Capterra: لا توجد مراجعات كافية
أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى
تركز بدائل Google Colab ودفاتر الملاحظات المشابهة على توفير بيئة للبرمجة التعاونية وتحليل البيانات وتطوير نماذج التعلم الآلي. لكن بعض الأدوات تقدم أكثر من ذلك بكثير. منصات إدارة المشاريع مثل ClickUp تقدم مجموعة شاملة من الميزات المدمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط سير العمل الإبداعي لفريقك من خلال تحسين التعاون وتعزيز الإنتاجية.
ClickUp
استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع، وتلخيص النص وصقله، وإنشاء ردود على البريد الإلكتروني، والمزيد ClickUp AI كيفية إنشاء مهامك وإدارتها من خلال تمييز أي نص في مستند أو تعليق أو وصف مهمة ببساطة. استنادًا إلى يحتاج مشروعك إلى أو يجعله أطول أو أقصر أو أكثر جاذبية أو أبسط.
الـ قالب الهدف اليومي لـ ClickUp يجعلك تتحرك نحو أهدافك كل يوم
ClickUp's أدوات الذكاء الاصطناعي ستعزز إدارة المهام مع ذكاء اصطناعي مدمج، مما يتيح لك الوصول إلى لوحة بيضاء رقمية للعصف الذهني. إنها بمثابة جلسة عمل جماعية منتجة، مما يجعل العمل أكثر سلاسة ويتيح التعاون في الوقت الفعلي للفرق التي تعمل معًا.
تجعل وظائف الذكاء الاصطناعي في ClickUp من السهل على فرق التسويق إنتاج مستندات مهمة بسرعة مثل دراسة الحالة
يحتوي ClickUp على ميزات متعددة، مثل لوحات المعلومات القابلة للتخصيص، وطرق العرض، واللوحات البيضاء، والمستندات لإبقائك على اطلاع على مشاريعك وجعل الفريق يتعاون.
اطلع على عمل فرقك في لمحة سريعة من خلال تتبع أو تصنيف التقدم الإجمالي في لوحات معلومات ClickUp Dashboards
أفضل ميزات ClickUp ClickUp
- تحسينالكتابة دون عناء للحصول على أسلوب احترافي وجذاب
- إنشاء محتوى من الدرجة الأولى باستخدام إشارات قائمة على الذكاء الاصطناعي بكفاءة
- تحسين أي نص باستخدام إمكانيات شريط أدوات الذكاء الاصطناعي
- إنتاج ملخصات ونقاط عمل على الفور من أجل عمل إداري أكثر سلاسة
- استفد من ClickUp للتدقيق الإملائي والنحوي وترجمة اللغات
- استخدم اللوحات البيضاء الرقمية لتصور الأفكار والتعاون السريع
- تصميم مهام سير عمل تتوافق مع تفضيلاتك من مجموعة من القوالب
- تعاون على الملخصات الإبداعية باستخدام ClickUp Docs
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل بـ فريق المبيعات للحصول على خطة مخصصة
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000+ تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)
علم البيانات وما بعده
يعتمد العثور على البديل المناسب لـ Google Colab على ما يحتاجه فريقك. فكل منصة لها نقاط قوتها وحدودها.
إلى جانب أدوات علم البيانات، ضع في اعتبارك ClickUp من أجل إدارة المشاريع . تساعد ميزات الذكاء الاصطناعي في ClickUp في الكتابة وتنظيم المهام والتعاون في الوقت الفعلي. إنها أداة مفيدة للفرق الإبداعية.
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تسهيل البرمجة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي
وأكثر فعالية من البداية إلى النهاية.
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