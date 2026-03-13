Các giải pháp thay thế Secoda hàng đầu (2026): So sánh và đề xuất các danh mục dữ liệu

Trước đây, các chuyên gia dữ liệu thường dành 80% thời gian để quản lý dữ liệu, chỉ còn lại 20% cho việc phân tích thực tế, điều này làm cho vai trò của họ trở nên quan trọng.

Một danh mục dữ liệu hiện đại tích hợp khả năng AI có thể giải quyết vấn đề đó.

Secoda kết nối trực tiếp với các nguồn dữ liệu của bạn, lập bản đồ nguồn gốc và siêu dữ liệu để cung cấp AI nhận biết ngữ cảnh, có khả năng mở rộng theo quy mô tổ chức của bạn. Gần đây, Secoda cũng đã được Atlassian mua lại và hiện là một phần trong chiến lược cơ sở hạ tầng dữ liệu và AI của Atlassian.

Hướng dẫn này giới thiệu các giải pháp thay thế Secoda hàng đầu, điểm mạnh của từng giải pháp và cách tìm ra giải pháp phù hợp nhất cho bạn và nhóm của bạn. 🤝

Bạn nên tìm kiếm những yếu tố nào trong các giải pháp thay thế cho Secoda?

Trước khi đánh giá các giải pháp thay thế, đây là những yếu tố quan trọng cần xem xét. 🤖

Phạm vi bao phủ siêu dữ liệu và độ sâu của dòng dữ liệu: Hãy tìm một nền tảng đang theo dõi dòng dữ liệu ở cấp độ cột trên toàn bộ hệ thống dữ liệu của bạn, chứ không chỉ các kết nối bề mặt giữa các bảng

Khả năng quản trị dữ liệu: Hãy ưu tiên các công cụ hỗ trợ việc thực thi chính sách, kiểm soát truy cập và quy trình Hãy ưu tiên các công cụ hỗ trợ việc thực thi chính sách, kiểm soát truy cập và quy trình quản trị dữ liệu ngay từ nền tảng, thay vì phải sử dụng các giải pháp tạm thời

Chất lượng tìm kiếm và khám phá: Đánh giá mức độ hiệu quả của nền tảng trong việc hiển thị các tài sản đáng tin cậy và phù hợp trên các kho dữ liệu, công cụ BI và các đường ống dữ liệu. Các thực hành Đánh giá mức độ hiệu quả của nền tảng trong việc hiển thị các tài sản đáng tin cậy và phù hợp trên các kho dữ liệu, công cụ BI và các đường ống dữ liệu. Các thực hành quản lý kiến thức tốt giúp việc này trở nên dễ dàng hơn đáng kể mà không cần gắn thẻ thủ công

Tích hợp với hệ thống hiện có của bạn: Chọn một nền tảng có thể kết nối với các công cụ danh mục dữ liệu, chuyển đổi và phân tích hiện tại của bạn mà không cần phải thực hiện nhiều công việc tùy chỉnh phức tạp

Khả năng mở rộng cho môi trường dữ liệu đang phát triển: Đảm bảo nền tảng không bị chậm lại hoặc gặp sự cố khi cơ sở hạ tầng dữ liệu của bạn mở rộng

Tính linh hoạt trong triển khai: Hãy xem xét liệu công cụ có hỗ trợ mô hình triển khai mà bạn ưa thích hay không, dù đó là mã nguồn mở, lưu trữ trên đám mây hay do doanh nghiệp quản lý

Giải pháp thay thế tốt nhất không phải lúc nào cũng là giải pháp có nhiều tính năng nhất. Đó là giải pháp phù hợp với mức độ trưởng thành về quản trị dữ liệu doanh nghiệp, thiết lập kỹ thuật và quy mô hoạt động của nhóm dữ liệu của bạn.

Trước khi quyết định sử dụng bất kỳ công cụ danh mục dữ liệu nào, đây là những điều bạn cần kiểm tra. 👇

✅ Sự ổn định về giá cả và gói dịch vụ: Xác nhận xem giá cả có được cố định sau khi mua lại hay có thể thay đổi. Một số nhà cung cấp tái cấu trúc các gói dịch vụ hoặc ngừng cung cấp các kế hoạch cũ sau khi bị mua lại

✅ Hỗ trợ theo thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA): Kiểm tra xem thời gian phản hồi và sự sẵn sàng của đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật chuyên trách có được đảm bảo theo hợp đồng hay chỉ được cung cấp một cách không chính thức

✅ Định dạng xuất: Đảm bảo bạn có thể xuất siêu dữ liệu, bản đồ nguồn gốc dữ liệu và tài liệu theo các định dạng tiêu chuẩn để không bị ràng buộc nếu cần di chuyển

✅ Bảo mật và RBAC: Kiểm tra xem các biện pháp kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) và nhật ký kiểm toán có đáp ứng các yêu cầu tuân thủ của bạn hay không, đặc biệt là khi cấu trúc quyền sở hữu đang thay đổi

✅ Tính liên tục trong tích hợp: Đảm bảo rằng các trình kết nối và hợp đồng API hiện có sẽ được duy trì dưới quyền sở hữu mới và không bị loại bỏ mà không có thông báo trước

Xác định rõ những vấn đề này ngay từ đầu sẽ giúp bạn tránh được những bất ngờ sau khi hợp đồng đã được ký kết.

Tổng quan về các giải pháp thay thế cho Secoda

Dưới đây là tổng quan về tất cả các công cụ được đề cập trong hướng dẫn này. 📊

Công cụ Các tính năng nổi bật Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Tài liệu được hỗ trợ bởi AI, Brain, Bảng điều khiển, Tìm kiếm doanh nghiệp, Tự động hóa Các nhóm dữ liệu, doanh nghiệp, các nhóm đa chức năng Miễn phí vĩnh viễn; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp Atlan Dòng dõi cấp cột, tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên, từ điển thuật ngữ kinh doanh, quản lý chính sách Kỹ sư dữ liệu, nhóm quản trị, doanh nghiệp Giá cả tùy chỉnh Alation Khám phá tài sản dựa trên ML, AI tạo sinh Ask Alation, phân tích truy vấn hành vi Các doanh nghiệp quản lý các quy trình xử lý dữ liệu tuân thủ quy định Giá cả tùy chỉnh Collibra Phát hiện bất thường, kiểm tra chất lượng trong kho dữ liệu, quy tắc ML tự động hóa, giám sát AI Các doanh nghiệp trong các ngành chịu sự quản lý chặt chẽ Giá cả tùy chỉnh DataHub Các truy vấn siêu dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên, dòng dữ liệu từ đầu đến cuối, chính sách truy cập chi tiết Kỹ sư dữ liệu, các nhóm nguồn mở Miễn phí (mã nguồn mở) Amundsen Xếp hạng tập dữ liệu theo phong cách PageRank, tự động hóa thu thập siêu dữ liệu, chế độ xem nguồn gốc Kỹ sư dữ liệu, nhà phân tích, nhóm nguồn mở Miễn phí (mã nguồn mở) OpenMetadata Đồ thị siêu dữ liệu thống nhất, trình chỉnh sửa nguồn gốc dữ liệu không cần mã, kiểm soát truy cập dựa trên vai trò Các nhóm dữ liệu mở rộng quy mô quản trị mã nguồn mở Miễn phí (mã nguồn mở) Lựa chọn Star Dòng dõi cấp cột, thông tin chi tiết về việc sử dụng, sơ đồ ER được tạo tự động, đồng bộ hóa dbt Các nhóm dữ liệu quản lý chi phí và nguồn gốc dữ liệu trong kho dữ liệu Giá cả tùy chỉnh Fivetran Catalog Hơn 700 kết nối nguồn, xử lý sự thay đổi cấu trúc dữ liệu, sao chép gần thời gian thực Các nhóm dữ liệu quản lý tự động hóa quy trình Có kế hoạch miễn phí; Giá tùy chỉnh Metaphor Tìm kiếm bằng ngôn ngữ thông thường, dòng dõi hành vi, các tính năng hợp tác xã hội Các nhóm đang nâng cao trình độ hiểu biết về dữ liệu và khả năng khám phá dữ liệu Giá cả tùy chỉnh

Các giải pháp thay thế Secoda tốt nhất

1. ClickUp (Tốt nhất cho việc lập tài liệu dữ liệu dựa trên AI và hợp tác nhóm)

Tìm kiếm trên web, Không gian Làm việc của bạn, các công cụ của bên thứ ba được kết nối hoặc hỏi các mô hình AI hàng đầu, tất cả đều thông qua Không gian Làm việc ClickUp của bạn

Hầu hết các công cụ danh mục dữ liệu đều giúp bạn tìm kiếm và quản trị dữ liệu. Tuy nhiên, các công việc liên quan khác, như quản lý dự án, lập tài liệu dữ liệu, hợp tác giữa các nhóm và tự động hóa quy trình làm việc, vẫn thường bị phân tán trên các công cụ riêng biệt.

ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách tích hợp tất cả vào một Không gian Làm việc AI hội tụ, và hoạt động như một lớp kiến thức kết nối các dự án, tài liệu và AI của bạn mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh.

Đây là những lý do khiến ClickUp trở thành lựa chọn phù hợp nhất cho các nhóm: ⬇️

Quản lý kiến thức được hỗ trợ bởi AI với ClickUp Brain

Một trong những tính năng hữu ích nhất của ClickUp dành cho các nhóm dữ liệu là ClickUp Brain, một lớp AI kết nối các công việc, tài liệu, cuộc hội thoại và lịch sử dự án thành một hệ thống kiến thức có thể tìm kiếm. AI này có thể tóm tắt tài liệu, tạo bản cập nhật từ hoạt động của công việc và trả lời câu hỏi bằng cách sử dụng thông tin trên toàn bộ không gian làm việc.

Khi quản lý tài liệu và kiến thức về quản trị, bạn có thể hỏi Brain về quyền sở hữu tập dữ liệu, các đánh giá tuân thủ trước đây hoặc các quyết định lịch sử liên quan đến các tài sản dữ liệu cụ thể.

Đối với các cuộc kiểm toán tuân thủ, Brain có thể lấy trạng thái của các công việc kiểm toán đang mở, đánh dấu các mục chưa được giải quyết và soạn thảo bản tóm tắt mà bạn không cần phải tổng hợp thủ công.

Các nhóm dữ liệu quy mô lớn thường gặp khó khăn với tình trạng phân mảnh kiến thức.

Tính năng Tìm kiếm Doanh nghiệp của ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách lập chỉ mục thông tin trên toàn bộ Không gian Làm việc ClickUp và các công cụ kết nối, giúp các nhóm có thể tìm thấy mọi thứ họ cần tại một nơi duy nhất. Hệ thống có thể trích xuất câu trả lời từ các công việc, tài liệu, cuộc hội thoại và ứng dụng bên ngoài, kết hợp chúng thành các phản hồi có ngữ cảnh.

Tính năng lọc theo ngữ cảnh cho phép bạn sắp xếp theo dự án, trạng thái hoặc người được giao nhiệm vụ để kết quả luôn phù hợp, và quản lý quyền truy cập đảm bảo các tài liệu quản trị nhạy cảm chỉ có thể được truy cập bởi những người dùng được ủy quyền.

Tìm kiếm bất kỳ nội dung nào trong hệ sinh thái ClickUp của bạn với tính năng Tìm kiếm Enterprise của ClickUp

Các chính sách bảo mật của ClickUp áp dụng kiểm soát truy cập dựa trên vai trò và nhật ký kiểm toán trên toàn bộ không gian làm việc, với dữ liệu khách hàng được lưu trữ trên AWS theo chứng nhận SOC 2 Loại 2. Với hơn 100 tích hợp của ClickUp, dữ liệu từ các công cụ như Tableau, Google Trang tính, Airtable, v.v., được truyền tải liền mạch và an toàn vào không gian làm việc của bạn.

Tài liệu hướng dẫn và các quy trình quản trị dữ liệu với ClickUp Docs

Quản trị dữ liệu hiệu quả đòi hỏi tài liệu rõ ràng: định nghĩa tập dữ liệu, chính sách quản trị, hướng dẫn nhập môn cho các nhà phân tích và quy trình vận hành tiêu chuẩn để xử lý dữ liệu nhạy cảm.

Với ClickUp Docs, bạn sẽ có một môi trường hợp tác để xây dựng các trang wiki nội bộ và cơ sở kiến thức được liên kết trực tiếp với các công việc và quy trình làm việc.

Các nhóm có thể tạo tài liệu kỹ thuật, hợp tác theo thời gian thực, chuyển các mục cần thực hiện thành Nhiệm vụ ClickUp và sử dụng lịch sử phiên bản để theo dõi sự thay đổi của tài liệu khi bộ dữ liệu thay đổi theo thời gian.

Tập trung toàn bộ dữ liệu của bạn trên một nền tảng duy nhất để đạt được kết quả nhanh chóng và hiệu quả hơn với ClickUp Tài liệu

Điều này đặc biệt hữu ích khi các kỹ sư và các bên liên quan trong kinh doanh cần duy trì sự đồng bộ mà không phải dựa vào các công cụ giao tiếp nội bộ nằm hoàn toàn bên ngoài công việc. Đối với người dùng doanh nghiệp, Docs Hub giúp dễ dàng tìm thấy phiên bản mới nhất của bất kỳ tài liệu nào mà không cần phải lục lọi các tin nhắn trò chuyện cũ hay chuỗi email.

Theo dõi các sáng kiến quản trị với Bảng điều khiển ClickUp

Một thách thức khác đối với các nhà lãnh đạo dữ liệu là khả năng hiển thị công việc quản trị đang diễn ra. Từ các sáng kiến tuân thủ đến việc triển khai danh mục, các nỗ lực thường liên quan đến nhiều nhóm và kéo dài hàng tháng trời.

ClickUp Dashboards cho phép bạn tạo các chế độ xem báo cáo tùy chỉnh để theo dõi mọi thứ, từ tiến độ dự án và phân phối khối lượng công việc đến mức độ sẵn sàng tuân thủ và các chỉ số hoạt động. Bằng cách tổng hợp dữ liệu từ các công việc, quy trình làm việc, mối quan hệ phụ thuộc và dòng thời gian dự án, ban lãnh đạo có được cái nhìn rõ ràng về các sáng kiến quản trị trên toàn tổ chức.

Theo dõi mọi công việc kiểm toán và các cột mốc quan trọng về tài liệu từ Bảng điều khiển ClickUp của bạn

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giao công việc, cập nhật trạng thái, kích hoạt thông báo hoặc chuyển công việc giữa các quy trình làm việc dựa trên các điều kiện đã định sẵn một cách tự động với ClickUp Tự động hóa

Tạo các Super Agents trong ClickUp có khả năng tự động tạo báo cáo quản trị, phân tích tiến độ dự án hoặc phát hiện các vấn đề trong các sáng kiến quản lý dữ liệu

Sử dụng ClickUp Trò chuyện như một nền tảng giao tiếp tập trung, nơi các nhóm có thể nhanh chóng chuyển đổi các cuộc thảo luận thành các mục cụ thể và duy trì lịch sử theo dõi các quyết định liên quan đến quản trị dữ liệu

Theo dõi sát sao số giờ làm việc tính phí và phát hiện các rủi ro ngân sách trước khi chúng trở thành vấn đề bằng cách sử dụng ClickUp theo dõi thời gian

Chuyển các yêu cầu và phản hồi đến trực tiếp vào các dự án phù hợp bằng ClickUp Biểu mẫu , mà không cần ai phải phân loại thủ công

Giới hạn của ClickUp

Người dùng mới sẽ gặp khó khăn trong việc làm quen do phạm vi tính năng của hệ thống quá rộng

Giá của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4,7/5 (hơn 11.000 đánh giá)

Capterra: 4,6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tôi thấy ClickUp rất dễ sử dụng cho toàn bộ nhóm, điều này thật tuyệt vời. Tôi thực sự thích tính linh hoạt và các ứng dụng linh hoạt mà ClickUp cung cấp. Dữ liệu mà tôi có thể nhập vào cơ sở dữ liệu rất phong phú và hữu ích cho việc theo dõi trong mọi loại công việc, sau bán hàng và trong các quy trình bán hàng. Điều này rất khả thi vì nó cho phép chuyển giao công việc suôn sẻ giữa các thành viên trong nhóm, đảm bảo mọi người đều biết những gì đã được giải quyết cho khách hàng và có thể thực hiện việc theo dõi và kết thúc đúng cách.

📮 ClickUp Insight: 22% số người được hỏi của chúng tôi vẫn còn e dè khi sử dụng AI trong công việc. Trong số 22% đó, một nửa lo ngại về vấn đề bảo mật dữ liệu, trong khi nửa còn lại chỉ đơn giản là không chắc chắn liệu họ có thể tin tưởng vào những gì AI nói với họ hay không. ClickUp giải quyết cả hai vấn đề này một cách trực tiếp thông qua các biện pháp bảo mật mạnh mẽ và bằng cách tạo ra các liên kết chi tiết đến các công việc và nguồn dữ liệu cho mỗi câu trả lời. Điều này có nghĩa là ngay cả những nhóm thận trọng nhất cũng có thể bắt đầu tận hưởng sự gia tăng năng suất mà không phải lo lắng về việc liệu thông tin của họ có được bảo vệ hay không, hoặc liệu họ có nhận được kết quả đáng tin cậy hay không.

2. Atlan (Tốt nhất cho không gian làm việc dữ liệu hợp tác và quản lý siêu dữ liệu chủ động)

Atlan kết nối trực tiếp với các công cụ như Snowflake, dbt và Tableau để tự động hóa việc theo dõi nguồn gốc dữ liệu, lập danh mục và quản trị trong một không gian làm việc hợp tác duy nhất. Nó liên tục cập nhật siêu dữ liệu từ các nguồn được kết nối thay vì dựa vào nhập liệu thủ công và hiển thị bối cảnh thông qua tích hợp với Slack và Chrome.

Dòng dõi cấp cột theo dõi cách dữ liệu di chuyển từ nguồn đến báo cáo cuối cùng, hỗ trợ phân tích tác động và gỡ lỗi trong các môi trường phức tạp. Các tính năng được hỗ trợ bởi AI tạo ra các truy vấn SQL từ ngôn ngữ tự nhiên và tự động cập nhật mô tả tài sản.

Các tính năng nổi bật của Atlan

Quản lý và thực thi các chính sách dữ liệu trên quy mô lớn bằng cách sử dụng các từ điển kinh doanh, giúp tạo ra một hệ thống từ vựng chia sẻ giữa các nhóm kỹ thuật và kinh doanh

Mở rộng khả năng của nền tảng bằng hơn 100 trình kết nối được xây dựng sẵn và kiến trúc ưu tiên API

Cài đặt và theo dõi quyền sở hữu dữ liệu trực tiếp trên các tài sản để đảm bảo trách nhiệm không bị phân tán giữa các nhóm

Phát hiện tác động ở các giai đoạn sau trước khi thực hiện thay đổi bằng cách sử dụng bản đồ phụ thuộc trên các đường ống

Những giới hạn của Atlan

Các chế độ xem và tìm kiếm nguồn gốc dữ liệu có thể cảm thấy bị giới hạn trong các môi trường phức tạp

Đường cong học tập khá dốc, và một số tính năng cần thiết lập thêm để hoạt động hiệu quả

Giá của Atlan

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Atlan

G2: 4,5/5 (hơn 120 đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Atlan?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Điều tôi đánh giá cao nhất ở Atlan là cách nó biến công việc với dữ liệu thành một trải nghiệm thực sự hợp tác và liền mạch. Bằng cách kết hợp con người, dữ liệu và bối cảnh trên một nền tảng duy nhất, nó giúp các nhóm thực sự hiểu và tin tưởng vào dữ liệu của mình. Tôi thấy việc tìm kiếm những gì mình cần, ghi chép công việc và duy trì sự tổ chức trở nên vô cùng dễ dàng mà không gặp phải sự rối loạn thường thấy. Atlan rõ ràng được thiết kế để dữ liệu phục vụ con người, thay vì bắt con người phải thích nghi với dữ liệu. Sự tích hợp mượt mà với các công cụ hiện đại giúp các nhóm làm việc hiệu quả hơn, và nó khiến toàn bộ quy trình dữ liệu trở nên thân thiện, minh bạch và thú vị hơn.

3. Alation (Tốt nhất cho việc lập danh mục dữ liệu doanh nghiệp và quản trị dữ liệu)

Alation là nền tảng trí tuệ dữ liệu được hỗ trợ bởi AI, hoạt động như một danh mục tập trung, giúp các tổ chức tìm kiếm và tin tưởng vào dữ liệu của mình trên các cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu và hồ dữ liệu.

Nền tảng này sử dụng học máy để phân tích hành vi truy vấn thực tế và tự động hiển thị các tài sản đáng tin cậy, giúp duy trì tính chính xác của danh mục dựa trên việc sử dụng thực tế thay vì tài liệu thủ công. Nó tự động hóa việc quản trị dữ liệu, đang theo dõi nguồn gốc dữ liệu và trích xuất siêu dữ liệu, giúp giảm thời gian mà các nhóm phải dành ra để tìm kiếm dữ liệu đáng tin cậy.

Ask Alation chuyển đổi các câu hỏi bằng tiếng Anh thông thường thành SQL hoặc Python ngay lập tức, giúp người dùng doanh nghiệp không có chuyên môn kỹ thuật cũng có thể truy cập dữ liệu. Data Products Marketplace cho phép các nhóm khám phá và sử dụng các sản phẩm dữ liệu được quản trị trên toàn tổ chức, trong khi các tích hợp sẵn có với các công cụ BI như Tableau và Power BI đảm bảo kết nối phân tích với dữ liệu đáng tin cậy.

Các tính năng nổi bật của Alation

Khám phá các tài sản dữ liệu đáng tin cậy nhanh hơn nhờ các đề xuất dựa trên học máy (ML), được xây dựng dựa trên hành vi truy vấn thực tế

Áp dụng các yêu cầu tuân thủ bằng cách sử dụng theo dõi nguồn gốc tự động hóa trên các luồng dữ liệu xuyên hệ thống

Giảm thời gian xử lý các yêu cầu truy cập bằng cách cung cấp cho người dùng kinh doanh quyền truy cập tự phục vụ vào các sản phẩm dữ liệu được quản trị

Cài đặt các tiêu chuẩn chất lượng dữ liệu và theo dõi chúng trực tiếp trên nền tảng mà không cần chuyển đổi công cụ

Quản lý quy trình làm việc và phân quyền sở hữu dữ liệu trên các tài sản từ một nơi duy nhất

Những giới hạn của Alation

Hiệu suất giảm đáng kể khi duyệt qua các tài sản có dung lượng lớn

Các tính năng về chất lượng dữ liệu và dòng dữ liệu xuyên hệ thống còn có những hạn chế so với các công cụ chuyên dụng

Giá cả của Alation

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Alation

G2: 4.4/5 (hơn 90 đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Alation?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tôi thấy Alation thật tuyệt vời với sự đổi mới sản phẩm và rất ấn tượng với sự phát triển liên tục của họ, bao gồm việc thử nghiệm một tính năng sản phẩm AI mới. Dịch vụ khách hàng xuất sắc là điểm nổi bật, với nhóm Alation rất thân thiện và nhất quán trong các tương tác với khách hàng. Từ giai đoạn bán hàng ban đầu cho đến việc gia hạn phần mềm, họ luôn nỗ lực thấu hiểu quan điểm của khách hàng và cố gắng đảm bảo thành công cho họ. Tôi rất cảm kích sự dễ dàng trong việc thiết lập, được hỗ trợ bởi nhóm dịch vụ chuyên nghiệp của Alation thông qua chương trình Right Start, giúp quá trình triển khai diễn ra suôn sẻ và không gặp trở ngại.

4. Collibra (Tốt nhất cho quản trị dữ liệu và quản lý chính sách cấp doanh nghiệp)

Là một nền tảng Trí tuệ Dữ liệu cấp doanh nghiệp, Collibra giúp các tổ chức quản lý và quản trị dữ liệu cũng như tài sản AI trên quy mô lớn. Được xây dựng dựa trên khái niệm Data Confidence™, nền tảng này hoạt động như một hệ thống lưu trữ tập trung, cung cấp cho các nhóm kinh doanh và CNTT một không gian chung để khám phá và xác thực dữ liệu trên toàn tổ chức.

Học máy chủ động phát hiện các bất thường trong dữ liệu, trong khi các quy trình làm việc tự động hóa thay thế các bảng tính rời rạc và quy trình tuân thủ thủ công. Nó cũng quản lý vòng đời của các mô hình AI và các tác nhân, đảm bảo chúng được xây dựng dựa trên dữ liệu đáng tin cậy và tuân thủ các tiêu chuẩn nội bộ cũng như quy định.

Các tính năng nổi bật của Collibra

Theo dõi tình trạng hoạt động của đường ống dữ liệu từ đầu đến cuối với tính năng phát hiện bất thường và cảnh báo vi phạm quy tắc trên toàn bộ đám mây dữ liệu của bạn

Tự động tạo các quy tắc chất lượng dữ liệu dựa trên ML để phát hiện dữ liệu sai lệch mà không cần viết quy tắc thủ công

Giám sát các trường hợp sử dụng AI trong môi trường sản xuất bằng các công cụ giám sát chuyên dụng và báo cáo rủi ro

Tự động hóa báo cáo tuân thủ trên các môi trường dữ liệu được quy định mà không cần trích xuất dữ liệu thủ công

Theo dõi nguồn gốc dữ liệu ở mức chi tiết để hỗ trợ các yêu cầu kiểm toán và phân tích tác động

Những giới hạn của Collibra

Việc thiết lập và chế độ xem dòng dữ liệu có thể trở nên phức tạp nếu không có sự hỗ trợ chuyên dụng từ quản trị viên

Một số người dùng cho biết các tùy chọn tùy chỉnh quy trình làm việc bị giới hạn và các tài liệu hướng dẫn học tập chưa đầy đủ

Giá cả của Collibra

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Collibra

G2: 4.2/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Collibra?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tôi thấy rất dễ dàng liên hệ các tính năng cốt lõi của nền tảng này với các vấn đề kinh doanh quan trọng và đề xuất Collibra là công cụ có thể giải quyết những vấn đề này, từ đó tạo ra giá trị thông qua việc tiết kiệm chi phí.

5. DataHub (Tốt nhất cho quản lý siêu dữ liệu mã nguồn mở và khám phá dữ liệu)

Đối với các kỹ sư dữ liệu quản lý các đường ống dữ liệu phức tạp và hệ sinh thái dữ liệu quy mô lớn, DataHub là một lựa chọn phù hợp. Giải pháp này giúp tổ chức và hiểu rõ dữ liệu bằng cách tập trung siêu dữ liệu từ các bộ dữ liệu, bảng điều khiển, đường ống dữ liệu và mô hình học máy vào một chế độ xem thống nhất duy nhất.

Catalog dữ liệu mã nguồn mở này hỗ trợ khám phá dựa trên tìm kiếm, theo dõi nguồn gốc dữ liệu từ đầu đến cuối, quản lý quyền sở hữu và giám sát chất lượng dữ liệu. Nhóm có thể định nghĩa các hợp đồng dữ liệu, theo dõi thông tin cá nhân (PII) và áp dụng các chính sách quản trị trên toàn hệ sinh thái dữ liệu.

Ban đầu được LinkedIn phát triển để xử lý siêu dữ liệu trên quy mô lớn, công cụ này cung cấp cho các nhóm kỹ sư dữ liệu một nền tảng linh hoạt mà họ có thể triển khai và mở rộng để phù hợp với hạ tầng của riêng mình, mà không bị ràng buộc bởi lộ trình phát triển của nhà cung cấp.

Các tính năng nổi bật của DataHub

Truy vấn siêu dữ liệu trực tiếp bằng Ask DataHub để nhận được các câu trả lời dựa trên ngữ cảnh về tập dữ liệu, nguồn gốc, quyền sở hữu và chính sách

Theo dõi các mối phụ thuộc dữ liệu từ đầu đến cuối trên các tập dữ liệu và đường ống dữ liệu

Đồng bộ hóa siêu dữ liệu liên tục từ các nguồn dữ liệu đa dạng bằng cách sử dụng các quy trình nhập liệu tự động hóa

Kiểm soát ai có thể xem, chỉnh sửa hoặc khám phá các tài sản cụ thể bằng cách sử dụng các chính sách truy cập chi tiết và vai trò

Xác định và giám sát các thỏa thuận dữ liệu để cài đặt các tiêu chuẩn chất lượng giữa nhà sản xuất và người sử dụng

Giới hạn của DataHub

Một số người dùng phản ánh rằng giao diện có vẻ cồng kềnh và hiệu suất chậm lại khi xử lý các tập dữ liệu lớn

Giá của DataHub

Miễn phí (mã nguồn mở)

Đánh giá và nhận xét về DataHub

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về DataHub?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

DataHub rất dễ sử dụng và giúp tôi sắp xếp dữ liệu một cách có tổ chức. Ứng dụng này rất tuyệt vời để chia sẻ và quản lý tập dữ liệu, và tính năng kiểm soát phiên bản là một điểm cộng lớn. Tôi chắc chắn sẽ giới thiệu ứng dụng này!

6. Amundsen (Phù hợp nhất cho việc khám phá và tìm kiếm dữ liệu mã nguồn mở dành cho các kỹ sư dữ liệu)

Amundsen áp dụng phương pháp ưu tiên tìm kiếm để giải quyết vấn đề siêu dữ liệu. Thuật toán xếp hạng của nó hiển thị các tập dữ liệu dựa trên các mẫu sử dụng thực tế thay vì dựa trên thời gian cập nhật tài liệu gần đây nhất, do đó các tài sản mà nhóm của bạn đang sử dụng thường xuất hiện đầu tiên mà không cần ai phải duy trì danh sách công việc.

Công cụ này kết nối các tập dữ liệu với các đường ống ETL, bảng điều khiển và các truy vấn phụ thuộc vào chúng, giúp các nhóm có chế độ xem rõ ràng hơn về cách dữ liệu lưu chuyển trong tổ chức. Khả năng hiển thị này cũng giúp các nhóm hiểu được nguồn gốc của dữ liệu, cách dữ liệu được chuyển đổi và các hệ thống hạ lưu nào phụ thuộc vào dữ liệu đó.

Các tính năng nổi bật của Amundsen

Khám phá bối cảnh chi tiết của bộ dữ liệu, bao gồm chủ sở hữu, tần suất cập nhật và thống kê sử dụng trong một chế độ xem duy nhất

Hình dung các nguồn dữ liệu đầu vào và các mối phụ thuộc đầu ra thông qua các chế độ xem dòng dữ liệu tích hợp sẵn

Cùng nhau làm giàu và ghi chú các bộ dữ liệu bằng cách thêm thẻ và chú thích trực tiếp vào các tài sản

Xem trước dữ liệu bảng trực tiếp từ kết quả tìm kiếm mà không cần truy vấn hệ thống nguồn

Kết nối siêu dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau bằng cách sử dụng khung nhập liệu Databuilder và kiến trúc đường ống phần mở rộng của nó

Những giới hạn của Amundsen

Các tính năng quản trị bị giới hạn so với các nền tảng cấp doanh nghiệp

Hiệu suất giảm khi xử lý các tập dữ liệu rất lớn hoặc trong các môi trường phức tạp

Giá của Amundsen

Miễn phí (mã nguồn mở)

Đánh giá và nhận xét về Amundsen

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Amundsen?

Một đánh giá trên Reddit cho biết:

Chúng tôi cần một giải pháp nhanh chóng và dựa trên kinh nghiệm của mình, Amundsen là lựa chọn dễ dàng hơn trong hai giải pháp đó (cả hai đều là lựa chọn an toàn). Chúng tôi phải thực hiện các điều chỉnh để hỗ trợ cơ sở dữ liệu đồ thị và Amundsen rất dễ tùy chỉnh.

🔍 Bạn có biết? Amundsen được đặt tên theo Roald Amundsen, nhà thám hiểm người Na Uy, người đầu tiên đặt chân đến Nam Cực.

7. OpenMetadata (Tốt nhất cho quản lý siêu dữ liệu thống nhất và khả năng quan sát dữ liệu)

OpenMetadata hợp nhất các chức năng khám phá dữ liệu, khả năng quan sát và quản trị trên các nền tảng dữ liệu hiện đại. Giải pháp này tập trung siêu dữ liệu từ các đường ống, kho dữ liệu, bảng điều khiển và mô hình học máy vào một đồ thị thống nhất duy nhất, phá vỡ các rào cản giữa các công cụ như Snowflake, Airflow và dbt.

Nền tảng này hỗ trợ việc nhập siêu dữ liệu tự động hóa thông qua hơn 100 kết nối, kèm theo các tính năng theo dõi nguồn gốc dữ liệu, giám sát chất lượng dữ liệu và hợp tác tích hợp sẵn. Trình chỉnh sửa nguồn gốc dữ liệu không cần mã cho phép bất kỳ thành viên nào trong nhóm lập bản đồ và cập nhật luồng dữ liệu một cách trực quan mà không cần tạo phiếu yêu cầu.

Được xây dựng trên nền tảng API và kiến trúc ưu tiên lược đồ, giải pháp này được thiết kế để mở rộng quy mô trên các môi trường dữ liệu doanh nghiệp đồng thời vẫn dễ dàng sử dụng cho cả người dùng kỹ thuật và không kỹ thuật.

Các tính năng nổi bật của OpenMetadata

Tìm kiếm trên các bảng, bảng điều khiển, đường ống và dịch vụ bằng cách sử dụng từ khóa, mối liên kết và truy vấn dựa trên logic boolean

Quản lý quyền truy cập cho việc cập nhật siêu dữ liệu, thẻ, quyền sở hữu và nguồn gốc dữ liệu bằng cách sử dụng kiểm soát truy cập dựa trên vai trò

Theo dõi độ tin cậy của dữ liệu bằng các tính năng phân tích cấu trúc, kiểm tra chất lượng và kiểm tra độ mới được tích hợp sẵn

Tự động hóa việc nhập dữ liệu trên toàn bộ hệ thống dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng các kết nối dịch vụ và các đường ống xử lý chỉ với một cú nhấp chuột được hỗ trợ bởi Airflow

Cài đặt phân loại cấp độ dữ liệu để ưu tiên các nỗ lực quản trị đối với các tài sản quan trọng so với các tài sản không quan trọng

Giới hạn của OpenMetadata

Đây là một nền tảng tương đối mới, do đó độ sâu của cộng đồng và mức độ hoàn thiện của các tính năng vẫn còn thua kém so với các công cụ đã có tên tuổi.

Việc thiết lập ban đầu và tích hợp vào các quy trình làm việc hiện có có thể đòi hỏi nhiều tùy chỉnh

Giá của OpenMetadata

Miễn phí (mã nguồn mở)

Đánh giá và nhận xét về OpenMetadata

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về OpenMetadata?

Một người dùng Reddit cho biết:

Cá nhân tôi thấy openmetadata là một công cụ tuyệt vời. Không hiểu tại sao nó lại không đủ phổ biến. Phiên bản mã nguồn mở (OSS) của họ có một số vấn đề. Tuy nhiên, họ cung cấp rất nhiều tính linh hoạt. Rất dễ dàng để mở rộng.

8. Lựa chọn Star (Tốt nhất cho việc khám phá dữ liệu tự động hóa và theo dõi nguồn gốc dữ liệu ở cấp độ cột)

Select Star không yêu cầu bạn thay đổi cách lưu trữ hoặc quản lý dữ liệu. Nó phân tích cơ sở hạ tầng hiện có của bạn và ngay lập tức bắt đầu ghi chép tài sản, lập bản đồ nguồn gốc dữ liệu ở cấp độ cột, đồng thời hiển thị cách dữ liệu thực sự được truy cập trên toàn bộ kho dữ liệu và các công cụ BI của bạn.

Tính năng phân tích chi phí của Snowflake kết nối việc sử dụng dữ liệu trực tiếp với chi phí kho dữ liệu, giúp bạn xác định các tài sản đang gây ra chi phí. Tính năng đồng bộ hóa DBT liên tục tự động duy trì tính chính xác của tài liệu, và các sơ đồ quan hệ thực thể được tạo tự động giúp các thành viên mới trong nhóm nhanh chóng nắm bắt công việc mà không cần phải tìm kiếm người đã xây dựng hệ thống.

Lựa chọn các tính năng nổi bật của Star

Theo dõi nguồn gốc dữ liệu ở cấp độ cột trên các tích hợp với các chế độ xem có thể mở rộng và dễ dàng điều hướng

Xác định các bộ dữ liệu không được sử dụng hoặc dư thừa bằng cách phân tích các mẫu truy cập trong kho dữ liệu của bạn

Tự động phát hiện và lập bản đồ các mối quan hệ giữa các bảng bằng cách sử dụng nhật ký truy vấn mà không cần cấu hình thủ công

Giữ tài liệu tài sản dữ liệu đồng bộ với dự án dbt của bạn thông qua các bản cập nhật tự động hóa liên tục

Các giới hạn của Select Star

Các tính năng báo cáo nâng cao và thông tin chi tiết về việc sử dụng bị giới hạn so với các giải pháp cấp doanh nghiệp

Lựa chọn gói giá Star

Giá cả tùy chỉnh

Lựa chọn đánh giá sao và nhận xét

G2: 4,5/5 (hơn 50 đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Select Star?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Điều tôi thích nhất ở Select Star là nền tảng này rất dễ sử dụng và trực quan ngay từ đầu. Giao diện gọn gàng, được tổ chức tốt và giúp việc điều hướng các tập dữ liệu phức tạp trở nên đơn giản hơn nhiều. Chức năng tìm kiếm rất mạnh mẽ. Tôi có thể nhanh chóng tìm thấy các bảng, cột hoặc bảng điều khiển phù hợp mà không cần phải hỏi ai. Đây là một công cụ tuyệt vời để làm quen với các môi trường dữ liệu mới và hiểu các mối quan hệ giữa các tập dữ liệu nhanh hơn. Nhìn chung, Select Star thực sự cải thiện việc khám phá dữ liệu và hợp tác giữa các nhóm.

9. Fivetran Catalog (Tốt nhất cho quản lý nguồn gốc dữ liệu tự động hóa và siêu dữ liệu đường ống)

Fivetran là nền tảng tích hợp dữ liệu hoàn toàn được quản lý và bản địa đám mây, tự động hóa quy trình ELT, chuyển dữ liệu từ các ứng dụng SaaS, cơ sở dữ liệu và tệp tin vào kho dữ liệu tập trung hoặc hồ dữ liệu mà không cần các giải pháp kỹ thuật tùy chỉnh.

Nó tự động xử lý các thay đổi về lược đồ, bảo trì API và đồng bộ hóa lịch sử, do đó các đường ống dữ liệu không cần can thiệp thủ công khi nguồn dữ liệu thay đổi. Các chứng nhận về bảo mật và tuân thủ, bao gồm SOC 2, GDPR, HIPAA và ISO 27001, đã được tích hợp sẵn.

Các tính năng nổi bật của Fivetran Catalog

Nhập dữ liệu từ các ứng dụng SaaS, cơ sở dữ liệu và lưu trữ đám mây bằng cách sử dụng các trình kết nối có sẵn mà không cần viết mã tùy chỉnh

Theo dõi tình trạng đồng bộ hóa của các kết nối và nhận thông báo khi các đường ống dữ liệu cần được chú ý mà không cần kiểm tra thủ công

Sao chép các thay đổi trong cơ sở dữ liệu gần như theo thời gian thực với tải tối thiểu lên các hệ thống nguồn

Tự động hóa các chuyển đổi dbt Core trực tiếp trong Fivetran sau khi dữ liệu được tải lên

Bảo vệ các trường dữ liệu nhạy cảm bằng cách sử dụng các biện pháp kiểm soát dữ liệu ở cấp độ cột kết hợp với RBAC và các chứng nhận tuân thủ

Giới hạn của Fivetran Catalog

Một số trình kết nối gặp vấn đề về độ tin cậy, bao gồm các tích hợp bị thiếu hoặc không hoạt động đúng cách

Giá của Fivetran Catalog

Miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Fivetran Catalog

G2: 4.3/5 (hơn 770 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 20 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Fivetran Catalog?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Fivetran rất xuất sắc trong việc làm một việc rất tốt: đồng bộ hóa dữ liệu một cách đáng tin cậy từ nhiều công cụ SaaS vào một kho dữ liệu trung tâm như BigQuery. Quá trình thiết lập diễn ra cực kỳ nhanh chóng — hầu hết các trình kết nối đều hoạt động theo kiểu cắm là chạy, với cấu hình tối thiểu. Tôi đặc biệt đánh giá cao thư viện trình kết nối phong phú, quản lý lược đồ tự động và hệ thống cảnh báo mạnh mẽ. Đối với một nhóm nhỏ không có kỹ sư dữ liệu toàn thời gian, đây là một bước ngoặt. Nó loại bỏ rất nhiều công việc thủ công và cho phép chúng tôi tập trung vào việc rút ra những hiểu biết sâu sắc thay vì phải vật lộn với các API.

🧠 Thông tin thú vị: Fivetran là một cách chơi chữ từ Fortran, ngôn ngữ lập trình. Ban đầu, các nhà sáng lập dự định xây dựng một bảng tính dành cho dữ liệu lớn, nhưng phản hồi từ người dùng liên tục chỉ ra một điều: chỉ cần chuyển dữ liệu Salesforce của chúng tôi sang Redshift. Vì vậy, họ đã thay đổi hướng đi, và một công ty chuyên về đường ống dữ liệu ra đời.

10. Metaphor (Phù hợp nhất cho việc khám phá dữ liệu dựa trên mối quan hệ và tìm kiếm theo ngữ cảnh)

Metaphor xuất phát từ quan điểm rằng việc khám phá dữ liệu không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là vấn đề xã hội, đó là lý do tại sao các mẫu sử dụng và các cuộc thảo luận của nhóm được hiển thị cùng với thông tin về nguồn gốc và quyền sở hữu trong cùng một chế độ xem.

Bối cảnh được hình thành một cách tự nhiên theo thời gian thay vì phụ thuộc vào người quản lý dữ liệu để ghi chép lại mọi thứ sau khi sự việc đã xảy ra. Dòng hoạt động hiển thị các tài sản đang được quan tâm và giữ các cuộc hội thoại gắn liền với dữ liệu mà chúng thực sự đề cập đến, nhờ đó kiến thức tổ chức vẫn có thể tìm kiếm được thay vì bị chôn vùi trong các chủ đề trò chuyện.

Các tính năng nổi bật của Metaphor

Tìm kiếm tài sản dữ liệu bằng tiếng Anh thông thường và nhận kết quả có ngữ cảnh kèm theo thông tin về quyền sở hữu, mức độ sử dụng và tín hiệu độ tin cậy

Tập trung các cuộc thảo luận và cập nhật về dữ liệu thông qua tích hợp với Slack, Microsoft Teams và Chrome

Áp dụng các thẻ quản trị và kiểm soát truy cập cho cả người dùng kỹ thuật và người dùng kinh doanh ngay từ các công cụ hiện có

Theo dõi các tài sản cụ thể để nhận thông báo khi quyền sở hữu, tài liệu dự án hoặc mô hình sử dụng thay đổi

Hiển thị các chỉ số về chất lượng dữ liệu và độ tin cậy cùng với kết quả tìm kiếm, giúp người dùng đánh giá tài sản trước khi sử dụng

Giới hạn của phép ẩn dụ

Các bản cập nhật lộ trình sản phẩm và các bản phát hành tính năng mới ít thường xuyên hơn dự kiến

Giá cả của Metaphor

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Metaphor

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Metaphor?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Trải nghiệm tổng thể với nhóm này rất tuyệt vời. Các kế hoạch tương lai cho sản phẩm rất tham vọng và phù hợp với tầm nhìn của chúng tôi về tương lai của danh mục dữ liệu và khám phá dữ liệu.

Biến sự hỗn loạn dữ liệu thành sự rõ ràng với ClickUp

Hầu hết các công cụ danh mục dữ liệu chỉ làm việc cần làm rồi dừng lại ở đó. Tài liệu vẫn nằm trong một wiki riêng biệt, và những cuộc hội thoại quan trọng bị chôn vùi trong các chủ đề trò chuyện mà chẳng ai quay lại đọc.

ClickUp lấp đầy khoảng trống này bằng cách kết nối công việc với tài liệu, các công việc và bối cảnh xung quanh. Vì vậy, khi nhóm của bạn cần câu trả lời, chúng đã sẵn sàng ở đó.

