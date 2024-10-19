أفضل 10 أدوات برمجية للنمو بقيادة المنتج (PLG) في عام 2025

تهتم كل شركة بتكلفة اكتساب العميل (CAC) - تكلفة اكتساب العميل. وغالبًا ما تكون تكلفة مختلطة تشمل عدد موظفي المبيعات والتسويق والإنفاق الإعلاني وما إلى ذلك.

وبالمقابل، تهتم كل شركة بتكلفة استرداد تكلفة اكتساب العميل، وهي الوقت الذي تستغرقه لاسترداد تكلفة اكتساب العميل من عملائك في الإيرادات.

في استراتيجية الذهاب إلى السوق التقليدية (GTM)، تعتمد الشركات بشكل كبير على جهود التسويق والمبيعات الخارجية. ويعني ذلك ارتفاع تكلفة تكلفة تكلفة التكلفة الإجمالية للمبيعات التي تغذيها تكاليف عدد الموظفين بالإضافة إلى ميزانية تشغيل الحملات الإعلانية لدعم هذه الاستراتيجية.

ثم جاء بعد ذلك نموذج أكثر كفاءة: استراتيجية التسويق الداخلي التي تناصرها شركات مثل Hubspot. حيث يتم الاستثمار في إنشاء علامة تجارية وريادة فكرية من خلال المحتوى، ويجدك العملاء من خلال محركات البحث بشكل طبيعي. وقد أدى ذلك إلى انخفاض تكاليف CAC.

والمرحلة التالية من هذا التطور هي النمو الذي يقوده المنتج، حيث يكون منتجك في المقدمة والوسط كاستراتيجية للنمو، مما يقلل من تكلفة تكلفة التكلفة الإجمالية للمبيعات ووقت الاسترداد، ويؤدي إلى قابلية التوسع والربحية.

ما هو النمو بقيادة المنتج؟

النمو بقيادة المنتج (PLG) هو استراتيجية عمل يكون فيها منتجك هو المحرك الأساسي لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم وتوسيع نطاق أعمالك. وهي تركز على إنشاء تجربة مستخدم مقنعة تسمح للعملاء باكتشاف منتجك واعتماده واستخلاص القيمة منه بأقل قدر من الاحتكاك.

تتضمن استراتيجية PLG الاستفادة من منتجك لجذب المستخدمين وإشراكهم والاحتفاظ بهم. فبدلاً من الاعتماد فقط على جهود المبيعات والتسويق التقليدية، تركز استراتيجية PLG على القيمة الكامنة في منتجك، وتهدف إلى تحقيق النمو من خلال إرضاء المستخدمين.

ما هو برنامج النمو القائم على المنتج؟

تساعدك برمجيات النمو التي يقودها المنتج على تنفيذ استراتيجية نمو يقودها المنتج، مع التركيز على الميزات التي تركز على المستخدم والتحليلات و أتمتة الذكاء الاصطناعي لدفع النمو عبر دورة حياة العميل - الاستحواذ، وتحقيق الدخل، والاحتفاظ، والتوسع، والدعم.

الهدف من ذلك هو تحويل المستخدمين إلى مشتركين أو مشترين يدفعون المال، مع اعتبار المنتج هو الأساس المحرك الأساسي للنمو والإيرادات

تساعدك أدوات النمو التي يقودها المنتج على

تقديم لحظات رائعة وقيمة تجارية للمستخدمين

عرض أفضل استخدام لمنتجك

جمع بيانات قيّمة عن استخدام المنتج,

جمع ملاحظات العملاء,

فهم سلوك المستخدم

تحسين تجربة المستخدم، و

زيادة معدل الاستبقاء لديك

ما الفرق بين النمو بقيادة المبيعات والنمو بقيادة المبيعات؟ أيهما أفضل؟

إن النمو الذي يقوده المنتج والنمو الذي تقوده المبيعات هما نهجان مختلفان تماماً لتحقيق نمو الأعمال. إليك لمحة عامة عن كيفية اختلافهما:

النمو الذي يقوده المنتج النمو الذي يقوده المبيعات التركيز PLG يتمحور حول المنتج باعتباره المحرك الأساسي للنمو. وهي تعطي الأولوية لإنشاء منتج بديهي وسهل التبني ويوفر قيمة فورية للمستخدمين. يعتمد النمو الذي تقوده المبيعات اعتمادًا كبيرًا على جهود فريق المبيعات لزيادة اكتساب العملاء والإيرادات. يتواصل فريق المبيعات بنشاط مع العملاء المحتملين ويقوم بإجراء العروض التوضيحية والتفاوض على الصفقات وإتمام المبيعات. اكتساب العملاء التركيز على السماح للمستخدمين باكتشاف المنتج واعتماده من خلال الخدمة الذاتية، وغالبًا ما يتم ذلك دون تدخل مباشر من فريق المبيعات. يهدف إلى توفير تجربة منتج مقنعة لزيادة اكتساب المستخدمين والاحتفاظ بهم. تنطوي على عملية مبيعات عملية ومخصصة حيث يقوم فريق المبيعات بتوجيه العملاء المحتملين وإقناعهم من خلال مسار المبيعات. المقاييس الرئيسية تدور المقاييس حول مشاركة المستخدم ومعدلات التفعيل واستخدام المنتج ورضا المستخدم. يُقاس النجاح من خلال استمرار تقديم المنتج للقيمة والنمو دون الاعتماد بشكل كبير على قنوات البيع التقليدية. خط أنابيب المبيعات، ومعدلات التحويل، وتكاليف اكتساب العملاء (CAC)، والإيرادات المحققة من خلال جهود المبيعات المباشرة.

| غالبًا ما تُعتبر PLG أكثر قابلية للتطوير وفعالية من حيث التكلفة بمجرد أن يكتسب المنتج قوة جذب لأنه يعتمد بشكل أقل على جهود المبيعات التي تتطلب جهدًا بشريًا مكثفًا.

تستخدم معظم الشركات الناجحة نهجًا هجينًا، حيث تركز في البداية على نموذج PLG. وبمجرد أن يحظى المنتج بالجاذبية، ينتقلون إلى نموذج مدعوم بالمبيعات لدعم احتياجات التوسع والتوسع.

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة برمجيات النمو بقيادة المنتج؟

يتطلب اختيار أفضل أداة نمو يقودها المنتج (PLG) نهجًا مدروسًا. إليك دليل سريع:

واجهة سهلة الاستخدام: ابحث عن أداة ذات واجهة سهلة الاستخدام وبديهية. أنت تريد شيئًا يمكن لفريقك اعتماده بسهولة دون تدريب مكثف

ابحث عن أداة ذات واجهة سهلة الاستخدام وبديهية. أنت تريد شيئًا يمكن لفريقك اعتماده بسهولة دون تدريب مكثف قدرات التكامل: تحقق مما إذا كانت أداة PLG تتكامل بسلاسة مع مجموعة البرامج الموجودة لديك، خاصةً مع أدوات مثل إدارة علاقات العملاء وتحليلات المنتجات ومنصات التواصل

تحقق مما إذا كانت أداة PLG تتكامل بسلاسة مع مجموعة البرامج الموجودة لديك، خاصةً مع أدوات مثل إدارة علاقات العملاء وتحليلات المنتجات ومنصات التواصل قابلية التوسع: تأكد من أن البرنامج قابل للتطوير ويمكنه التعامل مع زيادة الاستخدام مع توسع قاعدة المستخدمين لديك

تأكد من أن البرنامج قابل للتطوير ويمكنه التعامل مع زيادة الاستخدام مع توسع قاعدة المستخدمين لديك التحليلات وإعداد التقارير: يجب أن توفر الأداة رؤى قابلة للتنفيذ حول سلوك المستخدم ومشاركته

يجب أن توفر الأداة رؤى قابلة للتنفيذ حول سلوك المستخدم ومشاركته الأمان والامتثال: التأكد من أن أداة النمو التي يقودها المنتج تتوافق مع معايير الأمان في الصناعة

أفضل 10 أدوات برمجية للنمو بقيادة المنتج لاستخدامها في عام 2024

1. كليك أب

استكشف ClickUp لإدارة إدارة منتجاتك باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي وأكثر من 15 طريقة عرض وأتمتة المهام ClickUp يوفر الكل في واحد حل إدارة المنتج مع ميزات متعددة الاستخدامات لدورة تطوير المنتج بأكملها، بدءًا من الفكرة إلى التنفيذ والمراقبة.

تعطي الأداة الأولوية للتجربة التي تركز على المستخدم مع برامج سهلة الاستخدام وجذابة ومتنوعة قوالب ClickUp لبدء تشغيل رحلة المنتج .

يلبي تخصيص ClickUp احتياجات فرق المشاريع المختلفة. دعونا نلقي نظرة على بعض الميزات الرئيسية لـ ClickUp:

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

استخدم وصفات الأتمتة المُنشأة مسبقًا في ClickUp أو قم بتخصيصها بناءً على احتياجاتك، حتى يتمكن فريقك من التركيز على ما هو أكثر أهمية أتمتة ClickUp : تبسيط سير العمل وتقليل المهام المتكررة. وفّر وقتك الثمين وارتقِ بتجربة العميل من خلال تقليل العمل اليدوي

استخدم ClickUp لتصميم مهام سير العمل باستخدام ميزات مفيدة مثل اللوحات البيضاء والخرائط الذهنية والأتمتة والعديد من القوالب النقر فوق الخرائط الذهنية : تصور دورة حياة تطوير المنتج بالكامل لفرق عملك، مثل المبيعات والتسويق والتصميم. وفّر الشفافية ليس فقط لفرق المنتجات الداخلية لديك ولكن أيضًا للمستخدمين الخارجيين، وأطلعهم على الخطط المستقبلية للمنتج وتعزيز مشاركة العملاء مهام النقر فوق المهام : قم ببناء عمل تجاري متنامٍ بقيادة المنتج من خلال إدارة وتنظيم المهام المختلفة المتعلقة بالمشاريع المختلفة. اختر من بين أكثر من 35 تطبيق ClickApps لتخصيص مهامك والتعاون بسلاسة مع فريقك

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع، وتلخيص النص وصقله، وإنشاء ردود على البريد الإلكتروني، والمزيد ClickUp AI : دمج الميزات الجديدة في منتجك واستخدام أكثر من 100 أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية تطوير منتجك. اكتب مستندات متطلبات المنتج (PRD)، وأنشئ محتوى منتج مقنع، وصمم دراسات اختبار المستخدم، وصياغة خطط الاختبار بشكل أسرع من المعتاد نقر فوق طرق العرض : قم بمواءمة عملك مع استراتيجية النمو التي يقودها المنتج، مما يعزز مشاركة المستخدم ويسمح بالاستكشاف الذاتي للمنصة. اختر من بين خيارات العرض المتنوعة - القائمة واللوحة والمربع والتقويم والمزيد - لتصور مشاريعك في لمحة سريعة وتصفية وفرز وتجميع المهام/المشاريع المختلفة

قيود ClickUp

قد يكون التنقل عبر تطبيق الهاتف المحمول صعبًا بسبب تعدد اللوحات والميزات الشاملة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. المصفاة

عبر مصفاة برنامج Refiner هو برنامج حل لملاحظات العملاء واستطلاعات الرأي يسمح لك بإجراء استطلاعات رأي قابلة للتخصيص، وتوليد ملاحظات المستخدمين، وإجراء أبحاث السوق، ومركزية جميع بيانات البحث الخاصة بك.

تم تصميم أداة النمو القائم على المنتج (PLG) هذه لشركات منتجات الويب والهاتف المحمول وتعمل بشكل أفضل لشركات SaaS القائمة على البيانات. احصل على رؤى أفضل حول رضا العملاء واحتياجاتهم، مما يعزز الاحتفاظ بالمستخدمين من خلال التحسينات المناسبة للمنتج.

Refiner أفضل الميزات

أدوات الاستطلاع: استخدم قوالب الاستطلاع الجاهزة للاستخدام من Refiner أو أنشئ استبيانًا قابلًا للتخصيص بالكامل. أنشئ استبيانات مصغرة باستخدام 12 نوعًا من الأسئلة، بما في ذلك NPS وCSAT وCTAs وغيرها لجمع تعليقات المستخدمين

استخدم قوالب الاستطلاع الجاهزة للاستخدام من Refiner أو أنشئ استبيانًا قابلًا للتخصيص بالكامل. أنشئ استبيانات مصغرة باستخدام 12 نوعًا من الأسئلة، بما في ذلك NPS وCSAT وCTAs وغيرها لجمع تعليقات المستخدمين تقسيم المستخدمين: تقسيم قاعدة عملائك لاستهداف مجموعات محددة للاستطلاعات، مما يتيح لك جمع الملاحظات من الجماهير المرغوبة بدلاً من مجموعة عامة

تقسيم قاعدة عملائك لاستهداف مجموعات محددة للاستطلاعات، مما يتيح لك جمع الملاحظات من الجماهير المرغوبة بدلاً من مجموعة عامة الاندماج: التكامل مع الجهات الخارجية أدوات إدارة المشاريع مثل Segment وGoogle Sheets وMeake وZapier وغيرها لاكتساب معرفة شاملة وملاحظات العملاء

قيود المصفاة

لا يدعم برنامج Refiner تضمين الصوت أو الفيديو أو الصور في استبيان الاستبيان

تسعير أداة التنقية

النسخة التجريبية: مجانية

مجانية الإصدارات الأساسية: 79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا (مثالية للشركات الناشئة)

79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا (مثالية للشركات الناشئة) النمو: 199 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا (مثالي للشركات التي تحتاج إلى استطلاعات مخصصة)

199 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا (مثالي للشركات التي تحتاج إلى استطلاعات مخصصة) المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

3. لوحة المنتجات

عبر لوحة المنتجات Productboard هو برنامج لإدارة المنتجات تم تصميمه لمساعدة فرق المنتجات، وفرق المبيعات، وغيرها من الشركات على جمع أفكار المنتجات وترتيب أولوياتها وإدارتها.

وهو يوفر منصة لمديري المنتجات وفرقك لتقديم المنتج المناسب الذي يناسب احتياجات المستخدمين.

أفضل ميزات #### Productboard:

رؤى العملاء المستمرة: احصل على ملخصات تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي مجمّعة من مصادر مختلفة، مما يعزز فهمك لاحتياجات العملاء. قم بتخصيص لوحات الرؤى لتسليط الضوء على ملاحظات العملاء المهمة حتى يتمكن فريق التسويق/المبيعات لديك من التركيز على إنشاء استراتيجيات نمو يقودها المنتج وزيادة رضا العملاء

احصل على ملخصات تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي مجمّعة من مصادر مختلفة، مما يعزز فهمك لاحتياجات العملاء. قم بتخصيص لوحات الرؤى لتسليط الضوء على ملاحظات العملاء المهمة حتى يتمكن فريق التسويق/المبيعات لديك من التركيز على إنشاء استراتيجيات نمو يقودها المنتج وزيادة رضا العملاء خرائط طريق ديناميكية: ابقَ على اطلاع دائم خلال رحلة تطوير المنتج بالكامل من خلال تتبع التقدم المحرز. دمج سير العمل من خلال البقاء على اتصال ومزامنة مع فرق المبيعات والتسويق لديك

ابقَ على اطلاع دائم خلال رحلة تطوير المنتج بالكامل من خلال تتبع التقدم المحرز. دمج سير العمل من خلال البقاء على اتصال ومزامنة مع فرق المبيعات والتسويق لديك تحديد الأولويات: تقسيم أفكار المشاريع وملاحظات العملاء وتحديد أولوياتها لتوجيه موارد الشركة نحو تطوير منتج مطلوب بالفعل في السوق

قيود لوحة المنتجات

لوحة المنتجات التسعير في الجانب الأعلى

قائمة تكامل محدودة

تسعير #### تسعير لوحة المنتجات

الإصدار التجريبي: مجانًا

مجانًا الإصدارات الأساسية: 20 دولارًا لكل صانع/شهريًا يتم احتسابها سنويًا (مناسبة للأفراد)

20 دولارًا لكل صانع/شهريًا يتم احتسابها سنويًا (مناسبة للأفراد) الإصدار الاحترافي: 80 دولارًا لكل صانع/شهريًا يتم احتسابها سنويًا (مناسب للفرق الصغيرة)

80 دولارًا لكل صانع/شهريًا يتم احتسابها سنويًا (مناسب للفرق الصغيرة) المؤسسات: أسعار مخصصة (مناسبة للمؤسسات)

تقييم ومراجعات لوحة المنتجات

G2: 4.3/5 (أكثر من 230 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 230 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 140 تقييم)

4. ميكسبانيل

عبر ميكسبانيل تقدم Mixpanel حلولاً تحليلية للشركات التي تقودها المنتجات، وتركز في المقام الأول على تتبع وتحليل تفاعل المستخدم وتفاعله مع تطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة.

مع Mixpanel، يمكنك من خلال Mixpanel فهم سلوك المستخدم ونقاط الألم، وتحسين منتجك لتحقيق النمو المرتكز على المستخدم والتوافق مع استراتيجية يقودها المنتج.

أفضل ميزات Mixpanel

تقارير التدفق: حلل رحلة المستخدم وحدد الأماكن التي انخفضت فيها. قم بتحسين العمليات الرئيسية ودورات تطوير المنتج بحيث يمكنك زيادة الاحتفاظ بالعملاء تحليل المجموعات: قم بتقسيم المستخدمين وإنشاء مجموعات مجموعات مستخدمين، وتجميع العملاء بناءً على سلوك المستخدم وأنماطه. استهداف مجموعات محددة من المستخدمين ودفع التنبيهات والإشعارات المخصصة

حلل رحلة المستخدم وحدد الأماكن التي انخفضت فيها. قم بتحسين العمليات الرئيسية ودورات تطوير المنتج بحيث يمكنك زيادة الاحتفاظ بالعملاء

قيود Mixpanel

قد يجد المستخدمون لأول مرة واجهة المستخدم مربكة وغير بديهية

دعم العملاء بطيء وأقل من المتوسط

أسعار ميكسبانيل

المبتدئين: مجانًا (يشمل 20 حدثًا/شهرًا)

مجانًا (يشمل 20 حدثًا/شهرًا) النمو: 20 دولارًا شهريًا (يشمل تقارير محفوظة غير محدودة)

20 دولارًا شهريًا (يشمل تقارير محفوظة غير محدودة) المؤسسة: 833 دولارًا شهريًا (يشمل جميع الميزات المتقدمة)

تقييمات ومراجعات Mixpanel

G2: 4.6/5 (أكثر من 1080 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1080 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 125 تقييم)

5. حرباء

عبر الحرباء Chameleon هو برنامج اعتماد رقمي (DAP) مصمم لشركات SaaS.

وسواء كنت مدير منتج أو جزءًا من فريق تطوير المنتجات، فإن هذا البرنامج يعزز تبني المستخدم ومشاركته في منتجاتك البرمجية من خلال إنشاء تجارب مستخدم مخصصة وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة.

Chameleon أفضل الميزات

جولات المنتج: ساعد العملاء على فهم منتجك بشكل أفضل من خلال إنشاء جولات توضيحية للمنتج خطوة بخطوة. شارك العروض التفاعلية للمنتج التي ترشد المستخدمين إلى الميزات الرئيسية والإصدارات الجديدة

ساعد العملاء على فهم منتجك بشكل أفضل من خلال إنشاء جولات توضيحية للمنتج خطوة بخطوة. شارك العروض التفاعلية للمنتج التي ترشد المستخدمين إلى الميزات الرئيسية والإصدارات الجديدة حلقة ملاحظات العملاء المستمرة: اجمع ملاحظات العملاء مباشرةً من منتجك/برنامجك باستخدام الاستبيانات المصغرة والاستبيانات متعددة الأزرار، مما يحقق معدل استجابة يصل إلى 3 أضعاف

اجمع ملاحظات العملاء مباشرةً من منتجك/برنامجك باستخدام الاستبيانات المصغرة والاستبيانات متعددة الأزرار، مما يحقق معدل استجابة يصل إلى 3 أضعاف أدوات الإطلاق: قم بإنشاء روابط مفيدة ومسارات إلى ميزات المنتج وقوائم مراجعة تأهيلية لعملائك باستخدام أدوات داخل التطبيق قابلة للتخصيص

قيود الحرباء

هناك أخطاء طفيفة في واجهة المستخدم الجديدة التي يمكن أن تجعل التنقل يستغرق وقتًا طويلاً

تسعير Chameleon

شريط المساعدة: مجانًا (يتوفر البحث CMD+K)

مجانًا (يتوفر البحث CMD+K) بدء التشغيل: 279 دولارًا شهريًا (مثالي لبناء تجربة مخصصة)

279 دولارًا شهريًا (مثالي لبناء تجربة مخصصة) النمو: 1250 دولارًا شهريًا (مثالي للتوسع)

1250 دولارًا شهريًا (مثالي للتوسع) المؤسسات: تسعير مخصص (مثالي لإدارة منتجات متعددة)

تقييمات ومراجعات الحرباء

G2: 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

6. تابلو

عبر تابلو Tableau عبارة عن منصة شاملة للتحليلات المرئية مع إمكانات الذكاء الاصطناعي، مما يمكّنك من استكشاف بيانات استخدام المنتجات، واتخاذ قرارات مستنيرة، وتبسيط المهام على نطاق واسع.

سواء في السحابة أو في مكان العمل أو مدمج مع Salesforce CRM، يوفر Tableau منصة تحليلات عميقة مع إمكانات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي والحوكمة والتعاون.

أفضل ميزات Tableau

VizQL (لغة الاستعلام المرئية): تحويل إجراءات المستخدم إلى استعلامات، مما يجعل تصور البيانات وتحليلها أمرًا سهلاً

تحويل إجراءات المستخدم إلى استعلامات، مما يجعل تصور البيانات وتحليلها أمرًا سهلاً إصدار الهاتف المحمول: استخدم تطبيق الهاتف المحمول لإنشاء لوحات معلومات وتخطيطات دون المساس بالميزات والعرض

قيود Tableau

تحتاج إلى معرفة SQL لإنشاء مجموعات بيانات معقدة من مصادر بيانات متعددة

تسعير تابلو

عارض تابلو: 15 دولارًا/مستخدم/شهرًا

15 دولارًا/مستخدم/شهرًا تابلو إكسبلورر: 42 دولارًا/مستخدم/شهرًا

42 دولارًا/مستخدم/شهرًا Tableau Creator: 70 دولارًا/مستخدم/شهريًا

Tableau التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (1950+ تقييم)

4.4/5 (1950+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2150 تقييم)

7. برنامج Userpilot

عبر برنامج Userpilot يساعد Userpilot منتجك على النمو من خلال تحسين تنشيط المستخدمين، والتحويلات التجريبية، وتوسيع نطاق الإيرادات من خلال التجارب داخل التطبيق.

حسِّن عملية تأهيل المستخدم لزيادة التحويلات من تجربة إلى مدفوعة الأجر، وعزِّز تفاعل المستخدم لتحسين الاحتفاظ به، واكتشف فرص التوسع من خلال استطلاعات الرأي داخل التطبيق مع Userpilot.

أفضل ميزات Userpilot

تبني الميزات: إرشاد المستخدمين إلى الميزات والتحديثات الرئيسية من خلال الرسائل داخل التطبيق، والإرشادات الإرشادية، وتلميحات الأدوات، مما يزيد من اعتماد الميزات والمنتج الضروري لنمو المنتج

إرشاد المستخدمين إلى الميزات والتحديثات الرئيسية من خلال الرسائل داخل التطبيق، والإرشادات الإرشادية، وتلميحات الأدوات، مما يزيد من اعتماد الميزات والمنتج الضروري لنمو المنتج واجهة المستخدم الديناميكية (UI): إنشاء أنماط تفاعلية ومتعددة لواجهة المستخدم من خلال الاختيار من بين خيارات متنوعة مثل المشروطيات والمنزلقات وتلميحات الأدوات وقوائم المراجعة والمزيد

قيود برنامج Userpilot

السعر مرتفع مقارنة بالآخرين في القائمة

أبلغ المستخدمون عن بطء الأداء أثناء تنفيذ إجراءات متعددة

تسعير Userpilot

المبتدئين: 249 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

249 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) النمو: 499 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

499 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات المستخدم التجريبي

G2: 4.6/5 (أكثر من 220 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 220 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 55 تقييم)

8. تشارت موغول

عبر ChartMogul ChartMogul عبارة عن منصة لتحليلات الاشتراكات والتعرف على الإيرادات مصممة لشركات البرمجيات كخدمة (SaaS) ونماذج الاشتراك الأخرى.

يساعدك على تحليل مقاييس الاشتراكات مثل الإيرادات الشهرية المتكررة (MRR) والإيرادات السنوية المتكررة (ARR) ومتوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) حتى تتمكن من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

أفضل الميزات #### ChartMogul

الاندماج: ربط تطبيقات الفوترة المختلفة وبوابة الدفع بسهولة، مما يقلل من الإدخال اليدوي للبيانات

ربط تطبيقات الفوترة المختلفة وبوابة الدفع بسهولة، مما يقلل من الإدخال اليدوي للبيانات تحويل العملات: يدعم 169 عملة ويحول العملات الأجنبية تلقائيًا إلى عملتك الأساسية

قيود #### قيود ChartMogul

دعم العملاء المحدود

خيارات تخصيص محدودة

تسعير #### تسعير ChartMogul

الإطلاق: مجانًا (لأقل من 10 آلاف دولار في MRR)

مجانًا (لأقل من 10 آلاف دولار في MRR) الحجم: 100 دولار شهريًا (لأكثر من 10 آلاف دولار في MRR)

100 دولار شهريًا (لأكثر من 10 آلاف دولار في MRR) الحجم: تسعير مخصص (للأعمال التجارية واسعة النطاق)

تقييمات ومراجعات ChartMogul

G2: 4.6/5 (98 تقييم)

4.6/5 (98 تقييم) Capterra: 4.7/5 (42 مراجعة)

9. الجزء

عبر المقطع Segment هي منصة بيانات العملاء (CDP) التي توفر بيانات متعمقة عن العملاء وتساعد الشركات على جمع ملاحظات العملاء وتنظيف بيانات المنتجات وتنظيمها.

تضمن الطبيعة المؤسسية للبرنامج مستويات عالية من تكامل البيانات وجودتها. وهذا سيمنحك الثقة اللازمة لإطلاق مشغلات وحملات ذكية قائمة على الأتمتة لعملائك.

Segment أفضل الميزات

تقسيم العملاء: إنشاء شرائح العملاء وإدارتها بناءً على سلوك المستخدم وسماته ورحلة المستخدم بحيث يمكنك إنشاء استراتيجيات تسويق مستهدفة

إنشاء شرائح العملاء وإدارتها بناءً على سلوك المستخدم وسماته ورحلة المستخدم بحيث يمكنك إنشاء استراتيجيات تسويق مستهدفة تفاعل الجمهور: يقدم عرضًا كاملاً لجمهورك في الوقت الفعلي ويعزز تفاعل المستخدم من خلال تفعيل أكثر من 450 أداة تسويقية

يقدم عرضًا كاملاً لجمهورك في الوقت الفعلي ويعزز تفاعل المستخدم من خلال تفعيل أكثر من 450 أداة تسويقية الكفاءة الهندسية: جمع البيانات التحليلية عبر أي منصة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات واحدة وتبسيط عملية التطوير من خلال إنشاء عمليات تكامل باستخدام 10 أسطر فقط من JavaScript

قيود الشرائح #### قيود الشرائح

قد تثير مشاركة التفاصيل المالية مع منصة خارجية مخاوف تتعلق بالأمان والخصوصية

تسعير الشريحة

مجانًا: 0 دولار/شهر (تشمل 1000 زائر/شهر)

0 دولار/شهر (تشمل 1000 زائر/شهر) الفريق: 120 دولارًا/شهريًا (تشمل 10,000 زائر/شهريًا)

120 دولارًا/شهريًا (تشمل 10,000 زائر/شهريًا) الشركة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الشرائح

G2: 4.6/5 (510+ تقييمات)

4.6/5 (510+ تقييمات) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 70+ تقييم)

10. بيرميتركس

عبر باريميتيكس Baremetrics هو برنامج يوفر تحليلات ورؤى للاشتراكات.

إذا كانت شركتك التي تعتمد على نماذج الاشتراك، فإن Baremetrics يساعدك على تتبع وفهم سلوك العملاء والحصول على المزيد من الرؤى حول الإيرادات.

أفضل ميزات Baremetrics

رؤى الإلغاء: احصل على معلومات مفصلة عن رحلة العميل وعمليات إلغاء العميل مع أسباب الإلغاء لتحديد الثغرات في منتجك وتحسينها

احصل على معلومات مفصلة عن رحلة العميل وعمليات إلغاء العميل مع أسباب الإلغاء لتحديد الثغرات في منتجك وتحسينها التنبؤ: توقع الإيرادات المستقبلية من منتجك القائم على الاشتراك حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، مما يعزز من اعتماد منتجك

قيود Baremetrics

مناسب فقط للشركات القائمة على الاشتراك

تسعير Baremetrics

الاسترداد: 58 دولارًا شهريًا (ضمان عائد الاستثمار)

58 دولارًا شهريًا (ضمان عائد الاستثمار) المقاييس: 108 دولارات شهريًا (رؤى الأعمال)

108 دولارات شهريًا (رؤى الأعمال) رؤى الإلغاء: 108 دولار/شهرًا (ضمان عائد الاستثمار)

تقييمات ومراجعات Baremetrics:

G2: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

## اختر أفضل أداة نمو بقيادة المنتج لفريقك

يتيح تعدد استخدامات PLG لعملك أن يتماشى مع توقعات المستخدمين للحصول على قيمة فورية وقابلية للتطوير وفعالية التكلفة. يساعد منتجك على أن يصبح القوة المركزية وراء النمو المستدام.

من خلال برنامج النمو الصحيح الذي يقوده المنتج، يمكنك إنشاء محرك نمو يركز على المستخدم، مما يؤدي إلى تعزيز المجتمع والتأييد بين العملاء والنجاح المستدام في السوق.

سواء اخترت تكديس بعض أدوات النمو التي يقودها المنتج أو المضي قدمًا في استخدام تطبيق ClickUp ، استثمر في PLG لتجعل عملاءك سعداء ولصيقين!