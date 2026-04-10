Cách tạo một danh mục đầu tư tác phẩm của người tạo nội dung do người dùng tạo (UGC) ấn tượng

Với dự báo chi tiêu quảng cáo dành cho người tạo tại Mỹ sẽ đạt 37 tỷ đô la, các thương hiệu đang đầu tư vào nội dung của người tạo nhiều hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, nhiều người tạo vẫn bỏ lỡ các cơ hội hợp tác vì họ không có một danh mục đầu tư chuyên nghiệp, rõ ràng để cho các thương hiệu thấy chính xác những gì họ có thể làm.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn từng bước cách xây dựng danh mục sáng tạo nội dung do người dùng tạo (UGC), những nội dung cần bao gồm, nơi lưu trữ và cách cập nhật danh mục khi bạn phát triển. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu cách ClickUp có thể giúp bạn tổ chức nội dung, bản đề xuất và các tài nguyên trong danh mục tại một nơi duy nhất. 📚

Danh mục đầu tư người tạo nội dung do người dùng tạo (UGC) là gì?

Danh mục đầu tư của người tạo nội dung UGC là bộ sưu tập các nội dung được chọn lọc kỹ lưỡng mà bạn đã tạo ra cho các thương hiệu hoặc dưới dạng công việc tự do để thể hiện loại nội dung mà bạn có thể sản xuất. Nó có thể bao gồm các video giới thiệu sản phẩm, video theo phong cách lời chứng thực, ảnh phong cách sống và các clip sẵn sàng để quảng cáo. Không chỉ là một bộ sưu tập, đây còn là một công cụ bán hàng giúp các thương hiệu nhanh chóng đánh giá chất lượng nội dung, sự phù hợp với thị trường ngách, phong cách và tính chuyên nghiệp của bạn.

Việc cần làm để xây dựng hồ sơ này là không phải có các dự án hợp tác thương hiệu trả phí. Nếu bạn mới bắt đầu, những công việc tự do chất lượng vẫn có thể chứng minh cho các thương hiệu thấy khả năng của bạn.

Sự khác biệt so với một tài khoản mạng xã hội

Bảng tin Instagram của bạn không phải là portfolio. Trang TikTok của bạn cũng vậy. Portfolio là một tài liệu được chọn lọc và sắp xếp có chủ đích, giúp các thương hiệu thấy chính xác những gì họ cần để đồng ý hợp tác.

Aspect Hồ sơ trên mạng xã hội Danh mục đầu tư của người tạo nội dung UGC Mục đích Xây dựng đối tượng người theo dõi Giành được các hợp đồng với thương hiệu Nội dung Mọi nội dung bạn đăng tải Những công việc xuất sắc và phù hợp nhất của bạn Định dạng Tùy thuộc vào nền tảng Linh hoạt và dễ chia sẻ Đối tượng Người theo dõi Các nhà quản lý thương hiệu và chuyên gia tiếp thị Kiểm soát Số lượng giới hạn Hoàn toàn do bạn quyết định

Những nội dung cần có trong danh mục đầu tư UGC của bạn

Việc cần làm là không đưa tất cả mọi thứ cho một thương hiệu. Bạn chỉ cần những thứ phù hợp, được trình bày rõ ràng. Một danh mục đầu tư lộn xộn sẽ gây hại nhiều hơn lợi. Các thương hiệu rất bận rộn, và nếu họ phải mất công tìm kiếm những điều quan trọng, họ sẽ bỏ qua bạn. Dưới đây là những gì mà mọi danh mục đầu tư UGC chất lượng nên có.

Một đoạn giới thiệu ngắn và lĩnh vực chuyên môn của bạn

Hãy tóm gọn trong hai hoặc ba dòng: bạn là ai, bạn tạo ra loại nội dung nào và bạn tạo ra nội dung đó cho ai. Các thương hiệu cần biết ngay lập tức liệu bạn có phù hợp với họ hay không.

Hãy xem đây như một bản giới thiệu ngắn gọn dưới dạng biểu mẫu, rõ ràng, cụ thể và miễn phí.

Những mẫu nội dung xuất sắc nhất của bạn

Chọn từ ba đến sáu tác phẩm thể hiện những công việc xuất sắc nhất của bạn. Hãy ưu tiên sự đa dạng về định dạng như video, ảnh, video mở hộp, đánh giá sản phẩm, nhưng vẫn phải đảm bảo chúng phù hợp với lĩnh vực mà bạn đang tiếp cận.

Nếu bạn đang nhắm đến một thương hiệu chăm sóc da, hãy tập trung vào nội dung về chăm sóc da, chứ không phải video du lịch của bạn từ sáu tháng trước.

Các dự án hợp tác với thương hiệu trước đây

Nếu bạn đã từng thực hiện công việc với các thương hiệu trước đây, hãy thể hiện điều đó. Ngay cả những dự án hợp tác nhỏ cũng rất quan trọng. Hãy thêm logo của họ hoặc đề cập đến tên thương hiệu để nhanh chóng xây dựng uy tín.

Thống kê và chỉ số hiệu suất

Lượt xem, tỷ lệ tương tác, tỷ lệ nhấp chuột, thời gian xem, số lần lưu hoặc tỷ lệ chuyển đổi đều có thể giúp củng cố hồ sơ của bạn. Không phải người tạo nào cũng có quyền truy cập vào dữ liệu hiệu suất đầy đủ, đặc biệt là đối với các công việc chưa được trả tiền hoặc ở giai đoạn đầu, vì vậy hãy chia sẻ những số ấn tượng nhất mà bạn có. Các chỉ số này giúp bản giới thiệu của bạn trở nên đáng tin cậy hơn và cung cấp cho các thương hiệu những thông tin cụ thể để đánh giá.

Mức phí và dịch vụ của bạn

Việc lập danh sách chi tiết các dịch vụ và mức giá khởi điểm một cách đơn giản sẽ giúp tiết kiệm thời gian và khẳng định vị trí chuyên nghiệp của bạn. Bạn có thể lập danh sách các sản phẩm đầu ra như một video ngắn, ba bức ảnh sản phẩm hoặc gói nội dung hàng tháng.

Bạn không cần phải niêm yết giá đầy đủ cho mọi thứ. Ngay cả mức giá khởi điểm hoặc một ghi chú rằng giá có thể được cung cấp theo yêu cầu cũng đủ để bắt đầu cuộc hội thoại.

Một lời kêu gọi hành động rõ ràng

Kết thúc bằng chính xác những việc cần làm tiếp theo. Gửi email cho bạn, đặt lịch gọi điện, điền vào biểu mẫu. Hãy làm cho nó chỉ là một bước, không phải năm bước. Càng dễ dàng để liên hệ với bạn, họ càng có khả năng thực sự làm điều đó.

📮 Thông tin từ ClickUp: Chỉ 39% số người tham gia khảo sát của chúng tôi cho biết các tệp, ghi chú và tài liệu của họ được sắp xếp gọn gàng. Đối với hầu hết mọi người, thông tin thường được lưu trữ rải rác ở nhiều nơi: ứng dụng trò chuyện, email, ổ đĩa và các công cụ quản lý dữ liệu. Nỗ lực tinh thần để nhớ xem thông tin nằm ở đâu có thể mệt mỏi không kém gì chính công việc đó. Tính năng Tìm kiếm Doanh nghiệp trong ClickUp cung cấp cho bạn một thanh tìm kiếm duy nhất, cho phép bạn truy cập các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại từ một điểm truy cập duy nhất. Cần thông tin chi tiết cụ thể? Hãy hỏi ClickUp Brain, và nó sẽ nhanh chóng tổng hợp những thông tin phù hợp nhất. Thay vì phải tái hiện bối cảnh từ trí nhớ, mọi người có thể quay lại công việc với sự rõ ràng và đà làm việc vẫn được duy trì.

Cách chọn các mẫu danh mục đầu tư UGC phù hợp

Sự lựa chọn chính là yếu tố phân biệt giữa một danh mục đầu tư mang lại kết quả và một danh mục đầu tư chỉ trông rối mắt. Mục tiêu là thể hiện phạm vi mà không làm mất đi tính liên quan. Dưới đây là cách chọn những mẫu phù hợp cho danh mục đầu tư của người tạo nội dung UGC:

Hãy bắt đầu bằng tác phẩm xuất sắc nhất của bạn, chứ không phải tác phẩm mới nhất, vì ấn tượng đầu tiên quan trọng hơn thứ tự thời gian.

Hãy điều chỉnh các mẫu nội dung của bạn cho phù hợp với ngành hoặc loại thương hiệu mà bạn đang tiếp cận; một thương hiệu thể dục thể thao không cần xem nội dung về ẩm thực của bạn

Hãy bao gồm các định dạng khác nhau khi có thể, bao gồm video, ảnh và nội dung văn bản để thể hiện phạm vi và linh hoạt.

Hãy tạo ra hai hoặc ba tác phẩm mẫu dành cho các thương hiệu mà bạn thực sự yêu thích và sử dụng, đặc biệt nếu bạn mới bắt đầu.

Nếu bạn có công việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, việc duy trì một danh mục đầu tư chính và tạo ra các phiên bản nhỏ hơn, được tùy chỉnh cho từng danh mục thương hiệu cụ thể cũng sẽ rất hữu ích.

Nên lưu trữ danh mục đầu tư của bạn ở đâu

Việc chọn nền tảng phù hợp để lưu trữ danh mục đầu tư của bạn quan trọng hơn nhiều so với suy nghĩ của đa số các người tạo. Ngay cả danh mục đầu tư xuất sắc nhất trên thế giới cũng vô dụng nếu nó bị chôn vùi trong một thư mục Google Drive lộn xộn hoặc phải mất ba lần nhấp chuột mới mở được.

Bạn muốn một thứ gọn gàng, dễ chia sẻ và thậm chí còn dễ cập nhật hơn. Dưới đây là tổng quan nhanh về các lựa chọn của bạn.

Nền tảng Phù hợp nhất cho Ưu điểm Nhược điểm ClickUp Người mới bắt đầu và các người tạo có tổ chức Bố cục gọn gàng, dễ cập nhật, liên kết chia sẻ được, miễn phí khi bắt đầu, trông chuyên nghiệp Sẽ có một chút khó khăn ban đầu nếu bạn mới bắt đầu Trang web cá nhân Các người tạo đã có tên tuổi Kiểm soát hoàn toàn, tùy chỉnh cao Việc cài đặt sẽ tốn nhiều thời gian và tiền bạc hơn PDF Giới thiệu nhanh Dễ dàng gửi, hoạt động ngoại tuyến Khó cập nhật, không có tính tương tác Google Sites Người mới bắt đầu Miễn phí, đơn giản, không cần biết mã Giao diện đơn giản, khả năng tùy chỉnh thiết kế giới hạn

Đối với các người tạo muốn một công cụ dễ dàng xây dựng, cập nhật và chia sẻ, ClickUp là một lựa chọn đáng cân nhắc. Nó cung cấp cho bạn một liên kết có thể chia sẻ để đính kèm vào email giới thiệu, bố cục gọn gàng không yêu cầu kỹ năng thiết kế, và cách thức đơn giản để cập nhật danh mục đầu tư bất cứ khi nào tác phẩm của bạn có sự thay đổi.

Cách trình bày danh mục đầu tư khi giới thiệu dự án

Bạn đã xây dựng xong danh mục đầu tư. Giờ đây, bạn cần đưa nó đến đúng đối tượng mục tiêu một cách rõ ràng và chuyên nghiệp. Cách bạn trình bày danh mục đầu tư quan trọng không kém nội dung bên trong. Một bản giới thiệu ấn tượng phải ngắn gọn, cụ thể và giúp thương hiệu dễ dàng hiểu tại sao bạn là sự lựa chọn phù hợp.

Hãy bắt đầu bằng lý do tại sao bạn là sự lựa chọn phù hợp

Đừng mở đầu email giới thiệu của bạn bằng câu “Xin chào, tôi là một người tạo nội dung UGC đang tìm kiếm cơ hội hợp tác.” Ai cũng nói như vậy. Thay vào đó, hãy đề cập đến một điều cụ thể về thương hiệu, một sản phẩm bạn đã sử dụng, một chiến dịch bạn để ý thấy, hoặc một giá trị mà họ đại diện.

Chỉ cần hai câu mô tả chân thực cũng đã tạo ấn tượng mạnh mẽ trước khi bạn chia sẻ liên kết.

Hãy giữ cho email ngắn gọn

Các nhà quản lý thương hiệu nhận được hàng chục đề xuất mỗi tuần. Email của bạn không cần phải giải thích mọi thứ, đó chính là mục đích của danh mục đầu tư.

Giới thiệu về bản thân, chia sẻ một hoặc hai số liệu hoặc mẫu tác phẩm liên quan, đính kèm liên kết đến danh mục đầu tư của bạn và cho họ biết việc cần làm tiếp theo. Chỉ cần vậy thôi.

Hãy làm cho liên kết này trở nên không thể bỏ qua

Việc cần làm là không giấu liên kết danh mục đầu tư của bạn ở cuối một đoạn văn dài. Hãy đặt nó ở vị trí nổi bật, kèm theo một nhãn rõ ràng như ‘Đây là danh mục đầu tư của tôi’ hoặc ‘Hãy xem những tác phẩm gần đây của tôi.’

Càng ít cú nhấp chuột để truy cập trang đó thì càng tốt.

Liên hệ lại một lần

Nếu bạn không nhận được phản hồi trong vòng năm đến bảy ngày, hãy gửi một email nhắc nhở. Hãy viết ngắn gọn, thân thiện và đi thẳng vào vấn đề. Hãy nhắc lại nội dung email ban đầu, hỏi xem họ đã có cơ hội xem qua công việc của bạn chưa và để ngỏ cơ hội hợp tác.

Sau đó, hãy chuyển sang mục tiêu khác. Việc theo đuổi một thương hiệu quá hai lần hiếm khi mang lại kết quả tốt.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Không bao giờ bỏ lỡ việc theo dõi với Tự động hóa ClickUp. Tạo một công việc cho mỗi thương hiệu mà bạn tiếp cận và cài đặt ngày đáo hạn là bảy ngày sau đó. Sau đó, sử dụng trình tạo tự động hóa để kích hoạt thay đổi trạng thái hoặc thông báo trong hộp thư đến khi ngày đáo hạn đến, về cơ bản đây là một lời nhắc nhở tích hợp sẵn để bạn gửi thư theo dõi. Hãy để ClickUp tự động hóa việc nhắc nhở để bạn duy trì sự nhất quán mà không phải lo lắng

Theo dõi những đối tác mà bạn đã tiếp cận

Bước này thường bị bỏ qua, nhưng lại tạo ra sự khác biệt lớn. Theo dõi các hoạt động tiếp cận giúp bạn tránh việc tiếp cận cùng một thương hiệu hai lần, bỏ lỡ việc theo dõi hoặc mất đà trong các cuộc hội thoại đang có triển vọng. Theo thời gian, điều này cũng giúp bạn nhận ra các xu hướng, chẳng hạn như những lĩnh vực nào phản hồi thường xuyên hơn hoặc phiên bản danh mục đầu tư nào mang lại kết quả tốt hơn.

Danh mục đầu tư không phải là thứ bạn xây dựng một lần rồi bỏ quên. Những người tạo thường xuyên nhận được hợp đồng luôn coi danh mục đầu tư của mình như một tài liệu sống, phát triển và hoàn thiện cùng với sự phát triển của họ. Để danh mục đầu tư trở nên lỗi thời là một trong những cách dễ nhất để mất đi một hợp đồng mà bạn gần như chắc chắn sẽ giành được.

Cập nhật các mẫu tác phẩm của bạn

Hãy xem lại hồ sơ của bạn mỗi một đến hai tháng một lần để đảm bảo rằng nó vẫn phản ánh những tác phẩm xuất sắc nhất và hướng đi hiện tại của bạn. Nếu bạn đã tạo ra một tác phẩm ấn tượng hơn những gì đã có trong hồ sơ, hãy thay thế tác phẩm cũ bằng tác phẩm mới. Nếu một mẫu không còn phù hợp với lĩnh vực mà bạn muốn được biết đến, hãy loại bỏ nó. Bạn cũng nên cập nhật hồ sơ của mình bất cứ khi nào:

Ký kết hợp tác với thương hiệu mới

Đạt được cột mốc quan trọng về tương tác hoặc hiệu suất

Thay đổi lĩnh vực chuyên môn hoặc loại nội dung bạn đang tạo ra

Xây dựng lại hình ảnh cá nhân của bạn với tư cách là một người tạo

🚀 Lợi thế của ClickUp: Việc sắp xếp các tài sản nội dung của bạn một cách có tổ chức trong ClickUp Tài liệu giúp bạn luôn biết rõ những gì mình có sẵn và có thể cập nhật trong vài phút mà không cần phải lục lọi các thư mục hay ổ đĩa cũ. Tạo một tài liệu duy nhất làm Trung tâm danh mục UGC của bạn, với các phần được phân loại theo loại nội dung, chẳng hạn như chăm sóc da, ẩm thực, phong cách sống hoặc mở hộp sản phẩm. Tạo một tài liệu ClickUp để làm trung tâm cho danh mục UGC của bạn Trong mỗi phần, hãy liệt kê các mẫu tác phẩm của bạn kèm theo một ghi chú ngắn về thương hiệu, loại sản phẩm (video, ảnh, carousel) và nền tảng mà tác phẩm đó được tạo ra. Bằng cách này, khi một thương hiệu yêu cầu các ví dụ liên quan, bạn có thể tìm ra chính xác những gì phù hợp với yêu cầu của họ chỉ trong vài giây.

Kể câu chuyện về sự phát triển của bạn

Danh mục đầu tư của bạn nên phản ánh sự phát triển của bạn với tư cách là một người tạo. Khi bạn ký kết được nhiều hợp đồng hơn, nâng cao chất lượng và định hình rõ ràng hơn lĩnh vực chuyên môn của mình, tiến độ đó cần được thể hiện rõ ràng qua những công việc bạn chọn để giới thiệu.

Hãy thay thế những công việc đầu tay, cập nhật tiểu sử khi lĩnh vực của bạn phát triển và điều chỉnh mức phí để phản ánh giá trị hiện tại của bạn. Một danh mục đầu tư thể hiện sự phát triển có chủ đích sẽ cho các thương hiệu thấy rằng bạn không chỉ là một người tạo nhất thời, mà là người đáng để đầu tư lâu dài.

Đang theo dõi những gì đang hiệu quả

Hãy chú ý xem phiên bản nào của danh mục đầu tư nhận được phản hồi và phiên bản nào không. Nếu bạn thường xuyên gửi đề xuất, những điều chỉnh nhỏ như bắt đầu bằng một mẫu nội dung khác hoặc viết lại phần giới thiệu bản thân có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng các nhiệm vụ ClickUp với Trường Tùy chỉnh để theo dõi các đề xuất của bạn cùng với các cập nhật trong danh mục đầu tư, từ đó bạn có thể xác định mối kết nối giữa những thay đổi đã thực hiện và những yếu tố bắt đầu mang lại kết quả. Thiết lập các nhiệm vụ ClickUp với các Trường Tùy chỉnh để tổ chức danh mục UGC của bạn hiệu quả hơn

Cách tổ chức quy trình làm việc cho danh mục đầu tư UGC của bạn

Các người tạo nội dung do người dùng tạo (UGC) phải xử lý nhiều công việc cùng lúc.

Yêu cầu từ các thương hiệu được gửi qua email, phản hồi đến qua tin nhắn trực tiếp (DM), các bản chỉnh sửa được lưu trữ trong thư mục đám mây, và các tài sản cuối cùng nằm rải rác trên các nền tảng khác nhau. Thiết lập này khiến việc theo dõi những gì đã được phê duyệt, những gì cần chỉnh sửa và những gì nên đưa vào danh mục đầu tư của bạn trở nên khó khăn.

ClickUp for Creative Teams giải quyết vấn đề này thông qua Không gian Làm việc AI tích hợp, nơi kế hoạch nội dung, phản hồi, chỉnh sửa và tài sản cuối cùng luôn được kết nối với nhau. Điều này giúp giảm tình trạng "SaaS Sprawl" và hạn chế việc chuyển đổi ngữ cảnh vì mọi tài sản, bình luận và cập nhật đều được gắn liền với cùng một công việc.

Dưới đây là cách sử dụng ClickUp để quản lý nội dung do người dùng tạo (UGC).

Tạo và sắp xếp nội dung nhanh hơn

Quy trình làm việc UGC thường bắt đầu từ những ý tưởng rời rạc, bản tóm tắt sơ bộ và nhiều sản phẩm đầu ra. ClickUp Brain giúp bạn biến những đầu vào thô sơ thành nội dung có cấu trúc và các bước hành động cụ thể.

Tạo kịch bản và kế hoạch nội dung bằng ClickUp Brain

Giả sử bạn nhận được bản tóm tắt yêu cầu từ một thương hiệu cho chiến dịch quảng bá sản phẩm chăm sóc da. Bản tóm tắt này bao gồm thông điệp chính, thông tin về đối tượng mục tiêu và các sản phẩm cần hoàn thành, nhưng lại thiếu kịch bản cụ thể. Bạn yêu cầu ClickUp Brain: Tạo một kịch bản video UGC dài 30 giây cho sản phẩm chăm sóc da dành cho da dễ bị mụn dựa trên bản tóm tắt này.

Trí tuệ nhân tạo bối cảnh ( Contextual AI) sẽ tạo ra một kịch bản có cấu trúc bao gồm phần mở đầu thu hút, phần trình diễn sản phẩm và lời kêu gọi hành động. Bạn có thể chỉnh sửa kịch bản ngay trong cùng một công việc và bắt đầu quay phim.

ClickUp Brain hỗ trợ nhiều giai đoạn trong quy trình làm việc UGC:

Tóm tắt các bản yêu cầu dài của khách hàng thành các điểm hành động rõ ràng

Tạo danh sách kiểm tra nhiệm vụ ClickUp cho các công đoạn quay phim, chỉnh sửa và giao hàng

Viết lại chú thích cho các nền tảng khác nhau như TikTok và Instagram

Tóm tắt những điểm phản hồi quan trọng từ ý kiến của khách hàng

Nếu bạn cần hỗ trợ trong việc tổ chức và trình bày công việc của mình một cách hiệu quả hơn, video này sẽ giới thiệu cách các công cụ tạo danh mục đầu tư bằng AI có thể hỗ trợ bạn:

Xem lại và hoàn thiện các tài sản hình ảnh bằng ClickUp Proofing

Khi nội dung danh mục đầu tư đã hoàn thiện, chất lượng tài nguyên sẽ trở thành trọng tâm tiếp theo. Danh mục đầu tư UGC phụ thuộc rất nhiều vào hình ảnh như ảnh sản phẩm, nội dung phong cách sống và các tác phẩm sáng tạo cho chiến dịch.

ClickUp Proofing cho phép bạn xem xét và chỉnh sửa các tài liệu đó trực tiếp.

Xem lại và chú thích hình ảnh trong danh mục đầu tư bằng ClickUp Proofing

Giả sử bạn đang chuẩn bị ảnh sản phẩm cho phần danh mục của một thương hiệu thời trang và tải các bản nháp hình ảnh lên một nhiệm vụ ClickUp được liên kết với dự án đó.

Bạn có thể xem xét từng hình ảnh và để lại phản hồi chi tiết:

Nhận diện các vấn đề về ánh sáng không đồng đều trong ảnh sản phẩm

Đánh dấu các khu vực cần làm sạch nền

Đề xuất các điều chỉnh về cắt xén cho các định dạng cụ thể của từng nền tảng

Mỗi bình luận được gắn trực tiếp vào hình ảnh, giúp các chỉnh sửa luôn rõ ràng và dễ thực hiện. Nhóm và các cộng tác viên của bạn cũng tham gia vào cùng quy trình làm việc và thêm phản hồi trong bối cảnh cụ thể. Chú thích hình ảnh và bình luận giúp giảm thiểu sự nhầm lẫn trong quá trình chỉnh sửa.

Một người dùng chia sẻ:

ClickUp là một công cụ tuyệt vời giúp nhóm của chúng tôi luôn tổ chức và thống nhất. Nó giúp quản lý dự án, phân công công việc và theo dõi tiến độ một cách dễ dàng tại một nơi duy nhất. Tôi đặc biệt đánh giá cao tính linh hoạt của nó — bạn có thể tùy chỉnh quy trình làm việc, tạo mẫu và điều chỉnh nền tảng để phù hợp với các quy trình khác nhau của nhóm. Nó rất hữu ích trong việc xây dựng các hệ thống có thể lặp lại cho các công việc như quy trình tiêu chuẩn (SOP), đánh giá hiệu suất và theo dõi dự án. Việc kết nối các công việc, tài liệu và giao tiếp giúp giảm bớt việc trao đổi qua lại và giữ cho mọi người luôn đồng bộ.

Những sai lầm phổ biến mà người tạo thường mắc phải

Ngay cả những người tạo có nội dung chất lượng cao cũng có thể mất cơ hội hợp tác do những sai lầm không đáng có trong danh mục đầu tư. Hầu hết những sai lầm này đều dễ dàng khắc phục một khi bạn biết cần chú ý đến những điểm nào.

Quá tải nội dung

Nhiều hơn không có nghĩa là tốt hơn. Một danh mục đầu tư với 20 mẫu không khiến bạn trông có kinh nghiệm; nó khiến bạn trông như không biết cách chỉnh sửa tác phẩm của mình. Các thương hiệu muốn xem những tác phẩm xuất sắc nhất của bạn, chứ không phải tất cả các tác phẩm của bạn.

Hãy tập trung vào ba đến sáu tác phẩm nổi bật và để chúng tự nói lên giá trị của bạn. Nếu bạn có nội dung xuất sắc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, hãy cân nhắc tạo các phiên bản danh mục đầu tư riêng biệt cho từng lĩnh vực thay vì gom tất cả vào một tài liệu duy nhất.

Không có phân khúc thị trường rõ ràng

Nếu danh mục tác phẩm của bạn bao gồm nội dung làm đẹp, vlog du lịch, đánh giá ẩm thực và video mở hộp sản phẩm công nghệ tất cả trong một, một thương hiệu chăm sóc da sẽ không biết việc cần làm với bạn. Danh mục tác phẩm của bạn càng cụ thể, thương hiệu phù hợp càng dễ dàng đồng ý hợp tác với bạn.

Sự rõ ràng trong lĩnh vực chuyên môn của bạn cho thấy bạn hiểu rõ đối tượng khán giả của mình, và các thương hiệu sẵn sàng chi trả cho sự tập trung đó.

Điều này thực sự rất phổ biến. Một thương hiệu yêu thích công việc của bạn, muốn liên hệ nhưng lại không tìm thấy bất kỳ cách nào để liên lạc với bạn. Hãy luôn bao gồm:

Địa chỉ email hoặc phương thức liên hệ ưa thích của bạn

Mức phí khởi điểm hoặc ghi chú rằng mức phí có thể được cung cấp theo yêu cầu

Một lời kêu gọi hành động rõ ràng để họ biết chính xác việc cần làm tiếp theo

Đừng để các thương hiệu quan tâm phải làm thêm công việc để thuê bạn.

Sử dụng cùng một danh mục đầu tư cho mọi đề xuất

Một danh mục đầu tư chung chung vẫn có thể trông chuyên nghiệp nhưng lại không đạt được mục tiêu. Nếu bạn đang tiếp cận các thương hiệu trong các ngành khác nhau, hãy điều chỉnh thứ tự các mẫu hoặc tác phẩm nổi bật sao cho danh mục đầu tư trở nên phù hợp hơn với từng thương hiệu. Ngay cả những điều chỉnh nhỏ cũng có thể khiến bản giới thiệu của bạn trở nên chu đáo hơn và tăng cơ hội nhận được phản hồi.

Công việc đáng chú ý của bạn kết hợp với ClickUp

Một danh mục đầu tư UGC mạnh mẽ làm tốt một điều: giúp thương hiệu dễ dàng đồng ý hợp tác. Vị trí thương hiệu rõ ràng, các mẫu nội dung phù hợp và cấu trúc đơn giản giúp những người ra quyết định nhanh chóng hiểu được giá trị của bạn mà không cần phải lục lọi trong đống thông tin lộn xộn.

Tuy nhiên, nhiều người tạo vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì danh mục tác phẩm của mình một cách có tổ chức, cập nhật và sẵn sàng gửi đi dưới định dạng chuyên nghiệp. Khoảng cách đó thường quyết định liệu một thỏa thuận có được tiến hành hay bị bỏ qua.

Đó chính là nơi ClickUp thực sự tạo nên sự khác biệt. Bạn có thể xây dựng, quản lý và cập nhật danh mục đầu tư của mình trong Tài liệu, sắp xếp nội dung một cách có tổ chức, theo dõi các hoạt động tiếp cận thương hiệu trong Công việc và xử lý phản hồi mà không mất đi bối cảnh nhờ ClickUp Brain.

Mọi thứ đều được kết nối với nhau, giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm kiếm tài nguyên và dành nhiều thời gian hơn cho việc thuyết phục, sáng tạo và ký kết hợp đồng.

Câu hỏi thường gặp

Hãy cập nhật danh mục đầu tư của bạn mỗi khi hoàn thành một dự án tốt hơn so với mẫu yếu nhất hiện tại của bạn, hoặc ít nhất một lần mỗi tháng. Một danh mục đầu tư không được cập nhật thường xuyên sẽ khiến các thương hiệu nghĩ rằng bạn không hoạt động hoặc không tích cực phát triển kỹ năng của mình.

2. Bạn có thể tạo một danh mục đầu tư UGC mà không cần bất kỳ công việc thương hiệu trả phí nào không?

Đúng vậy, bạn có thể dễ dàng tạo các mẫu thử nghiệm bằng cách sử dụng những sản phẩm bạn đã có sẵn trong nhà. Các thương hiệu đánh giá chất lượng thực hiện và phong cách của bạn, chứ không phải việc liệu có công ty nào thực sự trả tiền cho bạn để làm video đó hay không.

3. Sự khác biệt giữa danh mục đầu tư UGC và bộ tài liệu truyền thông là gì?

Một danh mục đầu tư UGC giới thiệu các mẫu nội dung và khả năng sản xuất của bạn, trong khi bộ tài liệu truyền thông (media kit) tập trung chủ yếu vào thông tin nhân khẩu học của đối tượng, phạm vi tiếp cận và tần suất đăng bài. Những người tạo thực hiện cả hai loại công việc thường cần cả hai, nhưng một người tạo chỉ tập trung vào UGC có thể chỉ cần sử dụng danh mục đầu tư là đủ.