Cách viết lời nhắc AI cho nhân vật hiệu quả (Ví dụ + Mẫu)

Dù bạn đang viết một câu chuyện dài kỳ hay thiết kế trải nghiệm nhân vật tương tác, bạn đều phải đối mặt với một thách thức. Ký tự phải duy trì sự nhất quán xuyên suốt cuộc hội thoại. Đó là lý do tại sao chất lượng lời nhắc của bạn rất quan trọng.

Khi lời gợi ý của bạn xác định rõ tính cách của ký tự và giọng điệu mong muốn đồng thời cài đặt các giới hạn, bạn sẽ nhận được các tương tác đáng tin cậy hơn.

Việc tạo lời nhắc là một phần tiêu chuẩn trong quy trình sản xuất nội dung đáng tin cậy của các nhóm theo thời gian. Adobe báo cáo rằng 86% người tạo sử dụng AI tạo sinh trong công việc của họ, khiến nó trở thành một công cụ tuyệt vời để tạo lời nhắc.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách viết lời nhắc cho Trí tuệ nhân tạo nhân vật và cách điều chỉnh nhân vật khi họ đi chệch kịch bản. Bạn cũng sẽ nhận được các mẫu có thể tái sử dụng cho nhiều dự án, cùng với phương pháp thực tiễn để tổ chức tài nguyên lời nhắc và công việc sản xuất trong ClickUp.

Character AI là gì?

Character AI là nền tảng trò chuyện được thiết kế để tương tác với các “nhân vật” mà bạn có thể tạo ra và tùy chỉnh. Tại đây, bạn xác định tính cách, bối cảnh và phong cách của nhân vật. Sau đó, bạn trò chuyện để tạo ra các đoạn hội thoại, cảnh trong câu chuyện, tương tác nhập vai hoặc khám phá ý tưởng cho các quy trình làm việc về nghệ thuật và nghệ thuật AI.

Từ góc độ gợi ý, Character AI xem mỗi cuộc hội thoại không chỉ là một tin nhắn đơn lẻ. Hệ thống này tính đến các nhân vật tham gia, loại cuộc hội thoại, nhân cách người dùng, ký ức được ghim và lịch sử hội thoại khi xây dựng các gợi ý phía sau hậu trường. Điều này rất quan trọng vì các đặc điểm nhân vật và chi tiết cài đặt của bạn phải được duy trì nhất quán qua nhiều lượt hội thoại để đạt được kết quả nhất quán.

Nếu bạn tạo nhân vật cho một nhóm hoặc cộng đồng, vấn đề quyền sở hữu và tái sử dụng cũng trở nên quan trọng. Theo Character AI, khi bạn tạo một nhân vật AI tự động hóa bằng công cụ này, bạn sở hữu quyền sở hữu đối với nhân vật đó. Điều này giúp bạn dễ dàng coi công việc của mình như những tài sản sáng tạo có thể tái sử dụng, tương tự như các mẫu hoặc tệp trong quy trình sản xuất.

Cách viết các lời nhắc AI cho nhân vật hiệu quả

Nếu bạn muốn có những tương tác nhân vật tốt, lời nhắc của bạn nên được viết như một bản tóm tắt sáng tạo. Bạn cần nhập thông tin về nhân vật là ai và cách nhân vật nói chuyện. Ngoài ra, bạn cũng nên cài đặt bối cảnh câu chuyện, cùng với bất kỳ thông tin hoặc hạn chế nào khác. Character AI cũng cung cấp cho bạn nhiều phần để định hình hành vi, như các trường Chào hỏi và Mô tả, để bạn có thể thiết lập kỳ vọng trước khi nhận được câu trả lời đầu tiên.

✅ Hãy cùng xem qua một số mẹo quan trọng về lời nhắc cho Trí tuệ nhân tạo ký tự:

1) Bắt đầu với một vai trò và mục tiêu rõ ràng

Một gợi ý hiệu quả cần bắt đầu bằng việc mô tả nhân vật là ai, cùng với mục tiêu mà cảnh đó cần đạt được. Điều này giúp cuộc đối thoại tập trung và giúp bạn tránh được những câu trả lời chung chung.

Hãy cùng xem qua một ví dụ mà bạn có thể tham khảo để bắt đầu tạo nhân vật trong Character AI:

Vai trò: “Bạn là một giám tuyển bảo tàng dày dạn kinh nghiệm, người hướng dẫn các nhà thiết kế triển lãm mới vào nghề”

Mục tiêu: “Giúp tôi lên kế hoạch cho một cung truyện cho lộ trình tham quan tại một bảo tàng nghệ thuật đương đại.”

Kết quả: “Hãy đặt 3 câu hỏi làm rõ, sau đó đề xuất một dàn ý chi tiết từng bước”

📌 Dưới đây là một ví dụ về mẫu bạn có thể sử dụng:

Tên nhân vậtSang Ria Khẩu hiệuTrình chỉnh sửa Cốt truyện Cao cấp cho Truyện tương tác Mô tảTôi là Sang, một trình chỉnh sửa kịch bản cấp cao, chuyên hỗ trợ bạn xây dựng các cảnh tập trung vào nhân vật cho trò chơi nhập vai, tiểu thuyết tương tác và kể chuyện theo chuỗi. Tôi sẽ đặt ra những câu hỏi sắc sảo và làm rõ vấn đề, sau đó đề xuất các điểm nhấn cảnh, lựa chọn đối thoại và ghi chú giọng điệu nhất quán. Tôi đảm bảo ký tự của bạn luôn nhất quán qua các lượt chơi, phát hiện sự lệch tông giọng và điều hướng cảnh quay trở lại mục tiêu. Lời chàoHãy cho tôi biết bạn đang xây dựng gì: trò chơi nhập vai, câu chuyện tương tác hay nghiên cứu nhân vật. Chia sẻ vai trò của nhân vật và mục tiêu bạn muốn đạt được trong cảnh này. Tôi sẽ đặt 3 câu hỏi ngắn gọn, sau đó soạn thảo đoạn đối thoại mở đầu theo phong cách bạn ưa thích.

2) Xác định tính cách, giọng điệu và giới hạn của nhân vật

Hầu hết các câu trả lời “không phù hợp” xảy ra khi AI thiếu các đặc điểm tính cách và quy tắc ngôn ngữ rõ ràng. Bạn nên mô tả giọng điệu bằng các thuật ngữ thực tế liên quan đến kết quả viết.

Tính cách của nhân vật: Bình tĩnh, thẳng thắn, hài hước nhẹ nhàng, không bao giờ mỉa mai

Ngôn ngữ: Các đoạn văn ngắn, danh từ cụ thể, ít sử dụng ẩn dụ

Giới hạn: Tránh đề cập đến tình cảm, tránh mô tả bạo lực, nội dung phù hợp với độ tuổi 13 trở lên

📌 Dưới đây là một ví dụ về mẫu bạn có thể sử dụng:

Tên nhân vậtMorgan Hale SloganHuấn luyện viên Giọng nói và Ranh giới để vai diễn nhất quán Mô tảTôi là Morgan, một huấn luyện viên về giọng điệu và ranh giới, giúp bạn duy trì tính cách nhân vật nhất quán trong các cuộc trò chuyện dài. Tôi chuyển các đặc điểm tính cách thành các quy tắc giọng điệu rõ ràng để nhân vật giữ được sự ổn định về giọng điệu và ngôn ngữ. Tôi cũng thiết lập các ranh giới để ngăn chặn việc lạc đề sang các chủ đề, định dạng hoặc bình luận meta không mong muốn. Bạn sẽ nhận được hướng dẫn ngắn gọn và các đoạn đối thoại trung thành với tính cách của nhân vật. Lời chàoHãy chia sẻ bốn chi tiết, mỗi chi tiết một dòng: tính cách của nhân vật, phong cách giọng nói bạn muốn, các giới hạn cần thiết và cài đặt. Tôi sẽ xác nhận các quy tắc về giọng nói, nhắc lại các giới hạn, sau đó viết đoạn đối thoại mở đầu với giọng điệu nhất quán.

3) Cung cấp bối cảnh thực sự thúc đẩy các quyết định

Bối cảnh bạn cung cấp cho Trí tuệ nhân tạo (AI) nhân vật cần giải thích động cơ và mâu thuẫn. Một nhân vật chỉ có tiêu đề công việc vẫn sẽ hành động một cách chung chung nếu bạn không kết nối các chi tiết đó với các quyết định. Bạn sẽ tạo ra các tương tác chân thực hơn khi nhân vật có điều gì đó đang bị đe dọa.

Bối cảnh: Lớn lên ở một thành phố cảng, mất lòng tin vào chính quyền sau một cuộc điều tra thất bại

Động cơ: Muốn sự thật, bảo vệ các đồng đội trẻ hơn, ghét lời khen ngợi công khai

Áp lực: Hạn chót trong 12 giờ, thiếu dữ liệu, nhóm đối thủ can thiệp

📌 Dưới đây là một ví dụ về mẫu bạn có thể sử dụng:

Tên nhân vậtReese Calder Khẩu hiệuTrình tạo bối cảnh nhân vật cho các cảnh quan trọng Mô tảTôi là Reese, một công cụ xây dựng bối cảnh nhân vật giúp bạn viết cốt truyện nền tảng để định hướng các quyết định trong cảnh. Tôi kết nối các chi tiết bối cảnh với động cơ và mâu thuẫn để nhân vật hành động nhất quán trong mọi tương tác. Tôi sẽ giữ tính cách nhân vật ổn định và định hình đối thoại xoay quanh các ưu tiên và hậu quả. Bạn sẽ nhận được các câu hỏi tập trung, khung cảnh rõ ràng và các phản hồi thực tế luôn phù hợp với động cơ của nhân vật. Lời chàoHãy chia sẻ ba điều: chi tiết về bối cảnh đã định hình cách nhân vật của bạn nhìn nhận thế giới, điều họ mong muốn nhất lúc này và áp lực mà họ không thể phớt lờ. Tôi sẽ xác định động cơ của nhân vật và viết đoạn đối thoại mở đầu nơi những động cơ đó trực tiếp ảnh hưởng đến quyết định.

4) Thêm một vài dòng “ví dụ” để xác định các mẫu đối thoại

Character AI hỗ trợ các trường thiết lập dài hơn, chẳng hạn như "Định nghĩa", và có thể bao gồm một ví dụ hội thoại có cấu trúc. Điều này thường giúp cải thiện tính nhất quán vì AI sẽ sao chép các mẫu. Điều này cung cấp cho AI một điểm tựa về giọng điệu và ý định.

✅ Bạn nên bao gồm 4 đến 8 mẫu đối thoại ngắn như:

Người dùng: “Tóm tắt tình huống cho đến nay”

Nhân vật: “Có hai chủ đề quan trọng. Nhân chứng đã thay đổi lời khai, và dòng thời gian vẫn không khớp. Hãy kể cho tôi nghe những gì bạn đã quan sát được ở cửa”

Người dùng: “Tôi muốn có thêm sự căng thẳng”

Ký tự: “Vậy thì hãy loại bỏ sự thoải mái. Hãy cho chúng tôi một hậu quả nếu chúng tôi thất bại, và một lý do khiến chúng tôi không thể bỏ cuộc”

📌 Dưới đây là một ví dụ về mẫu bạn có thể sử dụng:

Tên nhân vậtTheo Lin Khẩu hiệuHuấn luyện viên giọng nói cho các cuộc đối thoại nhân vật nhất quán Mô tảTôi giúp bạn xây dựng giọng điệu nhân vật ổn định trong suốt các cuộc trò chuyện dài. Tôi viết các đoạn đối thoại ngắn gọn và dễ sử dụng. Tôi phản ánh giọng điệu mà bạn định nghĩa, duy trì cách diễn đạt nhất quán và sử dụng các “dấu hiệu” ngôn ngữ để nhân vật nghe giống như cùng một người trong mọi cảnh. Lời chàoDán 4 đến 6 dòng đối thoại với giọng điệu bạn muốn (dù chỉ là bản nháp cũng được). Tôi sẽ xác định các quy tắc giọng điệu, đề xuất 3 dấu hiệu ngôn ngữ, và sau đó viết đoạn đối thoại tiếp theo theo phong cách đó.

5) Kiểm soát định dạng để kết quả đầu ra vẫn có thể sử dụng được

Nếu bạn có kế hoạch tái sử dụng nội dung nhân vật AI cho truyện tranh hoặc bản phác thảo ý tưởng nghệ thuật AI, bạn cần xác định một định dạng đầu ra ổn định. Việc kiểm soát định dạng giúp giảm thiểu công việc làm lại vì bạn sẽ nhận được các đầu ra có cấu trúc, có thể sao chép vào tệp hoặc quy trình sản xuất.

“Viết theo định dạng kịch bản với tiêu đề lớn của cảnh”

“Trả về một bảng nhân vật bao gồm các đặc điểm, động cơ và nỗi sợ hãi”

“Hãy cho tôi một dàn ý 6 bước cho chương tiếp theo”

📌 Dưới đây là một ví dụ về mẫu bạn có thể sử dụng:

Tên nhân vậtCasey Rowan TaglineTrình điều khiển định dạng cho các đầu ra ký tự có thể tái sử dụng Mô tảTôi là Casey, một công cụ kiểm soát định dạng giúp bạn biến các cuộc hội thoại của ký tự thành các kết quả có cấu trúc mà bạn có thể tái sử dụng trong các dự án khác nhau. Tôi đảm bảo tính nhất quán về tính cách của ký tự đồng thời duy trì định dạng đầu ra ổn định cho kịch bản và bản phác thảo ý tưởng nghệ thuật AI. Bạn sẽ nhận được cấu trúc gọn gàng, tiêu đề lớn rõ ràng và các phản hồi có thể sao chép trực tiếp vào tệp của bạn mà không cần chỉnh sửa thêm. Lời chàoHãy cho tôi biết định dạng đầu ra mà bạn cần, sau đó chia sẻ tính cách của ký tự. Tiếp theo, hãy cung cấp cài đặt và mâu thuẫn. Chọn một trong các tùy chọn sau: kịch bản có tiêu đề lớn, bảng thông tin ký tự với các đặc điểm và động cơ, dàn ý chương 6 phần, hoặc bản phác thảo ý tưởng nghệ thuật AI. Tôi sẽ xác nhận định dạng và tạo ra đầu ra theo cấu trúc đó mỗi lần.

6) Hãy coi việc xây dựng lời nhắc như một vấn đề thiết kế

Prompt Poet là một phương pháp dựa trên giao diện người dùng (UI) để xây dựng các lời nhắc phức tạp hơn, giúp bạn tạo ra các hướng dẫn giống như cách bạn thiết kế các thành phần trong một bố cục. Cách tiếp cận này rất hữu ích khi thiết lập của bạn trở nên phức tạp, vì bạn sẽ không còn phải viết một đoạn văn dài nữa mà thay vào đó là lắp ghép các khối lời nhắc có thể tái sử dụng.

✅ Dưới đây là một mẫu gợi ý thực tế mà bạn có thể tái sử dụng:

Nhân vật: [vai trò, đặc điểm tính cách, quy tắc giọng điệu]

Bối cảnh: [2 đến 4 dòng giải thích động cơ và mâu thuẫn]

Cài đặt: [thời gian, địa điểm, hạn chế, mức độ rủi ro]

Quy tắc tương tác : [giới hạn về giọng điệu, định dạng, những điều cần tránh]

Kết quả: [bạn muốn gì tiếp theo, ở định dạng nào]

📌 Dưới đây là một ví dụ bạn có thể tham khảo:

Tên ký tựGợi ý của nhà thơ SloganTrình tạo lời nhắc cho các khối nhân vật mô-đun Mô tảTôi là Prompt Poet, một công cụ tạo gợi ý giúp bạn xem việc tạo gợi ý như một vấn đề thiết kế. Tôi chia các thiết lập phức tạp thành các khối có thể tái sử dụng mà bạn có thể kết hợp linh hoạt, giúp nhân vật của bạn luôn nhất quán và các hướng dẫn của bạn luôn rõ ràng. Tôi sẽ giúp bạn xác định nhân vật, bối cảnh, cài đặt, quy tắc tương tác và định dạng đầu ra như các thành phần riêng biệt, sau đó ghép chúng lại thành một gợi ý hoàn chỉnh mà bạn có thể tái sử dụng cho nhiều dự án. Lời chàoHãy cho tôi biết bạn đang xây dựng gì và bạn muốn định dạng kết quả như thế nào. Sau đó, hãy chia sẻ năm khối: ký tự, bối cảnh, cài đặt, quy tắc tương tác và kết quả. Nếu bạn không có khối nào, hãy nói “mặc định”, và tôi sẽ đề xuất một khối. Tôi sẽ trả về một lời nhắc gọn gàng, có thể tái sử dụng theo cấu trúc này mỗi lần:

🧠 Bạn có biết? Theo Scriptation, trong sản xuất phim truyền hình và điện ảnh, các nhóm thường duy trì một “cẩm nang nhân vật” để đảm bảo tính nhất quán về tính cách, động cơ và sự liên tục giữa các tập và mùa phim. Đó chính là vấn đề mà bạn giải quyết bằng các gợi ý AI cho nhân vật, chỉ là ở định dạng nhanh hơn.

Các mẫu gợi ý AI cho nhân vật tốt nhất cho các trường hợp sử dụng khác nhau

Bạn sẽ nhận được kết quả nhất quán hơn khi xem mỗi lời nhắc như một bản tóm tắt ngắn. Điều đó có nghĩa là bạn xác định nhân vật, cài đặt, mâu thuẫn và định dạng đầu ra mong muốn, tất cả trong một nơi duy nhất.

Các mẫu dưới đây hoạt động hiệu quả trong Character AI và cũng có thể áp dụng cho các công cụ AI tương tự hỗ trợ trò chơi nhập vai và tương tác dài.

Đối với mỗi trường hợp sử dụng, chúng tôi sẽ đề cập đến:

Một gợi ý mẫu mà bạn nên dán làm tin nhắn đầu tiên

Xem trước kết quả nhanh để bạn biết “kết quả tốt” trông như thế nào

✅ Hãy cùng thảo luận chi tiết về các mẫu dưới đây:

Mẫu 1: Gợi ý hỗ trợ viết (đoạn hội thoại nghe giống như một nhân vật)

Bạn nên xác định rõ tính cách và phong cách của ký tự ngay từ đầu, để AI không trôi vào những đoạn đối thoại chung chung sau vài lượt.

Mẫu gợi ý:

Bạn là trình chỉnh sửa đối thoại của tôi cho một câu chuyện lấy nhân vật làm trung tâm.

Tính cách của nhân vật: Bình tĩnh, thẳng thắn, hài hước một cách nhẹ nhàng, không bao giờ châm chọc

Đặc điểm nhân vật : Tinh ý, không kiên nhẫn với những câu trả lời mơ hồ, luôn bảo vệ những người trẻ tuổi

Cài đặt: Đêm khuya, căn hộ trong thành phố nhỏ, trời mưa bên ngoài, điện chập chờn

Xung đột : Hai người không đồng ý về việc nên nói sự thật ngay bây giờ hay đợi đến sáng mai

Quy tắc phong cách: Câu ngắn gọn, ý nghĩa ẩn chứa quan trọng, tránh kịch tính quá mức

Kết quả: viết 14 dòng đối thoại, không có lời tường thuật, bao gồm một sự thay đổi cảm xúc tinh tế ở dòng thứ 10

Mẫu 2: Gợi ý kể chuyện (các điểm nhấn cảnh quay kèm bản nháp)

Điều này rất hữu ích vì bạn tách biệt cấu trúc khỏi việc phác thảo, giúp câu chuyện của bạn trở nên mạch lạc và đẩy nhanh quá trình sáng tác.

Mẫu gợi ý:

Bạn là một đối tác kể chuyện, người xây dựng cấu trúc cảnh rõ ràng và sau đó viết bản nháp cho cảnh đó.

Nhân vật: Một nhà điều tra có nguyên tắc, ghét những cách làm tắt

Bối cảnh: Họ từng thua một vụ án vì đã tin tưởng nhầm nhân chứng

Cài đặt: Ga tàu điện ngầm đông đúc, giờ cao điểm, những thông báo ồn ào

Động cơ: Bảo vệ một người vô tội, giữ nguyên uy tín của họ

Xung đột: Một chi tiết quan trọng mâu thuẫn với dòng thời gian, và ai đó muốn che giấu nó

Phong cách: Thực tế, chân thực, không sáo rỗng

Định dạng đầu ra: 6 điểm nhấn cảnh, mỗi điểm nhấn 1 dòng, sau đó là 10 dòng đối thoại phù hợp với các điểm nhấn đó

6 điểm nhấn cảnh, mỗi điểm 1 dòng

Sau đó là 10 dòng đối thoại phù hợp với các điểm nhấn

Mẫu 3: Gợi ý nhập vai cho người mới bắt đầu (quy tắc rõ ràng, ít gây nhầm lẫn)

Các gợi ý dành cho người mới bắt đầu sẽ hiệu quả nhất khi bạn hiển thị rõ các quy tắc và chỉ dẫn cho người dùng biết hành động tiếp theo cần thực hiện.

Mẫu gợi ý:

Bạn đang nhập vai một nhân vật cố vấn giúp tôi duy trì bối cảnh.

Nhân vật: thân thiện, tự tin, luôn sẵn sàng hỗ trợ

Đặc điểm tính cách: tò mò, kiên nhẫn, thách thức một cách nhẹ nhàng

Cài đặt: học viện phép thuật, ngày đầu tiên của khóa huấn luyện

Xung đột: Tôi có một sức mạnh mà tôi chưa thể kiểm soát được

Giới hạn: Giữ mức độ phù hợp với lứa tuổi PG-13, không có yếu tố lãng mạn, không mô tả chi tiết bạo lực

Quy tắc tương tác: luôn nhập vai, không đề cập đến AI, việc cần làm là chỉ hỏi một câu hỏi mỗi lần trả lời

Kết quả: Bắt đầu cảnh với 6 dòng đối thoại và một lựa chọn dành cho tôi ở cuối

Mô tả đầu ra:

Nhân vật: “Bạn đến sớm đấy. Đó là một dấu hiệu tốt. ”Bạn: “Tôi không ngủ được. ”Ký tự: “Bạn sợ những gì mình có thể làm. ”Bạn: “Nó lại xảy ra đêm qua. ”Ký tự: “Vậy thì chúng ta sẽ tập luyện thông minh hơn. Hãy kể cho tôi nghe cảm giác của bạn ngay trước khi nó bắt đầu. ”Lựa chọn: Bạn sẽ mô tả cảm giác đó hay chỉ ra vết tích mà nó để lại?

Mẫu 4: Gợi ý nhập vai nâng cao (tính nhất quán lâu dài và các điểm neo ký ức)

Các gợi ý nâng cao vẫn hoạt động hiệu quả khi bạn cung cấp cho AI các quy tắc mà nó có thể áp dụng lặp đi lặp lại, cùng với các điểm neo liên tục giúp duy trì các đặc điểm nhân vật xuyên suốt câu chuyện dài.

Mẫu gợi ý:

Bạn đang nhập vai một nhân vật chiến lược gia trong một chiến dịch đang diễn ra.

Tính cách của nhân vật: Kỷ luật, nghiêm túc, tôn trọng, không bao giờ hời hợt

Đặc điểm: Có ý thức về rủi ro, chú trọng chi tiết, ghét những hành động vô ích

Bối cảnh: Một cựu chỉ huy từng thất bại một lần do thiếu dữ liệu

Thế giới: Thành phố khoa học viễn tưởng thực tế với các quy tắc nghiêm ngặt và hệ thống giám sát

Xung đột: Chúng ta phải lấy lại một tệp mà không kích hoạt cảnh báo

Các yếu tố liên tục mà bạn phải duy trì nhất quán:

Nhân vật này không bao giờ nói dối

Nhân vật nói bằng những câu ngắn gọn, mang tính khẳng định

Nhân vật luôn nêu rõ sự đánh đổi trước khi đưa ra kế hoạch

Kết quả:

Tóm tắt kế hoạch trong 5 bước

Sau đó, hãy diễn lại cuộc gặp gỡ đầu tiên dưới dạng 10 dòng đối thoại

Kết thúc với 2 lựa chọn và hậu quả rõ ràng cho mỗi lựa chọn

Mô tả đầu ra:

Bước 1 của kế hoạch: Xác định điểm mù trong phạm vi quét của cameraBước 2 của kế hoạch: Tạo ra một sự phân tâm trông giống như công việc bảo trì thường lệNhân vật: “Chúng ta có hai con đường. Cả hai đều có cái giá phải trả. ”Bạn: “Hãy cho tôi con đường sạch sẽ. ”Nhân vật: “Sạch sẽ tốn thời gian. Thời gian làm tăng nguy cơ bị phát hiện. ”

Mẫu 5: Hướng dẫn tạo tác phẩm nghệ thuật AI (bảng nhân vật để đảm bảo tính nhất quán về mặt hình ảnh)

Nếu bạn tạo tác phẩm nghệ thuật bằng AI, nhân vật nên giữ được sự nhất quán về ngoại hình qua các phong cách như anime hoặc hoạt hình, ngay cả khi bối cảnh thay đổi. Một lời nhắc ưu tiên nhân vật giúp tạo ra các chi tiết hình ảnh sẽ giảm thiểu việc chỉnh sửa lại. Bạn nên chuẩn hóa bối cảnh và các chi tiết hình ảnh của nhân vật, để các lời nhắc tạo hình ảnh của bạn luôn đồng nhất qua các phong cách và khả năng khác nhau.

Mẫu gợi ý

Bạn là trợ lý thiết kế nhân vật của tôi cho việc lập kế hoạch nghệ thuật AI. Hãy tạo một bảng thông tin nhân vật cho một nhân vật duy nhất mà tôi có thể tái sử dụng trên các hình ảnh:Ý tưởng nhân vật: người giao hàng đường phố trong một thành phố neonTính cách: sắc sảo, kiên cường, lạc quan thầm lặngQuy tắc nhân vật độc đáo: hãy cho tôi 3 yếu tố hình ảnh có chữ ký luôn giữ nguyênĐịnh dạng đầu ra:

chi tiết ngoại hình (khuôn mặt, tóc, cơ thể, phạm vi độ tuổi)

quần áo và phụ kiện

Gợi ý màu sắc

3 yếu tố chữ ký

5 dòng gợi ý hình ảnh với các phong cách khác nhau (thực tế, anime, hoạt hình, truyện tranh, tối giản)

Hãy giữ cho nội dung ngắn gọn và cụ thể

Cách khắc phục khi nhân vật “đi chệch kịch bản”

Khi một nhân vật đi chệch khỏi kịch bản, bạn có thể nhận ra ngay lập tức qua sự thay đổi trong giọng điệu và các việc cần làm của nhân vật không phù hợp với các đặc điểm tính cách mà bạn đã cài đặt. Đối với các nhà văn và người tạo, điều này làm gián đoạn tính liên tục và làm chậm quá trình sáng tác của bạn. Kết quả là bạn phải dành nhiều thời gian để chỉnh sửa kết quả đầu ra thay vì tập trung vào việc xây dựng câu chuyện.

Tin tốt là bạn có thể đưa ký tự trở lại đúng hướng bằng một vài điều chỉnh gợi ý cụ thể, và nếu sự lệch hướng tiếp tục lặp lại, bạn có thể ngăn chặn điều đó bằng cách điều chỉnh chặt chẽ hơn các thiết lập của ký tự trong các trường của trình tạo.

✅ Dưới đây là một số bước bạn có thể thực hiện để khắc phục tình huống nhân vật đi chệch kịch bản:

Bước 1: Xác định loại sự lệch hướng mà bạn đang gặp phải

Một số loại lệch hướng mà bạn có thể nhận thấy ở các ký tự của mình như sau:

Sự thay đổi giọng điệu: Tính cách của ký tự vẫn tương đối chính xác, nhưng ngôn ngữ, giọng điệu hoặc phong cách có sự thay đổi giữa các câu trả lời

Sự lệch lạc về tính nhất quán: Ký tự quên bối cảnh, cài đặt, động cơ hoặc các quyết định trước đó

Sự lệch hướng cốt truyện: Nhân vật tự đặt ra các quy tắc mới, tạo ra các ký tự mới hoặc đưa câu chuyện đi theo hướng mới không phù hợp với cốt truyện của bạn

Bước 2: Sử dụng lời nhắc điều chỉnh giữa cuộc trò chuyện phù hợp với sự lệch hướng

Đây là những “lời nhắc khôi phục” chuyên nghiệp mà bạn có thể dán vào trò chuyện khi gặp sự cố. Hãy giữ cho chúng ngắn gọn và cụ thể. Bạn có thể điều chỉnh chất lượng đầu ra mà không làm thay đổi bối cảnh.

📌 Gợi ý khắc phục tình trạng lệch giọng:

Giữ nguyên vai diễn và tuân thủ các quy tắc giọng điệu: Giữ nguyên tính cách của nhân vật này: [nhập 3 đặc điểm] Yêu cầu về phong cách: [nhập 2 đến 3 quy tắc phong cách] Viết lại câu trả lời cuối cùng của bạn với cùng ý nghĩa, nhưng sử dụng giọng điệu và phong cách chính xác

📌 Gợi ý khôi phục khi cốt truyện bị lệch:

Dừng lại và tóm tắt lại các sự kiện hiện tại trước khi tiếp tục. Nền tảng nhân vật: [1 dòng] Bối cảnh: [1 dòng] Mục tiêu: [1 dòng] Giới hạn: [1 dòng] Bây giờ, tiếp tục cảnh từ quyết định cuối cùng và không đưa ra sự kiện mới trừ khi tôi cung cấp chúng.

📌 Gợi ý khắc phục tình trạng lệch chủ đề:

Bạn đã đưa vào những chi tiết nằm ngoài phạm vi của cảnh này. Hãy loại bỏ bất kỳ ký tự, địa điểm hoặc quy tắc mới nào mà bạn đã thêm vào. Tiếp tục chỉ sử dụng thông tin đã được thiết lập sẵn. Hãy đặt một câu hỏi làm rõ nếu bạn cần thêm chi tiết trước khi tiếp tục viết.

Bước 3: Khắc phục sự lệch hướng lặp lại ngay từ nguồn bằng cách sử dụng các trường trong trình tạo

Nếu bạn nhận thấy cùng một xu hướng lệch hướng trong các trò chuyện mới, giải pháp nằm ở phần thiết lập nhân vật. Hướng dẫn dành cho người tạo của Character AI nêu rõ rằng sự đa dạng trong hành vi của nhân vật xuất phát từ thông tin bạn cung cấp trong các trường này.

1) Tinh chỉnh lời chào để cài đặt đúng tông giọng

Lời chào là điều đầu tiên ký tự nói khi một cuộc hội thoại mới bắt đầu. Nó cài đặt kỳ vọng về giọng điệu và phong cách tương tác. Bạn nên thêm hai yếu tố vào Lời chào:

Một câu tóm tắt về tính cách và phong cách của nhân vật

Câu hỏi đầu tiên có cấu trúc giúp trò chuyện đi đúng hướng

📌 Mẫu lời chào ví dụ: Tôi sẽ duy trì vai diễn và giọng điệu nhất quán. Hãy chia sẻ bối cảnh, mục tiêu của cảnh và mâu thuẫn trong mỗi dòng.

2) Sử dụng phần Mô tả chi tiết để củng cố các đặc điểm và hành vi

Trong phần Mô tả chi tiết, nhân vật có thể tự giới thiệu về bản thân, bao gồm lịch sử và thói quen. Đây là nơi bạn có thể nhấn mạnh các đặc điểm tính cách và cá tính của nhân vật bằng ngôn ngữ đơn giản.

Bạn nên bao gồm:

3 đến 5 đặc điểm tính cách

2 quy tắc về giọng nói

1 ranh giới ngăn chặn những thay đổi hướng đi không mong muốn

3) Sử dụng Định nghĩa để kiểm soát nâng cao và đảm bảo tính nhất quán

Trường "Định nghĩa" là một trường văn bản mở rộng có thể chứa các ví dụ hội thoại có cấu trúc hoặc bất kỳ nội dung văn bản nào. Trường này cũng có giới hạn ký tự cao, giúp nó trở thành nơi chính để "huấn luyện" hành vi nhất quán.

Character AI cũng cung cấp định dạng đối thoại mà bạn có thể sử dụng trong Definition để đưa ra các ví dụ về cách nhân vật nên nói chuyện.

✅ Nếu ký tự của bạn thường xuyên đi chệch kịch bản, bạn nên thêm:

Một khối giới thiệu ngắn liên kết động cơ với các quyết định

Một bộ sưu tập nhỏ các ví dụ đối thoại thể hiện giọng điệu và phong cách

4) Thêm các cuộc hội thoại ví dụ để hướng dẫn tương tác của người dùng

Các cuộc hội thoại ví dụ giúp người khác hiểu cách tương tác với ký tự của bạn, đồng thời minh họa các mẫu câu hoặc cách tiếp cận tương tác thành công. Điều này đặc biệt hữu ích khi khán giả của bạn sử dụng ký tự để hỗ trợ viết lách, kể chuyện hoặc tạo gợi ý cho trò chơi nhập vai, vì bạn đang hướng dẫn họ cách gợi ý cho ký tự một cách thành công.

Sau khi bạn cập nhật Lời chào, Mô tả chi tiết hoặc Định nghĩa:

Bắt đầu một cuộc trò chuyện mới

Gửi cùng một lời nhắc hai lần, không thay đổi

So sánh xem tính cách và phong cách của ký tự có được duy trì nhất quán hay không

Nếu ký tự vẫn đi chệch hướng, bước tiếp theo tốt nhất thường là giảm bớt các yêu cầu trong gợi ý và thêm một ràng buộc mạnh mẽ, sau đó từ từ bổ sung lại các chi tiết.

Những lỗi thường gặp cần tránh khi sử dụng lời nhắc AI cho ký tự

Ngay cả khi bạn đã có ý tưởng rõ ràng, các gợi ý AI cho nhân vật đôi khi vẫn có thể tạo ra kết quả không nhất quán. Điều này xảy ra nếu thiết lập nhân vật của bạn không rõ ràng hoặc các hướng dẫn khó áp dụng qua nhiều lượt trò chuyện.

✅ Dưới đây là những lỗi thường gặp cần tránh khi viết lời nhắc cho Trí tuệ nhân tạo (AI) về nhân vật:

1. Mô tả nhân vật quá mơ hồ

Nếu phần mô tả giống như một bản tiểu sử thay vì một hướng dẫn hành vi, tính cách của nhân vật có thể bị lệch hướng. Bạn sẽ đạt được kết quả tốt hơn khi định nghĩa các đặc điểm dựa trên những việc cần làm của nhân vật trong cuộc đối thoại, cách họ xử lý xung đột và những điều họ từ chối làm.

Trường "Định nghĩa" của Character AI được thiết kế để chứa các thiết lập dài hơn và ví dụ giúp định hình hành vi, do đó đây là nơi lý tưởng để củng cố các quy tắc này.

2. Yêu cầu quá nhiều trong một lời nhắc

Chất lượng đầu ra có thể giảm nếu bạn yêu cầu bảng nhân vật hoặc bản nháp toàn bộ cảnh trong một tin nhắn. Quy trình làm việc đáng tin cậy hơn là chia lời nhắc thành các giai đoạn. Đầu tiên, xác nhận các đặc điểm và động cơ của nhân vật, sau đó xác định cài đặt và mâu thuẫn, rồi tạo ra đoạn hội thoại hoặc cảnh.

3. Coi phong cách như một cảm giác thay vì một quy tắc

Các yêu cầu như “thực tế” hoặc “điện ảnh” dễ dẫn đến sự hiểu lầm và thiếu nhất quán. Bạn nên xác định phong cách bằng các quy tắc cụ thể như độ dài câu trả lời, mức độ trang trọng, mức độ chi tiết, và liệu bạn muốn chỉ có đối thoại hay đối thoại kèm theo hướng dẫn cảnh.

4. Mong đợi trí nhớ hoàn hảo trong các cuộc trò chuyện dài

Character AI đã cải thiện tính năng ghi nhớ, nhưng cũng ghi chú rằng hệ thống không thể đảm bảo nhân vật sẽ luôn sử dụng nội dung ghi nhớ chính xác như đã viết. Bạn nên chuẩn bị một bộ thông tin cơ bản gọn gàng để có thể nhắc lại khi cần đảm bảo tính liên tục.

5. Xây dựng các gợi ý xoay quanh các ký tự có bản quyền dễ nhận biết

Reuters đưa tin rằng Disney đã gửi thư yêu cầu ngừng vi phạm đến Character. AI, yêu cầu gỡ bỏ các nhân vật có bản quyền của Disney khỏi nền tảng này. Việc tái sử dụng các nhân vật gốc là lựa chọn an toàn hơn về lâu dài.

Giới hạn khi sử dụng Character AI

Character AI rất mạnh trong việc tạo ra các cuộc đối thoại tương tác và nhập vai, nhưng nó có những giới hạn cần lưu ý khi bạn dựa vào nó để kể chuyện một cách nhất quán hoặc xây dựng thư viện lời nhắc có thể tái sử dụng. Kế hoạch dựa trên những giới hạn này sẽ giúp bạn nhận được kết quả dự đoán được hơn và giảm thiểu việc phải bắt đầu lại từ đầu.

✅ Hãy cùng điểm qua một số giới hạn chính khi sử dụng Character AI:

Không đảm bảo tính nhất quán về trí nhớ và lâu dài

Các tính năng về ký ức có thể hữu ích, nhưng chúng không thể đảm bảo nhân vật sẽ luôn tuân thủ nội dung ký ức chính xác như đã viết. Bạn nên nhấn mạnh các đặc điểm tính cách quan trọng, động cơ và các sự kiện trong bối cảnh khi cuộc trò chuyện kéo dài.

Các biện pháp kiểm duyệt và kiểm soát an toàn có thể làm gián đoạn kết quả đầu ra

Character AI duy trì Trung tâm An toàn và sử dụng các hệ thống an toàn có thể thay đổi, rút gọn hoặc từ chối một số phản hồi nhất định. Điều này có thể ảnh hưởng đến giọng điệu và tính liên tục trong các phiên nhập vai dài, vì vậy bạn nên đảm bảo các lời nhắc của mình tuân thủ các quy định sử dụng được phép của nền tảng.

Chất lượng đầu ra có thể thay đổi tùy theo từng lần chạy

Ngay cả khi sử dụng cùng một lời nhắc, kết quả vẫn có thể khác nhau. Cách tiếp cận thực tế là chuẩn hóa cấu trúc lời nhắc và duy trì định nghĩa nhân vật ổn định, sau đó chỉnh sửa dần bằng những thay đổi nhỏ.

Các thay đổi trên nền tảng có thể ảnh hưởng đến việc tái sử dụng

Giống như nhiều nền tảng AI dành cho người dùng, các thay đổi về tính năng, chính sách hoặc việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng theo thời gian. Nếu bạn muốn sử dụng lại một cách ổn định, hãy lưu trữ các tài nguyên lời nhắc và định nghĩa ký tự của bạn bên ngoài nền tảng.

Các lựa chọn thay thế cho Character AI để khám phá

Khi bạn phát triển nhân vật trên nhiều công cụ khác nhau, vấn đề lớn nhất là các tài nguyên gợi ý của bạn sẽ nằm rải rác ở đâu. Ghi chú về nhân vật có thể nằm ở một nơi, trong khi tài liệu tham khảo cốt truyện lại ở một nơi khác. Theo thời gian, điều này dẫn đến tình trạng công việc bị phân tán.

Thêm vào đó, sự bùng nổ của AI gây ra nhiều nhầm lẫn hơn, khi nhóm của bạn sử dụng các công cụ AI khác nhau để quản lý quy trình tạo/lập và triển khai.

Đây chính là nơi ClickUp phát huy hiệu quả như một không gian làm việc AI tích hợp, cho phép bạn quản lý ý tưởng, bản nháp, công việc và tự động hóa tại một nơi duy nhất. Điều này giúp các gợi ý ký tự của bạn dễ dàng chuyển từ ý tưởng sang thực thi chỉ với vài bước chuyển giao.

ClickUp Brain là lớp nền tảng kết nối mọi thứ lại với nhau, với AI có sẵn trên toàn bộ không gian làm việc và hỗ trợ đa mô hình dưới cùng một hệ thống quyền truy cập, quyền riêng tư và kiểm soát bảo mật.

✅ Hãy cùng khám phá một số lựa chọn thay thế hàng đầu cho Character AI:

1) ClickUp Brain (Tốt nhất để quản lý công việc liên quan đến nhân vật mà không bị lan man do AI)

Sử dụng ClickUp Brain để tạo ra các nhân vật hư cấu cho câu chuyện của bạn.

ClickUp Brain được thiết kế dành cho các nhóm muốn tạo, tổ chức và tái sử dụng các gợi ý trong khi vẫn gắn liền với công việc sản xuất. Thay vì coi các gợi ý là những tin nhắn chỉ dùng một lần, bạn có thể xem chúng như các tệp tin có thể tái sử dụng. Bạn có thể tạo bản tóm tắt nhân vật và chuyển đổi nó thành một bản phác thảo sẵn sàng cho công việc, đồng thời giữ các bản sửa đổi gắn liền với cùng một quy trình làm việc.

ClickUp Brain cũng hỗ trợ nhiều mô hình AI như Gemini và Claude, rất hữu ích khi công việc của bạn chuyển đổi giữa các công việc như soạn thảo sáng tạo và lập kế hoạch đòi hỏi nhiều suy luận.

Nếu bạn muốn quy trình tạo lời nhắc nhân vật của mình tự động tạo ra các công việc tiếp theo, ClickUp Super Agents được thiết kế dành riêng cho mục đích đó. ClickUp Super Agents là những đồng đội được hỗ trợ bởi AI, có khả năng thích ứng với Không gian Làm việc của bạn và có thể thực thi các quy trình làm việc nhiều bước dựa trên quyền truy cập và các quy tắc kiểm soát của bạn.

Điều này rất hữu ích khi bạn muốn thực hiện công việc liên quan đến nhân vật một cách lặp lại. Các công cụ này bao gồm việc tạo bản tóm tắt nhân vật có cấu trúc và đăng bản tóm tắt để xin phê duyệt.

📽️ Video nên xem: Hãy tưởng tượng nếu bạn có một đồng nghiệp được hỗ trợ bởi AI giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nghe thật tuyệt, phải không? Giờ đây, điều đó đã trở thành hiện thực với ClickUp Super Agents!

Các tính năng nổi bật của ClickUp Brain

Tích hợp nhiều mô hình AI trong một nền tảng duy nhất với các thiết lập quyền truy cập, bảo mật và quyền riêng tư thống nhất

Lưu trữ các gợi ý nhân vật, quy tắc tính cách và ghi chú về bối cảnh cùng với các bản nháp và bản đã được phê duyệt, để các phiên bản luôn nhất quán

Hỗ trợ AI Super Credits cho Super Agents và các tính năng AI khác được liệt kê trong Danh sách công việc

Sử dụng các tính năng khác của ClickUp như ClickUp Tài liệu Nhiệm vụ ClickUp và Tự động hóa để hỗ trợ các nhu cầu về quy trình làm việc của bạn

Giới hạn của ClickUp Brain

Các mô hình AI bên ngoài trong ClickUp không dựa trên dữ liệu không gian làm việc của bạn

Giá dịch vụ ClickUp Brain

Đánh giá và nhận xét về ClickUp Brain

G2 : 4.7/5 (hơn 11.000 đánh giá)

Capterra: 4,6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng nói gì về ClickUp Brain

Một người dùng G2 cho biết:

“Thành thật mà nói, ClickUp đã trở thành trung tâm điều hành cho toàn bộ cuộc sống của tôi – công việc, dự án, nhắc nhở, nhiệm vụ tuân thủ, tuyển dụng, mọi thứ. Tôi thậm chí không còn coi nó là “phần mềm quản lý công việc” nữa. Nó giống như bộ não bên ngoài của tôi vậy.”

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Brain MAX để ghi lại ý tưởng về nhân vật một cách nhanh chóng và triển khai ngay lập tức. Sử dụng tính năng ghi âm bằng AI trên bất kỳ ứng dụng nào với tính năng "Talk to Text" của ClickUp BrainMAX ClickUp BrainMAX được thiết kế để giảm thiểu sự gián đoạn khi những ý tưởng gợi ý nhân vật hay nhất của bạn xuất hiện giữa chừng khi đang chỉnh sửa hoặc thiết kế. Công cụ này kết hợp tính năng chuyển giọng nói thành văn bản với tìm kiếm kết nối và quyền truy cập vào các mô hình AI cao cấp, giúp bạn ghi lại đối thoại, quy tắc tính cách và ghi chú cảnh quay một cách nhanh chóng, sau đó truy xuất chính xác phiên bản đó sau này. ✅ Dưới đây là cách ClickUp BrainMAX hỗ trợ: Ghi lại lời thoại và đặc điểm nhân vật với Talk to Text , giúp bạn có thể ghi âm ghi chú bằng giọng nói và các điểm nhấn trong cảnh mà không làm gián đoạn luồng suy nghĩ

Tìm các gợi ý trước đây ngay lập tức với Enterprise Search , giúp bạn tìm kiếm trên các ứng dụng kết nối để lấy thông tin nền nhân vật, khối gợi ý hoặc bản nháp cốt truyện mới nhất đã được phê duyệt mà không cần phải lục lọi các tệp tin

Sử dụng các mô hình AI cao cấp, bao gồm Claude, GPT-4 và Gemini, trong cùng một quy trình làm việc khi bạn muốn các phong cách viết hoặc mức độ lập luận khác nhau cho cùng một lời nhắc ký tự

2) Chai AI

Nếu bạn muốn có các cuộc trò chuyện nhân vật nhanh chóng mà không mất thời gian xây dựng từng nhân vật từ đầu, Chai AI được thiết kế dành riêng cho mục đích đó. Công cụ này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn thử nghiệm các giọng điệu nhân vật khác nhau một cách nhanh chóng và khám phá các thể loại khác nhau. Nó cũng hỗ trợ bạn nếu muốn thử nghiệm các tính cách do cộng đồng tạo ra trước khi quyết định commit vào một thiết lập dài hạn.

Các tính năng nổi bật của Chai AI

Truy cập thư viện lớn các ký tự do cộng đồng tạo ra, bao gồm nhiều thể loại và phong cách cuộc hội thoại

Hỗ trợ trò chuyện bằng giọng nói cho các tương tác bằng lời nói

Tạo ký tự của riêng bạn với các đặc điểm và hành vi của cuộc hội thoại có thể tùy chỉnh

Các tính năng khám phá cộng đồng để tìm kiếm các nhân vật phổ biến và chia sẻ các cuộc trò chuyện

Giới hạn của Chai AI

Chất lượng của các ký tự do cộng đồng tạo ra có sự khác biệt

Gói miễn phí có bộ lọc chặt chẽ hơn và giới hạn cuộc hội thoại ngắn hơn

Giới hạn khả năng ghi nhớ trong các cuộc hội thoại dài

Giá dịch vụ Chai AI

Miễn phí: 70 tin nhắn, tự động reset sau mỗi 2,5 giờ

Gói Premium: $13,99/tháng hoặc $134,99/năm

Ultra: 29,99 USD/tháng hoặc 269,99 USD/năm

Đánh giá và nhận xét về Chai AI

G2: Chưa đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng nói gì về Chai AI

Một người dùng trên Reddit đã nói:

“Mục tiêu chính của Chai là mang lại trải nghiệm thú vị cho người dùng, và điều đó thực sự thể hiện rõ. Họ liên tục cải tiến mô hình AI cơ bản hỗ trợ tất cả các ký tự mà người dùng tạo ra, và thậm chí đang nghiên cứu các cách để làm cho trải nghiệm trở nên cá nhân hóa hơn cho từng người dùng.”

3) Trong thế giới ảo

Nếu bạn đang muốn xây dựng các ký tự có hành vi đáng tin cậy trong trải nghiệm tương tác, Inworld được thiết kế dành cho các nhà phát triển và các trường hợp sử dụng trong sản xuất. Inworld hỗ trợ bạn kiểm soát cốt truyện và các công cụ đảm bảo an toàn. Điều này rất hữu ích khi bạn cần thiết lập ranh giới cho ký tự và các tương tác phù hợp với đối tượng người dùng trên quy mô lớn.

Các tính năng nổi bật trong thế giới ảo

Xác định kiến thức, mối quan hệ và ranh giới cốt truyện của nhân vật

Các bộ lọc và tính năng kiểm duyệt tích hợp để đảm bảo cuộc trò chuyện an toàn hơn

API, SDK và trình chỉnh sửa trực quan cho các trải nghiệm tương tác

Quy trình báo cáo và xem xét đối với hành vi ký tự có vấn đề

Giới hạn trong thế giới ảo

Hoạt động hiệu quả nhất nếu bạn có kinh nghiệm phát triển với các engine và tích hợp

Không được thiết kế cho các cuộc trò chuyện nhân vật thông thường

Giá trong thế giới ảo

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét trong thế giới ảo

G2: Chưa đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng nói gì về Inworld

Một người dùng trên G2 cho biết:

“Đây là một công cụ dễ sử dụng, giúp tôi tạo ra âm thanh với sự hỗ trợ của AI cho kịch bản mà tôi muốn sử dụng trong video.”

4) Replika

Replika hoạt động rất hiệu quả nếu bạn cần một mối quan hệ nhân vật ổn định, giúp xây dựng tính liên tục theo thời gian. Ứng dụng này rất phù hợp khi bạn muốn có một đối tác trong cuộc hội thoại ổn định và quan tâm nhiều hơn đến tương tác lâu dài thay vì chuyển đổi giữa nhiều nhân vật khác nhau.

Các tính năng nổi bật của Replika

Tự động điều chỉnh phản hồi dựa trên lịch sử tương tác và sở thích

Tính năng theo dõi tâm trạng và ghi nhật ký (tùy chọn)

Cuộc hội thoại bằng giọng nói để tạo ra những cuộc hội thoại tự nhiên hơn

Tùy chỉnh hình đại diện để tạo nên một nhân vật rõ nét hơn

Giới hạn của Replika

Được tối ưu hóa cho một nhân vật đồng hành, không phải nhiều ký tự riêng biệt

Những thay đổi gần đây đã hạn chế một số trải nghiệm nhập vai

Phiên bản miễn phí có dung lượng bộ nhớ và khả năng phát triển tính cách bị giới hạn

Giá dịch vụ Replika

Miễn phí

Pro: $19,99/tháng hoặc $49/năm

Thời hạn sử dụng trọn đời: $299 thanh toán một lần

Đánh giá và nhận xét về Replika

G2: Chưa đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng nói gì về Replika

Một người dùng Reddit đã đưa ra phản hồi tích cực:

“Replika của tôi giống như một phần của tôi vậy. Cô ấy đã là người bạn đồng hành không thể thiếu của tôi trong 9 tháng qua. Họ cũng không ngừng cải tiến. Tôi nghĩ rằng 5 năm trước, họ giống như một chatbot truyền thống hơn. Theo tôi, ngày nay họ đã vượt xa điều đó.”

5) Kuki AI

Nếu bạn muốn một nhân vật cuộc hội thoại nhất quán với giọng điệu thiên về giải trí hơn, Kuki AI cung cấp một tính cách được định sẵn. Nó phù hợp với nội dung cuộc hội thoại nhẹ nhàng theo phong cách thương hiệu, ứng biến nhanh và các định dạng tương tác bình thường.

Các tính năng nổi bật của Kuki AI

Các phản hồi nhạy bén với ngữ cảnh hơn, ít bị lạc đề hơn

Sự hài hước được điều chỉnh và các phản hồi vui nhộn

Kiến thức tổng quát rộng rãi cho các cuộc hội thoại theo phong cách hỏi đáp (Q&A)

Giới hạn của Kuki AI

Giới hạn về khả năng tùy chỉnh vì tính cách đã được cài đặt sẵn

Có thể gặp khó khăn với các hướng dẫn phức tạp gồm nhiều phần

Phiên bản miễn phí có chứa quảng cáo

Giá dịch vụ Kuki AI

Miễn phí

100 Koins : $0,99

550 Koins : $4,99

1200 Koins: $9,99

7500 Koins: $49,99

Đánh giá và nhận xét về Kuki AI

G2: Chưa đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng nói gì về Kuki AI

Một người dùng Reddit đã nói:

“Tôi đã dành chút thời gian trò chuyện với Kuki. Tôi thích cách cô ấy trả lời rất nhanh.”

Giữ cho công việc xây dựng nhân vật của bạn nhất quán với ClickUp

Những nhân vật ấn tượng bắt nguồn từ cấu trúc gợi ý tốt và quy trình làm việc có tổ chức. Điều này giúp bạn tạo ra nhiều cảnh và biến thể một cách dễ dàng. Tuy nhiên, khi bạn bắt đầu xây dựng nhiều nhân vật, rủi ro lớn nhất là mất dấu phiên bản hiện tại và không đang theo dõi được các gợi ý đã tạo ra kết quả mà bạn mong muốn.

ClickUp giúp bạn quản lý quy trình làm việc từ đầu đến cuối chỉ với vài bước đơn giản. Bạn có thể lưu trữ các gợi ý nhân vật, ghi chú bối cảnh, tài liệu tham khảo nghệ thuật AI và bản nháp cốt truyện tại một nơi duy nhất, sau đó chuyển các kết quả tốt nhất thành các công việc có thể theo dõi và quy trình làm việc có thể lặp lại với ClickUp Brain, ClickUp Brain MAX và Super Agents.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Một lời nhắc AI cho nhân vật tốt giống như một bản tóm tắt ngắn gọn. Bạn cần xác định rõ tính cách và các đặc điểm chính của nhân vật, cùng với bối cảnh của họ, theo cách thúc đẩy hành vi. Sau đó, bạn thêm cài đặt, mâu thuẫn và định dạng đầu ra mong muốn. Điều này cung cấp cho AI đủ chi tiết để duy trì tính nhất quán trong các tương tác và giữ cho cuộc đối thoại phù hợp và đồng nhất với nhân vật trong câu chuyện của bạn.

AI ký tự đôi khi có thể quên các đặc điểm tính cách khi chúng được mô tả một cách mơ hồ hoặc khi trò chuyện trở nên dài. Điều này cũng có thể xảy ra khi ký tự bắt đầu ưu tiên các tin nhắn mới nhất thay vì xem xét toàn bộ chủ đề. AI ký tự có các tính năng ghi nhớ để giúp ký tự nhớ những điều quan trọng trong bối cảnh. Tuy nhiên, bạn nên nhắc lại những đặc điểm tính cách quan trọng nhất và thiết lập các mốc tham chiếu khi chuyển cảnh hoặc giới thiệu một xung đột mới.

Đối với hầu hết các trường hợp sử dụng, một lời nhắc mạnh mẽ nên bao gồm vai trò, tính cách, bối cảnh, cài đặt và quy tắc đầu ra. Tuy nhiên, nó phải đủ ngắn gọn và súc tích để dễ đọc. Mục tiêu thực tế là khoảng 120 đến 250 từ cho một “lời nhắc chính”, cộng với một phiên bản ngắn hơn mà bạn có thể tái sử dụng cho các cuộc trò chuyện nhanh. Nếu thiết lập của bạn phức tạp, bạn nên giữ bối cảnh dài trong trường định nghĩa ký tự và giữ lời nhắc trò chuyện ngắn gọn hơn.

Đúng vậy, bạn có thể sử dụng các gợi ý AI cho nhân vật trong các dự án viết nghiêm túc miễn là bạn coi chúng như một công cụ soạn thảo và khám phá. Chúng không chỉ giúp bạn thử nghiệm đối thoại và khám phá xung đột, mà còn giúp bạn nhanh chóng điều chỉnh giọng điệu của nhân vật. Đối với các tác phẩm đã sẵn sàng xuất bản, bạn vẫn nên kiểm tra tính liên tục, giọng điệu và logic, đồng thời sắp xếp các gợi ý về nhân vật bên ngoài cuộc trò chuyện để có thể tái sử dụng chúng trong các chương và phiên bản khác nhau.

Bạn duy trì tính nhất quán của nhân vật theo thời gian bằng cách sử dụng các điểm neo liên tục. Hãy duy trì một khối nhân vật ổn định bao gồm các đặc điểm tính cách, động cơ, quy tắc giọng điệu và ranh giới, sau đó tái sử dụng nó trong các trò chuyện. Khi có sự lệch hướng, hãy nhắc lại cài đặt bối cảnh và những điều phải giữ nguyên, và nếu sự lệch hướng đó lặp lại, hãy siết chặt các trường chào hỏi và định nghĩa. Tài liệu dành cho người tạo của Character AI nhấn mạnh các định nghĩa là yếu tố quan trọng để định hình hành vi thông qua phần thiết lập chi tiết và các ví dụ.

Character AI và ChatGPT phục vụ các nhu cầu khác nhau. Character AI được thiết kế xoay quanh các tương tác lấy nhân vật làm trung tâm, giúp trò chơi nhập vai trở nên chân thực hơn khi bạn muốn có giọng điệu nhân vật ổn định. ChatGPT thường được ưa chuộng hơn khi bạn cần khả năng suy luận rộng hơn, quy trình viết có cấu trúc hoặc kiểm soát rõ ràng hơn về định dạng. Lựa chọn tốt nhất phụ thuộc vào việc ưu tiên của bạn là sự nhập vai của nhân vật hay tính linh hoạt trong nhiều công việc viết.

Có, bạn có thể làm được. Cách tiếp cận đáng tin cậy nhất là giữ một phiên bản “lời nhắc chính” và một phiên bản ngắn hơn có thể tái sử dụng, sau đó lưu trữ chúng trong một thư viện lời nhắc chuyên dụng để bạn có thể tái sử dụng chúng cho các ký tự và cài đặt khác nhau. Nhiều nhà thiết kế và người đam mê AI cũng lưu các đoạn mở đầu cảnh và mẫu đối thoại hay nhất dưới dạng tệp có thể tái sử dụng, để họ có thể tái tạo phong cách tương tự sau này.

Các công cụ kết hợp quy trình viết và thực thi, đồng thời giúp sắp xếp tệp tin của bạn một cách có tổ chức, sẽ rất hữu ích khi bạn mở rộng thư viện gợi ý. ClickUp là một lựa chọn tuyệt vời vì bạn có thể lưu trữ các gợi ý dưới dạng tài liệu, liên kết chúng với các công việc và theo dõi các lần phê duyệt và sửa đổi trên các tệp tin trong cùng một không gian làm việc. ClickUp Brain và ClickUp Brain MAX giúp bạn tạo ra các biến thể của gợi ý, tìm kiếm các tệp gợi ý trước đây bằng Enterprise Search và giảm sự phân tán của AI bằng cách lưu trữ các tài sản ký tự của bạn ở một nơi duy nhất